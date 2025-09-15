Бизнес для подростков: идеи и советы по открытию бизнеса

Коротко Подростковый бизнес часто вырастает из хобби. Подходящие направления — интернет, творчество, спорт, услуги для людей и экологические проекты. Для легальной работы есть три основных варианта: самозанятость с простыми правилами, ИП с большими возможностями или ООО для бизнеса с партнёрами.

Начать бизнес можно с 14 лет — с согласия родителей или других законных представителей. Полную дееспособность до 18 лет можно получить через эмансипацию или после вступления в брак.

Что такое бизнес и его основные составляющие

Бизнес — это деятельность, которая приносит доход. Ему нужны четыре вещи:

Идея — то, чем вы занимаетесь. Клиенты — люди, которые готовы покупать. Доход — деньги за работу или товары. Порядок в делах — регистрация бизнеса , учёт, налоги.

Соедините четыре пункта — получится бизнес. Пропустите один — получится хобби или проблемы с налоговой.

С какого возраста подросток может начать свой бизнес

С 14 лет. До этого ребёнок может только тратить карманные деньги, принимать подарки и совершать мелкие бытовые покупки — остальные сделки за него заключают родители, поэтому и бизнес недоступен (ст. 28 ГК РФ). В 14 лет он получает паспорт и частичную дееспособность: сделки заключает сам, но с письменного согласия родителей.

Согласие перестаёт быть нужным, когда дееспособность становится полной. Обычно это происходит в 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Но бывает и раньше — отсюда два пути.

Путь первый: вести бизнес с согласия родителей. С 14 лет подростку открыты три основные формы бизнеса: самозанятость, ИП, ООО. Для любой из них понадобится письменное согласие родителей или других законных представителей.

Нотариально удостоверенное согласие закон требует только для ИП: оно прямо названо в списке документов на регистрацию — без него налоговая откажет (пп. «з» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ). Для самозанятости и ООО в законе такого требования нет — достаточно письменного согласия.

Причём согласие даётся не один раз при регистрации, а на каждую сделку (п. 1 и 5 ст. 26 ГК РФ). Например, на договор с заказчиком или открытие расчётного счёта.

Зато заработанным подросток может распоряжаться сам, спрашивать никого не нужно. Как и правами на свои тексты, видео и музыку (п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Путь второй: получить полную дееспособность до 18 лет. Тогда согласие не нужно — ни для самозанятости, ни для ИП, ни для ООО. Способа два:

Брак. Дееспособность возникает автоматически и сохраняется, даже если брак распадётся до 18 ( . Дееспособность возникает автоматически и сохраняется, даже если брак распадётся до 18 ( п. 2 ст. 21 ГК РФ ). Эмансипация. С 16 лет, если подросток работает по трудовому договору или уже какое-то время с согласия родителей ведёт бизнес. Эмансипированным подростка объявляет опека с согласия обоих родителей, а если согласия нет — можно решить вопрос через суд ( . С 16 лет, если подросток работает по трудовому договору или уже какое-то время с согласия родителей ведёт бизнес. Эмансипированным подростка объявляет опека с согласия обоих родителей, а если согласия нет — можно решить вопрос через суд ( ст. 27 ГК РФ ).

Идеи бизнеса для подростков

Рассмотрим направления без больших вложений и сложного оформления. Суммы заработка дадим примерные: доход зависит от города, опыта, числа клиентов и других факторов. В первые месяцы заказов обычно немного, и это нормально.

Интернет и медиа

Монтаж видео и обработка фото — ролики, обложки, ретушь для блогеров и небольших компаний. Дизайн для соцсетей — наборы стикеров, аватарки, баннеры, шаблоны для постов. Разработка — игры, приложения, чат-боты, простые сайты. Ведение сообществ — публикации, ответы подписчикам, модерация комментариев.

Где искать заказы: сообщества и чаты «ВКонтакте», биржи (Kwork, FL.ru, Яндекс Услуги), Авито, знакомые и родители. Первые клиенты обычно приходят по сарафанному радио.

Второй вариант — свой блог: VK Видео и VK Клипы, RuTube, Дзен. С лицом: обзоры игр, челленджи, истории. Без лица: подборки фактов, озвученные истории, «картинка + голос». Доход — реклама, спонсоры, партнёрские программы, продажа своих товаров.

Заработок: первые заказы — несколько тысяч рублей в месяц. С двумя-тремя постоянными клиентами — 5 000–30 000 ₽.

Креативные идеи

Свечи и мыло из готовых наборов и формочек. Домашняя выпечка — печенье, капкейки, вафли. Роспись одежды — акрил по однотонным футболкам и шоперам. Вязание и вышивка — носки, шарфы, свитеры.

Чтобы найти своё направление, посмотрите, что уже продают на Авито и маркетплейсах.

Заработок: товар продаётся поштучно, доход растёт постепенно. При стабильных заказах — 5 000–20 000 ₽ в месяц.

Работа с людьми

Репетиторство — после ОГЭ или ЕГЭ на высокие баллы можно готовить к экзаменам младших. Помощь с детьми — посидеть пару часов, помочь с уроками, поиграть. Находить заказы можно у знакомых и соседей. Детские праздники — можно проводить игры, надевать костюм персонажа или помогать взрослым ведущим. Курсы для сверстников — монтаж, ведение соцсетей, создание сайтов. Компьютерная грамотность для пожилых — помочь настроить смартфон, установить нужные приложения, разобраться с «Госуслугами», мессенджерами и видеозвонками.

Заработок: с несколькими постоянными клиентами — 10 000–25 000 ₽ в месяц. Перед экзаменами и праздниками спрос выше.

Спорт и движение

Тренировки для детей младшего возраста — футбол, баскетбол, плавание, гимнастика, единоборства. Родители часто ищут замену дорогостоящим секциям. Дворовые турниры по футболу или настольному теннису — можно организовать соревнования, придумать символику и небольшие призы. Инструктор по катанию — ролики, скейт, лыжи, велосипед, коньки. Выгул собак для соседей днём. Помощь с переездами и доставкой — носить коробки, помогать поднимать вещи в подъезде, развозить мелкие заказы на велосипеде.

Заработок: 5 000–15 000 ₽ в месяц, летом и на каникулах больше.

Экология

Выращивание растений на подоконнике — рассада, цветы, зелень. Их покупают соседи и знакомые, также они хорошо реализуются на школьных ярмарках. Экосумки и шоперы — можно купить заготовки, украсить рисунками или надписями. Сбор и сдача вторсырья — собрать пластик, бумагу и батарейки у соседей или в школе, сдать оптом в пункт приёма. Уборка у соседей — покос травы и полив растений летом, а зимой — уборка снега во дворе.

Заработок: самое сезонное направление. Обычно несколько тысяч рублей в месяц.

Легализация бизнеса: варианты регистрации

Чтобы работать легально, нужно зарегистрировать бизнес. У подростков есть три основных варианта: самозанятость, индивидуальный предприниматель и ООО.

Чем планирует заниматься подросток Что выбрать Главное отличие Оказывать услуги или продавать товары собственного производства Самозанятость или ИП на НПД Нет обязательных страховых взносов и отчётности Перепродавать чужие товары или нанимать сотрудников ИП на других налоговых режимах: ПСН, УСН, АУСН, ЕСХН, ОСНО Появляются фиксированные страховые взносы (исключение — режимы НПД и АУСН). Также добавляется отчётность, например на УСН нужно сдавать декларацию раз в год и вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) Вести бизнес вместе с партнёрами ООО Нужно подготовить устав, внести уставный капитал и вести бухгалтерию

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Самозанятый или ИП на НПД

Самозанятость — это не отдельный статус, а налоговый режим: налог на профессиональный доход, или НПД. Применять его может обычное физлицо, а может и индивидуальный предприниматель, — отсюда два варианта: самозанятый без ИП и ИП на НПД.

Правила по налогообложению для обеих ситуаций одинаковые. Ставка — 4% с доходов от физлиц и 6% от компаний и ИП. Отчётности и обязательных страховых взносов нет. После каждой оплаты нужно формировать чек в приложении «Мой налог» и передавать его клиенту.

Ограничения тоже общие:

Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. Нельзя перепродавать чужие товары. Нельзя продавать подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке. Доход не должен превышать 2,4 млн ₽ в год.

При этом различается порядок регистрации. Чтобы стать самозанятым без ИП, достаточно встать на учёт по НПД — через приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги» или уполномоченный банк. А для ИП на НПД два шага: сначала встать на учёт по НПД тем же способом, а затем зарегистрировать ИП. Сама по себе регистрация в приложении «Мой налог» не сделает из подростка ИП.

Что касается онлайн-кассы, она не нужна на НПД. Самозанятый без ИП принимает оплату наличными, переводом, по QR-коду СБП, по платёжной ссылке или через форму на сайте. А вот терминал для приёма карт ему подключить не удастся: для этого нужен расчётный счёт, а его открывают только предпринимателям.

Поэтому и существует ИП на НПД. Налог и лимит те же самые, но появляется расчётный счёт, а вместе с ним — приём оплаты картой через терминал. Вариант подходит, когда бизнес перерос обычную самозанятость, но переходить на УСН ещё рано.

Комментарий юриста Разница между самозанятым и ИП на НПД проявляется, когда доход подбирается к 2,4 млн ₽.

Если лимит превысил ИП на НПД, он просто уведомляет налоговую о переходе на УСН или другой режим — бизнес продолжает работать. А самозанятый без ИП теряет право на режим и с этого момента платит НДФЛ как обычное физлицо от 13%: чтобы вернуться на пониженную ставку, придётся сначала зарегистрировать ИП.

Так что, если доход растёт, статус ИП лучше оформить заранее, не дожидаясь достижения лимита.

Мария Суховарова Юрист Точка Банка

Индивидуальный предприниматель

Статус ИП даёт больше возможностей, чем самозанятость. Можно выбрать подходящую систему налогообложения. Кроме НПД будут также доступны УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН и ОСНО.

После регистрации придётся платить налоги и обязательные страховые взносы. Например, на УСН налог составляет 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами.

Фиксированные страховые взносы:

В 2026 году — 57 390 ₽.

В 2027 году — 61 154 ₽.

Фиксированные страховые взносы нужно платить независимо от того, был ли доход. Исключения — режимы НПД и АУСН, на которых обязательных фиксированных взносов нет.

Зарегистрировать ИП можно через сайт ФНС, портал «Госуслуги», сервис «Старт бизнеса онлайн», МФЦ, налоговую инспекцию или нотариуса. Ещё один удобный и бесплатный вариант — оформить ИП через Точка Банк.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

ООО подростки открывают редко — такой вариант подходит для бизнеса с партнёрами или для привлечения инвестиций.

Учредителем ООО можно стать с 14 лет с согласия родителей или других законных представителей. А директором — обычно не раньше 16 лет: с руководителем заключают трудовой договор. Придётся подготовить устав, внести в уставный капитал не менее 10 000 ₽, вести бухгалтерию и сдавать отчётность.

После регистрации ИП и ООО понадобится расчётный счёт, чтобы совершать безналичные операции для бизнеса. А для обычных самозанятых без статуса ИП такой счёт недоступен — они принимают платежи на личную карту.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Гранты для молодых предпринимателей

Предприниматели от 14 до 25 лет включительно могут претендовать на грант на открытие или развитие бизнеса. Тем, кому нет 18 лет, понадобится согласие родителей или других законных представителей. Деньги возвращать не нужно, но потратить их можно только на цели, указанные в бизнес-плане. Что важно учесть:

Гранты выдают только ИП и компаниям — самозанятый без статуса ИП грант не получит. Сумма гранта — от 100 000 до 500 000 ₽, а в Арктической зоне — до 1 млн ₽. Не менее 25% стоимости проекта нужно оплатить за счёт собственных средств. Нужно пройти бесплатное обучение основам предпринимательства в центре «Мой бизнес» или Корпорации МСП и не иметь задолженности по налогам. Заявку подают в регионе, где зарегистрирован бизнес. За расходы по гранту и работу бизнеса придётся отчитываться.

Актуальные условия, сроки приёма заявок и адрес ближайшего центра «Мой бизнес» можно узнать на сайте мойбизнес.рф.

Гранты выдают по конкурсу, поэтому получить их удаётся не всем. Начать дело можно и без такой поддержки, а подать заявку позже.

Что почитать для развития предпринимательских навыков

Книги помогают разобраться в бизнесе, избежать типичных ошибок и посмотреть на своё дело с новой стороны.

О предпринимательстве:

Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» — о мышлении предпринимателя и отношении к деньгам.

Бен Хоровиц «Сложные решения» — о том, как принимать непростые управленческие решения.

Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне» — о финансовой дисциплине и обращении с деньгами.

Из художественной литературы можно вспомнить «Мёртвые души» Николая Гоголя. Это скорее напоминание о том, что бизнес, построенный на обмане, рано или поздно заканчивается плохо.

О маркетинге:

Филип Котлер «Маркетинг от А до Я» — основы маркетинга.

Джона Бергер «Заразительный» — почему одни идеи становятся популярными, а другие нет.

Игорь Манн «Маркетинг без бюджета» — как привлекать клиентов без больших затрат.