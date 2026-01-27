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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса
Новый бизнес
Новый бизнес

Бизнес-идеи для мужчин: работа в гараже, дома и производство

Точка Банк собрал бизнес-идеи для мужчин: от услуг «своими руками» до мелкого производства и сервисных проектов. А также разобрал, как оформить бизнес официально.

27.01.2026
4779
4779

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

Работа в гараже, дома или в небольшой мастерской может стать полноценным бизнесом. Главное, выбрать формат, понять экономику проекта, заранее продумать организационные и налоговые вопросы ​​— тогда регистрация бизнеса пройдёт без лишних хлопот.

Коротко
Как правило, мужчинам для бизнеса дома и в гараже подходят ремонтные услуги, работа с техникой и автомобилями, мелкосерийное производство и форматы, где предприниматель организует работу — принимает заказы и контролирует исполнение.
Варианты отличаются по вложениям и доходу. Но в любом случае, чтобы бизнес работал легально и без лишних проблем, его нужно правильно оформить: выбрать форму регистрации и налоговый режим, а также учесть требования к сертификации и маркировке.

Бизнес на собственных умениях

Формат, в котором предприниматель сам выполняет работу и зарабатывает на личном навыке, времени и качестве исполнения.

«Муж на час»: мелкие бытовые работы по вызову

Формат для тех, кто сможет закрывать мелкие бытовые задачи, до которых у клиентов не доходят руки: повесить полку, заменить смеситель, установить розетку, собрать мебель, отрегулировать дверь или фурнитуру. 

Такие задачи возникают постоянно. Основные клиенты — владельцы квартир, арендаторы и арендодатели, реже управляющие компании.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 2 500–5 000 ₽.
  • Загрузка: 2–6 заявок в день.
  • Доход при частичной или полной занятости: 40 000–150 000 ₽ в месяц.

Для старта нужен базовый набор инструментов и личный транспорт. Вложения минимальные — обычно в пределах 30 000–100 000 ₽.

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Бытовые услуги: ремонт и обслуживание помещений

Речь идёт о ремонте и обслуживании квартир, офисов и небольших коммерческих помещений: покраске, замене покрытий, сантехнике, электрике, мелких и средних работах.

Спрос высокий: рынок постоянно пополняется новыми квартирами от застройщиков, а старый жилой фонд требует регулярного обновления.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 10 000–1 млн ₽ за объект — зависит от объема работ.
  • Загрузка: 1–5 объектов в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 100 000–500 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны инструменты и базовые навыки в нескольких направлениях. Работать можно одному или с напарником. Вложения обычно в пределах 100 000–300 000 ₽ — в зависимости от объёма работ и уровня инструмента.

Ремонт автомобилей в формате малой мастерской

Формат локального автосервиса, рассчитанного на базовое обслуживание и мелкий ремонт автомобилей: ходовая часть, тормозная система, замена расходников, простые слесарные работы. Как правило, работает на базе гаража или небольшой мастерской.

Спрос стабильно высокий за счёт роста подержанного автопарка и удорожания новых автомобилей.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 3 000–25 000 ₽ за визит.
  • Загрузка: 10–40 автомобилей в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 100 000–400 000 ₽ в месяц.

Для старта требуется оборудованное помещение, инструмент и подъёмное оборудование. Вложения обычно находятся в пределах 150 000–600 000 ₽ в зависимости от оснащения и формата работ.

Идеи для автобизнеса

Ремонт и реставрация мебели

Нишевый формат бизнеса, связанный с ремонтом, восстановлением и обновлением мебели: корпусной и мягкой, в том числе старых и изношенных изделий. Работы выполняют в мастерской или гараже, реже — с выездом к клиенту.

Спрос устойчивый: мебель дорожает, а качественные вещи чаще ремонтируют и обновляют, чем заменяют на новые. Основные клиенты — частные владельцы квартир, арендодатели, дизайнеры интерьеров и небольшие заведения общепита.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 5 000–60 000 ₽ за изделие.
  • Загрузка: 5–20 заказов в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 50 000–250 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны мастерская или гараж, инструмент и материалы. Вложения обычно находятся в пределах 100 000–300 000 ₽.

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Домашнее и мелкосерийное производство

Формат бизнеса, в котором предприниматель изготавливает изделия малыми партиями и зарабатывает на продукте. Доход зависит от себестоимости, цены и объёма продаж.

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Деревянные изделия ручной работы

Производство небольших изделий из дерева: это предметы интерьера, кухонная утварь, декоративные элементы, простая мебель и аксессуары. Работы выполняют дома, в гараже или небольшой мастерской.

Спрос устойчивый: такие изделия покупают для дома, дачи и в подарок. Основные клиенты — частные покупатели, реже кафе и магазины.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 2 000–30 000 ₽ за изделие.
  • Объём: 5–50 изделий в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 50 000–250 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны инструмент для обработки дерева и базовые навыки. Вложения обычно находятся в пределах 50 000–300 000 ₽.

Изделия из дерева: на чём можно заработать

3D-печать и производство изделий на заказ

Формат бизнеса на изготовлении изделий по цифровым моделям: деталей для техники, корпусов, креплений, элементов интерьера, прототипов и мелких серий. Производство размещается дома или в небольшой мастерской и не требует большого пространства.

Спрос формируется за счёт индивидуальных заказов и мелких партий, которые невыгодно запускать в массовое производство. Основные клиенты — частные лица, дизайнеры, малый бизнес, небольшие производства и сервисные компании.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 1 000–20 000 ₽ за заказ.
  • Объём: 10–100 заказов в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 50 000–300 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны 3D-принтер, расходные материалы и навыки работы с моделями. Вложения обычно находятся в пределах 100 000–500 000 ₽.

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Изготовление мебели под заказ и малыми сериями

Производство мебели по индивидуальным размерам и небольшими партиями: шкафов, кухонь, столов, стеллажей, мебели для офисов и коммерческих помещений. Работы выполняют в мастерской или цехе, реже — в гараже с выездом на монтаж.

Спрос устойчивый за счёт индивидуальных планировок, нестандартных помещений и ограниченного выбора типовой мебели. Основные клиенты — частные заказчики, малый бизнес, дизайнеры интерьеров.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 50 000–500 000 ₽ за заказ.
  • Загрузка: 1–5 заказов в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 150 000–1 млн ₽ в месяц.

Для старта требуются оборудование, инструмент и навыки проектирования. Вложения обычно находятся в пределах 300 000–1,5 млн ₽ в зависимости от масштаба производства и сложности изделий.

Пошив одежды и текстильных изделий

Производство одежды и текстильных изделий на заказ и малыми партиями: это повседневная и рабочая одежда, домашний текстиль, шторы, чехлы, сумки и аксессуары. Работать можно дома или в небольшой мастерской.

Спрос устойчивый за счёт индивидуальных размеров, нестандартных запросов и мелких серий, которые неинтересны крупным фабрикам. Основные клиенты — частные заказчики, малый бизнес и онлайн-проекты.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 3 000–30 000 ₽ за изделие.
  • Объём: 5–40 изделий в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 50 000–250 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны швейная машина, оборудование и навыки пошива. Вложения обычно находятся в пределах 100 000–400 000 ₽.

Организационный и сервисный бизнес

Это формат, в котором предприниматель зарабатывает не на выполнении работ, а на их организации. Он ищет клиентов, принимает заказы, распределяет их между мастерами и отвечает за качество, сроки и расчёты. Сами работы выполняют наёмные специалисты.

Главное отличие от бизнеса «своими руками» — возможность расти и масштабироваться. Главное ограничение — управленческие риски: сотрудники могут не выйти на работу, заболеть, сорвать сроки или уйти к конкурентам.

Сервис бытовых услуг под ключ

Универсальный формат, в котором под одним брендом объединяют разных исполнителей: это «муж на час», мелкий и средний ремонт, перевозка мебели, бытовые услуги и другие. Клиенту продают готовое решение, а не конкретного мастера.

Спрос устойчивый за счёт удобства для клиента: один номер, один договор и понятная ответственность. 

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 5 000–500 000 ₽ за заказ.
  • Объём: 20–150 заказов в месяц.
  • Возможный доход: 100 000–600 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны база исполнителей, правильная реклама и поиск клиентов, приём заявок, контроль качества и расчёты. Вложения обычно находятся в пределах 100 000–300 000 ₽ — на запуск, рекламу и организацию процессов.

Сервис сезонных услуг

Формат бизнеса на разовых и регулярных работах, привязанных ко времени года: уборка снега, покос травы, уход за участками, подготовка домов к сезону, мелкий ремонт и обслуживание территорий. Работы выполняют наёмные исполнители, а предприниматель отвечает за организацию и клиентов. 

Ограничение формата — зависимость от погоды и сезона. Спрос цикличный, но предсказуемый. Основные клиенты: владельцы частных домов, дач, коммерческих объектов и управляющие компании.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 3 000–30 000 ₽ за услугу или период.
  • Загрузка: 20–200 заказов за сезон.
  • Доход за сезон или при работе круглый год: 150 000–800 000 ₽.

Для старта нужны исполнители, базовый инвентарь и система приёма заявок. Вложения обычно находятся в пределах 50 000–200 000 ₽.

Прокат и сервис оборудования

Формат бизнеса, в котором зарабатывают на сдаче в аренду и обслуживании оборудования: такого, как строительный и садовый инструмент, клининговая техника, генераторы, компрессоры, специнструмент. Работы по сути нет — ключевая задача в управлении парком и его загрузкой.

Спрос устойчивый за счёт того, что покупать оборудование для разовых задач невыгодно. Основные клиенты — частные лица, ремонтные бригады и малый бизнес.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек: 2 000–10 000 ₽ за аренду.
  • Загрузка: 10–80 аренд в месяц.
  • Доход при частичной или полной занятости: 100 000–400 000 ₽ в месяц.

Для старта требуются закупка оборудования, место хранения и базовое обслуживание. Вложения обычно находятся в пределах 1–3 млн ₽ — в зависимости от типа и количества техники.

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Регистрация бизнеса

Чтобы официально принимать оплату, работать с клиентами и масштабировать бизнес, его нужно зарегистрировать. Формат регистрации зависит от того, работаете ли вы один, с партнёрами и планируете ли привлекать инвестиции.

  • ИП — самый частый вариант для услуг, мастерских и мелкосерийного производства. Подходит, если вы работаете самостоятельно или с наёмными исполнителями. 
  • ООО — подходит, если бизнес делают вместе с партнёрами, планируют привлекать инвестиции или хотят со временем масштабироваться.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн — через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк

При регистрации бизнеса важно выбрать систему налогообложения. Для небольшого бизнеса чаще всего используют патент или УСН: 6% с доходов либо 15% с разницы между доходами и расходами.

Какую систему налогообложения выбрать

После регистрации стоит открыть расчётный счёт, чтобы принимать оплату и отправлять платежи контрагентам.

Перед запуском продаж важно проверить, нужны ли обязательные документы. Для части товаров требуется сертификация или декларирование. Например, для мебели, детских товаров, текстиля и изделий, контактирующих с пищей. 

Если обязательных требований нет, оформляют отказное письмо, а при желании — добровольный сертификат. Он повышает доверие клиентов и упрощает работу с маркетплейсами.

Для отдельных категорий продукции также действует обязательная маркировка в системе «Честный ЗНАК». В том числе для детских товаров и некоторых видов текстиля.

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Бизнес для мужчин: идеи в гараже, дома и для маленького города с вложениями и без — Точка Банк