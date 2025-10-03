Бизнес-идеи для самозанятых: как зарабатывать без проблем с законом

Самозанятыми называют физлиц и ИП, которые применяют спецрежим — налог на профессиональный доход (НПД). Режим привлекателен лёгкой регистрацией, отсутствием отчётности и касс, низким налогом 4–6% и возможностью работать на себя во многих сферах — от выгула животных до профессиональных консультаций.

Но у самозанятых есть и ограничения: лимит по доходу, запреты на определённые виды деятельности и наймы сотрудников. Нарушение этих правил грозит штрафами и проблемами с законом. Поэтому так важно разобраться в том, что разрешено, а что нет.

Коротко Есть и другие запреты. Вот основные: нельзя перепродавать товары, торговать подакцизной и маркированной продукцией, нанимать персонал, совмещать НПД с другими режимами, работать по агентским договорам. Общее правило: если выбранное направление бизнеса не попадает под ограничения, можно зарегистрироваться как плательщик НПД и запускать своё дело.

Самозанятым доступны сотни направлений: рукоделие, бьюти-услуги, выгул животных, консультации, коучинг и многое другое. Главное, не превышать лимит по доходу — 2,4 млн ₽ в год.

Преимущества и риски самозанятости

Самозанятость имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учесть перед оформлением. Рассмотрим их в таблице.

Преимущества Риски Простая и быстрая регистрация. Нужны только паспорт и ИНН. Регистрация через «Мой налог» или «Госуслуги» онлайн, без госпошлины Лимит дохода. Не более 2,4 млн ₽ в год. При превышении нужно будет перейти на другой режим, а если речь про физлицо — ещё и зарегистрировать ИП

Легальные доходы. Все доходы официальны, можно рекламировать услуги и получать справки о доходах Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. Работы нужно выполнять самостоятельно Нет отчётности и обязательных взносов. Не нужно сдавать декларации и вести бухучёт. Страховые взносы можно перечислять по желанию Нет трудового стажа и соцгарантий. Период работы не засчитывается в стаж и нет отпускных. Выплаты по болезни возможны только при оформлении добровольного страхования Минимум требований. Не нужны касса и расчётный счёт — достаточно приложения «Мой налог» и личной карты. При этом расчётный счёт даёт ИП на НПД дополнительные преимущества Налоговые ограничения. Расходы не уменьшают налог, нет вычетов на лечение, недвижимость или образование. Налог платят раз в месяц, а не раз в квартал, полугодие или год Низкие налоги. Ставка 4% при доходе от физлиц и 6% при доходе от юрлиц и ИП. Налоговый бонус — 10 000 ₽. Плюс приложение «Мой налог» само считает сумму налога и срок оплаты Не все виды бизнеса разрешены. Есть список запрещённых направлений деятельности и товаров. Также нельзя совмещать НПД с другими налоговыми режимами

Совмещение с основной работой. Можно оставаться в найме и получать дополнительный доход как самозанятый Временный налоговый режим. НПД действует до 31 декабря 2028 года, дальнейшая судьба не определена Гибкий график работы. Актуально для физлиц на НПД. А ИП на любом режиме могут выстраивать свой график Сложности с кредитами. Банки могут посчитать доходы самозанятого нестабильными и отказать в кредите

Если вы физлицо на НПД, но рамки самозанятости вас не устраивают, следующий шаг — регистрация ИП. При этом ИП тоже может применять НПД, но с сохранением всех ограничений режима. Альтернатива — работать как ИП на упрощённой системе (УСН).

Как начать бизнес без вложений

Рассмотрим, как самозанятому начать бизнес за пять простых шагов.

Шаг 1. Оценка ресурсов

Начните с анализа того, что у вас уже есть. Определите свои навыки, знания и опыт, которые можно монетизировать. Оцените доступные ресурсы: сколько времени готовы уделять работе, какое оборудование или инструменты у вас уже есть.

Шаг 2. Анализ спроса

Прежде чем запускать бизнес, проверьте востребованность услуги или товара. Изучите конкурентов, проанализируйте популярные запросы в интернете и оцените барьеры для входа: потребуются ли лицензии, насколько сложны рабочие процессы, есть ли сильные игроки, с которыми придётся конкурировать.

Шаг 3. Проверка идеи

Убедитесь, что ваше направление разрешено для самозанятых и вписывается в установленные рамки (ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ):

Лимит дохода — не более 2,4 млн ₽ в год.

Нельзя перепродавать товары и имущественные права.

Запрещена торговля маркированной и подакцизной продукцией (исключение — сахаросодержащие напитки).

Нельзя нанимать персонал для работы по трудовым договорам.

Запрещено совмещать НПД с другими налоговыми режимами.

Нельзя работать по агентским и комиссионным договорам, а также договорам поручения.

Под запретом доставка товаров с приёмом оплаты от покупателей — исключение, если используется касса продавца.

Запрещено добывать и продавать полезные ископаемые.

Нельзя заниматься майнингом и приобретением криптовалют.

Если ограничения НПД не подходят под ваши планы, например потребуется нанимать сотрудников или доход превысит лимит, стоит рассматривать регистрацию ИП. А если планируете привлекать партнёров или инвестиции, подойдёт открытие ООО.

Определились с идеей? Создайте MVP — простейшую версию услуги или товара для проверки спроса. Не нужно сразу вкладывать много денег: начните с минимума функций и протестируйте на первых клиентах.

Шаг 4. Регистрация бизнеса

После проверки идеи можно переходить к официальному оформлению. Зарегистрируйтесь как самозанятый через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги». Процесс занимает около 15 минут, после чего вы сможете легально работать и получать доход.

При необходимости можно сделать следующий шаг — открыть ИП. Статус НПД при этом сохранится автоматически, ничего дополнительно делать не надо. Также открыть ИП на НПД можно онлайн через Точка Банк — без госпошлины и поездок в налоговую.



Зачем ИП, если можно остаться физлицом на НПД? У индивидуального предпринимателя есть дополнительные преимущества:

Расчётный счёт в банке . Индивидуальный предприниматель на НПД может . Индивидуальный предприниматель на НПД может открыть расчётный счёт и принимать безналичную оплату отдельно от личных денег. Это упростит учёт финансов и даст доступ к банковским сервисам — эквайрингу, онлайн-кассе и другим. Физлица на НПД расчётный счёт открыть не могут.

Лицензия. Некоторые виды деятельности требуют лицензию, например . Некоторые виды деятельности требуют лицензию, например образовательные услуги перевозки . Получить лицензию можно только со статусом ИП.

Сертификация продукции. Оформлять Оформлять обязательные сертификаты и декларации соответствия на продукцию могут только ИП и организации. Физлица на НПД получить такую сертификацию не могут.

Также раньше добровольное медицинское страхование могли оформлять только ИП, но с 2026 года в рамках эксперимента эта возможность появилась и у самозанятых-физлиц. Благодаря этому самозанятые теперь могут получать выплаты по больничным, если перечисляли добровольные взносы.

Шаг 5. Поиск клиентов

Начинать привлекать клиентов можно без рекламного бюджета. Расскажите об услугах друзьям и знакомым — личные рекомендации часто приводят первых заказчиков.

Параллельно зарегистрируйтесь на фриланс-биржах вроде FL.ru и Kwork. Разместите объявления на Авито, Профи.ру и в тематических сообществах.

Создайте профили в соцсетях и публикуйте примеры работ, полезный контент и отзывы клиентов. Участвуйте в мероприятиях, где можно лично познакомиться с потенциальными заказчиками.

ПРИМЕР Марина 20 лет работала швеёй в ателье и решила начать бизнес как физлицо на НПД. У неё уже были швейная машинка и навыки, поэтому вложений не потребовалось. Она выбрала пошив платьев на заказ. Марина протестировала идею через соцсети: публиковала фото платьев и собирала отзывы. Первых клиентов нашла через соцсети и знакомых. Заказы принимала по предоплате — так не пришлось вкладывать собственные деньги в материалы. Когда годовой доход Марины превысил 2,4 млн ₽, она зарегистрировала ИП и перешла на УСН. Это позволило ей зарабатывать без ограничений по выручке.



Какие бизнес-идеи подойдут самозанятым

Разберём популярные бизнес-идеи для самозанятых.

Бизнес на дому

Начнём с идей для бизнеса на дому — обычно они самые простые в реализации.

Рукоделие и производство

Создавайте товары своими руками, например шейте шторы, делайте сувениры или изделия из эпоксидной смолы.

ВАЖНО Самозанятым нельзя торговать товарами с обязательной маркировкой или подакцизными. Например, почти вся одежда должна иметь маркировку в системе «Честный ЗНАК» . Поэтому одежду можно шить только на заказ для конкретного клиента, но нельзя шить партию и продавать готовые изделия в магазине.

Как начать: выберите 2–3 вида изделий, которые хорошо получаются. Создайте образцы и сфотографируйте в хорошем освещении. Оформите страницу в соцсетях с работами. Первым покупателям предложите скидку на заказ.

Общепит на дому

Готовьте и продавайте еду на заказ — выпечку, торты, обеды, закуски.

Как начать: выберите 3–5 блюд, протестируйте их на друзьях и соберите обратную связь. Продумайте акции для привлечения клиентов, например предложите бесплатную дегустацию первым заказчикам за репост.

Персональные и бытовые услуги

Сегмент объединяет работу с людьми — от красоты до помощи по дому.

Бьюти-услуги

Предлагайте бьюти-услуги — макияж, маникюр, причёски, оформление бровей.

Как начать: выберите специализацию — мастер по свадебным причёскам или бровист найдут клиентов быстрее универсала. Подготовьте портфолио с фото «до — после». Публикуйте регулярные посты в соцсетях с фото работ. Размещайте объявления на Авито и Профи.ру, вступите в женские паблики.

Мастер на час

Помогайте решать бытовые задачи — мелкий ремонт, сборка мебели, установка техники, мужские работы по дому и на участках в селе.

Как начать: составьте прайс с конкретными услугами и ценами, например «Повесить полку — 500 ₽». Купите базовый набор инструментов, если его нет: дрель, шуруповёрт, молоток, уровень, отвёртки. Зарегистрируйтесь на Авито, Профи.ру и YouDo.

Услуги по уходу и патронажу

Спрос на нянь и сиделок растёт — это одно из топ‑направлений для самозанятых.

Как начать: получите справку об отсутствии судимости и медкнижку — это важно для работы с детьми и пожилыми. Если есть медицинское или педагогическое образование, подготовьте копии дипломов. Соберите рекомендации с предыдущих мест. Зарегистрируйтесь на платформах вроде Помогатель.ру.

Услуги на базе знаний и опыта

Монетизируйте свою экспертизу и профессиональные навыки.

Репетиторство и онлайн-курсы

Обучайте школьников и взрослых индивидуально или создавайте курсы по своей специальности.

Как начать: для репетиторства определите узкую специализацию, подготовьте программу занятий и кейсы с результатами учеников. Для онлайн-курсов запишите видеоверсию из 3–5 занятий и протестируйте на небольшой группе.

Консультации и коучинг

Делитесь профессиональными знаниями в маркетинге, дизайне, IT или помогайте предпринимателям достигать целей.

Как начать: соберите 3–5 реальных кейсов, где помогли решить проблему, — обязательно с цифрами и результатами. Предложите вводную бесплатную консультацию. Пишите экспертные посты на VC.ru и Хабр. Выступайте спикером на онлайн-конференциях.

Услуги диетолога

Составляйте индивидуальные программы питания с учётом калорийности и особенностей метаболизма клиентов.

Как начать: получите профильное образование или сертификат курсов нутрициологии. Разработайте программы питания и подготовьте анкету для сбора данных о здоровье клиентов. Ведите блог в соцсетях с простыми рецептами и разборами мифов о питании.

Работа с животными

Если любите животных, это направление может стать источником стабильного дохода.

Выгул животных

Помогайте владельцам собак с выгулом. Это простой способ начать бизнес без денежных вложений.

Как начать: расклейте объявления с отрывными номерами возле ветклиник и зоомагазинов. Вступите в местные группы собачников ВКонтакте, предложите первый выгул со скидкой. Знакомьтесь с владельцами животных на прогулках.

Мини-отель для животных

Предлагайте передержку питомцев на время командировок и отпусков хозяев.

Как начать: обустройте отдельную зону с вольерами, лотками, мисками, игрушками и лежанками. Продумайте правила: какие прививки обязательны, берёте ли агрессивных питомцев, что входит в стоимость. Разместите объявления в зоомагазинах и ветклиниках, вступите в городские группы владельцев кошек и собак.

Прокат и аренда

Зарабатывайте на вещах или недвижимости, которые редко используете, — сдавайте в аренду платья, инструменты, квартиры.

РАЗНИЦА В прокат сдают движимые вещи — одежду, инструменты, спортинвентарь — обычно на несколько часов или дней. Аренда охватывает любое имущество: и движимое (автомобили, оборудование), и недвижимое (квартиры, помещения).

Как начать: выберите нишу для бизнеса на аренде — одежда для мероприятий, строительные инструменты, детское снаряжение, спортинвентарь или недвижимость. Оцените состояние, почистите и отремонтируйте вещи. Установите залог, пропишите правила аренды, сделайте качественные фото.

Что не подходит для самозанятости

Рассмотрим три популярных направления, которые часто пытаются реализовать на НПД, но так делать нельзя. Объясним почему.

Торговля товарами из Китая на маркетплейсах

Многие хотят закупать товары на AliExpress или Alibaba и перепродавать их на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. Однако самозанятым запрещена перепродажа — можно продавать только то, что произведено своими руками. Покупка готовых товаров с последующей реализацией нарушает условия НПД.

Для такого бизнеса нужно регистрировать ИП или ООО. А также стоит открыть расчётный счёт, чтобы получать безналичные оплаты от клиентов.

Посредничество для фрилансеров

Схема выглядит привлекательно: вы берёте заказы от клиентов, передаёте их другим исполнителям (субподрядчикам) и получаете комиссию. Клиентов можно находить через соцсети, связи и фриланс-платформы.

Однако самозанятым запрещена работа по агентским договорам и договорам комиссии. Посредничество попадает именно под эту категорию, поэтому такая деятельность на НПД невозможна. Для агентского бизнеса требуется ИП или ООО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Самозанятым нельзя выступать посредником между заказчиком и исполнителем. Можно только работать напрямую с клиентом, например консультировать.

Дропшиппинг

Дропшиппинг — это схема, при которой продавец принимает заказы от покупателей, но сам товар отправляет поставщик напрямую клиенту. По сути это тоже перепродажа чужих товаров и агентская деятельность, что запрещено для самозанятых.