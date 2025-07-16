Бизнес-идеи с минимальными вложениями

В статье разберём 20+ бизнес-идей, которые можно запустить с минимальными вложениями — от классических услуг до трендовых направлений 2026 года с использованием ИИ. Дадим пошаговый алгоритм: как выбрать нишу, рассчитать стартовые затраты и официально зарегистрировать бизнес.

Коротко Главный принцип простой: выбирайте нишу с уже существующим спросом, находите слабые места у конкурентов — и делайте заметно лучше. Это значительно повышает шансы на прибыльный старт.

Бизнес без вложений чаще всего строится на навыках: консультации, репетиторство, копирайтинг, выгул собак. С бюджетом 20 000–200 000 ₽ уже доступны маркетплейсы, домашняя выпечка, фотосъёмка, клининг, хендмейд. Перспективные направления 2026 года — помощь компаниям с ИИ, VR-услуги, экосегмент.

Как открыть бизнес: советы и обязательные процедуры

Запуск любого бизнеса начинается с одних и тех же шагов — выбор ниши, планирование бюджета и оформление документов. Расскажем главное по каждому пункту. А подробное руководство смотрите в отдельной статье.

Выбор ниши и анализ рынка

Идеальная ниша — это место, где клиенты уже есть, конкуренты работают плохо, а вы можете сделать лучше без больших затрат. Поэтому ищите не пустые рынки, а рынки с недовольными покупателями.

1. Начните с того, что умеете сами. Если бюджет ограничен, можно выстроить бизнес на собственных навыках. Тогда не придётся тратиться на команду и обучение.

Пример: умеете писать тексты — предлагайте услуги копирайтинга или редактирования резюме за деньги.

2. Оцените спрос. Используйте Google Trends и Яндекс Вордстат, чтобы понять, насколько идея востребована.

Например, поиск «репетитор по английскому онлайн» в Яндекс Вордстат показывает тысячи запросов ежемесячно. Видны и сезонные всплески: пики в октябре и январе связаны с началом учебных периодов.

3. Представьте клиента, которому нужен ваш продукт. Чёткое понимание целевой аудитории поможет точнее сформулировать предложение, снизить затраты на продвижение и попасть в боли или желания клиента.

ПРИМЕР Целевая аудитория для детских хендмейд-вещей: молодая мама 25–35 лет, в декрете или на фрилансе. Ищет для ребёнка уютные, безопасные и красивые вещи с душой — не массмаркет, а ручную работу. Читает отзывы, смотрит Pinterest, обращает внимание на упаковку и подачу. Покупает эмоционально, если чувствует доверие к мастеру.

4. Поймите, что именно хотят клиенты. Читайте отзывы, комментарии и обсуждения в соцсетях — это помогает понять, какие потребности не закрыты.

Представьте: студенты курсов английского языка везде жалуются на однообразные и скучные занятия. Тогда, чтобы получить конкурентное преимущество, можно:

Предлагать формат «английский через кино» — с разбором сцен и диалогов.

Использовать TikTok — короткие видео с живыми выражениями и трендами.

Делать разговорные клубы по Zoom — меньше грамматики, больше практики общения.

Так же работайте с отзывами и в других сферах. Там, где конкуренты не справляются, появляется ваш шанс привлечь клиентов.

5. Посмотрите на конкурентов с похожим бюджетом. Не сравнивайте себя с крупными компаниями — изучайте тех, кто работает в похожих условиях. Это покажет реальную картину: как предприниматели с такими же ресурсами привлекают клиентов, оформляют продукты и услуги, развиваются.

ПРИМЕР Если вы мастер маникюра и принимаете клиентов дома, ваш главный конкурент — другой мастер на дому, а не большая студия с большим рекламным бюджетом.

6. Сформулируйте отличие — простое и ценное. Уникальное торговое предложение (УТП) — это не просто красивая фраза, а ключ к тому, чтобы ваш продукт выделился среди множества других. Оно должно быть максимально понятным и важным для целевой аудитории.

Варианты, как можно сформулировать УТП на примере бизнеса по продаже домашнего печенья:

Тепло и традиции: «Домашнее печенье по бабушкиному рецепту — с любовью и ароматом детства».

Забота о здоровье: «Печенье без сахара и глютена — вкусно и безопасно. Идеально для тех, кто следит за фигурой и здоровьем».

Экологичность и натуральность: «Печенье из 100% натуральных продуктов, без добавок и консервантов — для ценителей настоящего вкуса».

7. Запланируйте, как бизнес будет расти. Продумайте, что можно масштабировать, автоматизировать или делегировать, когда пойдут первые продажи.

Рекомендуем составить простую ментальную карту. В центр впишите текущий продукт или услугу, а от него — направления развития.

8. Не откладывайте запуск. Лучше выйти на рынок сейчас с простым решением, чем годами готовить идеальный продукт. Например, вместо сложного сайта на старте сделайте простой лендинг на Tilda и публикуйте посты в Telegram. Заявки принимайте вручную — это быстрее и дешевле.

Бюджет и стартовые затраты

Когда бюджет ограничен, важно заранее спланировать все траты. Для этого создайте финансовую модель — таблицу, куда запишете доходы и расходы бизнеса.

Финмодель помогает понять, сколько денег нужно на запуск, какие расходы можно сократить, когда бизнес начнёт приносить прибыль и через какое время окупится. В таблице сможете просчитать разные сценарии — например, с маленьким бюджетом и увеличенными инвестициями.

Даже если вы не бухгалтер, составить финмодель будет не так сложно. Вот пример для клининговой компании:

Стартовые затраты: покупка уборочного оборудования и базовых моющих средств, запуск рекламы.

Ежемесячные расходы: аренда склада или офиса (если есть), зарплаты уборщиков, закупка расходных материалов (перчатки, тряпки, чистящие средства), оплата интернет-эквайринга для приёма платежей.

Прогноз продаж: сколько уборок планируется в месяц и средняя стоимость одной уборки.

Налоги: зависят от выбранной системы налогообложения (например, 6% c доходов на УСН).

Чистая прибыль: деньги, которые останутся после оплаты всех расходов и налогов.

Если планирование бюджета кажется сложным, рекомендуем посмотреть бесплатный экспресс-курс. За несколько уроков разберётесь в базовых принципах и сможете создать первую финмодель.

Регистрация бизнеса и налоговые аспекты

Регистрация бизнеса нужна при любом бюджете — выбирайте между самозанятостью, ИП и ООО.

Самозанятость подходит для простого старта, но у неё много ограничений: нельзя нанимать сотрудников, подходит для простого старта, но у неё много ограничений: нельзя нанимать сотрудников, работать по некоторым видам деятельности , а годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽ (это всего 200 000 ₽ в месяц).

ИП — оптимальный выбор, если вы настроены на рост. Минимальные вложения не означают, что доход тоже будет небольшим. Потолок самозанятости можно быстро превысить, а ИП даёт больше свободы: можно расширять бизнес и нанимать сотрудников.

ООО стоит оформлять, если собираетесь работать с партнёрами или инвесторами.

Процесс регистрации также отличается по сложности: самая простая — самозанятость, которую можно оформить через приложение «Мой налог». Регистрация ИП чуть сложнее, а оформление ООО — самое трудоёмкое.

Для ИП и ООО нужно собрать пакет документов, выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. При этом для ООО набор документов гораздо шире — потребуется провести собрание учредителей, выбрать директора, подготовить устав, а также выполнить другие формальности.

Что касается налогов, новички обычно выбирают один из трёх вариантов: упрощённую систему налогообложения (УСН), патентную систему (ПСН) или налог на профессиональный доход (НПД).

УСН часто выбирают за простоту и прозрачность. На этом режиме есть два варианта: платить 6% с общего дохода или 15% с разницы между доходами и расходами. Первый вариант выгоден для услуг с минимальными расходами, а второй — когда расходы значительны и их можно подтвердить документами.

Сложно определиться с налоговым режимом? Обратитесь к специалистам Точка Банк — они бесплатно помогут выбрать оптимальный вариант, который подойдёт под ваш бизнес.

Какой бизнес можно открыть без вложений

Начать бизнес в сфере услуг реально без стартовых вложений, если есть желание и нужные навыки.

Подборка идей: бизнесы без вложений

Направление Бизнес-идеи Услуги на основе вашей экспертизы – Профессиональные консультации (юридические, бухгалтерские и т.д.).

– Фриланс-услуги: копирайтинг, дизайн, программирование, переводы.

– Репетиторство и онлайн-обучение.

– Коучинг

Базовые и повседневные услуги – Услуги няни или сиделки.

– Услуги стилиста.

– Выгул собак и уход за животными.

– Садовые работы.

– Мелкий ремонт.

– Фотосъёмка.

– Экскурсии по городу

Создание контента – YouTube-канал или блог с заработком на рекламе и спонсорах.

– Подкастинг с заработком на рекламе и донатах.

– Создание и продажа цифровых продуктов (курсы, шаблоны, гайды).

– Telegram-канал с платной подпиской



Выбрали идею и зарегистрировали бизнес? Самое время подумать о расчётном счёте. В Точка Банк такой счёт можно открыть бесплатно и есть выгодные тарифы для начинающих предпринимателей.

А чтобы определиться, какой тариф подойдёт вашему бизнесу, можете пройти небольшой тест в форме ниже. Там всего четыре вопроса.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Новые направления бизнеса в 2026 году

Не стоит специально гнаться за трендами при старте бизнеса. Но если у вас есть опыт в таких сферах, как искусственный интеллект, VR или экологические проекты, их можно рассмотреть для открытия бизнеса. При этом большие вложения не понадобятся.

Бизнес-идеи с использованием ИИ

Суть идеи: вы выступаете посредником между готовыми ИИ-сервисами и бизнесом, у которого нет времени разбираться в новых инструментах. Клиенты ставят задачи, требующие опыта работы с ИИ, а вы решаете их и передаёте готовый результат.

ПРИМЕР К Сергею обратился владелец компании: «Нужно создать тесты для отбора кандидатов на 15 разных позиций». Сергей с помощью ChatGPT за три дня сгенерировал профессиональные вопросы и кейсы под каждую специальность — от бухгалтера до IT-менеджера — и адаптировал их под требования заказчика. За работу он получил 35 000 ₽, тогда как HR-консультант взял бы за это как минимум 100 000 ₽.

Виртуальная реальность и киберспорт

VR-технологии перешли из разряда развлечений в бизнес-инструменты. Виртуальную реальность используют для обучения сотрудников, презентаций продуктов и даже психотерапии. А киберспорт стал полноценной индустрией с профессиональными лигами, спонсорами и многомиллионной аудиторией.

Входной порог низкий — можно начать с аренды оборудования и постепенно покупать собственные VR-шлемы и компьютеры.

ПРИМЕР Андрей арендует VR-оборудование и сотрудничает с психологами, помогая в терапии фобий. Сеансы проходят в виртуальной реальности — клиенты с боязнью высоты, полётов или пауков работают со страхами в безопасной среде. Стоимость одного часа — 3 000 ₽. В день он обслуживает около восьми клиентов и зарабатывает примерно 480 000 ₽ в месяц.



Эко- и устойчивый бизнес

Экотренд создаёт ниши для заработка: ремонт одежды, восстановление мебели, производство многоразовой упаковки, доставка фермерских продуктов. Целевая аудитория готова переплачивать за экологичность. Главное — сочетать заботу о природе с функциональностью и грамотным маркетингом.

ПРИМЕР Дмитрий создаёт авторскую мебель из поддонов и остатков стройматериалов в стиле лофт. Столы, полки и кровати продаёт через маркетплейсы с акцентом на уникальность и экологичность. Средняя цена изделия — 8 000 ₽, в месяц выпускает примерно 15 единиц, то есть доход — 120 000 ₽.



Популярные бизнес-идеи с минимальными вложениями

Здесь собрали подборку популярных идей для бизнеса с минимальными вложениями — без офиса, команды и других лишних трат. Но важно понимать: конкуренция будет высокая, поэтому придётся выделяться — сервисом, скоростью или подачей.

Продажа товаров на маркетплейсах

Покупайте товары по оптовым ценам и перепродавайте через Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет или другие площадки. Схема простая: нашли поставщика → закупили партию → разместили на маркетплейсе → продали с наценкой.

Причём выбирать лучше товары со стабильным спросом — они продаются круглый год и приносят предсказуемую выручку. А вот сезонные и трендовые товары несут больше рисков: можно не успеть продать всё вовремя и остаться с неходовыми позициями.

Стартовые вложения: от 50 000 до 200 000 ₽ — закупка, упаковка, комиссии площадки.

Плюсы: есть готовая аудитория на маркетплейсах, бизнес легко масштабировать, не требуется офис, склад или витрина.

Минусы: высокая конкуренция, важно продумать упаковку и оформить карточку товара, придётся разобраться в правилах площадок и требованиях к маркировке.

Когда окупится: за 3–6 месяцев при стабильных продажах.

Кофейня самообслуживания

Установите автомат с кофе, который работает без продавца и принимает оплату по карте. Это удобный формат для мест с большим потоком людей — вузов, торговых центров, коворкингов.

Стартовые вложения: от 300 000 до 500 000 ₽ — кофемашина, аренда, терминал, стаканы и зерно.

Плюсы: не нужен персонал, можно запустить за 1–2 недели, есть спрос.

Минусы: нужна регулярная заправка и уборка, успех зависит от удачного местоположения.

Когда окупится: обычно за 6–10 месяцев.

Услуги по ремонту и обслуживанию

Можно выполнять мелкий ремонт с выездом — от бытовой техники до мебели. Заказы удобно находить через Авито.

Стартовые вложения: от 20 000 до 50 000 ₽ на инструменты и рекламу.

Плюсы: стабильный спрос, не требует аренды, подходит для старта без команды.

Минусы: доходы зависят от навыков и отзывов, нужна мобильность.

Когда окупится: за 1–2 месяца при активной занятости.

Онлайн-услуги и консалтинг

Экспертиза в любой области — это готовый продукт для продажи. Можно предлагать консультации, проводить аудит, настраивать рекламу, заниматься дизайном или вести бухгалтерский учёт для малого бизнеса.

Стартовые вложения: от 0 до 30 000 ₽ — на рекламу и упаковку услуги.

Плюсы: можно запустить бизнес с нуля с минимальными вложениями, вести консультации онлайн из дома и легко масштабировать бизнес.

Минусы: нужны экспертиза и умение продавать себя.

Когда окупится: с первых клиентов.

Образовательные услуги и репетиторство

Обучайте школьников, студентов или взрослых онлайн и офлайн. Форматы — уроки, курсы и мастер-классы.

Стартовые вложения: от 0 до 20 000 ₽ — реклама, раздаточные материалы и плата за платформу, на которой будут проходить занятия.

Плюсы: высокий спрос, можно в одиночку запустить бизнес без стартового капитала.

Минусы: заработок зависит от квалификации, способностей удерживать внимание и интересно преподносить материал.

Когда окупится: с первых клиентов.

Организация мероприятий

Перспективная ниша — праздники под ключ. Вместо поиска десятка поставщиков клиент обращается к вам за всем сразу. Вы координируете процесс, берёте предоплату и зарабатываете процент с каждой услуги.

Стартовые вложения: от 30 000 до 100 000 ₽ — реклама и расходники.

Плюсы: высокий спрос, можно начать без команды.

Минусы: важно качество сервиса, есть сезонность.

Когда окупится: 2–4 месяца при регулярных заказах.

Бизнес-идеи для креативных людей

Если у вас есть творческие навыки и вы умеете создавать уникальные вещи, эти способности можно превратить в прибыльный бизнес. Ниже — пять перспективных направлений.

Создание и продажа онлайн-курсов

Записываете обучающий курс по теме, в которой разбираетесь, — от вязания до Excel. А потом готовый курс размещаете на платформах вроде ZenClass и TeachBase или продаёте через соцсети.

Стартовые вложения: от 30 000 до 100 000 ₽ — съёмки, плата за платформу, реклама.

Плюсы: масштабируемый продукт, доход без привязки ко времени.

Минусы: нужно вложиться в контент, продумать упаковку и продвижение.

Когда окупится: с первого потока при хорошей воронке продаж.

Фотография и видеосъёмка

Можно предлагать съёмку людей и товаров в разных форматах — с выездом к клиенту, у себя дома или в арендованной студии. Популярные направления: фотосъёмка товаров для маркетплейсов, семейные фотосессии, видеоконтент для соцсетей.

Стартовые вложения: от 50 000 до 150 000 ₽ на камеру, свет и программы для обработки.

Плюсы: можно брать почасовую оплату, высокий чек за проект.

Минусы: нужно собрать портфолио, проходить обучения и нарабатывать репутацию.

Когда окупится: с 2–5 клиентов.

Копирайтинг

Пишите тексты для бизнеса — описания товаров, статьи для сайтов, посты в соцсети, email-рассылки. Первые заказы удобно искать на фриланс-биржах вроде Kwork, где много простых задач для новичков.

Стартовые вложения: от 0 до 10 000 ₽ — стартовое обучение.

Плюсы: можно работать из дома, легко стартовать.

Минусы: высокая конкуренция, нужно уметь писать тексты и находить заказы.

Когда окупится: с первого текста.

Дизайн и графические услуги

Создавайте визуальные материалы: от логотипов и баннеров до сторис и презентаций. Можно работать напрямую с малым бизнесом или через фриланс-биржи.

Стартовые вложения: от 0 до 50 000 ₽ — обучающие курсы и подписка на программы для работы.

Плюсы: можно работать удалённо, большой рынок.

Минусы: важно выделяться среди конкурентов, понимать требования заказчиков и иметь хорошее портфолио.

Когда окупится: с первых заказов.

Хендмейд и крафт-продукты

Делаете что-то своими руками — свечи, мыло, декор, одежду — и продаёте через маркетплейсы или соцсети.

Стартовые вложения: от 10 000 до 50 000 ₽ — на материалы и упаковку.

Плюсы: можно начать дома, творческая реализация, уникальный продукт.

Минусы: ограниченный объём производства, доход зависит от визуала и продвижения.

Когда окупится: за 1–3 месяца при стабильных продажах.

Идеи бизнеса на дому

Онлайн-форматы мы уже разобрали. Теперь — три идеи для офлайн-заработка у себя дома.

Кулинарные услуги и домашняя пекарня

Готовьте на заказ: торты, пироги, обеды, ПП-десерты. Можно начать с кухни дома и продвигаться через соцсети или Авито.

Стартовые вложения: от 10 000 до 50 000 ₽ — ингредиенты, упаковка, посуда.

Плюсы: можно быстро запустить, есть постоянный спрос.

Минусы: нужно соблюдать нормы хранения и санитарные требования, активно продвигаться в онлайне.

Когда окупится: за 1–2 месяца при стабильных заказах.

Ремонт и пошив одежды

Монетизируйте швейные навыки через ремонт и подгонку одежды, пошив изделий по индивидуальным размерам и переделку старых вещей.

Стартовые вложения: от 20 000 до 70 000 ₽ — швейная машина, инструменты, ткани.

Плюсы: можно работать из дома, стабильный спрос.

Минусы: доходы зависят от качества работы и соблюдения сроков, нужна практика.

Когда окупится: за 1–2 месяца при стабильных заказах.

Выращивание растений

Выращивайте рассаду, микрозелень, комнатные растения или цветы на продажу. Можно начать с подоконника или балкона, а продажи вести через Авито и соцсети.

Стартовые вложения: от 10 000 до 30 000 ₽ — горшки, грунт, семена, освещение.

Плюсы: можно начать с малого, всё делается дома.

Минусы: требует времени, ухода и терпения.

Когда окупится: за 3–6 месяцев при стабильных заказах.

Ещё идеи для бизнеса в сфере услуг

Рассмотрим классические офлайн-услуги с постоянным спросом — уборку, бьюти-услуги и заботу о здоровье.

Клининг

Выездная уборка востребована для квартир, офисов и частных домов. Особенно часто заказывают мойку окон, чистку мебели и ковров, а также генеральную уборку.

Стартовые вложения: от 5 000 до 50 000 ₽ — техника, химия, реклама.

Плюсы: высокий спрос, можно работать без офиса и сотрудников.

Минусы: работа требует физических усилий, важно делать всё качественно и заботиться о хороших отзывах.

Когда окупится: за 1–2 месяца.

Парикмахерские и косметические услуги

Можно предлагать стрижки, укладки, маникюр, макияж или депиляцию у себя дома или с выездом к клиентам. Домашний формат позволяет экономить на аренде салона.

Стартовые вложения: от 20 000 до 80 000 ₽ — профессиональные инструменты, расходные материалы, курсы повышения квалификации.

Плюсы: можно работать по гибкому графику, расходы на работу обычно невысокие.

Минусы: нужно строго соблюдать гигиену, постоянно учиться новым техникам и выстраивать хорошую репутацию.

Когда окупится: за 2–4 месяца при активном продвижении.

Фитнес и здоровье

Проводите тренировки, делайте массаж или давайте консультации по питанию. Работать можно дома или выезжать к клиентам.

Стартовые вложения: от 10 000 до 40 000 ₽ — минимальное оборудование, обучение, реклама.

Плюсы: растущий спрос, можно работать одному, бизнес легко масштабировать.

Минусы: нужны знания, сертификаты и заметные результаты у клиентов.