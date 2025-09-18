Бизнес на аренде: что можно сдавать для заработка

В 2026 году аренда стала одним из популярных способов заработка для начинающих предпринимателей. Многие из них предпочитают открыть ИП онлайн и начать с небольшого формата — пары квартир или набора инструментов.

Точка Банк разберёт, что можно сдавать в аренду, сколько стоит старт, какие плюсы и минусы есть у такого бизнеса. Покажет пошаговый план запуска, расскажет про налоги, поиск клиентов и свежие тренды рынка.

Коротко Плюсы аренды — широкий выбор направлений, возможность начать с малого и долгосрочные договоры. Минусы — большие вложения, конкуренция, износ вещей. В аренду сдают жильё, транспорт, инструменты, спорттовары, одежду и декор. Выбор зависит от бюджета, опыта в предпринимательстве и региона. Арендный бизнес — это способ зарабатывать на передаче имущества во временное пользование. Он не даёт сверхдоходов, но стабилен даже в кризисы.

Статистика и тренды аренды

В 2026 году рынок аренды в России продолжает расти. Спрос смещается в сторону краткосрочной аренды жилья, загородной недвижимости и проката техники.

Спрос на посуточное жильё вырос почти на 50% за год. Лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. По темпам роста впереди средние города: Великий Новгород, Благовещенск, Омск. Количество объявлений по краткосрочной аренде в миллионниках увеличилось на треть. В загородной аренде число бронирований за год выросло в два раза. Чаще всего выбирают Карелию и Краснодарский край. Прокат инструментов показывает самый резкий рост: за год спрос увеличился почти втрое. Всё больше людей предпочитают взять дорогую технику на время, чем покупать её ради одного-двух использований. Мировой рынок аренды строительной техники растёт на 6% в год. Для российских предпринимателей это сигнал: спрос на аренду дорогого оборудования будет только увеличиваться.

Общая тенденция такова: аренда становится привычным способом пользоваться жильём, транспортом и вещами без покупки. Спрос есть и у частных клиентов, и у компаний, а конкуренция постепенно выходит за пределы столиц в регионы.

Идеи для аренды: что можно сдавать

Арендный бизнес можно запустить почти в любой сфере. Главное — понимать, что именно востребовано.

Недвижимость

Самое понятное и распространённое направление аренды. Это квартиры, дома, офисы, магазины, склады. Чаще всего новички начинают с жилых квартир, так как ими проще управлять.

В туристических городах популярна посуточная аренда — квартиры сдаются почти круглый год и приносят больше, чем долгосрочные договоры. В деловых центрах востребованы офисы и склады.

Вложения: от 3 млн до 10 млн ₽ при покупке квартиры. Есть ещё вариант субаренды: вы берёте помещение в аренду и сдаёте его другим. В этом случае сумма за аренду обычно меньше, но и доход тоже ниже.

Доход: 20 000–80 000 ₽ в месяц в зависимости от региона, формата и сезона.

Плюсы: стабильность, возможность сдавать годами, долгосрочные договоры.

Минусы: большие стартовые вложения, долгая окупаемость, высокие риски с недобросовестными арендаторами.

Транспорт

Сюда входят автомобили, самокаты, велосипеды, мотоциклы, квадроциклы, катера и гидроциклы. Такой вариант особенно востребован в больших городах и курортных зонах.

Туристы берут транспорт для отдыха, местные жители — для удобства и экономии. Начать можно с пары машин или небольшого парка мотоциклов, постепенно расширяя предложение.

Вложения: от 2 млн до 8 млн ₽ — машина или парк транспорта.

Доход: 40 000–200 000 ₽ в месяц.

Плюсы: высокий спрос, можно стартовать с малого и быстро масштабироваться.

Минусы: износ, ремонт, аварии, сезонность.

Инструменты и техника

В эту категорию входят строительные, садовые и бытовые приборы. Их арендуют тогда, когда покупка слишком дорога или просто не имеет смысла для разового использования.

Например, перфоратор нужен раз в год, газонокосилка — только летом, а профессиональный пылесос — для одной большой уборки. Поэтому спрос на прокат таких вещей стабильно растёт.

Вложения: от 100 000 до 1 млн ₽ на стартовый набор.

Доход: 30 000–80 000 ₽ в месяц.

Плюсы: низкий порог входа, можно начать с минимального набора.

Минусы: быстрый износ, необходимость проверять возвращённые товары и сезонные колебания спроса.

Одежда и товары для мероприятий

Сюда входят свадебные и вечерние платья, костюмы, декор и оборудование для праздников. Люди редко покупают такие вещи навсегда, поэтому аренда становится удобным решением. Особенно высокий спрос приходится на сезон свадеб, выпускных и новогодних корпоративов.

Вложения: от 200 000 до 2 млн ₽ на ассортимент.

Доход: 20 000–100 000 ₽ в месяц, пик — в сезон праздников.

Плюсы: высокий спрос в определённые периоды, возможность брать повышенную цену за эксклюзивные вещи.

Минусы: ярко выраженная сезонность и высокий риск порчи имущества.

Отдых и спорт

В эту категорию входят велосипеды, сноуборды, лыжи, коньки, палатки, каяки, настольные игры и другое. Такие вещи нужны редко — в отпуск, на выходные или для одного мероприятия. Поэтому аренда становится удобным и выгодным вариантом для клиентов.

Вложения: от 50 000 до 1 млн ₽ на ассортимент.

Доход: 15 000–70 000 ₽ в месяц.

Плюсы: гибкость, можно начать с малого и постепенно расширять ассортимент.

Минусы: спрос сильно зависит от сезона и региона.

Направление аренды выбирают по бюджету, городу и своим ресурсам. Если денег мало, подойдут инструменты или спорттовары. С парой миллионов можно рассматривать транспорт. Если бюджет ещё больше — недвижимость.

Долгосрочная аренда почти не требует участия, краткосрочная — наоборот, но приносит больше денег. Новичкам проще начинать с квартир, а вот сдача техники или промышленных помещений подходит тем, у кого есть опыт и навыки в переговорах.

Как начать бизнес по аренде

Разберём шаг за шагом, как запустить арендный бизнес.

Шаг 1. Решите, что будете сдавать

От этого зависят и бюджет, и оформление. Инструменты можно сдавать являясь самозанятым, а для аренды офиса лучше открыть ИП или ООО.

Шаг 2. Составьте бизнес-план

Пропишите, где возьмёте имущество, как будете искать клиентов и сколько нужно вложить. Составить бизнес-план можно через бесплатный сервис от Точка Банка.

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Шаг 3. Зарегистрируйте бизнес

Самозанятость. Подходит для мелкой аренды: техника, одежда, спорттовары или жилые помещения. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год. Налог — 4% от доходов с физлиц и 6% с юрлиц и ИП. Зарегистрироваться можно через «Мой налог» или портал «Госуслуги».

Отчётов нет, всё считается автоматически. Главные минусы — нельзя нанимать сотрудников и сдавать в аренду склады, офисы и другие нежилые помещения.

ИП. Подойдёт для малого арендного бизнеса без партнёров. Отчётности немного, справиться можно самому или через онлайн-бухгалтерию. Но в то же время предприниматель отвечает по долгам личным имуществом.

ИП регистрируют через налоговую: на портале «Госуслуги», сайте ФНС, в МФЦ, у нотариуса или лично в ИФНС. Удобный и бесплатный вариант — оформить ИП через Точка Банк.

ООО. Вариант для тех, кто работает с партнёрами или сдаёт крупные объекты — склады, офисы, транспортные парки. Можно распределить доли и защитить интересы участников.

Отчётности у компаний больше, нужна бухгалтерия. При этом учредители не отвечают по долгам своим имуществом. Исключение — субсидиарная ответственность: когда участник заключает сделку, заранее зная, что компания не сможет выполнить обязательства.

ООО регистрируют через ФНС: лично, на сайте налоговой, через портал «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Ещё вариант — бесплатно зарегистрировать ООО с помощью специалистов Точка Банка.

Шаг 4. Выберите систему налогообложения

Так, упрощёнка (УСН) или патент (ПСН) подойдут для малого бизнеса. Общая система (ОСНО) — если арендаторы работают с НДС.

Шаг 5. Откройте расчётный счёт

Для ООО счёт обязателен по закону. ИП может работать без него, но на практике счёт нужен всегда: без него нельзя будет проводить безналичные платежи. Ещё одно преимущество — к счёту можно подключить онлайн-сервисы, которые облегчают работу бизнеса.

Как искать клиентов

Клиентов стоит искать там, где они сами ищут аренду.

Для недвижимости подходят Авито, Циан, Юла, Яндекс Недвижимость. Для техники и товаров — соцсети, форумы, таргет и контекстная реклама. Спорттовары проще продвигать в группах любителей активного отдыха, одежду — в тематических сообществах.

Работает и сарафанное радио: довольный клиент возвращается и приводит знакомых. Главное — давать исправные вещи и быть на связи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Универсальная площадка — Авито. Там есть предложения по любым видам аренды. Смотрите, какие условия дают конкуренты, сравнивайте цены и делайте лучше — это самый простой способ привлечь клиентов.

Плюсы и минусы арендного бизнеса

Главная особенность арендного бизнеса — стабильность. Квартиру можно сдавать годами, инструмент или платье будут приносить доход каждый раз, когда их берут. Аренда не всегда даёт быстрый и высокий доход, но обычно она держится на плаву даже в кризисы.

У аренды есть сильные стороны:

Можно начать с малого, сдавая то, что уже есть.

Направлений много — от жилья до спецтехники.

Долгосрочные договоры дают стабильность.

Управление почти не требует сил.

Цены растут вместе с инфляцией.

Есть и минусы:

Часто вход в недвижимость стоит миллионов и окупается 5–10 лет.

Конкуренция высокая — арендатора не всегда можно быстро найти.

Вещи изнашиваются и требуют вложений.

Арендаторы задерживают платежи, портят имущество или съезжают без предупреждения.