Спрос на глэмпинги вырос почти вдвое: всё больше людей хотят отдыхать на природе, но с комфортом. Такой формат можно открыть там, где нельзя построить обычный отель, — важно лишь выбрать удачное место и заранее продумать условия для гостей.

Коротко Главное на старте: найти участок с ВРИ под туризм или рекреацию, зарегистрировать ИП или ООО, подвести воду и электричество, пройти классификацию и попасть в реестр средств размещения. Чтобы открыть глэмпинг, понадобится около 10 млн ₽ — на модульные домики, подключение коммуникаций и обустройство территории. Спрос на формат растёт, но без удачной локации и продуманного сервиса проект не сработает.

Описание бизнеса

Глэмпинг — отдых на природе с комфортом гостиничного номера. В отличие от обычного кемпинга, здесь есть всё необходимое: санузел с горячей водой, электричество, интернет, парковка и бытовая техника. Формат для тех, кто хочет сменить обстановку, не жертвуя удобствами.

Раньше основной поток бронирований приходился на лето, но сейчас спрос распределяется равномернее — гости приезжают и осенью, и зимой, и в новогодние праздники. В России около 800 глэмпингов, 80% из них работают круглый год.

Виды глэмпинга: А-фрейм, сафари-тент, белл-тент, типи, дом на дереве, дом на воде, юрта, капсульный домик, дом на ножках.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ С 1 июня 2026 года в России вступает в силу ГОСТ Р 72311‑2025 — национальный стандарт, который закрепляет понятие глэмпинга и устанавливает требования к таким объектам. Применять стандарт можно и до июня 2026 года.

Описание рынка сбыта

Рынок глэмпинга в России ещё формируется — конкуренция ниже, чем в классическом гостиничном сегменте. Спрос сосредоточен в Московской и Ленинградской областях, Татарстане, Нижегородской области, Калмыкии и Карачаево-Черкесии, но растёт интерес и к новым локациям.

Выигрывают проекты, которые предлагают не только размещение, но и досуг. Аудитория широкая:

Семьи с детьми.

Романтические пары.

Компании друзей.

Корпоративные клиенты.

Глэмпинги всё чаще используют и как площадки для свадеб и праздников.

Плюсы, минусы и риски бизнеса

Преимущества глэмпинга Риски и ограничения Растущий спрос и невысокая конкуренция Неправильный выбор локации или перенасыщение в популярных регионах Высокая маржинальность и быстрая окупаемость Сезонные кассовые разрывы и зависимость от доходов населения Масштабируемость концепции и гибкая адаптация под спрос Слабая инфраструктура, поломки оборудования и внеплановые расходы Возможность получить государственную поддержку Ошибки в управлении и запуск без бизнес-плана Потенциал привлечения иностранных туристов Законодательные ограничения и ужесточение регулирования

Разработка бизнес-плана

Без бизнес-плана легко недооценить расходы и переоценить спрос — разберём ключевые разделы.

Анализ рынка и конкурентов

Что нужно изучить:

Кто ваша аудитория и почему она выбирает глэмпинг, а не отель или базу отдыха.

В какой сезон приезжает больше всего гостей и на сколько ночей.

Какие тренды на рынке: уединённые форматы, экологичные решения, автоматизация бронирования.

Сколько конкурентов в регионе, что они предлагают и по каким ценам.

Финансовый план

В этом разделе считают выручку, расходы, налоги, точку безубыточности и прибыль. Риски оценивают через несколько сценариев.

Сценарий Бронирований в месяц Средний чек Выручка Оптимистичный 70 20 000 ₽ 1,4 млн ₽ Реалистичный 50 18 000 ₽ 900 000 ₽ Пессимистичный 30 15 000 ₽ 450 000 ₽

Маркетинговый план

Для продвижения глэмпинга подойдут такие каналы:

Собственный сайт с онлайн-бронированием.

Регистрация на агрегаторах вроде Яндекс Путешествий.

Соцсети, мессенджеры, таргетированная и наружная реклама.

Коллаборации с блогерами-путешественниками и турагентствами.

Сарафанное радио — поэтому важно продумать сервис до деталей.

Производственный план

Опишите путь гостя от бронирования до выезда: как он находит и оплачивает домик, как заселяется, чем пользуется на территории и как происходит выезд. Это поможет заранее продумать, какие процессы нужно наладить, где необходим персонал и какое оборудование понадобится.

Организационный план

Зафиксируйте состав команды и обязанности каждого сотрудника:

Управляющий — общее руководство и контроль финансов.

Администраторы — бронирования, встреча и размещение гостей.

Охрана — безопасность гостей и контроль территории.

Повара — работа кухни, закупки и учёт продуктов.

Официанты — обслуживание гостей и банкетов.

Горничные — уборка и подготовка домиков, смена белья.

Инструкторы — проведение активностей и контроль безопасности на маршрутах.

Бухучёт и маркетинг можно отдать на аутсорс.

Бизнес-план глэмпинга

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Экономика глэмпинга: расчёт окупаемости и рентабельности

Для открытия глэмпинга потребуется в среднем около 10 млн ₽ — на модульные домики, коммуникации и благоустройство.

При оптимистичном сценарии, если выручка достигнет 450 000 ₽ в месяц, чистая прибыль может составить около 278 000 ₽ при ежемесячных расходах до 172 000 ₽. В таком случае окупаемость проекта составит около трёх лет, а рентабельность бизнеса — примерно 62%.

Поиск подходящей локации для бизнеса

Если локация выбрана неудачно, то даже самый комфортный домик и качественные услуги не спасут проект.

Как найти и выбрать участок

Нужно учесть четыре критерия:

Что увидят гости. Люди платят за живописный вид: вода, опушка леса, горы. Удобно ли добираться. Нужна стабильная подъездная дорога, доступная в любое время года. Есть ли ощущение уединения. Участок должен позволять разместить домики на расстоянии друг от друга. Есть ли рядом интересные места. Парки, достопримечательности и исторические объекты усиливают интерес к локации.

Юридические требования к земле

На рынке глэмпингов есть подводные камни. Сложности возникают при прохождении классификации и выборе подходящей категории. Также есть земельные риски: не менее 30% объектов построены на участках с неподходящим назначением.

Строительство объектов для глэмпинга разрешено не на каждом участке. Важно проверить вид разрешённого использования земли (ВРИ).

Для глэмпинга подойдут следующие ВРИ:

Код 5.2.1: Туристическое обслуживание.

Код 5.0: Отдых (рекреация).

Код 5.2: Природно-познавательный туризм.

Важно: участки с ВРИ под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство) для глэмпинга не подходят — их целевое назначение не предусматривает коммерческую деятельность.

Категория земли также имеет значение. Оптимальные варианты:

Земли рекреационного назначения.

Земли населённых пунктов.

Также есть земли сельскохозяйственного назначения. На них можно оказывать услуги сельского туризма и временно размещать туристов в жилых домах фермерского хозяйства (п. 4 ст. 19 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ). Но это нельзя считать глэмпингом в привычном виде.

Перед тем как купить или арендовать объект, запросите актуальную выписку из ЕГРН.

Обустройство: подключение воды, электричества, канализации

Водоснабжение. Есть три варианта: централизованное подключение, автономные источники (скважина, колодец) или накопительные резервуары с насосной системой. При выборе учитывайте удалённость участка, стоимость подключения и необходимость фильтрации. Минимальный запас — 150 л на одного гостя.

Электроснабжение. Сначала оцените стоимость подключения к центральным сетям. Если этот вариант недоступен или слишком дорогой, рассмотрите автономные системы: солнечные панели, ветрогенераторы или дизельные генераторы. Можно комбинировать варианты. Точки подключения размещайте не дальше 20–25 м от домиков.

Канализация. Варианты: локальные септики, станции биологической очистки, подключение к городской сети. Септик размещают не ближе 30 м от колодцев и водоёмов. Для системы потребуются санитарные разрешения и регулярное обслуживание.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В лесной местности домики особенно подвержены сырости и конденсату. Заранее предусмотрите вентиляцию, тёплые полы и кондиционирование.

Регистрация бизнеса и получение необходимых документов

Перед запуском глэмпинга нужно выбрать форму бизнеса, определить коды ОКВЭД, систему налогообложения и получить необходимые разрешения.

Формат бизнеса. Если предприниматель запускает небольшой проект на собственные средства и работает самостоятельно, достаточно открыть ИП. При планах по привлечению инвестиций, партнёрству или масштабированию до сети глэмпингов — выгодно зарегистрировать ООО.

Коды ОКВЭД. Нужно выбрать один основной код и дополнительные — с учётом планируемых направлений деятельности. Например:

55.20 — Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.

55.30 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная.

79.90.2 — Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

Налогообложение. Чаще выбирают упрощённую систему налогообложения (УСН):

УСН «Доходы» — 6%. Налог платят со всей выручки. Подходит, если расходов немного или их сложно подтвердить документами. УСН «Доходы минус расходы» — 15%. Налог считают с разницы между доходами и расходами. Для глэмпинга обычно такой вариант выгоднее, так как много подтверждённых расходов.

ИП также могут оформить патент (ПСН), если в их регионе он выдаётся на деятельность по временному размещению. Стоимость патента можно рассчитать на сайте ФНС.

Онлайн-касса. Обязательна: данные передаются в ФНС, клиент получает электронный чек. Исключение — если глэмпинг расположен в отдалённой от сетей связи местности: тогда ККТ можно использовать без онлайн-передачи данных (п. 7 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ).

Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать оплату от клиентов и рассчитываться с контрагентами.

Лицензии, разрешения и документы. Что понадобится:

Документы на земельный участок с подходящим ВРИ.

Подтверждение пожарной безопасности.

Лицензия на добычу подземных вод, если планируется бурение собственной скважины.

Правила проживания и сертификаты на постройки.

Обязательная классификация и включение в Единый реестр средств размещения (Росаккредитация).

Технические условия подключения к коммуникациям.

Экологические заключения.

Трудовые договоры с персоналом, медкнижки.

Уголок потребителя.

Договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию

Лицензии — только если будут лицензируемые услуги: алкоголь, медицинские и оздоровительные услуги, частная охранная деятельность.

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных по 152-ФЗ.

ПРИМЕР Уведомление в Роспотребнадзор для гостиниц, хостелов, глэмпингов и апартаментов не требуется с 1 сентября 2025 года ( постановление Правительства от 27.05.2025 №725 ). Однако если при объекте есть общепит — на него уведомление по-прежнему обязательно.

Обеспечение безопасности и комфорта гостей

Безопасность и комфорт гостей — зона ответственности собственника, а ориентиром служит ГОСТ Р 72311-2025.

Безопасность — ограждение территории, пожарные разрывы не менее 15 м, средства пожаротушения, подъезд для спецтехники. Если глэмпинг расположен в лесной зоне — датчики и отпугиватели для диких животных, видеонаблюдение, антиклещевая обработка территории.

Комфорт — продуманное зонирование, освещение, чистые санузлы, бесперебойные коммуникации, Wi-Fi, зоны отдыха.

Организация досуга для гостей

Организация досуга зависит от местоположения и перечня услуг глэмпинга:

Спа и релакс — баня, сауна, горячие чаны, купели, массаж. Активный отдых — трекинг, велопрогулки, квадроциклы. Водные активности — сапборды, каяки, сплавы, катамараны. Рыбалка — на водоёме, с инструктором, аренда лодки. Зимние активности — лыжи, санки, тюбинги. Экскурсии — маршруты с гидом, выезды к достопримечательностям, фототуры. Мастер-классы и ретриты — йога, медитации, кулинарные и ремесленные мастер-классы, тематические программы.

Подготовка к холодному сезону

Если глэмпинг работает только летом, к зиме объекты консервируют: технику и текстиль убирают на склад, из труб и санузлов полностью сливают воду, чтобы их не разорвало. Сафари-тенты можно не разбирать — современные материалы выдерживают мороз.