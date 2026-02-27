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Бизнес на глэмпингах: главные трудности, идеи и решения

Глэмпинг (от англ. glamorous camping «гламурный кемпинг») — отдых на природе с гостиничным комфортом. В статье Точка Банк разберёт, как превратить эту идею в работающий бизнес: составить бизнес-план, зарегистрировать бизнес и учесть юридические нюансы.

27.02.2026
579
579

Бесплатная регистрация бизнеса для глэмпинга

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для глэмпинга

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

Спрос на глэмпинги вырос почти вдвое: всё больше людей хотят отдыхать на природе, но с комфортом. Такой формат можно открыть там, где нельзя построить обычный отель, — важно лишь выбрать удачное место и заранее продумать условия для гостей.

Коротко
Чтобы открыть глэмпинг, понадобится около 10 млн ₽ — на модульные домики, подключение коммуникаций и обустройство территории. Спрос на формат растёт, но без удачной локации и продуманного сервиса проект не сработает.
Главное на старте: найти участок с ВРИ под туризм или рекреацию, зарегистрировать ИП или ООО, подвести воду и электричество, пройти классификацию и попасть в реестр средств размещения.

Описание бизнеса

Глэмпинг — отдых на природе с комфортом гостиничного номера. В отличие от обычного кемпинга, здесь есть всё необходимое: санузел с горячей водой, электричество, интернет, парковка и бытовая техника. Формат для тех, кто хочет сменить обстановку, не жертвуя удобствами.

Раньше основной поток бронирований приходился на лето, но сейчас спрос распределяется равномернее — гости приезжают и осенью, и зимой, и в новогодние праздники. В России около 800 глэмпингов, 80% из них работают круглый год.

Виды глэмпинга: А-фрейм, сафари-тент, белл-тент, типи, дом на дереве, дом на воде, юрта, капсульный домик, дом на ножках.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С 1 июня 2026 года в России вступает в силу ГОСТ Р 72311‑2025 — национальный стандарт, который закрепляет понятие глэмпинга и устанавливает требования к таким объектам. Применять стандарт можно и до июня 2026 года.

Описание рынка сбыта

Рынок глэмпинга в России ещё формируется — конкуренция ниже, чем в классическом гостиничном сегменте. Спрос сосредоточен в Московской и Ленинградской областях, Татарстане, Нижегородской области, Калмыкии и Карачаево-Черкесии, но растёт интерес и к новым локациям.

Выигрывают проекты, которые предлагают не только размещение, но и досуг. Аудитория широкая:

  • Семьи с детьми.
  • Романтические пары.
  • Компании друзей.
  • Корпоративные клиенты.

Глэмпинги всё чаще используют и как площадки для свадеб и праздников.

Хотите открыть глэмпинг?
Подскажем, какую форму ведения бизнеса выбрать — ИП или ООО. Поможем выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим полный пакет документов. Поможем зарегистрировать бизнес онлайн и откроем расчётный счёт.

Плюсы, минусы и риски бизнеса

Преимущества глэмпингаРиски и ограничения
Растущий спрос и невысокая конкуренцияНеправильный выбор локации или перенасыщение в популярных регионах
Высокая маржинальность и быстрая окупаемостьСезонные кассовые разрывы и зависимость от доходов населения
Масштабируемость концепции и гибкая адаптация под спросСлабая инфраструктура, поломки оборудования и внеплановые расходы
Возможность получить государственную поддержкуОшибки в управлении и запуск без бизнес-плана
Потенциал привлечения иностранных туристовЗаконодательные ограничения и ужесточение регулирования

Разработка бизнес-плана

Без бизнес-плана легко недооценить расходы и переоценить спрос — разберём ключевые разделы.

Что такое бизнес-план и как его составить

Анализ рынка и конкурентов

Что нужно изучить:

  • Кто ваша аудитория и почему она выбирает глэмпинг, а не отель или базу отдыха.
  • В какой сезон приезжает больше всего гостей и на сколько ночей.
  • Какие тренды на рынке: уединённые форматы, экологичные решения, автоматизация бронирования.
  • Сколько конкурентов в регионе, что они предлагают и по каким ценам.

Финансовый план

В этом разделе считают выручку, расходы, налоги, точку безубыточности и прибыль. Риски оценивают через несколько сценариев.

СценарийБронирований в месяцСредний чекВыручка
Оптимистичный7020 000 ₽1,4 млн ₽
Реалистичный5018 000 ₽900 000 ₽
Пессимистичный3015 000 ₽450 000 ₽

Как посчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Как найти стартовый капитал

Маркетинговый план

Для продвижения глэмпинга подойдут такие каналы:

  • Собственный сайт с онлайн-бронированием.
  • Регистрация на агрегаторах вроде Яндекс Путешествий.
  • Соцсети, мессенджеры, таргетированная и наружная реклама.
  • Коллаборации с блогерами-путешественниками и турагентствами.
  • Сарафанное радио — поэтому важно продумать сервис до деталей.

Производственный план

Опишите путь гостя от бронирования до выезда: как он находит и оплачивает домик, как заселяется, чем пользуется на территории и как происходит выезд. Это поможет заранее продумать, какие процессы нужно наладить, где необходим персонал и какое оборудование понадобится.

Организационный план

Зафиксируйте состав команды и обязанности каждого сотрудника:

  • Управляющий — общее руководство и контроль финансов.
  • Администраторы — бронирования, встреча и размещение гостей.
  • Охрана — безопасность гостей и контроль территории.
  • Повара — работа кухни, закупки и учёт продуктов.
  • Официанты — обслуживание гостей и банкетов.
  • Горничные — уборка и подготовка домиков, смена белья.
  • Инструкторы — проведение активностей и контроль безопасности на маршрутах.

Бухучёт и маркетинг можно отдать на аутсорс.

Бизнес-план глэмпинга

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Экономика глэмпинга: расчёт окупаемости и рентабельности

Для открытия глэмпинга потребуется в среднем около 10 млн ₽ — на модульные домики, коммуникации и благоустройство.

При оптимистичном сценарии, если выручка достигнет 450 000 ₽ в месяц, чистая прибыль может составить около 278 000 ₽ при ежемесячных расходах до 172 000 ₽. В таком случае окупаемость проекта составит около трёх лет, а рентабельность бизнеса — примерно 62%.

Поиск подходящей локации для бизнеса

Если локация выбрана неудачно, то даже самый комфортный домик и качественные услуги не спасут проект.

Как найти и выбрать участок

Нужно учесть четыре критерия:

  1. Что увидят гости. Люди платят за живописный вид: вода, опушка леса, горы.
  2. Удобно ли добираться. Нужна стабильная подъездная дорога, доступная в любое время года.
  3. Есть ли ощущение уединения. Участок должен позволять разместить домики на расстоянии друг от друга.
  4. Есть ли рядом интересные места. Парки, достопримечательности и исторические объекты усиливают интерес к локации.

Юридические требования к земле

На рынке глэмпингов есть подводные камни. Сложности возникают при прохождении классификации и выборе подходящей категории. Также есть земельные риски: не менее 30% объектов построены на участках с неподходящим назначением.

Строительство объектов для глэмпинга разрешено не на каждом участке. Важно проверить вид разрешённого использования земли (ВРИ).

Для глэмпинга подойдут следующие ВРИ:

  • Код 5.2.1: Туристическое обслуживание.
  • Код 5.0: Отдых (рекреация).
  • Код 5.2: Природно-познавательный туризм.

Важно: участки с ВРИ под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство) для глэмпинга не подходят — их целевое назначение не предусматривает коммерческую деятельность.

Категория земли также имеет значение. Оптимальные варианты:

  • Земли рекреационного назначения.
  • Земли населённых пунктов.

Также есть земли сельскохозяйственного назначения. На них можно оказывать услуги сельского туризма и временно размещать туристов в жилых домах фермерского хозяйства (п. 4 ст. 19 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ). Но это нельзя считать глэмпингом в привычном виде.

Перед тем как купить или арендовать объект, запросите актуальную выписку из ЕГРН.

Обустройство: подключение воды, электричества, канализации

Водоснабжение. Есть три варианта: централизованное подключение, автономные источники (скважина, колодец) или накопительные резервуары с насосной системой. При выборе учитывайте удалённость участка, стоимость подключения и необходимость фильтрации. Минимальный запас — 150 л на одного гостя.

Электроснабжение. Сначала оцените стоимость подключения к центральным сетям. Если этот вариант недоступен или слишком дорогой, рассмотрите автономные системы: солнечные панели, ветрогенераторы или дизельные генераторы. Можно комбинировать варианты. Точки подключения размещайте не дальше 20–25 м от домиков.

Канализация. Варианты: локальные септики, станции биологической очистки, подключение к городской сети. Септик размещают не ближе 30 м от колодцев и водоёмов. Для системы потребуются санитарные разрешения и регулярное обслуживание.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В лесной местности домики особенно подвержены сырости и конденсату. Заранее предусмотрите вентиляцию, тёплые полы и кондиционирование.

Регистрация бизнеса и получение необходимых документов

Перед запуском глэмпинга нужно выбрать форму бизнеса, определить коды ОКВЭД, систему налогообложения и получить необходимые разрешения.

Формат бизнеса. Если предприниматель запускает небольшой проект на собственные средства и работает самостоятельно, достаточно открыть ИП. При планах по привлечению инвестиций, партнёрству или масштабированию до сети глэмпингов — выгодно зарегистрировать ООО.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Коды ОКВЭД. Нужно выбрать один основной код и дополнительные — с учётом планируемых направлений деятельности. Например:

  • 55.20 — Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. 
  • 55.30 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.
  • 96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная.
  • 79.90.2 — Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

Налогообложение. Чаще выбирают упрощённую систему налогообложения (УСН):

  1. УСН «Доходы» — 6%. Налог платят со всей выручки. Подходит, если расходов немного или их сложно подтвердить документами.
  2. УСН «Доходы минус расходы» — 15%. Налог считают с разницы между доходами и расходами. Для глэмпинга обычно такой вариант выгоднее, так как много подтверждённых расходов.

ИП также могут оформить патент (ПСН), если в их регионе он выдаётся на деятельность по временному размещению. Стоимость патента можно рассчитать на сайте ФНС.

Какую систему налогообложения выбрать

Онлайн-касса. Обязательна: данные передаются в ФНС, клиент получает электронный чек. Исключение — если глэмпинг расположен в отдалённой от сетей связи местности: тогда ККТ можно использовать без онлайн-передачи данных (п. 7 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ).

Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать оплату от клиентов и рассчитываться с контрагентами.

Лицензии, разрешения и документы. Что понадобится:

  • Документы на земельный участок с подходящим ВРИ. 
  • Подтверждение пожарной безопасности.
  • Лицензия на добычу подземных вод, если планируется бурение собственной скважины.
  • Правила проживания и сертификаты на постройки.
  • Обязательная классификация и включение в Единый реестр средств размещения (Росаккредитация).
  • Технические условия подключения к коммуникациям. 
  • Экологические заключения.
  • Трудовые договоры с персоналом, медкнижки.
  • Уголок потребителя.
  • Договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию
  • Лицензии — только если будут лицензируемые услуги: алкоголь, медицинские и оздоровительные услуги, частная охранная деятельность.
  • Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных по 152-ФЗ.
ПРИМЕР
Уведомление в Роспотребнадзор для гостиниц, хостелов, глэмпингов и апартаментов не требуется с 1 сентября 2025 года (постановление Правительства от 27.05.2025 №725). Однако если при объекте есть общепит — на него уведомление по-прежнему обязательно.

Обеспечение безопасности и комфорта гостей

Безопасность и комфорт гостей — зона ответственности собственника, а ориентиром служит ГОСТ Р 72311-2025.

  • Безопасность — ограждение территории, пожарные разрывы не менее 15 м, средства пожаротушения, подъезд для спецтехники. Если глэмпинг расположен в лесной зоне — датчики и отпугиватели для диких животных, видеонаблюдение, антиклещевая обработка территории.
  • Комфорт — продуманное зонирование, освещение, чистые санузлы, бесперебойные коммуникации, Wi-Fi, зоны отдыха.

Организация досуга для гостей

Организация досуга зависит от местоположения и перечня услуг глэмпинга:

  1. Спа и релакс — баня, сауна, горячие чаны, купели, массаж.
  2. Активный отдых — трекинг, велопрогулки, квадроциклы.
  3. Водные активности — сапборды, каяки, сплавы, катамараны.
  4. Рыбалка — на водоёме, с инструктором, аренда лодки.
  5. Зимние активности — лыжи, санки, тюбинги.
  6. Экскурсии — маршруты с гидом, выезды к достопримечательностям, фототуры.
  7. Мастер-классы и ретриты — йога, медитации, кулинарные и ремесленные мастер-классы, тематические программы.

Подготовка к холодному сезону

Если глэмпинг работает только летом, к зиме объекты консервируют: технику и текстиль убирают на склад, из труб и санузлов полностью сливают воду, чтобы их не разорвало. Сафари-тенты можно не разбирать — современные материалы выдерживают мороз.

А если глэмпинг работает круглогодично, модули дополнительно утепляют, коммуникации защищают от промерзания, а в домиках предусматривают обогрев и тёплые полы.

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