Спрос на глэмпинги вырос почти вдвое: всё больше людей хотят отдыхать на природе, но с комфортом. Такой формат можно открыть там, где нельзя построить обычный отель, — важно лишь выбрать удачное место и заранее продумать условия для гостей.
Описание бизнеса
Глэмпинг — отдых на природе с комфортом гостиничного номера. В отличие от обычного кемпинга, здесь есть всё необходимое: санузел с горячей водой, электричество, интернет, парковка и бытовая техника. Формат для тех, кто хочет сменить обстановку, не жертвуя удобствами.
Раньше основной поток бронирований приходился на лето, но сейчас спрос распределяется равномернее — гости приезжают и осенью, и зимой, и в новогодние праздники. В России около 800 глэмпингов, 80% из них работают круглый год.
Виды глэмпинга: А-фрейм, сафари-тент, белл-тент, типи, дом на дереве, дом на воде, юрта, капсульный домик, дом на ножках.
Описание рынка сбыта
Рынок глэмпинга в России ещё формируется — конкуренция ниже, чем в классическом гостиничном сегменте. Спрос сосредоточен в Московской и Ленинградской областях, Татарстане, Нижегородской области, Калмыкии и Карачаево-Черкесии, но растёт интерес и к новым локациям.
Выигрывают проекты, которые предлагают не только размещение, но и досуг. Аудитория широкая:
- Семьи с детьми.
- Романтические пары.
- Компании друзей.
- Корпоративные клиенты.
Глэмпинги всё чаще используют и как площадки для свадеб и праздников.
Плюсы, минусы и риски бизнеса
|Преимущества глэмпинга
|Риски и ограничения
|Растущий спрос и невысокая конкуренция
|Неправильный выбор локации или перенасыщение в популярных регионах
|Высокая маржинальность и быстрая окупаемость
|Сезонные кассовые разрывы и зависимость от доходов населения
|Масштабируемость концепции и гибкая адаптация под спрос
|Слабая инфраструктура, поломки оборудования и внеплановые расходы
|Возможность получить государственную поддержку
|Ошибки в управлении и запуск без бизнес-плана
|Потенциал привлечения иностранных туристов
|Законодательные ограничения и ужесточение регулирования
Разработка бизнес-плана
Без бизнес-плана легко недооценить расходы и переоценить спрос — разберём ключевые разделы.
Анализ рынка и конкурентов
Что нужно изучить:
- Кто ваша аудитория и почему она выбирает глэмпинг, а не отель или базу отдыха.
- В какой сезон приезжает больше всего гостей и на сколько ночей.
- Какие тренды на рынке: уединённые форматы, экологичные решения, автоматизация бронирования.
- Сколько конкурентов в регионе, что они предлагают и по каким ценам.
Финансовый план
В этом разделе считают выручку, расходы, налоги, точку безубыточности и прибыль. Риски оценивают через несколько сценариев.
|Сценарий
|Бронирований в месяц
|Средний чек
|Выручка
|Оптимистичный
|70
|20 000 ₽
|1,4 млн ₽
|Реалистичный
|50
|18 000 ₽
|900 000 ₽
|Пессимистичный
|30
|15 000 ₽
|450 000 ₽
Маркетинговый план
Для продвижения глэмпинга подойдут такие каналы:
- Собственный сайт с онлайн-бронированием.
- Регистрация на агрегаторах вроде Яндекс Путешествий.
- Соцсети, мессенджеры, таргетированная и наружная реклама.
- Коллаборации с блогерами-путешественниками и турагентствами.
- Сарафанное радио — поэтому важно продумать сервис до деталей.
Производственный план
Опишите путь гостя от бронирования до выезда: как он находит и оплачивает домик, как заселяется, чем пользуется на территории и как происходит выезд. Это поможет заранее продумать, какие процессы нужно наладить, где необходим персонал и какое оборудование понадобится.
Организационный план
Зафиксируйте состав команды и обязанности каждого сотрудника:
- Управляющий — общее руководство и контроль финансов.
- Администраторы — бронирования, встреча и размещение гостей.
- Охрана — безопасность гостей и контроль территории.
- Повара — работа кухни, закупки и учёт продуктов.
- Официанты — обслуживание гостей и банкетов.
- Горничные — уборка и подготовка домиков, смена белья.
- Инструкторы — проведение активностей и контроль безопасности на маршрутах.
Бухучёт и маркетинг можно отдать на аутсорс.
Бизнес-план глэмпинга
Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории
Экономика глэмпинга: расчёт окупаемости и рентабельности
Для открытия глэмпинга потребуется в среднем около 10 млн ₽ — на модульные домики, коммуникации и благоустройство.
При оптимистичном сценарии, если выручка достигнет 450 000 ₽ в месяц, чистая прибыль может составить около 278 000 ₽ при ежемесячных расходах до 172 000 ₽. В таком случае окупаемость проекта составит около трёх лет, а рентабельность бизнеса — примерно 62%.
Поиск подходящей локации для бизнеса
Если локация выбрана неудачно, то даже самый комфортный домик и качественные услуги не спасут проект.
Как найти и выбрать участок
Нужно учесть четыре критерия:
- Что увидят гости. Люди платят за живописный вид: вода, опушка леса, горы.
- Удобно ли добираться. Нужна стабильная подъездная дорога, доступная в любое время года.
- Есть ли ощущение уединения. Участок должен позволять разместить домики на расстоянии друг от друга.
- Есть ли рядом интересные места. Парки, достопримечательности и исторические объекты усиливают интерес к локации.
Юридические требования к земле
На рынке глэмпингов есть подводные камни. Сложности возникают при прохождении классификации и выборе подходящей категории. Также есть земельные риски: не менее 30% объектов построены на участках с неподходящим назначением.
Строительство объектов для глэмпинга разрешено не на каждом участке. Важно проверить вид разрешённого использования земли (ВРИ).
Для глэмпинга подойдут следующие ВРИ:
- Код 5.2.1: Туристическое обслуживание.
- Код 5.0: Отдых (рекреация).
- Код 5.2: Природно-познавательный туризм.
Важно: участки с ВРИ под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство) для глэмпинга не подходят — их целевое назначение не предусматривает коммерческую деятельность.
Категория земли также имеет значение. Оптимальные варианты:
- Земли рекреационного назначения.
- Земли населённых пунктов.
Также есть земли сельскохозяйственного назначения. На них можно оказывать услуги сельского туризма и временно размещать туристов в жилых домах фермерского хозяйства (п. 4 ст. 19 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ). Но это нельзя считать глэмпингом в привычном виде.
Перед тем как купить или арендовать объект, запросите актуальную выписку из ЕГРН.
Обустройство: подключение воды, электричества, канализации
Водоснабжение. Есть три варианта: централизованное подключение, автономные источники (скважина, колодец) или накопительные резервуары с насосной системой. При выборе учитывайте удалённость участка, стоимость подключения и необходимость фильтрации. Минимальный запас — 150 л на одного гостя.
Электроснабжение. Сначала оцените стоимость подключения к центральным сетям. Если этот вариант недоступен или слишком дорогой, рассмотрите автономные системы: солнечные панели, ветрогенераторы или дизельные генераторы. Можно комбинировать варианты. Точки подключения размещайте не дальше 20–25 м от домиков.
Канализация. Варианты: локальные септики, станции биологической очистки, подключение к городской сети. Септик размещают не ближе 30 м от колодцев и водоёмов. Для системы потребуются санитарные разрешения и регулярное обслуживание.
Регистрация бизнеса и получение необходимых документов
Перед запуском глэмпинга нужно выбрать форму бизнеса, определить коды ОКВЭД, систему налогообложения и получить необходимые разрешения.
Формат бизнеса. Если предприниматель запускает небольшой проект на собственные средства и работает самостоятельно, достаточно открыть ИП. При планах по привлечению инвестиций, партнёрству или масштабированию до сети глэмпингов — выгодно зарегистрировать ООО.
Коды ОКВЭД. Нужно выбрать один основной код и дополнительные — с учётом планируемых направлений деятельности. Например:
- 55.20 — Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.
- 55.30 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.
- 96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная.
- 79.90.2 — Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.
Налогообложение. Чаще выбирают упрощённую систему налогообложения (УСН):
- УСН «Доходы» — 6%. Налог платят со всей выручки. Подходит, если расходов немного или их сложно подтвердить документами.
- УСН «Доходы минус расходы» — 15%. Налог считают с разницы между доходами и расходами. Для глэмпинга обычно такой вариант выгоднее, так как много подтверждённых расходов.
ИП также могут оформить патент (ПСН), если в их регионе он выдаётся на деятельность по временному размещению. Стоимость патента можно рассчитать на сайте ФНС.
Онлайн-касса. Обязательна: данные передаются в ФНС, клиент получает электронный чек. Исключение — если глэмпинг расположен в отдалённой от сетей связи местности: тогда ККТ можно использовать без онлайн-передачи данных (п. 7 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ).
Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать оплату от клиентов и рассчитываться с контрагентами.
Лицензии, разрешения и документы. Что понадобится:
- Документы на земельный участок с подходящим ВРИ.
- Подтверждение пожарной безопасности.
- Лицензия на добычу подземных вод, если планируется бурение собственной скважины.
- Правила проживания и сертификаты на постройки.
- Обязательная классификация и включение в Единый реестр средств размещения (Росаккредитация).
- Технические условия подключения к коммуникациям.
- Экологические заключения.
- Трудовые договоры с персоналом, медкнижки.
- Уголок потребителя.
- Договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию
- Лицензии — только если будут лицензируемые услуги: алкоголь, медицинские и оздоровительные услуги, частная охранная деятельность.
- Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных по 152-ФЗ.
Обеспечение безопасности и комфорта гостей
Безопасность и комфорт гостей — зона ответственности собственника, а ориентиром служит ГОСТ Р 72311-2025.
- Безопасность — ограждение территории, пожарные разрывы не менее 15 м, средства пожаротушения, подъезд для спецтехники. Если глэмпинг расположен в лесной зоне — датчики и отпугиватели для диких животных, видеонаблюдение, антиклещевая обработка территории.
- Комфорт — продуманное зонирование, освещение, чистые санузлы, бесперебойные коммуникации, Wi-Fi, зоны отдыха.
Организация досуга для гостей
Организация досуга зависит от местоположения и перечня услуг глэмпинга:
- Спа и релакс — баня, сауна, горячие чаны, купели, массаж.
- Активный отдых — трекинг, велопрогулки, квадроциклы.
- Водные активности — сапборды, каяки, сплавы, катамараны.
- Рыбалка — на водоёме, с инструктором, аренда лодки.
- Зимние активности — лыжи, санки, тюбинги.
- Экскурсии — маршруты с гидом, выезды к достопримечательностям, фототуры.
- Мастер-классы и ретриты — йога, медитации, кулинарные и ремесленные мастер-классы, тематические программы.
Подготовка к холодному сезону
Если глэмпинг работает только летом, к зиме объекты консервируют: технику и текстиль убирают на склад, из труб и санузлов полностью сливают воду, чтобы их не разорвало. Сафари-тенты можно не разбирать — современные материалы выдерживают мороз.
А если глэмпинг работает круглогодично, модули дополнительно утепляют, коммуникации защищают от промерзания, а в домиках предусматривают обогрев и тёплые полы.