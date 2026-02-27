Бизнес на переработке отходов: что нужно для старта в 2026 году

Точка Банк разберёт, какие форматы бизнеса бывают, сколько нужно вложить, какие разрешения оформить и на чём зарабатывают переработчики.

Коротко Старт перерабатывающего цеха обойдётся минимум в 20 млн ₽, окупаемость — 3–6 лет. Основные риски: перебои с сырьём, падение цен и высокие постоянные расходы. Без контроля затрат и стабильных контрактов проект быстро становится убыточным. Бизнес на отходах требует крупных вложений и соблюдения строгих требований, но имеет понятную экономику. Для запуска нужны помещение в промзоне, мощности по электричеству и воде, оборудование, персонал и оформленные документы.

Общая ситуация на рынке утилизации и переработки

В России ежегодно образуется около 45–50 млн тонн коммунальных отходов, утилизируется лишь 10–14%. Остальное уходит на полигоны, но их мощностей уже не хватает: старые полигоны закрываются, а новые сложно открыть из-за экологических требований. Региональные операторы всё чаще ищут частных переработчиков.

Главный источник денег в отрасли — реформа расширенной ответственности производителя (РОП). Раньше за утилизацию упаковки отвечали производители товаров. Теперь ответственность перенесена на производителей самой упаковки и импортёров. Они обязаны утилизировать определённый процент выпущенной упаковки.

В 2026 году норматив утилизации — 75%. В 2027 году он должен вырасти до 100%. Если компания не выполняет норматив, она платит экологический сбор.

Через механизм РОП государство фактически создало гарантированный спрос на услуги переработки. Именно это делает отрасль привлекательной для входа.

Форматы бизнеса: как выбрать модель

В бизнесе на отходах обычно идут по одному из трёх путей. Разница — во вложениях, рисках и уровне контроля над прибылью.

Сбор и перепродажа. Сырьё собирают, сортируют, прессуют и продают крупным переработчикам. Доход строится на разнице между закупкой и продажей, а цены диктуют крупные заводы. Зарабатывать на РОП в этой модели нельзя — акты утилизации имеет право выдавать только переработчик. Собственная переработка. Отходы превращают в полуфабрикат: пластиковую гранулу, ПЭТ-флексу, резиновую крошку. Прибыль выше, потому что создаётся добавленная стоимость. Появляется возможность зарабатывать на актах утилизации по РОП. Но и вложения серьёзнее: дорогое оборудование, большие расходы на воду и электроэнергию, жёсткие требования к помещению. Полный цикл. Переработанное сырьё используют для выпуска готовой продукции: плитки, пакетов, труб, плёнки. Здесь максимальная маржа и меньше зависимость от колебаний цен на вторсырьё. Но это уже полноценное производство со своими продажами, маркетингом и высокой операционной нагрузкой. А также самые большие инвестиции.

Выбор модели зависит от бюджета и готовности выстраивать производство с нуля или начинать с более простого формата.

Основные ниши переработки

Рассмотрим направления, с которых чаще всего начинают малые и средние компании.

Переработка пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД)

Самое популярное и конкурентное направление. Пластик собирают, моют, измельчают и перерабатывают в ПЭТ-флексу или гранулу. Это сырьё покупают заводы, которые производят новую тару, трубы и пакеты.

Главный риск — качество сырья: сильно загрязнённый пластик резко увеличивает расходы на мойку и электричество.

Переработка автомобильных шин (резиновая крошка)

Понятная модель с доступным сырьём. Шиномонтажи и автопарки часто готовы отдать покрышки бесплатно, чтобы не платить за их утилизацию.

На выходе получается резиновая крошка, которую используют для покрытий на детских и спортивных площадках и в дорожном строительстве.

Главный минус — сезонность: основной спрос приходится на тёплое время года.

Металл, макулатура, стекло

Это сформированные рынки с крупными игроками. Строить собственный стекольный или бумажный завод малому бизнесу практически невозможно по бюджету.

Поэтому чаще работает формат агрегации: сбор сырья, прессование и отправка на крупные комбинаты. Например, картон от магазинов или стеклобой от ресторанов. Прибыль с килограмма небольшая, поэтому зарабатывают за счёт объёма.

Сервис по сбору и транспортировке ТКО

Это логистическая модель. Устанавливаются контейнеры для раздельного сбора в офисах, торговых центрах или на складах. Задача — регулярно вывозить отсортированное сырьё и продавать переработчикам.

Основные вложения — спецтранспорт и контейнеры. Ключевой фактор — плотность точек сбора. Если клиенты находятся далеко друг от друга, расходы на топливо и логистику могут сделать проект убыточным.

Помещение и требования к локации

Открыть переработку в обычном складе рядом с жилыми домами не получится — к размещению такого бизнеса предъявляют строгие требования.

Санитарно-защитная зона

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона — расстояние до жилых домов. Для предприятий II–IV классов опасности оно обычно составляет от 100 до 500 метров. Конкретная цифра зависит от вида переработки.

Конкретные расстояния устанавливает СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует до 1 марта 2028 года). Перед арендой помещения стоит уточнить требования в региональном Роспотребнадзоре — они зависят от класса опасности и вида переработки.

Мощности по электричеству и воде

Переработка требует серьёзных ресурсов:

Электричество . Для небольшой линии может понадобиться 150–300 кВт. Более производительное оборудование требует 400 кВт и выше. Обычные складские сети такую нагрузку часто не выдерживают.

Вода и канализация. Если сырьё нужно мыть, расход воды будет большим. Сбрасывать неочищенные производственные стоки в городскую канализацию нельзя — потребуюется предварительная очистка до установленных нормативов, оборотное водоснабжение или собственные очистные сооружения.

Поэтому чаще всего цеха размещают в промзонах или на территориях бывших заводов, где уже есть необходимые мощности и соблюдены расстояния до жилой застройки.

Персонал и организация работы

Переработка — это производство. Без порядка в штате, соблюдения техники безопасности и оформленных документов цех будет простаивать, а проверки быстро найдут нарушения.

Кто нужен в цехе

Минимальный состав — операторы линии и сортировщики. Нужен человек, который отвечает за процесс: руководитель смены или технолог. Он контролирует качество сырья, работу оборудования и соблюдение норм безопасности.

Если численность работников превышает 50 человек, работодатель обязан создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда (ст. 223 ТК РФ). При меньшем штате эти функции может выполнять директор, назначенный сотрудник или специалист на аутсорсе.

Безопасность и условия труда

Работа связана с шумом, пылью, вибрацией и промышленным оборудованием, поэтому сотрудники обязаны проходить предварительные и периодические медосмотры, если условия труда признаны вредными или опасными (ст. 220 ТК РФ).

Также работодатель обязан обеспечить персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты — перчатками, касками, наушниками, респираторами — в зависимости от производства (ст. 221 ТК РФ).

В помещении должны быть оборудованы раздевалки с отдельными шкафами для личной и рабочей одежды, а также место для отдыха и приёма пищи.

Документы

В рамках охраны труда оформляют:

Журналы инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности.

Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

Приказы о назначении ответственных лиц.

Документы по выдаче средств индивидуальной защиты.

Отдельно проводится специальная оценка условий труда (СОУТ). Она определяет, есть ли на рабочих местах вредные факторы. От результатов СОУТ зависят медосмотры, классы условий труда и возможные доплаты сотрудникам.

Для предприятий с источниками шума, пыли или выбросов дополнительно разрабатывается программа производственного контроля по санитарным нормам.

Регистрация бизнеса и получение разрешений

Чтобы работать официально, бизнес нужно зарегистрировать. Для старта подойдёт ИП — проще оформление и меньше отчётности. Если же в бизнесе несколько участников или планируется работа с крупными заказчиками, лучше выбрать ООО.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Лицензия на обращение с отходами I–IV классов опасности

Если бизнес работает с отходами I–IV классов опасности, нужна лицензия Росприроднадзора.

Если только с V классом — например, картоном, чистой плёнкой или деревом, то лицензия не требуется, но экологические требования всё равно действуют.

Лицензия выдаётся на конкретные виды работ:

Сбор — приём отходов от сторонних организаций.

Транспортировка — если сырьё перевозится собственным транспортом.

Обработка — сортировка, мойка, измельчение.

Утилизация — переработка во вторичное сырьё, например в гранулу или флекс.

Обезвреживание и размещение — сжигание или захоронение. Это отдельные направления.

ВАЖНО Обычным пунктам приёма вторсырья, которые только собирают и передают отходы дальше, лицензия не нужна. Но если отходы принимаются на территории собственного перерабатывающего цеха, лицензия на сбор потребуется. Накопление собственных отходов до 11 месяцев лицензии не требует.

Как получить лицензию

Порядок лицензирования установлен постановлением Правительства №2290 (действует до 1 сентября 2026 года).

Сначала компанию приводят в готовность к проверке:

Подбирают помещение, соответствующее требованиям.

Устанавливают и настраивают оборудование.

Оформляют сотрудников в штат.

Получают санитарно-эпидемиологическое заключение.

Без фактической готовности к работе лицензию не выдадут.

Заявление подают через портал «Госуслуги». До конца 2029 года госпошлина за выдачу лицензии не взимается. Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней. Лицензия действует бессрочно.

С 1 сентября 2024 года действует правило подтверждения соответствия: раз в три года компания должна подтвердить, что продолжает выполнять лицензионные требования. Это означает регулярный контроль и необходимость поддерживать порядок в документах и на производстве.

Если планируется зарабатывать на актах утилизации по РОП, после получения лицензии нужно также зарегистрироваться в реестре утилизаторов ЕФГИС УОИТ.

Экологическая экспертиза и проверки

Лицензии и контроль осуществляет Росприроднадзор.

Обычному цеху переработки государственная экологическая экспертиза не требуется. Она обязательна только в случаях, когда предприятие занимается обезвреживанием отходов, размещением их на полигонах или внедряет новые технологии.

При оформлении лицензии на утилизацию отходов I–IV классов проводится выездная проверка. Инспектор оценивает помещение, оборудование, документы и фактическую готовность работать по заявленным видам деятельности.

Если выявлены грубые или повторные нарушения, сведения о лицензии могут исключить из реестра. Это означает запрет на работу.

Финансовая модель

Перерабатывающее предприятие зарабатывает на трёх направлениях:

Продаже готового вторсырья: это гранулы, флексы, резиновая крошка, кипованный картон.

Оплате за акты утилизации по РОП.

Приёме отходов от сторонних организаций за плату.

При мощности линии 300–500 кг в час и стабильных контрактах месячная выручка может составлять 2–8 млн ₽. Итог зависит от продукта и структуры продаж: гранула обычно стоит дороже флекса, а контракты по РОП заметно увеличивают маржу.

Сколько нужно вложить

Все цифры ориентировочные и зависят от масштаба производства.

Для запуска небольшого перерабатывающего цеха потребуется:

Оборудование — 10–25 млн ₽.

Инженерная подготовка помещения (подключение электричества, воды, вентиляции, очистных систем) — 5–10 млн ₽.

Оборотный капитал на первые полгода — 10–20 млн ₽.

В сумме стартовый бюджет составляет примерно 30–60 млн ₽ в зависимости от региона и мощности линии.

Постоянные расходы

Основные ежемесячные затраты:

Аренда производственной площадки — 150 000–400 000 ₽.

Электроэнергия — 300 000–800 000 ₽.

Фонд оплаты труда — 600 000–1,5 млн ₽.

Обслуживание оборудования и расходные материалы — 200 000–500 000 ₽.

Логистика — 300 000–600 000 ₽.

В среднем операционные расходы такого цеха составляют около 2–5 млн ₽ в месяц. Конкретная сумма зависит от загрузки линии, тарифов на электроэнергию и стоимости логистики в регионе.

Окупаемость

При загрузке линии на уровне 70–80% проект может выйти на окупаемость за 3–6 лет. Если загрузка падает ниже 50%, предприятие начинает работать на грани нуля: высокая доля постоянных расходов быстро снижает прибыльность.

Бизнес-план для переработки отходов

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Каналы сбыта и контракты

Сбыт зависит от типа переработанного материала и требований к качеству.

Переработанное сырьё продают другим производствам. Заводам важны стабильные объёмы и одинаковое качество каждой партии.

ПЭТ-флексу и гранулу берут производители упаковки и волокна, резиновую крошку — дорожные компании, картон и металл отправляют на профильные комбинаты.

Продавать можно по разовым сделкам или по долгосрочным контрактам. Контракты дают стабильную загрузку, хотя цена может быть чуть ниже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Каждую партию проверяют на влажность, примеси и однородность. Если в фуре найдут мусор или несоответствие требованиям, товар вернут, а расходы на перевозку придётся оплачивать самому.

Основные риски и как их снизить

Переработка — производство с высокими постоянными расходами. Любой простой быстро превращается в убыток.