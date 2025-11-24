Бизнес в Екатеринбурге: актуальные идеи и франшизы

Екатеринбург развивается: новые районы, люди, спрос на услуги. В таких условиях малый бизнес получает хорошие возможности, важно только понять, чем лучше заняться и как правильно стартовать.

Коротко Лучше всего работают форматы «рядом с домом»: ремонт, еда, бытовые услуги, детские занятия, автоуслуги и другие. Если нет опыта, то можно выбрать франшизу и начать бизнес по проверенной модели. Для бизнеса действует УСН со льготами: 6% на «Доходы», 0–7% на «Доходы минус расходы» в зависимости от вида деятельности. На общей системе ставка 25% для налога на прибыль, но может быть снижена для резидентов особых экономических зон и крупных инвестпроектов.

Город уже много лет растёт по населению, застраивается и обновляет районы. Для малого бизнеса это плюс: чем больше людей и новых кварталов, тем выше спрос на услуги и больше свободных ниш.

Как развивается город

Екатеринбург показывает устойчивый рост к 2026 году. Розничный товарооборот за январь–май достиг 211,9 млрд ₽, это 107% к прошлому году. Промышленность растёт за счёт обрабатывающих производств: объём отгруженной продукции крупных и средних предприятий увеличился почти на 19%, а в отдельных отраслях — до 23%.

На рынке труда ситуация стабильная. На одного безработного приходится почти 10 вакансий, а средняя зарплата в крупных организациях превышает 109 000 ₽. Быстрее всего растут общепит, строительство и профессиональные услуги.

Главное по динамике:

Товарооборот уверенно растёт.

Спрос на работников остаётся высоким.

Розница и общепит продолжают набирать обороты.

Город активно строится и обновляет инфраструктуру.

Население города продолжает расти: к концу 2024 года в Екатеринбурге проживало 1,59 млн человек. В 2024 году в городе введено около 1,8 млн м² жилья, что вывело его на 4-е место в стране по объёму новостроек.

Новые кварталы растут в Академическом, на Широкой Речке, в Солнечном, Новокольцовском и на ВИЗ, а также на новых территориях — в Истокском, Изумрудном Бору и Поповом Логу. Именно на эти районы стоит обратить внимание бизнесу: здесь спрос формируется быстрее, а конкурентов меньше.

Особенности налогообложение для бизнеса

В Екатеринбурге применяются стандартные федеральные ставки УСН. Региональные пониженные ставки, которые действовали ранее, с 2026 года отменены.

УСН «Доходы»: 6% — базовая ставка для предпринимателей и компаний.

УСН «Доходы минус расходы»: 15% — стандартная ставка без региональных льгот.

При этом пониженные ставки УСН, которые действовали в 2025 году, могут вернуть. Напомним, что ранее в Свердловской области для УСН «Доходы минус расходы» действовали специальные ставки — 0, 5 и 7%.

Патент (ПСН) рассчитывается индивидуально для каждого бизнеса и может быть дороже, чем в малых городах. Проверить и рассчитать стоимость патента можно в сервисе ФНС.

На общей системе ставка налога на прибыль — 25%. Из них 8% получает федеральный бюджет, 17% — региональный. Свердловская область может снижать именно свою часть. Поэтому резиденты особых экономических зон и крупных инвестпроектов в регионе могут платить по льготной ставке — ниже стандартных 25%.

Перспективные бизнес-идеи для открытия своего дела

Ниже собрали одни из самых перспективных направлений для города.

Ремонт квартир

Услуга востребована, потому что большинство квартир в новостройках сдаются без отделки, а жильцам нужно быстро привести пространство в порядок. На вторичке тоже стабильный спрос — ремонт делают перед продажей, сдачей или обновлением жилья.

Мини-кондитерская или ремесленная пекарня

Такой формат привлекает покупателей свежей продукцией. У малых пекарен с качественной выпечкой есть шанс быстро найти клиентов.

Сервис доставки здоровой еды

Спрос растёт, потому что людям удобнее получать готовую еду, чем готовить самим. Многие хотят питаться правильно, но не успевают следить за меню и калорийностью.

Такой сервис закрывает обе задачи сразу: экономит время и помогает держать режим. Ниша развивается быстрее других сегментов общепита, а конкуренция в городе ещё не перегрета.

Автосервис узкой специализации

Владельцы машин ищут сервис под конкретную проблему — электрика, коробка, детейлинг или плёнка. Узкая специализация даёт лучшее качество, больше доверия и более высокую маржу, чем универсальные мастерские.

Коворкинг или офисы по подписке

Малому бизнесу и фрилансерам нужны быстрые и недорогие рабочие места. Коворкинги предлагают готовое пространство с мебелью, интернетом и помесячной оплатой, что удобно при росте числа самозанятых и небольших команд.

Школа дополнительного образования для детей

Родители ищут занятия рядом с домом, а в новых районах секций часто не хватает, поэтому группы заполняются быстро. Наибольший спрос — на иностранные языки, танцы, гимнастику, футбол, шахматы, творческие студии и подготовку к школе.

Мини-производство: мебель, декор, дерево

Формат востребован, потому что люди всё чаще заказывают мебель и предметы интерьера под свои размеры и планировки.

В новостройках много пустых квартир, которым нужна индивидуальная мебель, а серийные решения не подходят. В Екатеринбурге сильная производственная база и много специалистов по дереву, поэтому небольшие мастерские быстро находят клиентов и могут работать с хорошей маржой.

Груминг-салон или гостиница для животных

Владельцы домашних животных хотят, чтобы за питомцем ухаживали профессионально: подстригли, помыли, аккуратно вычесали. А на время отъезда нужно место, где животное будет в безопасности и под присмотром. Спрос на такие услуги растёт, клиенты возвращаются регулярно, а конкуренция в городе умеренная.

Ремонт техники

Люди всё чаще ремонтируют технику вместо покупки новой — это дешевле и быстрее. Смартфоны, ноутбуки и мелкая бытовая техника ломаются регулярно, а хороших мастеров не хватает. Сервисы с качественной диагностикой и честными ценами быстро формируют постоянную клиентскую базу, а спрос остаётся стабильным круглый год.

Монтаж кондиционеров и вентиляции

Как только жильцы получают ключи, они начинают устанавливать кондиционеры — это одна из первых покупок после въезда. Спрос идёт волнами, но каждая волна сильная: летом — охлаждение, осенью и зимой — вентиляция и вывод лишней влаги.

Хороших монтажников в городе не хватает, поэтому специалисты с аккуратной установкой быстро получают поток заказов и рекомендации от клиентов.

Сервис «Мастер на час»

В квартирах всегда появляются мелкие задачи: повесить полку или карниз, собрать мебель, подключить технику, заменить розетку. Людям удобнее вызвать одного специалиста, который решит всё за один визит. Формат востребован круглый год, а клиентская база растёт за счёт рекомендаций и повторных заказов.

Обслуживание электрики и сантехники

В старых домах изнашиваются трубы, контакты и узлы, а в новых встречаются ошибки монтажа и недочёты после сдачи. Люди хотят быстро решать такие проблемы, поэтому надёжные мастера востребованы постоянно. Спрос остаётся стабильным и растёт с обновлением жилья и регулярными мелкими поломками.

Прачечные самообслуживания

Формат становится популярным, потому что дома не всем хватает техники или мощности, чтобы стирать и сушить большие объёмы белья. Такие прачечные удобны семьям с детьми, арендаторам и студентам.

В новых районах инфраструктура развивается не сразу, поэтому точки самообслуживания легко находят поток клиентов.

План для бизнеса в Екатерингбурге

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Обзор популярных франшиз в Екатеринбурге

Франшиза — это способ открыть бизнес по готовой модели. Предприниматель использует раскрученный бренд, получает инструкции, обучение и поддержку, а взамен платит разовый взнос и процент от выручки.

Проще говоря, это запуск не с нуля, а по системе, которая уже работает у других и помогает быстрее получить результат.

Востребованные категории:

Кофейни и небольшие кафе — подходят для жилых районов и ТЦ, быстро выходят на поток клиентов и легко масштабируются.

Пекарни и точки выпечки — стабильный спрос рядом с остановками, школами и на маршрутах «дом–работа».

Салоны красоты — барбершопы, маникюрные студии, небольшие экспресс-форматы.

Детские центры и образовательные студии — хорошо работают в районах с активной застройкой и большим числом молодых семей.

Сервисы — клининг, ремонт техники, доставка, мелкие бытовые услуги.

ПВЗ и логистические франшизы — растут вместе с онлайн-торговлей, быстро запускаются.

Автоуслуги — шиномонтаж, детейлинг, сервисы быстрой диагностики.

Небольшие мастерские — изготовление ключей, ремонт обуви, экспресс-химчистка, заточка инструментов.

При выборе франшизы важно внимательно проверить: кто её продаёт, какую поддержку обещают, есть ли реальные отзывы и работает ли сеть так, как заявляется. Иногда владельцы франшизы перестают помогать партнёрам или не выполняют свои обещания — это нужно учитывать заранее.

Также нужно понимать, что после покупки франшизы придётся работать по правилам бренда. Нельзя менять ключевые процессы, вводить свои стандарты или по-своему перестраивать формат. Придётся делиться частью дохода в виде роялти и соблюдать требования, которые установил франчайзер.

Пошаговый план открытия бизнеса с нуля

Перед запуском важно понимать, что бизнес требует подготовки: без анализа и расчётов запускаться нельзя.

Шаг 1. Определить идею и формат

Подумайте, какой продукт или услугу вы хотите запустить, какую проблему клиента решаете и сколько примерно денег понадобится на старт.

Оцените, нравится ли вам этот формат бизнеса, можно ли его масштабировать, есть ли сезонность, стабильный ли спрос сейчас и какие перспективы будут в ближайшие годы.

Шаг 2. Проверить конкурентов и цифры

Посмотрите, кто уже работает: сколько конкурентов, перегрет ли рынок, какие у них цены, сервис и слабые места. Почитайте отзывы и подумайте, чем ваше предложение может быть сильнее.

После этого посчитайте базовые расходы — аренду, оборудование, сотрудников, рекламу и налоги. Оцените потенциальный доход и окупаемость, чтобы понять, есть ли у идеи финансовый смысл.

Шаг 3. Зарегистрировать бизнес

Чтобы работать официально и спокойно принимать оплату, нужно выбрать форму деятельности и зарегистрировать бизнес.

ИП. Оптимально для небольших бизнесов. Можно арендовать помещение, нанимать сотрудников, работать с поставщиками и юрлицами. Чаще выбирают патент (ПСН), УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы» — второй вариант удобнее, если большие траты на закупки, зарплату и аренду.

ООО. Подходит, если есть партнёры или планируете в ближайшем будущем расширяться. Требует устава и полноценной бухгалтерии, но вызывает доверие у крупных клиентов и площадок.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Шаг 4. Подобрать помещение и подготовить документы

Подберите точку с подходящей площадью, вентиляцией, водой, электричеством, удобным входом и местом под вывеску. После этого заключают договор аренды и оформляют документы: уведомляют Роспотребнадзор о старте бизнеса, подключают онлайн-кассу, договариваются о вывозе мусора и обслуживании оборудования.

Также до начала продаж учтите пожарные и санитарные требования. Проверьте, нужна ли сертификация и обязательная маркировка товаров.

Шаг 5. Закупить оборудование и запустить рекламу

После подготовки помещения закупают базовое оборудование и материалы, остальное докупают по мере роста, чтобы контролировать бюджет.