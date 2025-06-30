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Бизнес в грузоперевозках: с чего начать и как зарегистрировать ИП

Грузоперевозки — доступный бизнес: начать можно с одной арендованной машины и выйти на прибыль за полгода даже сейчас, когда топливо дорожает, — если с первого дня считать экономику. Вместе с экспертами направления «Грузоперевозки» Точка Банка расскажем, как всё запустить с нуля: выбрать нишу, зарегистрировать ИП, рассчитать налоги, подобрать транспорт и найти первых клиентов.

03.07.2026
2949
2949

Бесплатная регистрация бизнеса для грузоперевозок

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Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для грузоперевозок

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Авторы

Коротко
Грузоперевозки можно запустить с минимальными вложениями: арендовать транспорт, зарегистрировать ИП на УСН, АУСН или ПСН и сразу начать искать заказы. Для большинства грузов никаких разрешений не нужно — они требуются только для опасных и негабаритных грузов, международных маршрутов и отходов I–IV классов.
У водителя должны быть права нужной категории, у транспорта — актуальный техосмотр. Грузовикам от 3,5 тонны нужны тахограф и ГЛОНАСС. Обязательно оформлять перевозочные документы: путевые листы, транспортные накладные и другие. С 1 сентября 2026 года часть документов полностью переходит в электронный формат.

Виды грузоперевозок

Сначала определитесь с видом перевозок: от него зависят автомобиль и категория прав водителя.

ВидТранспортКатегория правПримечание
ГородскиеМикроавтобусы и малотоннажные грузовикиB или CНизкий порог входа. Водителей с категорией B найти проще и дешевле, чем с C
МеждугородниеГрузовики от 3,5 тонны и тягачи с полуприцепомC или CEВысокая выручка с рейса, но выше расходы на топливо, суточные водителю и платные дороги
СпециализированныеРефрижераторы, бортовые и тентованные грузовики, платформы для негабаритаC или CEСтавки выше, чем в других нишах. Транспорт выбирают под конкретный груз
Контейнерные и мультимодальныеТягач с полуприцепом-контейнеровозомCEРабота с портами, складами и ж/д терминалами

Выбирайте нишу с учётом бюджета на транспорт и обслуживание, наличия водителя с нужной категорией прав и спроса в регионе. Так, в крупных городах чаще нужны переезды, доставка стройматериалов и B2B-маршруты, а в регионах — междугородние рейсы и работа по заявкам.

Начните с узкой ниши, например перевозки мебели или доставки по району, чтобы проверить спрос без крупных вложений.

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Пошаговая инструкция: регистрация бизнеса в сфере грузоперевозок

Чтобы работать легально, нужно оформить бизнес: выбрать форму и коды ОКВЭД, зарегистрироваться, определиться с налогами и юридическими нюансами.

Шаг 1. Выбрать формат: ИП или ООО

Сомневаетесь между ИП и ООО для грузоперевозок? Сравним их в таблице.

КритерийИПООО
РегистрацияПроще: нужны паспорт и заявление Р21001Сложнее: форма Р11001 и пакет документов
Налоговые режимыОСНО, УСН, АУСН, ПСН, НПДОСНО, УСН, АУСН
Страховые взносыЗа себя и за сотрудниковТолько за сотрудников, включая директора
ОтветственностьЛичным имуществомВ пределах уставного капитала (от 10 000 ₽), исключение — субсидиарная ответственность участников ООО
Распоряжение прибыльюСвободно, без дополнительных налоговЧерез распределение прибыли с уплатой НДФЛ 13 или 15%
Бухучёт Не обязателен Обязателен 

Большинство начинающих выбирают открыть ИП для грузоперевозок: этот формат подойдёт тем, кто работает один или с небольшой командой, хочет сократить отчётность и планирует применять патент. 

Регистрировать ООО стоит, если в планах привлекать партнёров и инвесторов, работать с крупными заказчиками через тендеры и госзакупки. Формат вызывает больше доверия у B2B-клиентов и лучше подходит для совместного управления.

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Шаг 2. Подобрать коды ОКВЭД

Справочник ОКВЭД Точка Банк поможет выбрать основной код и дополнительные. Например, для грузоперевозок подойдут: 

  • 49.41 — деятельность автомобильного грузового транспорта.
  • 52.29 — деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Шаг 3. Определиться с системой налогообложения для грузоперевозок

Набор режимов у ИП и ООО разный: предпринимателю доступны ОСНО, УСН, АУСН, ПСН и НПД, у ООО — только ОСНО, УСН и АУСН. Поскольку у ИП выбор шире, разберём его в таблице.

РежимДля кого подходитСтавкаКоротко о главном
УСН «Доходы»ИП с небольшими расходами и простой моделью учёта6% с доходовПростая отчётность и уменьшение налога на взносы. НДС — при доходе свыше 20 млн ₽ в год
УСН «Доходы минус расходы»ИП с большими расходами: топливо, аренда, обслуживание15% с разницы между доходами и расходами (минимум 1% от доходов)Налог можно снизить на подтверждённые расходы. НДС появляется при доходе свыше 20 млн ₽ в год
АУСН «Доходы»Микробизнес: 1–2 машины, до пяти сотрудников8% с доходовСтавки выше, чем на УСН, лимит дохода — 60 млн ₽, отчётность минимальная, НДС и взносы не платят, кроме взносов на травматизм 
АУСН «Доходы минус расходы»Микробизнес с заметными расходами20% с разницы между доходами и расходами (минимум 3% от доходов)Как в АУСН «Доходы», но расходы нужно проводить через расчётный счёт в уполномоченном банке или кассу — иначе ФНС их не учтёт
ПСНИП с автопарком до 20 машин и штатом до 15 человек — в части регионов лимит по машинам может быть ниже6% от потенциального дохода, который устанавливает регион. Рассчитать стоимость на сайте ФНСНет деклараций и НДС, лимит дохода — 20 млн ₽, перевозки возможны по всей России, если договор заключён в регионе выдачи патента
НПДИП без сотрудников, небольшой объём работы4% с доходов от физлиц

6% с доходов от ИП и юрлиц
Оплаты проводят через «Мой налог». Отчётности и обязательных взносов нет, лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год
ОСНОИП с крупными заказчиками или работающие с НДСНДФЛ 13–22%

НДС 22%
Без ограничений по доходу и штату, но со сложным учётом и высокой нагрузкой

Экспертное мнение

Если расходы высокие — топливо, аренда, зарплаты — выбирайте УСН или АУСН с объектом «Доходы минус расходы»: так можно снизить налоговую базу. Если важно сократить обязательные платежи, присмотритесь к АУСН — страховых взносов там нет, кроме взносов на травматизм, а отчётность минимальная.


При доходе до 20 млн ₽ можно рассмотреть патент — для грузоперевозок его сохранили. Но лимит по годовому доходу будут снижать: до 15 млн ₽ в 2027 году и до 10 млн ₽ с 2028‑го, хотя бизнес добивается заморозки на 20 млн ₽.

Совмещать патент можно с УСН. Важно: если доход превысит лимит, вы потеряете право на патент, и на УСН после 20 млн ₽ появится обязанность платить НДС.

Яна ГнедковаЭксперт направления «Грузоперевозки» в Точка Банке

Пример: сравнение налоговой нагрузки для ИП‑грузоперевозчика

У ИП одна «Газель» и наёмный водитель. Годовая выручка — 3,6 млн ₽, подтверждённые расходы — 2,4 млн ₽. Сравним налог и взносы ИП за себя на трёх режимах. Зарплату водителя и налоги с неё считать не будем, так как они одинаковые, но взносы за него учтём — они уменьшают налог.

  1. УСН «Доходы». Налог: 3,6 млн × 6% = 216 000 ₽. Его можно уменьшить на взносы за ИП и водителя, но не более чем вдвое → на 108 000 ₽. Добавляем фиксированные взносы ИП за себя (57 390 ₽) и 1% с дохода свыше 300 000 ₽ (33 000 ₽).

Итого: 216 000 ₽.

  1. УСН «Доходы минус расходы». Из выручки вычитаем расходы и взносы ИП за себя: 3,6 млн − 2,4 млн − 57 390 − 9 000 = 1 133 610 ₽ и берём 15% → 170 042 ₽. Добавляем фиксированные взносы ИП за себя (57 390 ₽) и 1% с прибыли свыше 300 000 ₽ (9 000 ₽).

Итого: 236 432 ₽.

  1. ПСН. Налог — стоимость патента: 36 000 ₽. Его можно уменьшить на взносы за ИП и водителя, но не более чем вдвое → на 18 000 ₽. Добавляем фиксированные взносы ИП за себя (57 390 ₽) и 1% с потенциального дохода свыше 300 000 ₽ (3 000 ₽).

Итого: 78 390 ₽.

Выгоднее всего патент, но его стоимость зависит от региона — здесь цифра взята для примера. Рассчитать его стоимость можно с помощью калькулятора на сайте ФНС.

Шаг 4. Подать документы на регистрацию ИП

Заполните заявление по форме Р21001. При подаче через сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн», МФЦ, нотариуса или Точка Банк госпошлины нет. При личной подаче в ИФНС нужны паспорт и квитанция об уплате госпошлины 800 ₽.

Уведомление о налоговом режиме подайте сразу или в установленный срок:

  • УСН — уведомление по форме 26.2-1 подают при регистрации или в течение 30 дней после. Вместо формы 26.2-1 планируют ввести единое уведомление по УСН (КНД 1154004).
  • Патент — заявление 26.5-1 подают за 10 рабочих дней до начала работы. Со 2 марта 2026 года действует новая форма документа.
  • АУСН — через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк, например Точка Банк, если в нём открыт счёт. Сразу при регистрации перейти на АУСН нельзя. Сделать это можно в течение 30 дней с даты регистрации.
  • НПД — через сайт или приложение «Мой налог».
  • ОСНО — применятся автоматически, уведомление подавать не надо.

Регистрация занимает 3–5 рабочих дней. Если всё в порядке, на электронную почту придут лист записи ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Шаг 5. Открыть расчётный счёт

Расчётный счёт стоит открыть сразу после регистрации бизнеса. Он нужен, чтобы принимать безналичные платежеи от юрлиц и ИП, выплачивать зарплату и платить налоги. 

Водитель, транспорт, документы: что нужно для рейса

Перевозчику важно разобраться с допуском водителя, состоянием транспорта и оформлением документов.

Требования к водителю

У водителя должна быть нужная категория прав:

  • Категория B — для грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны (небольшие фургоны, газели).
  • Категория C — для грузовиков свыше 3,5 тонны, допускается прицеп массой до 750 кг (самосвалы, крупные фургоны).
  • Категория CE — для грузовиков с прицепом или полуприцепом свыше 750 кг (фуры, тягачи).

Если в транспорте установлен тахограф с СКЗИ, также будет нужна карта водителя. Это пластиковая карта с чипом.

Все требования к водителю перечислены в пункте 5 приказа Минтранса №282.

Требования к транспорту

Техосмотр. Коммерческий транспорт обычно проходит ТО раз в год. Если автомобиль перевозит опасные грузы, техосмотр нужно проходить раз в полгода. 

Что проверяют: тормоза, рулевое управление, свет, шины и оборудование. Без диагностической карты — штрафы и аннулирование ОСАГО (ст. 12.31.1 КоАП).

Тахограф и ГЛОНАСС. Тахограф обязателен для ИП и юрлиц с грузовиками категорий N2: от 3,5 до 12 тонн — и N3: свыше 12 тонн. Он фиксирует скорость, маршрут и режим труда и отдыха водителя. Требования установлены постановлением Правительства №1213 и приказом Минтранса №440.

Транспорт с обязательным тахографом также необходимо оснастить системой ГЛОНАСС (Федеральный закон №395-ФЗ).

При выборе тахографа важно учесть тип устройства: для перевозок по России нужен тахограф с СКЗИ, для международных нужен тахограф европейского образца ЕСТР. Он использует другой принцип шифрования данных. Неподходящее устройство приведёт к штрафам при проверке (ст. 11.23 КоАП РФ).

Документы, без которых нельзя выйти в рейс

Для выхода в рейс перевозчику нужны путевой лист, транспортная накладная и ряд других документов в зависимости от типа перевозки. До 01.09.2026 их можно оформлять на бумаге, после этой даты — только в электронном формате (Федеральный закон №140-ФЗ). 

Исключение — путевой лист: его можно будет оформлять на бумаге, но, поскольку остальные документы после 01.09.2026 будут электронными, вести его также в электронном формате удобнее. Кроме того, при перевозке некрепкого алкоголя — пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи — электронный путевой лист обязателен (постановление Правительства №1944).

Электронные документы оформляют через оператора ИС ЭПД — это аккредитованные Минтрансом компании. Перед подключением проверьте, что оператор есть в реестре на сайте Минтранса. Например, среди операторов есть Точка Банк с сервисом ЭДО.

Что такое ЭПД и как бизнесу с ними работать в 2026 году 

1. Заказ-заявка — документ между владельцем или отправителем груза и перевозчиком, в котором стороны фиксируют договорённости до начала перевозки.

2. Транспортная накладная (ЭТрН) — фиксирует, что именно везут, на каких условиях и по какой цене.

3. Путевой лист обязателен при грузовых и пассажирских перевозках: в нём указывают состояние водителя и транспорта, а также маршрут рейса (ст. 6 Федерального закона №259-ФЗ). Формат электронного путевого листа (ЭПЛ) можно посмотреть в приказе ФНС от 17.02.2023 №ЕД-7-26/116@.

4. Договор фрахтования — оформляется, когда транспорт передаётся под конкретную перевозку. 

5. Сопроводительная ведомость — для контейнерных перевозок: от подачи пустого контейнера до передачи гружёного получателю.

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Лицензии и специальные разрешения

Для обычных грузоперевозок лицензия не нужна, но в отдельных случаях потребуются разрешения. 

Опасные грузы (бензин, газ, химия) — спецразрешение Ространснадзора, удостоверение ДОПОГ у водителя и специально оборудованная машина.

Тяжеловесные и негабаритные грузы — спецразрешение на маршрут или срок. Необходимость разрешения определяют по массе, габаритам или нагрузке на ось независимо от загрузки.

Международные перевозки — допуск Ространснадзора: удостоверение для ИП или компании и карточка на каждую машину, их возят с собой.

Отходы I–IV классов (реагенты, нефтешламы, ртутьсодержащие) — бессрочная лицензия Росприроднадзора, госпошлину за её получение до 2029 года не взимают.

Лицензия на грузоперевозки: когда нужна и как получить

ВАЖНО
С 2026 года перевозчики и экспедиторы обязаны зарегистрироваться в государственных реестрах на платформе «ГосЛог»: без включения в реестр работать нельзя. Владельцы грузовиков массой свыше 12 тонн дополнительно регистрируются в системе «Платон» и платят за проезд по федеральным трассам.

Покупка или аренда грузового транспорта

На старте чаще выбирают новые китайские модели, для работы по России — КАМАЗ, для дальних рейсов — европейские б/у.

ВариантКогда подходитПлюсыМинусы
Китайские тягачи: Shacman, FAW, FotonБыстрый старт, нужна новая машина с гарантиейДоступная цена, новая техника, простой ремонт, запчасти в наличииСлабее по материалам и шумоизоляции, выше расход топлива, быстрее теряют в цене
Российский автопром: КАМАЗ 54901Работа внутри России, важны сервис и запчастиШирокая сервисная сеть, доступные запчасти, проще с лизингомДороже китайских аналогов, уступает европейцам по комфорту и сроку службы
Европейские б/у: Volvo, Scania, MAN, Mercedes-BenzДальние рейсы, высокая нагрузкаВысокий ресурс, экономичнее по топливу, лучше комфорт и безопасностьДорогое обслуживание, риск купить машину со скрытым износом

Подготовка бизнес-плана

Бизнес-план поможет рассчитать вложения, точку безубыточности и окупаемость: ниже — пример с условными цифрами для предпринимателя, который арендует «Газель» и сам выполняет заказы без водителя.

ПоказательЗначение
Тип перевозокГородские перевозки по Екатеринбургу
Форма бизнесаИП на УСН «Доходы» (6%)
АвтомобильАренда «Газели»
Рабочие дни20 дней в месяц
Стоимость аренды3 000 ₽ в день (60 000 ₽ в месяц) 
Стартовые вложения300 000 ₽ (регистрация, реклама, базовый инвентарь)
Бензин25 000 ₽ в месяц
Страхование ответственности перевозчика и грузаОтветственность перевозчика — 2 500 ₽/мес. ОСАГО включено в аренду. Страхование груза — по запросу, за счёт заказчика
АмортизацияПри аренде не нужно учитывать
Налоги и взносы ИП9 000 ₽ в месяц
Количество заказов3 заказа в день, или 60 заказов в месяц
Средний чек2 500 ₽
Выручка в месяц150 000 ₽
Расходы в месяц96 500 ₽
Чистая прибыль53 500 ₽ в месяц

При таких данных вложения в 300 000 ₽ окупятся примерно за шесть месяцев: бизнес будет приносить 53 500 ₽ чистой прибыли в месяц. Рентабельность — около 36%. Чтобы не работать в минус, нужна выручка не менее 81 400 ₽ в месяц — это минимум 33 заказа в месяц.

Бензин — основная переменная статья расходов: он формирует 30–40% себестоимости автомобильных перевозок. В 2026–2027 годах цены на топливо продолжат расти в среднем на 4–10% в год. Поэтому тарифы нужно своевременно пересматривать и корректировать, чтобы учитывать подорожание.

План для бизнеса в грузоперевозках

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Реклама и продвижение услуг: как искать клиентов

Грузоперевозки востребованы круглый год, а один постоянный клиент может давать 30–50% работы. Основные способы найти заказчиков:

  • Объявления на Авито, «Юле» и в профильных чатах — для первых заказов.
  • Логистические платформы ATI.SU, «Грузовичкоф», «ПЕРЕВОЗКА 24» — поиск заказов по маршруту и типу груза.
  • Скидка на первый заказ — чтобы быстрее набрать базу.
  • Прямые договорённости с магазинами, складами и торговыми точками — для стабильного потока.
  • Визитки и листовки в стройгипермаркетах, на рынках и в бизнес-центрах.
  • Карточка на Яндекс Бизнесе, Google Maps, 2ГИС — для локальной выдачи.
  • Когда появится бюджет — сайт, соцсети и тесты контекстной и таргетированной рекламы.

Ошибки, которых следует избегать

Рассмотрим пять типичных ошибок новичков.

  1. Неправильный выбор транспорта под задачи. Для города подходит малотоннажный транспорт, для междугородних рейсов — крупнотоннажный.
  2. Дорогой транспорт в кредит на старте. Аренда или лизинг снижают финансовую нагрузку и упрощают расширение бизнеса.
  3. Работа без договора и аванса. Договор и предоплата снижают риск остаться без оплаты.
  4. Игнорирование сезонности. После праздников спрос может снижаться, поэтому нужны финансовый резерв и заказы из смежных ниш.
  5. Работа без учёта финансов. Без учёта доходов и расходов нельзя оценить реальную прибыль.

Вопросы по теме

Что будет, если работать без регистрации ИП?

Перевозка грузов без регистрации — это нарушение закона. Вот какая ответственность может наступить:


— Налоговая: штраф 10% от дохода за весь период нелегальной работы, но не менее 40 000 ₽ (ст. 116 НК РФ), за неуплату налогов и взносов — штраф до 40% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ).


— Административная: За работу без регистрации — штраф 500–2 000 ₽, без лицензии — 2 000–2 500 ₽ с возможной конфискацией транспорта (ст. 14.1 КоАП РФ).


— Уголовная: штраф до 500 000 ₽, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет со штрафом до 80 000 ₽ (статья 171 УК РФ). 

Можно ли заниматься грузоперевозками на личном автомобиле?

Да, если автомобиль соответствует требованиям: актуальный техосмотр, ОСАГО, для грузовиков свыше 3,5 тонны — тахограф и ГЛОНАСС.

Страхование: какие полисы нужны перевозчику?

Обязателен только ОСАГО. Дополнительно стоит рассмотреть:


— Страхование ответственности перевозчика (СОП) — на случай порчи или утраты груза по вашей вине, его часто требуют крупные заказчики.


— Страхование груза (карго) — для дорогих грузов.


— КАСКО — обычно требуют при лизинге.

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Как открыть ИП для грузоперевозок в 2026 году: пошаговая инструкция, налоги и бизнес-план — Точка Банк