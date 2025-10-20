Чем ООО отличается от других видов юридических лиц

Коротко В ООО может быть не более 50 участников, уставный капитал от 10 000 ₽ складывается из их вкладов. Управлять ООО проще, чем АО: сведения об участниках вносят в ЕГРЮЛ, реестр у платного регистратора вести не нужно, плюс, как правило, не нужно публиковать отчётность. В АО капитал делится на акции, а число акционеров не ограничено. Минимальный уставный капитал НПАО такой же, как у ООО, — 10 000 ₽, а у ПАО — 100 000 ₽. ПАО может публично размещать акции и продавать их на бирже. Акции НПАО нельзя предлагать неограниченному кругу лиц.

Самые распространённые виды коммерческих юридических лиц в России — ООО и АО. Раньше акционерные общества делились на открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО), но с 1 сентября 2014 года вместо них в ГК РФ появились публичные и непубличные АО — ПАО и НПАО.

Основная информация об ООО

В ООО может быть от одного до 50 участников. Это могут быть как граждане, так и организации.

Каждый вносит вклад в уставный капитал и получает долю. Прибыль, которую общее собрание решило распределить, делится пропорционально долям, если устав не устанавливает другой порядок (ст. 28 Федерального закона №14-ФЗ).

Главная особенность ООО отражена в названии: это ограниченная ответственность. Участники не отвечают по долгам компании личным имуществом и рискуют только стоимостью долей. Но есть исключения:

Участник, который не полностью оплатил долю, отвечает по долгам в пределах неоплаченной части. Контролирующих лиц ООО (участника, директора) могут привлечь к субсидиарной ответственности , если по их вине компания стала банкротом или если компанию исключили из ЕГРЮЛ с долгами. Тогда они будут гасить долги компании из своих денег.

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Какие ещё есть виды юридических лиц

Юрлица делятся на коммерческие и некоммерческие (ст. 50 ГК РФ).

Главная цель коммерческих — получение прибыли. Некоммерческие работают ради социальных, благотворительных и других общественных целей. Зарабатывать они тоже могут, если это предусмотрено уставом и отвечает целям организации, но прибыль между участниками не делят.

Коммерческие юрлица, кроме ООО:

ПАО — акционерное общество, акции которого могут публично размещаться и обращаться. НПАО — акционерное общество, акции которого нельзя предлагать неограниченному кругу лиц. Полное товарищество — участники ведут бизнес от имени товарищества и отвечают по его долгам всем своим имуществом. Товарищество на вере — часть участников отвечает по долгам всем имуществом, а вкладчики рискуют только своими вкладами. Крестьянское (фермерское) хозяйство — объединение граждан для совместной деятельности в области сельского хозяйства. Производственный кооператив — объединение участников для совместной производственной или другой хозяйственной деятельности, в которой каждый лично участвует своим трудом. Государственное или муниципальное унитарное предприятие — организация, которая не является собственником своего имущества, так как оно принадлежит государству или муниципалитету, она владеет им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления Хозяйственное партнёрство — редкая форма для венчурных и инновационных проектов с гибкими правилами управления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ До 1 сентября 2014 года можно было открывать ОАО и ЗАО. После изменений в ГК РФ акционерные общества делятся на публичные (ПАО) и непубличные. ОАО стали публичными, если их акции публично размещаются или обращаются на бирже. Остальные ОАО, а также ЗАО стали непубличными АО. В названии непубличного общества указывается просто «АО». Сокращение «НПАО» иногда встречается, но официальным не является.



Основные виды некоммерческих юрлиц:

Автономная некоммерческая организация — организация без членства, созданная для оказания услуг. Фонд, в том числе благотворительный, — организация, созданная для общественно полезных целей. Ассоциация или союз — объединение организаций или граждан для представления общих интересов. Общественная организация — объединение граждан для достижения общих целей. Товарищество собственников недвижимости — например ТСЖ или садоводческое товарищество.

ООО или ИП и самозанятость

ИП и самозанятые — не юрлица, но при открытии бизнеса их часто выбирают вместо ООО, поэтому сравним эти варианты.

Шпаргалка: чем ООО отличается от ИП и самозанятости

Параметр ООО ИП Самозанятый Статус Юридическое лицо Физлицо-предприниматель Физическое лицо на НПД Участники Не более 50 Один Один Ответственность В пределах доли, кроме субсидиарной ответственности Всем имуществом Всем имуществом Уставный капитал От 10 000 ₽ Не нужен Не нужен Сферы деятельности Почти любые Кроме банков, страхования, ломбардов, производства и продажи крепкого алкоголя и некоторых других Много запретов, например на перепродажу, маркированные и подакцизные товары, агентские договоры Лимит дохода Зависит от налогового режима Зависит от налогового режима 2,4 млн ₽ в год Сотрудники Можно нанимать Можно нанимать, кроме ИП на НПД Нельзя нанимать Деньги бизнеса Принадлежат компании: участник получает дивиденды или зарплату Можно тратить на личные нужды Можно тратить на личные нужды Налоговые режимы ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН + ПСН и НПД Только НПД Бухучёт Обязателен Не обязателен Не обязателен Регистрация Пакет документов и юрадрес , госпошлина 4 000 ₽ при подаче лично в ИФНС Заявление, госпошлина 800 ₽ при подаче лично в ИФНС Онлайн в приложении «Мой налог», бесплатно и без отдельного заявления Закрытие Упрощённо от 3,5 месяца или ликвидация до года По заявлению за пять рабочих дней, долги остаются на человеке Снятие с учёта в приложении «Мой налог»

Статус

ООО — юрлицо, ИП — физлицо со статусом предпринимателя. Самозанятость же — не отдельная форма бизнеса, а налоговый режим: самозанятыми называют тех, кто платит налог на профессиональный доход (НПД). Обычно это физлица без статуса ИП, но перейти на НПД может и ИП.

Участники ООО рискуют только своими долями (ст. 56 ГК РФ). А ИП и самозанятые отвечают по долгам всем личным имуществом, кроме защищённого законом, например единственного жилья.

Участники

В ООО может быть несколько совладельцев — максимум 50 человек. ИП работает один, но может объединяться с партнёрами, например по договору простого товарищества. Самозанятые работают только в одиночку.

Сферы деятельности, доходы и сотрудники

ООО может работать почти в любой сфере. Для ИП закрыты сферы, где закон разрешает работать только организациям: банки, страхование, ломбарды, производство лекарств, производство и продажа крепкого алкоголя, туроператорская деятельность.

Самозанятые могут продавать только свои товары и услуги. Им запрещены перепродажа, торговля маркированной и подакцизной продукцией, работа по агентским договорам и аренда нежилой недвижимости.

Также самозанятый может зарабатывать не более 2,4 млн ₽ в год и не может нанимать сотрудников. У ООО и ИП лимиты дохода и численности сотрудников зависят от налогового режима.

Налоги и взносы

Налоги ООО зависят от выбранной системы налогообложения. Доступны четыре варианта:

Общая система налогообложения ( ОСНО ). Упрощённая система налогообложения ( УСН ). Автоматизированная упрощённая система налогообложения ( АУСН ). Единый сельскохозяйственный налог ( ЕСХН ).

Кроме того, компания удерживает НДФЛ с зарплат и платит страховые взносы за сотрудников, в том числе за директора. С 2026 года взносы за директора начисляют как минимум с МРОТ. Исключение — АУСН: помимо НДФЛ, на этом режиме за сотрудников платят только взносы на травматизм. Бухучёт для организаций обязателен.

У ИП выбор налоговых режимов шире: кроме ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН ему доступны патент и НПД. Взносы за сотрудников ИП платит так же, как ООО. За себя он платит фиксированные взносы независимо от дохода и ещё 1% с дохода свыше 300 000 ₽ в год. Исключения — НПД и АУСН. Бухучёт для ИП не обязателен.

Самозанятые и ИП на НПД платят налог 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от ИП и юрлиц. Отчётности нет, а страховые взносы они платят по желанию.

Управление деньгами

ООО и ИП могут рассчитываться с компаниями и другими ИП наличными в пределах 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания ЦБ №5348-У). Но это неудобно, поэтому на практике почти все открывают расчётный счёт. Главное различие в том, как деньги с него можно забрать.

Деньги ООО принадлежат компании. Участник может законно получить их двумя способами:

Как дивиденды, то есть часть распределённой прибыли. Распределять её можно не чаще раза в квартал и только если соблюдены условия: полностью оплачен уставный капитал и у общества нет признаков банкротства. НДФЛ с дивидендов составляет 13%, а с суммы свыше 2,4 млн ₽ в год — 15%. Как зарплату, если участник работает в компании.

ИП может тратить выручку бизнеса на личные нужды, так как все деньги принадлежат ему. Главное — указывать понятное назначение платежа, например «Перевод собственных средств ИП», чтобы у банка не возникло вопросов.

Самозанятый тоже распоряжается доходом свободно: деньги приходят на обычную карту физлица. На каждое поступление он формирует чек в приложении «Мой налог».

Регистрация

Регистрировать ООО сложнее. Из документов понадобятся:

Заявление по форме Р11001.

Решение о создании, если учредитель один, или протокол собрания и учредительный договор, если учредителей несколько.

Устав , если он не типовой.

Заявление о выборе УСН, АУСН или ЕСХН, если ООО не будет работать на ОСНО.

Документы на юрадрес, например гарантийное письмо или согласие собственника, — они не обязательны, но снижают риск отказа в регистрации.

Паспорта учредителей и квитанция об уплате госпошлины 4 000 ₽, если документы подают лично в ИФНС.

Открыть ИП проще: нужно только заявление по форме Р21001, а при личной подаче — ещё паспорт и госпошлина 800 ₽. Заявление на спецрежим ИП подаёт так же, как ООО. Только среди налоговых режимов дополнительно доступны ПСН и НПД.

Самозанятому достаточно встать на учёт как плательщику НПД в приложении «Мой налог» или на Госуслугах. Госпошлины нет, ОКВЭД и систему налогообложения выбирать не нужно.

Сколько стоит содержать

Дороже всего обходится ООО: расходы у него есть, даже когда бизнес не приносит денег. Бухучёт и отчётность обязательны и без выручки, поэтому нужен бухгалтер или Онлайн-бухгалтерия. А за директора, который у ООО есть всегда, нужно платить страховые взносы, даже без зарплаты: с 2026 года не менее, чем с МРОТ.

ИП дешевле: бухучёт ему не нужен, а отчётность зависит от налогового режима. Главная обязательная трата — фиксированные взносы ИП за себя, которые платят даже без дохода.

Комментарий эксперта Дешевле всего самозанятость, в том числе ИП на НПД. Обязательных взносов, бухучёта и деклараций нет, платить налог нужно только с полученного дохода. Если дохода нет — платить ничего не надо.



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Как закрыть

ООО из реестра МСП без долгов и имущества можно закрыть по единогласному решению участников в упрощённом порядке, это займёт около 3,5 месяца.

В остальных случаях ООО проходят стандартную ликвидацию: назначают ликвидатора, уведомляют кредиторов и сдают ликвидационный баланс. На это уходит до года. Если денег на погашение долгов не хватает, компанию закрывают через банкротство.

ИП закрывают по заявлению Р26001 через пять рабочих дней. Самозанятый снимается с учёта прямо в приложении «Мой налог».

ООО или акционерное общество

ООО и АО — самые распространённые формы коммерческих компаний. Главное различие между ними в том, как устроен капитал: в ООО он делится на доли, в АО — на акции.

Шпаргалка: чем ООО отличается от акционерных обществ

Параметр ООО НПАО ПАО Участники Не более 50 Без ограничений Без ограничений Уставный капитал От 10 000 ₽ От 10 000 ₽ От 100 000 ₽ Участие в компании Доли Акции, которые нельзя предлагать неограниченному кругу лиц Акции могут публично размещаться и обращаться Совет директоров Не обязателен, но его можно предусмотреть в уставе Обязателен при 50 и более акционерах Обязателен Публикация отчётности Не требуется Обязательна при более чем 50 акционерах Обязательна Реестр владельцев Не нужен: участники указываются в ЕГРЮЛ, а список участников общество ведет самостоятельно Ведёт регистратор Ведёт регистратор Аудит При доходе свыше 800 млн ₽ или активах свыше 400 млн ₽ При доходе свыше 800 млн ₽ или активах свыше 400 млн ₽ Обязателен независимо от дохода или активов

Участники, уставный капитал и ответственность

В ООО может быть не более 50 участников. Если их станет больше, в течение года ООО нужно преобразовать в АО или производственный кооператив, иначе организацию могут ликвидировать через суд. В АО число акционеров не ограничено.

Минимальный уставный капитал ООО и НПАО составляет 10 000 ₽, ПАО — 100 000 ₽. Ответственность во всех формах одинаковая: участники и акционеры рискуют только стоимостью своих долей или акций, кроме случаев субсидиарной ответственности.

Акции и доли

ООО получает деньги от вкладов участников. Когда участник продаёт долю, остальные по умолчанию имеют преимущественное право её купить. При этом устав может установить другой порядок осуществления этого права или запретить продажу доли третьим лицам.

АО привлекает деньги, выпуская акции. ПАО может продавать их любым инвесторам, в том числе на бирже, а НПАО — только ограниченному кругу лиц.

Управление

В ООО обязательны только общее собрание участников и директор. Совет директоров и ревизионную комиссию создают по желанию и прописывают в уставе.

В ПАО совет директоров обязателен всегда, в НПАО — если акционеров 50 и более. Если акционеров меньше, функции совета директоров может выполнять общее собрание, но это нужно закрепить в уставе.

Отчётность и аудит

Доступные налоговые режимы у ООО и АО одинаковые: ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН. Различаются требования к раскрытию информации.

ООО сдаёт отчётность только в налоговую и фонды. А публиковать её обязано, только если разместило облигации.

ПАО обязано публиковать годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность и сообщения о собраниях акционеров. НПАО публикует годовой отчёт и бухотчётность, только если акционеров больше 50. При этом АО может попросить ЦБ освободить его от раскрытия информации, если его ценные бумаги не допущены к организационным торгам.

ПАО также ежегодно проходит аудит бухгалтерской отчётности. ООО и НПАО проходят его, только если выручка за прошлый год превысила 800 млн ₽ или активы на конец прошлого года — более 400 млн ₽.

Регистрация и особенности

ООО и АО регистрируют по одинаковым документам. Но у АО после регистрации есть ещё два этапа: зарегистрировать выпуск акций в ЦБ или у регистратора и заключить договор с регистратором, который ведёт реестр акционеров. Услуги регистратора — постоянная статья расходов, которой у ООО нет.

Подать документы на регистрацию ООО или оформление АО можно лично в налоговой, у нотариуса, онлайн через сервисы ФНС или Госуслуги либо через Точка Банк — мы подготовим документы и поможем отправить их, госпошлину платить не придётся.

Как сделать правильный выбор между ООО и другими формами

1. Оцените масштаб и риски. Самозанятость подойдёт, если вы работаете один, без сотрудников, и зарабатываете до 2,4 млн ₽ в год. ИП подходит для небольшого бизнеса с низкими рисками. Если нужно защитить личное имущество, выбирайте ООО. ПАО имеет смысл только для крупного бизнеса, который планирует выйти на биржу.

2. Определите источник денег. Самозанятость и ИП подходят, если вы работаете на свои деньги. ООО — если нужны партнёры или инвесторы. ПАО — если хотите продавать акции широкому кругу лиц.