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Что будет с ИНН в 2026 году: новый порядок от ФНС

Приняли новый порядок присвоения, применения и изменения ИНН. Все ключевые изменения для физических лиц, ИП и компаний — в нашей статье.

10.11.2025
2218
2218

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ФНС утвердила приказ от 26.06.2025 №ЕД-7-14/559@, который устанавливает обновлённые правила работы с ИНН. Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Тогда же утратит силу старый порядок ФНС от 2012 года.

Из-за чего меняют правила: больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке налогоплательщиков на учёт и снятии с него. Документы заменит выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). 

В выписке будут ИНН, ФИО или название организации, сведения об объекте учёта, дата постановки на учёт и информация о налоговом органе. Запросить документ можно через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги», лично в любой инспекции или почтой. Ответ придёт в течение пяти дней.

ВАЖНО
Сам ИНН не отменяют — он нужен для налоговых целей.

Основные изменения в ИНН с 2026 года

С 2026 года ИНН претерпит ряд изменений, о которых важно знать предпринимателям.

Новый формат ИНН

С 2026 года первые две цифры номера будут обозначать код налоговой инспекции по региону, следующие две — специальный индекс ФНС. Раньше все четыре цифры указывали на инспекцию, выдавшую ИНН. 

Количество знаков в ИНН не изменилось: 12 для физлиц, в том числе ИП, и 10 для юрлиц.

Формат ИНН для физлиц

NNYYXXXXXXCC

Расшифровка:

  • N — код налоговой инспекции по региону.
  • Y — индекс ФНС.
  • X — номер записи в реестре налогоплательщиков.
  • C — контрольное число.

Формат ИНН для компаний

NNYYXXXXXC/NNNNPPXXX

Здесь ИНН и КПП разделены слешем. Расшифровка ИНН та же, что и для физлиц. А после слеша идёт КПП, где:

  • N — код налогового органа.
  • P — причина постановки на учёт.
  • X — порядковый номер постановки на учёт.

Причём это по-прежнему отдельные реквизиты ИНН и КПП, а не единый 20-значный номер. ФНС уточнила, что строгих требований к отображению через слеш или отдельными строками нет, — документы можно оформлять так же, как и сейчас (информация от 07.11.2025).

В итоге изменения коснулись только третьего и четвёртого знаков ИНН. Они связаны с переходом ряда региональных УФНС на двухуровневую систему управления.

ВАЖНО
Менять старые свидетельства и уведомления о постановке на учёт или снятии с него не надо. Они остаются действительными.

Подтверждение постановки на учёт

Основным документом теперь считается выписка из ЕГРН. Дополнительно постановку на учёт подтверждают: юрлица — выпиской из ЕГРЮЛ, ИП — из ЕГРИП, иностранные организации — из РАФП.

Недействительность ИНН

Из порядка исключили положения о признании ИНН недействительным. При этом в пункте 11 Порядка остались случаи, когда ИНН не применяется.

Когда можно не указывать ИНН

Физлица без статуса ИП могут не указывать ИНН в декларациях и заявлениях (п. 7 ст. 84 НК РФ). Но при условии, что указали другие данные: персональные — ФИО, дату рождения и так далее — или номер записи в едином федеральном регистре населения.

Источники: приказ ФНС от 26.06.2025 №ЕД-7-14/559@, информация ФНС от 02.10.2025 и 07.11.2025.

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