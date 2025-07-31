Что делать, если директор ООО сменил паспорт или фамилию: пошаговая инструкция

После смены данных директора не забудьте обновить их и в банке, где открыт расчётный счёт. В Точка Банк сделать это просто — изменения можно внести онлайн, без лишних визитов. А круглосуточная поддержка подскажет, какие документы понадобятся.

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