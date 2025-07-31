Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Что делать, если директор ООО сменил паспорт или фамилию: пошаговая инструкция
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Что делать, если директор ООО сменил паспорт или фамилию: пошаговая инструкция

Разберём, что нужно сделать, если у директора ООО изменились личные данные.

31.07.2025
7981
7981

Откройте ООО с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте ООО с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Смена паспорта или фамилии директора — ситуация вполне обычная. Главное в такой момент — обновить информацию в документах компании, чтобы не возникло проблем с банками, контрагентами и проверяющими. В статье рассказываем, как всё оформить шаг за шагом.

Причины изменения паспортных данных руководителя

Причины могут быть разные, самые частые из них:

  • замена паспорта по возрасту — когда человеку исполняется 20 или 45 лет;
  • смена фамилии при вступлении в брак или при разводе;
  • исправление ошибок в паспорте;
  • замена документа, если тот был утерян или испорчен.

Документы, которые нужно изменить при смене паспорта или фамилии директора

Изменение паспорта или фамилии директора — это не только вопрос личных данных. Важно оперативно внести новые сведения в документы ООО. Так вы сможете избежать недоразумений при работе с партнёрами и негативных юридических последствий.

Чтобы ничего не упустить и действовать последовательно, воспользуйтесь чек‑листом.

Чек‑лист: документы, которые нужно обновить

  • Устав (если в нём указаны паспортные данные директора — хотя это случается нечасто).
  • Решение о назначении директора.
  • Карточки с образцами подписей в банках.
  • Кадровые документы (трудовой договор, трудовая книжка, приказы).
  • Электронная подпись.
  • Внутренняя документация (например, доверенности).

Обычно о смене паспорта или фамилии директора задумываются уже после регистрации компании. Но если вы только планируете открыть бизнес, стоит сразу правильно оформить данные руководителя при регистрации ООО — это упростит любые изменения в будущем.

Пройти регистрацию ООО без ошибок можно вместе с Точка Банк. Наши специалисты проконсультируют по системам налогообложения и ОКВЭД, подготовят документы и помогут отправить их в налоговую онлайн. Госпошлину 4000 ₽ платить не придётся.

Нужно ли сообщать об изменениях в налоговую и другие органы

Если директор компании — гражданин РФ, то при изменении его паспортных данных уведомлять налоговую инспекцию не нужно. Налоговый орган обновит сведения в ЕГРЮЛ автоматически в течение пяти рабочих дней после получения информации от МВД. При этом в законе нет точных сроков, в которые МВД передаст новые данные в налоговую, поэтому возможны задержки.

В случае с директором — иностранным гражданином автоматического обмена данными нет. Поэтому уведомлять налоговую нужно самостоятельно в течение семи рабочих дней. За нарушение возможны штрафы: если подать заявление не вовремя — 5000 руб., а если вообще не сообщать — до 10 000 руб. (ч. 3 и ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

Чтобы ускорить передачу данных или в ситуации с иностранцем, заявление подавать нужно по форме Р13014. Сама форма объёмная, но при смене фамилии необходимо заполнить только три листа:

  • Первый лист. Здесь вписывают данные о юридическом лице (ОГРН и ИНН) и в строке «Причина представления заявления» проставляют цифру «2».
  • Лист «И». В строке № 1 «Причина внесения сведений» указывается код «3». В блоке № 2 приводятся старые паспортные данные, а в блоке № 3 — новые. 
  • Лист «Н». В строке «Заявителем является» ставится «1». Затем заполняется блок № 2 с ФИО и паспортными данными руководителя. Также нужно отметить способ подачи документов, вписать адрес электронной почты и телефон компании на последней странице.

Заполненное заявление и копию паспорта надо направить в налоговую по месту нахождения компании. Это можно сделать лично, по почте, через нотариуса или онлайн на сайте ФНС с использованием ЭЦП.

ИФНС рассматривает заявление 5 рабочих дней и на 7‑й рабочий день выдаёт лист записи ЕГРЮЛ.

ПРАВИЛА ДЛЯ ИП
Индивидуальным предпринимателям подавать заявление о смене фамилии не нужно — налоговая сама обновляет данные в ЕГРИП. Но если ИП — гражданин другого государства, нужно будет подать заявление по форме Р24001 в течение семи рабочих дней после получения нового документа, удостоверяющего личность.

Кроме налоговой, уведомите:

→ Банки. Обновите карточки с образцами подписей.

→ Контрагентов. Отправьте им письма в свободной форме, можно также приложить выписку из ЕГРЮЛ.

Другие государственные органы уведомлять не нужно — налоговая сама разошлёт сведения на следующий рабочий день после обновления данных.

После смены данных директора не забудьте обновить их и в банке, где открыт расчётный счёт. В Точка Банк сделать это просто — изменения можно внести онлайн, без лишних визитов. А круглосуточная поддержка подскажет, какие документы понадобятся.

Изменение кадровых и бухгалтерских документов при смене паспорта или фамилии директора

При смене паспорта или фамилии директора компании необходимо внести изменения в кадровые и бухгалтерские документы. Это не просто формальность — правильное оформление изменений защищает бизнес от ошибок в отчётности и сохраняет прозрачность в документации.

1. Издать приказ о корректировке данных. Утверждённой формы такого приказа нет, но он обязательно нужен, чтобы внести изменения в кадровые и бухгалтерские документы. Приказ подтверждает обновление данных и даёт основу для следующих шагов. Образец приказа ↓

2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Нужно подготовить дополнительное соглашение в двух экземплярах — в документе указать новые реквизиты паспорта: номер, дату выдачи и наименование органа, который его выдал. Один экземпляр остаётся в компании, второй передаётся директору под подпись (ст. 72 ТК РФ).

3. Внести изменения в трудовую книжку.

  • Если трудовая книжка бумажная, надо зачеркнуть старую фамилию на первом развороте и вписать новую. А после заверить исправления подписью директора и печатью организации.
  • Если книжка электронная, то изменения следует внести через кабинет страхователя Социального фонда России (СФР).

4. Подать сведения об изменении паспортных данных в СФР. Для обновления информации по лицевому счёту надо заполнить и подать заявление по форме АДВ-2. После того как СФР обновит информацию в базе, следует сдавать отчётность в СФР по форме ЕФС-1 с уже актуальными данными директора.

5. Обновить данные в системе электронного документооборота. Это важный шаг, чтобы обеспечить актуальность внутренней документации компании.

6. Пересмотреть и обновить доверенности, выданные директором. Нужно оформить новые доверенности с актуальными данными директора, чтобы они имели юридическую силу.

7. Проверить данные в бухгалтерской отчётности. Общее правило: при отправке отчётов указываются те сведения о директоре, которые актуальны на момент подачи. А после смены фамилии важно проверять, чтобы в отчётности руководитель не фигурировал дважды — под старой и новой фамилией.

Вопросы по теме

Как считать срок полномочий директора после изменения данных?

Смена паспортных данных или фамилии директора не влияет на срок его полномочий. Полномочия директора начинаются с даты его назначения, которая указана в решении общего собрания или единственного участника компании. Изменение паспортных данных не требует переизбрания и не меняет дату начала полномочий.

Что делать, если данные нового паспорта или фамилия не были внесены в ЕГРЮЛ?

Если данные нового паспорта или фамилия директора не внесены в ЕГРЮЛ, нужно самостоятельно обратиться в налоговый орган и подать заявление по форме Р13014. Обычно МВД направляет такие сведения автоматически, но сроки подачи не регламентированы. Поэтому важно регулярно проверять актуальность данных в ЕГРЮЛ.

Отличается ли порядок действий при смене данных учредителя ООО?

Главное отличие связано с тем, что директор состоит с компанией в трудовых отношениях и выполняет функции единоличного исполнительного органа. Поэтому при смене его данных приходится обновлять не только учредительные документы, но и кадровые, бухгалтерские, а также уведомлять контрагентов.

С учредителями ситуация немного проще. Если учредитель — гражданин РФ, его новые паспортные данные налоговая получит автоматически в течение пяти рабочих дней, и дополнительно уведомлять инспекцию не нужно. Правда, возможны задержки передачи данных со стороны МВД, поэтому лучше проверить, внесены ли изменения.

Если же учредитель — иностранный гражданин или нужно ускорить обновление сведений, порядок действий в целом такой же, как при смене фамилии директора. Главное отличие: в ЕГРЮЛ заполняется не лист «И», а лист «Г».

В листе «Г»:

  • в строке «Причина внесения сведений» укажите цифру «3»;

  • в блоке № 2 впишите прежние паспортные данные учредителя;

  • в блоке № 3 — новые паспортные данные.

Дополнительно проверьте устав — если в нём указаны данные учредителя, устав нужно будет изменить. А ещё обновите карточки с образцами подписей в банке, если они оформлены на учредителя.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Смена паспорта или фамилии директора ООО: кого уведомлять и какие документы подавать