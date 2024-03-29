В статье разберём, почему адреса может не быть в ФИАС, как проверить этот момент заранее и что делать, если проблема уже возникла.

Коротко Если проблема у ООО, чаще всего проще подобрать другой юридический адрес. У ИП так не получится: регистрация привязана к месту жительства — постоянной прописке, а если её нет, к временной. Поэтому ИП придётся разбираться с текущим адресом. Самостоятельно добавить адрес в ФИАС нельзя. Нужно подать заявление в уполномоченный орган: через администрацию, личный кабинет заявителя ФИАС или «Госуслуги». Срок — до пяти рабочих дней при электронной подаче и до 10 рабочих дней при подаче на бумаге.

ФИАС — это система с официальными адресами. При регистрации бизнеса налоговая сверяет с ней адрес из заявления. Если адреса нет в ФИАС или он отличается от адреса в заявлении, налоговая, скорее всего, откажет в регистрации.

Что такое ФИАС

ФИАС — это система, в которой ведётся Государственный адресный реестр (ГАР). В нём хранятся официальные адреса в России. Например, адреса зданий, помещений и земельных участков.

Оператором ФИАС является Федеральная налоговая служба. Данные из ГАР используют госорганы, муниципалитеты, банки и другие организации. Налоговая тоже сверяет с реестром адреса, которые указывают при регистрации ИП и ООО.

Почему адрес должен быть в ФИАС

Адрес нужен, чтобы налоговая и другие органы могли связаться с предпринимателем или компанией: отправить уведомление, требование или другое важное письмо. Если письмо отправили по адресу из реестра, оно считается доставленным, даже если его фактически не получили.

Налоговая сверяет адрес с ФИАС при регистрации ИП и ООО. Так она проверяет, что адрес существует и его можно указать в заявлении. Если адреса нет в ФИАС или он записан в реестре не так, как указан в заявлении, налоговая, скорее всего, откажет в регистрации.

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Почему нет адреса в ФИАС

Основные причины, по которым адрес не проходит проверку при регистрации бизнеса:

В адресе ошибка. Например, перепутаны буква, цифра, корпус, строение или номер помещения. Из-за этого система не находит совпадение. Дом новый. Адрес уже мог быть присвоен, но сведения ещё не успели попасть в реестр. Объект не зарегистрирован в ФИАС. Например, адрес указали для здания, постройки или помещения, по которому ещё нет записи в ГАР. Адрес есть в реестре, но записан иначе. В паспорте и ГАР один и тот же адрес может отличаться: делением, сокращениями, порядком элементов. В заявлении его нужно указывать так, как в ГАР, иначе налоговая откажет. Уполномоченный орган не передал сведения оператору ФИАС. Такое бывает, когда адрес уже присвоен, но данные ещё не дошли до реестра.

Важный нюанс: ЕГРН и ФИАС — не одно и то же. ЕГРН подтверждает права на недвижимость, а ФИАС содержит адресные сведения. Поэтому адрес может быть в одной базе и отсутствовать в другой.

Если только планируете открыть бизнес, адрес лучше проверить заранее на сайте ФИАС — до подачи документов на регистрацию ИП или ООО.

Что делать, если адреса нет в ФИАС

Если адреса нет в ФИАС, есть два варианта.

1. Выбрать другой адрес для регистрации. Этот вариант подходит ООО. Например, если компания планировала зарегистрироваться по адресу офиса, но его нет в ГАР, можно подобрать другое помещение с адресом, который уже есть в реестре.

Для ИП этот вариант обычно не подходит. Предпринимателя регистрируют по месту жительства или временной регистрации, если нет постоянной, поэтому просто выбрать другой адрес нельзя.

2. Инициировать присвоение адреса. Нужно обратиться в орган, который присваивает адреса, — обычно это местная администрация. Какой именно орган отвечает за адреса в конкретном населённом пункте, можно уточнить в администрации.

Как внести адрес в ФИАС

Самостоятельно внести адрес в ГАР не получится. По части 6 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013 №443-ФЗ оператор ФИАС принимает сведения об адресах только от уполномоченных органов: органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории и органов местного самоуправления.

Это значит, что заявление подаёт собственник или другой правообладатель объекта, но решение принимает уполномоченный орган. Он присваивает адрес и передаёт сведения оператору ФИАС, после чего адрес появляется в ГАР.

Есть три способа начать процедуру:

Лично обратиться в администрацию. Подать заявление в личном кабинете заявителя ФИАС. Подать заявление через «Госуслуги» в разделе «Присвоение или аннулирование адреса».

Для подачи заявления нужны документы, подтверждающие право на объект недвижимости и земельный участок, если он есть. Например:

Выписка из ЕГРН.

Разрешение на строительство — если адрес присваивают новому или строящемуся объекту.

Перечень документов зависит от ситуации — его лучше заранее уточнить в органе, который присваивает адреса. После подачи заявления орган проверит документы и примет решение: присвоить адрес или отказать. Если решение положительное, сведения передадут оператору ФИАС, и адрес появится в ГАР.

Срок внесения адреса в ФИАС

Срок зависит от способа подачи заявления:

При электронной подаче — до пяти рабочих дней.

При подаче на бумаге — до 10 рабочих дней.

В этот срок входит всё: рассмотрение заявления, принятие решения и внесение сведений в ГАР. Так установлено в пункте 37 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждённых постановлением Правительства от 19.11.2014 №1221.

По итогам рассмотрения уполномоченный орган может:

Присвоить адрес и передать сведения оператору ФИАС.

Отказать в присвоении адреса и направить решение с причиной отказа.

Отказать могут, например, если не хватает документов или объект не относится к объектам адресации.

Что делать, если пришёл отказ в регистрации ИП или ООО из-за адреса

Сначала изучите решение об отказе и проверьте, в чём причина. Дальше действуйте по ситуации:

Если ошибка в заявлении — исправьте адрес и подайте документы повторно. При электронной подаче госпошлину платить не нужно. Если документы подавали на бумаге и госпошлина уже была уплачена, исправленные документы можно один раз подать повторно без новой уплаты в течение трёх месяцев. Если адрес есть, но не находится в ГАР, — проверьте данные в ЕГРН и , — проверьте данные в ЕГРН и на сайте ФИАС . Если адрес официально присвоен, но в реестр не попал, подайте заявление в орган, который присваивает адреса. Если считаете отказ необоснованным — подайте жалобу в вышестоящий регистрирующий орган. На это есть три месяца с момента получения решения об отказе. Жалобу можно подать через инспекцию, которая отказала в регистрации, или сразу в орган, который будет её рассматривать. Если жалобу не удовлетворили — можно обратиться в суд. Например, если вышестоящий орган оставил отказ в силе или не рассмотрел жалобу в срок.

На любом этапе лучше параллельно решать проблему с адресом. Это часто быстрее, чем спор с налоговой: можно исправить заявление, подобрать другой адрес или инициировать внесение адреса в ГАР.

Как менялась позиция ФНС по этому вопросу

Подход налоговой к адресам, которых нет в реестре, со временем стал жёстче. Раньше у заявителей был дополнительный аргумент для спора с налоговой, но сейчас на него ссылаться уже нельзя.

До 2021 года заявители могли ссылаться на письмо ФНС от 22.08.2014 №ЗН-4-1/16666@. В нём разъяснялось: отсутствие адреса в реестре само по себе не повод для отказа. Инспекция должна была совместно с уполномоченным органом уточнить адрес или внести его в реестр.

Но в 2021 году ФНС совместно с Минфином отозвала это письмо. В письме от 17.06.2021 №КВ-4-14/8465@ сказано, что оно больше не применяется. Новых подробных разъяснений на замену ФНС не дала.