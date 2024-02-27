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Что такое бизнес-план и как его составить

Бизнес-план — это инструмент, который помогает предпринимателю подробно описать бизнес, трезво оценить идею и понять, как всё будет работать на практике. Он собирает мысли и расчёты в одном документе и даёт целостную картину будущего проекта.

19.05.2026
9739
9739

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Коротко
Чтобы составить бизнес‑план, по шагам опишите продукт и миссию, изучите рынок и конкурентов, сформулируйте УТП, продумайте каналы продвижения, структуру команды и финансы. Отдельно зафиксируйте риски и метрики, по которым будете оценивать результат.
Готовые шаблоны бизнес‑плана из интернета как рабочий документ не подойдут: рынок, аудитория и расходы в них чужие. Лучше составить план под свои условия — для себя в свободной форме, для банка или инвестора по их требованиям.

Зачем нужен бизнес-план

Бизнес-план нужен, чтобы пошагово понять, как запустить проект, заранее посчитать деньги и риски, а ещё — объяснить банку или инвестору, на чём бизнес будет зарабатывать.

Содержание и формат зависят от того, для кого вы пишете документ:

  • Для себя — рабочая карта проекта: продукт, аудитория, каналы продаж, расходы, сроки и риски. Максимально практично и конкретно.
  • Для банка или инвестора — короткая версия с упором на экономику: финансовые показатели, стратегия роста, возврат вложений.
  • Для соцконтракта — вариант для органов соцзащиты с акцентом на доход и занятость.

Что входит в бизнес-план проекта

В бизнес-план обычно входят такие блоки:

  1. Резюме проекта — выжимка на 1–2 страницы. Её ставят в начало, но пишут в конце, когда готовы все другие разделы.
  2. Описание бизнеса и миссии — что вы продаёте, почему выбрали эту модель и какой смысл вкладываете в проект.
  3. Анализ рынка и конкурентов — есть ли спрос и с кем придётся бороться за клиентов.
  4. Уникальное торговое предложение (УТП) — почему клиент должен выбрать именно вас.
  5. Маркетинговая стратегия — через какие каналы и с каким бюджетом будете привлекать клиентов.
  6. Организационная структура — кто за что отвечает и как устроено управление.
  7. Финансовый план — стартовые вложения, регулярные расходы, доходы и точка окупаемости.
  8. Риски и план действий — что может пойти не так и как вы с этим справитесь.
  9. Сроки и метрики успеха — по каким показателям и в какие сроки оценивать результат.

Можно ли использовать готовый бизнес‑план

Готовые шаблоны из интернета подойдут только как пример структуры. Как рабочий документ — нет: они сделаны под чужие рынок, аудиторию и расходы, а данные и расчёты в них слишком общие. Скопировать такой план и работать по нему не получится.

Другое дело — индивидуально сгенерированный бизнес-план. Если не хотите составлять документ с нуля, воспользуйтесь бесплатным генератором Точка Банк.

Достаточно указать параметры вашего бизнеса — сферу, географию, бюджет и аудиторию. Сервис создаст индивидуальный бизнес-план: финансовый и операционный план, анализ рынка и аудитории, маркетинговую стратегию и прогноз доходов и расходов. 

Такой план уже адаптирован под ваши условия, и его можно использовать как рабочую основу или редактировать под конкретные задачи.

Бизнес-план онлайн

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Пошаговая инструкция по составлению бизнес-плана

Единого обязательного стандарта бизнес-плана нет. Для себя его можно составить в свободной форме. Если бизнес-план нужен для банка, гранта или инвестора, требования лучше заранее уточнить у конкретной организации.

Дальше подробнее рассмотрим, как составить план для себя.

С чего начать, если идеи ещё нет

Инструкция ниже предполагает, что идея у вас уже есть. Если её пока нет, оттолкнуться можно от нескольких источников:

  1. Работающий бизнес рядом. Посмотрите, что успешно работает в соседнем городе или районе, но пока не представлено у вас, и адаптируйте формат под свой рынок.
  2. Незакрытые потребности. Обратите внимание, на что люди вокруг регулярно жалуются или чего им не хватает. Нерешённая бытовая проблема часто становится источником востребованной идеи.
  3. Спрос в цифрах. Проверьте, ищут ли ваш продукт, через Яндекс Вордстат и Google Trends. Так вы увидите, есть ли интерес и как он меняется по сезонам.

Какой бы источник вы ни выбрали, идея пойдёт легче, если опереться на свои сильные стороны: навык, опыт или увлечение. Бизнес на знакомой почве проще запустить и удержать.

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Шаг №1. Описать бизнес и его миссию

Зафиксируйте, какие продукт или услугу вы предлагаете, где работаете и чем отличаетесь от конкурентов.

Например: «Сервис по ремонту бытовой техники на дому. Работаем в одном районе города, специализируемся на стиральных машинах и холодильниках. Заявки принимаем через сайт, Авито и мессенджеры. Главное преимущество — выезд в день обращения и фиксированные цены на типовые работы».

Сюда же добавьте миссию — цель, ради которой существует бизнес. Она помогает удерживать фокус и принимать решения в спорных ситуациях. Например: «Сделать ремонт бытовой техники быстрым и прозрачным — без скрытых услуг и срыва сроков».

Описание и миссия должны быть честными и приземлёнными.

Шаг №2. Проанализировать рынок и конкурентов

Анализ рынка и конкурентов нужен, чтобы понять, есть ли спрос на ваш продукт и за счёт чего бизнес сможет зарабатывать. На этом этапе важно разобраться в нескольких вещах:

  1. Целевая аудитория — опишите клиента по параметрам: пол, возраст, город, примерный доход, интересы и то, где он обычно покупает такие товары или услуги. Например, для ремонта техники это семейные жители конкретного района, которым нужен быстрый выезд без переплаты.
  2. Конкуренты — посмотрите 5–10 компаний или частных специалистов: какие услуги они предлагают, по каким ценам, как быстро отвечают на заявки и дают ли гарантию. Так будет проще понять, чем отличаться. Например, если конкуренты выезжают через 2–3 дня, преимуществом может стать выезд в день обращения.
  3. Потребности клиентов — за что люди реально готовы платить. В ремонте техники это часто не только сам ремонт, а скорость, понятная цена и отсутствие навязанных услуг.

Отдельно изучите, что требует закон в вашей сфере: нужны ли лицензия, онлайн-касса, обязательная маркировка, гарантия на услуги, согласие на обработку персональных данных. Например, для ремонта техники важны гарантийные обязательства и работа с персональными данными клиентов.

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Шаг №3. Составить УТП бизнеса

УТП отвечает на вопрос, почему клиент должен выбрать вас, а не конкурентов. Чтобы сформулировать УТП, действуйте пошагово:

  1. Найдите своё отличие. Это может быть скорость, цена, гарантия, специализация или удобство. Главное — чтобы отличие было проверяемым и выполнимым.
  2. Поймите, какую проблему клиента вы решаете. Что станет проще, быстрее или понятнее после обращения к вам.
  3. Сформулируйте УТП коротко и конкретно. Без слов «качественно» и «быстро» — только то, что можно проверить. Например: «Выезд в день обращения» или «Фиксированная цена на типовые работы».

Совет: найти своё отличие помогает карта позиционирования. Возьмите две важные для клиента характеристики — например цену по одной оси и скорость выезда по другой — и разместите на этом поле себя и конкурентов из шага №2. 

Свободная зона на карте покажет незанятую нишу, а ваше положение относительно конкурентов подскажет, на чём строить УТП.

Шаг №4. Придумать стратегию продвижения

Маркетинговая стратегия в бизнес-плане отвечает на два вопроса: откуда придут клиенты и сколько это будет стоить. Детальный медиаплан не нужен — достаточно зафиксировать основные каналы и логику привлечения:

  1. Определите целевую аудиторию и сопоставьте её с УТП. Поймите, где ваши клиенты ищут услугу и на что смотрят при выборе. Это поможет отсечь неэффективные каналы.
  2. Выберите основные каналы продвижения. Для малого бизнеса обычно хватает нескольких, которые дают прогнозируемый результат. Например, для сервиса по ремонту техники — Авито, объявления в подъездах и онлайн-карты с отзывами — 2ГИС и Яндекс Карты.
  1. Зафиксируйте, как будет выглядеть предложение для клиента. Реклама должна опираться на УТП и объяснять пользу конкретно, без общих обещаний.

Заложите бюджет на продвижение и решите, по каким показателям будете оценивать результат: количеству заявок, стоимости привлечения клиента, конверсии в заказ.

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Шаг №5. Наметить организационную структуру

Зафиксируйте, кто в бизнесе за что отвечает: за продажи, выполнение услуг, закупки, бухгалтерию и управление.

Например, в сервисе по ремонту бытовой техники роли могут распределиться так:

  • Предприниматель — принимает заявки и общается с клиентами.
  • Мастер — выезжает к клиентам и делает ремонт.

Так вы заранее поймёте, кого нанимать, какие функции можно совмещать на старте и сколько закладывать на персонал.

Шаг №6. Создать финансовый план

Финансовый план нужен, чтобы понять, сколько денег потребуется на запуск бизнеса, какие расходы будут в процессе работы и когда проект начнёт окупаться.

В бизнес-плане стоит зафиксировать:

  • Стартовые затраты — оборудование, инвентарь, лицензии и другие расходы на запуск.
  • Регулярные расходы — аренду, зарплаты, закупки, маркетинг.
  • Ожидаемые доходы — сколько денег бизнес планирует зарабатывать в месяц.

Пример финансового плана для сервиса ремонта техники

ПоказательСумма
Стартовые вложения: инструменты, сайт, запуск рекламы80 000 ₽
Постоянные расходы в месяц: реклама, сайт, бухгалтерия, связь, транспорт20 500 ₽
Переменные расходы в месяц: расходники и оплата мастера45 000 ₽
Итого ежемесячных расходов65 500 ₽
Средний чек3 500 ₽
Плановое количество заказов в месяц25
Плановая выручка в месяц87 500 ₽
Прибыль до налога22 000 ₽
Налог на УСН 6%5 250 ₽
Чистая прибыль16 750 ₽
Примерный срок окупаемости5 месяцев

Цифры в таблице — это план при 25 заказах в месяц. Но в бизнес-плане полезно посчитать и минимальный объём продаж: сколько заказов нужно, чтобы бизнес не уходил в минус. Это называется точкой безубыточности.

Считаем по таблице. Переменные расходы — 45 000 ₽ на 25 заказов, то есть 1 800 ₽ на один заказ. Значит, с каждого заказа в 3 500 ₽ остаётся 1 700 ₽. Чтобы перекрыть постоянные расходы 20 500 ₽, нужно примерно 12 заказов в месяц: 20 500 ₽ ÷ 1 700 ₽.

А чтобы углубиться в расчёты и посмотреть, что будет при росте продаж, изменении цен или увеличении расходов, строят финансовую модель. Это таблица, в которой данные связаны между собой и пересчитываются автоматически.

Пример финансовой модели клининговой компании с расчетом выручки, расходов и прибыли

Если хотите научиться составлять финмодель, в Точка Банке есть бесплатный экспресс-курс. Там покажут, какие цифры нужны, где их взять и как собрать всё в рабочую таблицу под ваш бизнес.

Шаг №7. Продумать риски и составить план действий

Заранее подумайте, что может пойти не так. Риски бывают двух видов:

  • Внешние — то, что зависит не от вас: рост цен у поставщиков, новые законы, появление сильного конкурента.
  • Внутренние — то, что происходит внутри бизнеса: нехватка заявок, болезнь единственного мастера, поломка оборудования, зависимость от одного канала продаж.

Для всех важных рисков опишите два пункта: что вы будете делать, если он случится, и какие ресурсы для этого нужны. Например, если у сервиса по ремонту техники упадёт число заявок, можно увеличить рекламный бюджет или добавить новые услуги.

План работы с рисками не статичный: его пересматривают по мере развития бизнеса.

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Шаг №8. Решить, как измерять успех

В бизнес-план нужно включить конкретные цели и сроки. Например, выйти на выручку 500 000 ₽ в месяц или привлечь 400 клиентов за полгода.

Дальше важно определить показатели, по которым будете отслеживать результат. Например:

  • Выручка.
  • Прибыль.
  • Количество клиентов или заказов.
  • Конверсия из заявки в продажу.

Эти показатели нужно регулярно проверять и сравнивать с планом. Если цифры отклоняются от ожидаемых, бизнес-план корректируют: меняют стратегию продвижения, цены или формат работы.

Шаг №9. Собрать резюме проекта

Когда все разделы будут готовы, возьмите из каждого из них главное и соберите короткий текст на 1–2 страницы — с ответами на шесть вопросов:

  • Что продаёт бизнес.
  • Кому он продаёт.
  • Чем отличается от конкурентов.
  • Сколько денег нужно на запуск.
  • Какую прибыль планирует получать бизнес.
  • Когда проект выйдет на окупаемость.

Резюме читают первым — по нему банки, инвесторы и фонды поддержки решают, стоит ли изучать план дальше. Простой тест: дайте текст человеку не из вашей сферы. Если за минуту он понял, в чём суть бизнеса и как вы планируете зарабатывать, — резюме готово.

Кроме бизнес-плана на старте предстоит выбрать форму бизнеса, систему налогообложения и коды ОКВЭД, а после — зарегистрировать бизнес. Если вам не хочется разбираться во всём этом в одиночку, обратитесь в Точка Банк. С нашей поддержкой открылись уже более 450 000 бизнесов.

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Ошибки при составлении бизнес-плана

  1. Отсутствие анализа рынка. Разберитесь, кому и зачем вы продаёте и кто уже работает в нише. Без этого бизнес-план будет построен на догадках.
  2. Размытые цели. Замените общие формулировки конкретными показателями со сроками: какая выручка, сколько клиентов и к какому месяцу.
  3. Нереалистичные расчёты. Сделайте расчёты для трёх сценариев: позитивного, негативного и реалистичного. Так вы будете готовы к любому развитию событий.
  4. Игнорирование рисков. Мало написать, что может пойти не так, — нужно зафиксировать, что вы будете с этим делать.
  5. Отсутствие понятного маркетинга. Пропишите, откуда придут клиенты, сколько стоит каждый канал и во сколько обходится один клиент.
  6. Слишком много текста. Лучше оставить в плане главное: выводы, расчёты, сроки и ключевые цифры. Подробности можно вынести в приложения.
  7. План не обновляют. Возвращайтесь к документу регулярно: сверяйте план с фактом, пересчитывайте показатели, корректируйте цели и риски. 

Вопросы по теме

Сколько стоит составить бизнес-план?

Самостоятельно — бесплатно. В генераторе бизнес-планов от Точка Банк вам будет доступно пять бесплатных генераций.


У консультантов простой бизнес-план может стоить от 30 000 ₽, подробный документ для банка или инвестора — 100 000 ₽ и выше. 

На сколько лет составляют бизнес-план?

Малому бизнесу обычно хватает плана на 1–3 года. Банки и инвесторы могут попросить прогноз на 3–5 лет. План стоит обновлять, если выросли расходы, появились конкуренты, продажи разошлись с прогнозом или поменялось направление бизнеса.

Можно ли обойтись без бизнес-плана?

Формально можно, если проект небольшой и запускается на свои деньги. Но план всё равно лучше составить: он помогает не держать всё в голове, увидеть расходы, окупаемость и риски на бумаге и принимать решения спокойнее.

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Бизнес-план: что это такое и как составить, пошаговая инструкция по написанию — Точка Банк