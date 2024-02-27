Что такое бизнес-план и как его составить

Коротко Готовые шаблоны бизнес‑плана из интернета как рабочий документ не подойдут: рынок, аудитория и расходы в них чужие. Лучше составить план под свои условия — для себя в свободной форме, для банка или инвестора по их требованиям.

Чтобы составить бизнес‑план, по шагам опишите продукт и миссию, изучите рынок и конкурентов, сформулируйте УТП, продумайте каналы продвижения, структуру команды и финансы. Отдельно зафиксируйте риски и метрики, по которым будете оценивать результат.

Зачем нужен бизнес-план

Бизнес-план нужен, чтобы пошагово понять, как запустить проект, заранее посчитать деньги и риски, а ещё — объяснить банку или инвестору, на чём бизнес будет зарабатывать.

Содержание и формат зависят от того, для кого вы пишете документ:

Для себя — рабочая карта проекта: продукт, аудитория, каналы продаж, расходы, сроки и риски. Максимально практично и конкретно.

Для банка или инвестора — короткая версия с упором на экономику: финансовые показатели, стратегия роста, возврат вложений.

Для соцконтракта — вариант для органов соцзащиты с акцентом на доход и занятость.

Что входит в бизнес-план проекта

В бизнес-план обычно входят такие блоки:

Резюме проекта — выжимка на 1–2 страницы. Её ставят в начало, но пишут в конце, когда готовы все другие разделы. Описание бизнеса и миссии — что вы продаёте, почему выбрали эту модель и какой смысл вкладываете в проект. Анализ рынка и конкурентов — есть ли спрос и с кем придётся бороться за клиентов. Уникальное торговое предложение (УТП) — почему клиент должен выбрать именно вас. Маркетинговая стратегия — через какие каналы и с каким бюджетом будете привлекать клиентов. Организационная структура — кто за что отвечает и как устроено управление. Финансовый план — стартовые вложения, регулярные расходы, доходы и точка окупаемости. Риски и план действий — что может пойти не так и как вы с этим справитесь. Сроки и метрики успеха — по каким показателям и в какие сроки оценивать результат.

Можно ли использовать готовый бизнес‑план

Готовые шаблоны из интернета подойдут только как пример структуры. Как рабочий документ — нет: они сделаны под чужие рынок, аудиторию и расходы, а данные и расчёты в них слишком общие. Скопировать такой план и работать по нему не получится.

Другое дело — индивидуально сгенерированный бизнес-план. Если не хотите составлять документ с нуля, воспользуйтесь бесплатным генератором Точка Банк.

Достаточно указать параметры вашего бизнеса — сферу, географию, бюджет и аудиторию. Сервис создаст индивидуальный бизнес-план: финансовый и операционный план, анализ рынка и аудитории, маркетинговую стратегию и прогноз доходов и расходов.

Такой план уже адаптирован под ваши условия, и его можно использовать как рабочую основу или редактировать под конкретные задачи.

Бизнес-план онлайн

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Пошаговая инструкция по составлению бизнес-плана

Единого обязательного стандарта бизнес-плана нет. Для себя его можно составить в свободной форме. Если бизнес-план нужен для банка, гранта или инвестора, требования лучше заранее уточнить у конкретной организации.

Дальше подробнее рассмотрим, как составить план для себя.

С чего начать, если идеи ещё нет

Инструкция ниже предполагает, что идея у вас уже есть. Если её пока нет, оттолкнуться можно от нескольких источников:

Работающий бизнес рядом. Посмотрите, что успешно работает в соседнем городе или районе, но пока не представлено у вас, и адаптируйте формат под свой рынок. Незакрытые потребности. Обратите внимание, на что люди вокруг регулярно жалуются или чего им не хватает. Нерешённая бытовая проблема часто становится источником востребованной идеи. Спрос в цифрах. Проверьте, ищут ли ваш продукт, через Яндекс Вордстат и Google Trends. Так вы увидите, есть ли интерес и как он меняется по сезонам.

Какой бы источник вы ни выбрали, идея пойдёт легче, если опереться на свои сильные стороны: навык, опыт или увлечение. Бизнес на знакомой почве проще запустить и удержать.

Шаг №1. Описать бизнес и его миссию

Зафиксируйте, какие продукт или услугу вы предлагаете, где работаете и чем отличаетесь от конкурентов.

Например: «Сервис по ремонту бытовой техники на дому. Работаем в одном районе города, специализируемся на стиральных машинах и холодильниках. Заявки принимаем через сайт, Авито и мессенджеры. Главное преимущество — выезд в день обращения и фиксированные цены на типовые работы».

Сюда же добавьте миссию — цель, ради которой существует бизнес. Она помогает удерживать фокус и принимать решения в спорных ситуациях. Например: «Сделать ремонт бытовой техники быстрым и прозрачным — без скрытых услуг и срыва сроков».

Описание и миссия должны быть честными и приземлёнными.

Шаг №2. Проанализировать рынок и конкурентов

Анализ рынка и конкурентов нужен, чтобы понять, есть ли спрос на ваш продукт и за счёт чего бизнес сможет зарабатывать. На этом этапе важно разобраться в нескольких вещах:

Целевая аудитория — опишите клиента по параметрам: пол, возраст, город, примерный доход, интересы и то, где он обычно покупает такие товары или услуги. Например, для ремонта техники это семейные жители конкретного района, которым нужен быстрый выезд без переплаты. Конкуренты — посмотрите 5–10 компаний или частных специалистов: какие услуги они предлагают, по каким ценам, как быстро отвечают на заявки и дают ли гарантию. Так будет проще понять, чем отличаться. Например, если конкуренты выезжают через 2–3 дня, преимуществом может стать выезд в день обращения. Потребности клиентов — за что люди реально готовы платить. В ремонте техники это часто не только сам ремонт, а скорость, понятная цена и отсутствие навязанных услуг.

Отдельно изучите, что требует закон в вашей сфере: нужны ли лицензия, онлайн-касса, обязательная маркировка, гарантия на услуги, согласие на обработку персональных данных. Например, для ремонта техники важны гарантийные обязательства и работа с персональными данными клиентов.

Шаг №3. Составить УТП бизнеса

УТП отвечает на вопрос, почему клиент должен выбрать вас, а не конкурентов. Чтобы сформулировать УТП, действуйте пошагово:

Найдите своё отличие. Это может быть скорость, цена, гарантия, специализация или удобство. Главное — чтобы отличие было проверяемым и выполнимым. Поймите, какую проблему клиента вы решаете. Что станет проще, быстрее или понятнее после обращения к вам. Сформулируйте УТП коротко и конкретно. Без слов «качественно» и «быстро» — только то, что можно проверить. Например: «Выезд в день обращения» или «Фиксированная цена на типовые работы».

Совет: найти своё отличие помогает карта позиционирования. Возьмите две важные для клиента характеристики — например цену по одной оси и скорость выезда по другой — и разместите на этом поле себя и конкурентов из шага №2.

Свободная зона на карте покажет незанятую нишу, а ваше положение относительно конкурентов подскажет, на чём строить УТП.

Шаг №4. Придумать стратегию продвижения

Маркетинговая стратегия в бизнес-плане отвечает на два вопроса: откуда придут клиенты и сколько это будет стоить. Детальный медиаплан не нужен — достаточно зафиксировать основные каналы и логику привлечения:

Определите целевую аудиторию и сопоставьте её с УТП. Поймите, где ваши клиенты ищут услугу и на что смотрят при выборе. Это поможет отсечь неэффективные каналы. Выберите основные каналы продвижения. Для малого бизнеса обычно хватает нескольких, которые дают прогнозируемый результат. Например, для сервиса по ремонту техники — Авито, объявления в подъездах и онлайн-карты с отзывами — 2ГИС и Яндекс Карты.

Зафиксируйте, как будет выглядеть предложение для клиента. Реклама должна опираться на УТП и объяснять пользу конкретно, без общих обещаний.

Заложите бюджет на продвижение и решите, по каким показателям будете оценивать результат: количеству заявок, стоимости привлечения клиента, конверсии в заказ.

Шаг №5. Наметить организационную структуру

Зафиксируйте, кто в бизнесе за что отвечает: за продажи, выполнение услуг, закупки, бухгалтерию и управление.

Например, в сервисе по ремонту бытовой техники роли могут распределиться так:

Предприниматель — принимает заявки и общается с клиентами.

Мастер — выезжает к клиентам и делает ремонт.

Бухгалтерия — на аутсорсе в Точка Банке

Так вы заранее поймёте, кого нанимать, какие функции можно совмещать на старте и сколько закладывать на персонал.

Шаг №6. Создать финансовый план

Финансовый план нужен, чтобы понять, сколько денег потребуется на запуск бизнеса, какие расходы будут в процессе работы и когда проект начнёт окупаться.

В бизнес-плане стоит зафиксировать:

Стартовые затраты — оборудование, инвентарь, лицензии и другие расходы на запуск.

Регулярные расходы — аренду, зарплаты, закупки, маркетинг.

Ожидаемые доходы — сколько денег бизнес планирует зарабатывать в месяц.

Пример финансового плана для сервиса ремонта техники

Показатель Сумма Стартовые вложения: инструменты, сайт, запуск рекламы 80 000 ₽ Постоянные расходы в месяц: реклама, сайт, бухгалтерия, связь, транспорт 20 500 ₽ Переменные расходы в месяц: расходники и оплата мастера 45 000 ₽ Итого ежемесячных расходов 65 500 ₽ Средний чек 3 500 ₽ Плановое количество заказов в месяц 25 Плановая выручка в месяц 87 500 ₽ Прибыль до налога 22 000 ₽ Налог на УСН 6% 5 250 ₽ Чистая прибыль 16 750 ₽ Примерный срок окупаемости 5 месяцев

Цифры в таблице — это план при 25 заказах в месяц. Но в бизнес-плане полезно посчитать и минимальный объём продаж: сколько заказов нужно, чтобы бизнес не уходил в минус. Это называется точкой безубыточности.

Считаем по таблице. Переменные расходы — 45 000 ₽ на 25 заказов, то есть 1 800 ₽ на один заказ. Значит, с каждого заказа в 3 500 ₽ остаётся 1 700 ₽. Чтобы перекрыть постоянные расходы 20 500 ₽, нужно примерно 12 заказов в месяц: 20 500 ₽ ÷ 1 700 ₽.

А чтобы углубиться в расчёты и посмотреть, что будет при росте продаж, изменении цен или увеличении расходов, строят финансовую модель. Это таблица, в которой данные связаны между собой и пересчитываются автоматически.

Если хотите научиться составлять финмодель, в Точка Банке есть бесплатный экспресс-курс. Там покажут, какие цифры нужны, где их взять и как собрать всё в рабочую таблицу под ваш бизнес.

Шаг №7. Продумать риски и составить план действий

Заранее подумайте, что может пойти не так. Риски бывают двух видов:

Внешние — то, что зависит не от вас: рост цен у поставщиков, новые законы, появление сильного конкурента.

Внутренние — то, что происходит внутри бизнеса: нехватка заявок, болезнь единственного мастера, поломка оборудования, зависимость от одного канала продаж.

Для всех важных рисков опишите два пункта: что вы будете делать, если он случится, и какие ресурсы для этого нужны. Например, если у сервиса по ремонту техники упадёт число заявок, можно увеличить рекламный бюджет или добавить новые услуги.

План работы с рисками не статичный: его пересматривают по мере развития бизнеса.

Шаг №8. Решить, как измерять успех

В бизнес-план нужно включить конкретные цели и сроки. Например, выйти на выручку 500 000 ₽ в месяц или привлечь 400 клиентов за полгода.

Дальше важно определить показатели, по которым будете отслеживать результат. Например:

Выручка.

Прибыль.

Количество клиентов или заказов.

Конверсия из заявки в продажу.

Эти показатели нужно регулярно проверять и сравнивать с планом. Если цифры отклоняются от ожидаемых, бизнес-план корректируют: меняют стратегию продвижения, цены или формат работы.

Шаг №9. Собрать резюме проекта

Когда все разделы будут готовы, возьмите из каждого из них главное и соберите короткий текст на 1–2 страницы — с ответами на шесть вопросов:

Что продаёт бизнес.

Кому он продаёт.

Чем отличается от конкурентов.

Сколько денег нужно на запуск.

Какую прибыль планирует получать бизнес.

Когда проект выйдет на окупаемость.

Резюме читают первым — по нему банки, инвесторы и фонды поддержки решают, стоит ли изучать план дальше. Простой тест: дайте текст человеку не из вашей сферы. Если за минуту он понял, в чём суть бизнеса и как вы планируете зарабатывать, — резюме готово.

Кроме бизнес-плана на старте предстоит выбрать форму бизнеса, систему налогообложения и коды ОКВЭД, а после — зарегистрировать бизнес. Если вам не хочется разбираться во всём этом в одиночку, обратитесь в Точка Банк. С нашей поддержкой открылись уже более 450 000 бизнесов.

Ошибки при составлении бизнес-плана