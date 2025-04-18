Договор коммерческой концессии: как оформить франшизу по закону

Чек-лист для франчайзи: что проверить перед подписанием договора коммерческой концессии
- Проверены финансовая отчётность и репутация франчайзера
- Получены отзывы от действующих франчайзи
- Товарный знак франчайзера зарегистрирован в Роспатенте, и правообладатель в реестре совпадает с контрагентом по договору
- В договоре указаны все способы использования товарного знака
- Прописаны суммы паушального взноса и роялти, а также расходы сверху: закупки у франчайзера или его поставщиков, маркетинговый сбор
- Определена территория ведения бизнеса
- Указаны обязанности франчайзера по обучению и поддержке
- Прописаны порядок контроля качества и последствия нарушений
- Указаны форс-мажорные обстоятельства и порядок действий при их наступлении
- Определены порядок расторжения договора и сроки уведомления
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Определение договора коммерческой концессии
Договор коммерческой концессии (ДКК) — это соглашение, по которому предприниматель за плату получает право работать под чужим брендом (ст. 1027 ГК РФ). Вместе с брендом он перенимает бизнес-модель, репутацию и доверие клиентов правообладателя.
В комплекс прав обязательно входит товарный знак или знак обслуживания, без него это не ДКК. Дополнительно можно передавать коммерческое обозначение, секреты производства, программы, базы данных и дизайн. Договор заключают письменно, а предоставление прав регистрируют в Роспатенте.
Сторонами договора концессии могут быть только компании или ИП. Обычное физическое лицо заключить такой договор не может. Если статуса ещё нет, открыть бизнес можно бесплатно через Точка Банк — поможем с документами, налоговым режимом и откроем счёт за 0 ₽.
При этом договор не защищает от претензий ФНС. Если франчайзи фактически подконтрольны франчайзеру (общие управление, сотрудники, помещения, кассы), налоговая может признать сеть дроблением бизнеса и доначислить налоги.
Чем договор коммерческой концессии отличается от лицензионного договора
Лицензионный договор даёт право использовать конкретные объекты интеллектуальной собственности: программу, фото, товарный знак или какие-то другие (ст. 1235 ГК РФ).
Коммерческая концессия — комплекс таких прав вместе с репутацией и опытом правообладателя, которые позволяют вести бизнес под чужим брендом.
|Параметр
|ДКК (франчайзинг)
|Лицензионный договор
|Предмет
|Комплекс исключительных прав, обязательно с товарным знаком или знаком обслуживания
|Право использовать конкретные объекты интеллектуальной собственности
|Стороны
|Только ИП и коммерческие организации
|Любые, включая физлиц и НКО
|Возмездность
|Всегда возмездный
|Может быть безвозмездным
|Регистрация в Роспатенте
|Нужна всегда
|Нужна, только если сам объект зарегистрирован в Роспатенте, например товарный знак
|Пример
|Кофейня открывает точку по франшизе: получает бренд, меню, стандарты и обучение
|Кофейня покупает лицензию на музыку для зала: получает право включать конкретные композиции
Условия и содержание договора франчайзинга
В договоре обязательно должны быть три существенных условия: предмет, способы использования права и вознаграждение. Без них договор могут признать незаключённым, а Роспатент откажет в регистрации.
|Существенное условие
|Что указать в договоре
|Предмет договора
|Комплекс исключительных прав: товарный знак, коммерческое обозначение, ноу-хау и другие. Важно перечислить все объекты, а для товарного знака нужны ещё и классы товаров и услуг по МКТУ, для которых разрешено его использовать (п. 4 ст. 1027 п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ)
|Способы использования
|Конкретные действия: размещать бренд на вывеске, товарах, в рекламе, соцсетях. Также указывают сферу деятельности — продажа товаров, работы или услуги. Способ, которого нет в договоре, использовать нельзя (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, продавать на маркетплейсах или вести свои соцсети под брендом
|Вознаграждение
|Паушальный взнос на старте плюс роялти, также могут быть маркетинговый сбор и платежи за сервисы франчайзера, например техподдержку
Существенным может стать и любое другое условие, если одна из сторон заявила, что без него договор не подпишет (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Паушальный взнос и роялти в основном переводят безналично, как и большинство платежей по франшизе, поэтому франчайзи нужен расчётный счёт. Открыть счёт для бизнеса можно в Точка Банке.
Дополнительные условия
Кроме трёх обязательных, в договоре есть условия, которые стороны согласовывают сами. Закон их не требует, но без них будет сложнее работать и отстоять интересы в суде, если до этого дойдёт.
|Условие
|Что даёт
|Срок
|На какой срок заключён договор. Если не указать, договор будет считаться бессрочным (п. 1 ст. 1027 и п. 1 ст. 1037 ГК РФ)
|Продление договора
|Франчайзи, который исправно выполнял договор, имеет преимущественное право заключить его на новый срок (ст. 1035 ГК РФ). Поэтому полезно прописать в договоре, что считается надлежащим исполнением
|Порядок расторжения
|Сроки уведомления, отступное, расчёты по платежам. Также важно проверить, нет ли для франчайзи запрета на аналогичный бизнес после выхода
|Территория и эксклюзивность
|Закрепляет конкретную зону работы. Гарантирует, что рядом не откроется второй такой же пункт и не начнёт перетягивать клиентов
|Ограничения прав сторон
|Например, франчайзер не открывает точки на территории франчайзи, а франчайзи не конкурирует с франчайзером, продаёт по установленным ценам и согласовывает помещения (ст. 1033 ГК РФ). Ограничения действуют, только если прописаны в договоре
|Помощь франчайзера
|Какую поддержку получит франчайзи — организационную, юридическую, техническую, маркетинговую — и в какой форме: консультации, обучение. Если поддержка окажется формальной, будет на что сослаться
|Контроль
|Как франчайзер проверяет соблюдение стандартов: выездные проверки, тайные покупатели, анализ отчётности, согласования с головным офисом. Даёт понимание, что можно и что нельзя, снижает риски штрафов и разногласий
|Субконцессия
|Позволяет передать права третьим лицам. Обычно такое право дают только для мастер-франшизы
Получили договор от франчайзера? Сверьте его с нашим шаблоном договора коммерческой концессии, чтобы проверить, все ли важные для вас условия на месте.
Обязанности сторон по договору коммерческой концессии
Договор накладывает обязанности на обе стороны. Франчайзер передаёт права и знания, франчайзи работает по стандартам и платит за это.
Обязанности франчайзера
У франчайзера есть обязанности, от которых нельзя отказаться по закону. Он обязан передать информацию, без которой пользователь не сможет работать, и проинструктировать его по всем вопросам использования прав.
Остальные обязанности из статьи 1031 ГК РФ действуют по умолчанию, но договор может их исключить. Проверьте, не исключены ли: регистрация прав в Роспатенте, постоянная техподдержка и обучение сотрудников, контроль качества. Без них сложно защитить интересы.
Обязанности франчайзи
Основные обязанности перечислены в статье 1032 ГК РФ:
- Использовать товарный знак, знак обслуживания или коммерческое обозначение указанным в договоре образом.
- Поддерживать качество товаров и услуг на уровне стандартов сети.
- Соблюдать указания правообладателя по договору, включая оформление помещений.
- Оказывать те же дополнительные услуги, что и головная компания.
- Не разглашать конфиденциальную информацию.
- Информировать клиентов, что работа идёт по франшизе.
- Предоставлять субконцессии в оговорённом объёме, если это прописано в договоре.
Также в условиях договора могут быть обязанности из статьи 1033 ГК РФ:
- Запрет конкурировать с франчайзером и заключать такой же договор с его конкурентами.
- Обязательство продавать товары по установленным ценам.
- Работать только на оговорённой территории.
- Согласовывать расположение и оформление помещений, которые используются при осуществлении прав.
Ответственность сторон по договору коммерческой концессии
Закон устанавливает повышенную ответственность франчайзера за деятельность франчайзи. Это ещё одно отличие ДКК от лицензионного соглашения.
Субсидиарная ответственность. Если клиент предъявляет претензию к качеству товаров или услуг франчайзи как продавца, а тот не может её удовлетворить, клиент вправе обратиться к франчайзеру (ст. 1034 ГК РФ).
Солидарная ответственность. Если претензия предъявлена к франчайзи как к изготовителю товара, франчайзер и франчайзи отвечают совместно. Например, покупатель отравился выпечкой из пекарни по франшизе. Он может потребовать компенсацию с франчайзи, с франчайзера или с обоих (ст. 1034 ГК РФ).
Ответственность франчайзи. Отвечает за нарушение стандартов, просрочку платежей, разглашение конфиденциальной информации и в целом за неисполнение обязательств по статье 1032 ГК РФ. Санкции за нарушения обычно прописаны в договоре.
Регистрация договора франчайзинга
Регистрируется не сам договор, а предоставление права использования по нему. По закону регистрацией должен заниматься правообладатель, то есть франчайзер, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст 1031 ГК РФ).
Что понадобится:
- Заявление.
- Если заявление подаёт одна сторона — на выбор: подписанное сторонами уведомление о распоряжении правом, нотариальная выписка из договора или сам договор (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Если подают обе стороны — ничего из этого не нужно.
- Документ об уплате госпошлины.
- Доверенность, если подаёт представитель.
- Нотариальный перевод, если договор на иностранном языке.
Госпошлина — 4 000 ₽ за регистрацию плюс 13 000 ₽ за каждый товарный знак или знак обслуживания и 4 000 ₽ за каждый патент или свидетельство. Актуальную информацию смотрите на сайте Роспатента.
Подать документы можно через Госуслуги или личный кабинет ФИПС с электронной подписью. Либо на бумаге: лично в приёмной Роспатента или заказным письмом с описью.
Регистрация занимает до 45 рабочих дней с момента подачи полного комплекта, а вся услуга — до 68 рабочих дней с подачи заявления. Срок может быть и больше, если Роспатент запросит уточнения.
Расторжение договора коммерческой концессии
Договор можно расторгнуть по соглашению сторон, в одностороннем порядке, из-за нарушений или по независящим от сторон причинам. Важный момент: прекращение ДКК и любые изменения в нём регистрируются в Роспатенте.
|Основание
|Как происходит
|По соглашению сторон
|Подписывают соглашение о расторжении и регистрируют прекращение права в Роспатенте
|Односторонний отказ от бессрочного договора
|Любая сторона уведомляет другую за шесть месяцев, если в договоре не предусмотрен более долгий срок (п. 1 ст. 1037 ГК РФ)
|Односторонний отказ с отступным
|Если в договоре предусмотрено отступное, сторона выплачивает его и уведомляет другую за 30 дней. Подходит и для срочного, и для бессрочного договора
|Нарушения франчайзи
|Нарушены стандарты, инструкции или сроки оплаты. Франчайзер сначала направляет письменное требование. Расторгнуть договор можно, если нарушение не устранено или повторилось в течение года
|Нарушения франчайзера
|Если франчайзер существенно нарушил договор (например не передал документацию, не провёл инструктаж, не зарегистрировал предоставление права), франчайзи расторгает договор через суд или отказывается от него в одностороннем порядке, если это предусмотрено договором
|Прекращение права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение
|Договор прекращается, если франчайзер не заменил право аналогичным. Прекращение права на другой объект из комплекса не прекращает договор, но франчайзи может требовать уменьшения вознаграждения, если договором не предусмотрено иное (ст. 1040 ГК РФ)
|Банкротство стороны, закрытие ИП или ликвидация ООО
|Договор прекращается. Исключение — если права переходят к другому лицу, например при реорганизации ООО: новый правообладатель становится стороной в части этих прав (ст. 1038 ГК РФ)
|Существенное изменение обстоятельств
|Если стороны не договорились, договор расторгают через суд по статье 451 ГК РФ. Но перед этим контрагенту нужно направить предложение расторгнуть договор — срок ответа на него стоит прописать в договоре
Если умирает правообладатель, его права и обязанности переходят к наследнику — но только если тот уже ИП или оформит статус в течение шести месяцев. Если нет — договор прекращается. А до этого момента права и обязанности по договору исполняет управляющий, назначенный нотариусом (ст. 1038 ГК РФ).
Риски договора коммерческой концессии
|Риск
|В чём опасность
|Слабый франчайзер
|Компания недавно на рынке, без репутации и подтверждённых оборотов
|Подмена договора
|Вместо концессии предлагают договор оказания консультационных услуг, и прав на бренд вы не получаете
|Нет спроса в регионе
|Франшиза может не сработать в вашем городе из-за других покупательских привычек
|Платежи с первого месяца
|Взносы и роялти платят, даже когда нет прибыли. Плюс аренда, ремонт и другие расходы
|Нет поддержки
|Франчайзер получает платежи, но не помогает запустить бизнес
|Чрезмерный контроль
|Полный контроль за действиями и штрафы за любое отклонение от указаний франчайзера
|Обязательные поставщики
|Закупка только у одного поставщика может скрывать завышенные цены
|Нет закреплённой территории
|Франчайзер может открыть другие точки сети рядом с вами, и доход снизится