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Договор коммерческой концессии: как оформить франшизу по закону

Поскольку отдельного договора франчайзинга в ГК РФ нет, франшизу обычно оформляют договором коммерческой концессии, реже — лицензионным договором. Вместе с Максимом Фроловым, лидером сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке, объясним, чем они отличаются и что франчайзи важно проверить в документе.

01.10.2026
5615
5615

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Авторы

Коротко
Договор коммерческой концессии (ДКК) оформляет франшизу: одна сторона за плату разрешает другой работать под своим брендом. Заключить такой договор могут только ИП или юрлица. Предоставление исключительных прав регистрируют в Роспатенте.
В самом договоре главное: какой набор прав передают, как ими можно пользоваться и какая будет сумма вознаграждения. Если чего‑то из этого нет, договор могут признать незаключённым.
Перед подписанием ДКК франчайзи важно проверить в открытом реестре ФИПС, что товарный знак зарегистрирован именно на франчайзера.

Чек-лист для франчайзи: что проверить перед подписанием договора коммерческой концессии

  • Проверены финансовая отчётность и репутация франчайзера
  • Получены отзывы от действующих франчайзи
  • Товарный знак франчайзера зарегистрирован в Роспатенте, и правообладатель в реестре совпадает с контрагентом по договору
  • В договоре указаны все способы использования товарного знака
  • Прописаны суммы паушального взноса и роялти, а также расходы сверху: закупки у франчайзера или его поставщиков, маркетинговый сбор
  • Определена территория ведения бизнеса
  • Указаны обязанности франчайзера по обучению и поддержке
  • Прописаны порядок контроля качества и последствия нарушений
  • Указаны форс-мажорные обстоятельства и порядок действий при их наступлении
  • Определены порядок расторжения договора и сроки уведомления

Уточнить надёжность франчайзера и отсеять сомнительные предложения поможет каталог Точка Банка. Проверяем франшизы по 20 критериям, а условия описываем в удобной карточке. 

Определение договора коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии (ДКК) — это соглашение, по которому предприниматель за плату получает право работать под чужим брендом (ст. 1027 ГК РФ). Вместе с брендом он перенимает бизнес-модель, репутацию и доверие клиентов правообладателя.  

В комплекс прав обязательно входит товарный знак или знак обслуживания, без него это не ДКК. Дополнительно можно передавать коммерческое обозначение, секреты производства, программы, базы данных и дизайн. Договор заключают письменно, а предоставление прав регистрируют в Роспатенте.  

Сторонами договора концессии могут быть только компании или ИП. Обычное физическое лицо заключить такой договор не может. Если статуса ещё нет, открыть бизнес можно бесплатно через Точка Банк — поможем с документами, налоговым режимом и откроем счёт за 0 ₽.

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При этом договор не защищает от претензий ФНС. Если франчайзи фактически подконтрольны франчайзеру (общие управление, сотрудники, помещения, кассы), налоговая может признать сеть дроблением бизнеса и доначислить налоги. 

Чем договор коммерческой концессии отличается от лицензионного договора

Лицензионный договор даёт право использовать конкретные объекты интеллектуальной собственности: программу, фото, товарный знак или какие-то другие (ст. 1235 ГК РФ). 

Коммерческая концессия — комплекс таких прав вместе с репутацией и опытом правообладателя, которые позволяют вести бизнес под чужим брендом.

ПараметрДКК (франчайзинг)Лицензионный договор
ПредметКомплекс исключительных прав, обязательно с товарным знаком или знаком обслуживанияПраво использовать конкретные объекты интеллектуальной собственности 
СтороныТолько ИП и коммерческие организацииЛюбые, включая физлиц и НКО
ВозмездностьВсегда возмездныйМожет быть безвозмездным
Регистрация в РоспатентеНужна всегдаНужна, только если сам объект зарегистрирован в Роспатенте, например товарный знак
ПримерКофейня открывает точку по франшизе: получает бренд, меню, стандарты и обучениеКофейня покупает лицензию на музыку для зала: получает право включать конкретные композиции

Условия и содержание договора франчайзинга

В договоре обязательно должны быть три существенных условия: предмет, способы использования права и вознаграждение. Без них договор могут признать незаключённым, а Роспатент откажет в регистрации.

Существенное условиеЧто указать в договоре
Предмет договораКомплекс исключительных прав: товарный знак, коммерческое обозначение, ноу-хау и другие. Важно перечислить все объекты, а для товарного знака нужны ещё и классы товаров и услуг по МКТУ, для которых разрешено его использовать (п. 4 ст. 1027 п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ)
Способы использованияКонкретные действия: размещать бренд на вывеске, товарах, в рекламе, соцсетях. Также указывают сферу деятельности — продажа товаров, работы или услуги. Способ, которого нет в договоре, использовать нельзя (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, продавать на маркетплейсах или вести свои соцсети под брендом
ВознаграждениеПаушальный взнос на старте плюс роялти, также могут быть маркетинговый сбор и платежи за сервисы франчайзера, например техподдержку

Существенным может стать и любое другое условие, если одна из сторон заявила, что без него договор не подпишет (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Комментарий эксперта

Иногда в договоре фиксируют, что роялти платить не нужно, пока франчайзи не выйдет на определённый оборот или окупаемость, а если, например, окупаемость не наступила в срок — гарантии или компенсации для него. Но это уступка франчайзера, а не общее правило.

По умолчанию вознаграждение надо платить, даже если не пользуетесь комплексом исключительных прав (КИП). По договору предоставляется именно право использовать КИП, и неиспользование не освобождает франчайзи от оплаты (п. 40 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10).

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Максим Фролов Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Паушальный взнос и роялти в основном переводят безналично, как и большинство платежей по франшизе, поэтому франчайзи нужен расчётный счёт. Открыть счёт для бизнеса можно в Точка Банке.

Дополнительные условия

Кроме трёх обязательных, в договоре есть условия, которые стороны согласовывают сами. Закон их не требует, но без них будет сложнее работать и отстоять интересы в суде, если до этого дойдёт.

УсловиеЧто даёт
СрокНа какой срок заключён договор. Если не указать, договор будет считаться бессрочным (п. 1 ст. 1027 и п. 1 ст. 1037 ГК РФ)
Продление договораФранчайзи, который исправно выполнял договор, имеет преимущественное право заключить его на новый срок (ст. 1035 ГК РФ). Поэтому полезно прописать в договоре, что считается надлежащим исполнением
Порядок расторженияСроки уведомления, отступное, расчёты по платежам. Также важно проверить, нет ли для франчайзи запрета на аналогичный бизнес после выхода 
Территория и эксклюзивностьЗакрепляет конкретную зону работы. Гарантирует, что рядом не откроется второй такой же пункт и не начнёт перетягивать клиентов
Ограничения прав сторонНапример, франчайзер не открывает точки на территории франчайзи, а франчайзи не конкурирует с франчайзером, продаёт по установленным ценам и согласовывает помещения (ст. 1033 ГК РФ). Ограничения действуют, только если прописаны в договоре
Помощь франчайзераКакую поддержку получит франчайзи — организационную, юридическую, техническую, маркетинговую — и в какой форме: консультации, обучение. Если поддержка окажется формальной, будет на что сослаться
КонтрольКак франчайзер проверяет соблюдение стандартов: выездные проверки, тайные покупатели, анализ отчётности, согласования с головным офисом. Даёт понимание, что можно и что нельзя, снижает риски штрафов и разногласий
СубконцессияПозволяет передать права третьим лицам. Обычно такое право дают только для мастер-франшизы

Получили договор от франчайзера? Сверьте его с нашим шаблоном договора коммерческой концессии, чтобы проверить, все ли важные для вас условия на месте.

Обязанности сторон по договору коммерческой концессии

Договор накладывает обязанности на обе стороны. Франчайзер передаёт права и знания, франчайзи работает по стандартам и платит за это.

Обязанности франчайзера

У франчайзера есть обязанности, от которых нельзя отказаться по закону. Он обязан передать информацию, без которой пользователь не сможет работать, и проинструктировать его по всем вопросам использования прав. 

Остальные обязанности из статьи 1031 ГК РФ действуют по умолчанию, но договор может их исключить. Проверьте, не исключены ли: регистрация прав в Роспатенте, постоянная техподдержка и обучение сотрудников, контроль качества. Без них сложно защитить интересы. 

Обязанности франчайзи

Основные обязанности перечислены в статье 1032 ГК РФ:  

  1. Использовать товарный знак, знак обслуживания или коммерческое обозначение указанным в договоре образом.
  2. Поддерживать качество товаров и услуг на уровне стандартов сети. 
  3. Соблюдать указания правообладателя по договору, включая оформление помещений. 
  4. Оказывать те же дополнительные услуги, что и головная компания. 
  5. Не разглашать конфиденциальную информацию. 
  6. Информировать клиентов, что работа идёт по франшизе.
  7. Предоставлять субконцессии в оговорённом объёме, если это прописано в договоре.

Также в условиях договора могут быть обязанности из статьи 1033 ГК РФ:  

  1. Запрет конкурировать с франчайзером и заключать такой же договор с его конкурентами. 
  2. Обязательство продавать товары по установленным ценам. 
  3. Работать только на оговорённой территории. 
  4. Согласовывать расположение и оформление помещений, которые используются при осуществлении прав.

Комментарий эксперта

Ограничительные условия договора могут признать недействительными по требованию антимонопольного органа или заинтересованного лица. Но только если они противоречат антимонопольному законодательству с учётом состояния рынка и положения сторон (п. 3 ст. 1033 ГК РФ).

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Максим Фролов Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Ответственность сторон по договору коммерческой концессии

Закон устанавливает повышенную ответственность франчайзера за деятельность франчайзи. Это ещё одно отличие ДКК от лицензионного соглашения.

Субсидиарная ответственность. Если клиент предъявляет претензию к качеству товаров или услуг франчайзи как продавца, а тот не может её удовлетворить, клиент вправе обратиться к франчайзеру (ст. 1034 ГК РФ).

Солидарная ответственность. Если претензия предъявлена к франчайзи как к изготовителю товара, франчайзер и франчайзи отвечают совместно. Например, покупатель отравился выпечкой из пекарни по франшизе. Он может потребовать компенсацию с франчайзи, с франчайзера или с обоих (ст. 1034 ГК РФ).

Ответственность франчайзи. Отвечает за нарушение стандартов, просрочку платежей, разглашение конфиденциальной информации и в целом за неисполнение обязательств по статье 1032 ГК РФ. Санкции за нарушения обычно прописаны в договоре.

Какие законы нужно знать ИП и юридическим лицам

Регистрация договора франчайзинга

Регистрируется не сам договор, а предоставление права использования по нему. По закону регистрацией должен заниматься правообладатель, то есть франчайзер, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст 1031 ГК РФ). 

Что понадобится:

  1. Заявление. 
  2. Если заявление подаёт одна сторона — на выбор: подписанное сторонами уведомление о распоряжении правом, нотариальная выписка из договора или сам договор (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Если подают обе стороны — ничего из этого не нужно.
  3. Документ об уплате госпошлины.
  4. Доверенность, если подаёт представитель.
  5. Нотариальный перевод, если договор на иностранном языке.

Госпошлина — 4 000 ₽ за регистрацию плюс 13 000 ₽ за каждый товарный знак или знак обслуживания и 4 000 ₽ за каждый патент или свидетельство. Актуальную информацию смотрите на сайте Роспатента.

Подать документы можно через Госуслуги или личный кабинет ФИПС с электронной подписью. Либо на бумаге: лично в приёмной Роспатента или заказным письмом с описью.

Регистрация занимает до 45 рабочих дней с момента подачи полного комплекта, а вся услуга — до 68 рабочих дней с подачи заявления. Срок может быть и больше, если Роспатент запросит уточнения.

Расторжение договора коммерческой концессии

Договор можно расторгнуть по соглашению сторон, в одностороннем порядке, из-за нарушений или по независящим от сторон причинам. Важный момент: прекращение ДКК и любые изменения в нём регистрируются в Роспатенте.

ОснованиеКак происходит
По соглашению сторонПодписывают соглашение о расторжении и регистрируют прекращение права в Роспатенте
Односторонний отказ от бессрочного договораЛюбая сторона уведомляет другую за шесть месяцев, если в договоре не предусмотрен более долгий срок (п. 1 ст. 1037 ГК РФ)
Односторонний отказ с отступнымЕсли в договоре предусмотрено отступное, сторона выплачивает его и уведомляет другую за 30 дней. Подходит и для срочного, и для бессрочного договора
Нарушения франчайзиНарушены стандарты, инструкции или сроки оплаты. Франчайзер сначала направляет письменное требование. Расторгнуть договор можно, если нарушение не устранено или повторилось в течение года
Нарушения франчайзераЕсли франчайзер существенно нарушил договор (например не передал документацию, не провёл инструктаж, не зарегистрировал предоставление права), франчайзи расторгает договор через суд или отказывается от него в одностороннем порядке, если это предусмотрено договором 
Прекращение права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначениеДоговор прекращается, если франчайзер не заменил право аналогичным. Прекращение права на другой объект из комплекса не прекращает договор, но франчайзи может требовать уменьшения вознаграждения, если договором не предусмотрено иное (ст. 1040 ГК РФ)
Банкротство стороны, закрытие ИП или ликвидация ОООДоговор прекращается. Исключение — если права переходят к другому лицу, например при реорганизации ООО: новый правообладатель становится стороной в части этих прав (ст. 1038 ГК РФ)
Существенное изменение обстоятельствЕсли стороны не договорились, договор расторгают через суд по статье 451 ГК РФ. Но перед этим контрагенту нужно направить предложение расторгнуть договор — срок ответа на него стоит прописать в договоре

Если умирает правообладатель, его права и обязанности переходят к наследнику — но только если тот уже ИП или оформит статус в течение шести месяцев. Если нет — договор прекращается. А до этого момента права и обязанности по договору исполняет управляющий, назначенный нотариусом (ст. 1038 ГК РФ). 

Риски договора коммерческой концессии

РискВ чём опасность
Слабый франчайзерКомпания недавно на рынке, без репутации и подтверждённых оборотов
Подмена договораВместо концессии предлагают договор оказания консультационных услуг, и прав на бренд вы не получаете
Нет спроса в регионеФраншиза может не сработать в вашем городе из-за других покупательских привычек
Платежи с первого месяцаВзносы и роялти платят, даже когда нет прибыли. Плюс аренда, ремонт и другие расходы
Нет поддержкиФранчайзер получает платежи, но не помогает запустить бизнес
Чрезмерный контрольПолный контроль за действиями и штрафы за любое отклонение от указаний франчайзера
Обязательные поставщикиЗакупка только у одного поставщика может скрывать завышенные цены
Нет закреплённой территорииФранчайзер может открыть другие точки сети рядом с вами, и доход снизится

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Договор франчайзинга: что такое коммерческая концессия — Точка Банк