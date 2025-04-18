Договор коммерческой концессии: как оформить франшизу по закону

Коротко В самом договоре главное: какой набор прав передают, как ими можно пользоваться и какая будет сумма вознаграждения. Если чего‑то из этого нет, договор могут признать незаключённым. Перед подписанием ДКК франчайзи важно проверить в открытом реестре ФИПС, что товарный знак зарегистрирован именно на франчайзера.

Договор коммерческой концессии (ДКК) оформляет франшизу: одна сторона за плату разрешает другой работать под своим брендом. Заключить такой договор могут только ИП или юрлица. Предоставление исключительных прав регистрируют в Роспатенте.

Чек-лист для франчайзи: что проверить перед подписанием договора коммерческой концессии

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Товарный знак франчайзера зарегистрирован в Роспатенте , и правообладатель в реестре совпадает с контрагентом по договору

В договоре указаны все способы использования товарного знака

Прописаны суммы паушального взноса и роялти, а также расходы сверху: закупки у франчайзера или его поставщиков, маркетинговый сбор

Определена территория ведения бизнеса

Указаны обязанности франчайзера по обучению и поддержке

Прописаны порядок контроля качества и последствия нарушений

Указаны форс-мажорные обстоятельства и порядок действий при их наступлении

Определены порядок расторжения договора и сроки уведомления

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Определение договора коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии (ДКК) — это соглашение, по которому предприниматель за плату получает право работать под чужим брендом (ст. 1027 ГК РФ). Вместе с брендом он перенимает бизнес-модель, репутацию и доверие клиентов правообладателя.

В комплекс прав обязательно входит товарный знак или знак обслуживания, без него это не ДКК. Дополнительно можно передавать коммерческое обозначение, секреты производства, программы, базы данных и дизайн. Договор заключают письменно, а предоставление прав регистрируют в Роспатенте.

Сторонами договора концессии могут быть только компании или ИП. Обычное физическое лицо заключить такой договор не может. Если статуса ещё нет, открыть бизнес можно бесплатно через Точка Банк — поможем с документами, налоговым режимом и откроем счёт за 0 ₽.

При этом договор не защищает от претензий ФНС. Если франчайзи фактически подконтрольны франчайзеру (общие управление, сотрудники, помещения, кассы), налоговая может признать сеть дроблением бизнеса и доначислить налоги.

Чем договор коммерческой концессии отличается от лицензионного договора

Лицензионный договор даёт право использовать конкретные объекты интеллектуальной собственности: программу, фото, товарный знак или какие-то другие (ст. 1235 ГК РФ).

Коммерческая концессия — комплекс таких прав вместе с репутацией и опытом правообладателя, которые позволяют вести бизнес под чужим брендом.

Параметр ДКК (франчайзинг) Лицензионный договор Предмет Комплекс исключительных прав, обязательно с товарным знаком или знаком обслуживания Право использовать конкретные объекты интеллектуальной собственности Стороны Только ИП и коммерческие организации Любые, включая физлиц и НКО Возмездность Всегда возмездный Может быть безвозмездным Регистрация в Роспатенте Нужна всегда Нужна, только если сам объект зарегистрирован в Роспатенте, например товарный знак Пример Кофейня открывает точку по франшизе: получает бренд, меню, стандарты и обучение Кофейня покупает лицензию на музыку для зала: получает право включать конкретные композиции

Условия и содержание договора франчайзинга

В договоре обязательно должны быть три существенных условия: предмет, способы использования права и вознаграждение. Без них договор могут признать незаключённым, а Роспатент откажет в регистрации.

Существенным может стать и любое другое условие, если одна из сторон заявила, что без него договор не подпишет (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Комментарий эксперта Иногда в договоре фиксируют, что роялти платить не нужно, пока франчайзи не выйдет на определённый оборот или окупаемость, а если, например, окупаемость не наступила в срок — гарантии или компенсации для него. Но это уступка франчайзера, а не общее правило.

По умолчанию вознаграждение надо платить, даже если не пользуетесь комплексом исключительных прав (КИП). По договору предоставляется именно право использовать КИП, и неиспользование не освобождает франчайзи от оплаты ( п. 40 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10 ). Максим Фролов Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Паушальный взнос и роялти в основном переводят безналично, как и большинство платежей по франшизе, поэтому франчайзи нужен расчётный счёт. Открыть счёт для бизнеса можно в Точка Банке.

Дополнительные условия

Кроме трёх обязательных, в договоре есть условия, которые стороны согласовывают сами. Закон их не требует, но без них будет сложнее работать и отстоять интересы в суде, если до этого дойдёт.

Условие Что даёт Срок п. 1 ст. 1037 ГК РФ) На какой срок заключён договор. Если не указать, договор будет считаться бессрочным ( п. 1 ст. 1027 Продление договора Франчайзи, который исправно выполнял договор, имеет преимущественное право заключить его на новый срок ( ст. 1035 ГК РФ ). Поэтому полезно прописать в договоре, что считается надлежащим исполнением Порядок расторжения Сроки уведомления, отступное, расчёты по платежам. Также важно проверить, нет ли для франчайзи запрета на аналогичный бизнес после выхода Территория и эксклюзивность Закрепляет конкретную зону работы. Гарантирует, что рядом не откроется второй такой же пункт и не начнёт перетягивать клиентов Ограничения прав сторон Например, франчайзер не открывает точки на территории франчайзи, а франчайзи не конкурирует с франчайзером, продаёт по установленным ценам и согласовывает помещения ( ст. 1033 ГК РФ ). Ограничения действуют, только если прописаны в договоре Помощь франчайзера Какую поддержку получит франчайзи — организационную, юридическую, техническую, маркетинговую — и в какой форме: консультации, обучение. Если поддержка окажется формальной, будет на что сослаться Контроль Как франчайзер проверяет соблюдение стандартов: выездные проверки, тайные покупатели, анализ отчётности, согласования с головным офисом. Даёт понимание, что можно и что нельзя, снижает риски штрафов и разногласий Субконцессия Позволяет передать права третьим лицам. Обычно такое право дают только для мастер-франшизы

Получили договор от франчайзера? Сверьте его с нашим шаблоном договора коммерческой концессии, чтобы проверить, все ли важные для вас условия на месте.

Обязанности сторон по договору коммерческой концессии

Договор накладывает обязанности на обе стороны. Франчайзер передаёт права и знания, франчайзи работает по стандартам и платит за это.

Обязанности франчайзера

У франчайзера есть обязанности, от которых нельзя отказаться по закону. Он обязан передать информацию, без которой пользователь не сможет работать, и проинструктировать его по всем вопросам использования прав.

Остальные обязанности из статьи 1031 ГК РФ действуют по умолчанию, но договор может их исключить. Проверьте, не исключены ли: регистрация прав в Роспатенте, постоянная техподдержка и обучение сотрудников, контроль качества. Без них сложно защитить интересы.

Обязанности франчайзи

Основные обязанности перечислены в статье 1032 ГК РФ:

Использовать товарный знак, знак обслуживания или коммерческое обозначение указанным в договоре образом. Поддерживать качество товаров и услуг на уровне стандартов сети. Соблюдать указания правообладателя по договору, включая оформление помещений. Оказывать те же дополнительные услуги, что и головная компания. Не разглашать конфиденциальную информацию. Информировать клиентов, что работа идёт по франшизе. Предоставлять субконцессии в оговорённом объёме, если это прописано в договоре.

Также в условиях договора могут быть обязанности из статьи 1033 ГК РФ:

Запрет конкурировать с франчайзером и заключать такой же договор с его конкурентами. Обязательство продавать товары по установленным ценам. Работать только на оговорённой территории. Согласовывать расположение и оформление помещений, которые используются при осуществлении прав.

Комментарий эксперта Ограничительные условия договора могут признать недействительными по требованию антимонопольного органа или заинтересованного лица. Но только если они противоречат антимонопольному законодательству с учётом состояния рынка и положения сторон (п. 3 ст. 1033 ГК РФ).

Максим Фролов Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Ответственность сторон по договору коммерческой концессии

Закон устанавливает повышенную ответственность франчайзера за деятельность франчайзи. Это ещё одно отличие ДКК от лицензионного соглашения.

Субсидиарная ответственность. Если клиент предъявляет претензию к качеству товаров или услуг франчайзи как продавца, а тот не может её удовлетворить, клиент вправе обратиться к франчайзеру (ст. 1034 ГК РФ).

Солидарная ответственность. Если претензия предъявлена к франчайзи как к изготовителю товара, франчайзер и франчайзи отвечают совместно. Например, покупатель отравился выпечкой из пекарни по франшизе. Он может потребовать компенсацию с франчайзи, с франчайзера или с обоих (ст. 1034 ГК РФ).

Ответственность франчайзи. Отвечает за нарушение стандартов, просрочку платежей, разглашение конфиденциальной информации и в целом за неисполнение обязательств по статье 1032 ГК РФ. Санкции за нарушения обычно прописаны в договоре.

Регистрация договора франчайзинга

Регистрируется не сам договор, а предоставление права использования по нему. По закону регистрацией должен заниматься правообладатель, то есть франчайзер, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст 1031 ГК РФ).

Что понадобится:

Заявление. Если заявление подаёт одна сторона — на выбор: подписанное сторонами уведомление о распоряжении правом, нотариальная выписка из договора или сам договор ( п. 3 ст. 1232 ГК РФ ). Если подают обе стороны — ничего из этого не нужно. Документ об уплате госпошлины. Доверенность, если подаёт представитель. Нотариальный перевод, если договор на иностранном языке.

Госпошлина — 4 000 ₽ за регистрацию плюс 13 000 ₽ за каждый товарный знак или знак обслуживания и 4 000 ₽ за каждый патент или свидетельство. Актуальную информацию смотрите на сайте Роспатента.

Подать документы можно через Госуслуги или личный кабинет ФИПС с электронной подписью. Либо на бумаге: лично в приёмной Роспатента или заказным письмом с описью.

Регистрация занимает до 45 рабочих дней с момента подачи полного комплекта, а вся услуга — до 68 рабочих дней с подачи заявления. Срок может быть и больше, если Роспатент запросит уточнения.

Расторжение договора коммерческой концессии

Договор можно расторгнуть по соглашению сторон, в одностороннем порядке, из-за нарушений или по независящим от сторон причинам. Важный момент: прекращение ДКК и любые изменения в нём регистрируются в Роспатенте.

Если умирает правообладатель, его права и обязанности переходят к наследнику — но только если тот уже ИП или оформит статус в течение шести месяцев. Если нет — договор прекращается. А до этого момента права и обязанности по договору исполняет управляющий, назначенный нотариусом (ст. 1038 ГК РФ).

Риски договора коммерческой концессии