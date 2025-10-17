Что такое роялти и паушальный взнос

Коротко — Роялти — регулярные платежи франчайзеру: процент от выручки или прибыли, фиксированная сумма или их комбинация. Бывает, что роялти как такового нет, но франчайзер обязывает закупать у него товар по завышенным ценам, — это тот же платёж, только скрытый. — Размер платежей зависит от известности бренда, ниши и объёма поддержки. Эти суммы устанавливает сам франчайзер, а не закон.

— Паушальный взнос — единовременный платёж за вход во франшизу, обычно в фиксированной сумме.

Что такое роялти по франшизе

Роялти — это регулярные платежи франчайзеру за право работать под его брендом, использовать бизнес-модель и получать поддержку. И хотя термина «роялти» в Гражданском кодексе нет, он присутствует в международных конвенциях и используется в деловом обороте.

В отличие от паушального взноса, это не разовый платёж за вход в сеть. Роялти платят весь срок действия договора, обычно ежемесячно или ежеквартально. Чаще всего это 3–10% от выручки, хотя в некоторых видах бизнеса процент может быть значительно выше.

Размер и способ расчёта франчайзер определяет сам, поэтому у разных сетей условия сильно отличаются. На практике встречаются пять вариантов.

Вид роялти Как работает Плюсы Минусы Процент от выручки Платёж — доля от оборота. Чем выше продажи, тем больше отчисление Прозрачно, легко считать Платить нужно даже при высоких расходах Процент от прибыли Платёж — доля от чистой прибыли после всех расходов Безопаснее — если бизнес убыточен, платить не нужно Сложнее считать, нужна прозрачная отчётность перед франчайзером Фиксированная сумма Заранее оговорённый платёж, не зависит от результатов Предсказуемость расходов В низкий сезон платёж не уменьшается Комбинированная сумма Фиксированный минимум + процент сверх него. Например, 5% от выручки, но не менее 30 000 ₽ Баланс предсказуемости и гибкости Схема может быть сложной для понимания Скрытые роялти Отдельного платежа нет, но роялти заложены в цены на товары, которые франчайзи обязан закупать у франчайзера Внешне выглядит выгодно Реальные расходы выше, чем кажется, – их сложно оценить заранее

Комментарий эксперта Опасность скрытых роялти не в размере, а в том, что вы на них не влияете. Процент от выручки прописан в договоре, и просто так его не поднимут. А закупочные цены франчайзер меняет сам — и ваша финансовая модель, которую вы считали на старте, может перестать работать.



Поэтому в договоре важно проверить пункт о том, как и на сколько эти цены могут пересматриваться франчайзером.

Максим Фролов Лидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Что такое паушальный взнос

Паушальный взнос — это разовый платёж за вход в готовый бизнес. Взамен предприниматель получает стартовый набор: право работать под брендом, брендбук и базу знаний, помощь с выбором локации и дизайн-проектом, обучение сотрудников, доступ к CRM, поставщикам и маркетинговым материалам. Иногда в пакет входит и оборудование с расходниками.

Размер взноса законодательно не регулируется — его определяет компания-франчайзер. Сумма зависит от известности бренда, объёма поддержки, доходности и сроков окупаемости бизнеса. По российским франшизам это может быть 100 000–1 млн ₽ или даже выше.

По сути, вы платите за то, чтобы не проходить путь запуска с нуля: за проверенную модель, готовые процессы и право не изобретать бренд.

Именно поэтому франшизу часто берут для первого бизнеса: концепция, поставщики и стандарты уже есть. Остаётся зарегистрировать бизнес — и здесь можно тоже не тратить время. Точка Банк подготовит документы для ФНС и откроет вам счёт для бизнеса.

Сравнение роялти и паушального взноса

Роялти и паушальный взнос — это два принципиально разных платежа.

Критерий Роялти Паушальный взнос Периодичность Ежемесячно или ежеквартально, весь срок договора Разовый платёж при входе, иногда в рассрочку Способ расчёта % от выручки или прибыли, фиксированная сумма или их комбинация Фиксированная сумма За что платят Право работать под брендом и текущая поддержка Вход в сеть: стартовый пакет, обучение, помощь с запуском Возврат Обычно не возвращают Возможен в исключительных случаях: если предоставление права не зарегистрировано в Роспатенте или по иным основаниям в зависимости от условий договора

Юридические аспекты

Франшизу оформляют одним из двух договоров:

Для договора коммерческой концессии без регистрации в Роспатенте право считается непредоставленным: работать под брендом нельзя, даже если договор подписан и деньги перечислены. Для лицензионного договора это правило работает только тогда, когда объект сам подлежит регистрации.

Что нужно проверить в договоре:

Перечень прав, которые вы получаете: товарный знак, коммерческое обозначение, ноу-хау, технологии, ПО.

Права и обязанности сторон: франчайзера и ваши.

Территорию работы.

Срок действия.

Размер и порядок выплат.

Условия расторжения и возврата паушального взноса

Формулировки в документе должны быть конкретными. «Оказывает содействие» — слишком общая фраза: у каждого обязательства франчайзера должны быть срок и измеримый результат.

Лучше всего показать договор юристу — консультация обойдётся в 5 000–30 000 ₽, а цена ошибки в договоре куда выше.

Налоговые и бухгалтерские аспекты роялти и паушального взноса

Паушальный взнос и роялти — это не просто платежи по договору, но и объекты налогообложения. От того, как они оформлены и учтены, зависит итоговая налоговая нагрузка.

Для продавца франшизы (франчайзера)

Паушальный взнос и роялти. Это доходы франчайзера, с них он платит налог по своей системе налогообложения. Обычно права по франшизе предоставляют систематически, поэтому такие поступления учитываются как доход от реализации по статье 249 НК РФ.

НДС. Начисляют, если франчайзер — плательщик этого налога. На ОСНО он платит НДС всегда, на УСН — при доходе выше 20 млн ₽ в год. По паушальному взносу НДС считают при получении денег, по роялти — по мере начисления платежей.

Для покупателя франшизы (франчайзи)

Паушальный взнос. Это расходы будущих периодов: их списывают не сразу, а распределяют равномерно на весь срок договора. Например, при взносе 600 000 ₽ и договоре на пять лет в расходы ежемесячно попадает 10 000 ₽.

Роялти. Это текущие расходы — их учитывают в том периоде, к которому они относятся. На УСН «Доходы минус расходы» роялти уменьшают налоговую базу. Как и любые расходы, они должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы, иначе учесть их не получится.

НДС. Если франчайзер платит НДС, он выставляет счёт-фактуру с выделенным налогом. Принять его к вычету может франчайзи на ОСНО, а также на УСН — при условии, что применяет общие ставки НДС, а не специальные 5 или 7%.

Комментарий эксперта С 2026 года на УСН «Доходы минус расходы» есть основания учесть паушальный взнос в расходах, даже если по договору передано только право на товарный знак. Перечень расходов в статье 346.16 НК РФ стал открытым — появился пункт 45, который позволяет учитывать иные расходы по правилам главы 25 НК РФ. Поэтому если платёж соответствует всем критериям, его можно признать в расходах.

При этом надёжнее, когда в договоре указано, что взнос уплачивается за конкретные объекты интеллектуальной собственности: ноу-хау, программы, базы данных. На практике важны содержание договора, фактическая передача права, связь платежа с предпринимательской деятельностью и подтверждающие документы.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк



Как рассчитать роялти и паушальный взнос

Роялти считают тремя способами:

Процент от выручки. Ставку умножают на оборот. При выручке 2 млн ₽ и ставке 7% платёж — 140 000 ₽. Процент от прибыли. База для расчёта — то, что осталось после расходов. При той же выручке 2 млн ₽, расходах 1,7 млн ₽ и ставке 7% платёж составит 21 000 ₽. Разница с предыдущим вариантом при одинаковой ставке — почти в семь раз. Фиксированная сумма. Платёж не зависит от результатов: сколько указано в договоре, столько и перечисляете каждый месяц.

Паушальный взнос франчайзер может считать от своих затрат на запуск партнёра, как процент от планируемых инвестиций или просто назначить фиксированную сумму для всех.

Понять, насколько цена обоснована, помогает сравнение: посмотрите условия других франшиз в той же нише. Удобно сделать это можно в каталоге франшиз от Точка Банк.

Франшиза без паушального взноса или без роялти: в чём подвох

Предложение без входного платежа или без ежемесячных отчислений выглядит выгодно, но за ним обычно скрывается другой способ заработка владельца франшизы. Поэтому так важно разобраться во всех условиях на старте.

Наценка на обязательные закупки. Договор может обязывать франчайзи покупать товар, сырьё или оборудование только у франчайзера. Наценка в такой ситуации заменяет роялти.

Сюда же добавляются сборы за обслуживание ПО и маркетинговые взносы. В сумме это может оказаться дороже обычных роялти в той же нише, а рассчитать их заранее сложнее.

Слабая поддержка. Если франчайзер не получает доход от самой франшизы, вкладываться в партнёров ему незачем. Вместо обучения, маркетинга и сопровождения вам могут предоставить только бренд и базовые инструкции на старте.

Впрочем, отсутствие платежей — не всегда тревожный знак. Молодые сети так быстрее набирают партнёров, дилерские франшизы расширяют число дистрибьюторов, а в бизнесе с большими вложениями франчайзер может сознательно не перегружать партнёра на старте.

Главное — понять, на чём будет зарабатывать владелец франшизы, и посчитать все обязательные платежи и закупки. Иногда «бесплатная» франшиза выходит дороже классической.

Зафиксируйте в бизнес-плане планируемую выручку и все расходы — вместе с наценкой на обязательные закупки и дополнительными сборами. Тогда будет видно, какая прибыль остаётся после расчётов с франчайзером. Собрать документ под ваш запрос можно в генераторе бизнес-планов от Точка Банк.

Чек-лист перед оплатой паушального взноса