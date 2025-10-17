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Что такое роялти и паушальный взнос

Роялти и паушальный взнос — два платежа, из которых обычно складывается цена франшизы. Первый вносят регулярно, второй — один раз на старте, и в некоторых франшизах его нет. Вместе с лидером сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке Максимом Фроловым разберём, как устроен каждый платёж, на какие суммы стоит ориентироваться и как оценить нагрузку на будущий бизнес.

15.09.2026
16 638
16 638

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Коротко
— Паушальный взнос — единовременный платёж за вход во франшизу, обычно в фиксированной сумме.
— Роялти — регулярные платежи франчайзеру: процент от выручки или прибыли, фиксированная сумма или их комбинация. Бывает, что роялти как такового нет, но франчайзер обязывает закупать у него товар по завышенным ценам, — это тот же платёж, только скрытый.
— Размер платежей зависит от известности бренда, ниши и объёма поддержки. Эти суммы устанавливает сам франчайзер, а не закон.

Что такое роялти по франшизе 

Роялти — это регулярные платежи франчайзеру за право работать под его брендом, использовать бизнес-модель и получать поддержку. И хотя термина «роялти» в Гражданском кодексе нет, он присутствует в международных конвенциях и используется в деловом обороте.

В отличие от паушального взноса, это не разовый платёж за вход в сеть. Роялти платят весь срок действия договора, обычно ежемесячно или ежеквартально. Чаще всего это 3–10% от выручки, хотя в некоторых видах бизнеса процент может быть значительно выше.

Как открыть бизнес по франшизе

Как открыть кофейню по франшизе

Размер и способ расчёта франчайзер определяет сам, поэтому у разных сетей условия сильно отличаются. На практике встречаются пять вариантов.

Вид роялтиКак работаетПлюсыМинусы
Процент от выручкиПлатёж — доля от оборота. Чем выше продажи, тем больше отчислениеПрозрачно, легко считатьПлатить нужно даже при высоких расходах
Процент от прибылиПлатёж — доля от чистой прибыли после всех расходовБезопаснее — если бизнес убыточен, платить не нужноСложнее считать, нужна прозрачная отчётность перед франчайзером
Фиксированная суммаЗаранее оговорённый платёж, не зависит от результатовПредсказуемость расходовВ низкий сезон платёж не уменьшается
Комбинированная суммаФиксированный минимум + процент сверх него. Например, 5% от выручки, но не менее 30 000 ₽Баланс предсказуемости и гибкостиСхема может быть сложной для понимания
Скрытые роялтиОтдельного платежа нет, но роялти заложены в цены на товары, которые франчайзи обязан закупать у франчайзераВнешне выглядит выгодноРеальные расходы выше, чем кажется, – их сложно оценить заранее

Комментарий эксперта

Опасность скрытых роялти не в размере, а в том, что вы на них не влияете. Процент от выручки прописан в договоре, и просто так его не поднимут. А закупочные цены франчайзер меняет сам — и ваша финансовая модель, которую вы считали на старте, может перестать работать.

Поэтому в договоре важно проверить пункт о том, как и на сколько эти цены могут пересматриваться франчайзером.

Максим ФроловМаксим Фролов
Максим ФроловЛидер сегмента «Франчайзинг» в Точка Банке

Что такое паушальный взнос

Паушальный взнос — это разовый платёж за вход в готовый бизнес. Взамен предприниматель получает стартовый набор: право работать под брендом, брендбук и базу знаний, помощь с выбором локации и дизайн-проектом, обучение сотрудников, доступ к CRM, поставщикам и маркетинговым материалам. Иногда в пакет входит и оборудование с расходниками.

Размер взноса законодательно не регулируется — его определяет компания-франчайзер. Сумма зависит от известности бренда, объёма поддержки, доходности и сроков окупаемости бизнеса. По российским франшизам это может быть 100 000–1 млн ₽ или даже выше.

По сути, вы платите за то, чтобы не проходить путь запуска с нуля: за проверенную модель, готовые процессы и право не изобретать бренд.

Именно поэтому франшизу часто берут для первого бизнеса: концепция, поставщики и стандарты уже есть. Остаётся зарегистрировать бизнес — и здесь можно тоже не тратить время. Точка Банк подготовит документы для ФНС и откроет вам счёт для бизнеса.

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Сравнение роялти и паушального взноса

Роялти и паушальный взнос — это два принципиально разных платежа.

КритерийРоялтиПаушальный взнос
ПериодичностьЕжемесячно или ежеквартально, весь срок договораРазовый платёж при входе, иногда в рассрочку
Способ расчёта% от выручки или прибыли, фиксированная сумма или их комбинацияФиксированная сумма
За что платятПраво работать под брендом и текущая поддержкаВход в сеть: стартовый пакет, обучение, помощь с запуском
ВозвратОбычно не возвращаютВозможен в исключительных случаях: если предоставление права не зарегистрировано в Роспатенте или по иным основаниям в зависимости от условий договора

Юридические аспекты 

Франшизу оформляют одним из двух договоров: 

  1. Договор коммерческой концессии. Передаётся комплекс прав: товарный знак, ноу-хау, бизнес-процессы. Так оформляют большинство франшиз. Договор заключают письменно, а предоставление права регистрируют в Роспатенте (ст. 1028 ГК РФ).
  2. Лицензионный договор. Передаётся право на отдельный объект — например товарный знак или программу. Регистрация нужна не всегда: она обязательна, если объект сам подлежит регистрации, например как товарный знак, и не требуется для ноу-хау (ст. 1232 ГК РФ).

Для договора коммерческой концессии без регистрации в Роспатенте право считается непредоставленным: работать под брендом нельзя, даже если договор подписан и деньги перечислены. Для лицензионного договора это правило работает только тогда, когда объект сам подлежит регистрации. 

Что нужно проверить в договоре:

  • Перечень прав, которые вы получаете: товарный знак, коммерческое обозначение, ноу-хау, технологии, ПО.
  • Права и обязанности сторон: франчайзера и ваши.
  • Территорию работы.
  • Срок действия.
  • Размер и порядок выплат. 
  • Условия расторжения и возврата паушального взноса

Формулировки в документе должны быть конкретными. «Оказывает содействие» — слишком общая фраза: у каждого обязательства франчайзера должны быть срок и измеримый результат.

Лучше всего показать договор юристу — консультация обойдётся в 5 000–30 000 ₽, а цена ошибки в договоре куда выше.

Налоговые и бухгалтерские аспекты роялти и паушального взноса

Паушальный взнос и роялти — это не просто платежи по договору, но и объекты налогообложения. От того, как они оформлены и учтены, зависит итоговая налоговая нагрузка.

Какую систему налогообложения выбрать

Для продавца франшизы (франчайзера)

Паушальный взнос и роялти. Это доходы франчайзера, с них он платит налог по своей системе налогообложения. Обычно права по франшизе предоставляют систематически, поэтому такие поступления учитываются как доход от реализации по статье 249 НК РФ.

НДС. Начисляют, если франчайзер — плательщик этого налога. На ОСНО он платит НДС всегда, на УСН — при доходе выше 20 млн ₽ в год. По паушальному взносу НДС считают при получении денег, по роялти — по мере начисления платежей.

Для покупателя франшизы (франчайзи)

Паушальный взнос. Это расходы будущих периодов: их списывают не сразу, а распределяют равномерно на весь срок договора. Например, при взносе 600 000 ₽ и договоре на пять лет в расходы ежемесячно попадает 10 000 ₽.

Роялти. Это текущие расходы — их учитывают в том периоде, к которому они относятся. На УСН «Доходы минус расходы» роялти уменьшают налоговую базу. Как и любые расходы, они должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы, иначе учесть их не получится.

НДС. Если франчайзер платит НДС, он выставляет счёт-фактуру с выделенным налогом. Принять его к вычету может франчайзи на ОСНО, а также на УСН — при условии, что применяет общие ставки НДС, а не специальные 5 или 7%.

Комментарий эксперта

С 2026 года на УСН «Доходы минус расходы» есть основания учесть паушальный взнос в расходах, даже если по договору передано только право на товарный знак. Перечень расходов в статье 346.16 НК РФ стал открытым — появился пункт 45, который позволяет учитывать иные расходы по правилам главы 25 НК РФ. Поэтому если платёж соответствует всем критериям, его можно признать в расходах.


При этом надёжнее, когда в договоре указано, что взнос уплачивается за конкретные объекты интеллектуальной собственности: ноу-хау, программы, базы данных. На практике важны содержание договора, фактическая передача права, связь платежа с предпринимательской деятельностью и подтверждающие документы.

Татьяна НаумоваТатьяна Наумова
Татьяна НаумоваЭксперт по налоговому учёту и продукту «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк

Как рассчитать роялти и паушальный взнос 

Роялти считают тремя способами:

  1. Процент от выручки. Ставку умножают на оборот. При выручке 2 млн ₽ и ставке 7% платёж — 140 000 ₽.
  2. Процент от прибыли. База для расчёта — то, что осталось после расходов. При той же выручке 2 млн ₽, расходах 1,7 млн ₽ и ставке 7% платёж составит 21 000 ₽. Разница с предыдущим вариантом при одинаковой ставке — почти в семь раз.
  3. Фиксированная сумма. Платёж не зависит от результатов: сколько указано в договоре, столько и перечисляете каждый месяц.

Паушальный взнос франчайзер может считать от своих затрат на запуск партнёра, как процент от планируемых инвестиций или просто назначить фиксированную сумму для всех.

Понять, насколько цена обоснована, помогает сравнение: посмотрите условия других франшиз в той же нише. Удобно сделать это можно в каталоге франшиз от Точка Банк.

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Франшиза без паушального взноса или без роялти: в чём подвох

Предложение без входного платежа или без ежемесячных отчислений выглядит выгодно, но за ним обычно скрывается другой способ заработка владельца франшизы. Поэтому так важно разобраться во всех условиях на старте.

Наценка на обязательные закупки. Договор может обязывать франчайзи покупать товар, сырьё или оборудование только у франчайзера. Наценка в такой ситуации заменяет роялти. 

Сюда же добавляются сборы за обслуживание ПО и маркетинговые взносы. В сумме это может оказаться дороже обычных роялти в той же нише, а рассчитать их заранее сложнее.

Слабая поддержка. Если франчайзер не получает доход от самой франшизы, вкладываться в партнёров ему незачем. Вместо обучения, маркетинга и сопровождения вам могут предоставить только бренд и базовые инструкции на старте.

Впрочем, отсутствие платежей — не всегда тревожный знак. Молодые сети так быстрее набирают партнёров, дилерские франшизы расширяют число дистрибьюторов, а в бизнесе с большими вложениями франчайзер может сознательно не перегружать партнёра на старте.

Главное — понять, на чём будет зарабатывать владелец франшизы, и посчитать все обязательные платежи и закупки. Иногда «бесплатная» франшиза выходит дороже классической.

Зафиксируйте в бизнес-плане планируемую выручку и все расходы — вместе с наценкой на обязательные закупки и дополнительными сборами. Тогда будет видно, какая прибыль остаётся после расчётов с франчайзером. Собрать документ под ваш запрос можно в генераторе бизнес-планов от Точка Банк.

Как посчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Риски бизнеса: как управлять угрозами и минимизировать потери

Чек-лист перед оплатой паушального взноса

  1. Проверьте франчайзера. Убедитесь, что товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Изучите отзывы, судебные дела и данные о компании.
  2. Изучите договор. Главное — какой комплекс прав вы получаете: товарный знак, ноу-хау, технологии. Дальше проверьте права и обязанности сторон, территорию и срок действия, размер и порядок выплат, условия расторжения и возврата паушального взноса.
  3. Проанализируйте финансовую модель. Запросите план доходов и расходов. Убедитесь, что учтены все затраты: роялти, аренда, ФОТ, маркетинг, налоги, закупки. Рассчитайте точку безубыточности сами.
  4. Поговорите с действующими франчайзи. Запросите контакты минимум троих партнёров. Спросите их про реальную окупаемость, поддержку и скрытые платежи.
  5. Привлеките юриста. Не подписывайте договор без консультации со специалистом по коммерческой концессии — это поможет выявить риски и защитить интересы.

Вопросы по теме

Можно ли торговаться по размеру паушального взноса?

В большинстве франшиз условия едины для всех, и торг невозможен. Исключение — крупные проекты, где франчайзер может предложить индивидуальные условия, или новые франшизы, которые дают скидки первым покупателям.

Как и когда платится паушальный взнос?

Сумма и сроки прописываются в договоре. Обычно взнос вносится единовременно в течение 2–30 дней после подписания. Некоторые франчайзеры дают рассрочку.


Часто паушальный взнос платят от имени физлица до регистрации ИП или ООО. Это рискованно: по закону стороной договора коммерческой концессии может быть только ИП или юрлицо. Если заплатить до регистрации, договор ещё не заключён, и вернуть деньги потом сложно. Безопаснее сначала зарегистрировать бизнес, а потом платить. 

Можно ли вернуть паушальный взнос?

Иногда да. Часть франчайзеров возвращает деньги добровольно — если это прописано в договоре или партнёр не успел запустить точку. Поэтому начните с письменного требования. 


Если франчайзер отказал или не ответил в течение 30 дней, взнос можно попробовать взыскать через суд. Основания для этого есть, когда предоставление права не зарегистрировано в Роспатенте или франчайзер не выполнил обязательства — не провёл обучение, не передал документацию или не выполнил иные условия договора. 

Нужно ли платить НДС с роялти?

Зависит от системы налогообложения франчайзера. Если он плательщик НДС, роялти облагается налогом и франчайзер выставляет счёт-фактуру. Указана сумма роялти с НДС или без — определяет договор, это условие стоит проверить до подписания.


Франчайзи может принять НДС к вычету, если работает на ОСНО или на УСН с общими ставками. При специальных ставках 5 или 7% вычета нет.

Что делать, если франчайзер не выполняет обязательства после оплаты?

Зафиксируйте нарушения письменно и направьте претензию франчайзеру. Если ответа нет 30 дней или он отрицательный — можно пойти в суд. Но результат во многом будет зависеть от того, насколько конкретно обязательства прописаны в договоре: если формулировки общие, доказать нарушения будет сложно.

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Что такое роялти и паушальный взнос во франшизе простыми словами — Точка Банк