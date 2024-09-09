Что лучше ИП или ООО: плюсы и минусы

Самые популярные формы предпринимательской деятельности в России — это ИП и ООО. Часто на старте предпринимателю трудно определить, как именно зарегистрировать свой бизнес. Для принятия решения важно разобраться во всех аспектах открытия ООО и регистрации ИП. Также, предприниматель должен посмотреть, как с этими видами ведения бизнеса сочетаются его собственные планы.

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Определения ИП и ООО

Сначала разбираемся, чем являются эти организационно-правовые формы предприятий. Это поможет ответить на основные вопросы о них.

Общество с ограниченной ответственностью — это юрлицо, обладающее правом совершать разные сделки, а также участвовать в судебных процессах как истец и ответчик. Учредителями ООО могут быть не только физические, но и юридические лица. ООО является обладателем обособленного имущества, за которое обязано отвечать. То есть, учредитель несёт личную имущественную ответственность только в случае банкротства, и когда судом доказано, что в этом виновато именно это лицо.

ООО может открыть не только один, но и сразу несколько учредителей — максимум 50. Каждый из них вносит вклад в уставный капитал ООО, минимальный размер которого составляет 10 тысяч рублей. Размер вложений каждый учредитель определяет независимо от других — то есть их доля в уставном капитале может различаться.

Индивидуальный предприниматель — гражданин, который решил заняться бизнесом, не создавая юрлицо, но являющийся субъектом предпринимательской деятельности. Из-за этого он не может обособленно распоряжаться имуществом. Например, при банкротстве предприниматель рискует всем личным имуществом.

ИП обладает правом совершать разные сделки, а также участвовать в судебных процессах как истец и ответчик. Индивидуальный предприниматель ведёт бизнес только самостоятельно — без возможности привлечь учредителей. Поэтому такие компании реже привлекают крупных инвесторов.

Сравнение процессов регистрации ИП и ООО

Выбрать форму предпринимательской деятельности может помочь разбор двух процессов регистрации бизнеса.

Зарегистрироваться как ИП достаточно просто. Предпринимателю нужно предоставить налоговой копию своего паспорта, заполненное заявление на регистрацию ИП, квитанцию оплаты госпошлины, которая составляет 800 рублей.

Причём, если регистрировать ИП через сайты Госуслуг или Федеральной налоговой службы, то предприниматель освобождается от уплаты госпошлины. Правда, зарегистрироваться как ИП получится онлайн только при наличии ЭЦП. Вся регистрация ИП обычно занимает пять рабочих дней.

Для регистрации ООО учредителям нужно предоставить налоговой заполненное заявление на регистрацию ООО, учредительный протокол, квитанцию об уплате госпошлины в размере 4 000 рублей, устав учредителей.

Учредителям нужно не просто предоставить налоговой нужные документы, но и провести несколько процедур: организовать собрание учредителей, избрать директора ООО, создать устав организации, внести уставный капитал из определенных долей учредителей, оформить юридический адрес.

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Виды деятельности, которые могут вести ИП, ограничены. Им нельзя зарегистрировать свой бизнес в сферах, связанных с инвестициями и ломбардами, банковской и страховой деятельностью, производством медикаментов, продажей алкоголя и работой туроператоров.

Что лучше открыть с точки зрения последующего закрытия бизнеса

Ликвидация ООО и ИП похожа на их открытие. Индивидуальному предпринимателю нужно подать в налоговую или МФЦ заявление о закрытии ИП и уплатить госпошлину в размере 160 рублей. Рассмотрение обращения занимает около пяти дней, если предприниматель подал его через налоговую, и до восьми — если через МФЦ. Кстати, даже долги не станут препятствием для исключения из реестра.

Ликвидация юридического лица проходит в разы сложнее. Закрыть ООО можно только пройдя через несколько этапов:

Уведомление налоговой;

Назначение комиссии, которая публикует в медиа информацию о закрытии, а ещё даёт кредиторам 2 месяца, чтобы предъявить претензии обществу;

медиа информацию о закрытии, а ещё даёт кредиторам 2 месяца, чтобы предъявить претензии обществу; Составление промежуточного ликвидационного баланса с данными об имуществе, задолженностях и результатах взаимодействия с претензиями кредиторов;

данными об имуществе, задолженностях и результатах взаимодействия с претензиями кредиторов; Составление окончательного ликвидационного баланса ООО;

Исключение компании из реестра юридических лиц.

Весь процесс по регламенту должен занять до года. Если учредители столкнутся со сложностями, то смогут продлить срок ещё на полгода, правда только в судебном порядке. На самом деле в среднем весь процесс занимает три-пять месяцев. Кроме закрытия, учредителям ООО доступны опции продажи своей доли или раздела компании.

Налоговые режимы и отчетность ИП и ООО

ООО должно обязательно вести бухгалтерский учёт. При этом, сама налоговая нагрузка компании принципиально не отличается от ИП. Платежи компаний и объём отчётности устанавливаются режимом налогообложения. Бизнесу доступны три варианта: ОСН, УСН, ЕСХН. Кроме всего перечисленного, ИП в состоянии также работать по патенту.

На УСН не могут работать банки, ломбарды, страховые компании и прочие бизнесы из перечня в статье 346.12 НК РФ. Помимо выборки, есть ряд требований к самим компаниям: годовой доход должен составлять менее 265,8 миллионов рублей, а в штате должно быть менее 100 человек;

могут работать банки, ломбарды, страховые компании и прочие бизнесы из перечня в статье 346.12 НК РФ. Помимо выборки, есть ряд требований к самим компаниям: годовой доход должен составлять менее 265,8 миллионов рублей, а в штате должно быть менее 100 человек; На ЕСХН могут работать только компании в сферах, связанных с производством сельхозпродукции. Для рыбных хозяйств установлен лимит в 300 сотрудников, но никаких ограничений нет для остальных организаций — в сферах разведения скота и растений;

сферах, связанных с производством сельхозпродукции. Для рыбных хозяйств установлен лимит в 300 сотрудников, но никаких ограничений нет для остальных организаций — в сферах разведения скота и растений; На ОСН могут работать любые компании. Не играет роли размер дохода, количество сотрудников и вид деятельности. При этом, если со временем количество сотрудников или доходы компании превышают лимиты другого режима налогообложения, то такая организация автоматически переходит на ОСНО, о чем самостоятельно уведомляет налоговую.

Одинаковые налоговые ставки для ИП и ООО установлены на УСН, ЕСХН. Если бизнес выбрал работу по общей системе налогообложения, то налог для индивидуальных предпринимателей 13%, а для ООО больше и равен 20%.

Плюсом к отчётности по налогам, ООО и ИП ведут отчётность по работникам и подают данные о своей работе в Росстат. Но индивидуальные предприниматели, у которых нет сотрудников, освобождены от этого. Кроме того, ИП не должны вести кассовую документацию в отличие от ООО. А штраф за пренебрежение контрольно-кассовой дисциплиной для ООО в 10 раз выше, чем для ИП и составляет до 40 тысяч рублей.

Каждому ИП нужно вовремя рассчитаться по налогам и взносам. Онлайн-бухгалтерия для ИП автоматизирует расчёт налогов и подготовку отчётности, упрощая ведение бизнеса. Подробнее

Страховые выплаты

В отличие от ООО, у ИП есть обязательные страховые платежи. Это не дополнительные налоги, а выплаты предпринимателя в налоговую, из которых формируется его пенсия и покрывается медстраховка. Плюс в том, что эти платежи можно учитывать, чтобы снизить суммы налоговых выплат. А минус в том, что даже если у компании нет дохода, — она не освобождается от выплаты в пенсионный фонд

Оформление сотрудников

На ООО и ИП распространяются одинаковые правила по оформлению трудовых отношений со своими сотрудниками. Компании обязаны заключать с наёмными работниками договоры, делать записи в их трудовые книжки, оплачивать больничные и отпускные, а также отчитываться по всей информации в налоговую и фонды.

ООО и ИП перечисляют одинаковые страховые взносы, составляющие примерно 30% от выплаченной зарплаты. Также, ИП и ООО удерживают с зарплаты подоходный налог в размере 13%. Чтобы избежать такого минуса, предприниматели часто выбирают заключение договоров подряда вместо официального трудоустройства, и в результате платят меньшую сумму налоговой.

Получение прибыли

Доходом индивидуального предпринимателя считается всё, что получила компания. То есть прибыль можно тратить напрямую с корпоративного счёта или после перевода на карту физического лица. А доходы ООО — собственность юридического лица, то есть, для вывода прибыли нужно принимать решение о её распределении между учредителями, а также уплатить 13 процентов в качестве НДФЛ с каждой доли. Учредителям ООО доступна выплата дивидендов — части прибыли компании за вычетом всех налогов и сборов. Распределять дивиденды возможно максимум один раз за рабочий квартал. С них ООО всё ещё удерживает и перечисляет в налоговую 13 процентов.