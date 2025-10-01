Добровольная сертификация товаров и услуг: практическая польза для бизнеса

Сертификация бывает не только обязательной. Есть добровольная форма — её выбирают сами предприниматели, чтобы упростить продажи и укрепить доверие клиентов.

Коротко Такой сертификат не заменяет обязательные документы, но служит дополнением: помогает участвовать в тендерах, размещаться на маркетплейсах, выходить на новые рынки и укреплять доверие клиентов и партнёров. Добровольная сертификация нужна, чтобы подтвердить качество и особенности товара по инициативе предпринимателя. Оформить её можно почти на всё: продукцию, услуги, работы или процессы — даже на товары, которые уже прошли обязательную проверку.

Что такое добровольная сертификация

Добровольная сертификация — это проверка товара, услуги, работы или процесса по инициативе самого предпринимателя. Закон этого не требует, но компания по собственному желанию может подтвердить качество своей продукции.



По итогам проверки предприниматель получает сертификат соответствия. Это официальный документ, который показывает: товар или услуга действительно соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Чем добровольная сертификация отличается от обязательной

Обязательная сертификация Добровольная сертификация Требуется по закону. Без неё продавать товар нельзя Проводится по инициативе предпринимателя. Закон её не требует Проверяет, что товар безопасен и не вредит здоровью Показывает, что товар соответствует требованиям или имеет дополнительные свойства Контролируется государством. Сертификаты и декларации регистрируются в реестрах Росаккредитации и Роспотребнадзора Регистрируется в системе добровольной сертификации, созданной органом или компанией Обязательна для детских товаров, косметики, техники, продуктов питания и других категорий Чаще используется для маркетинга: «Без ГМО», «Органический», «Экологичный», «Без глютена» Без документа нельзя выпустить товар на рынок Без документа товар можно продавать, но сложнее попасть в тендеры, маркетплейсы и сети

Цели и преимущества добровольной сертификации

Добровольная сертификация соответствия не обязательна, но во многих ситуациях без неё бизнесу сложно работать. Она часто востребована даже у тех, кто уже получил обязательную сертификацию.

Рассмотрим цели и преимущества, для которых бизнесу может понадобиться добровольная сертификация.

Подтверждение качества и безопасности

Добровольный сертификат подтверждает, что товар или услуга соответствуют заявленным характеристикам, стандартам или условиям договора. Для клиента это знак, что компания отвечает за свои слова. Для бизнеса — дополнительная защита: если возникнут претензии к качеству, можно показать независимое заключение.

Преимущества:

Меньше риск споров с покупателями и партнёрами.

Сокращение числа возвратов и отказов.

Заметное отличие от конкурентов, которые продают продукцию без подтверждённых характеристик.

Участие в тендерах и крупных заказах

Во многих тендерах добровольный сертификат включают в требования к поставщику. Это касается как государственных закупок, так и корпоративных конкурсов. Для заказчика сертификат — быстрый способ убедиться, что продукция соответствует стандартам и риски минимальны.

Преимущества:

Расширяет доступ к государственным и муниципальным контрактам.

Повышает шансы выиграть конкурс у конкурентов без сертификата.

Облегчает переговоры с крупными сетями и промышленными предприятиями, которые закупают товары только у проверенных поставщиков.

Выход на внешний рынок

При выходе на зарубежные рынки компании сталкиваются с дополнительными проверками. Иностранные партнёры и торговые сети часто требуют документы, которые подтверждают качество продукции. Добровольный сертификат становится аргументом в переговорах: он показывает, что товар прошёл независимую оценку и соответствует стандартам.

Преимущества для бизнеса:

Упрощение таможенных процедур и сокращение времени на проверки.

Больше доверия со стороны дистрибьюторов и оптовиков.

Возможность быстрее заключать контракты и расширять географию поставок.

ВАЖНО Добровольный сертификат всегда идёт в дополнение, а не вместо обязательного. Если продукция входит в перечень обязательных — документ нужен в любом случае. А если не входит, тогда оформляют отказное письмо, которое подтверждает: сертификат или декларация не требуются.

Объекты добровольной сертификации

Добровольную сертификацию можно оформить на товары, услуги, работы и даже отдельные процессы.

Если продукция уже прошла обязательную проверку, но какие-то свойства не подтверждены, их можно зафиксировать дополнительно с помощью добровольного сертификата. Например, указать, что товар экологичный, гипоаллергенный или произведён по особой технологии.

Есть и товары, которые вообще не подлежат обязательной сертификации. Обычно это продукция, которая не влияет на здоровье и безопасность. Например:

Аксессуары для волос — резинки, заколки, ободки.

Бижутерия из недрагоценных металлов.

Сувениры и фоторамки.

Искусственные цветы и декоративные свечи.

Рыболовные снасти — крючки, поплавки, леска.

Добровольный сертификат при этом можно получить дополнительно. Он не заменяет отказное письмо, но помогает подтвердить качество и повысить доверие покупателей и партнёров.

Системы и схемы добровольной сертификации

Добровольная сертификация проводится в системах, которые создают компании или органы сертификации. Эти системы регистрируются в Росстандарте и заносятся в единый реестр. Вы можете посмотреть список зарегистрированных систем добровольной сертификации в Росстандарте.

Создатели системы сами определяют:

Какие объекты подлежат сертификации и по каким характеристикам.

Правила проверки и порядок оплаты.

Участников системы.

Возможность применения знака соответствия.

Внутри каждой системы действуют разные схемы сертификации. Это порядок проверки, который зависит от товара и целей предпринимателя. Например, можно сертифицировать отдельную партию, серийный выпуск или подтвердить конкретные свойства продукции.

Как проходит процесс сертификации

Добровольная сертификация проходит по схожему принципу с обязательной. Отличие в том, что порядок и глубина проверки зависят от выбранной системы и схемы сертификации.

Этапы оформления сертификата

Обычно процедура включает несколько шагов.

Подача заявки. Предприниматель обращается в орган по сертификации и указывает, что именно нужно подтвердить. Выбор схемы. Специалисты определяют формат проверки: отдельная партия, серийный выпуск или подтверждение конкретных свойств. Испытания. При необходимости берут образцы и проводят тесты в аккредитованной лаборатории. Иногда достаточно проверки документов. Анализ документов. Рассматривают описание продукции, инструкции, договоры, протоколы испытаний. Выдача сертификата. Предприниматель получает официальный документ и право использовать знак соответствия системы. Инспекционный контроль. Если сертификат действует несколько лет, орган может периодически проверять продукцию или производство.

Это общий порядок. У каждой системы добровольной сертификации могут быть свои правила и особенности.

После успешного прохождения вы получите сертификат установленного образца. В нём будут указаны все основные данные о продукции или услуге, срок действия документа и реквизиты органа сертификации.

Оформить такой сертификат могут только ИП или компании. Зарегистрировать бизнес проще всего через Точка Банк: специалисты бесплатно подготовят документы, помогут с налогами и ОКВЭД, откроют счёт и подключат онлайн-бухгалтерию для ИП.

Необходимые документы

В каждой системе добровольной сертификации требования могут отличаться. Поэтому заранее уточните, какие бумаги нужны именно в вашем случае.

Обычно запрашивают:

Заявление на проведение сертификации — предоставляют форму и образец.

Описание продукции: состав, назначение, характеристики.

Договоры или техническую документацию.

Протоколы испытаний, если уже проводились.

Регистрационные документы компании или ИП.