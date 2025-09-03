Изменение: ФНС обновила требования к документам для регистрации бизнеса

ФНС обновила приказ о формах и требованиях к документам для регистрации ИП, юридических лиц и крестьянских фермерских хозяйств. Поправки заработают с 8 сентября 2025 года. Основание — приказ ФНС от 25.07.2025 №ЕД-7-14/659@.
Главные изменения: в документе отразили деление кодов ОКВЭД на заявительные и отчётные. А для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей добавили новые коды субъектов РФ.
Что изменилось
Ключевое нововведение касается кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. С 1 сентября 2025 года в реестрах появляются два типа сведений:
- Заявительный тип — коды ОКВЭД, которые компании и ИП указывают при регистрации бизнеса или изменении данных.
- Отчётный тип — коды, которые Росстат будет рассчитывать на основе фактической деятельности компании или ИП за предыдущий год. Причём для каждого вида деятельности укажут долю в общем объёме бизнеса.
Таким образом, уже с середины сентября в выписках из реестров будут отражаться заявительные коды. А отчётные появятся позже — с 2026 года, после получения информации от Росстата.
Ещё одно изменение — в справочник с кодами субъектов РФ добавили новые коды. Их нужно использовать при подаче заявлений на регистрацию бизнеса в этих регионах ↓
- Запорожская область — 90.
- ДНР — 93.
- ЛНР — 94.
- Херсонская область — 95.
Какие документы затронули изменения
ФНС обновила требования к шести категориям заявлений:
- Р11001 — регистрация юрлица при создании.
- Р12016 — регистрация завершения реорганизации юрлица.
- Р13014 — регистрация изменений в учредительных документах и/или сведениях о юрлице.
- Р18002 — регистрация международной компании или фонда.
- Р21001 — регистрация физлица в качестве ИП.
- Р24001 — внесение изменений в сведения об ИП.
📌 Формы заявлений остались прежними. Изменились только требования к заполнению: теперь компании и ИП указывают при регистрации бизнеса основной и дополнительный коды ОКВЭД именно заявительного типа.
Источник: приказ ФНС от 25.07.2025 №ЕД-7-14/659@.
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