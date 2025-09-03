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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Изменение: ФНС обновила требования к документам для регистрации бизнеса

С 8 сентября 2025 года вступают в силу обновлённые требования к документам для регистрации бизнеса. Изменения затрагивают заявления на регистрацию юридических лиц и ИП.

03.09.2025
826
826

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ФНС обновила приказ о формах и требованиях к документам для регистрации ИП, юридических лиц и крестьянских фермерских хозяйств. Поправки заработают с 8 сентября 2025 года. Основание — приказ ФНС от 25.07.2025 №ЕД-7-14/659@.

Главные изменения: в документе отразили деление кодов ОКВЭД на заявительные и отчётные. А для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей добавили новые коды субъектов РФ.

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Что изменилось

Ключевое нововведение касается кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. С 1 сентября 2025 года в реестрах появляются два типа сведений:

  • Заявительный тип — коды ОКВЭД, которые компании и ИП указывают при регистрации бизнеса или изменении данных.
  • Отчётный тип — коды, которые Росстат будет рассчитывать на основе фактической деятельности компании или ИП за предыдущий год. Причём для каждого вида деятельности укажут долю в общем объёме бизнеса.

Таким образом, уже с середины сентября в выписках из реестров будут отражаться заявительные коды. А отчётные появятся позже — с 2026 года, после получения информации от Росстата.

ВАЖНО
Новую систему кодов ОКВЭД изначально закрепили в Федеральном законе от 28.12.2024 №529-ФЗ и Постановлении Правительства РФ от 27.05.2025 №728. Нововведения действуют с 1 сентября 2025 года.

Ещё одно изменение — в справочник с кодами субъектов РФ добавили новые коды. Их нужно использовать при подаче заявлений на регистрацию бизнеса в этих регионах ↓

  • Запорожская область — 90.
  • ДНР — 93.
  • ЛНР — 94.
  • Херсонская область — 95.

Какие документы затронули изменения

ФНС обновила требования к шести категориям заявлений:

  1. Р11001 — регистрация юрлица при создании.
  2. Р12016 — регистрация завершения реорганизации юрлица.
  3. Р13014 — регистрация изменений в учредительных документах и/или сведениях о юрлице.
  4. Р18002 — регистрация международной компании или фонда.
  5. Р21001 — регистрация физлица в качестве ИП.
  6. Р24001 — внесение изменений в сведения об ИП.

📌 Формы заявлений остались прежними. Изменились только требования к заполнению: теперь компании и ИП указывают при регистрации бизнеса основной и дополнительный коды ОКВЭД именно заявительного типа.

Источник: приказ ФНС от 25.07.2025 №ЕД-7-14/659@.

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С 8 сентября 2025 года меняются требования к документам для регистрации бизнеса — Точка Банк