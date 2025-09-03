Изменение: ФНС обновила требования к документам для регистрации бизнеса

ФНС обновила приказ о формах и требованиях к документам для регистрации ИП, юридических лиц и крестьянских фермерских хозяйств. Поправки заработают с 8 сентября 2025 года. Основание — приказ ФНС от 25.07.2025 №ЕД-7-14/659@.

Главные изменения: в документе отразили деление кодов ОКВЭД на заявительные и отчётные. А для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей добавили новые коды субъектов РФ.

Что изменилось

Ключевое нововведение касается кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. С 1 сентября 2025 года в реестрах появляются два типа сведений:

Заявительный тип — коды ОКВЭД, которые компании и ИП указывают при регистрации бизнеса или изменении данных.

Отчётный тип — коды, которые Росстат будет рассчитывать на основе фактической деятельности компании или ИП за предыдущий год. Причём для каждого вида деятельности укажут долю в общем объёме бизнеса.

Таким образом, уже с середины сентября в выписках из реестров будут отражаться заявительные коды. А отчётные появятся позже — с 2026 года, после получения информации от Росстата.

Ещё одно изменение — в справочник с кодами субъектов РФ добавили новые коды. Их нужно использовать при подаче заявлений на регистрацию бизнеса в этих регионах ↓

Запорожская область — 90.

ДНР — 93.

ЛНР — 94.

Херсонская область — 95.

Какие документы затронули изменения

ФНС обновила требования к шести категориям заявлений:

Р11001 — регистрация юрлица при создании. Р12016 — регистрация завершения реорганизации юрлица. Р13014 — регистрация изменений в учредительных документах и/или сведениях о юрлице. Р18002 — регистрация международной компании или фонда. Р21001 — регистрация физлица в качестве ИП. Р24001 — внесение изменений в сведения об ИП.

📌 Формы заявлений остались прежними. Изменились только требования к заполнению: теперь компании и ИП указывают при регистрации бизнеса основной и дополнительный коды ОКВЭД именно заявительного типа.