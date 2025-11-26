ФНС рекомендует ИП и компаниям проверить коды ОКВЭД до 1 января 2026 года

Главное изменение — ежегодное подтверждение ОКВЭД в Социальном фонде России отменили. Теперь ЕГРЮЛ и ЕГРИП становятся основным источником данных о видах деятельности бизнеса для всех госорганов.

Что поменялось

Страховой тариф для взносов на травматизм будет рассчитываться по основному коду ОКВЭД из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сверки с бизнесом не будет. Поэтому если код указан неверно или устарел, это напрямую повлияет на сумму взносов.

До 2028 года в реестры начнут добавлять коды отчётного типа с процентными долями видов деятельности — они будут загружаться автоматически из статистической отчётности. Если заявительный код не совпадёт с отчётным, возможен перерасчёт тарифа. Поэтому важно проверить и скорректировать данные заранее.

При этом процентные доли не станут публичной информацией. Их увидят только госорганы и сам бизнес.

Что нужно сделать бизнесу

Проверьте актуальность ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Особенно важно, чтобы четырёхзначный основной код соответствовал реальной деятельности.

Если данные устарели, подайте заявление на изменение до 1 января 2026 года. А в целом правило такое: если изменили виды деятельности, заявление нужно подать в течение семи рабочих дней после этого.