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ФНС рекомендует ИП и компаниям проверить коды ОКВЭД до 1 января 2026 года

С 2026 года от корректности ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет зависеть тариф страховых взносов на травматизм. ФНС рекомендует проверить данные в реестре заранее.

26.11.2025
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Главное изменение — ежегодное подтверждение ОКВЭД в Социальном фонде России отменили. Теперь ЕГРЮЛ и ЕГРИП становятся основным источником данных о видах деятельности бизнеса для всех госорганов.

Что поменялось

Страховой тариф для взносов на травматизм будет рассчитываться по основному коду ОКВЭД из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сверки с бизнесом не будет. Поэтому если код указан неверно или устарел, это напрямую повлияет на сумму взносов.

До 2028 года в реестры начнут добавлять коды отчётного типа с процентными долями видов деятельности — они будут загружаться автоматически из статистической отчётности. Если заявительный код не совпадёт с отчётным, возможен перерасчёт тарифа. Поэтому важно проверить и скорректировать данные заранее.

При этом процентные доли не станут публичной информацией. Их увидят только госорганы и сам бизнес.

Что нужно сделать бизнесу

Проверьте актуальность ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Особенно важно, чтобы четырёхзначный основной код соответствовал реальной деятельности. 

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО в 2026 году

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Если данные устарели, подайте заявление на изменение до 1 января 2026 года. А в целом правило такое: если изменили виды деятельности, заявление нужно подать в течение семи рабочих дней после этого.

Внести изменения можно бесплатно через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на сайте ФНС.

Источникновость с сайта ФНС от 16.10.2025.

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Проверка ОКВЭД до 1 января 2026 года: рекомендации ФНС для бизнеса — Точка Банк