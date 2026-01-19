ФНС запустила новый сервис для подбора ОКВЭД при регистрации бизнеса

На сайте налоговой службы заработал сервис «Мой ОКВЭД», который упрощает подбор кодов экономической деятельности для бизнеса.

Как работать с сервисом

В онлайн-сервисе сначала нужно выбрать цель подбора кодов: «Подбор кодов ОКВЭД для нового бизнеса» или «Изменение кодов ОКВЭД заявительного типа». Если выбрать вариант с новым бизнесом, система дополнительно уточнит, для кого подбираются коды — для ИП или ООО.

Далее станут доступны два варианта поиска.

1. Полный перечень кодов ОКВЭД, который включает 2 500+ актуальных позиций и соответствует Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

2. Пакетные решения — готовые подборки кодов для типовых бизнес-ситуаций. Пакет можно выбрать целиком или использовать отдельные коды из него.

Сервис сразу показывает, требуется ли лицензия для выбранного вида деятельности. После этого пользователь подбирает коды ОКВЭД, скачивает готовый список, выбирает основной код и переходит к формированию заявлений.

Инструмент поддерживает подготовку заявлений по таким формам:

Р11001 — для регистрации ООО.

Р21001 — для регистрации ИП.

Р13014 — для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Р24001 и Р24002 — для внесения изменений в ЕГРИП.

Для кого предназначен сервис