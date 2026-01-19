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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

ФНС запустила новый сервис для подбора ОКВЭД при регистрации бизнеса

ФНС продолжает расширять цифровые инструменты для бизнеса — теперь появился отдельный сервис для подбора кодов ОКВЭД.

19.01.2026
385
385

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

На сайте налоговой службы заработал сервис «Мой ОКВЭД», который упрощает подбор кодов экономической деятельности для бизнеса.

Как работать с сервисом

В онлайн-сервисе сначала нужно выбрать цель подбора кодов: «Подбор кодов ОКВЭД для нового бизнеса» или «Изменение кодов ОКВЭД заявительного типа». Если выбрать вариант с новым бизнесом, система дополнительно уточнит, для кого подбираются коды — для ИП или ООО.

Далее станут доступны два варианта поиска.

1. Полный перечень кодов ОКВЭД, который включает 2 500+ актуальных позиций и соответствует Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Интерфейс подбора кодов ОКВЭД: список разделов классификатора с количеством найденных кодов для каждого (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и другие).

2. Пакетные решения — готовые подборки кодов для типовых бизнес-ситуаций. Пакет можно выбрать целиком или использовать отдельные коды из него.

Интерфейс подбора кодов ОКВЭД с двумя блоками: список популярных пакетных решений для бизнеса (Event-агентство, автозаправка и другие) и панель с выбранными пользователем кодами видов деятельности.

Сервис сразу показывает, требуется ли лицензия для выбранного вида деятельности. После этого пользователь подбирает коды ОКВЭД, скачивает готовый список, выбирает основной код и переходит к формированию заявлений.

Инструмент поддерживает подготовку заявлений по таким формам: 

  • Р11001 — для регистрации ООО.
  • Р21001 — для регистрации ИП.
  • Р13014 — для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
  • Р24001 и Р24002 — для внесения изменений в ЕГРИП.
Как подобрать коды ОКВЭД через Точка Банк
Воспользуйтесь онлайн‑справочником ОКВЭД от Точка Банк: введите название деятельности, и сервис сразу подберёт подходящие коды. Он также покажет, подходит ли выбранная сфера для ИП или только для ООО, и требуется ли для неё лицензия.

Для кого предназначен сервис

Инструмент будет полезен начинающим предпринимателям при открытии бизнеса и действующим компаниям и ИП при добавлении новых направлений деятельности. Сервис доступен бесплатно.

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ФНС запустила сервис «Мой ОКВЭД» для подбора кодов при регистрации бизнеса — Точка Банк