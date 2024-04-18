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Гарантийное письмо на юридический адрес

18.04.2024
4916
4916

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Зачем требуется гарантийное письмо на юридический адрес? Оно свидетельствует о согласии владельца помещения на то, что будущее ООО будет по его адресу. Этот документ уменьшает риск отказа в регистрации.

Из данной статьи вы сможете узнать, кто обязан составить такое письмо, какие данные следует включить в него, и как правильно представить в налоговую службу.

В Точке есть конструкторы документов на все случаи бизнес-жизни — например, для регистрации ООО. На оформление уйдёт всего 15 минут.

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Гарантийное письмо на<span class='nbsp'> </span>предоставление юридического адреса

Когда нужно писать гарантийное письмо?

Гарантийное письмо о предоставлении адреса нужно в случае, если у юридического лица отсутствует собственное помещение для регистрации. В таких ситуациях учредители обращаются к третьей стороне:

  • Чтобы он сдал в аренду помещение, и адрес этого помещения можно было использовать в качестве юридического.
  • Чтобы он сдал в аренду только адрес для регистрации, без доступа к помещению. Однако, по закону так делать нельзя - на юридическом адресе должен присутствовать директор. 

Мы писали о том, какие требования есть к юридическому адресу и как его выбрать — прочитайте статью, если ещё её не видели.

Кто составляет документ?

Документ обычно составляет собственник помещения, который предоставляет его для регистрации юридического лица. Но вы можете составить его самостоятельно и дать собственнику на подпись. Вам потребуются его паспортные данные, а также копия свидетельства о собственности на помещение.

Можно ли использовать домашний адрес для регистрации фирмы?

Домашний адрес использовать можно, если вы не собираетесь открывать гостиницу или промышленное производство — другие требования указаны в ЖК РФ, статье 17 «Назначение жилого помещения и пределы его использования». Понадобится только разрешение всех собственников.

Но помните, что адрес будет отображаться в ЕГРЮЛ и любой желающий сможет его увидеть. Также туда будут отправлять всю почту — налоговая, Пенсионный фонд и другие инстанции. Если письмо отправили на юридический адрес, оно автоматически считается полученным — собственник должен будет внимательно следить за документацией.

Собственник подписывает гарантийное письмо на<span class='nbsp'> </span>юридический адрес

Что указывать в документе?

В гарантийном письме на юридический адрес указывают:

  • Наименование налогового органа, куда отправляют письмо — укажите название, номер и адрес.
  • Информацию о собственнике — его ФИО, год рождения и данные паспорта. Собственник должен быть старше 18 лет.
  • Информацию о директоре или одном из учредителей ООО — его ФИО, год рождения и данные паспорта.
  • Мобильный телефон и подпись собственника помещения.
  • На приложение — копию свидетельства о собственности (при желании).

Шаблон гарантийного письма

Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса можно написать в свободной форме. Например, так:

В [название налогового органа]

от [ФИО собственника]


Я, [ФИО собственника, год рождения] предоставляю своё помещение по адресу [адрес помещения] для государственной регистрации ООО [название] и последующей аренды помещения под нужды ООО. 

Сообщаю паспортные данные:

  • собственника — [паспортные данные].
  • учредителя ООО [название] — [паспортные данные].

К письму прилагаю копию свидетельства о собственности на помещение.


[ФИО собственника]

[Подпись]

[Телефон]

[Дата]

Этот шаблон поможет составить гарантийное письмо в соответствии с конкретными требованиями и обстоятельствами. При этом всё равно необходимо указать данные собственника и учредителя.

В «Справочной» Точки есть шаблон гарантийного письма от собственника жилого помещения — вы можете скачать его и адаптировать под себя.

Как подать документ в налоговую?

После составления гарантийное письмо подается в налоговую инспекцию вместе с другими необходимыми документами для регистрации юридического лица. Без гарантийного письма ФНС может отказать в регистрации ООО, поэтому лучше отправить его сразу.

Служба будет проверять документы в течение трёх-пяти дней. Если вы подадите документы онлайн, то вам не придётся стоять в очередях и платить пошлину за регистрацию. В этом вам поможет Точка.

Мы поможем вам со всеми документами для регистрации ООО. А ещё подберём для вас подходящую систему налогообложения и коды ОКВЭД, откроем расчётный счёт. 

И всё это — за 0 рублей.

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