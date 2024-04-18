Зачем требуется гарантийное письмо на юридический адрес? Оно свидетельствует о согласии владельца помещения на то, что будущее ООО будет по его адресу. Этот документ уменьшает риск отказа в регистрации.
Из данной статьи вы сможете узнать, кто обязан составить такое письмо, какие данные следует включить в него, и как правильно представить в налоговую службу.
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Когда нужно писать гарантийное письмо?
Гарантийное письмо о предоставлении адреса нужно в случае, если у юридического лица отсутствует собственное помещение для регистрации. В таких ситуациях учредители обращаются к третьей стороне:
- Чтобы он сдал в аренду помещение, и адрес этого помещения можно было использовать в качестве юридического.
- Чтобы он сдал в аренду только адрес для регистрации, без доступа к помещению. Однако, по закону так делать нельзя - на юридическом адресе должен присутствовать директор.
Мы писали о том, какие требования есть к юридическому адресу и как его выбрать — прочитайте статью, если ещё её не видели.
Кто составляет документ?
Документ обычно составляет собственник помещения, который предоставляет его для регистрации юридического лица. Но вы можете составить его самостоятельно и дать собственнику на подпись. Вам потребуются его паспортные данные, а также копия свидетельства о собственности на помещение.
Можно ли использовать домашний адрес для регистрации фирмы?
Домашний адрес использовать можно, если вы не собираетесь открывать гостиницу или промышленное производство — другие требования указаны в ЖК РФ, статье 17 «Назначение жилого помещения и пределы его использования». Понадобится только разрешение всех собственников.
Но помните, что адрес будет отображаться в ЕГРЮЛ и любой желающий сможет его увидеть. Также туда будут отправлять всю почту — налоговая, Пенсионный фонд и другие инстанции. Если письмо отправили на юридический адрес, оно автоматически считается полученным — собственник должен будет внимательно следить за документацией.
Что указывать в документе?
В гарантийном письме на юридический адрес указывают:
- Наименование налогового органа, куда отправляют письмо — укажите название, номер и адрес.
- Информацию о собственнике — его ФИО, год рождения и данные паспорта. Собственник должен быть старше 18 лет.
- Информацию о директоре или одном из учредителей ООО — его ФИО, год рождения и данные паспорта.
- Мобильный телефон и подпись собственника помещения.
- На приложение — копию свидетельства о собственности (при желании).
Шаблон гарантийного письма
Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса можно написать в свободной форме. Например, так:
В [название налогового органа]
от [ФИО собственника]
Я, [ФИО собственника, год рождения] предоставляю своё помещение по адресу [адрес помещения] для государственной регистрации ООО [название] и последующей аренды помещения под нужды ООО.
Сообщаю паспортные данные:
- собственника — [паспортные данные].
- учредителя ООО [название] — [паспортные данные].
К письму прилагаю копию свидетельства о собственности на помещение.
[ФИО собственника]
[Подпись]
[Телефон]
[Дата]
Этот шаблон поможет составить гарантийное письмо в соответствии с конкретными требованиями и обстоятельствами. При этом всё равно необходимо указать данные собственника и учредителя.
В «Справочной» Точки есть шаблон гарантийного письма от собственника жилого помещения — вы можете скачать его и адаптировать под себя.
Как подать документ в налоговую?
После составления гарантийное письмо подается в налоговую инспекцию вместе с другими необходимыми документами для регистрации юридического лица. Без гарантийного письма ФНС может отказать в регистрации ООО, поэтому лучше отправить его сразу.
Служба будет проверять документы в течение трёх-пяти дней. Если вы подадите документы онлайн, то вам не придётся стоять в очередях и платить пошлину за регистрацию. В этом вам поможет Точка.
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