Где и как искать поставщиков для бизнеса

Трудно сразу определить, кто из поставщиков будет привозить товары вовремя и с нужным качеством, а кто начнёт срывать сроки и присылать брак. На словах всё может выглядеть идеально, а первый же заказ выявит слабые места и несогласованности.

Коротко В любом случае надо заключить договор поставки и прописать в нём предмет и срок — без этого соглашение могут признать незаключённым.

Поставщиков можно искать через поисковики, онлайн-каталоги, выставки, соцсети и среди местных производителей. При этом важно проверять их надёжность и выбирать формат работы: закупать у производителей, импортёров или дистрибьюторов либо использовать дропшиппинг — когда поставщик сам отправляет заказы клиентам.

Где искать поставщиков

Поставщика стоит искать через системный поиск сразу по нескольким каналам. Рассмотрим каждый подробнее.

Поисковые системы

Поиск в Яндекс и Google — один из быстрых способов найти поставщика. Поэтому многие начинают с этого варианта.

В поиске Яндекса и Google вбейте запросы вроде «опт + название товара», «дистрибьютор + название бренда» или «поставщик + категория». Примеры: «опт бытовая химия», «поставщик строительных смесей».

Пролистывайте не только первую страницу Яндекса и Google — у сильных компаний зачастую простой сайт без SEO-продвижения, поэтому он может оказаться не в топе поисковой выдачи.

Не судите исключительно по дизайну. Сайт успешного завода может выглядеть «старомодно», но за ним стоят реальные объёмы выпускаемой продукции.

Дополнительно: загрузите фото товара в поиск по картинке — так с помощью Яндекса и Google вы сможете найти аналогичный товар на разных сайтах, где есть похожие изображения. А значит, расширите зону поиска.

Онлайн-каталоги и агрегаторы

На таких интернет-платформах собраны большие базы данных, что облегчает поиск поставщика. Кроме того, можно размещать запросы на закупку, чтобы поставщики сами приходили к вам.

Поставщики.ру — агрегатор, где есть контакты поставщиков из разных стран, и в первую очередь из России. Можно искать нужное по категориям: одежда и обувь, продукты питания, мебель, стройматериалы, оборудование, авто-мото, детские товары, бытовые товары и хозтовары, бизнес услуги.

ОптЛист — интернет-каталог поставщиков в России и по всему миру. Категории товаров, которые представлены на сайте: одежда, продукты питания, сырьё и материалы, косметика и многое другое.

Опт-Юнион — справочник предприятий России и других стран мира, где больше 500 000 компаний. Можно изучить информацию на сайте и выбрать поставщика.

Yopt.org — поставщики из России, ЕАЭС, Польши, Турции, Китая, Южной Кореи.

TurkishExporter — если интересует Турция.

ОптомПлюс, Сделки.ру, РУОПТ, Super-Opt, Все Поставщики — ещё онлайн-каталоги с поставщиками.

Совет: на сайтах-агрегаторах и в онлайн-каталогах удобно сравнивать цены, условия поставок и минимальные партии. Таким образом, вы сможете определить «среднюю температуру» по рынку.

Выставки и ярмарки

Найдите календарь мероприятий на сайтах вроде Expomap или Expocentr и поищите релевантные для вас выставки и ярмарки. Примеры мероприятий: «Текстильлегпром» — одежда и ткани, «Мир детства» — детские товары, «MosBuild» — стройматериалы.

На выставках и ярмарках лучше всего лично познакомиться с представителями поставщиков, взять у них каталоги и образцы, обсудить минимальные партии и спецусловия для новых клиентов.

Местные производители

Искать можно через региональные торгово-промышленные палаты, реестры малого и среднего предпринимательства (МСП) и каталоги с местными производителями. Ещё один хороший вариант — напрямую связываться с заводами в вашем населённом пункте, ведь многие из них готовы работать с малым оптом.

Можно договориться и заказать небольшую тестовую партию товара, чтобы проверить её качество. Доставка от местных производителей обычно быстрее и дешевле. Кроме того, вам будет проще контролировать качество продукции.

Социальные сети и сарафанное радио

В соцсетях можно найти большое количество каналов с предложениями от поставщиков. Например, в Telegram можно сделать поиск по ключевым словам «Оптовые поставщики РФ», «Товары из Китая и Турции оптом» и т.д. Ещё в соцсетях можно искать по хештегам: #опт + наименование товара, #дистрибьютор, #опт_Москва и т.п.

Также рабочий вариант — попросить рекомендации у знакомых предпринимателей. Личные контакты зачастую надёжнее любых рейтингов.

Поставщики конкурентов

Первый шаг — определить, кто именно поставляет товар конкуренту. Для этого можно купить у него товар, изучить упаковку и маркировку — там будет указан изготовитель.

Работать с теми же поставщиками, что и конкуренты, в целом удобно: можно быстро подобрать проверенный товар и не тратить время на тестирование новых поставщиков. Минусы тоже очевидны: условия могут быть не такими выгодными как у конкурентов, поставки чаще задерживаться, а ассортимент будет повторять чужой, что снижает уникальность магазина.

Как выбрать надёжного поставщика

Рассмотрим основные критерии, по которым стоит выбирать поставщиков.

Критерии выбора поставщика

Качество товара. Запрашивайте образцы перед заключением договора. Проверяйте сертификаты, декларации о соответствии, свидетельства и гарантийные обязательства. Сравнивайте качество с конкурентами, чтобы не терять клиентов из-за брака.

Финансовый статус и производительность. Проверьте поставщика через «Прозрачный бизнес» от ФНС или воспользуйтесь специальными сервисами для проверки партнёров, например Досье контрагента. Обращайте внимание:

На сумму доходов и расходов за прошлый год;

Есть ли у контрагента задолженности, например по налогам;

Судебные споры, где поставщик выступает в качестве ответчика.

Далее уточните реальные производственные мощности и сроки поставок. Стабильный поставщик гарантирует выполнение обязательств даже при большом количестве заказов.

Репутация и деловая культура. Изучите отзывы на независимых площадках и форумах. Смотрите, как быстро отвечают на запросы, предоставляют ли прозрачные условия. Надёжный поставщик обычно не скрывает контактов и открыт к диалогу.

Цены и условия сотрудничества. Сравните прайсы с конкурентами, но не выбирайте только по минимальной цене. Обратите внимание на скидки за объём, отсрочку платежа и минимальную партию. Уточните условия доставки, возврата и ответственность за брак.

Какие есть форматы сотрудничества с поставщиками

Если обобщить: формата всего два. Первый — закупка продукции у производителей, дистрибьюторов или импортёров. Второй — работа по модели дропшиппинга, где закупать ничего не придётся, но также надо будет договориться о сотрудничестве с поставщиком.

У каждого формата есть свои плюсы и минусы: где-то ниже цена, но выше риски. А где-то наоборот — удобнее, но дороже.

Закупка у производителей, дистрибьюторов или импортёров

Закупка напрямую у производителя позволяет получить минимальную цену, но почти всегда требует крупных партий и долгосрочных договоров. Если объём пока небольшой, работать напрямую сложно.

ПРИМЕР ИП с магазином на маркетплейсе покупает у фабрики 1000 декоративных подушек сразу, потому что меньший заказ сделать просто не выйдет. Продавец вынужден подстраиваться под требования производителя.

Дистрибьюторы или торговые посредники удобны тем, что у них есть налаженные связи с производителями, чаще всего можно заказать не такую большую партию товара, плюсом они могут взять на себя логистику. Их условия гибче, чем у производителя, но и цена обычно выходит выше.

ПРИМЕР Магазин косметики получает новые линейки популярного бренда через дистрибьютора, который гарантирует стабильные поставки. Но платить за единицу товара приходится чуть больше, чем если бы заказ шёл напрямую через производителя.

Импортёры, которые привозят товар из-за границы, сами решают вопросы логистики и таможни: вы покупаете уже «чистый» товар, готовый к продаже. Здесь наценка тоже чуть выше, но и рисков меньше.

ПРИМЕР Магазин электроники заказывает через импортёра смартфоны из Китая — товар уже растаможен и готов к продаже. При этом цена выше, чем при прямой закупке у китайского производителя.



Дропшиппинг

Дропшиппинг — модель торговли, при которой вы не закупаете товар и не храните его на складе. Вы просто размещаете карточку товара в своём интернет-магазине и занимаетесь продвижением. А когда клиент делает заказ — поставщик сам отправляет товар напрямую покупателю.

ПРИМЕР Интернет-магазин продаёт школьные рюкзаки по модели дропшиппинга, то есть к клиенту они отправляются напрямую от поставщика. Цена рюкзака у поставщика — 1000 ₽, цена в интернет-магазине — 1500 ₽. Получается заработок с разницы — 500 ₽.



Плюсы такого формата: можно начать бизнес с минимальными вложениями, не тратя деньги на закупку и склад. Заработок будет идти с разницы между ценой поставщика и ценой, по которой продали.

Но у дропшиппинга есть и минусы: меньше контроля над качеством товара и сроками доставки, ниже маржинальность и зависимость от чужой логистики.

Что прописать в договоре с поставщиком

Самое важное — зафиксировать существенные условия, к которым относятся предмет и срок поставки (ст. 506 ГК РФ). Если предмет или срок договора не согласованы, суд может признать договор незаключённым и придётся возвращать всё, что уже передано по сделке.

Под предметом договора понимают конкретный товар, который продавец передаёт покупателю. А под сроком — дату передачи товара или условия, по которым можно её определить. Например: «Поставщик должен передать партию смартфонов модели X в течение 15 дней после оплаты».

Обычные условия договора включают права, обязанности и ответственность сторон, срок действия контракта, порядок расторжения и разрешения споров.

Например, убедитесь, что добавили в документ главную обязанность продавца — передать покупателю оговорённый товар надлежащего качества и в нужном количестве. В договоре также должно быть указано, что продавец передаёт все необходимые сопроводительные документы, такие как сертификаты и декларации.

Цены, количество и ассортимент товара можно прописывать прямо в договоре или в приложениях к нему. Ориентируйтесь на особенности сотрудничества и то, что больше подходит вам и поставщику.

Что касается ответственности сторон, в договоре обычно предусматривается неустойка. Для поставщика — за нарушение сроков поставки. Для покупателя — за нарушение сроков оплаты.

Какие бывают частые ошибки при поиске и выборе поставщика

Проблемы с товаром или поставками часто появляются ещё до заключения договора. Причём эти ошибки можно предотвратить, если сразу знать, на что обращать внимание.

Ошибка 1: смотреть только на цену. Часто предприниматели выбирают самого дешёвого поставщика, не проверяя качество товара и сроки поставки. В итоге появляются брак и возвраты, что приводит к потере клиентов.

Ошибка 2: ограничиваться первой страницей поиска. Многие полезные поставщики с простыми сайтами остаются незамеченными, если не пролистывать несколько страниц и не использовать поиск по картинке.

Ошибка 3: не проверять репутацию и отзывы. Полагаться только на обещания поставщика опасно. Важно смотреть независимые отзывы, проверять компанию через сайт ФНС, специальные сервисы вроде Досье контрагента и профессиональные форумы.

Ошибка 4: не уточнять условия сотрудничества. Часто бывает так, что уже слишком поздно выясняется, что минимальные партии большие, сроки производства длинные, доставка дорогая, а возврат брака затруднён.