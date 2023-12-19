Глобальные тренды в бизнесе: на что ориентироваться новым ИП и ООО

Коротко о главных трендах в бизнесе
Глобальные тренды влияют на бизнес любого размера, разница только в масштабе: крупная компания внедряет корпоративный ИИ, а ИП подключает чат-бот за 2 000 ₽ в месяц. Если опереться на тренды с самого начала, бизнес не придётся срочно переделывать.
|№
|Тренд
|Кому особенно важен
|Что делать на старте
|1
|Цифровизация
|Всем
|Закладывайте цифровые инструменты вроде CRM, онлайн-оплаты и учёта с первого дня работы
|2
|Внедрение искусственного интеллекта (ИИ)
|Всем
|Отдайте ИИ рутину: типовые ответы клиентам, контент и аналитику
|3
|Развитие платформенной экономики
|Торговля, услуги
|Можно начать продажи без своего сайта и трафика — на маркетплейсах и агрегаторах
|4
|Распространение удалёнки
|Сервисные и ИТ-компании
|Нанимайте людей из других городов и регионов и экономьте на офисе
|5
|Спрос на экологичность и социальную ответственность
|Розничная торговля, производство, общепит, гостиницы
|Стройте бренд на ценностях с первого дня
|6
|Демографические сдвиги
|Товары и услуги для частных клиентов
|Ориентируйтесь на растущие аудитории, например людей 55+, и предлагайте нужные им товары или услуги
|7
|Диверсификация поставок
|Импортёры, производство
|Найдите двух–трёх поставщиков ещё до запуска
|8
|Персонализация сервиса
|Интернет-торговля, услуги
|Подстраивайте продукт под клиента: малому бизнесу это делать проще, чем крупному
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Цифровизация
Цифровизация — перевод бизнес-процессов в онлайн и их автоматизация: продажи, оплата, учёт, общение с клиентами. Так вы можете снизить издержки, меньше времени тратить на рутину и предлагать клиентам более удобный сервис.
Пример: новая кофейня принимает заказы через приложение, начисляет баллы по программе лояльности, а налоги и отчётность ведёт с помощью Онлайн-бухгалтерии.
Как использовать тренд на старте
- Начните с одного инструмента. Выберите тот, что закрывает самую трудоёмкую задачу: онлайн-оплату, CRM или автоматический учёт.
- Выбирайте сервисы, которые растут вместе с бизнесом. Лучше сразу взять инструмент, в который потом можно добавить сотрудников и новые функции, чем через год переносить все данные.
- Принимайте решения на основе цифр, а не интуиции. Следите за выручкой, средним чеком и повторными покупками с первого месяца.
- Обучайте команду. Когда появятся сотрудники, убедитесь, что они умеют пользоваться инструментами, иначе автоматизация не сработает.
Внедрение искусственного интеллекта
Внедрение ИИ — использование нейросетей для рутинных задач: ответов на типовые вопросы, подготовки контента, работы с документами и анализа продаж. Для малого бизнеса это способ справляться с большим объёмом работы без большого штата сотрудников.
Пример: салон красоты использует ИИ, чтобы напоминать клиентам о визите и готовить для администратора черновики ответов о процедурах и ценах.
Как использовать тренд на старте
- Найдите повторяющиеся задачи. Посмотрите, что вы делаете каждый день по одному шаблону: отвечаете на одинаковые вопросы клиентов, заполняете карточки на маркетплейсах, пишете похожие посты. Это первые кандидаты для передачи ИИ.
- Проверяйте результат. Относитесь к ответам нейросети в первую очередь как к черновику: она может ошибаться в цифрах, именах и фактах.
- Добавляйте задачи постепенно. Например, расшифровку звонков и анализ продаж. Начать можно с бесплатных версий сервисов, а на платные переходить, когда станет ясно, что инструмент действительно полезен.
- Позаботьтесь о попадании в нейровыдачу. Всё больше клиентов ищут товары и услуги через нейросети, а те собирают ответы с сайтов, карт и отзывов. Заполните профили в Яндекс Картах и 2ГИС, укажите на сайте цены, адрес и ответы на частые запросы, работайте с отзывами.
Развитие платформенной экономики
Платформенная экономика — продажи и оказание услуг через маркетплейсы, агрегаторы и сервисы объявлений вроде Авито.
Новому бизнесу платформы дают готовую аудиторию без затрат на свой сайт, но условия для продавцов становятся всё жёстче: растут комиссии, расходы на логистику и рекламу. А конкуренция в популярных нишах высокая.
Пример: производитель свечей с первого дня продаёт на Wildberries и Ozon, подключил рекламу и автоматическую загрузку остатков. Плюс параллельно ведёт соцсети, чтобы часть клиентов покупала напрямую.
Как использовать тренд на старте
- Посчитайте экономику до запуска. Заложите в цену комиссию площадки, логистику, рекламу, возвраты и налоги. Если после всех расходов прибыль почти нулевая, выбирайте другую нишу или товар. Также внимательно изучите условия работы с маркетплейсами.
- Проверьте спрос малой партией. Выходите на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркет с небольшим объёмом и масштабируйтесь, только когда продажи подтвердятся.
- Не зависьте от одной площадки. Работайте на двух–трёх платформах, а для услуг используйте Profi.ru, YouDo или Авито. Параллельно развивайте свой канал продаж: соцсети или сайт с интернет-эквайрингом.
- Автоматизируйте учёт. Если продаёте на нескольких площадках, используйте сервисы, которые подтягивают все заказы и помогают видеть наиболее ликвидные товары, например единый кабинет селлера.
Распространение удалёнки
Удалёнка и гибридный формат — работа без привязки к офису, полностью или, например, несколько дней в неделю. Новому бизнесу она помогает экономить на аренде и нанимать специалистов из любого региона.
Пример: дизайн-студия собрала команду из разных регионов. Заказы приходят через сайт и соцсети, проекты обсуждаются в сервисе для управления задачами, готовые работы сдаются онлайн.
Как использовать тренд на старте
- Определите, что можно делать удалённо. Обычно это продажи, поддержка, бухгалтерия, маркетинг и дизайн.
- Договоритесь о правилах. Зафиксируйте сроки, частоту созвонов и где записываются договорённости. Оценивайте результат, а не часы онлайн.
- Защитите данные. Включите двухфакторную аутентификацию в рабочих сервисах и обсуждайте рабочие вопросы в защищённых каналах.
- Правильно оформите сотрудников. Для удалённой работы подходят и трудовой договор, и договор ГПХ, но у них разные предназначения и риски.
Спрос на экологичность и социальную ответственность
Это растущий интерес покупателей и партнёров к компаниям, которые бережно относятся к природе и людям. Новому бизнесу проще сразу построить бренд на таких ценностях, чем добавлять их потом. А ещё это помогает выделиться и привлечь финансирование.
Пример: магазин без упаковки продаёт бытовую химию в розлив в тару покупателя. Бизнес экономит на упаковке и привлекает тех, кто заботится о природе.
Как использовать тренд на старте
- Найдите, где бизнес сильнее всего влияет на среду. Упаковка, расход энергии и воды, отходы — выберите одно направление и улучшите его.
- Расскажите об этом клиентам. Напишите на сайте и в соцсетях, что вы делаете. Для многих покупателей это аргумент в вашу пользу.
- Узнайте о господдержке. В России действуют гранты и субсидии для экологических и социальных проектов — проверьте, подходит ли ваш бизнес под критерии.
Демографические сдвиги
Демографические сдвиги — изменения в составе населения: оно стареет, а молодёжи на рынке труда становится меньше. Это влияет и на спрос, и на поиск сотрудников, поэтому новому бизнесу важно сразу выбрать растущую аудиторию и продумать найм.
Пример: магазин товаров для активного долголетия продаёт ортопедическую обувь, удобную одежду, средства ухода и товары для дачи людям 55+, которые хотят жить активно.
Как использовать тренд на старте
- Выбирайте растущие ниши. Спрос растёт на медицинские услуги, уход, телемедицину, товары для здорового образа жизни.
- Изучите аудиторию в своём районе. Понаблюдайте, кто живёт в вашем районе: пенсионеры, семьи с детьми, студенты. Посмотрите, какие бизнесы рядом открываются и закрываются, а в Яндекс Вордстате проверьте, что ищут в вашем регионе.
- Нанимайте гибко. Удалёнка, неполный день, стажировки и наставничество помогают найти людей, когда кадров не хватает.
Диверсификация поставок
Диверсификация поставок — работа с несколькими поставщиками и регионами вместо одного. Пандемия, санкции и перебои в логистике показали, что зависимость от одного партнёра опасна, а у нового бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить срыв поставки.
Пример: магазин косметики с открытия закупает товары и напрямую у бренда, и через дистрибьютора. Если один канал закроется, останется второй.
Как использовать тренд на старте
- Найдите минимум двух поставщиков. Даже если основной надёжен, запасной вариант страхует от срыва.
- Проверяйте партнёров. Досье контрагента соберёт данные из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, финансовой отчётности, ФССП и других реестров. Покажет, были ли у поставщика блокировки счёта, долги или исполнительные производства.
- Считайте логистику. Иногда выгоднее купить дороже, но ближе, чем месяцами ждать поставку из-за рубежа.
Персонализация сервиса
Персонализация сервиса — подстройка продукта и коммуникаций под запросы конкретного клиента. Покупатели всё чаще ждут, что их запомнят и предложат то, что нужно именно им. Малому бизнесу это даётся проще, чем крупным сетям: он ближе к клиентам и быстрее может менять продукт.
Пример: цветочный магазин записывает в CRM, по какому поводу клиент покупал букет и какие цветы любит его близкий человек. За несколько дней до годовщины или дня рождения магазин присылает напоминание с подборкой вариантов.
Как использовать тренд на старте
- Выберите свою аудиторию. Не пытайтесь угодить всем: выберите один–два сегмента и говорите с ними на их языке.
- Собирайте обратную связь. Спрашивайте клиентов, что им нравится и чего не хватает. Это можно делать через опросы, чаты, отзывы.
- Меняйте продукт под запросы, но выборочно. Например, если многие клиенты просят меньшую упаковку или другой вкус и это окупится, сделайте. Малому бизнесу обычно проще менять ассортимент, чем крупному.
- Отвечайте быстро — в течение 15–30 минут. Если первым отвечает чат-бот, дайте возможность быстро переключиться на живого специалиста.