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Глобальные тренды в бизнесе: на что ориентироваться новым ИП и ООО

Топ-8 глобальных трендов в бизнесе: цифровизация, внедрение ИИ, развитие платформенной экономики, распространение удалёнки, спрос на экологичность и социальную ответственность, демографические сдвиги, диверсификация поставок и персонализация сервиса. Новым ИП и ООО выгодно ориентироваться на них с самого начала.

25.09.2026
1863
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Коротко о главных трендах в бизнесе 

Глобальные тренды влияют на бизнес любого размера, разница только в масштабе: крупная компания внедряет корпоративный ИИ, а ИП подключает чат-бот за 2 000 ₽ в месяц. Если опереться на тренды с самого начала, бизнес не придётся срочно переделывать. 

ТрендКому особенно важенЧто делать на старте
1ЦифровизацияВсемЗакладывайте цифровые инструменты вроде CRM, онлайн-оплаты и учёта с первого дня работы
2Внедрение искусственного интеллекта (ИИ)ВсемОтдайте ИИ рутину: типовые ответы клиентам, контент и аналитику
3Развитие платформенной экономикиТорговля, услугиМожно начать продажи без своего сайта и трафика — на маркетплейсах и агрегаторах
4Распространение удалёнкиСервисные и ИТ-компанииНанимайте людей из других городов и регионов и экономьте на офисе
5Спрос на экологичность и социальную ответственностьРозничная торговля, производство, общепит, гостиницыСтройте бренд на ценностях с первого дня
6Демографические сдвигиТовары и услуги для частных клиентовОриентируйтесь на растущие аудитории, например людей 55+, и предлагайте нужные им товары или услуги
7Диверсификация поставокИмпортёры, производствоНайдите двух–трёх поставщиков ещё до запуска
8Персонализация сервисаИнтернет-торговля, услугиПодстраивайте продукт под клиента: малому бизнесу это делать проще, чем крупному

Если эти изменения подтолкнули вас к бизнес-идее, следующий шаг — оформить статус. Зарегистрировать ИП или ООО можно бесплатно через Точка Банк: поможем с документами, подберём налоговый режим и откроем расчётный счёт за 0 ₽.

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Цифровизация

Цифровизация — перевод бизнес-процессов в онлайн и их автоматизация: продажи, оплата, учёт, общение с клиентами. Так вы можете снизить издержки, меньше времени тратить на рутину и предлагать клиентам более удобный сервис.

Пример: новая кофейня принимает заказы через приложение, начисляет баллы по программе лояльности, а налоги и отчётность ведёт с помощью Онлайн-бухгалтерии.

Как использовать тренд на старте

  1. Начните с одного инструмента. Выберите тот, что закрывает самую трудоёмкую задачу: онлайн-оплату, CRM или автоматический учёт.
  2. Выбирайте сервисы, которые растут вместе с бизнесом. Лучше сразу взять инструмент, в который потом можно добавить сотрудников и новые функции, чем через год переносить все данные.
  3. Принимайте решения на основе цифр, а не интуиции. Следите за выручкой, средним чеком и повторными покупками с первого месяца.
  4. Обучайте команду. Когда появятся сотрудники, убедитесь, что они умеют пользоваться инструментами, иначе автоматизация не сработает.

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Внедрение искусственного интеллекта

Внедрение ИИ — использование нейросетей для рутинных задач: ответов на типовые вопросы, подготовки контента, работы с документами и анализа продаж. Для малого бизнеса это способ справляться с большим объёмом работы без большого штата сотрудников.

Пример: салон красоты использует ИИ, чтобы напоминать клиентам о визите и готовить для администратора черновики ответов о процедурах и ценах.

Комментарий эксперта

Хороший фильтр для малого бизнеса: если задача повторяется каждый день и ошибка в ней не критична — её можно отдать ИИ. Если от ошибки зависят деньги или отношения с клиентом — нейросеть может подготовить черновик, но последнее слово остаётся за человеком.

Евгения ГородиловаЕвгения Городилова
Евгения ГородиловаПродуктовый маркетолог Точка Банка

Как использовать тренд на старте

  1. Найдите повторяющиеся задачи. Посмотрите, что вы делаете каждый день по одному шаблону: отвечаете на одинаковые вопросы клиентов, заполняете карточки на маркетплейсах, пишете похожие посты. Это первые кандидаты для передачи ИИ.
  2. Проверяйте результат. Относитесь к ответам нейросети в первую очередь как к черновику: она может ошибаться в цифрах, именах и фактах.
  3. Добавляйте задачи постепенно. Например, расшифровку звонков и анализ продаж. Начать можно с бесплатных версий сервисов, а на платные переходить, когда станет ясно, что инструмент действительно полезен.
  4. Позаботьтесь о попадании в нейровыдачу. Всё больше клиентов ищут товары и услуги через нейросети, а те собирают ответы с сайтов, карт и отзывов. Заполните профили в Яндекс Картах и 2ГИС, укажите на сайте цены, адрес и ответы на частые запросы, работайте с отзывами.

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Развитие платформенной экономики

Платформенная экономика — продажи и оказание услуг через маркетплейсы, агрегаторы и сервисы объявлений вроде Авито.

Новому бизнесу платформы дают готовую аудиторию без затрат на свой сайт, но условия для продавцов становятся всё жёстче: растут комиссии, расходы на логистику и рекламу. А конкуренция в популярных нишах высокая.

Пример: производитель свечей с первого дня продаёт на Wildberries и Ozon, подключил рекламу и автоматическую загрузку остатков. Плюс параллельно ведёт соцсети, чтобы часть клиентов покупала напрямую.

Как использовать тренд на старте

  1. Посчитайте экономику до запуска. Заложите в цену комиссию площадки, логистику, рекламу, возвраты и налоги. Если после всех расходов прибыль почти нулевая, выбирайте другую нишу или товар. Также внимательно изучите условия работы с маркетплейсами.
  2. Проверьте спрос малой партией. Выходите на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркет с небольшим объёмом и масштабируйтесь, только когда продажи подтвердятся.
  3. Не зависьте от одной площадки. Работайте на двух–трёх платформах, а для услуг используйте Profi.ru, YouDo или Авито. Параллельно развивайте свой канал продаж: соцсети или сайт с интернет-эквайрингом.
  4. Автоматизируйте учёт. Если продаёте на нескольких площадках, используйте сервисы, которые подтягивают все заказы и помогают видеть наиболее ликвидные товары, например единый кабинет селлера.

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Распространение удалёнки

Удалёнка и гибридный формат — работа без привязки к офису, полностью или, например, несколько дней в неделю. Новому бизнесу она помогает экономить на аренде и нанимать специалистов из любого региона.

Пример: дизайн-студия собрала команду из разных регионов. Заказы приходят через сайт и соцсети, проекты обсуждаются в сервисе для управления задачами, готовые работы сдаются онлайн.

Как использовать тренд на старте

  1. Определите, что можно делать удалённо. Обычно это продажи, поддержка, бухгалтерия, маркетинг и дизайн. 
  2. Договоритесь о правилах. Зафиксируйте сроки, частоту созвонов и где записываются договорённости. Оценивайте результат, а не часы онлайн. 
  3. Защитите данные. Включите двухфакторную аутентификацию в рабочих сервисах и обсуждайте рабочие вопросы в защищённых каналах.
  4. Правильно оформите сотрудников. Для удалённой работы подходят и трудовой договор, и договор ГПХ, но у них разные предназначения и риски.

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Спрос на экологичность и социальную ответственность

Это растущий интерес покупателей и партнёров к компаниям, которые бережно относятся к природе и людям. Новому бизнесу проще сразу построить бренд на таких ценностях, чем добавлять их потом. А ещё это помогает выделиться и привлечь финансирование.

Пример: магазин без упаковки продаёт бытовую химию в розлив в тару покупателя. Бизнес экономит на упаковке и привлекает тех, кто заботится о природе.

Как использовать тренд на старте

  1. Найдите, где бизнес сильнее всего влияет на среду. Упаковка, расход энергии и воды, отходы — выберите одно направление и улучшите его.
  2. Расскажите об этом клиентам. Напишите на сайте и в соцсетях, что вы делаете. Для многих покупателей это аргумент в вашу пользу.
  3. Узнайте о господдержке. В России действуют гранты и субсидии для экологических и социальных проектов — проверьте, подходит ли ваш бизнес под критерии.

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Демографические сдвиги

Демографические сдвиги — изменения в составе населения: оно стареет, а молодёжи на рынке труда становится меньше. Это влияет и на спрос, и на поиск сотрудников, поэтому новому бизнесу важно сразу выбрать растущую аудиторию и продумать найм.

Пример: магазин товаров для активного долголетия продаёт ортопедическую обувь, удобную одежду, средства ухода и товары для дачи людям 55+, которые хотят жить активно.

Как использовать тренд на старте

  1. Выбирайте растущие ниши. Спрос растёт на медицинские услуги, уход, телемедицину, товары для здорового образа жизни.
  2. Изучите аудиторию в своём районе. Понаблюдайте, кто живёт в вашем районе: пенсионеры, семьи с детьми, студенты. Посмотрите, какие бизнесы рядом открываются и закрываются, а в Яндекс Вордстате проверьте, что ищут в вашем регионе.
  3. Нанимайте гибко. Удалёнка, неполный день, стажировки и наставничество помогают найти людей, когда кадров не хватает.

Диверсификация поставок

Диверсификация поставок — работа с несколькими поставщиками и регионами вместо одного. Пандемия, санкции и перебои в логистике показали, что зависимость от одного партнёра опасна, а у нового бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить срыв поставки.

Пример: магазин косметики с открытия закупает товары и напрямую у бренда, и через дистрибьютора. Если один канал закроется, останется второй.

Как использовать тренд на старте

  1. Найдите минимум двух поставщиков. Даже если основной надёжен, запасной вариант страхует от срыва.
  2. Проверяйте партнёров. Досье контрагента соберёт данные из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, финансовой отчётности, ФССП и других реестров. Покажет, были ли у поставщика блокировки счёта, долги или исполнительные производства.
  3. Считайте логистику. Иногда выгоднее купить дороже, но ближе, чем месяцами ждать поставку из-за рубежа.

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Персонализация сервиса

Персонализация сервиса — подстройка продукта и коммуникаций под запросы конкретного клиента. Покупатели всё чаще ждут, что их запомнят и предложат то, что нужно именно им. Малому бизнесу это даётся проще, чем крупным сетям: он ближе к клиентам и быстрее может менять продукт.

Пример: цветочный магазин записывает в CRM, по какому поводу клиент покупал букет и какие цветы любит его близкий человек. За несколько дней до годовщины или дня рождения магазин присылает напоминание с подборкой вариантов.

Как использовать тренд на старте

  1. Выберите свою аудиторию. Не пытайтесь угодить всем: выберите один–два сегмента и говорите с ними на их языке.
  2. Собирайте обратную связь. Спрашивайте клиентов, что им нравится и чего не хватает. Это можно делать через опросы, чаты, отзывы.
  3. Меняйте продукт под запросы, но выборочно. Например, если многие клиенты просят меньшую упаковку или другой вкус и это окупится, сделайте. Малому бизнесу обычно проще менять ассортимент, чем крупному.
  4. Отвечайте быстро — в течение 15–30 минут. Если первым отвечает чат-бот, дайте возможность быстро переключиться на живого специалиста.

Вопросы по теме

Актуальны ли в РФ западные тренды?

Частично. Цифровизация, ИИ, маркетплейсы и удалёнка развиваются в России так же активно, как во всём мире, но многие модели приходится адаптировать под местный рынок. Поэтому не копируйте тренд, а сначала проверьте, есть ли на него спрос в вашей нише и регионе.

Как понять, где настоящий тренд?

Настоящий тренд обычно отвечает трём признакам:


1. Проявляется сразу в нескольких отраслях.


2. Подтверждается цифрами — ростом спроса, продаж или числа поисковых запросов.


3. Устойчив, не затухает за пару месяцев.

Что такое метатренды?

Это масштабные изменения, которые длятся десятилетиями и влияют на всю экономику, например цифровизация, старение населения или забота об экологии. Из них вырастают частные тренды: из цифровизации — маркетплейсы и онлайн-оплата, из старения населения — спрос на товары для активного долголетия.

Как выявлять и отслеживать тренды?

— Смотрите статистику: данные Росстата, отраслевые исследования, аналитику маркетплейсов.


— Следите за поисковыми запросами в Яндекс Вордстате и Google Trends.


— Читайте профильные медиа и отзывы покупателей, в том числе у конкурентов.


— Проверяйте тренд на практике: запустите небольшую партию или тестовую услугу и посмотрите на спрос.

Как трендвотчинг помогает в бизнесе?

Трендвотчинг (от англ. trendwatching — «наблюдение за трендами») — регулярное отслеживание изменений на рынке. Он помогает раньше конкурентов увидеть возможности и риски: например вовремя запустить экотовары, когда на них растёт спрос, или перестроить маркетинг, если аудитория уходит в новые каналы.

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Глобальные тренды в бизнесе на 2027 год — Точка Банк