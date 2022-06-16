Госпошлина за регистрацию ИП и ООО в 2026 году: сколько, где и как платить

Коротко

Если налоговая откажет из‑за ошибок или нехватки документов, а пошлина уже уплачена, в течение трёх месяцев можно один раз подать документы повторно по той же квитанции — без повторной уплаты. А если передумали регистрировать ИП или ООО, пошлину можно вернуть в течение трёх лет, подав заявление.



Госпошлину платят только при личной подаче бумажных документов в налоговую: 800 ₽ за ИП и 4 000 ₽ за ООО. При электронной подаче — через сайт ФНС, «Госуслуги», сервис «Старт бизнеса онлайн», МФЦ, нотариуса или Точка Банк — пошлины нет.