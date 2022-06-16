Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Госпошлина за регистрацию ИП и ООО в 2026 году: сколько, где и как платить
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Госпошлина за регистрацию ИП и ООО в 2026 году: сколько, где и как платить

Официально регистрация ИП стоит 800 ₽, ООО — 4 000 ₽. Но платить эти деньги вовсе не обязательно: есть законный способ зарегистрировать бизнес без госпошлины. Рассказываем, как это сделать, и считаем, во сколько на самом деле обойдётся запуск бизнеса в 2026 году.

23.06.2026
6414
6414

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
Госпошлину платят только при личной подаче бумажных документов в налоговую: 800 ₽ за ИП и 4 000 ₽ за ООО. При электронной подаче — через сайт ФНС, «Госуслуги», сервис «Старт бизнеса онлайн», МФЦ, нотариуса или Точка Банк — пошлины нет.
Если налоговая откажет из‑за ошибок или нехватки документов, а пошлина уже уплачена, в течение трёх месяцев можно один раз подать документы повторно по той же квитанции — без повторной уплаты. А если передумали регистрировать ИП или ООО, пошлину можно вернуть в течение трёх лет, подав заявление.

Какие документы нужны для регистрации ИП

Обязателен только один документ — заявление. Остальные нужны в зависимости от способа подачи и ситуации.

Обязательно:

Дополнительно, в зависимости от ситуации:

  • Паспорт — при личной подаче.
  • Квитанция об уплате госпошлины — если подаёте документы на бумаге в ИФНС.
  • Свидетельство о регистрации по месту жительства — если в паспорте нет отметки.
  • Уведомление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН или НПД — чтобы бизнес не оказался на ОСНО, где больше отчётности и выше налоговая нагрузка.
  • Для несовершеннолетних — с 14 лет нотариально заверенное согласие родителей либо с 16 лет решение суда или органов опеки об эмансипации, свидетельство о браке.
  • Для иностранцев — копия документа, удостоверяющего личность, с нотариально заверенным переводом, а также ВНЖ или РВП.

Какие документы нужны для регистрации ООО

В отличие от ИП, для ООО обязательно нужно не только заявление. Базовый пакет нужен всегда, остальное — по ситуации.

Обязательно:

Дополнительно, в зависимости от ситуации:

  • Паспорта учредителей — при личной подаче.
  • Квитанция об уплате госпошлины — если подаёте документы на бумаге в ИФНС.
  • Уведомление о переходе на УСН, АУСН или ЕСХН — чтобы не оказаться на ОСНО.
  • Выписка из реестра юрлиц — если один из учредителей — иностранная компания.
  • Гарантийное письмо, согласие собственника или другой документ на юридический адрес — не обязательны, но снижают риск отказа.
Бесплатная консультация по регистрации бизнеса
Поможем выбрать между ИП и ООО, определиться с ОКВЭД и СНО. Проконсультируем по документам, срокам и онлайн‑подаче для регистрации.

Госпошлина: сколько платить за регистрацию ИП и юрлица

В 2026 году для регистрации, изменения данных и закрытия бизнеса действуют разные госпошлины. Их размеры рассмотрим в таблице.

ДействиеРазмер пошлиныОснование
Регистрация ИП800 ₽Пп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
Регистрация ООО4 000 ₽Пп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
Внесение изменений в учредительные документы ООО800 ₽ (20% от 4 000 ₽)Пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
Ликвидация ООО800 ₽ (20% от 4 000 ₽)Пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
Ликвидация ИП160 ₽ (20% от 800 ₽)Пп. 7 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
Повторная выдача свидетельства (ИП или ООО)160 ₽ за ИП (20% от 800 ₽), 800 ₽ за ООО (20% от 4 000 ₽)Пп. 8 п. 1 ст. 333.33 НК РФ

Когда можно не платить госпошлину

Платить госпошлину нужно только в одном случае — если вы приносите бумажные документы лично в налоговую. При электронной подаче она не взимается. Почему так и каких способов подачи это касается — объясняет юрист Точка Банка.

Комментарий юриста

С 1 января 2019 года при подаче документов в электронном виде госпошлина за регистрацию ИП и ООО не взимается (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ). Это касается подачи через сайт ФНС, «Госуслуги», сервис «Старт бизнеса онлайн», МФЦ с ЭДО, нотариуса и Точка Банк — во всех этих случаях документы поступают в налоговую электронно.

Мария СуховароваЮрист Точка Банка
Способ подачиГоспошлинаСрокОсобенности
Лично в ИФНС800 ₽ за ИП, 4 000 ₽ за ООО3–5 днейПодавать нужно в регистрирующую налоговую. Можно задать вопросы инспектору при подаче
Онлайн через сайт ФНС / «Госуслуги»Бесплатно3–5 днейВыбирайте подачу с электронной подписью: варианты «заявка без подписи» и «на бумаге» от пошлины не освобождают. Для «Госуслуг» нужен подтверждённый аккаунт
Онлайн через Точка БанкБесплатно3–5 днейЭксперты банка помогут выбрать ОКВЭД, СНО, подготовить документы и оформить подпись. Сразу после регистрации откроем счёт за 0 ₽
Онлайн через сервис «Старт бизнеса онлайн»Бесплатно3–5 днейНужны подтверждённая биометрия в ЕБС и аккаунт «Госуслуг». Регистрация ООО доступна только с единственным учредителем, который сам же является руководителем
Лично в МФЦБесплатно, если МФЦ направляет документы в ФНС через систему ЭДОДо 5 днейТолько для ИП: ООО через МФЦ не зарегистрировать с 25 августа 2021 года. Кроме того, не все МФЦ принимают документы на регистрацию и не все отправляют их в ФНС электронно — заранее уточните оба момента
Лично у нотариусаГоспошлины нет, но услуги нотариуса платные — примерно 2 000–5 000 ₽До 5 днейНотариус поможет подготовить комплект документов и подаст их онлайн в ФНС с помощью своей УКЭП

Способы уплаты госпошлины

Уплатить госпошлину можно двумя способами: на сайте ФНС или в банке.

На сайте ФНС

1. В сервисе «Уплата госпошлины» поставьте галочку о согласии на обработку персональных данных.

2. Заполните данные и выберите вид платежа: госпошлина за регистрацию ИП или ЮЛ. Остальные поля подтянутся автоматически. 

3. Выберите адрес юрлица для ООО или прописку для ИП. Введите ФИО и ИНН. 

4. Оплатите квитанцию: картой, через сайт банка или по распечатанной квитанции в отделении — в кассе либо через терминал.

В банке

Также уплатить можно в интернет-банке: в приложении выберите «Уплата госпошлины», затем «Регистрация ИП/ЮЛ» и оплатите счёт. 

Порядок уплаты госпошлины

Госпошлину уплачивают заранее, до подачи документов, и обязательно в то отделение ФНС, куда вы будете их подавать: для ООО — по юридическому адресу, для ИП — по прописке. С неверными реквизитами в регистрации откажут.

  1. Найдите нужное отделение на сайте ФНС и проверьте его реквизиты.
  2. Сформируйте и оплатите квитанцию с этими реквизитами.
  3. Придите в это же отделение с пакетом документов и квитанцией.

Перед оплатой проверьте, что в квитанции верно указаны:

  • Назначение платежа — регистрация ИП или юрлица.
  • ФИО, ИНН и адрес регистрируемого.
  • Сумма — 800 ₽ за ИП или 4 000 ₽ за ООО.
  • Код бюджетной классификации (КБК) и банковские реквизиты отделения.

Пример квитанции об уплате госпошлины ИП

Сколько всего стоит открыть бизнес в 2026 году

Госпошлина — не единственный расход при запуске бизнеса. Вот на что ещё стоит заложить бюджет.

Статья расходовИПООООбязательно?
Электронная подпись (УКЭП)0 ₽ или 1 500–3 500 ₽0 ₽ или 1 500–3500 ₽ × число учредителейТолько для онлайн-подачи. Бесплатно — через «Госключ» или банк, платно — в удостоверяющих центрах. Для открытия ООО УКЭП нужна каждому учредителю
Нотариальные услуги2 000–3 000 ₽3 000–5 000 ₽Только при подаче через нотариуса — госпошлину платить не нужно. Если учредители ООО обратятся к разным нотариусам, сумма вырастет
Услуги посредников по регистрации бизнесаОт 0 ₽ до нескольких десятков тысячОт 0 ₽ до нескольких десятков тысячЕсли не хотите разбираться с регистрацией бизнеса самостоятельно. В Точка Банке помогут с регистрацией ИП и ООО бесплатно
Расчётный счёт0 ₽ за открытие + плата за обслуживание по тарифу0 ₽ за открытие + плата за обслуживание по тарифуФормально не обязателен, но без счёта возможны только наличные расчёты, ограниченные 100 000 ₽ по одному договору между ИП и компаниями (п. 4 Указания ЦБ №5348-У). ООО на практике без счёта не обойтись
Изготовление печати500–1 500 ₽500–1 500 ₽Не обязательна. Но некоторые ИП и ООО заводят её для работы с контрагентами
Регистрация товарного знакаОт 35 000 ₽От 35 000 ₽Не обязательна. Сумма госпошлин за заявку, экспертизу и регистрацию растёт с каждым классом МКТУ
Онлайн-кассаОт 20 000 ₽От 20 000 ₽Да, для большинства видов деятельности с приёмом оплаты от физлиц. Вместе с онлайн-кассой можно подключить эквайринг
Лицензия, если деятельность лицензируемая7 500 ₽ и выше7 500 ₽ и вышеДа. При этом по заявлениям до 31 декабря 2029 года пошлина за многие лицензии не взимается (п. 9 постановления Правительства №353), но льгота доступна не для всех сфер
Планируете открыть бизнес в 2026 году?
Бесплатно проконсультируем: поможем подобрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы быстро и без ошибок. Регистрация бизнеса за 3–5 дней.

Что делать, если в регистрации отказали

Если в регистрации отказали, исправьте ошибки из решения ФНС и подайте документы снова. Частые причины отказа:

  1. В квитанции указана не та налоговая. Нужные реквизиты ищите на сайте ФНС.
  2. Собрали не все документы.
  3. Ошиблись или сделали опечатку в заявлении.
  4. Адреса нет в ФИАС.
  5. Адрес в заявлении расходится с адресом в паспорте или в личном кабинете ФНС.
  6. С банкротства ИП ещё не прошло пяти лет.
  7. У заявителя уже есть действующее ИП.
  8. Есть судебный запрет на ведение бизнеса, и его срок ещё не истёк.
  9. У заявителя есть судимость, а бизнес связан с несовершеннолетними или перевозкой пассажиров.

Если налоговая откажет из-за ошибок или нехватки документов, а пошлина уже уплачена, исправьте недочёты и подайте документы повторно. Сделать это без повторной уплаты пошлины можно один раз в течение трёх месяцев со дня отказа (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Действия при отказе в регистрации ИП

Что делать при регистрации бизнеса, если адрес не по ФИАС

Условия возврата ранее уплаченной госпошлины

Если уплатили госпошлину, но передумали и не подали документы на регистрацию, деньги можно вернуть. Для этого подайте в ФНС заявление на возврат — на это есть три года с даты оплаты.

Шаг 1. Заполнить заявление о возврате госпошлины

Скачайте бланк заявления по форме КНД 1122030 о возврате госпошлины и заполните его.

Первая страница

  • ОКТМО: укажите код муниципального образования — его можно найти на сайте ФНС или в квитанции об уплате.
  • ИНН: введите ваш ИНН.  
  • Код налогового органа: его можно найти на сайте ФНС, посмотрев код отделения, куда вы подаёте документы. 
  • Код бюджетной организации: какие реквизиты нужно указывать вам, посмотрите в квитанции на уплату госпошлины.  

Вторая страница

  • Наименование банка: полное название вашего банка можно посмотреть в приложении.
  • БИК: это уникальный идентификатор банка. Его можно найти в интернете, банковском приложении или договоре с банком.  
  • Номер счёта: укажите номер вашего счёта, куда нужно вернуть деньги. Можно посмотреть в реквизитах в банковском приложении.
  • Паспортные данные: укажите серию, номер паспорта, дату выдачи и кем выдан.

Шаг 2. Приложить к заявлению копию оплаченной квитанции

Если квитанция утеряна, запросите её в банке, через который производилась уплата.

Шаг 3. Подать заявление и копию квитанции в ФНС

Это можно сделать:

  • Лично, обратившись в отделение ФНС.
  • Через почту, отправив заказное письмо с описью вложения.
  • Онлайн на сайте ФНС, но для этого способа нужна электронная подпись.

Деньги вернут на счёт в течение 15–30 дней с момента подачи заявления. Если сроки затягиваются, обратитесь в налоговую для уточнения.

Вопросы по теме

Нужна ли квитанция об уплате госпошлины при регистрации ООО?

Зависит от способа подачи. При онлайн-подаче через сервисы ФНС, нотариуса или Точка Банк пошлины нет — значит, нет и квитанции. Она нужна только при подаче бумажных документов в налоговую.


Но даже тогда прикладывать квитанцию не обязательно: ФНС проверяет уплату сама. При этом квитанцию лучше всё-таки приложить — на случай, если платёж задержится в системе.

Кто и как платит госпошлину при регистрации ООО, если учредителей несколько?

По пункту 2 статьи 333.18 НК РФ пошлина делится поровну между учредителями, и каждый вносит свою часть от своего имени: при двух учредителях — по 2 000 ₽, при четырёх — по 1 000 ₽ и так далее. На практике часто всю сумму вносит один учредитель с компенсацией от остальных.

Куда платить госпошлину за регистрацию ООО?

Реквизиты зависят от налоговой, куда подаёте документы, — найти нужное отделение можно на сайте ФНС. Там же, через сервис «Уплата госпошлины», можно сразу сформировать квитанцию и уплатить пошлину онлайн.

Какой срок действия квитанции об уплате госпошлины?

Конкретный срок действия квитанции в НК РФ не установлен. Однако статья 333.40 НК РФ даёт три года на возврат или зачёт пошлины, поэтому на практике квитанцию используют в пределах этого срока — при условии, что реквизиты ФНС и размер пошлины не изменились.

Сколько стоит зарегистрировать ИП или ООО через нотариуса?

При подаче документов через нотариуса госпошлина не нужна: он направляет их в ФНС в электронном виде. Но нотариальные услуги оплачиваются отдельно — обычно от 2 000 до 5 000 ₽, точная сумма зависит от региона и конторы.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Госпошлина за регистрацию ИП и ООО: порядок уплаты и возврата госпошлины — Точка Банк