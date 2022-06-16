Госпошлина за регистрацию ИП и ООО в 2026 году: сколько, где и как платить

Какие документы нужны для регистрации ИП
Обязателен только один документ — заявление. Остальные нужны в зависимости от способа подачи и ситуации.
Обязательно:
Дополнительно, в зависимости от ситуации:
- Паспорт — при личной подаче.
- Квитанция об уплате госпошлины — если подаёте документы на бумаге в ИФНС.
- Свидетельство о регистрации по месту жительства — если в паспорте нет отметки.
- Уведомление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН или НПД — чтобы бизнес не оказался на ОСНО, где больше отчётности и выше налоговая нагрузка.
- Для несовершеннолетних — с 14 лет нотариально заверенное согласие родителей либо с 16 лет решение суда или органов опеки об эмансипации, свидетельство о браке.
- Для иностранцев — копия документа, удостоверяющего личность, с нотариально заверенным переводом, а также ВНЖ или РВП.
Какие документы нужны для регистрации ООО
В отличие от ИП, для ООО обязательно нужно не только заявление. Базовый пакет нужен всегда, остальное — по ситуации.
Обязательно:
- Устав организации — индивидуальный или типовой. Индивидуальный прикладывают к документам. А типовой подавать не нужно, достаточно указать его номер в заявлении.
- Решение о создании: решение единственного учредителя — если учредитель один; протокол общего собрания и договор об учреждении — если учредителей несколько.
Дополнительно, в зависимости от ситуации:
- Паспорта учредителей — при личной подаче.
- Квитанция об уплате госпошлины — если подаёте документы на бумаге в ИФНС.
- Уведомление о переходе на УСН, АУСН или ЕСХН — чтобы не оказаться на ОСНО.
- Выписка из реестра юрлиц — если один из учредителей — иностранная компания.
- Гарантийное письмо, согласие собственника или другой документ на юридический адрес — не обязательны, но снижают риск отказа.
Госпошлина: сколько платить за регистрацию ИП и юрлица
В 2026 году для регистрации, изменения данных и закрытия бизнеса действуют разные госпошлины. Их размеры рассмотрим в таблице.
|Действие
|Размер пошлины
|Основание
|Регистрация ИП
|800 ₽
|Пп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
|Регистрация ООО
|4 000 ₽
|Пп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
|Внесение изменений в учредительные документы ООО
|800 ₽ (20% от 4 000 ₽)
|Пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
|Ликвидация ООО
|800 ₽ (20% от 4 000 ₽)
|Пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
|Ликвидация ИП
|160 ₽ (20% от 800 ₽)
|Пп. 7 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
|Повторная выдача свидетельства (ИП или ООО)
|160 ₽ за ИП (20% от 800 ₽), 800 ₽ за ООО (20% от 4 000 ₽)
|Пп. 8 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
Когда можно не платить госпошлину
Платить госпошлину нужно только в одном случае — если вы приносите бумажные документы лично в налоговую. При электронной подаче она не взимается. Почему так и каких способов подачи это касается — объясняет юрист Точка Банка.
|Способ подачи
|Госпошлина
|Срок
|Особенности
|Лично в ИФНС
|800 ₽ за ИП, 4 000 ₽ за ООО
|3–5 дней
|Подавать нужно в регистрирующую налоговую. Можно задать вопросы инспектору при подаче
|Онлайн через сайт ФНС / «Госуслуги»
|Бесплатно
|3–5 дней
|Выбирайте подачу с электронной подписью: варианты «заявка без подписи» и «на бумаге» от пошлины не освобождают. Для «Госуслуг» нужен подтверждённый аккаунт
|Онлайн через Точка Банк
|Бесплатно
|3–5 дней
|Эксперты банка помогут выбрать ОКВЭД, СНО, подготовить документы и оформить подпись. Сразу после регистрации откроем счёт за 0 ₽
|Онлайн через сервис «Старт бизнеса онлайн»
|Бесплатно
|3–5 дней
|Нужны подтверждённая биометрия в ЕБС и аккаунт «Госуслуг». Регистрация ООО доступна только с единственным учредителем, который сам же является руководителем
|Лично в МФЦ
|Бесплатно, если МФЦ направляет документы в ФНС через систему ЭДО
|До 5 дней
|Только для ИП: ООО через МФЦ не зарегистрировать с 25 августа 2021 года. Кроме того, не все МФЦ принимают документы на регистрацию и не все отправляют их в ФНС электронно — заранее уточните оба момента
|Лично у нотариуса
|Госпошлины нет, но услуги нотариуса платные — примерно 2 000–5 000 ₽
|До 5 дней
|Нотариус поможет подготовить комплект документов и подаст их онлайн в ФНС с помощью своей УКЭП
Способы уплаты госпошлины
Уплатить госпошлину можно двумя способами: на сайте ФНС или в банке.
На сайте ФНС
1. В сервисе «Уплата госпошлины» поставьте галочку о согласии на обработку персональных данных.
2. Заполните данные и выберите вид платежа: госпошлина за регистрацию ИП или ЮЛ. Остальные поля подтянутся автоматически.
3. Выберите адрес юрлица для ООО или прописку для ИП. Введите ФИО и ИНН.
4. Оплатите квитанцию: картой, через сайт банка или по распечатанной квитанции в отделении — в кассе либо через терминал.
В банке
Также уплатить можно в интернет-банке: в приложении выберите «Уплата госпошлины», затем «Регистрация ИП/ЮЛ» и оплатите счёт.
Порядок уплаты госпошлины
Госпошлину уплачивают заранее, до подачи документов, и обязательно в то отделение ФНС, куда вы будете их подавать: для ООО — по юридическому адресу, для ИП — по прописке. С неверными реквизитами в регистрации откажут.
- Найдите нужное отделение на сайте ФНС и проверьте его реквизиты.
- Сформируйте и оплатите квитанцию с этими реквизитами.
- Придите в это же отделение с пакетом документов и квитанцией.
Перед оплатой проверьте, что в квитанции верно указаны:
- Назначение платежа — регистрация ИП или юрлица.
- ФИО, ИНН и адрес регистрируемого.
- Сумма — 800 ₽ за ИП или 4 000 ₽ за ООО.
- Код бюджетной классификации (КБК) и банковские реквизиты отделения.
Пример квитанции об уплате госпошлины ИП
Сколько всего стоит открыть бизнес в 2026 году
Госпошлина — не единственный расход при запуске бизнеса. Вот на что ещё стоит заложить бюджет.
|Статья расходов
|ИП
|ООО
|Обязательно?
|Электронная подпись (УКЭП)
|0 ₽ или 1 500–3 500 ₽
|0 ₽ или 1 500–3500 ₽ × число учредителей
|Только для онлайн-подачи. Бесплатно — через «Госключ» или банк, платно — в удостоверяющих центрах. Для открытия ООО УКЭП нужна каждому учредителю
|Нотариальные услуги
|2 000–3 000 ₽
|3 000–5 000 ₽
|Только при подаче через нотариуса — госпошлину платить не нужно. Если учредители ООО обратятся к разным нотариусам, сумма вырастет
|Услуги посредников по регистрации бизнеса
|От 0 ₽ до нескольких десятков тысяч
|От 0 ₽ до нескольких десятков тысяч
|Если не хотите разбираться с регистрацией бизнеса самостоятельно. В Точка Банке помогут с регистрацией ИП и ООО бесплатно
|Расчётный счёт
|0 ₽ за открытие + плата за обслуживание по тарифу
|0 ₽ за открытие + плата за обслуживание по тарифу
|Формально не обязателен, но без счёта возможны только наличные расчёты, ограниченные 100 000 ₽ по одному договору между ИП и компаниями (п. 4 Указания ЦБ №5348-У). ООО на практике без счёта не обойтись
|Изготовление печати
|500–1 500 ₽
|500–1 500 ₽
|Не обязательна. Но некоторые ИП и ООО заводят её для работы с контрагентами
|Регистрация товарного знака
|От 35 000 ₽
|От 35 000 ₽
|Не обязательна. Сумма госпошлин за заявку, экспертизу и регистрацию растёт с каждым классом МКТУ
|Онлайн-касса
|От 20 000 ₽
|От 20 000 ₽
|Да, для большинства видов деятельности с приёмом оплаты от физлиц. Вместе с онлайн-кассой можно подключить эквайринг
|Лицензия, если деятельность лицензируемая
|7 500 ₽ и выше
|7 500 ₽ и выше
|Да. При этом по заявлениям до 31 декабря 2029 года пошлина за многие лицензии не взимается (п. 9 постановления Правительства №353), но льгота доступна не для всех сфер
Что делать, если в регистрации отказали
Если в регистрации отказали, исправьте ошибки из решения ФНС и подайте документы снова. Частые причины отказа:
- В квитанции указана не та налоговая. Нужные реквизиты ищите на сайте ФНС.
- Собрали не все документы.
- Ошиблись или сделали опечатку в заявлении.
- Адреса нет в ФИАС.
- Адрес в заявлении расходится с адресом в паспорте или в личном кабинете ФНС.
- С банкротства ИП ещё не прошло пяти лет.
- У заявителя уже есть действующее ИП.
- Есть судебный запрет на ведение бизнеса, и его срок ещё не истёк.
- У заявителя есть судимость, а бизнес связан с несовершеннолетними или перевозкой пассажиров.
Если налоговая откажет из-за ошибок или нехватки документов, а пошлина уже уплачена, исправьте недочёты и подайте документы повторно. Сделать это без повторной уплаты пошлины можно один раз в течение трёх месяцев со дня отказа (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).
Условия возврата ранее уплаченной госпошлины
Если уплатили госпошлину, но передумали и не подали документы на регистрацию, деньги можно вернуть. Для этого подайте в ФНС заявление на возврат — на это есть три года с даты оплаты.
Шаг 1. Заполнить заявление о возврате госпошлины
Скачайте бланк заявления по форме КНД 1122030 о возврате госпошлины и заполните его.
Первая страница
- ОКТМО: укажите код муниципального образования — его можно найти на сайте ФНС или в квитанции об уплате.
- ИНН: введите ваш ИНН.
- Код налогового органа: его можно найти на сайте ФНС, посмотрев код отделения, куда вы подаёте документы.
- Код бюджетной организации: какие реквизиты нужно указывать вам, посмотрите в квитанции на уплату госпошлины.
Вторая страница
- Наименование банка: полное название вашего банка можно посмотреть в приложении.
- БИК: это уникальный идентификатор банка. Его можно найти в интернете, банковском приложении или договоре с банком.
- Номер счёта: укажите номер вашего счёта, куда нужно вернуть деньги. Можно посмотреть в реквизитах в банковском приложении.
- Паспортные данные: укажите серию, номер паспорта, дату выдачи и кем выдан.
Шаг 2. Приложить к заявлению копию оплаченной квитанции
Если квитанция утеряна, запросите её в банке, через который производилась уплата.
Шаг 3. Подать заявление и копию квитанции в ФНС
Это можно сделать:
- Лично, обратившись в отделение ФНС.
- Через почту, отправив заказное письмо с описью вложения.
- Онлайн на сайте ФНС, но для этого способа нужна электронная подпись.
Деньги вернут на счёт в течение 15–30 дней с момента подачи заявления. Если сроки затягиваются, обратитесь в налоговую для уточнения.