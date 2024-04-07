ИП — это юридическое лицо или физическое

Коротко ИП может продавать товары, оказывать услуги, выполнять работы, получать прибыль, нанимать сотрудников и самостоятельно распоряжаться деньгами с расчётного счёта с учётом требований 115‑ФЗ. А ещё ИП вправе выбирать подходящий налоговый режим: ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН или НПД.



Важно помнить, что по долгам ИП отвечает личным имуществом, кроме единственного жилья, и что почти на всех налоговых режимах — кроме НПД и АУСН — ИП должен платить за себя фиксированные взносы. В 2026 году их размер составляет 57 390 ₽.

ИП — это по‑прежнему физическое лицо. Но со статусом, который даёт возможность легально вести предпринимательскую деятельность от своего имени.

Чем отличаются физическое и юридическое лицо

Физическое лицо — это любой человек: с рождения и до конца жизни он обладает правами и обязанностями по закону. Этот статус нельзя отменить или приостановить. К физическим лицам относятся:

Граждане Российской Федерации.

Иностранные граждане.

Лица без гражданства.

Юридическое лицо — это организация, которая по закону создана для ведения бизнеса или решения социальных задач. У неё есть своё имущество, которым она отвечает по долгам. Компания может от своего имени заключать договоры, судиться и защищать свои интересы.

В отличие от физлица, статус юрлица не возникает сам: организацию создают, выбирают для неё организационно-правовую форму и регистрируют в налоговой. Так же статус можно и прекратить — по решению владельцев, суда или ФНС.

Юрлица бывают коммерческие и некоммерческие. Первые созданы ради прибыли, вторые — нет: они не распределяют доход между участниками. Примеры юрлиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — самая популярная форма среди коммерческих организаций. Это хозяйственное общество, чей уставный капитал поделён на доли участников. По общему правилу участники по долгам компании не отвечают — риск убытков ограничен стоимостью их долей.

ПРИМЕР Антон и Мария открыли ООО с уставным капиталом 10 000 ₽. Антон внёс 2 000 ₽ (20%), Мария — 8 000 ₽ (80%). Если компания заработает 100 000 ₽, прибыль разделят по долям: Антону — 20 000 ₽, Марии — 80 000 ₽.



2. Акционерное общество — это коммерческая организация, капитал которой разделён на акции. Акционеры не отвечают по долгам компании — риск ограничен стоимостью их акций. АО бывает двух видов:

Публичное акционерное общество (ПАО) — акции могут покупать любые желающие.

Непубличное акционерное общество (АО) — акции принадлежат узкому кругу лиц, продавать их можно только другим акционерам или по специальным правилам.

3. Некоммерческая организация (НКО) — работает не ради прибыли, а для социальных, культурных или благотворительных целей.

Если обобщить: физлицо участвует в правоотношениях само и отвечает всем своим имуществом, кроме защищённого законом. Юрлицо — самостоятельный субъект, и его долги по общему правилу не переходят на учредителей.

ИП — это физлицо или юрлицо

Индивидуальный предприниматель — это гражданин (физлицо), который вправе вести бизнес без образования юридического лица. Право возникает с момента регистрации в ЕГРИП (ст. 23 ГК РФ).

При этом статус физлица не отменяет требования для ведения бизнеса: ИП платит налоги и, если нанимает сотрудников, отвечает за них как работодатель.

ПРИМЕР Марина — дизайнер, платит НДФЛ с зарплаты. Параллельно она стала брать заказы на логотипы и открыла ИП на УСН «Доходы»: теперь легально выставляет счета, но платит налог 6% и страховые взносы. Когда заказов стало больше, наняла помощника — с трудовым договором и отчётностью как у работодателя. При этом Марина осталась физлицом, просто с новыми правами и обязанностями.



По пункту 3 статьи 23 ГК РФ к ИП применяются те же правила, что и к коммерческим организациям, если закон не говорит иное. Проще говоря, по большинству обязанностей ИП и юрлица похожи.

Что касается административной ответственности, то для ИП возможны три варианта:

Именно поэтому штрафы у ИП чаще всего ниже, чем у организаций: в большинстве случаев к нему применяют санкции как к должностному лицу или по отдельной, более мягкой ставке. Но там, где закон приравнивает его к юрлицу, разницы в размере штрафа уже не будет.

Комментарий юриста Отсутствие регистрации не освобождает от налоговых обязанностей. По статье 11 НК РФ человек, который систематически ведёт бизнес, признаётся предпринимателем для целей налогообложения, даже если он не получил статус ИП. Ссылка на отсутствие статуса в этом случае не имеет правового значения.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Что выбрать: ИП или юрлицо

ИП и ООО по-разному отвечают по долгам, платят налоги и распоряжаются деньгами. Разберём то, что важно иметь в виду до регистрации, а полное сравнение дадим в таблице ниже.

Ответственность по долгам — главное отличие. ИП отвечает по обязательствам бизнеса всем личным имуществом: вкладами, автомобилем, недвижимостью. Защищено только то, что нельзя забрать за долги, например по статье 446 ГПК — единственное жильё.

Участник ООО рискует только тем, что вложил в уставный капитал. Но если компания обанкротится по вине её руководителей или собственников, суд может привлечь их к субсидиарной ответственности — и тогда долги придётся гасить из личных денег.

На практике это выглядит так: если ИП взял кредит на закупку товара и не смог вернуть, банк взыщет долг из личных сбережений. У учредителя ООО в той же ситуации долг останется за компанией, а не за его участником.

Взносы ИП за себя. ИП платит фиксированные взносы за себя всегда, даже без дохода: в 2026 году это 57 390 ₽. А также дополнительный взнос — 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Не платят только ИП на НПД и АУСН. У учредителя ООО взносов за себя нет вообще — компания платит только за сотрудников.

Комментарий юриста Здесь важно не путать две ситуации. Взносы за сотрудников ИП и ООО платят одинаково. Но за себя лично учредитель ООО взносов не платит — в отличие от ИП. Директор при этом считается сотрудником, и взносы за него идут на общих основаниях. Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Налоги. ООО может работать на ОСНО, УСН, АУСН или ЕСХН. Те же режимы доступны и ИП, но у него есть два дополнительных спецрежима, недоступных юрлицам: патентная система (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).

Распоряжение деньгами. Обе формы могут открыть расчётный счёт для бизнеса. ИП может свободно снимать деньги со счёта на личные нужды — с поправкой на требования 115-ФЗ. У ООО деньги принадлежат компании, вывести их можно только через распределение прибыли или под отчёт.

Регистрация и закрытие. Открыть ИП проще: минимум документов и госпошлина 800 ₽. Для ООО нужны устав, уставный капитал от 10 000 ₽, юридический адрес и пошлина 4 000 ₽. При электронной подаче госпошлины нет в обоих случаях. Закрыть ИП тоже легче, чем ликвидировать ООО.

Универсального ответа, что лучше — ИП или ООО, нет: всё зависит от ваших задач. Если решить самостоятельно сложно, эксперты Точка Банка могут помочь вам определиться.

Критерий ИП Юрлицо Статус Физлицо с правом вести бизнес Самостоятельная организация Регистрация Простая, минимум документов Сложнее: устав, уставный капитал, юрадрес Госпошлина 800 ₽, но если подавать в электронном виде — 0 ₽ 4 000 ₽, но если подавать в электронном виде — 0 ₽ Уставный капитал Не требуется Минимум 10 000 ₽ Ответственность по долгам Всем личным имуществом, кроме защищённого законом В пределах доли, исключение — субсидиарная ответственность Страховые взносы Фиксированные взносы ИП за себя — 57 390 ₽ в 2026 году плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽, а также за сотрудников. Исключения — режимы НПД и АУСН За себя ООО не платит, только за сотрудников, включая директора Налоговые режимы ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН Бухучёт Не обязателен Обязателен Распоряжение деньгами Свободно, с учётом 115-ФЗ Через распределение прибыли или под отчёт Печать Не обязательна Не обязательна Продажа бизнеса Можно продать только имущество, статус ИП продать нельзя Можно продать долю или бизнес целиком Закрытие Проще: одно заявление, срок — до пяти рабочих дней Сложнее и дольше: от 3,5 месяца до года

Как открыть ИП

Зарегистрироваться можно двумя способами:

Офлайн — через налоговую инспекцию, МФЦ или нотариуса. Нужны паспорт и — через налоговую инспекцию, МФЦ или нотариуса. Нужны паспорт и заявление по форме №Р21001 . При подаче лично в ИФНС госпошлина — 800 ₽. Через МФЦ или нотариуса она не взимается, потому что документы уходят в налоговую электронно. При этом нотариус берёт плату за свои услуги. Онлайн — через сайт ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн» или — через сайт ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк . Те же документы в электронном виде плюс электронная подпись. Госпошлина не взимается.

В обоих случаях нужно выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения — от них зависят ставки налогов и состав отчётности.

Сроки регистрации

Регистрация занимает 3–5 рабочих дней. По её итогам налоговая направляет на электронную почту лист записи ЕГРИП, подтверждающий регистрацию, и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — она подтверждает постановку на налоговый учёт с 2026 года.

Может ли налоговая отказать в регистрации ИП

Отказать могут только по основаниям из Федерального закона №129-ФЗ. Вот основные:

У заявителя уже есть действующий статус ИП.

Действует судебный запрет на предпринимательскую деятельность.

Не прошёл год с момента принудительного прекращения деятельности по решению суда.

Не прошло трёх лет с исключения из ЕГРИП по инициативе налоговой.

Не прошло пяти лет с даты банкротства как ИП.

Действует ограничение на регистрацию из-за неявки по повестке военкомата.

Заявитель хочет работать с детьми или в пассажирских перевозках, но имеет судимость по статьям, которые закрывают доступ к этим сферам.