ИП — это юридическое лицо или физическое

Чем отличаются физическое и юридическое лицо
Физическое лицо — это любой человек: с рождения и до конца жизни он обладает правами и обязанностями по закону. Этот статус нельзя отменить или приостановить. К физическим лицам относятся:
- Граждане Российской Федерации.
- Иностранные граждане.
- Лица без гражданства.
Юридическое лицо — это организация, которая по закону создана для ведения бизнеса или решения социальных задач. У неё есть своё имущество, которым она отвечает по долгам. Компания может от своего имени заключать договоры, судиться и защищать свои интересы.
В отличие от физлица, статус юрлица не возникает сам: организацию создают, выбирают для неё организационно-правовую форму и регистрируют в налоговой. Так же статус можно и прекратить — по решению владельцев, суда или ФНС.
Юрлица бывают коммерческие и некоммерческие. Первые созданы ради прибыли, вторые — нет: они не распределяют доход между участниками. Примеры юрлиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — самая популярная форма среди коммерческих организаций. Это хозяйственное общество, чей уставный капитал поделён на доли участников. По общему правилу участники по долгам компании не отвечают — риск убытков ограничен стоимостью их долей.
2. Акционерное общество — это коммерческая организация, капитал которой разделён на акции. Акционеры не отвечают по долгам компании — риск ограничен стоимостью их акций. АО бывает двух видов:
- Публичное акционерное общество (ПАО) — акции могут покупать любые желающие.
- Непубличное акционерное общество (АО) — акции принадлежат узкому кругу лиц, продавать их можно только другим акционерам или по специальным правилам.
3. Некоммерческая организация (НКО) — работает не ради прибыли, а для социальных, культурных или благотворительных целей.
Если обобщить: физлицо участвует в правоотношениях само и отвечает всем своим имуществом, кроме защищённого законом. Юрлицо — самостоятельный субъект, и его долги по общему правилу не переходят на учредителей.
ИП — это физлицо или юрлицо
Индивидуальный предприниматель — это гражданин (физлицо), который вправе вести бизнес без образования юридического лица. Право возникает с момента регистрации в ЕГРИП (ст. 23 ГК РФ).
При этом статус физлица не отменяет требования для ведения бизнеса: ИП платит налоги и, если нанимает сотрудников, отвечает за них как работодатель.
По пункту 3 статьи 23 ГК РФ к ИП применяются те же правила, что и к коммерческим организациям, если закон не говорит иное. Проще говоря, по большинству обязанностей ИП и юрлица похожи.
Что касается административной ответственности, то для ИП возможны три варианта:
- Если в статье КоАП РФ прописана отдельная санкция для предпринимателя — применяют именно её.
- Если отдельной нормы нет, ИП по умолчанию отвечает как должностное лицо (примечание к статье 2.4 КоАП РФ).
- Иногда закон прямо приравнивает ИП к юрлицу. Например, за часть нарушений с персональными данными ИП несёт ответственность как юридическое лицо, то есть штраф будет таким же, как у компании (примечание к статье 13.11 КоАП РФ).
Именно поэтому штрафы у ИП чаще всего ниже, чем у организаций: в большинстве случаев к нему применяют санкции как к должностному лицу или по отдельной, более мягкой ставке. Но там, где закон приравнивает его к юрлицу, разницы в размере штрафа уже не будет.
Что выбрать: ИП или юрлицо
ИП и ООО по-разному отвечают по долгам, платят налоги и распоряжаются деньгами. Разберём то, что важно иметь в виду до регистрации, а полное сравнение дадим в таблице ниже.
Ответственность по долгам — главное отличие. ИП отвечает по обязательствам бизнеса всем личным имуществом: вкладами, автомобилем, недвижимостью. Защищено только то, что нельзя забрать за долги, например по статье 446 ГПК — единственное жильё.
Участник ООО рискует только тем, что вложил в уставный капитал. Но если компания обанкротится по вине её руководителей или собственников, суд может привлечь их к субсидиарной ответственности — и тогда долги придётся гасить из личных денег.
На практике это выглядит так: если ИП взял кредит на закупку товара и не смог вернуть, банк взыщет долг из личных сбережений. У учредителя ООО в той же ситуации долг останется за компанией, а не за его участником.
Взносы ИП за себя. ИП платит фиксированные взносы за себя всегда, даже без дохода: в 2026 году это 57 390 ₽. А также дополнительный взнос — 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Не платят только ИП на НПД и АУСН. У учредителя ООО взносов за себя нет вообще — компания платит только за сотрудников.
Налоги. ООО может работать на ОСНО, УСН, АУСН или ЕСХН. Те же режимы доступны и ИП, но у него есть два дополнительных спецрежима, недоступных юрлицам: патентная система (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).
Распоряжение деньгами. Обе формы могут открыть расчётный счёт для бизнеса. ИП может свободно снимать деньги со счёта на личные нужды — с поправкой на требования 115-ФЗ. У ООО деньги принадлежат компании, вывести их можно только через распределение прибыли или под отчёт.
Регистрация и закрытие. Открыть ИП проще: минимум документов и госпошлина 800 ₽. Для ООО нужны устав, уставный капитал от 10 000 ₽, юридический адрес и пошлина 4 000 ₽. При электронной подаче госпошлины нет в обоих случаях. Закрыть ИП тоже легче, чем ликвидировать ООО.
Универсального ответа, что лучше — ИП или ООО, нет: всё зависит от ваших задач. Если решить самостоятельно сложно, эксперты Точка Банка могут помочь вам определиться.
|Критерий
|ИП
|Юрлицо
|Статус
|Физлицо с правом вести бизнес
|Самостоятельная организация
|Регистрация
|Простая, минимум документов
|Сложнее: устав, уставный капитал, юрадрес
|Госпошлина
|800 ₽, но если подавать в электронном виде — 0 ₽
|4 000 ₽, но если подавать в электронном виде — 0 ₽
|Уставный капитал
|Не требуется
|Минимум 10 000 ₽
|Ответственность по долгам
|Всем личным имуществом, кроме защищённого законом
|В пределах доли, исключение — субсидиарная ответственность
|Страховые взносы
|Фиксированные взносы ИП за себя — 57 390 ₽ в 2026 году плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽, а также за сотрудников. Исключения — режимы НПД и АУСН
|За себя ООО не платит, только за сотрудников, включая директора
|Налоговые режимы
|ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД
|ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН
|Бухучёт
|Не обязателен
|Обязателен
|Распоряжение деньгами
|Свободно, с учётом 115-ФЗ
|Через распределение прибыли или под отчёт
|Печать
|Не обязательна
|Не обязательна
|Продажа бизнеса
|Можно продать только имущество, статус ИП продать нельзя
|Можно продать долю или бизнес целиком
|Закрытие
|Проще: одно заявление, срок — до пяти рабочих дней
|Сложнее и дольше: от 3,5 месяца до года
Как открыть ИП
Зарегистрироваться можно двумя способами:
- Офлайн — через налоговую инспекцию, МФЦ или нотариуса. Нужны паспорт и заявление по форме №Р21001. При подаче лично в ИФНС госпошлина — 800 ₽. Через МФЦ или нотариуса она не взимается, потому что документы уходят в налоговую электронно. При этом нотариус берёт плату за свои услуги.
- Онлайн — через сайт ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. Те же документы в электронном виде плюс электронная подпись. Госпошлина не взимается.
В обоих случаях нужно выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения — от них зависят ставки налогов и состав отчётности.
Сроки регистрации
Регистрация занимает 3–5 рабочих дней. По её итогам налоговая направляет на электронную почту лист записи ЕГРИП, подтверждающий регистрацию, и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — она подтверждает постановку на налоговый учёт с 2026 года.
Может ли налоговая отказать в регистрации ИП
Отказать могут только по основаниям из Федерального закона №129-ФЗ. Вот основные:
- У заявителя уже есть действующий статус ИП.
- Действует судебный запрет на предпринимательскую деятельность.
- Не прошёл год с момента принудительного прекращения деятельности по решению суда.
- Не прошло трёх лет с исключения из ЕГРИП по инициативе налоговой.
- Не прошло пяти лет с даты банкротства как ИП.
- Действует ограничение на регистрацию из-за неявки по повестке военкомата.
- Заявитель хочет работать с детьми или в пассажирских перевозках, но имеет судимость по статьям, которые закрывают доступ к этим сферам.
Кроме того, некоторые виды бизнеса ИП в принципе недоступны — например банковская деятельность и производство крепкого алкоголя разрешены только юрлицам. Если ваш вид деятельности из таких, вариантов два: сменить ОКВЭД или открывать ООО.