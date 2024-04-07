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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

ИП — это юридическое лицо или физическое

Индивидуальный предприниматель (ИП) — это физическое лицо, которое официально зарегистрировалось, чтобы вести бизнес без образования юридического лица. Вместе с юристом Анастасией Машошиной разбираем, чем ИП отличается от юрлица и что выбрать для своего дела.

30.07.2026
14 977
14 977

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Авторы

Коротко
ИП — это по‑прежнему физическое лицо. Но со статусом, который даёт возможность легально вести предпринимательскую деятельность от своего имени.
ИП может продавать товары, оказывать услуги, выполнять работы, получать прибыль, нанимать сотрудников и самостоятельно распоряжаться деньгами с расчётного счёта с учётом требований 115‑ФЗ. А ещё ИП вправе выбирать подходящий налоговый режим: ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН или НПД.

Важно помнить, что по долгам ИП отвечает личным имуществом, кроме единственного жилья, и что почти на всех налоговых режимах — кроме НПД и АУСН — ИП должен платить за себя фиксированные взносы. В 2026 году их размер составляет 57 390 ₽.

Чем отличаются физическое и юридическое лицо

Физическое лицо — это любой человек: с рождения и до конца жизни он обладает правами и обязанностями по закону. Этот статус нельзя отменить или приостановить. К физическим лицам относятся:

  • Граждане Российской Федерации.
  • Иностранные граждане.
  • Лица без гражданства.

Юридическое лицо — это организация, которая по закону создана для ведения бизнеса или решения социальных задач. У неё есть своё имущество, которым она отвечает по долгам. Компания может от своего имени заключать договоры, судиться и защищать свои интересы.

В отличие от физлица, статус юрлица не возникает сам: организацию создают, выбирают для неё организационно-правовую форму и регистрируют в налоговой. Так же статус можно и прекратить — по решению владельцев, суда или ФНС.

Юрлица бывают коммерческие и некоммерческие. Первые созданы ради прибыли, вторые — нет: они не распределяют доход между участниками. Примеры юрлиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — самая популярная форма среди коммерческих организаций. Это хозяйственное общество, чей уставный капитал поделён на доли участников. По общему правилу участники по долгам компании не отвечают — риск убытков ограничен стоимостью их долей.

ПРИМЕР
Антон и Мария открыли ООО с уставным капиталом 10 000 ₽. Антон внёс 2 000 ₽ (20%), Мария — 8 000 ₽ (80%). Если компания заработает 100 000 ₽, прибыль разделят по долям: Антону — 20 000 ₽, Марии — 80 000 ₽.

2. Акционерное общество — это коммерческая организация, капитал которой разделён на акции. Акционеры не отвечают по долгам компании — риск ограничен стоимостью их акций. АО бывает двух видов: 

  • Публичное акционерное общество (ПАО) — акции могут покупать любые желающие.
  • Непубличное акционерное общество (АО) — акции принадлежат узкому кругу лиц, продавать их можно только другим акционерам или по специальным правилам.

3. Некоммерческая организация (НКО) — работает не ради прибыли, а для социальных, культурных или благотворительных целей.

Чем ООО отличается от других видов юридических лиц

Если обобщить: физлицо участвует в правоотношениях само и отвечает всем своим имуществом, кроме защищённого законом. Юрлицо — самостоятельный субъект, и его долги по общему правилу не переходят на учредителей.

ИП — это физлицо или юрлицо

Индивидуальный предприниматель — это гражданин (физлицо), который вправе вести бизнес без образования юридического лица. Право возникает с момента регистрации в ЕГРИП (ст. 23 ГК РФ). 

При этом статус физлица не отменяет требования для ведения бизнеса: ИП платит налоги и, если нанимает сотрудников, отвечает за них как работодатель.

ПРИМЕР
Марина — дизайнер, платит НДФЛ с зарплаты. Параллельно она стала брать заказы на логотипы и открыла ИП на УСН «Доходы»: теперь легально выставляет счета, но платит налог 6% и страховые взносы.
Когда заказов стало больше, наняла помощника — с трудовым договором и отчётностью как у работодателя. При этом Марина осталась физлицом, просто с новыми правами и обязанностями.

По пункту 3 статьи 23 ГК РФ к ИП применяются те же правила, что и к коммерческим организациям, если закон не говорит иное. Проще говоря, по большинству обязанностей ИП и юрлица похожи. 

Что касается административной ответственности, то для ИП возможны три варианта: 

  1. Если в статье КоАП РФ прописана отдельная санкция для предпринимателя — применяют именно её. 
  2. Если отдельной нормы нет, ИП по умолчанию отвечает как должностное лицо (примечание к статье 2.4 КоАП РФ). 
  3. Иногда закон прямо приравнивает ИП к юрлицу. Например, за часть нарушений с персональными данными ИП несёт ответственность как юридическое лицо, то есть штраф будет таким же, как у компании (примечание к статье 13.11 КоАП РФ).

Именно поэтому штрафы у ИП чаще всего ниже, чем у организаций: в большинстве случаев к нему применяют санкции как к должностному лицу или по отдельной, более мягкой ставке. Но там, где закон приравнивает его к юрлицу, разницы в размере штрафа уже не будет.

Виды штрафов для ИП

На основании чего действует ИП

Деятельность ИП без регистрации

Комментарий юриста

Отсутствие регистрации не освобождает от налоговых обязанностей. По статье 11 НК РФ человек, который систематически ведёт бизнес, признаётся предпринимателем для целей налогообложения, даже если он не получил статус ИП. Ссылка на отсутствие статуса в этом случае не имеет правового значения.

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Что выбрать: ИП или юрлицо

ИП и ООО по-разному отвечают по долгам, платят налоги и распоряжаются деньгами. Разберём то, что важно иметь в виду до регистрации, а полное сравнение дадим в таблице ниже.

Ответственность по долгам — главное отличие. ИП отвечает по обязательствам бизнеса всем личным имуществом: вкладами, автомобилем, недвижимостью. Защищено только то, что нельзя забрать за долги, например по статье 446 ГПК — единственное жильё. 

Участник ООО рискует только тем, что вложил в уставный капитал. Но если компания обанкротится по вине её руководителей или собственников, суд может привлечь их к субсидиарной ответственности — и тогда долги придётся гасить из личных денег.

На практике это выглядит так: если ИП взял кредит на закупку товара и не смог вернуть, банк взыщет долг из личных сбережений. У учредителя ООО в той же ситуации долг останется за компанией, а не за его участником.

Взносы ИП за себя. ИП платит фиксированные взносы за себя всегда, даже без дохода: в 2026 году это 57 390 ₽. А также дополнительный взнос — 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Не платят только ИП на НПД и АУСН. У учредителя ООО взносов за себя нет вообще — компания платит только за сотрудников.

Страховые взносы ИП: сколько и как платить

Комментарий юриста

Здесь важно не путать две ситуации. Взносы за сотрудников ИП и ООО платят одинаково. Но за себя лично учредитель ООО взносов не платит — в отличие от ИП. Директор при этом считается сотрудником, и взносы за него идут на общих основаниях.

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Налоги. ООО может работать на ОСНО, УСН, АУСН или ЕСХН. Те же режимы доступны и ИП, но у него есть два дополнительных спецрежима, недоступных юрлицам: патентная система (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).

Какие налоги платит ИП

Распоряжение деньгами. Обе формы могут открыть расчётный счёт для бизнеса. ИП может свободно снимать деньги со счёта на личные нужды — с поправкой на требования 115-ФЗ. У ООО деньги принадлежат компании, вывести их можно только через распределение прибыли или под отчёт.

Как снять деньги с расчётного счёта ИП

Как снять деньги с расчётного счёта ООО

Регистрация и закрытие. Открыть ИП проще: минимум документов и госпошлина 800 ₽. Для ООО нужны устав, уставный капитал от 10 000 ₽, юридический адрес и пошлина 4 000 ₽. При электронной подаче госпошлины нет в обоих случаях. Закрыть ИП тоже легче, чем ликвидировать ООО.

Универсального ответа, что лучше — ИП или ООО, нет: всё зависит от ваших задач. Если решить самостоятельно сложно, эксперты Точка Банка могут помочь вам определиться.

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КритерийИПЮрлицо
СтатусФизлицо с правом вести бизнесСамостоятельная организация
РегистрацияПростая, минимум документовСложнее: устав, уставный капитал, юрадрес
Госпошлина800 ₽, но если подавать в электронном виде — 0 ₽4 000 ₽, но если подавать в электронном виде — 0 ₽
Уставный капиталНе требуетсяМинимум 10 000 ₽
Ответственность по долгамВсем личным имуществом, кроме защищённого закономВ пределах доли, исключение — субсидиарная ответственность
Страховые взносыФиксированные взносы ИП за себя — 57 390 ₽ в 2026 году плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽, а также за сотрудников. Исключения — режимы НПД и АУСНЗа себя ООО не платит, только за сотрудников, включая директора
Налоговые режимыОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПДОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН
БухучётНе обязателенОбязателен
Распоряжение деньгамиСвободно, с учётом 115-ФЗЧерез распределение прибыли или под отчёт
ПечатьНе обязательнаНе обязательна
Продажа бизнесаМожно продать только имущество, статус ИП продать нельзяМожно продать долю или бизнес целиком
ЗакрытиеПроще: одно заявление, срок — до пяти рабочих днейСложнее и дольше: от 3,5 месяца до года

Как открыть ИП

Зарегистрироваться можно двумя способами:

  1. Офлайн — через налоговую инспекцию, МФЦ или нотариуса. Нужны паспорт и заявление по форме №Р21001. При подаче лично в ИФНС госпошлина — 800 ₽. Через МФЦ или нотариуса она не взимается, потому что документы уходят в налоговую электронно. При этом нотариус берёт плату за свои услуги.
  2. Онлайн — через сайт ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. Те же документы в электронном виде плюс электронная подпись. Госпошлина не взимается.

В обоих случаях нужно выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения — от них зависят ставки налогов и состав отчётности.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как выбрать коды ОКВЭД для ИП и ООО

Какую систему налогообложения выбрать для ИП и ООО

Сроки регистрации

Регистрация занимает 3–5 рабочих дней. По её итогам налоговая направляет на электронную почту лист записи ЕГРИП, подтверждающий регистрацию, и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — она подтверждает постановку на налоговый учёт с 2026 года.

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Может ли налоговая отказать в регистрации ИП

Отказать могут только по основаниям из Федерального закона №129-ФЗ. Вот основные:

  • У заявителя уже есть действующий статус ИП.
  • Действует судебный запрет на предпринимательскую деятельность.
  • Не прошёл год с момента принудительного прекращения деятельности по решению суда.
  • Не прошло трёх лет с исключения из ЕГРИП по инициативе налоговой.
  • Не прошло пяти лет с даты банкротства как ИП.
  • Действует ограничение на регистрацию из-за неявки по повестке военкомата.
  • Заявитель хочет работать с детьми или в пассажирских перевозках, но имеет судимость по статьям, которые закрывают доступ к этим сферам.

Кроме того, некоторые виды бизнеса ИП в принципе недоступны — например банковская деятельность и производство крепкого алкоголя разрешены только юрлицам. Если ваш вид деятельности из таких, вариантов два: сменить ОКВЭД или открывать ООО.

Вопросы по теме

Чем ИП отличается от ООО?

Главное различие — в ответственности по долгам. ИП отвечает всем личным имуществом, кроме защищённого законом. А учредитель ООО рискует только своей долей, за исключением случаев субсидиарной ответственности.


Зато ИП проще зарегистрировать, а деньгами со счёта он распоряжается напрямую, тогда как в ООО прибыль сначала распределяют между участниками. И с этой выплаты учредитель перечисляет НДФЛ 13%, а с суммы свыше 2,4 млн ₽ в год — 15%. Плюс ИП доступно больше налоговых режимов — включая ПСН и НПД, которых нет у ООО.

Что такое ОГРНИП и где его узнать?

Каждому ИП присваивается ОГРНИП — уникальный 15-значный номер. Он нужен для открытия счёта, заключения договоров, сдачи отчётности и проверки контрагентов. В отличие от ИНН, который остаётся с человеком навсегда, ОГРНИП перестаёт действовать при закрытии ИП: при повторной регистрации выдают новый.


Узнать свой ОГРНИП можно в выписке из ЕГРИП или через личный кабинет налогоплательщика. Проверить контрагента-предпринимателя — через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» или Досье контрагента от Точка Банк.

Должен ли ИП платить взносы, если не ведёт деятельность?

Да. Фиксированные взносы за себя нужно платить с момента регистрации до закрытия ИП — независимо от того, есть доход или нет. В 2026 году это 57 390 ₽. Исключение — режимы НПД и АУСН, на них обязательных фиксированных взносов ИП нет.

Может ли ИП нанимать сотрудников?

Да. ИП вправе быть работодателем и заключать трудовые договоры — как и юрлицо.


Вместе с этим правом появляются обязанности: платить зарплату, удерживать и перечислять НДФЛ с неё, платить за сотрудников страховые взносы, вести кадровый учёт и сдавать отчётность за работников в налоговую и Социальный фонд.

Можно ли продать ИП?

Нет. Статус ИП привязан к конкретному человеку. Можно только закрыть ИП, а бизнес продать отдельно — имущество, клиентскую базу или бренд.

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ИП — это юридическое или физическое лицо? — Точка Банк