Изделия из дерева: на чём можно заработать в 2026 году

Интерес к деревянным изделиям растёт: покупатели всё чаще выбирают натуральные материалы и уникальные вещи ручной работы. Запустить производство можно прямо дома, а продавать продукцию через интернет. Главное — зарегистрировать бизнес, учесть требования к сертификации и маркировке продукции.

Коротко Для старта достаточно небольшой мастерской, базового набора инструментов и простой технологии. Продавать продукцию можно на маркетплейсах, через соцсети, Авито или локальные ярмарки. При этом важно учитывать ограничения: ручной труд замедляет рост, доставка требует прочной упаковки, а часть товаров вроде мебели, посуды и игрушек подлежит обязательной сертификации. Для детских деревянных игрушек добавляется ещё и маркировка.

Деревянные изделия востребованы для дома, кухни, детской и в качестве подарков. Наибольший оборот приносят мебель, посуда, игрушки, сувениры и товары для бани.

Преимущества и недостатки бизнеса по продаже поделок из дерева

Бизнес на изделиях из дерева привлекает доступным стартом и стабильным спросом, но имеет свои подводные камни.

Преимущества

Небольшие вложения на старте. Для старта не нужна фабрика — хватит небольшой мастерской или гаража. Базовый набор инструментов можно приобрести в пределах 200 000 ₽, а дерево можно закупать у местных пилорам или через Aвито.

Стабильный спрос. Люди покупают деревянные изделия круглый год — для дома, дачи и в подарок. Особенно ценят ручную работу: вещи с гравировкой, необычной формы или с красивой упаковкой всегда выделяются среди фабричных.

Экологичность и безопасность. Дерево — натуральный и гипоаллергенный материал. Это важно, если вы делаете игрушки, кухонные принадлежности или товары для детей. Экопродукция сегодня хорошо продаётся.

Высокая маржа. На деревянных изделиях можно зарабатывать 100–300% от себестоимости: покупатели охотно платят за ручную работу и индивидуальность. Но в популярных нишах наценка падает из-за конкуренции.

Онлайн-продажи без ограничений. Продавать можно по всей стране: на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете, Ярмарке Мастеров, Авито.

Недостатки

Ручной труд ограничивает объёмы. Если всё делать самому, то расти сложно. При большом потоке заказов придётся искать помощников.

Нужны навыки и время. Без опыта деревообработки трудно добиться качественного результата. Ошибки заметны сразу: перекос, неровная шлифовка или пятна на покрытии могут испортить впечатление от хорошей идеи.

Расходы на доставку и упаковку. Деревянные изделия часто крупнее и тяжелее других товаров. Чтобы посылка доехала без повреждений, нужна прочная упаковка, что приводит к дополнительным расходам.

Чтобы снизить риски и спокойно развивать своё дело, важно работать официально. Регистрацию бизнеса можно пройти онлайн.

Популярные ниши по производству и продаже деревянных товаров

Деревянные товары популярны в разных нишах — от мебели и посуды до игрушек, сувениров и банных принадлежностей.

Мебель и предметы интерьера

Деревянная мебель и декор востребованы за экологичность, долговечность и атмосферу уюта. Лучше всего продаются функциональные вещи в современном дизайне.

Популярные изделия:

Столы, стулья, стеллажи, тумбы, табуреты, кровати из массива.

Настенные полки, подставки, консоли.

Интерьерные мелочи — часы, шкатулки, рамки, светильники.

Такие изделия можно продавать как наборы для сборки. Покупатель получает все детали и сам собирает мебель по инструкции. Так дешевле отправлять и меньше шансов, что товар повредится при доставке.

Садовая и дачная мебель

Активные продажи идут весной и летом, когда люди приводят в порядок участки и террасы. Осенью и зимой спрос падает, но это хорошее время для заготовок и создания новых изделий.

Популярные изделия:

Скамейки, кресла, качели.

Садовые домики, перголы, компостеры.

Столы и стулья для террас и беседок.

Чаще всего такую мебель делают разборной или складной.

Кухонные вещи и посуда

Деревянная кухонная утварь не царапает посуду, выглядит эстетично и служит долго. Спрос стабильный, особенно на авторские изделия.

Популярные изделия:

Разделочные и сервировочные доски.

Подносы, скалки, лопатки.

Тарелки, салатницы, менажницы.

Подставки под горячее, пряничные формы, ложки.

Особенно хорошо продаются наборы и изделия с гравировкой: именами, датами, логотипами. Это простой способ превратить обычный предмет в подарок.

Игрушки и развивающие изделия

Родители всё чаще выбирают деревянные игрушки вместо пластика — они безопасны, долговечны и приятны на ощупь.

Популярные форматы:

Кубики, машинки, кукольная мебель.

Сортеры, конструкторы, бизиборды.

Обучающие наборы для развития моторики и логики.

Главный тренд — экоигрушки без лака и красок, с натуральным маслом или воском. Такие изделия безопасны даже для малышей, не ломаются и хорошо смотрятся в интерьере детской.

Чтобы покупатели доверяли бренду, важно аккуратно обрабатывать все детали: шлифовать поверхности, избегать заусенцев и использовать только безопасные покрытия.

Сувениры, декор и подарки

Востребованная категория для авторских изделий. Покупают в подарок, для дома и на корпоративные мероприятия. Продаются готовыми или с персонализацией — гравировкой, логотипами, именами.

Популярные изделия:

Магниты, брелоки, подставки для телефона.

Шкатулки, фоторамки, мини-фигурки.

Настольные таблички, панно, декоративные вывески.

Хорошие фото, аккуратная упаковка и фирменный стиль помогут выделиться среди множества мастеров и удерживать покупателей.

Изделия для бани и сауны

Эта ниша стабильна и растёт каждый год. Покупают деревянные изделия и для частных бань, и для небольших отелей или баз отдыха. Спрос особенно высокий осенью и зимой, когда начинается банный сезон.

Популярные товары:

Вёдра, ковши, шайки.

Полки, скамейки, табуреты.

Вешалки, подголовники, подставки под ароматические масла.

Чтобы изделия служили долго, дерево пропитывают маслом или воском, а не лаком, — так оно не трескается и не впитывает влагу.

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Сертификация продукции из дерева

Игрушки, мебель и кухонные принадлежности из дерева должны быть безопасными. Для них оформляют декларацию или сертификат соответствия — без этих документов нельзя продавать продукцию, в том числе на маркетплейсах.

В 2026 году действуют техрегламенты ЕАЭС:

Несмотря на то, что часть изделий не требует обязательной сертификации, мастера часто оформляют добровольный сертификат по ГОСТ Р — это повышает доверие покупателей и упрощает работу с маркетплейсами.

Маркировка деревянных товаров

Большинство деревянных изделий вроде мебели, декора, банных принадлежностей и сувениров не входят в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный ЗНАК».

Исключение — детские игрушки и развивающие изделия из дерева. Для них обязательную маркировку ввели в 2025 году. Теперь каждая игрушка должна получить код из системы «Честный ЗНАК». Без такого кода продажа запрещена.

Также важно учитывать, что список товаров, подлежащих маркировке, ежегодно расширяется. Поэтому перед запуском продаж стоит проверять актуальный перечень маркируемых товаров.

Как начать продавать изделия из дерева

Чтобы бизнес на дереве приносил доход, важно правильно организовать работу — от выбора ниши до запуска первой партии.

Выбрать нишу

Определите, что именно вы хотите производить. Лучше начать с одного направления, потому что так проще освоить технологию и понять спрос.

Посмотрите, что сейчас продаётся на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете, Ярмарке Мастеров и Авито — это поможет оценить актуальные тренды, конкуренцию и цены.

Главное — не повторять чужие изделия, а добавить что-то своё: оригинальную форму, интересную обработку, аккуратную упаковку или деталь, по которой покупатель отдаст предпочтение вашему товару, а не конкуренту.

Определить место для мастерской

Для начала подойдёт гараж, подсобка или небольшое сухое и светлое помещение. Главное — обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку возле станков, а также место для хранения заготовок.

Если планируете делать мебель или крупные изделия, выделите отдельную зону для пиления и шлифовки, чтобы пыль не попадала в зону сборки и покраски.

Меры безопасности:

Надевайте защитные очки и наушники.

Используйте респиратор при шлифовке и работе с мелкой пылью.

Не надевайте перчатки при работе с вращающимися инструментами — их может затянуть.

Не используйте оборудование с повреждённым кабелем или корпусом.

Не храните опилки рядом с розетками, нагревателями и открытым огнём.

Регулярно убирайте пыль и обеспечьте проветривание.

Держите под рукой огнетушитель или ведро с песком.

Даже простые меры безопасности снижают риск травм, возгораний и пылевых взрывов.

Закупить оборудование

Минимальный набор включает:

Циркулярную пилу или лобзик.

Шлифовальную машинку.

Дрель и набор фрез.

Струбцины, угольники, киянку.

Защитные очки, перчатки и респиратор.

Для ручного производства этого достаточно. Если планируете делать мебель или крупные партии, пригодятся рейсмус, фуганок и фрезерный станок. На старте можно потратить 100 000–150 000 ₽, постепенно обновляя инструмент по мере роста продаж.

Зарегистрировать бизнес и пройти сертификацию

Чтобы продавать изделия из дерева официально и принимать оплату, нужно зарегистрировать бизнес.

ИП. Оптимальный вариант для небольших мастерских. Можно работать самому или с помощниками. Чаще выбирают УСН 6% «Доходы» или 15% «Доходы минус расходы» — в зависимости от затрат.

ООО. Подойдёт, если бизнес ведётся в партнёрстве или планируется расширение. Понадобятся устав, юридический адрес и бухгалтерский учёт.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн — через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и отправлять платежи контрагентам.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Перед продажей часть изделий обязательно сертифицируют — это мебель, игрушки и кухонные принадлежности, которые контактируют с пищей. Если сертификация не требуется, всё равно стоит оформить добровольный сертификат: он повышает доверие покупателей и помогает быстрее пройти модерацию на маркетплейсах.

Также для некоторых деревянных изделий нужна маркировка «Честный ЗНАК». Например, для детских игрушек.

Где продавать изделия из дерева

Готовые изделия можно продавать разными способами — от маркетплейсов до локальных ярмарок.

Маркетплейсы . Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и Ярмарка Мастеров подходят для игрушек, посуды, декора и небольших партий мебели. Важно правильно оформить карточку товара и подготовить упаковку.

Авито . Хороший дополнительный канал для локальных продаж, разовых заказов и крупных изделий, которые удобнее продавать в пределах своего города.

Социальные сети . VK и Телеграм помогают находить клиентов напрямую. Здесь хорошо работают индивидуальные заказы и небольшие коллекции.

Собственный сайт . Удобен, если хотите показать каталог, рассказать о мастерской и принимать заказы без посредников.

Локальные ярмарки. Городские рынки и фестивали позволяют показать изделия вживую и быстрее собрать первые заказы.