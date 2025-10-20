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Как бесплатно скачать устав компании: новый сервис ФНС

Теперь уставы компаний доступны через сервис ФНС — бесплатно и без визита в инспекцию.

20.10.2025
12 738
12 738

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Налоговая служба запустила онлайн-сервис для получения электронных копий учредительных документов юридических лиц — в том числе устава, который нужен, чтобы зарегистрировать ООО. Доступ открыт для всех: запросить устав компании может любой желающий.

Как получить устав компании через сервис ФНС

  2. Авторизуйтесь через «Госуслуги» — понадобится подтверждённая учётная запись.
  3. Найдите нужную компанию и просмотрите список документов из ЕГРЮЛ.
  4. Выберите файлы для скачивания и получите их в электронном виде.

Для компаний, которые работают по типовому уставу, сервис показывает номер документа и предлагает скачать соответствующий шаблон.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Можно запросить документы не более чем по 10 компаниям в день. Это сделано для стабильной работы системы.

Что делать, если документ недоступен

Если документ недоступен через онлайн-сервис, обратитесь в территориальную налоговую инспекцию по месту регистрации компании. Бумажную копию предоставят по официальному запросу на основании приказа Минфина от 05.08.2019 №121н.

Источникновость с сайта ФНС от 15.10.2025.

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Как бесплатно скачать устав компании: новый сервис ФНС — Точка Банк