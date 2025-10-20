Как бесплатно скачать устав компании: новый сервис ФНС

Налоговая служба запустила онлайн-сервис для получения электронных копий учредительных документов юридических лиц — в том числе устава, который нужен, чтобы зарегистрировать ООО. Доступ открыт для всех: запросить устав компании может любой желающий.
Как получить устав компании через сервис ФНС
- Перейдите на сайт ФНС России в раздел «Предоставление копий учредительных документов».
- Авторизуйтесь через «Госуслуги» — понадобится подтверждённая учётная запись.
- Найдите нужную компанию и просмотрите список документов из ЕГРЮЛ.
- Выберите файлы для скачивания и получите их в электронном виде.
Для компаний, которые работают по типовому уставу, сервис показывает номер документа и предлагает скачать соответствующий шаблон.
Что делать, если документ недоступен
Если документ недоступен через онлайн-сервис, обратитесь в территориальную налоговую инспекцию по месту регистрации компании. Бумажную копию предоставят по официальному запросу на основании приказа Минфина от 05.08.2019 №121н.
Источник: новость с сайта ФНС от 15.10.2025.