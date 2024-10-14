Как иностранцу зарегистрировать ИП

Коротко Иностранец может зарегистрировать ИП в России, если есть РВП или ВНЖ и регистрация по месту жительства. Процесс такой же, как для россиян, но документы потребуется перевести и заверить у нотариуса. Подать их можно онлайн или лично. Регистрация занимает 3–5 дней. Госпошлина — 800 ₽, уплатить её надо только при подаче на бумаге. Системы налогообложения для иностранного ИП — те же, что и для граждан РФ: ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН и НПД. Но есть важный нюанс: если вы провели в России менее 183 дней за календарный год, вы считаетесь налоговым нерезидентом РФ — и на ОСНО ставка НДФЛ составит 30% вместо 13–22%

Может ли иностранец зарегистрировать ИП в России

В России не важно гражданство индивидуального предпринимателя. И у россиян, и у иностранцев одинаковые права и обязанности при ведении предпринимательской деятельности. Даже процесс регистрации ИП похож.

Если планируете управлять бизнесом в одиночку — ИП проще оформить и легче вести. Для бизнеса с несколькими учредителями или с прицелом на масштабирование стоит рассмотреть регистрацию ООО.

Требования налоговой к иностранцу

Порядок регистрации регулируют два закона: ФЗ №129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» и ФЗ №115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Чтобы зарегистрировать ИП в России, иностранцу нужно соответствовать двум условиям:

Быть совершеннолетним — от 18 лет. Проживать на территории Российской Федерации.

Проживание в России можно подтвердить двумя способами: предоставив разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).

РВП получают по квоте, которую Правительство каждый год выделяет регионам. Также получить его можно, например, если иностранец получил очное образование в российском вузе, вступил в брак с гражданином или гражданкой РФ.

На ВНЖ можно подать, если прожить восемь месяцев по РВП. Но есть упрощённый вариант, при котором можно сразу подать на ВНЖ без оформления РВП. Он подходит только некоторым категориям иностранцев. Например, тем, чьи родители, бабушки или дедушки родились или постоянно проживали в РСФСР, СССР или Российской империи.

Ещё понадобится регистрация по месту жительства. Подойдёт любая — и постоянная прописка, и временная.

А вот патент или разрешение не нужны, так как по закону предпринимательство не приравнивается к трудовой деятельности.

Какой бизнес можно вести иностранцу

Не все сферы бизнеса доступны иностранцам. Как правило, ограничения связаны с национальной безопасностью, контролем над стратегическими ресурсами и защитой российского рынка труда.

Например, иностранцам недоступны:

Частная охранная деятельность. Производство и распространение вооружения и боеприпасов. Добыча полезных ископаемых. Нотариальная деятельность. Рыбный промысел. Лесное хозяйство и лесозаготовки.

Кроме того, для отдельных видов деятельности потребуется отсутствие судимости — например для работы с детьми, медицины, соцуслуг, пассажирских перевозок. Справку об отсутствии судимости предоставлять не нужно: по общему правилу ФНС сама запросит эту информацию в МВД.

Какие документы нужны для открытия ИП иностранцу

Регистрация ИП иностранцем проходит по тем же правилам, что и для граждан России. Разница лишь в том, что граждане других стран должны предоставить несколько дополнительных документов, перевести все бумаги на русский язык и заверить их у нотариуса.

Пакет документов для иностранцев:

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной национальный документ). При личной подаче — оригинал; при удалённой — копия. Если в документе нет данных о дате и месте рождения, дополнительно приложите свидетельство о рождении.

2. Нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык — всех страниц. Если прикладываете свидетельство о рождении, потребуется и его нотариально заверенный перевод.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Переводить нужно все страницы паспорта, включая пустые и те, где стоят только штампы и визовые отметки. Это самая частая причина отказа: заявитель приносит перевод одного разворота с фотографией, и налоговая возвращает документы. Проверьте, что нотариус заверил перевод целиком — количество страниц в переводе должно совпадать с количеством страниц в оригинале.

3. Заявление на регистрацию по форме Р21001. Особое внимание стоит уделить правильному заполнению заявления — это один из ключевых шагов для регистрации.

4. Копия вида на жительство или разрешения на временное проживание. Адрес регистрации должен быть в ВНЖ или в паспорте рядом со штампом РВП.

5. Виза, если будущий ИП из страны с визовым режимом въезда в РФ.

6. СНИЛС и ИНН — если планируете подавать документы онлайн, например через Точка Банк. В пакет для налоговой они не входят, но без них не выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а без подписи не получится зарегистрировать ИП дистанционно.

При личной подаче документов в налоговую инспекцию к копиям обязательно прикладываются оригиналы.

Какие ещё документы могут понадобиться:

При подаче на бумаге лично в налоговую — госпошлина 800 ₽, квитанцию об оплате нужно приложить к документам.

Для работы на УСН или другом специальном налоговом режиме — заявление о переходе. Например, заявление на УСН по форме КНД 1154004 важно подать вместе с основным пакетом документов или не позднее 30 дней после регистрации. Если пропустите этот срок, придётся работать на ОСНО до 1 января следующего года.

Налоги для иностранных ИП

Для иностранцев действуют те же системы налогообложения, что и для россиян, — можно выбрать ту, которая больше всего подходит вашему бизнесу.

Но есть важный нюанс. Если вы провели в России менее 183 дней за календарный год, вы считаетесь налоговым нерезидентом РФ — и на ОСНО ставка НДФЛ составит 30% вместо 13–22% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Другие системы налогообложения от резидентства не зависят, поэтому для тех, кто проводит в России меньше полугода, они часто выгоднее.

СНО Налог Условия ОСНО — НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от суммы дохода, для нерезидентов



— 30%



— НДС 0, 10, 22%

Ограничений нет. Можно заниматься любым видом деятельности и иметь в штате любое количество работников УСН — 6% с доходов



— 15% с доходов минус расходы (минимальный налог — 1% от доходов)

Если доход выше 20 млн ₽ в 2026 году, то ещё НДС: 5, 7% или 0, 10, 22%

Годовой доход не более 490,5 млн ₽, не более 130 сотрудников, остаточная стоимость основных средств (ОС) не более 218 млн ₽ АУСН — 8% с доходов



— 20% с доходов минус расходы (минимальный налог — 3% от доходов)

Доход за год не более 60 млн ₽, остаточная стоимость ОС не более 150 млн ₽, не более пяти сотрудников, и они получают зарплату по безналу ЕСХН 6% с прибыли плюс НДС, если нет освобождения по статье 145 НК РФ Только для сельскохозяйственной деятельности. Доходы от агробизнеса должны составлять не менее 70% ПСН Фиксированный налог 6% рассчитывается по виду деятельности и региону Доход не более 20 млн ₽ в 2026 году, не более 15 сотрудников, в розничной торговле и общепите площадь торгового зала не более 150 м², а в некоторых регионах — до 50 м² НПД — 4% с доходов от физлиц



— 6% с доходов от юрлиц и ИП

Могут применять иностранные граждане из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) и Украины. Доход до 2,4 млн ₽ в год. Доступны не все виды деятельности, нельзя совмещать с другими режимами

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Как подать документы в ФНС на регистрацию ИП

Документы для регистрации ИП иностранным гражданином можно подать онлайн или лично. Госпошлина уплачивается только в одном случае — при подаче документов на бумаге в ИФНС.

Рассмотрим основные способы подачи документов.

1. Лично в ИФНС

Адрес нужной налоговой инспекции можно найти на сайте ФНС.

Госпошлина: 800 ₽.

Срок регистрации: 3–5 рабочих дней. Возможны очереди в налоговой.

2. Через сайт ФНС

Документы подаются в электронном формате на сайте налоговой службы. Для этого будущему предпринимателю нужно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Иностранцу для получения УКЭП потребуются ИНН и СНИЛС. Если этих документов ещё нет, оформите их заранее: СНИЛС по анкете АДВ-1 — в отделении СФР или МФЦ, ИНН по форме 2-2-Учёт— в налоговой инспекции, через МФЦ или сервис ФНС. Затем получите подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

Госпошлина: не требуется.

Срок регистрации: 3–5 рабочих дней.

3. Через Точка Банк

​​Не придётся самому разбираться с документами для регистрации ИП иностранными гражданами. Специалисты Точка Банк сопровождают весь процесс: консультируют по кодам ОКВЭД и налоговой системе, помогают собрать документы, заполнить заявление и оформить электронную подпись.

Госпошлина: не требуется — документы подаются в электронном виде. Понадобится всего одна личная встреча с представителем банка, которую можно назначить в удобное для вас время и в удобном месте. Наш специалист приедет к вам сам.

Срок регистрации: 3–5 рабочих дней. По итогу вы получите и зарегистрированное ИП, и счёт для бизнеса.

И главное — Точка Банк первый на рынке, кто предлагает бесплатную онлайн-регистрацию для нерезидентов.

Зарегистрировать ИП онлайн

4. Через нотариуса

Нотариус помогает подготовить документы на регистрацию ИП, заверяет их своей электронной подписью и направляет в ФНС в электронном виде.

Госпошлина: не требуется. Но нужно будет отдельно оплатить услуги нотариуса — как правило, от 2 000 до 5 000 ₽ в зависимости от региона и объёма документов.

Срок регистрации: до пяти рабочих дней из-за передачи документов через посредника.

5. Лично в МФЦ

Перед визитом уточните, принимает ли выбранный МФЦ документы на регистрацию ИП.

Госпошлина: не требуется, так как чаще всего МФЦ направляет документы в ФНС в электронном виде.

Срок регистрации: до пяти рабочих дней из-за передачи документов через посредника.

Способы получения документов о регистрации ИП

После подачи заявления у налоговой есть 3–5 рабочих дней, чтобы принять решение о регистрации. Если у заявителя нет ИНН, налоговая присвоит его одновременно с регистрацией ИП, отдельно обращаться не нужно. Исключение — подача онлайн: там ИНН понадобится заранее, чтобы выпустить электронную подпись.

Получить документы о регистрации можно двумя способами:

Электронный . Заявителю на указанную в форме Р21001 электронную почту отправят лист записи ЕГРИП и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Бумажный. Если заранее отметить в заявлении, что документ нужен в бумажном виде, его выдадут в регистрирующей налоговой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ С 2026 года ФНС больше не будет выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учёт. Их заменят выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и выписка из ЕГРИП.

Иногда ФНС отказывает в регистрации ИП. Например, из-за неполного пакета документов или ошибок при заполнении заявления формы Р21001. Тогда у заявителя есть три месяца на подачу недостающих документов без повторной уплаты госпошлины.

Нужно ли дополнительно регистрироваться в пенсионном и страховом фондах

Начнём с того, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования (ФСС) объединились в Социальный фонд России (СФР).