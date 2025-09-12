Как купить готовый бизнес: проверка документов и финансов

Финансовая и юридическая проверка показывают, что стоит за красивыми словами продавца: стабильная прибыль или набор проблем. Именно проверка помогает увидеть, как компания зарабатывает деньги, какие обязательства на ней висят и стоит ли платить запрашиваемую цену за готовый бизнес.

Коротко Общее, на что стоит обратить внимание: информация в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, материальные и нематериальные активы, финансовое состояние, клиентская база, репутация и долги. Особенности для разных форм: ИП — придётся заново договариваться с контрагентами и сотрудниками, так как они не переходят автоматически к новому владельцу. ООО — важно проверить юридические риски, поскольку после покупки они останутся на компании и их придётся решать новому владельцу.

Покупка ООО и ИП отличается по сути. ООО можно приобрести, выкупив долю, а ИП передать нельзя — придётся регистрировать новое на своё имя. Поэтому и подход к проверке бизнеса будет разным.

Где можно купить готовый бизнес

Готовый бизнес можно найти на онлайн-площадках. Вот популярные варианты:

→ Авито — крупнейшая доска объявлений в России с разделом «Готовый бизнес». Здесь есть предложения как по крупным и дорогим компаниям, так и по небольшим: кафе, салоны красоты, точки шаурмы или бизнесы на маркетплейсах.

→ Юла — сайт объявлений, где тоже продают бизнес, но предложений обычно меньше, чем на Авито. В основном там выставляют малый бизнес.

→ Циан — портал недвижимости с объявлениями о продаже готового бизнеса. Из-за специфики сайта чаще встречаются предложения по арендному бизнесу. Плюс: можно смотреть объекты не только списком, но и на карте.

→ РБК БизТорг, Альтера Инвест и Оптима Инвест — специализированные сайты по продаже готового бизнеса. Предложения обычно более детализированные, с финансовыми показателями и информацией об особенностях компании.

Ещё бизнес можно найти через агентства или по личным связям. Если вы работаете с агентствами, обращайте внимание на отзывы и размер комиссии — она может быть достаточно высокой. А при поиске через личные знакомства не полагайтесь только на доверие к продавцу и тщательно проверяйте документы и состояние бизнеса.

Как купить готовый бизнес: пошаговая инструкция

Приобретать готовый бизнес проще и надёжнее, когда есть план. Ниже — пять ключевых шагов, которые помогут не упустить важное.

Шаг 1. Выбрать сферу бизнеса и определить бюджет

Выберите сферу, где у вас есть опыт или интерес. Сразу обозначьте сумму, которую готовы вложить в бизнес, — это поможет отсеять неподходящие варианты.

Например, если рассматриваете покупку небольшого салона красоты и ваш бюджет до 1,5 млн рублей, сразу можно исключить предложения по дорогим франшизам с арендой и оборудованием на 5 млн.

Шаг 2. Определить подходящие варианты

После того как определились с бюджетом и сферой, переходите к поиску конкретных вариантов. Искать бизнес можно на онлайн-площадках, через агентства или по личным контактам. Онлайн-объявления дают большой выбор, агентства помогают с анализом, а личные связи иногда позволяют найти более выгодные предложения.

При поиске вариантов лучше сразу учитывать форму бизнеса, который собираетесь приобрести — ООО или ИП. У каждой свои особенности.

ООО: вы покупаете долю в компании, и все контракты, обязательства и сотрудники автоматически переходят к вам. При этом остаются и все долги и обязательства компании.

ИП: статус ИП привязан к конкретному человеку, поэтому его нельзя просто выкупить. Покупателю придётся открыть ИП на своё имя и приобрести активы у прежнего владельца. То есть договоры и контракты не переходят автоматически. Зато и долги предыдущего владельца на нового не распространяются, ведь это два разных ИП.

Шаг 3. Проверить варианты самостоятельно

Посмотрите данные в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, проверьте лицензии, права на имущество и объекты интеллектуальной собственности. Это нужно, чтобы убедиться, что бизнес чистый и без скрытых проблем. Дальше в статье мы подробно рассмотрим, на что конкретно нужно обращать внимание и в каких источниках искать информацию.

Также важно задать продавцу ключевые вопросы о бизнесе — доходах, расходах, клиентах, долгах, сотрудниках и договорах с контрагентами. Вот пример чек-листа с вопросами ↓

Скачать чек-лист

Шаг 4. При необходимости привлечь юристов и консультантов

Если проверка выходит за рамки ваших компетенций, подключите юриста для анализа документов и выявления юридических рисков, финансового эксперта — для оценки отчётности и финансового состояния компании.

При необходимости можно также привлечь независимого оценщика, чтобы объективно оценить стоимость материальных и нематериальных активов бизнеса.

Шаг 5. Заключить сделку

Здесь главное — правильно оформить все документы, чтобы потом не возникло проблем и судебных разбирательств. Так, при покупке доли в ООО обязательно привлекается нотариус: он заверяет сделку, помогает оформить переход прав и направляет сведения об изменениях в ФНС.

Перед сделкой важно убедиться в полномочиях подписанта. Так, генеральный директор ООО — лицо, которое может действовать от имени компании без доверенности. Проверить его полномочия можно, запросив выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой.

Если же документы подписывает не владелец бизнеса, понадобится нотариальная доверенность. Проверьте срок действия документа, объём полномочий и убедитесь, что доверенность не была отозвана. Если сделку ведёт нотариус, то он проверит все эти моменты за вас.

Особенности покупки готового бизнеса у ИП и организации

Разница в устройстве бизнеса: ООО — отдельное юридическое лицо с собственными активами, долгами и обязательствами, а ИП привязано к личности предпринимателя.

Если продавец — компания, нужно купить 100% доли по договору купли-продажи, и вы получите все активы бизнеса. Открывать новое ООО не требуется. При этом долги, штрафы и судебные дела общества, возникшие при прежнем владельце, останутся на компании даже после смены владельца. Это нужно учитывать при проверке бизнеса.

Ещё один важный нюанс: в договорах с крупными заказчиками может быть условие, что при смене владельца или гендиректора контрагент вправе расторгнуть контракт. Такие условия стоит проверить заранее. Плюс для подстраховки можно включить в договор купли-продажи доли заверение продавца о том, что подобных договорённостей с контрагентами нет.

Если продавец — ИП, покупателю сначала нужно зарегистрировать ИП на своё имя, затем выкупить активы у прежнего владельца и договориться с контрагентами и сотрудниками, с которыми тот сотрудничал. Фактически всё придётся оформлять заново — ничего не переходит автоматически.

При этом старые долги и судебные дела остаются за прежним предпринимателем и не переходят к новому владельцу. Это объясняется тем, что обязательства ИП, как и активы, привязаны к конкретному человеку, а не к бизнесу.

ПРИМЕР Если прежний владелец бизнеса — ИП — должен деньги поставщикам, эти долги не перейдут к вам. Взыскивать их будут только с предыдущего предпринимателя.

В итоге: алгоритм покупки напрямую зависит от формы бизнеса. Детали — в таблице ↓

Форма бизнеса Алгоритм действий покупателя ИП — Если статуса ИП нет, следует открыть ИП на своё имя.

— Если у прежнего владельца есть супруг или супруга, надо попросить согласие на продажу бизнеса.

— Выкупить нужные активы у предыдущего владельца.

— Перезаключить договоры с контрагентами и сотрудниками.

— Получить лицензии и разрешения, если они нужны для ведения бизнеса

ООО с одним собственником — Обратиться к нотариусу.

— Нотариально оформить сделку о купле-продаже 100% доли ООО.

— Дождаться регистрации: нотариус передаст информацию в налоговую, а та зафиксирует нового владельца в ЕГРЮЛ

ООО с несколькими собственниками — Проверить ограничения на продажу долей в уставе и учредительном договоре, например преимущественное право покупки.

— У нотариуса заключить договоры купли-продажи долей. При возможности собрать всех собственников вместе — тогда можно оформить один договор со всеми.

— Дождаться регистрации: нотариус сам подаст заявление в ФНС о регистрации нового собственника доли или долей



Как проверить готовый бизнес перед покупкой

​​Перед покупкой бизнеса важно проверить ключевые аспекты. Часть проверок общая для ООО и ИП, часть будет отличаться в зависимости от формы собственности.

Общее, что нужно проверить у ИП и ООО

Перед покупкой бизнеса важно пройтись по контрольным точкам: посмотреть сведения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, оценить активы и долги, проанализировать финансовое состояние, изучить клиентов и репутацию.

Параллельно нужно проверить трудовые договоры и соглашения с клиентами и контрагентами. Также важно убедиться, что бизнес не участвовал в судебных разбирательствах, и что у него есть все необходимые лицензии.

Дальше подробнее разберём все пункты для проверки.

1. Информация в ЕГРИП или ЕГРЮЛ

Основные сведения об ООО и её владельце содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц — ЕГРЮЛ. Из реестра можно узнать, есть ли у компании филиалы, другие владельцы и не находится ли бизнес в стадии ликвидации.

Для индивидуальных предпринимателей информация содержится в другом реестре — ЕГРИП. Здесь можно проверить: регистрационные данные, коды ОКВЭД и наличие лицензий.

Как действовать: запросить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП может любой человек бесплатно на сайте ФНС.

ПРИМЕР Продавец утверждает, что у него один магазин, а в ЕГРЮЛ указано два филиала и то, что компания находится в стадии ликвидации. Это сигнал о высоких рисках покупки такого бизнеса.

2. Материальные активы

Материальные активы — это физическое имущество бизнеса, которое используется в его деятельности и имеет экономическую ценность. Например: здания, оборудование, остатки товаров и т.д.

Чтобы проверить такие активы, проводят инвентаризацию: пересчитывают объекты, оценивают их состояние и соответствие заявленной документации. При сомнениях в стоимости или состоянии имущества можно привлечь независимого оценщика.

Также важно убедиться, что имущество принадлежит именно продавцу. Для этого нужно запросить у него документы о праве собственности. Если сомневаетесь в их достоверности, лучше привлечь к процессу юристов.

ПРИМЕР Покупатель приходит на склад компании и видит, что часть оборудования арендована, а на помещение нет документов. В такой ситуации важно проверить, будет ли аренда оборудования действовать после покупки новым собственником. А на помещение без документов рассчитывать не стоит.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы — это те ресурсы бизнеса, которые нельзя потрогать руками: товарные знаки, лицензии, патенты, программы, сайты и доменные имена. Важно убедиться, что права на них принадлежат продавцу, а не сотруднику или третьим лицам.

Для этого проверяют документы: свидетельства, договоры об отчуждении прав на сайт и другие. Также стоит изучить трудовые договоры — в них могут быть важные положения, например о создании работниками служебных произведений, таких как программы, или другие объекты.

Владельца исключительных прав на товарный знак или патент можно проверить в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Причём даже если компания активно использует знак или патент, формально права могут принадлежать другому лицу — поэтому проверка критически важна.

Что касается лицензий: для ООО их по общему правилу менять не надо, если не было реорганизации и не изменились название компании или её адрес (ч. 1 ст. 18 Федерального закона №99‑ФЗ). Для ИП лицензии придётся переоформлять на нового владельца.

ПРИМЕР У компании есть сайт с уникальным дизайном, но с разработчиком не заключён договор о передаче прав. Это значит, что юридически сайт принадлежит разработчику и без его согласия новый владелец не сможет распоряжаться им. Также важно проверить, кому принадлежит домен, и не забыть его забрать.

4. Финансовое состояние

Финансовое состояние показывает, сколько бизнес зарабатывает и как расходует деньги. Чтобы понять реальную картину, важно погрузиться в бухгалтерский и управленческий учёт.

Бухгалтерский учёт показывает, сколько у компании доходов и расходов, а также помогает оценить её задолженности: что она должна контрагентам (кредиторская задолженность) и что должны ей (дебиторская задолженность). Для компаний ведение бухучёта обязательно, а для ИП — по желанию.

Где посмотреть данные? Обобщённые данные за прошлый год для ООО доступны в открытом ресурсе на сайте ФНС. Но лучше попросить у владельца актуальные цифры за текущий год. Для ИП открытых данных нет, так как ведение бухгалтерии необязательно, поэтому информацию стоит уточнять напрямую у предпринимателя.

Управленческий учёт ведётся не для государства, а для собственника бизнеса. Обычно таким учётом занимаются финансовый директор или специалист. Цель — дать точные данные для принятия решений, просчитать развитие компании и оценить, можно ли увеличить прибыль и насколько эффективно используются ресурсы.

Обычно в управленческий учёт включают:

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ) — показывает, сколько выручки, расходов и какая в итоге прибыль за определённый период.

Отчёт о движении денежных средств (ДДС) — фиксирует, откуда приходят деньги и на что они тратятся.

Управленческий баланс — показывает, что есть у компании и за чей счёт это куплено — собственные средства или кредиты. По нему видно, насколько эффективно используются активы и приносят ли они доход.

Важно не путать управленческие отчёты с бухгалтерскими. В отличие от бухучёта для управленческих отчётов нет строгих правил: можно использовать любые подходы к классификации расходов, строить прогнозы рентабельности на несколько лет вперёд и включать другие показатели, которые будут полезны собственнику.

ПРИМЕР Бухучёт: прибыль за август — 500 000 рублей. Всё официально.Управленческий учёт: показывает рост расходов на маркетинг +50 000 рублей и аренду +20 000 рублей. Это сигнал, что будущая прибыль может упасть или даже уйти в ноль, а в бухучёте пока что всё выглядит хорошо.

5. Долги

Чтобы оценить обязательства бизнеса, в первую очередь смотрят бухгалтерскую отчётность. Для ООО она обязательна, а у ИП её может и не быть, поэтому в случае с предпринимателем придётся полагаться на другие документы: зарплатные ведомости, договоры и акты сверки с контрагентами. По ООО их тоже стоит посмотреть.

Оценить долги ИП и компании можно также по открытым источникам ↓

Может возникнуть вопрос: зачем проверять долги ИП, если они не переходят новому владельцу? Отвечаем — это важно, чтобы избежать репутационных проблем, не потерять клиентов и снизить скрытые риски при запуске бизнеса.

ПРИМЕР Магазин, по словам продавца, приносит 500 000 рублей в месяц, но у него висят неоплаченные счета поставщикам на 300 000 рублей и открыто два судебных процесса из-за долгов. Если их не учесть, покупатель рискует оказаться в минусе после приобретения бизнеса.

6. База клиентов

Доход бизнеса напрямую зависит от клиентов. Важно понять, кто они, сколько их, насколько платёжеспособны и какой процент постоянных. Хорошим сигналом станет, если продавец сможет показать эти данные из CRM.

СОВЕТ Если речь про кафе или салон красоты, можно самому туда сходить или отправить знакомых под видом клиентов. Так вы увидите, насколько место действительно востребовано.

7. Репутация

Репутация компании тоже сильно влияет на будущую доходность. Проверить её можно на федеральных и локальных новостных порталах, в социальных сетях и в отзывах на 2ГИС, Яндекс и Google Картах.

Ещё стоит попросить у владельца документы с результатами опросов клиентов, если они проводились.

ПРИМЕР У салона красоты много положительных отзывов, но в соцсетях и на форумах встречаются жалобы на задержки с записями. Это сигнал обратить внимание на организацию работы.

Что ещё проверить при покупке ИП

При покупке ИП важно проконтролировать, как обстоят дела с контрагентами и сотрудниками, потому что договоры и обязательства не перейдут автоматически к новому владельцу.

Контрагенты. С поставщиками придётся договариваться заново — уточнять, кто готов продолжать работать и на каких условиях.

Сотрудники. Нужно обсудить с командой их планы и условия работы, чтобы ключевые сотрудники остались после смены владельца.

Что ещё проверить при покупке ООО

При покупке ООО важно убедиться, что у компании нет проблем с законом, ведь после сделки они станут головной болью нового владельца. Для этого стоит изучить:

Что такое due diligence и как это поможет

Due diligence — это комплексная проверка компании перед покупкой. По сути, это способ убедиться, что бизнес, который вы собираетесь приобрести, действительно стоит заявленных денег и не скрывает серьёзных проблем.

Обычно проверяют три блока:

Юридический — договоры, лицензии и разрешения, споры и судебные дела, трудовые и корпоративные отношения, интеллектуальная собственность, персональные данные.

Финансовый — отчётность, кредиты, задолженности, обязательства перед контрагентами.

Налоговый — корректность уплаты налогов и наличие возможных претензий от ФНС.

Иногда добавляют и операционный анализ: проверяют процессы, сотрудников, поставщиков и клиентов, чтобы оценить устойчивость бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Due diligence помогает выявить риски до сделки — например, скрытые долги, зависимость компании от одного клиента или завышенные показатели прибыли. По результатам проверки можно либо отказаться от покупки, либо договориться о снижении цены, либо заранее подготовиться к устранению проблем.

Проводят проверку чаще всего юридические или консалтинговые фирмы, а также аудиторские компании. Найти проверяющего можно через поисковые системы, соцсети или рекомендации знакомых. Главное — обращать внимание на опыт работы с проверками бизнеса перед покупкой и уточнять, какие риски они будут искать.

Стоимость due diligence зависит от масштаба бизнеса и глубины анализа. Минимальная проверка документов может стоить 50 000–100 000 рублей, а комплексная оценка с юридическим, финансовым и налоговым аудитом — от нескольких сотен тысяч.

Если такой бюджет кажется слишком высоким, можно использовать сервисы проверки контрагентов. Обычно они собирают данные из открытых источников вроде ЕГРИП и ЕГРЮЛ, сервисов ФНС, картотеки арбитражных дел, реестра сведений о банкротстве и других. А дальше дают обобщённую информацию по бизнесу:

наличие судебных споров;

долги;

банкротства;

связи с другими компаниями;

нарушения закона и проверки государственных органов;

лицензии и разрешения;

патенты, товарные знаки и исключительные права.

Доступ к таким базам стоит значительно меньше, чем услуги юристов или аудиторов, а информацию можно получить за несколько минут. Но есть и ограничения: база не покажет все риски, например по интеллектуальной собственности, и самому будет сложно сделать полные выводы.

По результатам проверки сервис сформирует отчёт по бизнесу. Смотрите пример, как отчёт выглядит в Точка Досье ↓

Проверить бизнес через Точка Досье

В итоге: сервисы лучше всего подходят для предварительной оценки бизнеса, но не заменяют полноценный Due Diligence. Особенно если речь идёт о сделках с высокими рисками, к каким чаще всего и относится покупка готового бизнеса.

Плюсы и минусы готового бизнеса

У покупки готового бизнеса есть и преимущества, и риски — разберём их ниже

Плюсы

Быстрый старт: бизнес уже работает, есть клиенты, поставщики, сотрудники

Сразу есть выручка, денежный поток и репутация на рынке

Налаженные бизнес-процессы и инфраструктура

Не нужно тратить время на поиск помещения, поставщиков

Возможность быстро занять нишу и начать расширение

Можно учесть чужой опыт — ошибки и успехи предыдущего владельца подсказывают, что стоит менять, а что оставлять как есть

Минусы

Высокая цена: платите не только за активы, но и за наработанную репутацию

Репутация может быть и негативной, а цифры в отчётах «нарисованными»

Риски скрытых долгов и обязательств, о которых продавец мог умолчать

Возможны конфликты с прежними сотрудниками или партнёрами

Бизнес-модель может быть устаревшей, требующей инвестиций в изменения