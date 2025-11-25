Как начать бизнес на домашней еде: идеи для самозанятых в 2026 году

Спрос на еду есть всегда: люди охотно покупают готовые блюда, мёд, десерты и другие продукты у надёжных производителей. Главное, готовить качественно и придерживаться ограничений режима — налога на профессиональный доход (НПД).

Коротко Медкнижка и ГОСТы самозанятому не нужны, но за безопасность продукции отвечает он сам. В квартире можно работать без санитарных документов, соблюдая обычные правила для жилых помещений. В арендованной торговой точке нужно следовать СанПиН. Чтобы продавать еду на маркетплейсах или поставлять её в магазины, нужна сертификация. Самозанятым её не оформляют, поэтому нужно будет открыть ИП. Режим НПД при этом можно сохранить.

Самозанятый может готовить еду дома, если делает всё сам. Нельзя перепродавать продукты, торговать подакцизными и обязательными к маркировке товарами. С марта 2026 года выпечку и кондитерку обязательно маркировать в системе «Честный ЗНАК», поэтому продавать их в розницу самозанятым нельзя, но на заказ готовить можно.

Можно ли производить и продавать продукты как самозанятый

Закон №422-ФЗ не запрещает самозанятым продавать продукты своего производства. В приложении «Мой налог» в категории «Общественное питание» можно найти такие виды деятельности, как кондитер и повар.

Рассмотрим основные ограничения для самозанятых.

Нельзя перепродавать чужую продукцию. Самозанятый должен готовить сам. Например, он не сможет закупить рыбу оптом и перепродать её, но может приготовить рыбные котлеты и продать их. Никакой подакцизной продукции. Пиво, водка, коньяк и другие напитки под запретом, даже если самозанятый делает всё сам. Полный перечень подакцизных товаров есть Пиво, водка, коньяк и другие напитки под запретом, даже если самозанятый делает всё сам. Полный перечень подакцизных товаров есть в статье 181 НК РФ Нельзя продавать продукцию с обязательной маркировкой. Это молочные продукты, газировка, красная икра и другая продукция из . Это молочные продукты, газировка, красная икра и другая продукция из распоряжения Правительства №792-р . Причём список постоянно пополняется. Нужно соблюдать лимит дохода. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн ₽ в год. Если планируется больше, потребуется . Доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн ₽ в год. Если планируется больше, потребуется регистрация ИП и смена налогового режима, например на УСН.

Нужны ли самозанятому специальные документы для производства и продажи продуктов

Самозанятые освобождены от многих требований, которые применяются к пищевому производству. Им не нужно:

Проходить медосмотры и оформлять медкнижки.

Соблюдать ГОСТы или технические условия (ТУ).

Подтверждать сертификацию продукции при онлайн-продажах через интернет-площадки и соцсети. Исключение — маркетплейсы, там сертификация обязательна.

ВАЖНО Произведённая продукция в любом случае должна быть безопасной . При отравлении придётся вернуть деньги клиенту и компенсировать нанесённый продукцией вред.

Производство можно организовать прямо дома — закон это разрешает. Но есть ограничения: нельзя превращать квартиру в цех с промышленным оборудованием или работать круглосуточно.

Нужно соблюдать обычные правила для жилых помещений — режим тишины, санитарные и технические нормы. Полный список требований можно посмотреть в Постановлении Правительства №47.

А при работе в арендованной торговой точке самозанятому придётся соблюдать такие требования:

Когда нужна сертификация продукции

Правило такое: если самозанятый торгует через соцсети или свой магазин, декларации соответствия оформлять не нужно.

Если же предприниматель хочет поставлять продукцию в магазины или торговать на маркетплейсах, потребуется оформить ИП или зарегистрировать ООО. Самозанятым декларацию соответствия «О безопасности пищевой продукции» не выдают, а она необходима для работы с магазинами и маркетплейсами.

Простой вариант — оформить ИП на НПД. Так вы сможете получить декларацию соответствия и при этом сохранить удобную систему налогообложения. Это лёгкий способ масштабировать бизнес.



Идеи мини-производства еды для самозанятых

Разберём популярные идеи для производства еды на дому. Важный момент: перечень маркируемых продуктов постоянно расширяется, поэтому стоит регулярно проверять изменения на сайте «Честный ЗНАК». Как только маркировка станет обязательной — продавать такую продукцию самозанятым станет нельзя.

Также на многие товары нужна декларация соответствия. Поэтому если у вас нет статуса ИП, то сможете продавать только через соцсети или свой магазин.

1. Производство сухофруктов и фруктовых чипсов

Сухофрукты делать просто: нужны сушилка и упаковка. Но сложнее продавать, потому что на рынке много конкурентов. Что поможет выделиться: продажа редких и экзотических сухофруктов, разные форматы вроде набора для ребёнка или для мужского здоровья, крафтовая упаковка.

Фруктовые чипсы — тоже рабочий вариант: можно играть со вкусами и добавлять специи, делать смеси из ананасовых, апельсиновых, манговых чипсов.

2. Производство мёда

Люди охотно покупают этот продукт для себя или в подарок близким. Но на рынке большая конкуренция, поэтому нужно продумать уникальное торговое предложение и дизайн этикеток.

Чтобы работать с мёдом, нужна своя пасека. Самозанятые могут продавать только самостоятельно произведённые мёд и продукцию из него. Это направление сложнее в реализации, поэтому стоит заранее оценить силы и расходы.

Плюс на чистый мёд, в котором нет добавок, сертификация не нужна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ С 14 ноября 2025 по 28 февраля 2026 года в системе «Честный ЗНАК» проводится эксперимент по маркировке мёда в потребительской упаковке . Следите за новостями: когда маркировка станет обязательной, самозанятые уже не смогут торговать мёдом.

3. Производство копчёных изделий

Для такого производства понадобятся электрическая коптильня и небольшое помещение. Коптить можно мясо, рыбу, сыр и другие продукты. Плюс такого бизнеса в том, что копчёности долго хранятся, поэтому планировать производство проще.

Продукцию можно продавать на рынке, арендовав торговое место.

4. Кондитерские изделия и выпечка

Домашняя кондитерская и выпечка — популярные направления среди самозанятых. Спрос стабильный: люди покупают торты, пирожные, хлеб, пирожки.

Конкуренция в нише высокая, поэтому важно выделиться. Для кондитерки это могут быть ПП-сладости, подарочные наборы из маршмеллоу, необычная подача или фирменный стиль. Для выпечки — редкие начинки, необычные формы, сезонные или старинные семейные рецепты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ С марта 2026 года самозанятым нельзя будет продавать в розницу готовые кондитерские изделия и выпечку, так как они войдут в перечень обязательной маркировки . Но можно работать по индивидуальному заказу. Например, если у самозанятого есть аудитория ВКонтакте, он может выложить примеры кондитерских изделий и написать, что готов на заказ повторить любой торт или пирожное.



5. Производство домашней лапши

Домашняя лапша проста в приготовлении: нужны мука, вода и базовая техника. Главная сложность — конкуренция с магазинной продукцией. Люди не всегда готовы переплачивать за то, что можно купить дешевле.

Выделиться помогут необычная форма, разная толщина, добавки вроде шпината, свёклы или тыквы. В соцсетях можно показывать процесс приготовления и натуральные ингредиенты — это помогает объяснить ценность продукта.

6. Производство домашних полуфабрикатов

Пельмени, наггетсы, чебуреки, голубцы — продукты с постоянным спросом. Люди покупают их, чтобы сэкономить время.

Продавать полуфабрикаты можно только напрямую клиентам или через соцсети. Причина простая: для магазинов и маркетплейсов нужна сертификация. Плюс мясную продукцию обязательно вносить в систему «Меркурий», где контролируют движение товара, но самозанятые там не регистрируются.

7. Производство и продажа готовой еды

Готовые завтраки, обеды и ужины — удобный формат для занятых людей. Можно работать на заказ или готовить комплексы на день.

Важное ограничение: всё должно быть приготовлено вами. Нельзя докупать готовые продукты и добавлять их в заказ. Например, салат приготовить можно, а добавить к нему магазинный морс — уже нарушение. Это считается перепродажей, которая самозанятым запрещена.

8. Производство сублимированной еды для походов

Сублимированная еда — продукты, из которых удалили воду специальной сушкой. Они лёгкие, долго хранятся, а для употребления достаточно залить их кипятком.

Такую еду покупают охотники, рыбаки, туристы — все, кто ходит в походы или выезжает на природу. Спрос стабильный, особенно в тёплый сезон.

Для производства понадобятся конвекционные сушилки. Готовить можно каши, супы и другие блюда.

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Можно ли самозанятому продавать продукты на маркетплейсах

Самозанятым разрешено торговать товарами собственного производства, но с продуктами питания есть ограничения: на Ozon, Wildberries и других маркетплейсах их разместить нельзя. Для этого нужна сертификация, которую получают только ИП и юрлица.

Как ФНС поймёт, если самозанятый не вписывается в рамки НПД

Подозрение вызывает чек с размытым описанием услуги или видом деятельности, который не подходит самозанятому. Налоговая может заинтересоваться после жалобы заказчика или конкурента. Если реклама услуг в соцсетях или на сайте не укладывается в рамки самозанятости. Инспектор может представиться клиентом и уточнить информацию об услугах, чтобы понять реальный вид деятельности. Скоринговая система ФНС оценивает, как часто приходят деньги, от кого идут выплаты, сотрудничают ли самозанятые с бывшими работодателями. Если риск-баллов много, налоговая назначает проверку.

В каком случае не нужно платить налоги за продажу продуктов

Налог не нужно платить, если продаёте излишки со своего участка: урожай, продукцию животноводства или заготовки вроде грибов, орехов, варенья, солений. Условие: всё выращено своими силами, без наёмных работников, на участке в пределах норм региона.

Понадобится справка из администрации или садоводческого товарищества, которая подтверждает, что это излишки, а не бизнес. Полный список таких доходов — в статье 217 НК РФ.

Когда налог платить придётся

Если продаж становится много и они проходят регулярно, нужно оформить самозанятость на НПД. Например, ФНС может проверить, не превратилась ли продажа излишков личного хозяйства в бизнес без регистрации.

Как войти в сферу производства еды на более масштабном уровне

Когда доходы от самозанятости подошли к лимиту в 2,4 млн ₽, понадобились сотрудники или хочется масштабироваться, имеет смысл открыть ИП или зарегистрировать ООО. Разберём четыре варианта.

1. Самостоятельное создание производства с нуля

Покупка или аренда земли позволяет построить производство под свои задачи. Основные затраты: участок, проект, стройка, коммуникации и оборудование. Для пищевого производства расходы выше — дополнительно понадобится холодильное оборудование.

2. Получение господдержки

Государство помогает предпринимателям с помощью грантов и субсидий. Например, грант «Агростартап» помогает начинающим фермерам, Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы, корпорация МСП помогает с финансированием или выделяет субсидии на возмещение части затрат.

Чтобы получить деньги от государства, зачастую нужен расчётный счёт, который открывают только ИП. Самозанятым физлицам он недоступен.

3. Приобретение готового бизнеса или инфраструктуры

Готовое производство экономит время — не нужно строить с нуля. Покупаете помещение с оборудованием и сразу запускаете работу.

При выборе важно расположение: удобная транспортная доступность и близость к городу. Если площадку обслуживает управляющая компания, будет меньше хлопот с бытовыми вопросами.

4. Приобретение франшизы

Франшиза даёт готовый бренд и проверенные технологии — запуск быстрее, риски меньше. Франчайзер помогает с бизнес-планом и делится способами привлечения клиентов.