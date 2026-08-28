Как начать продавать на Авито: простой пошаговый гайд

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Коротко — Успех на Авито начинается с выбора ниши и качественного оформления: изучите спрос в регионе, сделайте 5–10 хороших фото, напишите подробное описание и поставьте цену с запасом на торг. — Авито предлагает гибкие тарифы: это оплата за просмотры, за целевые действия, пакетное размещение или комиссия с продажи. Подписка Авито Pro даёт расширенную аналитику, автозагрузку и приоритетную поддержку.

— На Авито могут продавать все, но для системной торговли нужна регистрация ИП, ООО или самозанятости, иначе объявления станут платными либо аккаунт заблокируют.

Почему стоит начать бизнес на Авито

У Авито большая аудитория и относительно невысокий порог входа. Здесь можно продавать товары и услуги, а для продвижения использовать рекламу, аналитику и другие инструменты для бизнеса.

До конца 2026 года новые ИП и компании могут получить до 30 000 бонусов на продвижение на Авито при поддержке центров «Мой бизнес». Ещё один плюс — прямой контакт с покупателями и отсутствие больших комиссий, характерных для крупных маркетплейсов.

Но для системной торговли на Авито нужен официальный статус: самозанятость, ИП или юрлицо. Если не знаете, что выбрать, получите бесплатную консультацию в Точка Банке.

Что продавать на Авито: основные ниши

На Авито востребованы электроника, бытовая техника, товары для дома и ремонта, автозапчасти, одежда, детские товары, товары для спорта, хобби и животных.

Из услуг популярны ремонт техники, грузоперевозки, клининг, фото- и видеосъёмка, организация мероприятий и дизайн.

Перед стартом изучите спрос и конкуренцию в своём регионе. Выберите одну–две ниши и протестируйте их.

Что можно и нельзя продавать на Авито

Физлица могут продавать на Авито свои вещи. Самозанятые — товары собственного производства и собственные услуги. ИП и компании могут вести регулярные продажи и работать с более широким ассортиментом.

При этом для всех продавцов действуют ограничения на отдельные категории товаров и услуг.

✅ Можно продавать ❌ Нельзя продавать Личные вещи (кроме б/у белья, носков и одноразовых товаров) Лекарства, ветпрепараты Товары собственного производства (свечи, украшения, кондитерские изделия) Медицинские услуги, кроме косметологии и перечня разрешённых направлений Недвижимость и транспорт Табак, вейпы, кальяны, устройства и упаковки от них Автозапчасти и аксессуары Алкоголь, спирты, антисептики на спирту Товары для хобби, спорта и отдыха (кроме сетей, электроудочек, капканов) Оружие, включая пневматику, запчасти, баллончики и электрошокеры Детские товары, домашние животные Животные и растения из Красной книги, изделия из них (чучела, шкуры, трофеи) Услуги: ремонт, грузоперевозки, репетиторство, бьюти, клининг Контрафакт, пиратский контент, электронные и аудиокниги, онлайн-курсы, дипломы и курсовые под заказ Продукты питания Товары для взрослых, интимные услуги Ювелирные изделия Валюта, криптовалюта, ценные металлы, драгметаллы БАДы — для профессиональных продавцов с собственным сайтом или договором с владельцем агрегатора Аккаунты и контакты, сим-карты, магниты для счётчиков, корректировка пробега

Если сомневаетесь, подходит ли ваш товар или услуга, — проверьте в списке запретов на сайте Авито или напишите в поддержку.

Кто может торговать на Авито

На Авито могут продавать физлица, самозанятые, ИП и компании. От статуса зависят доступные товары, налоги и возможности для бизнеса.

Физлица. Могут продавать личные вещи без регистрации бизнеса. Но если продажи ведутся систематически и ради дохода, это уже предпринимательская деятельность (ст. 2 ГК РФ), — нужно оформить самозанятость или зарегистрировать ИП.

Конкретного числа сделок, после которого нужно официальное оформление, в законе нет. Налоговая смотрит на совокупность обстоятельств: повторяются ли продажи однотипного товара, есть ли реклама и постоянные покупатели, с какой целью приобреталось имущество — для перепродажи или нет.

Самозанятые. Могут продавать товары собственного производства и оказывать услуги. Налог составляет 4% с доходов от физлиц и 6% от ИП и компаний. Перепродавать чужие товары, а также продавать подакцизные и маркируемые товары нельзя. Чеки нужно самостоятельно формировать в приложении «Мой налог».

ИП. Подходит для регулярной торговли, в том числе для перепродажи товаров. Доступны бизнес-инструменты Авито, доставка и продвижение.

Режимы налогообложения: УСН, АУСН, ОСНО. НПД тоже возможен, но с ограничениями самозанятого — без перепродажи, подакцизных или маркированных товаров.

Отдельный случай — патент. Он применим, если Авито используется как витрина, а покупатель заключает сделку и оплачивает товар в розничном магазине (письмо Минфина от 25.03.2024 №03-11-11/26553).

ООО. Такой статус чаще подходит производителям, дистрибьюторам, сетевым магазинам и бизнесу с несколькими учредителями. Из режимов налогообложения будут доступны УСН, АУСН и ОСНО.

Для бизнес-аккаунта на Авито нужен расчётный счёт — он доступен только ИП и юрлицам. При регистрации потребуется указать реквизиты и пополнить кошелёк минимум на 1 ₽, чтобы подтвердить статус бизнеса.

Авито или маркетплейсы: что выбрать

Перед тем как выбрать канал продаж, полезно сравнить площадки по ключевым параметрам: регистрация, комиссии, логистика и общение с клиентами. Это поможет понять, что ближе именно вам.

Критерий Авито Маркетплейсы (WB, Ozon, Яндекс Маркет) Регистрация Можно начать как частное лицо, для системной торговли — ИП, ООО или самозанятость Только ИП или ООО Комиссия От 2 до 9% за сделку при использовании Авито Доставки, есть бесплатное размещение в ряде категорий От 5 до 25% в зависимости от категории товара плюс логистические сборы, хранение, штрафы Склад и логистика Продавец сам хранит и отправляет товар, можно работать со своего склада или точки выдачи Товар может храниться также на складе маркетплейса, логистика встроена, но есть плата за хранение и приёмку Общение с покупателем Прямое общение в чате, звонки, личные встречи — полный контроль над диалогом Общение только через встроенный чат, многие вопросы решаются автоматически, контроль ограничен

Выбор зависит от бизнес-модели. Авито даёт гибкость и прямой контакт с клиентом, маркетплейсы — готовую логистику и аудиторию, но с высокими комиссиями и жёсткими правилами.

Как начать зарабатывать на Авито

Шаг 1. Изучите нишу. Оцените спрос и сезонность через Яндекс Вордстат, а конкуренцию — по действующим объявлениям.

Шаг 2. Зарегистрируйте магазин. В «Управлении профилем» смените вид профиля на профессиональный, укажите ИНН и подтвердите реквизиты переводом любой суммы на кошелёк Авито с расчётного счёта — с личной карты проверка не пройдёт. После модерации откроется доступ к платным инструментам и Авито Pro.

Шаг 3. Оформите магазин. Добавьте логотип, описание, контакты и график работы. Заполненный профиль вызывает больше доверия.

Шаг 4. Подключите Авито Доставку. Она обязательна для некоторых категорий и открывает продажи в другие регионы.

Шаг 5. Добавьте товары или услуги. Заголовок — до 50 символов, фото — до 10 снимков, вертикальные видео — до 60 секунд. В описании давайте то, что снимает вопросы: для одежды — размерную сетку, для техники — состояние и комплектацию.

Шаг 6. Определите цену. Сравните предложения 10–15 конкурентов и ориентируйтесь на среднюю стоимость. Если откликов мало, скорректируйте цену.

Шаг 7. Запустите продвижение. Подключайте платные инструменты после того, как качественно оформили объявления.

Тарифы Авито для бизнеса

Авито предлагает две основные модели оплаты: схему размещения объявлений и подписку на инструменты Авито Pro, их можно комбинировать.

Варианты оплаты размещения:

Бесплатное — доступно в некоторых категориях с лимитом. CPV — оплата за уникальные просмотры, от 0,8 ₽. Подходит для категорий «Товары» и «Услуги». CPA — оплата за целевые действия: звонки или сообщения в чат. Доступно для «Услуг», «Авто», «Недвижимости» и «Готового бизнеса». Пакетное размещение — покупка пакета на 30 дней, цена зависит от категории, региона и объёма. Оплата за продажу — комиссия от 0,5% с каждой сделки. Взимается только при продаже с Авито Доставкой. В ряде категорий это стало обязательным условием.

Подписки Авито Pro:

Тариф Что даёт Кому подходит Базовый Бизнес-страница, базовая статистика, автопубликация Для старта и тестирования (10–50 объявлений) Расширенный Расширенная аналитика, до 30 сотрудников, автозагрузка Для растущего бизнеса с автоматизацией Максимальный Всё из предыдущих + персональный менеджер, приоритетная модерация, неограниченное число сотрудников Для крупного бизнеса, агентств, автосалонов

Стоимость зависит от категории, региона и выбранных инструментов, поэтому актуальные цены лучше проверять в личном кабинете.

Типичные ошибки новичков на Авито

Если объявление не приносит продаж, дело может быть не в товаре, а в его оформлении или продвижении. Вот что стоит проверить:

Предложения конкурентов. Сравните цены, объявления и условия в своей нише. Цена. Слишком высокая может снизить спрос, а слишком низкая — вызвать сомнения. Фотографии. Лучше добавить несколько качественных снимков с разных ракурсов. Описание. Укажите характеристики, состояние товара и условия доставки. Скорость ответа. Старайтесь быстро реагировать на сообщения покупателей. Продвижение. Если бесплатного размещения недостаточно, можно протестировать платные инструменты. Тестирование. Если объявление не сработало сразу, попробуйте изменить цену, фото или описание.

Штрафы и последствия за нарушение правил Авито

За нарушение правил Авито может снять объявление или заблокировать профиль. Например, это касается продажи запрещённых товаров. Грубые нарушения, такие как мошенничество и обман покупателей, могут привести к бессрочной блокировке.

Штрафы по закону. За нарушения отвечает сам продавец. Например, за продажу товаров без обязательной маркировки штраф может составить от 5 000 до 300 000 ₽ в зависимости от статуса продавца (ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ).

Новые правила с 1 октября 2026 года. Вступает в силу закон о платформенной экономике — Федеральный закон от 31.07.2025 №289-ФЗ. Авито войдёт в реестр цифровых площадок, на которые распространяются его требования. А вместе с этим заработают и поправки в КоАП РФ — со штрафами и для площадок, и для продавцов.

Продавца оштрафуют за нарушение требований к размещению предложений о продаже: ИП — от 5 000 до 30 000 ₽, компанию — от 30 000 до 70 000 ₽. За повторное нарушение штраф будет до 50 000 и 200 000 ₽ соответственно.

Площадке грозит от 100 000 до 300 000 ₽ за нарушение условий скидки за счёт продавца и до 500 000 ₽ — за необоснованную блокировку кабинета или отказ рассматривать жалобу.

Как продавцу защититься от мошенников на Авито

Главное правило — общаться и проводить сделку внутри Авито.