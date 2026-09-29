Как оформить самозанятость в России в 2026–2027 годах: пошаговая инструкция

Коротко — Ставка НПД — 4% при работе с физлицами и 6% с ИП и компаниями. — Вести бухгалтерию и сдавать декларации не нужно: доходы учитываются через «Мой налог», там же рассчитывается налог. — Применять НПД можно, пока годовой доход не превышает 2,4 млн ₽, нет работников по трудовым договорам, а деятельность соответствует условиям спецрежима.

— Оформить самозанятость можно онлайн: в приложении или веб‑кабинете «Мой налог», на Госуслугах или через банк‑партнёр.

Что такое самозанятость и кому она подходит

Разберём, чем могут заниматься самозанятые, какие условия и ограничения действуют на спецрежиме.

Кто может стать самозанятым и какие виды деятельности доступны

Самозанятый работает на себя, без работодателя и установленного графика, и платит с дохода налог на профессиональный доход (НПД). На этом режиме можно:

Оказывать услуги и выполнять работы.

Продавать товары собственного производства.

Сдавать жильё в аренду.

Комментарий эксперта Самозанятый может работать по трудовому договору и одновременно вести дополнительную деятельность на спецрежиме, например шить игрушки на заказ или выполнять ремонтные работы. Но важно учитывать ограничение: нельзя оказывать услуги как самозанятый заказчику, у которого вы официально работаете в штате. После увольнения сотрудничать с бывшим работодателем на НПД можно только через два года.

Наталья Баннова Эксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса



НПД ввели как эксперимент Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ. Режим действует до 31 декабря 2028 года, что будет дальше, пока неизвестно.

Если для работы понадобится расчётный счёт или эквайринг, можно стать ИП и продолжить применять НПД. Ставки налога, лимит дохода и другие ограничения режима останутся прежними.

Условия, запрещённые виды деятельности и ограничения режима

НПД можно применять при четырёх условиях.

1. Годовой доход не превышает 2,4 млн ₽. Если доход превысил лимит, ФНС снимет самозанятого с учёта. Дальше можно открыть ИП на другом спецрежиме, но об этом нужно уведомить ФНС, иначе автоматически будет применяться ОСНО. Обратите внимание: НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

Другой вариант — брать разовые заказы как физлицо. Если заказчик — компания или ИП, он сам удержит НДФЛ по ставке от 13% и заплатит взносы. А с доходов от физлиц нужно самостоятельно уплатить налог и подать декларацию.

2. Нет работников по трудовым договорам. Подрядчиков по ГПХ привлекать можно, но важно, чтобы такое сотрудничество не имело признаков трудовых отношений.

3. Нет другого налогового режима. Совмещать НПД с ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН или ПСН нельзя (п. 7 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ).

4. Деятельность не входит в список запрещённых. На НПД нельзя заниматься такими видами деятельности (ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ):

Перепродажа товаров и продажа имущественных прав. Самозанятый может продавать товары, которые сделал или доработал сам, например футболки с авторским принтом. Торговля маркированной и подакцизной продукцией. Исключение — сахаросодержащие напитки. Посредничество по договорам поручения, комиссии или агентским договорам, в том числе доставка товаров с приёмом оплаты. Исключение — если оплату принимают через кассу продавца. Добыча и продажа полезных ископаемых. Майнинг, покупка и продажа криптовалюты. Сдача в аренду нежилой недвижимости, например офисов, коммерческих помещений и гаражей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 1 октября 2026 года для самозанятых и ИП, которые выполняют работы или оказывают услуги через цифровые платформы, вводится ограничение на длительную работу с одним заказчиком. Если исполнитель работает на него более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, платформа должна ограничить такое сотрудничество. Правило действует для определённых отраслей

Плюсы и минусы самозанятости для физлица

✅ Плюсы ❌ Минусы Регистрация в приложении «Мой налог» или на Госуслугах по паспорту и ИНН, без госпошлины Доход не более 2,4 млн ₽ в год Можно работать с физлицами, ИП и компаниями, продвигать себя и получать справки о доходах Нельзя нанимать работников по трудовым договорам Ставка 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и компаниями плюс налоговый бонус 10 000 ₽ Пенсионный стаж только при добровольной уплате взносов, нет отпускных и декретных «Мой налог» автоматически рассчитывает налог и показывает срок уплаты Больничные доступны только при добровольном страховании Не нужны бухучёт, декларации и обязательные взносы, онлайн-касса Нельзя учесть расходы или вернуть налог через вычеты по НДФЛ Можно совмещать с работой по найму и самому планировать своё время Подходит не для всех видов деятельности и не совмещается с другими режимами

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого: инструкция

Рассмотрим четыре способа: через приложение «Мой налог», Госуслуги, веб-кабинет «Мой налог» на сайте ФНС и приложение банка.

Через приложение «Мой налог»

Шаг 1. Скачайте официальное приложение ФНС «Мой налог».

Шаг 2. Выберите способ регистрации:

По паспорту. Доступна только гражданам России. Понадобится указать номер телефона, ввести код из смс, выбрать регион работы, сфотографировать паспорт и сделать селфи. Данные, которые распознаёт приложение, нужно проверить на ошибки. Через Госуслуги. Нужна подтверждённая учётная запись. После входа достаточно проверить данные и согласиться с условиями. Через личный кабинет налогоплательщика. Понадобятся ИНН и пароль.

Шаг 3. Подтвердите личность и проверьте данные, включая ИНН.

Шаг 4. Отправьте данные и дождитесь, пока ФНС подтвердит постановку на учёт.

Через Госуслуги

Способ доступен пользователям с подтверждённой учётной записью на Госуслугах.

Шаг 1. Авторизуйтесь на портале «Госуслуги».

Шаг 2. Найдите в каталоге услугу «Регистрация в качестве самозанятого».

Шаг 3. Проверьте ФИО, паспортные данные, ИНН и номер телефона.

Шаг 4. Выберите регион, где будете вести деятельность.

Шаг 5. Подайте заявление. Когда ФНС поставит вас на учёт, вы получите уведомление.

Через веб-кабинет «Мой налог» на сайте ФНС

Способ подходит тем, у кого уже есть личный кабинет на сайте ФНС.

Шаг 1. Откройте веб-кабинет «Мой налог» и выберите раздел «Регистрация через ЛК налогоплательщика».

Шаг 2. Войдите по ИНН и паролю от личного кабинета физлица на сайте ФНС.

Шаг 3. Введите код из смс, чтобы подтвердить номер телефона.

Шаг 4. Укажите регион работы.

Шаг 5. Придумайте пин-код, который будете вводить при входе.

Через приложение банка-партнёра

Оформить самозанятость через банк можно, если он входит в список партнёров ФНС. В разных банках шаги немного отличаются, но общий порядок такой.

Шаг 1. Авторизуйтесь в приложении банка или интернет-банке.

Шаг 2. Найдите сервис «Самозанятость», «НПД» или «Регистрация самозанятости».

Шаг 3. Проверьте данные, которые банк заполнит автоматически.

Шаг 4. Отправьте заявку и дождитесь подтверждения регистрации.

Точка Банк тоже входит в число банков-партнёров ФНС. Мы работаем с бизнесом, поэтому через нас можно зарегистрироваться как ИП на НПД — для этого понадобятся паспорт и СНИЛС. Со статусом ИП вы сразу получите расчётный счёт и возможность при необходимости перейти на другой налоговый режим.

Как ИП перейти на самозанятость

Перейти на НПД можно с любого налогового режима.

1. Расторгните трудовые договоры. На НПД нельзя работать с наёмным персоналом, поэтому этот шаг нужен, только если есть сотрудники.

2. Зарегистрируйтесь как самозанятый. Это можно сделать в приложении или веб-кабинете «Мой налог», на Госуслугах или через банк-партнёр ФНС.

3. Откажитесь от прежнего режима. Уведомьте ФНС: при УСН и ЕСХН — в течение месяца со дня постановки на учёт НПД, при АУСН — до 31 декабря, чтобы перейти на НПД с 1 января следующего года. Если опоздать с уведомлением, регистрацию на НПД аннулируют.

ВАЖНО Если вы перешли на АУСН с УСН или НПД, сменить режим, в том числе на НПД, можно только через 12 календарных месяцев с начала применения АУСН.



Деятельность по патенту нужно завершить до регистрации на НПД: либо дождаться окончания срока, либо подать заявление на прекращение деятельности по патенту.

4. Закройте обязательства по прежнему режиму. Уплатите страховые взносы за дни до перехода, сдайте декларацию по прежнему режиму и заплатите налог.

5. Предупредите контрагентов. Сообщите, что теперь будете выдавать чеки через «Мой налог». Онлайн-кассу можно оставить или снять с учёта.

Комментарий эксперта Уведомление об отказе от УСН можно сформировать в интернет-банке Точка Банка. Для этого нужны платная Онлайн-бухгалтерия и электронная подпись или МЧД — без последней сможем подготовить только бумажный вариант документа. Также можно заказать закрывающую декларацию по УСН, КУДиР и квитанции на оплату. Услуга доступна ИП без сотрудников и без НДС на УСН «Доходы», в том числе при совмещении с патентом.

Наталья Баннова Эксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Налоги самозанятого

Разберём, по каким ставкам считается налог на профессиональный доход, как и когда его платить и какие штрафы грозят за нарушения.

Ставки налога

НПД платят только с полученного дохода: нет поступлений — нет налога.

Ставка зависит от того, кто перевёл деньги:

4% с доходов от физлиц.

6% с доходов от ИП и компаний.

ПРИМЕР Ксения готовит еду на заказ. С оплаты от частных клиентов она платит 4%, а если банкет заказывает компания, то 6%.

Налоговый вычет 10 000 ₽ — бонус для новичков

Каждый самозанятый один раз получает бонус 10 000 ₽. Пока он не израсходован, ставки налога ниже:

С доходов от физлиц — 3% вместо 4%.

С доходов от ИП и компаний — 4% вместо 6%.

ФНС применяет бонус автоматически и сама считает остаток.

ПРИМЕР Олег выполнил 20 заказов для физлиц и заработал 100 000 ₽. Налог по ставке 4% составил бы 4 000 ₽, но благодаря бонусу ставка снизилась до 3%. В итоге Олег заплатил 3 000 ₽, а остаток бонуса уменьшился до 9 000 ₽. Затем Олег разработал шесть макетов для местного бренда одежды и получил по 5 000 ₽ за каждый. С дохода в 30 000 ₽ он заплатил не 1 800 ₽, а 1 200 ₽, потому что бонус снизил ставку с 6 до 4%. После этого от бонуса осталось 8 400 ₽.



Как и когда платить налог

Считать налог самому не нужно: достаточно после каждого поступления сформировать чек в приложении «Мой налог». Не позднее 12-го числа следующего месяца ФНС пришлёт квитанцию, а заплатить налог нужно до 28-го числа.

Оплатить можно картой в приложении или веб-кабинете «Мой налог», через приложение банка или платёжный сервис, через Госуслуги или личный кабинет налогоплательщика. Ещё можно поручить оплату банку или электронной площадке.

Штрафы за неуплату и нарушение порядка работы с чеками

За просрочку платежа начисляют пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день.

Если не сформировать чек вовремя или необоснованно его аннулировать, штраф составит 20% от суммы расчёта, а за повторное нарушение в течение полугода — 100% от суммы расчёта (ст. 129.13 НК РФ).

Как выставить счёт

В приложении «Мой налог» выберите «Новую продажу». Укажите товар или услугу и стоимость, выберите «Юридическому лицу или ИП», укажите ИНН и наименование заказчика. А дальше нажмите «Выдать счёт».

Как сформировать чек в приложении «Мой налог»

Чек подтверждает доход самозанятого. Его оформляют в приложении или веб-кабинете «Мой налог» так же, как и счёт, только в конце нажимают «Выдать чек» вместо «Выдать счёт».

Как принимать оплату

Оплату можно принимать наличными, на карту, банковский счёт, электронный кошелёк или по платёжной ссылке. ИП на НПД могут также получать деньги на расчётный счёт.

Как передать чек заказчику

Отправьте ссылку или скриншот чека в мессенджере или по почте, покажите QR-код с экрана или распечатайте чек (ст. 14 Федерального закона №422-ФЗ).

Что делать при возврате денег

Откройте чек в приложении «Мой налог», нажмите «Аннулировать» и выберите причину: «Возврат средств», если деньги вернули клиенту, или «Чек сформирован ошибочно», если в нём ошибка.

Социальные гарантии для самозанятых

С 1 января 2026 года самозанятые могут оформлять больничные. Для этого нужно добровольно вступить в систему соцстрахования СФР через приложение «Мой налог» или Госуслуги и платить взносы.

Взносы будут зависеть от выбранной страховой суммы, вариантов два:

35 000 ₽ — взнос составит 1 344 ₽ в месяц.

50 000 ₽ — 1 920 ₽ в месяц.

Гарантия Можно ли получить на НПД Пенсионный стаж и баллы Только при добровольных пенсионных взносах в СФР Отпускные Не выплачиваются Больничные Только при добровольном страховании Декретные и пособие по уходу за ребёнком Нужно оформить ИП и добровольно платить взносы в СФР Налоговые вычеты по НДФЛ Только при других доходах, облагаемых НДФЛ

Комментарий эксперта Статус самозанятого не лишает права на вычеты, если есть зарплата или другой доход с НДФЛ. Можно оформить стандартный вычет на детей, социальный — на лечение, обучение или спорт, имущественный — на покупку жилья, а также инвестиционный — по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и ценным бумагам. Наталья Баннова Эксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Льготы для самозанятых

Самозанятым доступны меры поддержки для МСП: субсидии и гранты, социальный контракт, льготные кредиты и микрозаймы, бесплатное обучение и консультации.

Подобрать подходящие можно на платформе МСП.РФ или в региональном центре «Мой бизнес».

Как прекратить или изменить статус самозанятого

Сняться с учёта можно в приложении или веб-кабинете «Мой налог» либо на Госуслугах: откройте раздел «Сняться с учёта НПД», укажите причину и подтвердите.

Повторно встать на учёт можно, если нет долгов по налогам, пеням и штрафам. Но если статус сняли из-за превышения лимита, вернуться на НПД получится только в следующем году.