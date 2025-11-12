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Как организовать бизнес на разведении животных: практическое руководство

Точка Банк разберёт, какая живность приносит больше прибыли и как зарегистрировать животноводческий бизнес.

12.11.2025
1819
1819

Бесплатная регистрация бизнеса для животноводства

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Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для животноводства

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Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

Животноводство остаётся одним из стабильных способов заработка: мясо, яйца и молоко востребованы круглый год. Но чтобы хозяйство приносило прибыль, важно разобраться в финансовых и юридических вопросах.

Коротко
Начать животноводческий бизнес можно с малого — птицы или кроликов на своём участке. Главное, выбрать вид животных, рассчитать расходы и оформить бизнес как самозанятый, ИП, ООО или КФХ.
Для старта нужны вложения от 10 000 ₽. Государство может компенсировать часть затрат грантами и субсидиями. При правильной организации хозяйство даёт стабильный доход.

Основы бизнеса в сфере животноводства

Животноводство — это разведение сельскохозяйственных животных ради мяса, молока, яиц и сырья вроде шерсти или пуха. 

Спрос на такую продукцию стабилен, поэтому начать можно с малого — например с птицы или кроликов на дачном участке. А потом масштабироваться до полноценного хозяйства с крупным рогатым скотом.

Перед запуском важно продумать шесть моментов:

  1. Выбрать, каких животных разводить и как их кормить.
  2. Решить, на своей земле разводить или арендовать участок у государства.
  3. Организовать условия содержания.
  4. Определить, где покупать скот и оборудование. 
  5. Рассчитать расходы и спланировать прибыль.
  6. Зарегистрировать бизнес. 
Откройте бизнес для разведения животных
Подскажем, какую форму ведения бизнеса выбрать — ИП или ООО. Поможем выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим полный пакет документов. Поможем зарегистрировать бизнес онлайн и откроем расчётный счёт.

Что нужно для старта

Чтобы запустить бизнес, потребуются стартовые вложения, официальная регистрация и пакет разрешительных документов.

Стартовый капитал

Чтобы рассчитать бюджет, изучите цены: сколько стоят животные, корм на 3–6 месяцев, строительство и оборудование клеток или вольеров. Отдельно заложите примерно 10% на непредвиденные расходы.

Формировать стартовый капитал можно не только за счёт собственных средств. Посмотрите доступные субсидии и гранты от Министерства сельского хозяйства.

Как найти стартовый капитал

Как получить деньги от государства на бизнес

Форма регистрации

Бизнес можно вести как самозанятый, ИП, ООО или крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ).

Самозанятые физлица — доход до 2,4 млн ₽ в год, продают только продукцию своего производства и без сотрудников. Нельзя заниматься лицензируемой деятельностью и продавать товары с обязательной маркировкой. Уже маркируется молочная продукция, а мясные изделия и мёд планируют включить в систему «Честный ЗНАК» с 2026 года.

ИП — оптимальный вариант, так как открыть ИП проще, чем ООО. Бухучёт не обязателен, а к выручке есть свободный доступ. Предприниматель может нанимать сотрудников для помощи, получать лицензии и торговать продукцией, которая требует обязательной маркировки.

ООО — подойдёт тем, кто хочет развивать бизнес с партнёрами или планирует привлекать инвестиции. Регистрация ООО сложнее, чем у ИП: требуется уставный капитал от 10 000 ₽ и пакет учредительных документов. Обязателен бухучёт, прибыль можно вывести только через зарплату или дивиденды.

КФХ — это хозяйство, которое можно открыть, если вы уже зарегистрированы как ИП или ООО. Участник может быть один или несколько. Государство поддерживает КФХ грантами и субсидиями. 

Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

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Коды ОКВЭД

ИП и ООО подбирают коды ОКВЭД по виду деятельности. Нужно выбрать основной код, при желании можно добавить дополнительные. Самозанятым коды не нужны.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Примеры кодов ОКВЭД:

  • 01.4 — Животноводство.
  • 01.47 — Разведение сельскохозяйственной птицы и производство яиц.
  • 01.41 — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.
  • 01.49 — Разведение прочих животных.

Налогообложение

Чаще выбирают упрощёнку (УСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Если режим не выбрать, применяется общая система налогообложения (ОСНО). Также ИП могут использовать патент (ПСН), если он действует в регионе.

Какую систему налогообложения выбрать

ПСН подходит только для ИП. Предприниматель платит фиксированную сумму за год независимо от выручки. Стоимость патента устанавливает регион. 

УСН бывает двух видов. Если расходы большие, например на корма, ветеринарию и оборудование, выбирают вариант «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Если расходы небольшие, подойдёт вариант «Доходы» со ставкой 6% от оборота.

ЕСХН разработан для сельхозпроизводителей: не менее 70% дохода должно приходиться на сельхоздеятельность. Налог — 6% с разницы между доходами и расходами.

ОСНО подходит крупным хозяйствам, которые работают с контрагентами на НДС. Учёт сложнее, поэтому для старта бизнеса этот режим не самый удобный.

Самозанятость (НПД) подойдёт для ИП и физлиц с доходом до 2,4 млн ₽ в год. Ставка 4% при работе с физлицами и 6% с организациями. Есть ограничения: нельзя нанимать сотрудников, продавать лицензируемую и маркированную продукцию.

Лицензии, разрешения и документы

Чтобы законно вести бизнес по разведению животных и продаже сельхозпродукции, нужно подготовить пакет документов.

  1. Ветеринарные свидетельства и сертификаты.
  2. Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.
  3. Ветеринарно-санитарное заключение на животноводческий объект.
  4. Регистрация и идентификация животных.
  5. Декларация о соответствии продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС.
  6. Лицензия на деятельность в области племенного животноводства, если планируете заниматься селекцией.
  7. Уведомление о начале деятельности, если выбранный ОКВЭД есть в Постановлении Правительства РФ №725.
  8. Медицинские книжки работников.

Расчётный счёт

ООО и ИП открывают счёт, чтобы получать оплату от клиентов, перечислять налоги, переводить деньги поставщикам и оплачивать другие бизнес-расходы. Также через такой счёт проходят субсидии и гранты.

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Каких животных выгодно разводить

Главное правило: чем лучше уход за животными, тем выше качество продукции и ваши доходы. Разберём восемь прибыльных идей. 

Птица

Популярные варианты — куры, перепела, индейки, гуси, утки. Дают мясо и яйца, быстро растут. Начальные вложения небольшие, но важно заранее продумать сбыт из-за конкуренции.

Кролики

Кроликов разводят ради мяса и шкур. Они быстро растут и размножаются, требуют мало места и корма. А прибыль возможна уже в первый сезон.

Свиньи

Требуют больше вложений и площади, чем птица или кролики, но доход выше. Свиньи быстро растут и дают потомство до двух раз в год. Важно продумать сбыт и подобрать бюджетный корм.

Козы

Козы неприхотливы к корму и легко адаптируются к разному климату. Козье молоко используется для сыра и других молочных продуктов, а мясо и шерсть дают дополнительный доход.

Коровы

Можно продавать молоко или перерабатывать его в сыр, сметану, творог. Телят тоже можно выращивать на продажу. Животные требуют много места, корма и постоянного ухода. Чаще всего фермеры выбирают чёрно-пёструю породу.

Овцы

Разводить овец стоит на мясных породах, таких как романовская или эдильбаевская. Животные неприхотливы, быстро набирают вес и дают не только мясо, но и молоко, шерсть и овчину. Для хороших результатов нужен пастбищный выгул.

Экзотические животные

Страусы, эму, яки, альпаки, ламы и буйволы привлекают низкой конкуренцией и растущим спросом. Их мясо, молоко, шерсть и кожа относятся к премиум-сегменту.

Насекомые

Разводят для разных целей: мучных червей используют как корм для животных, саранчу перерабатывают в белковую муку для спортивного питания и используют в косметике и фармацевтике. Затраты на выращивание минимальны.

Популярное направление: пчеловодство. Доход приносят мёд, воск, прополис и маточное молочко.

Бизнес-план разведения животных

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Затраты на разведение животных

Расходы зависят от цен в вашем регионе. Ниже приведём примерные суммы.

Птица

Затраты идут на покупку цыплят, комбикорм, тёплый курятник и обогрев. Для небольшого хозяйства нужно 10 000–15 000 ₽.

Кролики

Нужно приобрести клетки, закупить кроликов, корм и сено. На запуск уходит около 120 000 ₽, потом примерно 5 000 ₽ в месяц на уход и корм.

Свиньи

Главные расходы связаны с обустройством свинарника, покупкой поросят и кормом. Для старта потребуется около 70 000 ₽, ежемесячно по 2 000–3 000 ₽ на одну свинью.

Козы

Нужны сухой сарай и место для выгула, зимой важно запастись сеном и зерном. На обустройство хозяйства уйдёт где-то 20 000 ₽, коза стоит 10 000–30 000 ₽, корм около 3 000 ₽ в месяц.

Коровы

Коровам требуется просторный хлев, доильное оборудование и запасы кормов. На открытие фермы понадобится 150 000 ₽, на содержание одной коровы в месяц уходит 10 000–15 000 ₽.

Овцы

Понадобятся овчарня, участок для выгула и запасы сена на зиму. Старт обойдётся примерно в 100 000 ₽, ягнята стоят 5 000–10 000 ₽, зимой на корм уходит 3 000–4 000 ₽ на одну овцу.

Экзотические животные

Рассмотрим страуса и ламу: им нужны просторные вольеры и тёплое помещение. Страус стоит около 180 000 ₽, лама до 120 000 ₽. Общие вложения начинаются от 200 000 ₽.

Насекомые

Пчёлам нужна пасека с ульями и инвентарём, а саранче тёплое помещение и оборудование для поддержания климата. Пасека обходится в 50 000–100 000 ₽, оборудование для саранчи от 30 000 ₽.

Сколько можно заработать на разведении животных

Заработок зависит от масштаба хозяйства. Рассмотрим примерный доход.

Птица

Куры — одна несушка даёт 200–300 яиц в год. При цене 120–250 ₽ за десяток доход с 50 кур составит 120 000–375 000 ₽ в год.

Бройлеры — при 250 голов и среднем весе 2,5 кг по цене 250–400 ₽ за килограмм выручка составит 156 000–250 000 ₽ в год.

Кролики

С одного кролика получают около 2 килограммов мяса. При цене 600–1 200 ₽ за килограмм доход со 100 кроликов составит 120 000–240 000 ₽. За год выручка может достигать 360 000 -– 960 000 ₽.

Свиньи

Одна свинья даёт около 100 килограммов мяса. При цене 300–350 ₽ за килограмм доход с 10 свиней составляет примерно 300 000–350 000 ₽ за цикл выращивания. 

Козы

Одна коза производит 3–5 литров молока в день. При цене 100–150 ₽ за литр годовой доход с одной козы составляет 100 000–200 000 ₽. Дополнительно можно заработать на продаже мяса и шерсти.

Коровы

С одной коровы получается 20–30 литров молока в день, что при цене 80 ₽ за литр приносит 580 000–880 000 ₽ в год. Если выращивать быков на мясо, при среднем весе туши 140 кг и цене 500 ₽ за килограмм выручка с одного быка составит 70 000 ₽, а со 100 голов — около 7 млн ₽. 

Дополнительный доход дают продажа телят и переработка молока в сыр, масло и сметану.

Овцы

С одной овцы получают до 2 килограммов шерсти, которую можно продать по цене около 1 500 ₽ за килограмм, то есть 3 000 ₽ с головы. Основной доход приносит мясо: ягнёнок весом 40 килограммов при цене 350–1 200 ₽ за килограмм даёт выручку 14 000–48 000 ₽. 

Экзотические животные

Одна страусиха несёт около 60 яиц в год, которые продают по 800–1 500 ₽ за штуку. Мясо страуса весом примерно 100 килограммов оценивают по 800–1 000 ₽ за килограмм, что приносит выручку 80 000–100 000 ₽ с одной особи. 

С ламы получают до 3 килограммов шерсти в год, которую используют для производства пряжи и покупают по 3 000–5 000 ₽ за килограмм. Молодняк лам ценится высоко: одну особь можно продать за 80 000–120 000 ₽.

Насекомые

Одна пчелиная семья может давать 30–40 килограммов мёда в год, что при цене 400–700 ₽ за килограмм приносит 12 000–28 000 ₽. 

Разведение саранчи даёт одну тонну живой массы и оценивается в 250 000–300 000 ₽.

Преимущества, которые даёт разведение животных

Рассмотрим три главных преимущества.

  1. При правильной организации хозяйство приносит ежедневную выручку.
  2. Продукция востребована круглый год: мясо, молоко, яйца и другие продукты.
  3. Некоторые виды, например домашняя птица, не требуют больших затрат и сложного ухода.

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Бизнес на разведении животных: каких животных прибыльно разводить — Точка Банк