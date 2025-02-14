Как открыть ИП на УСН в 2026 году: всё, что нужно знать предпринимателю

Упрощённая система теперь работает по новым правилам: выросли лимиты, изменились условия и появились новые нюансы в учёте. В статье расскажем, кто может применять УСН, какие налоги платить и на что обратить внимание, чтобы работать без ошибок.

Коротко Если доход превысит 20 млн ₽, бизнес на УСН становится плательщиком НДС. Можно выбрать пониженную ставку 5 или 7% без вычетов либо общий режим 22% с вычетами. Вместе с НДС появляются счета‑фактуры, книги покупок и продаж, а также отдельная отчётность. В 2026 году УСН работает по обновлённым правилам: выросли лимиты по доходам и основным средствам. Выбирать можно по‑прежнему из двух вариантов: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. С 2026 года перечень расходов стал открытым — учитываются любые экономически обоснованные затраты.

Что такое УСН

Упрощённая система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим, разработанный для малого и среднего бизнеса. УСН упрощает ведение бухгалтерии и снижает налоговую нагрузку, заменяя сразу несколько налогов одним.

Кто может применять УСН

УСН могут применять ИП и организации, если их деятельность не входит в перечень ограничений из пункта 3 статьи 346.12 НК РФ.

Например, ИП оказывает услуги веб-дизайна — такой вид деятельности не упомянут в ограничениях, поэтому он вправе применять УСН. А вот ИП-нотариус перейти на УСН не может: нотариусы, занимающиеся частной практикой, прямо указаны в запретном перечне.

Условия для применения УСН в 2026 году:

Годовой доход — до 490,5 млн ₽.

Число работников — не более 130 человек.

Стоимость основных средств — до 218 млн ₽.

Если предприниматель нарушает условия применения УСН, он теряет право на этот режим с 1-го числа месяца, в котором допущено нарушение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Перейти на УСН можно сразу при регистрации, в течение 30 дней после неё или с начала нового календарного года. Проще всего открыть ИП через банк — тогда уведомление о переходе на УСН подготовят вместе с остальными документами. Для самостоятельной подачи нужно направить в налоговую единую форму по КНД 1154004 — она действует с 31 июля 2026 года.

При переходе на УСН с 1 января 2027 года доход за девять месяцев 2026 года не должен превышать 367,875 млн ₽. Ранее базовый лимит составлял 337,5 млн ₽.

Какой налог платят на УСН

На УСН можно выбрать один из двух вариантов расчёта налога.

«Доходы» — ставка 6% со всей выручки. Подходит, если расходов мало или их сложно подтвердить. Налог считают только с доходов, без учёта затрат. «Доходы минус расходы» — ставка 15% с разницы между доходами и подтверждёнными расходами. Этот вариант выгоднее, если расходы занимают заметную часть выручки. Все расходы нужно подтверждать документами.

Например, доход бизнеса за год — 3 млн ₽, подтверждённые расходы — 2,1 млн ₽.

На УСН «Доходы» налог составит 180 000 ₽: 3 000 000 × 6% = 180 000 ₽.

На УСН «Доходы минус расходы» налог составит 135 000 ₽: (3 000 000 − 2 100 000) × 15% = 135 000 ₽.

В этом примере выгоднее объект «Доходы минус расходы». Но использовать его имеет смысл, только если расходы можно подтвердить документами. Если подтверждающих документов нет или расходов немного, объект «Доходы» обычно удобнее.

ВАЖНО Если на УСН «Доходы минус расходы» налог по итогам года окажется меньше 1% от годового дохода, то тогда нужно уплатить минимальный налог — 1% от годового дохода.

Регионы могут снижать ставки УСН для отдельных видов бизнеса:

От 1 до 6% — при объекте «Доходы».

От 5 до 15% — при объекте «Доходы минус расходы».

С 2026 года пониженные ставки действуют только для видов деятельности из Единого перечня Правительства. Проверить, есть ли льгота в вашем регионе, можно на сайте ФНС на странице УСН в разделе «Особенности регионального законодательства». Там публикуют региональный закон о ставках и условия их применения.

Если информации недостаточно, лучше уточнить её в своей налоговой или у бухгалтера.

Налоговая база на УСН

Налоговая база на УСН зависит от выбранного объекта налогообложения. Ниже — краткое сравнение.

Критерий УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» Налоговая база Вся выручка бизнеса. Расходы на сумму налога не влияют Разница между доходами и расходами — фактическая прибыль Изменения с 2026 года Без изменений. Правила расчёта остаются прежними Перечень расходов стал открытым, как на налоге на прибыль. Можно учитывать любые экономически обоснованные и документально подтверждённые затраты по правилам главы 25 НК РФ

НДС на УСН

На УСН нужно платить НДС, если превышается лимит доходов для освобождения от НДС. С 2026-го года этот лимит составляет 20 млн ₽ в год, и его зафиксировали на таком уровне до 2029 года (Федеральный закон от 04.07.2026 №228-ФЗ).

Если лимит превышен, НДС начинают платить со следующего месяца. При выручке за 2025 год свыше 20 млн ₽ обязанность платить НДС возникает с 1 января 2026 года.

На УСН можно выбрать режим уплаты НДС:

Пониженный (5 или 7% без вычетов) — НДС начисляется и уплачивается в бюджет полностью.

Общий (22% с вычетами) — НДС начисляется по общей ставке и уменьшается на входящий налог.

Для пониженного режима действуют лимиты: при годовом доходе до 272,5 млн ₽ применяется ставка 5%. Если доход превышает 272,5 млн ₽, но не более 490,5 млн ₽, — ставка 7%.

Как выбрать ставку НДС на УСН

Годовой доход Доступные ставки и вычет Что учесть при выборе До 20 млн ₽ НДС платить не нужно Освобождение от НДС действует, пока доход не превысит лимит От 20 млн ₽ до 272,5 млн ₽ 5% — без вычета



22% — есть право на вычет



5% — обычно выгоднее, если входящего НДС мало



22% — если закупок с НДС много

Свыше 272,5 млн ₽ до 490,5 млн ₽ 7% — без вычета22% — есть право на вычет

7% — чаще выбирают, если входящий НДС небольшой



22% — если много расходов с НДС



На общем режиме уплаты НДС могут применяться льготные ставки 0 и 10%, предусмотренные статьёй 164 НК РФ, с правом на вычет.

Если операция подпадает под статью 149 НК РФ, применяется освобождение от НДС — налог не начисляется.

Важный момент: ИП, впервые выбравшие пониженную ставку 5 или 7%, вправе отказаться от неё в течение первых четырёх кварталов применения и перейти на общую ставку НДС 22%.

Как открыть ИП на УСН: пошаговый план

Почти любой новый предприниматель может сразу начать работать на УСН. Для этого достаточно действовать по алгоритму.

1. Проверьте, подходит ли ваш бизнес для применения УСН

Например, на УСН нельзя работать банкам, страховым компаниям, ломбардам, производителям подакцизных товаров, организаторам азартных игр, адвокатам, нотариусам и добытчикам полезных ископаемых.

Полный список ограничений можно посмотреть в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.

2. Выберите объект налогообложения

Определить подходящий вариант лучше до подачи уведомления о переходе на УСН.

Объект Что учитывать «Доходы» Подходит, если расходов мало или их сложно подтвердить документами. В этом случае учёт проще, потому что налог считают со всей выручки «Доходы минус расходы» Подходит, если расходы составляют заметную часть выручки и у вас есть документы, которые их подтверждают. Чаще всего этот объект рассматривают, если расходы превышают 60% выручки

Если не уверены, какой объект выбрать, безопаснее начать с «Доходов»: на этом режиме обычно меньше документооборота и проще учёт. А если нужна помощь, проконсультируйтесь с экспертами Точка Банк: с нашей помощью открылись более 450 000 бизнесов.

3. Подготовьте документы

Для регистрации ИП понадобятся паспорт при личной подаче и заявление по форме №Р21001. Если документы подаются в электронном виде, госпошлина не взимается. При подаче документов на бумаге потребуется квитанция об уплате госпошлины — 800 ₽.

Чтобы применять УСН, уведомление о переходе на упрощённую систему КНД 1154004 нужно подать сразу при регистрации ИП или в течение 30 дней после неё. Если этого не сделать, перейти на УСН можно будет только с начала нового календарного года, подав уведомление не позднее 31 декабря.

Сформировать документы для регистрации ИП можно за 15 минут в конструкторе Точка Банк.

4. Подайте документы в ФНС

Офлайн — лично в налоговой инспекции, через МФЦ или нотариуса.

Онлайн — через сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. Для электронной подачи понадобится УКЭП — в Точка Банке помогут её оформить и подготовят все документы для ФНС.

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5. Дождитесь регистрации

После подачи документов налоговая регистрирует ИП за 3–5 рабочих дней. На электронную почту придут:

Когда платить налоги и сдавать отчётность на УСН

В течение года ИП на УСН обязаны перечислять авансовые платежи, а по итогам года — платить налог и сдавать отчётность в установленные сроки.

Отчётность и платежи на УСН

На УСН уплачиваются авансовые платежи и годовой налог.

1. Авансовые платежи на УСН

Уплата авансов производится до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Уведомления в ИФНС отправляются заранее, до 25-го числа указанных месяцев. Если дата выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день.

Сумма аванса за квартал определяется как сумма исчисленного налога нарастающим итогом за минусом ранее уплаченных авансов в текущем году.

2. Годовой налог на УСН

При расчёте годового налога учитываются авансы, уплаченные в течение года.

Срок уплаты годового налога для ИП — до 28 апреля следующего года. Здесь есть отличие от организаций: они платят до 28 марта. Декларация подаётся до 25 апреля для ИП и до 25 марта для организаций. Если дата попадает на выходной или праздник, срок автоматически переносится.

Все ИП на УСН обязаны вести Книгу учёта доходов и расходов — КУДиР. В ней фиксируют доходы и расходы, которые влияют на сумму налога. КУДиР можно вести в бумажном или электронном виде. В налоговую книгу не сдают, но хранить её нужно не менее пяти лет — могут запросить при проверке.

Отчётность и платежи на НДС

Если ИП на УСН становится плательщиком НДС, появляются квартальная отчётность и отдельные налоговые платежи.

1. Уплата НДС

Сумму НДС за квартал делят на три равные части и перечисляют тремя платежами — до 28-го числа каждого из трёх месяцев, следующих за отчётным кварталом. Или можно заплатить всю сумму сразу заранее.

2. Декларация по НДС

Декларацию по НДС сдают ежеквартально и только в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В 2026 году для упрощенцев действует мораторий на штрафы за несвоевременную подачу первой декларации по НДС. Это мера поддержки бизнеса, который впервые начинает платить НДС. Им дают время освоиться с новыми требованиями без риска штрафов за просрочку отчётности.

Как работать со счетами-фактурами на УСН

В 2026 году бизнес на УСН с доходом до 20 млн ₽ освобождён от НДС — счета-фактуры, книги покупок и продаж и декларация по НДС не нужны.

Как только доход с начала года превышает 20 млн ₽, упрощёнка теряет освобождение от НДС. С этого момента нужно:

Выставлять счета-фактуры с выделенной суммой НДС.

Вести книги покупок и продаж.

Сдавать декларацию по НДС.

При продаже товаров физлицам счета-фактуры не оформляют. Вместо них составляют сводный документ за квартал с общей суммой облагаемых операций, который регистрируют в книге продаж.

Страховые взносы ИП на УСН в 2026 году

ИП на УСН обязан платить страховые взносы за себя независимо от того, вёл ли он деятельность и получал ли доход.

Вид взноса Сумма Срок уплаты Фиксированные взносы за 2026 год 57 390 ₽ До 28 декабря 2026 года Дополнительный взнос 1% с дохода свыше

300 000 ₽, но не более 321 818 ₽ До 1 июля 2027 года

Если ИП зарегистрировался не с начала года или закрылся до его окончания, фиксированные взносы рассчитываются пропорционально фактическому времени работы.

А дополнительный взнос 1% считается по-разному в зависимости от объекта налогообложения:

УСН «Доходы» — с полной суммы доходов сверх 300 000 ₽.

УСН «Доходы минус расходы» — с разницы между доходами и расходами сверх 300 000 ₽.

Страховые взносы влияют и на налог по УСН:

На УСН «Доходы» ИП без работников может уменьшить налог и авансовые платежи на всю сумму взносов — вплоть до нуля. Если есть работники, налог можно уменьшить не больше чем на 50%.

На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы не уменьшают налог напрямую, а включаются в расходы. За счёт этого уменьшается налоговая база.

Одни и те же страховые взносы можно учесть при расчёте налога только один раз. Например, нельзя сначала уменьшить на них авансовый платёж, а потом ещё раз учесть ту же сумму при расчёте налога за год.

Другие налоги на УСН

Помимо налога по УСН и НДС, у ИП могут быть и другие обязательные платежи.

Зарплатные налоги и взносы — НДФЛ как налоговый агент и страховые взносы за сотрудников.

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛЯ ООО Если вы выбрали ООО, а не ИП, учтите важное изменение 2026 года: страховые взносы нужно платить и за директора , даже если ему не начисляют зарплату. Базой для расчёта будет федеральный МРОТ — в 2026 году это 27 093 ₽.

Налог на имущество — в отношении недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. Например, торговых и офисных зданий.

Транспортный и земельный налоги — при наличии в собственности транспорта или земельных участков.

Иные налоги и сборы — в зависимости от вида деятельности и региона: туристический налог, экологические платежи, сборы за пользование водными объектами или недрами.

Также могут возникать обязанности по акцизам или утилизационному сбору, если ИП работают с подакцизными товарами или импортируют отдельные виды продукции.

Совмещение УСН и ПСН

Применять ПСН могут только ИП. Патент можно совмещать с УСН, но доход с каждой системы налогообложения суммируется. Если общий доход в 2026 году превысит 20 млн ₽, то предприниматель теряет право на применение ПСН и становится плательщиком НДС на УСН.



Если превысить лимиты и потерять право на патент, налог пересчитают по УСН с первого дня действия патента.

Например, ИП совмещает УСН и патент. Доходы по УСН за 2026 год составили 14 млн ₽, по патенту — 8 млн ₽. Общий доход — 22 млн ₽. Это больше лимита в 20 млн ₽, поэтому ИП теряет право на патент.