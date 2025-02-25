Как открыть ИП в 2026 году: пошаговая инструкция

Точка Банк проведёт вас по каждому шагу. Вы сможете проверить, подходит ли вам формат ИП, выбрать оптимальную систему налогообложения и правильно подготовить всё для регистрации.

Коротко Чтобы открыть ИП в 2026 году, нужно выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения, заполнить заявление Р21001 и подать документы в налоговую. При онлайн‑подаче через сайт ФНС, «Старт бизнеса онлайн» и Точка Банк госпошлина не нужна. А при подаче лично в налоговую пошлина составит 800 ₽. Регистрация займёт 3–5 рабочих дней. Систему налогообложения важно выбрать при регистрации ИП или в течение 30 дней после — иначе автоматически окажетесь на ОСНО с более высокой налоговой нагрузкой. Большинство ИП выбирают один из спецрежимов: УСН, ПСН или АУСН. При этом АУСН с 2026 года доступна почти во всех регионах России.



Кто может зарегистрировать ИП

Оформить ИП может любой дееспособный человек, но есть нюансы.

Возраст

С 18 лет — можно открыть ИП без ограничений.

Несовершеннолетние : с 14 лет — при нотариальном согласии родителей или законных представителей, с 16 лет — при наличии эмансипации, то есть признания полной дееспособности через суд, органы опеки или после брака.

Гражданство

Граждане РФ — нужна постоянная или временная регистрация.

Иностранные граждане — нужны разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также нотариально заверенный перевод документов.

Лица без гражданства — те же требования, что и для иностранных граждан.

Трудовой статус

Пошаговая инструкция по регистрации ИП

Разберём, как зарегистрировать ИП шаг за шагом.

Шаг 1. Проверьте, подходит ли вам ИП

Некоторые направления бизнеса по закону доступны только юридическим лицам — ИП ими заниматься не может: банки и инвестиционные фонды, азартные игры, производство и продажа крепкого алкоголя, производство лекарств, оружия и военной техники, охранные предприятия. Также разница есть и в сути форматов.

ИП или ООО: ключевые отличия

Критерий ИП ООО Ответственность Отвечает всем личным имуществом В пределах уставного капитала (исключение — субсидиарная ответственность) Регистрация Проще: обычно нужны только паспорт и заявление Сложнее: комплект документов и уставный капитал от 10 000 ₽ Доступные СНО ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН Страховые взносы Взносы ИП за себя + за сотрудников, если они есть. На НПД обязательных взносов нет, на АУСН — только взносы на травматизм Взносы за директора и других сотрудников, если они есть. На АУСН платят только взносы на травматизм за сотрудников Бухучёт Не обязателен, но полезен Обязателен Вывод прибыли Свободно — деньги ИП принадлежат ему Через распределение прибыли с уплатой НДФЛ 13 или 15%

Для старта малого бизнеса ИП обычно выгоднее. Если планируете привлекать партнёров или инвестиции — выбирайте ООО.

Шаг 2. Выберите коды ОКВЭД

ОКВЭД определяет, чем будет заниматься ИП. От кодов зависит, какие налоговые режимы вам доступны, какие льготы можно получить и как вас воспринимают банки и контрагенты. Если код не совпадает с тем, чем вы реально занимаетесь, налоговая может оштрафовать и доначислить налоги, а банк — ограничить операции по счёту.

Вам нужно выбрать один основной код деятельности и при необходимости дополнительные. Все актуальные коды содержатся в классификаторе ОК 029-2014, а в удобном виде их можно посмотреть в справочнике Точка Банк.

Открыть справочник ОКВЭД

Выбирайте коды длиной от четырех до шести цифр: чем длиннее код, тем более узкой будет сфера деятельности, чем короче — тем шире. Всего лучше указывать не более 20 кодов, чтобы у налоговой, банков и контрагентов не возникло лишних вопросов.

Обязательно проверяйте коды по актуальному справочнику ОКВЭД — он регулярно обновляется. Например, с 1 мая 2025 года появились коды для блогерской деятельности: 70.21.1 — распространение информации в соцсети, 73.11.1 — распространение рекламы.

Есть и другое важное изменение: с 2026 года Росстат формирует отчётные коды с процентом по каждому виду деятельности. Поэтому убедитесь, что основной код совпадает с той сферой, которая будет приносить наибольший доход.

Если нужна помощь с подбором ОКВЭД — обращайтесь к экспертам Точка Банк . Мы постоянно отслеживаем изменения и в курсе всех нюансов. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Шаг 3. Определитесь с системой налогообложения

Система налогообложения влияет на размер налогов, отчётность и страховые взносы. Поэтому важно сразу выбрать подходящий режим — чтобы не переплачивать и не усложнять себе работу.

После регистрации ИП автоматически попадает на общую систему налогообложения (ОСНО). На ней больше отчётности и выше налоговая нагрузка, поэтому многие предприниматели переходят на другой режим — например УСН, ПСН или АУСН.

Разберём на примере УСН: перейти на этот режим можно сразу при регистрации или в течение 30 дней после. Если же пропустить этот срок, придётся работать на ОСНО до 1 января следующего календарного года.

Сравнение налоговых режимов для ИП

Сначала в таблице указана ОСНО — базовая система без ограничений, затем специальные режимы для малого бизнеса и отдельных видов деятельности.

СНО Кому подходит Налоги Ограничения ОСНО Любой бизнес без ограничений — НДФЛ от 13 до 22%



— НДС 0, 10, 22%

— Любой вид деятельности



— Любое количество сотрудников



— Нет ограничений по доходу

УСН Малый и средний бизнес Можно выбрать один из двух вариантов:



— «Доходы» — 6%



— «Доходы минус расходы» — 15% (минимальный налог — 1% от доходов)



При доходе выше 20 млн ₽ в 2026 году — ещё НДС: 5, 7% или 0, 10, 22%

— Годовой доход не более 490,5 млн ₽



— Не более 130 сотрудников



— Остаточная стоимость основных средств не более 218 млн ₽

АУСН Микробизнес Можно выбрать один из двух вариантов:



— «Доходы» — 8%



— «Доходы минус расходы» — 20% (минимальный налог — 3% от доходов)

— Годовой доход не более 60 млн ₽



— Не более пяти сотрудников, и они получают зарплату по безналу



— Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн ₽

ЕСХН Сельхозпроизводители 6% с прибыли плюс НДС, если нет освобождения по статье 145 НК РФ Только для сельскохозяйственной деятельности. Доходы от агробизнеса — не менее 70% ПСН ИП с конкретным видом деятельности в регионе Фиксированный — 6% от потенциального дохода по виду деятельности и региону — Доход не более 20 млн ₽ в 2026 году



— Не более 15 сотрудников

НПД ИП-фрилансеры — 4% с доходов от физлиц



— 6% с доходов от юрлиц и ИП

Годовой доход до 2,4 млн ₽. Доступны не все виды деятельности, нельзя совмещать с другими режимами

При регистрации ИП через Точка Банк специалисты помогут не только выбрать подходящий налоговый режим, но и сразу подать заявление о переходе — чтобы вы не пропустили сроки. Более 450 000 предпринимателей и компаний уже открыли бизнес с нашей помощью.

Страховые взносы ИП за себя

Обязательны на всех режимах, кроме НПД и АУСН. Взносы ИП состоят из двух частей — фиксированной и дополнительной. В таблице — значения на 2026 год.

Вид взноса Сумма Срок уплаты Основание Фиксированные (независимо от дохода) 57 390 ₽ До 28 декабря 2026 Пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК РФ Дополнительные 1% с дохода свыше 300 000 ₽, максимум 321 818 ₽ До 1 июля 2027 Пп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК РФ

Важный момент: на сумму взносов можно уменьшить налог, но работает это по-разному — в зависимости от системы налогообложения.

На УСН «Доходы» и ПСН взносы напрямую уменьшают налог: на 100% — если нет сотрудников, на 50% — если есть. На УСН «Доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН взносы учитываются в расходах.

Налоговые каникулы

Новые ИП на УСН и ПСН могут получить ставку 0% на первые два налоговых периода, если в их регионе принят соответствующий закон и деятельность входит в льготный перечень. Проверить доступность можно на сайте ФНС в разделе «Особенности регионального законодательства» для УСН и ПСН.

Шпаргалка по выбору налогового режима

А если всё ещё не уверены, какой режим подойдёт — УСН, АУСН, ПСН или другой, — эксперты Точка Банка помогут разобраться и выбрать подходящий.

Шаг 4. Заполните заявление о регистрации ИП

Основной документ для регистрации ИП — форма №Р21001.

Порядок заполнения зависит от способа подачи документов.

Офлайн. При заполнении формы от руки используйте чёрные, синие или фиолетовые чернила. Подпись ставьте только в налоговой — в присутствии инспектора.

Онлайн. Если заполняете форму в электронном виде, оформляйте её в текстовом редакторе шрифтом Courier New, размер — 18 пунктов. Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Шаг 5. Уплатите госпошлину при необходимости

При подаче документов в электронном виде госпошлину платить не нужно — это касается подачи через сайт ФНС, нотариуса или МФЦ. Также госпошлины нет при регистрации ИП с Точка Банк.

Зарегистрировать ИП онлайн

Если документы подаются на бумаге, госпошлина обязательна. В 2026 году её размер составляет 800 ₽ (пп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Уплатить госпошлину можно через сайт ФНС, «Госуслуги», в банке или через банкомат.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Не все МФЦ принимают документы на регистрацию ИП, а бесплатной подача будет, только если у отделения есть соглашение об ЭДО с ФНС. Если выбрали такой вариант подачи — уточните оба момента заранее.

Шаг 6. Соберите документы для регистрации ИП

Основные документы:

Паспорт, если подаёте документы лично.

Заполненное заявление по форме №Р21001.

Дополнительно — в зависимости от ситуации:

Квитанция об уплате госпошлины — только при подаче на бумаге.

Заявление на УСН или ПСН, если хотите перейти на спецрежим сразу при регистрации.

Для несовершеннолетних — согласие родителей либо документ о признании полной дееспособности: решение суда, органов опеки или свидетельство о браке.

Для иностранцев и лиц без гражданства — копия паспорта с нотариально заверенным переводом и разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Сформировать документы для регистрации ИП можно за 15 минут в конструкторе Точка Банк.

Шаг 7. Подайте документы в ФНС

Сравните все способы подачи в таблице, чтобы выбрать подходящий.

Способ регистрации Срок регистрации Сложность процесса Примерная стоимость Лично в налоговой 3–5 рабочих дней Высокая: нужно : нужно найти инспекцию по прописке и лично прийти туда, возможны очереди. Зато инспектор на месте проверит документы и укажет на ошибки Госпошлина 800 ₽ Онлайн через сайт ФНС 3–5 рабочих дней 🟡 Средняя: всё можно сделать из дома. Но потребуется оформить УКЭП и разобраться с её использованием Без госпошлины. УКЭП можно оформить через «Госключ» — бесплатно.



На токене — от 1 500 ₽ за носитель Через МФЦ До 5 рабочих дней 🟡 Средняя: нужно лично прийти в отделение, но сотрудники МФЦ помогут с оформлением и отправят документы в ФНС Бесплатно, если сотрудники МФЦ подают документы в электронном виде Через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ 3–5 рабочих дней 🟢 Низкая: эксперты банка помогут выбрать ОКВЭД, СНО, подготовить документы и оформить подпись Бесплатно. Плюс сразу после регистрации откроем расчётный счёт с обслуживанием от 0 ₽, чтобы вы могли выставлять счета и принимать оплату с первого дня Онлайн через «Старт бизнеса онлайн» 3–5 рабочих дней 🟢 Низкая: сервис упрощает заполнение заявления и получение УКЭП, но потребуется подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС) Без госпошлины, электронную подпись оформляют в процессе регистрации — через приложение «Госключ» Через нотариуса До 5 рабочих дней 🟢 Низкая: нотариус сам проверит документы, заверит подпись и отправит всё в ФНС. Нужно только прийти на приём От 2 000 ₽ за нотариальные услуги, госпошлину платить не нужно

Шаг 8. Получите документы о регистрации

На электронную почту, которую вы указали в заявлении, придут:

Лист записи ЕГРИП по форме Р60009 — основной документ, который подтверждает регистрацию ИП. Его направляют в электронном виде с усиленной электронной подписью ФНС. Если нужен бумажный экземпляр, сделайте отметку об этом в заявлении Р21001 при подаче.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — с 2026 года это — с 2026 года это единый документ , подтверждающий постановку на учёт в налоговом органе. Заменяет свидетельство ИНН и уведомление о постановке на учёт, которые больше не выдаются.

Информация о регистрации также отобразится в личном кабинете налогоплательщика.

Что делать после регистрации ИП

Получение листа записи ЕГРИП — это только начало. Чтобы спокойно работать и не получить штрафы, выполните следующие шаги.

1. Откройте расчётный счёт. Такой счёт нужен для безналичной оплаты, подключения онлайн-кассы и торгового эквайринга, участия в тендерах, уплаты налогов, выплаты зарплаты и расчётов с контрагентами.

Среди ИП популярны онлайн-банки, где к счёту можно сразу подключить кассу, эквайринг и бухгалтерию — например в Точка Банке так уже работают более 750 000 предпринимателей. Вы тоже можете открыть расчётный счёт и подключить нужные сервисы.

2. Подключите онлайн-кассу. Касса нужна большинству ИП, которые принимают оплату от физлиц, кроме предпринимателей из списка исключений по 54-ФЗ.

В Точка Банке можно закрыть вопрос с 54-ФЗ сразу: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД идут комплектом. Также зарегистрируем ККТ в ФНС и подключим эквайринг с приёмом оплаты по QR-коду.

3. Получите лицензию, если она нужна. Некоторые виды деятельности требуют лицензии: медицина, перевозки пассажиров, образование, охрана и другие. Без лицензии — штрафы и принудительная остановка работы.

4. Встаньте на учёт в СФР при найме сотрудников. Если берёте сотрудника по трудовому договору — СФР зарегистрирует вас автоматически после подачи первого отчёта ЕФС-1.

5. Настройте учёт и отчётность. Объём работы зависит от налогового режима.

Режим Что вести и сдавать ОСНО, УСН, ЕСХН Вести КУДиР, сдавать декларации + отчётность за сотрудников (при наличии) ПСН Вести книгу учёта доходов + сдавать отчётность по базовому режиму — ОСНО, УСН или ЕСХН + отчётность за сотрудников (при наличии) НПД Отражать продажи в приложении «Мой налог» — деклараций и отчётности нет АУСН Минимальная отчётность — налог считает ФНС по данным банка и онлайн‑кассы

Если не хотите разбираться со всем этим сами — подключите Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. При регистрации ИП — счёт и Онлайн-бухгалтерия за 0 ₽ в первый год.

6. Уведомите госорганы. Если работаете в общепите, рознице, сфере бытовых услуг и ряде других направлений, подайте уведомление через «Госуслуги» минимум за день до фактического запуска бизнеса. Штраф за нарушение — 7 000–12 000 ₽. Полный перечень ОКВЭД для уведомления смотрите в приложении №1 к постановлению Правительства №725.

Причины отказа

Вот основные причины, по которым могут отказать в открытии ИП:

Ошибки или опечатки в заявлении — исправьте их и подайте заявление повторно. Банкротство как ИП — повторная регистрация возможна только через пять лет Судебный запрет на ведение бизнеса — дождитесь окончания срока запрета. Судимость , если вы собираетесь работать с детьми или перевозить пассажиров — выберите другой вид деятельности. Адрес в заявлении не совпадает с данными в личном кабинете ФНС — обновите адрес в кабинете. Адреса нет в ФИАС — добавьте его через «Госуслуги», сайт ФИАС или местную администрацию.

Что делать, если отказали в регистрации? Нужно в течение трёх месяцев исправить ошибки и подать документы повторно. Если в первый раз вы уплачивали госпошлину, уплачивать повторно её не нужно. Просто приложите к пакету документов старую квитанцию.

Основные ошибки

В заявлении. Опечатки в паспортных данных или адресе регистрации. Также убедитесь, что адрес есть в ФИАС и совпадает с данными в личном кабинете ФНС. В кодах ОКВЭД. Коды должны соответствовать вашей деятельности и содержать не менее четырёх цифр. При подаче. Документы нужно подавать . Документы нужно подавать в налоговую по месту постоянной прописки , а если её нет — по адресу временной.