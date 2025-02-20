Как открыть ООО на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция

ООО на УСН — один из популярных вариантов для малого бизнеса, но в 2026 году у режима появились новые лимиты и нюансы с НДС. Прежде чем подавать документы, стоит разобраться, подходит ли упрощёнка вашему бизнесу и какой объект налогообложения выбрать.

Коротко На УСН выбирайте между 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Проверьте, не снизили ли ставки в вашем регионе. В 2026 году лимиты для УСН такие: годовой доход до 490,5 млн ₽, до 130 сотрудников и стоимость основных средств до 218 млн ₽. Если выручка превысит 20 млн ₽ в год, появится НДС.

Процесс регистрации ООО на УСН не отличается от обычного, но нужно подать уведомление о переходе на упрощёнку. Сделать это можно сразу при регистрации или в течение 30 дней после неё. Если не успеть, компания останется на ОСНО до следующего года.

Выбор системы налогообложения для ООО

По умолчанию, если зарегистрировать ООО и не выбрать налоговый режим, компания будет работать на общей системе налогообложения (ОСНО). Для малого бизнеса такая система часто не подходит из-за сложной бухгалтерии и высокой налоговой нагрузки, поэтому компании выбирают специальные налоговые режимы.

В 2026 году ООО может работать на таких спецрежимах:

Чтобы снизить налоговую нагрузку, часто выбирают УСН. Этот режим подходит и для работы с крупными контрагентами, так как при годовой выручке свыше 20 млн ₽ компания становится плательщиком НДС, который заказчик может принять к вычету.

Условия для применения УСН в 2026 году:

Годовой доход — до 490,5 млн ₽.

Число работников — не более 130 человек.

Стоимость основных средств — до 218 млн ₽.

При нарушении условий применения УСН организация теряет право на этот режим с первого числа месяца, в котором произошло нарушение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Об утрате права на УСН нужно уведомить налоговую по форме 26.2-2 в течение 15 дней после окончания квартала, в котором право было утрачено. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за этим кварталом, нужно сдать декларацию по УСН за последний период применения спецрежима, а до 28-го числа — уплатить налог.

Важно понимать, что УСН подходит не всем: где-то выгоднее ОСНО с вычетами по НДС, где-то — ЕСХН или АУСН. Если сомневаетесь, какой режим подойдёт вашему бизнесу, лучше обсудить это с экспертом до регистрации — пока есть время сравнить варианты.

Какие налоги платит ООО на УСН

ООО на УСН платит один основной налог — по упрощённой системе. В отдельных случаях добавляются НДС, зарплатные налоги и налоги на имущество, транспорт или землю. Разберём по порядку.

Налог по УСН: «Доходы» или «Доходы минус расходы»

При переходе на упрощёнку нужно выбрать объект налогообложения — от него зависит ставка:

6% с доходов. Подходит бизнесу с небольшой себестоимостью и высокой наценкой. 15% с разницы между доходами и расходами. Выгодно, если расходы составляют больше 60% выручки: закупки, логистика, сырьё, товарные остатки.

Если по итогам года налог по УСН «Доходы минус расходы» окажется меньше 1% от годового дохода, то тогда нужно заплатить минимальный налог — 1% от дохода (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

Региональные ставки УСН

В 2026 году регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН для отдельных видов бизнеса, включённых в Единый перечень Правительства:

От 1 до 6% — при объекте «Доходы».

От 5 до 15% — при объекте «Доходы минус расходы».

Например, в Санкт-Петербурге ООО на УСН «Доходы минус расходы» могут платить 7% вместо 15%, если подходят под условия региональной льготы. Это подходящий вид деятельности, отсутствие налоговых долгов и зарплата сотрудников не ниже минимального размера по городу (п. 2 ст. 1 Закона г. Санкт-Петербурга №185-36).

НДС на УСН

ООО на упрощёнке может стать плательщиком НДС, если превысит лимит освобождения по доходам. Эти лимиты постепенно снижаются:

20 млн ₽ — в 2026 году.

15 млн ₽ — в 2027 году.

10 млн ₽ — с 2028 года.

Если превысить лимит за прошлый год — НДС платить нужно с 1 января текущего года.

Если превысить лимит в текущем году — НДС нужно платить со следующего месяца. Например, если в мае 2026 года доходы превысили 20 млн ₽, с 1 июня нужно начислять и платить НДС, а первую декларацию подать за II квартал.

Пороги освобождения от НДС снижаются. Если в 2026 году доходы не превысят 20 млн ₽, но окажутся выше 15 млн ₽, НДС придётся платить с 1 января 2027 года.

ООО на УСН может выбрать один из двух вариантов — либо пониженные ставки НДС 5 и 7%, либо общие ставки 22, 10 или 0%.

Вариант Ставка и условия применения в 2026 году Вычет входящего НДС Пониженная 5% — годовой доход не более 272,5 млн ₽.



7% — годовой доход превышает 272,5 млн ₽, но не более 490,5 млн ₽

Не принимается Общая 22, 10 или 0% — годовой доход не более 490,5 млн ₽ Принимается

ООО, которое впервые выбрало ставку 5 или 7% начиная с 2026 года, может отказаться от неё и перейти на общую ставку 22% в течение первых четырёх кварталов её применения. Те, кто перешёл на пониженную ставку в 2025 году, обязаны применять её 12 последовательных кварталов подряд — то есть три года.

Комментарий эксперта С 1 января 2026 года ставка НДС повысилась с 20 до 22%. Чеки и БСО формируются с новой ставкой — проверьте, что на кассе и в учётной программе установлены актуальные обновления. Ольга Клепикова Эксперт бухгалтерского сервиса в Точка Банке

Другие налоги

Кроме налога по УСН и НДС ООО платит:

Зарплатные налоги и взносы — НДФЛ как налоговый агент и страховые взносы за сотрудников, включая директора, даже если он не получает зарплату. Налог на имущество — только в отношении недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости по региональному закону. Например, помещений в торговых и офисных центрах. Транспортный и земельный налоги — если на ООО зарегистрирован транспорт или оформлена земля. Транспортный налог — региональный, ставки и льготы устанавливает субъект РФ. Земельный — местный, его регулируют муниципальные власти.

В зависимости от вида деятельности и региона ООО может платить и другие налоги и сборы. Например, туристический налог, экологические платежи, сборы за пользование водными объектами или недрами.

Отчётность и платежи на УСН для ООО

Пока вы не платите НДС, отчётность на УСН минимальная. Налог платите авансами каждый квартал, а декларацию сдаёте раз в год.

Что сдавать / платить Срок Декларация по УСН До 25 марта следующего года Аванс по УСН за I квартал До 28 апреля Аванс по УСН за полугодие До 28 июля Аванс по УСН за девять месяцев До 28 октября Годовой налог по УСН До 28 марта следующего года (в 2027 — 29 марта из-за выходного) Уведомление по ЕНП До уплаты налога, но не позднее 25‑го числа каждого месяца после окончания квартала КУДиР В налоговую не сдают, хранят у себя

Если у ООО на УСН появляется обязанность платить НДС, нужно также:

Сдавать декларацию по НДС — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

Платить НДС за квартал тремя равными платежами — до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала.

В 2026 году продлён мораторий на штрафы за несвоевременную подачу первой декларации по НДС на УСН. Это мера поддержки бизнеса — компаниям, которые впервые начнут платить НДС, дают время разобраться с новыми требованиями без риска штрафа за просрочку отчётности.

Пошаговая подготовка к регистрации ООО на УСН

Чтобы зарегистрировать ООО на упрощёнке, нужно пройти восемь шагов: от выбора учредителей до получения документов из налоговой. А если не хотите разбираться самостоятельно, доверьте регистрацию экспертам Точка Банка: с нашей помощью уже открылись более 450 000 бизнесов.

Шаг 1. Определите состав учредителей

У ООО может быть от одного до 50 участников: физлица, ИП или организации. Если учредитель один — оформляют решение, если несколько — протокол общего собрания и договор об учреждении.

С 1 августа 2025 года единственным учредителем ООО может быть и компания, состоящая из одного участника (п. 2 ст. 7 Федерального закона №14-ФЗ).

Шаг 2. Придумайте название

ООО обязано иметь полное фирменное наименование на русском языке: «Общество с ограниченной ответственностью "Название"». Сокращённое название — по желанию (п. 1 ст. 4 Федерального закона №14-ФЗ).

Нельзя использовать слова «Россия», «Российская Федерация» и производные от них, а также названия госорганов и иностранных государств. Род деятельности сам по себе названием быть не может — нужно индивидуальное слово. Например, ООО «Торговля» не подойдёт, а ООО «Торговый дом Ромашка» — да.

Шаг 3. Подберите коды ОКВЭД

Основной код — деятельность, от которой ожидаете основной доход. Дополнительных кодов можно указать несколько. Каждый код в заявлении должен содержать минимум четыре знака — например 47.91, а не 47.9.

Открыть справочник ОКВЭД

Шаг 4. Определитесь с уставным капиталом

Минимум — 10 000 ₽, и эту сумму нужно внести деньгами. Сверх минимума можно вносить имущество, права или ценные бумаги, — это нужно зафиксировать в уставе. Если неденежные вложения дороже 20 000 ₽, потребуется независимая оценка (п. 2 ст. 15 Федерального закона №14-ФЗ).

В некоторых сферах минимум уставного капитала выше. Например, для ЧОП — от 100 000 ₽ без применения оружия и от 250 000 ₽, если оружие будет использоваться.

Шаг 5. Выберите юридический адрес

Это адрес компании в ЕГРЮЛ — на него будут приходить письма от налоговой, банков и контрагентов. ООО можно зарегистрировать в арендованном или собственном помещении, а также по домашнему адресу учредителя или директора.

Перед подачей проверьте адрес через сервис ФНС «ФИАС». Если адреса нет в системе или в заявлении Р11001 он указан не так, как в реестре, налоговая может отказать в регистрации. Также сделайте проверку через сервис «Прозрачный бизнес», чтобы не попасть на адрес массовой регистрации.

Шаг 6. Соберите комплект документов

Когда все решения приняты, нужно подготовить документы. Основные из них — устав, заявление Р11001 и уведомление о переходе на УСН.

Устав может быть индивидуальным или типовым. Индивидуальный нужен, если у участников есть особые договорённости: например, нестандартный порядок управления или ограничения на продажу долей.

Типовой устав не нужно составлять и подавать в ФНС — достаточно указать его номер в заявлении Р11001. Минэкономразвития утвердило 36 вариантов, подобрать подходящий можно в сервисе ФНС «Выбор типового устава».

Заявление Р11001 — основной документ для регистрации. В нём 16 листов, но заполнять нужно только те, что подходят под вашу ситуацию: обычно это сведения о компании, учредителях, кодах ОКВЭД и заявителях. Данные в Р11001 должны точно совпадать с уставом, решением или протоколом об учреждении ООО.

Уведомление по форме 26.2-1 — чтобы ООО сразу работало на упрощёнке. Подать его можно вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней с даты регистрации.

Если не уложиться в срок, ООО останется на ОСНО, и перейти на УСН получится только со следующего календарного года — при условии, что уведомление подано до 31 декабря.

Полный комплект документов для регистрации ООО на УСН.

Шаг 7. Подайте документы в налоговую

Рассмотрим четыре основных способа:

Лично в налоговой инспекции. Прийти должны все учредители с заполненными документами и паспортами. Этот способ — единственный, при котором нужно платить госпошлину 4 000 ₽. Онлайн через сайт ФНС. Подойдёт, если у всех учредителей есть УКЭП. Её можно оформить в удостоверяющем центре или выпустить бесплатно через приложение «Госключ» — для этого нужны подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и загранпаспорт нового образца либо биометрия. Через нотариуса. Удобно, если сложно оформить КЭП всем учредителям. Нотариус заверит подписи, сформирует комплект документов и сам отправит его в налоговую. Но придётся оплатить услуги нотариуса. Через Точка Банк. Специалисты проконсультируют по ОКВЭД и системам налогообложения, подготовят документы для ФНС и помогут подать их в электронном виде. А сразу после регистрации откроют расчётный счёт для компании, чтобы бизнес был готов к работе с первого дня.

После подачи документов налоговая регистрирует ООО в течение 3–5 рабочих дней.

Шаг 8. Получите документы из налоговой

После регистрации на электронную почту придут:

Лист записи ЕГРЮЛ — подтверждает внесение записи о создании компании в реестр.

Выписка из ЕГРН — подтверждает постановку на налоговый учёт.

Устав ООО с отметкой ФНС — только если подавали индивидуальный устав. При типовом уставе в листе записи ЕГРЮЛ будет отметка о его номере.

Подтверждение перехода на УСН налоговая автоматически не высылает. Если уведомление подано вместе с документами на регистрацию, сам факт регистрации означает, что спецрежим принят. Чтобы получить официальное подтверждение, можно запросить у налоговой информационное письмо по форме 26.2-7.

Все файлы приходят в электронном формате с УКЭП ФНС и имеют полную юридическую силу. Бумажные версии по умолчанию не выдаются — их можно запросить отдельно.

Почему могут отказать в регистрации ООО

Чаще всего налоговая отказывает не из-за серьёзных нарушений, а из-за ошибок в документах: опечаток в заявлении Р11001, неполного комплекта, расхождений в названии компании или проблем с юридическим адресом. Основания для отказа перечислены в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ.

Перед подачей проверьте:

Данные учредителей и директора — как в паспортах. Название ООО — одинаково в заявлении, уставе, решении или протоколе. Юридический адрес — есть — есть в ФИАС и в заявлении Р11001 записан как в реестре. Комплект документов — заявление Р11001, устав или номер типового устава, решение или протокол, уведомление о переходе на УСН. При бумажной подаче — ещё квитанция об уплате госпошлины. Договор об учреждении ООО необязателен для подачи в ФНС, но при нескольких учредителях его лучше также приложить. Подписи заявителей — Р11001 подписывает каждый учредитель: у нотариуса, при инспекторе ФНС либо своей УКЭП.

Комментарий эксперта Отдельно проверьте учредителей и директора через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В регистрации могут отказать, если человек в последние три года руководил исключённой из ЕГРЮЛ компанией с долгами перед бюджетом или владел в ней не менее 50% голосов. То же касается ситуации, когда в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений о нём как о руководителе или участнике ООО.

Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Если пришёл отказ, посмотрите причину в решении ФНС. Если дело в неполном комплекте или ошибках в оформлении — документы можно подать повторно в течение трёх месяцев, госпошлину заново платить не придётся. Это правило работает один раз: если со второй попытки снова получите отказ, пошлину нужно будет платить.

Что делать после регистрации ООО

Регистрация компании — это только начало. Чтобы ООО могло легально работать и принимать деньги, нужно выполнить несколько обязательных шагов.

1. Оформить руководителя. Даже если директор — единственный учредитель, с ним заключают трудовой договор и издают приказ о вступлении в должность. Это первые кадровые документы компании.

2. Открыть расчётный счёт. Без счёта ООО не сможет платить налоги и принимать безналичную оплату. Счетов может быть несколько, но хотя бы один нужен обязательно. Если оформите регистрацию через Точка Банк, расчётный счёт откроем сразу — отдельно подавать заявку не придётся.

3. Внести уставный капитал. Сделать это нужно в срок, указанный в решении или договоре об учреждении, но не позднее четырёх месяцев с даты регистрации ООО. Деньги вносят на расчётный счёт с назначением платежа «Взнос в уставный капитал», имущество — передают по акту.

4. Наладить бухгалтерский учёт. В отличие от ИП, ООО обязано вести бухучёт с первого дня. Нужно заранее решить, кто будет этим заниматься: штатный бухгалтер, аутсорсинг или онлайн-сервис.

5. Зарегистрировать кассу. Если компания планирует принимать деньги от физлиц наличными или картами, потребуется касса: сам аппарат, фискальный накопитель, договор с ОФД и постановка ККТ на учёт в налоговой. Получить весь набор по 54-ФЗ можно в Точка Банке.

6. Проверить лицензии и уведомления. Для отдельных видов деятельности нужна лицензия — например в образовании, медицине, перевозках или продаже крепкого алкоголя. Кроме того, по некоторым ОКВЭД требуется уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор — это касается общепита, торговли и бытовых услуг.