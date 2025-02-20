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Как открыть ООО на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция

Зарегистрировать ООО на УСН можно за 3–5 рабочих дней — но только если правильно собрать документы и не ошибиться с уведомлением о переходе на упрощёнку. Разбираем по шагам, как подготовиться, какие налоги и отчёты ждут компанию и что делать сразу после регистрации.

05.05.2026
6152
6152

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ООО на УСН — один из популярных вариантов для малого бизнеса, но в 2026 году у режима появились новые лимиты и нюансы с НДС. Прежде чем подавать документы, стоит разобраться, подходит ли упрощёнка вашему бизнесу и какой объект налогообложения выбрать.

Коротко
Процесс регистрации ООО на УСН не отличается от обычного, но нужно подать уведомление о переходе на упрощёнку. Сделать это можно сразу при регистрации или в течение 30 дней после неё. Если не успеть, компания останется на ОСНО до следующего года.
На УСН выбирайте между 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Проверьте, не снизили ли ставки в вашем регионе. В 2026 году лимиты для УСН такие: годовой доход до 490,5 млн ₽, до 130 сотрудников и стоимость основных средств до 218 млн ₽. Если выручка превысит 20 млн ₽ в год, появится НДС.

Выбор системы налогообложения для ООО

По умолчанию, если зарегистрировать ООО и не выбрать налоговый режим, компания будет работать на общей системе налогообложения (ОСНО). Для малого бизнеса такая система часто не подходит из-за сложной бухгалтерии и высокой налоговой нагрузки, поэтому компании выбирают специальные налоговые режимы.

В 2026 году ООО может работать на таких спецрежимах:

  • УСН — если компания укладывается в установленные лимиты.
  • АУСН — при выполнении условий и если деятельность ведётся в регионе, где режим действует.
  • ЕСХН — если компания ведёт сельскохозяйственную деятельность.

Чтобы снизить налоговую нагрузку, часто выбирают УСН. Этот режим подходит и для работы с крупными контрагентами, так как при годовой выручке свыше 20 млн ₽ компания становится плательщиком НДС, который заказчик может принять к вычету.

Условия для применения УСН в 2026 году:

  • Годовой доход — до 490,5 млн ₽.
  • Число работников — не более 130 человек.
  • Стоимость основных средств — до 218 млн ₽.

При нарушении условий применения УСН организация теряет право на этот режим с первого числа месяца, в котором произошло нарушение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Об утрате права на УСН нужно уведомить налоговую по форме 26.2-2 в течение 15 дней после окончания квартала, в котором право было утрачено. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за этим кварталом, нужно сдать декларацию по УСН за последний период применения спецрежима, а до 28-го числа — уплатить налог.  

С 1 июля 2026 года вводится единое уведомление по УСН

Важно понимать, что УСН подходит не всем: где-то выгоднее ОСНО с вычетами по НДС, где-то — ЕСХН или АУСН. Если сомневаетесь, какой режим подойдёт вашему бизнесу, лучше обсудить это с экспертом до регистрации — пока есть время сравнить варианты.

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Какие налоги платит ООО на УСН

ООО на УСН платит один основной налог — по упрощённой системе. В отдельных случаях добавляются НДС, зарплатные налоги и налоги на имущество, транспорт или землю. Разберём по порядку.

Налог по УСН: «Доходы» или «Доходы минус расходы»

При переходе на упрощёнку нужно выбрать объект налогообложения — от него зависит ставка:

  1. 6% с доходов. Подходит бизнесу с небольшой себестоимостью и высокой наценкой.
  2. 15% с разницы между доходами и расходами. Выгодно, если расходы составляют больше 60% выручки: закупки, логистика, сырьё, товарные остатки. 

Если по итогам года налог по УСН «Доходы минус расходы» окажется меньше 1% от годового дохода, то тогда нужно заплатить минимальный налог — 1% от дохода (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

УСН: что это такое, кто может применять и как перейти

Региональные ставки УСН

В 2026 году регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН для отдельных видов бизнеса, включённых в Единый перечень Правительства:

  • От 1 до 6% — при объекте «Доходы».
  • От 5 до 15% — при объекте «Доходы минус расходы».

Например, в Санкт-Петербурге ООО на УСН «Доходы минус расходы» могут платить 7% вместо 15%, если подходят под условия региональной льготы. Это подходящий вид деятельности, отсутствие налоговых долгов и зарплата сотрудников не ниже минимального размера по городу (п. 2 ст. 1 Закона г. Санкт-Петербурга №185-36).

НДС на УСН

ООО на упрощёнке может стать плательщиком НДС, если превысит лимит освобождения по доходам. Эти лимиты постепенно снижаются:

  • 20 млн ₽ — в 2026 году.
  • 15 млн ₽ — в 2027 году.
  • 10 млн ₽ — с 2028 года.

Если превысить лимит за прошлый год — НДС платить нужно с 1 января текущего года.

Если превысить лимит в текущем году — НДС нужно платить со следующего месяца. Например, если в мае 2026 года доходы превысили 20 млн ₽, с 1 июня нужно начислять и платить НДС, а первую декларацию подать за II квартал. 

Пороги освобождения от НДС снижаются. Если в 2026 году доходы не превысят 20 млн ₽, но окажутся выше 15 млн ₽, НДС придётся платить с 1 января 2027 года.

ООО на УСН может выбрать один из двух вариантов — либо пониженные ставки НДС 5 и 7%, либо общие ставки 22, 10 или 0%.

ВариантСтавка и условия применения в 2026 годуВычет входящего НДС
Пониженная5% — годовой доход не более 272,5 млн ₽.

7% — годовой доход превышает 272,5 млн ₽, но не более 490,5 млн ₽
Не принимается
Общая 22, 10 или 0% — годовой доход не более 490,5 млн ₽Принимается

ООО, которое впервые выбрало ставку 5 или 7% начиная с 2026 года, может отказаться от неё и перейти на общую ставку 22% в течение первых четырёх кварталов её применения. Те, кто перешёл на пониженную ставку в 2025 году, обязаны применять её 12 последовательных кварталов подряд — то есть три года. 

Комментарий эксперта

С 1 января 2026 года ставка НДС повысилась с 20 до 22%. Чеки и БСО формируются с новой ставкой — проверьте, что на кассе и в учётной программе установлены актуальные обновления.

Ольга КлепиковаЭксперт бухгалтерского сервиса в Точка Банке

Другие налоги

Кроме налога по УСН и НДС ООО платит:

  1. Зарплатные налоги и взносы — НДФЛ как налоговый агент и страховые взносы за сотрудников, включая директора, даже если он не получает зарплату.
  2. Налог на имущество — только в отношении недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости по региональному закону. Например, помещений в торговых и офисных центрах. 
  3. Транспортный и земельный налоги — если на ООО зарегистрирован транспорт или оформлена земля. Транспортный налог — региональный, ставки и льготы устанавливает субъект РФ. Земельный — местный, его регулируют муниципальные власти.

В зависимости от вида деятельности и региона ООО может платить и другие налоги и сборы. Например, туристический налог, экологические платежи, сборы за пользование водными объектами или недрами.

Отчётность и платежи на УСН для ООО

Пока вы не платите НДС, отчётность на УСН минимальная. Налог платите авансами каждый квартал, а декларацию сдаёте раз в год.

Что сдавать / платитьСрок
Декларация по УСНДо 25 марта следующего года
Аванс по УСН за I кварталДо 28 апреля
Аванс по УСН за полугодиеДо 28 июля
Аванс по УСН за девять месяцевДо 28 октября
Годовой налог по УСНДо 28 марта следующего года (в 2027 — 29 марта из-за выходного)
Уведомление по ЕНПДо уплаты налога, но не позднее 25‑го числа каждого месяца после окончания квартала
КУДиРВ налоговую не сдают, хранят у себя

Если у ООО на УСН появляется обязанность платить НДС, нужно также:

  • Сдавать декларацию по НДС — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом.
  • Платить НДС за квартал тремя равными платежами — до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала.

В 2026 году продлён мораторий на штрафы за несвоевременную подачу первой декларации по НДС на УСН. Это мера поддержки бизнеса — компаниям, которые впервые начнут платить НДС, дают время разобраться с новыми требованиями без риска штрафа за просрочку отчётности.

Пошаговая подготовка к регистрации ООО на УСН

Чтобы зарегистрировать ООО на упрощёнке, нужно пройти восемь шагов: от выбора учредителей до получения документов из налоговой. А если не хотите разбираться самостоятельно, доверьте регистрацию экспертам Точка Банка: с нашей помощью уже открылись более 450 000 бизнесов.

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Шаг 1. Определите состав учредителей

У ООО может быть от одного до 50 участников: физлица, ИП или организации. Если учредитель один — оформляют решение, если несколько — протокол общего собрания и договор об учреждении.

С 1 августа 2025 года единственным учредителем ООО может быть и компания, состоящая из одного участника (п. 2 ст. 7 Федерального закона №14-ФЗ).

Шаг 2. Придумайте название

ООО обязано иметь полное фирменное наименование на русском языке: «Общество с ограниченной ответственностью "Название"». Сокращённое название — по желанию (п. 1 ст. 4 Федерального закона №14-ФЗ).

Нельзя использовать слова «Россия», «Российская Федерация» и производные от них, а также названия госорганов и иностранных государств. Род деятельности сам по себе названием быть не может — нужно индивидуальное слово. Например, ООО «Торговля» не подойдёт, а ООО «Торговый дом Ромашка» — да.

Как назвать ООО: требования и ограничения

Шаг 3. Подберите коды ОКВЭД

Основной код — деятельность, от которой ожидаете основной доход. Дополнительных кодов можно указать несколько. Каждый код в заявлении должен содержать минимум четыре знака — например 47.91, а не 47.9.

Шаг 4. Определитесь с уставным капиталом

Минимум — 10 000 ₽, и эту сумму нужно внести деньгами. Сверх минимума можно вносить имущество, права или ценные бумаги, — это нужно зафиксировать в уставе. Если неденежные вложения дороже 20 000 ₽, потребуется независимая оценка (п. 2 ст. 15 Федерального закона №14-ФЗ).

В некоторых сферах минимум уставного капитала выше. Например, для ЧОП — от 100 000 ₽ без применения оружия и от 250 000 ₽, если оружие будет использоваться.

Шаг 5. Выберите юридический адрес

Это адрес компании в ЕГРЮЛ — на него будут приходить письма от налоговой, банков и контрагентов. ООО можно зарегистрировать в арендованном или собственном помещении, а также по домашнему адресу учредителя или директора.

Перед подачей проверьте адрес через сервис ФНС «ФИАС». Если адреса нет в системе или в заявлении Р11001 он указан не так, как в реестре, налоговая может отказать в регистрации. Также сделайте проверку через сервис «Прозрачный бизнес», чтобы не попасть на адрес массовой регистрации.

Требования к юридическому адресу

Что делать при регистрации бизнеса, если адрес не по ФИАС

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Шаг 6. Соберите комплект документов

Когда все решения приняты, нужно подготовить документы. Основные из них — устав, заявление Р11001 и уведомление о переходе на УСН.

Устав может быть индивидуальным или типовым. Индивидуальный нужен, если у участников есть особые договорённости: например, нестандартный порядок управления или ограничения на продажу долей. 

Типовой устав не нужно составлять и подавать в ФНС — достаточно указать его номер в заявлении Р11001. Минэкономразвития утвердило 36 вариантов, подобрать подходящий можно в сервисе ФНС «Выбор типового устава».

Устав ООО: что такое, как составить, виды, образец

Типовой устав ООО

Заявление Р11001 — основной документ для регистрации. В нём 16 листов, но заполнять нужно только те, что подходят под вашу ситуацию: обычно это сведения о компании, учредителях, кодах ОКВЭД и заявителях. Данные в Р11001 должны точно совпадать с уставом, решением или протоколом об учреждении ООО.

Как заполнить форму Р11001 для регистрации ООО

Уведомление по форме 26.2-1 — чтобы ООО сразу работало на упрощёнке. Подать его можно вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней с даты регистрации. 

Если не уложиться в срок, ООО останется на ОСНО, и перейти на УСН получится только со следующего календарного года — при условии, что уведомление подано до 31 декабря.

С 1 июля 2026 года вводится единое уведомление по УСН

Полный комплект документов для регистрации ООО на УСН.

ДокументКогда нужен
Заявление по форме №Р11001Всегда
Устав ООО: индивидуальный или типовойВсегда
Решение единственного учредителяЕсли учредитель один
Протокол общего собрания учредителейЕсли учредителей несколько
Договор об учреждении ОООЕсли учредителей несколько
Уведомление о переходе на УСН (с 1 июля 2026 года вводится новая единая форма)Если ООО выбирает УСН 
Документы на юридический адрес — гарантийное письмо или выписка из ЕГРНЭто необязательные документы, но с ними риск отказа налоговой ниже
Паспорта учредителейЕсли документы подают лично в налоговой или через нотариуса
Выписка из реестра иностранных юрлицЕсли один из учредителей ООО — иностранная компания
Квитанция об уплате госпошлины 4 000 ₽Если документы подают лично в ИФНС

Шаг 7. Подайте документы в налоговую

Рассмотрим четыре основных способа:

  1. Лично в налоговой инспекции. Прийти должны все учредители с заполненными документами и паспортами. Этот способ — единственный, при котором нужно платить госпошлину 4 000 ₽.
  2. Онлайн через сайт ФНС. Подойдёт, если у всех учредителей есть УКЭП. Её можно оформить в удостоверяющем центре или выпустить бесплатно через приложение «Госключ» — для этого нужны подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и загранпаспорт нового образца либо биометрия.
  3. Через нотариуса. Удобно, если сложно оформить КЭП всем учредителям. Нотариус заверит подписи, сформирует комплект документов и сам отправит его в налоговую. Но придётся оплатить услуги нотариуса.
  4. Через Точка Банк. Специалисты проконсультируют по ОКВЭД и системам налогообложения, подготовят документы для ФНС и помогут подать их в электронном виде. А сразу после регистрации откроют расчётный счёт для компании, чтобы бизнес был готов к работе с первого дня.

После подачи документов налоговая регистрирует ООО в течение 3–5 рабочих дней.

Шаг 8. Получите документы из налоговой

После регистрации на электронную почту придут:

  • Лист записи ЕГРЮЛ — подтверждает внесение записи о создании компании в реестр.
  • Выписка из ЕГРН — подтверждает постановку на налоговый учёт.
  • Устав ООО с отметкой ФНС — только если подавали индивидуальный устав. При типовом уставе в листе записи ЕГРЮЛ будет отметка о его номере.

Подтверждение перехода на УСН налоговая автоматически не высылает. Если уведомление подано вместе с документами на регистрацию, сам факт регистрации означает, что спецрежим принят. Чтобы получить официальное подтверждение, можно запросить у налоговой информационное письмо по форме 26.2-7.

Все файлы приходят в электронном формате с УКЭП ФНС и имеют полную юридическую силу. Бумажные версии по умолчанию не выдаются — их можно запросить отдельно.

Почему могут отказать в регистрации ООО

Чаще всего налоговая отказывает не из-за серьёзных нарушений, а из-за ошибок в документах: опечаток в заявлении Р11001, неполного комплекта, расхождений в названии компании или проблем с юридическим адресом. Основания для отказа перечислены в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ.

Перед подачей проверьте:

  1. Данные учредителей и директора — как в паспортах.
  2. Название ООО — одинаково в заявлении, уставе, решении или протоколе.
  3. Юридический адрес — есть в ФИАС и в заявлении Р11001 записан как в реестре.
  4. Комплект документов — заявление Р11001, устав или номер типового устава, решение или протокол, уведомление о переходе на УСН. При бумажной подаче — ещё квитанция об уплате госпошлины. Договор об учреждении ООО необязателен для подачи в ФНС, но при нескольких учредителях его лучше также приложить.
  5. Подписи заявителей — Р11001 подписывает каждый учредитель: у нотариуса, при инспекторе ФНС либо своей УКЭП.

Комментарий эксперта

Отдельно проверьте учредителей и директора через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В регистрации могут отказать, если человек в последние три года руководил исключённой из ЕГРЮЛ компанией с долгами перед бюджетом или владел в ней не менее 50% голосов. То же касается ситуации, когда в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений о нём как о руководителе или участнике ООО.

Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Если пришёл отказ, посмотрите причину в решении ФНС. Если дело в неполном комплекте или ошибках в оформлении — документы можно подать повторно в течение трёх месяцев, госпошлину заново платить не придётся. Это правило работает один раз: если со второй попытки снова получите отказ, пошлину нужно будет платить.

Как проверить регистрацию ООО в налоговой

Что делать после регистрации ООО

Регистрация компании — это только начало. Чтобы ООО могло легально работать и принимать деньги, нужно выполнить несколько обязательных шагов.

1. Оформить руководителя. Даже если директор — единственный учредитель, с ним заключают трудовой договор и издают приказ о вступлении в должность. Это первые кадровые документы компании.

2. Открыть расчётный счёт. Без счёта ООО не сможет платить налоги и принимать безналичную оплату. Счетов может быть несколько, но хотя бы один нужен обязательно. Если оформите регистрацию через Точка Банк, расчётный счёт откроем сразу — отдельно подавать заявку не придётся.

3. Внести уставный капитал. Сделать это нужно в срок, указанный в решении или договоре об учреждении, но не позднее четырёх месяцев с даты регистрации ООО. Деньги вносят на расчётный счёт с назначением платежа «Взнос в уставный капитал», имущество — передают по акту.

4. Наладить бухгалтерский учёт. В отличие от ИП, ООО обязано вести бухучёт с первого дня. Нужно заранее решить, кто будет этим заниматься: штатный бухгалтер, аутсорсинг или онлайн-сервис.

5. Зарегистрировать кассу. Если компания планирует принимать деньги от физлиц наличными или картами, потребуется касса: сам аппарат, фискальный накопитель, договор с ОФД и постановка ККТ на учёт в налоговой. Получить весь набор по 54-ФЗ можно в Точка Банке.

6. Проверить лицензии и уведомления. Для отдельных видов деятельности нужна лицензия — например в образовании, медицине, перевозках или продаже крепкого алкоголя. Кроме того, по некоторым ОКВЭД требуется уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор — это касается общепита, торговли и бытовых услуг.

И главное — следить за отчётностью. Даже если деятельность ещё не началась, ООО обязано сдавать нулевую отчётность. Иначе возможны штрафы и блокировка счёта.

Вопросы по теме

Какие виды деятельности нельзя вести на УСН?

УСН не могут применять банки, страховые компании, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, ломбарды, производители подакцизных товаров и компании с филиалами. Полный перечень — в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.

Можно ли открыть ООО на УСН, если уже есть ИП?

Да. Один человек может одновременно быть ИП и учредителем или директором ООО — закон это не запрещает. Главное — не работать через эти структуры с одними и теми же контрагентами и не дробить между ними один и тот же бизнес. Иначе ФНС может расценить это как незаконное дробление и доначислить налоги.

Может ли ООО перейти с ОСНО на УСН в течение календарного года?

Нет. ООО не может перейти с ОСНО на УСН в середине календарного года. Переход возможен либо в течение 30 календарных дней после регистрации, либо только с начала нового календарного года при подаче уведомления о переходе на УСН не позднее 31 декабря текущего года.

Когда и как можно сменить объект налогообложения на УСН — «Доходы» на «Доходы минус расходы» и наоборот?

Объект УСН можно сменить только с начала нового календарного года. Для этого нужно подать уведомление в налоговую не позднее 31 декабря текущего года. В течение года менять объект налогообложения нельзя. Важный нюанс: с 1 июля 2026 года вводится новая форма уведомления.

Нужно ли подтверждать УСН каждый год?

Нет. УСН применяется бессрочно, пока компания соблюдает условия спецрежима.

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Как открыть ООО на УСН в 2026 году: инструкция по регистрации на упрощёнке — Точка Банк