Как открыть ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Ошибка в юридическом адресе или неполный пакет документов — и регистрация затянется на недели или закончится отказом. В инструкции дадим чёткий порядок действий, который поможет пройти все этапы с первого раза: от выбора наименования ООО до получения выписки из ЕГРЮЛ.

А если не хотите разбираться самостоятельно — Точка Банк поможет открыть ООО бесплатно, без госпошлины и визита в налоговую.

Коротко Из обязательных документов надо подготовить: заявление №Р11001, устав, решение единственного учредителя о создании ООО или протокол с учредительным договором, если участников несколько. При онлайн‑подаче через сайт ФНС, «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк госпошлина не требуется. А при подаче на бумаге в ИФНС пошлина составит 4 000 ₽. Регистрация в налоговой обычно занимает 3–5 рабочих дней.

Чтобы открыть ООО, нужно выбрать наименование, определить юридический адрес, установить размер уставного капитала, подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения.

Когда стоит открывать ООО

Если сомневаетесь, что выбрать, сравните ключевые различия ИП и ООО — это поможет понять, в каких случаях ООО будет более подходящим вариантом.

Кто может зарегистрировать ООО

Учредителем ООО может быть как один человек, так и несколько участников — физические или юридические лица.

Главное ограничение — количество участников не должно превышать 50. Если их станет больше, компанию придётся реорганизовать в акционерное общество или производственный кооператив.

🟢 Могут открыть ООО: граждане РФ, иностранные граждане, российские и иностранные юридические лица, ИП.

🔴 Не могут открыть ООО: государственные и муниципальные служащие, депутаты, военнослужащие, лица с судебным запретом на предпринимательство, недееспособные граждане.

⚠️ Ограничения для иностранцев и иностранных организаций: не могут учреждать ООО в некоторых сферах, например в сфере СМИ и частной охраны (ст. 19.1 Закона №2124-1 и ст. 15.1 Закона №2487-1).

Что нужно решить до подачи документов

Перед тем как собирать документы на регистрацию ООО, примите несколько ключевых решений:

Состав учредителей и доли. Закон не ограничивает минимальный размер доли, но на практике доля меньше 10% почти не даёт рычагов влияния на решения компании. Генеральный директор. Им может стать один из учредителей или наёмный сотрудник. Во втором случае потребуется трудовой договор. Устав: типовой или индивидуальный. : типовой или индивидуальный. Типовой не нужно составлять — достаточно указать его номер в заявлении на регистрацию ООО. Индивидуальный гибче, но требует разработки. Название ООО. Полное и сокращённое фирменное наименование на русском языке — обязательны. Наименования на других языках — по желанию. Размер уставного капитала. Минимум — 10 000 ₽. Его нужно внести на расчётный счёт в течение четырёх месяцев после регистрации. Юридический адрес. Можно использовать домашний адрес учредителя, свой или арендованный офис, а также адрес, арендованный специально под регистрацию. У каждого варианта — свой пакет документов и свои риски при проверках. Коды ОКВЭД. Выберите один основной код и любое количество дополнительных — желательно не больше 20. Основной код влияет на тариф взносов на травматизм за сотрудников. Налоговый режим. Обществу с ограниченной ответственностью доступны все . Обществу с ограниченной ответственностью доступны все системы налогообложения , кроме НПД и ПСН.

Как придумать и проверить название ООО

У каждого общества должно быть полное фирменное наименование на русском языке — например Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» — и сокращённое — ООО «Альфа». Дополнительно можно зарегистрировать название на языке народов РФ или иностранном языке — это отдельная строка в ЕГРЮЛ, а не замена русскому варианту.

Латиница в русском варианте названия . Иностранные слова в русском наименовании пишутся только кириллицей: «Менеджмент» — можно, Management — нельзя. При этом то же слово латиницей допустимо как дополнительное иностранное наименование.

Названия органов власти — «Министерство», «ФНС», «Правительство», «Федеральный» и производные от них.

«Россия» и «Российская Федерация» — только с разрешения Минюста.

Названия иностранных государств — в любой форме, включая производные.

Названия общественных объединений — партий, профсоюзов и других НКО.

Названия и аббревиатуры других организационно-правовых форм — «Акционерное общество», «АО», «ПАО» и подобные.

Только слова, обозначающие вид деятельности , — «Торговля» или «Строительство» без индивидуализирующей части не пройдут.

Нецензурные и противоречащие общественной морали слова.

Одинаковые названия ООО закон не запрещает, но наименование, схожее с известным брендом, — юридический риск: правообладатель может потребовать сменить имя через суд.

Перед подачей документов проверьте два реестра:

1. Товарные знаки Роспатента — fips.ru → «Открытые реестры».

2. ЕГРЮЛ — egrul.nalog.ru: нет ли уже компаний с таким же именем.

Название Можно? Почему? ООО Management Group ❌ Нельзя использовать латиницу в русском наименовании ООО «Менеджмент Групп» ✅ Можно использовать транскрипцию кириллицей ООО «ФНС-Консалтинг» ❌ Нельзя использовать название органа власти ООО «Торговля» ❌ Нельзя указывать только вид деятельности без индивидуализации ООО «Северная Торговля» ✅ Можно, так как есть индивидуализирующая часть

Как выбрать юридический адрес

Юридический адрес обязателен для регистрации ООО. Рассмотрим основные варианты.

Тип адреса Документы Плюсы Минусы Домашний адрес учредителя или директора Копия выписки из ЕГРН или свидетельства о праве собственности + согласие каждого собственника, если учредитель не единственный собственник жилья Бесплатно, не нужен офис Домашний адрес становится публичным в ЕГРЮЛ. Некоторые региональные ИФНС не принимают такой адрес для регистрации ООО Собственный офис Документ о праве собственности на помещение — например выписка из ЕГРН Реальный адрес — меньше вопросов от ФНС При смене офиса нужно будет поменять адрес в ЕГРЮЛ Арендованный офис Гарантийное письмо от собственника + выписка из ЕГРН или другой документ о праве собственности; после регистрации — договор аренды Реальный адрес — меньше вопросов от ФНС Нужно платить за аренду, а при смене офиса — менять адрес в ЕГРЮЛ Арендованный адрес под регистрацию Гарантийное письмо от собственника + выписка из ЕГРН или другой документ о праве собственности; после регистрации — договор аренды Дёшево, не нужен офис Главный риск — налоговая не сможет связаться с компанией по этому адресу и признает сведения недостоверными

В любом случае нужно правильно указать адрес по ФИАС. Если адреса нет в ФИАС, налоговая откажет в регистрации. Также важно проверить адрес через сервис «Прозрачный бизнес», чтобы убедиться, что он не числится как адрес массовой регистрации.

Как определить размер уставного капитала

Минимум — 10 000 ₽, но в некоторых сферах выше. Например, для ЧОП — не менее 100 000 ₽ без применения оружия и не менее 250 000 ₽, если будет использоваться оружие.

Деньгами нужно внести не менее 10 000 ₽ (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Остальная часть может состоять из имущества, прав и ценных бумаг — это нужно прописать в уставе.

Как выбрать коды ОКВЭД

Вы можете выбрать любое количество кодов из классификатора, но один из них должен быть основным. Коды ОКВЭД должны точно соответствовать виду деятельности, иначе налоговая может выписать штраф.

С 2026 года это особенно важно: вы указываете заявительные коды, а Росстат по отчётности определяет отчётные. Именно по последним, например, будут рассчитывать взносы на травматизм за сотрудников. Подобрать правильные коды можно в справочнике от Точка Банк.

Перейти в Справочник ОКВЭД

Примеры кодов ОКВЭД:

— Торговля: 47.11 — розничная торговля в неспециализированных магазинах.

— Производство: 10.71 — производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

Как выбрать систему налогообложения

В таблице — ставки и лимиты на 2026 год. Сверьтесь и выберите режим до подачи документов, чтобы не оказаться на ОСНО по умолчанию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если не подать заявление на УСН, АУСН или ЕСХН вместе с регистрационными документами или в течение 30 дней после, ООО автоматически переходит на ОСНО — самую сложную и затратную систему. Перейти на другой режим получится только с начала следующего года.

Если сомневаетесь в выборе — эксперты Точка Банк помогут разобраться и подать заявление на нужный режим вместе с документами на регистрацию. Более 450 000 предпринимателей и компаний уже открыли бизнес с нами.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Состав документов зависит от числа учредителей, юридического адреса и выбранного режима налогообложения.

Документ Когда нужен Заявление по форме Р11001 Всегда Устав Всегда — типовой или индивидуальный Решение о создании ООО Если учредитель один Протокол собрания учредителей Если учредителей несколько Учредительный договор Если учредителей несколько Квитанция об уплате госпошлины — 4 000 ₽ При подаче документов в бумажном виде — сформировать можно на сайте ФНС . При электронной подаче не нужна Документы на юридический адрес (гарантийное письмо, согласие собственника и так далее) Формально не обязательны, но снижают риск отказа в регистрации Заявление о переходе на УСН (с 31 июля 2026 года действует единая форма по КНД 1154004) Если хотите применять спецрежим с момента регистрации Заявление о переходе на ЕСХН Если хотите применять спецрежим с момента регистрации Заявление о переходе на АУСН Если хотите применять спецрежим с момента регистрации. Подаётся через Личный кабинет юридического лица на сайте ФНС

При личной подаче в ИФНС каждый учредитель также берёт с собой паспорт.

Собрать комплект документов за 15 минут можно в конструкторе от Точка Банк.

Какие есть способы зарегистрировать ООО

Зарегистрировать ООО можно несколькими способами — они отличаются по срокам, стоимости и сложности процесса.

Способ регистрации Срок регистрации Сложность процесса Примерная стоимость Лично в налоговой 3–5 рабочих дней 🔴 Высокая: всем учредителям нужно лично прийти и подать документы, придётся уплатить госпошлину Госпошлина 4 000 ₽ + опционально расходы на нотариуса. Например, если учредитель не смог прийти в ФНС, ему нужно оформить доверенность Онлайн через ФНС 3–5 рабочих дней 🟡 Средняя: электронная подача документов, не нужно платить госпошлину, но всем нужно оформить УКЭП Без госпошлины, но нужна ЭП. Её оформление стоит 1 500–10 000 ₽ Через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ 3–5 рабочих дней 🟢 Низкая: помощь в подборе ОКВЭД, системы налогообложения, подготовке документов и выпуске ЭП Бесплатно, госпошлину платить не нужно. Плюс сразу получите расчётный счёт в Точка Банке Онлайн через «Старт бизнеса онлайн» 3–5 рабочих дней 🟢 Низкая: процесс подачи автоматизирован, есть помощь в подготовке документов, есть оформление ЭП Без госпошлины, ЭП оформляют в процессе, но понадобится подтверждённая биометрия в ЕБС Через нотариуса До 5 рабочих дней 🟢 Низкая: нотариус помогает с оформлением и отправкой документов От 5 000 ₽ за нотариальные услуги, госпошлину платить не нужно

Что придёт после регистрации

Если налоговая примет положительное решение о регистрации ООО, вам на электронную почту придут документы:

Лист записи ЕГРЮЛ.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН);

Устав с отметкой ФНС, если он не типовой.

Почему могут отказать в открытии ООО и что делать

Если в регистрации отказано, как правило, причина — ошибки в документах или заявлении. Их нужно исправить и подать пакет документов заново. Сделать это можно в течение трёх месяцев без повторной уплаты госпошлины (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Частые причины отказа:

1. Неполный комплект документов. Отсутствует заявление Р11001, устав, решение учредителя или протокол собрания. Важный момент: если учредителей несколько, учредительный договор нужно составить обязательно, но предоставлять в ФНС его формально необязательно — тем не менее инспекторы могут запросить.

2. Ошибки в заявлении Р11001. Опечатки в ФИО, паспортных данных или неправильный формат записи.

3. Проблемы с адресом. Например, адреса нет в ФИАС, он указан без согласия собственника или является массовым.

4. Учредитель или директор дисквалифицирован. Проверить статус можно через сервис ФНС до подачи документов.

5. Название нарушает требования закона. Например, использована латиница в русском варианте или слово «Россия» без разрешения.

6. Документы поданы не в ту ИФНС. Узнать нужную инспекцию можно через сервис «Определение реквизитов ИФНС» — достаточно ввести юридический адрес будущего ООО.

При регистрации ООО через Точка Банк наши специалисты проверяют документы до подачи — вероятность отказа минимальна.

Действия после регистрации ООО

Есть дела, которые нельзя откладывать после регистрации ООО.

Срок Действия До четырёх месяцев с даты регистрации ООО Внесите уставный капитал на расчётный счёт компании. Если не успеете, неоплаченная доля перейдёт к обществу В течение одного рабочего дня с момента издания приказа о приёме сотрудника После приёма первого сотрудника уведомите СФР — подайте форму ЕФС-1 с титульным листом и подразделами 1 и 1.1 раздела 1 Не позднее чем за один день до фактического старта бизнеса Уведомите госорганы о начале деятельности, если ваш ОКВЭД входит в перечень из постановления Правительства №725 . Например, предприятия общепита уведомляют Роспотребнадзор. Уведомление подаётся через «Госуслуги»