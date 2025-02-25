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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Как открыть ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Хотите зарегистрировать ООО в 2026 году, но не знаете, с чего начать? Точка Банк собрал пошаговую инструкцию: как зарегистрировать компанию, выбрать налоговую систему и подготовить все документы, чтобы запуск бизнеса прошёл быстро и спокойно.

07.04.2026
6883
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Авторы

Ошибка в юридическом адресе или неполный пакет документов — и регистрация затянется на недели или закончится отказом. В инструкции дадим чёткий порядок действий, который поможет пройти все этапы с первого раза: от выбора наименования ООО до получения выписки из ЕГРЮЛ.

А если не хотите разбираться самостоятельно — Точка Банк поможет открыть ООО бесплатно, без госпошлины и визита в налоговую.

Коротко
Чтобы открыть ООО, нужно выбрать наименование, определить юридический адрес, установить размер уставного капитала, подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения.
Из обязательных документов надо подготовить: заявление №Р11001, устав, решение единственного учредителя о создании ООО или протокол с учредительным договором, если участников несколько.
При онлайн‑подаче через сайт ФНС, «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк госпошлина не требуется. А при подаче на бумаге в ИФНС пошлина составит 4 000 ₽. Регистрация в налоговой обычно занимает 3–5 рабочих дней.

Когда стоит открывать ООО

Если сомневаетесь, что выбрать, сравните ключевые различия ИП и ООО — это поможет понять, в каких случаях ООО будет более подходящим вариантом.

Что лучше, ИП или ООО: плюсы и минусы

КритерийИПООО
Количество владельцевТолько один владелецОт одного до 50 учредителей
Вывод прибылиБез ограниченийЧерез распределение чистой прибыли
ОтветственностьВ том числе личным имуществом: машиной, счетами и другими активамиВ пределах своей доли в ООО, но возможна субсидиарная ответственность
Виды деятельностиЧасть недоступна — например продажа крепкого алкоголя или ЧОПДоступно больше видов деятельности, чем ИП
РегистрацияПроще и быстрее: обычно нужны только паспорт и заявлениеСложнее: нужны комплект документов, юридический адрес и уставный капитал от 10 000 ₽
Системы налогообложенияУСН, ОСНО, ЕСХН, АУСН, ПСН и НПДУСН, ОСНО, ЕСХН, АУСН
БухучётНе обязателен, но полезенОбязателен
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Кто может зарегистрировать ООО

Учредителем ООО может быть как один человек, так и несколько участников — физические или юридические лица. 

Главное ограничение — количество участников не должно превышать 50. Если их станет больше, компанию придётся реорганизовать в акционерное общество или производственный кооператив.

Чем ООО отличается от других видов юридических лиц

🟢 Могут открыть ООО: граждане РФ, иностранные граждане, российские и иностранные юридические лица, ИП.

🔴 Не могут открыть ООО: государственные и муниципальные служащие, депутаты, военнослужащие, лица с судебным запретом на предпринимательство, недееспособные граждане.

⚠️ Ограничения для иностранцев и иностранных организаций: не могут учреждать ООО в некоторых сферах, например в сфере СМИ и частной охраны (ст. 19.1 Закона №2124-1 и ст. 15.1 Закона №2487-1).

Регистрация ООО с иностранным учредителем

Что нужно решить до подачи документов

Перед тем как собирать документы на регистрацию ООО, примите несколько ключевых решений:

  1. Состав учредителей и доли. Закон не ограничивает минимальный размер доли, но на практике доля меньше 10% почти не даёт рычагов влияния на решения компании.
  2. Генеральный директор. Им может стать один из учредителей или наёмный сотрудник. Во втором случае потребуется трудовой договор.
  3. Устав: типовой или индивидуальный. Типовой не нужно составлять — достаточно указать его номер в заявлении на регистрацию ООО. Индивидуальный гибче, но требует разработки.
  4. Название ООО. Полное и сокращённое фирменное наименование на русском языке — обязательны. Наименования на других языках — по желанию.
  5. Размер уставного капитала. Минимум — 10 000 ₽. Его нужно внести на расчётный счёт в течение четырёх месяцев после регистрации.
  6. Юридический адрес. Можно использовать домашний адрес учредителя, свой или арендованный офис, а также адрес, арендованный специально под регистрацию. У каждого варианта — свой пакет документов и свои риски при проверках.
  7. Коды ОКВЭД. Выберите один основной код и любое количество дополнительных — желательно не больше 20. Основной код влияет на тариф взносов на травматизм за сотрудников.
  8. Налоговый режим. Обществу с ограниченной ответственностью доступны все системы налогообложения, кроме НПД и ПСН.

Как придумать и проверить название ООО

У каждого общества должно быть полное фирменное наименование на русском языке — например Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» — и сокращённое — ООО «Альфа». Дополнительно можно зарегистрировать название на языке народов РФ или иностранном языке — это отдельная строка в ЕГРЮЛ, а не замена русскому варианту.

Как назвать ООО: требования и ограничения

Что нельзя использовать в названии ООО (ст. 4 Федерального закона №14-ФЗ и ст. 1473 ГК РФ):

  • Латиница в русском варианте названия. Иностранные слова в русском наименовании пишутся только кириллицей: «Менеджмент» — можно, Management — нельзя. При этом то же слово латиницей допустимо как дополнительное иностранное наименование.
  • Названия органов власти — «Министерство», «ФНС», «Правительство», «Федеральный» и производные от них.
  • «Россия» и «Российская Федерация» — только с разрешения Минюста.
  • Названия иностранных государств — в любой форме, включая производные.
  • Названия общественных объединений — партий, профсоюзов и других НКО.
  • Названия и аббревиатуры других организационно-правовых форм — «Акционерное общество», «АО», «ПАО» и подобные.
  • Только слова, обозначающие вид деятельности, — «Торговля» или «Строительство» без индивидуализирующей части не пройдут.
  • Нецензурные и противоречащие общественной морали слова.

Одинаковые названия ООО закон не запрещает, но наименование, схожее с известным брендом, — юридический риск: правообладатель может потребовать сменить имя через суд.

Перед подачей документов проверьте два реестра:

1. Товарные знаки Роспатента — fips.ru → «Открытые реестры».

2. ЕГРЮЛ egrul.nalog.ru: нет ли уже компаний с таким же именем.

НазваниеМожно?Почему?
ООО Management GroupНельзя использовать латиницу в русском наименовании
ООО «Менеджмент Групп»Можно использовать транскрипцию кириллицей
ООО «ФНС-Консалтинг»Нельзя использовать название органа власти
ООО «Торговля»Нельзя указывать только вид деятельности без индивидуализации
ООО «Северная Торговля»Можно, так как есть индивидуализирующая часть

Как выбрать юридический адрес

Юридический адрес обязателен для регистрации ООО. Рассмотрим основные варианты.

Требования к юридическому адресу

Тип адресаДокументыПлюсыМинусы
Домашний адрес учредителя или директораКопия выписки из ЕГРН или свидетельства о праве собственности + согласие каждого собственника, если учредитель не единственный собственник жильяБесплатно, не нужен офисДомашний адрес становится публичным в ЕГРЮЛ. Некоторые региональные ИФНС не принимают такой адрес для регистрации ООО
Собственный офисДокумент о праве собственности на помещение — например выписка из ЕГРНРеальный адрес — меньше вопросов от ФНСПри смене офиса нужно будет поменять адрес в ЕГРЮЛ
Арендованный офисГарантийное письмо от собственника + выписка из ЕГРН или другой документ о праве собственности; после регистрации — договор арендыРеальный адрес — меньше вопросов от ФНСНужно платить за аренду, а при смене офиса — менять адрес в ЕГРЮЛ
Арендованный адрес под регистрациюГарантийное письмо от собственника + выписка из ЕГРН или другой документ о праве собственности; после регистрации — договор арендыДёшево, не нужен офисГлавный риск — налоговая не сможет связаться с компанией по этому адресу и признает сведения недостоверными

В любом случае нужно правильно указать адрес по ФИАС. Если адреса нет в ФИАС, налоговая откажет в регистрации. Также важно проверить адрес через сервис «Прозрачный бизнес», чтобы убедиться, что он не числится как адрес массовой регистрации.

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Как определить размер уставного капитала

Минимум — 10 000 ₽, но в некоторых сферах выше. Например, для ЧОП — не менее 100 000 ₽ без применения оружия и не менее 250 000 ₽, если будет использоваться оружие.

Деньгами нужно внести не менее 10 000 ₽ (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Остальная часть может состоять из имущества, прав и ценных бумаг — это нужно прописать в уставе.

Как выбрать коды ОКВЭД

Вы можете выбрать любое количество кодов из классификатора, но один из них должен быть основным. Коды ОКВЭД должны точно соответствовать виду деятельности, иначе налоговая может выписать штраф.

С 2026 года это особенно важно: вы указываете заявительные коды, а Росстат по отчётности определяет отчётные. Именно по последним, например, будут рассчитывать взносы на травматизм за сотрудников. Подобрать правильные коды можно в справочнике от Точка Банк.

Примеры кодов ОКВЭД:

— Торговля: 47.11 — розничная торговля в неспециализированных магазинах.

— Производство: 10.71 — производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

Как выбрать систему налогообложения

В таблице — ставки и лимиты на 2026 год. Сверьтесь и выберите режим до подачи документов, чтобы не оказаться на ОСНО по умолчанию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если не подать заявление на УСН, АУСН или ЕСХН вместе с регистрационными документами или в течение 30 дней после, ООО автоматически переходит на ОСНО — самую сложную и затратную систему. Перейти на другой режим получится только с начала следующего года.
СистемаНалогУсловия
ОСНО25% налог на прибыль, НДС от 0 до 22%, если нет освобожденияПодходит крупному бизнесу и для работы с контрагентами — плательщиками НДС
УСН6% с доходов или 15% с доходов минус расходы. НДС нужно платить, если доходы за 2026 год превысят 20 млн ₽Лимиты: доход 490,5 млн ₽, сотрудники — 130 человек, остаточная стоимость основных средств — 218 млн ₽
Нельзя применять: если есть филиалы, доля других юрлиц в уставном капитале превышает 25% или есть другие ограничения (п. 3 ст. 346.12 НК РФ)
АУСН8% с доходов или 20% с доходов минус расходы (минимум — 3% с доходов)Доступен в большинстве регионов. Лимиты: доход 60 млн ₽ в год, до пяти сотрудников, остаточная стоимость основных средств — 150 млн ₽. Счёт можно открывать только в уполномоченных банках

Нельзя применять: если есть филиалы, доля других юрлиц в уставном капитале превышает 25% или есть другие ограничения (п. 2 ст. 3 Федерального закона №17-ФЗ)
ЕСХН6% с прибыли и НДС, если нет освобожденияТолько для сельскохозяйственного бизнеса

Если сомневаетесь в выборе — эксперты Точка Банк помогут разобраться и подать заявление на нужный режим вместе с документами на регистрацию. Более 450 000 предпринимателей и компаний уже открыли бизнес с нами.

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Поможем выбрать коды ОКВЭД и СНО. Верно оформим устав и другие документы для ФНС. Вы получите готовое ООО и счёт — всего за 3–5 дней.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Состав документов зависит от числа учредителей, юридического адреса и выбранного режима налогообложения.

Документы для регистрации ООО в 2026 году

ДокументКогда нужен
Заявление по форме Р11001Всегда
УставВсегда — типовой или индивидуальный
Решение о создании ОООЕсли учредитель один
Протокол собрания учредителейЕсли учредителей несколько
Учредительный договорЕсли учредителей несколько
Квитанция об уплате госпошлины — 4 000 ₽При подаче документов в бумажном виде — сформировать можно на сайте ФНС. При электронной подаче не нужна
Документы на юридический адрес (гарантийное письмо, согласие собственника и так далее)Формально не обязательны, но снижают риск отказа в регистрации
Заявление о переходе на УСН (с 31 июля 2026 года действует единая форма по КНД 1154004)Если хотите применять спецрежим с момента регистрации
Заявление о переходе на ЕСХНЕсли хотите применять спецрежим с момента регистрации
Заявление о переходе на АУСНЕсли хотите применять спецрежим с момента регистрации. Подаётся через Личный кабинет юридического лица на сайте ФНС

При личной подаче в ИФНС каждый учредитель также берёт с собой паспорт. 

Собрать комплект документов за 15 минут можно в конструкторе от Точка Банк.

Какие есть способы зарегистрировать ООО

Зарегистрировать ООО можно несколькими способами — они отличаются по срокам, стоимости и сложности процесса.

Способ регистрацииСрок регистрацииСложность процессаПримерная стоимость
Лично в налоговой3–5 рабочих дней🔴 Высокая: всем учредителям нужно лично прийти и подать документы, придётся уплатить госпошлинуГоспошлина 4 000 ₽ + опционально расходы на нотариуса. Например, если учредитель не смог прийти в ФНС, ему нужно оформить доверенность
Онлайн через ФНС3–5 рабочих дней🟡 Средняя: электронная подача документов, не нужно платить госпошлину, но всем нужно оформить УКЭПБез госпошлины, но нужна ЭП. Её оформление стоит 1 500–10 000 ₽
Через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ3–5 рабочих дней🟢 Низкая: помощь в подборе ОКВЭД, системы налогообложения, подготовке документов и выпуске ЭПБесплатно, госпошлину платить не нужно. Плюс сразу получите расчётный счёт в Точка Банке
Онлайн через «Старт бизнеса онлайн»3–5 рабочих дней🟢 Низкая: процесс подачи автоматизирован, есть помощь в подготовке документов, есть оформление ЭПБез госпошлины, ЭП оформляют в процессе, но понадобится подтверждённая биометрия в ЕБС
Через нотариусаДо 5 рабочих дней🟢 Низкая: нотариус помогает с оформлением и отправкой документовОт 5 000 ₽ за нотариальные услуги, госпошлину платить не нужно

Что придёт после регистрации

Если налоговая примет положительное решение о регистрации ООО, вам на электронную почту придут документы:

  • Лист записи ЕГРЮЛ.
  • Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН);
  • Устав с отметкой ФНС, если он не типовой.

Почему могут отказать в открытии ООО и что делать

Если в регистрации отказано, как правило, причина — ошибки в документах или заявлении. Их нужно исправить и подать пакет документов заново. Сделать это можно в течение трёх месяцев без повторной уплаты госпошлины (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Частые причины отказа:

1. Неполный комплект документов. Отсутствует заявление Р11001, устав, решение учредителя или протокол собрания. Важный момент: если учредителей несколько, учредительный договор нужно составить обязательно, но предоставлять в ФНС его формально необязательно — тем не менее инспекторы могут запросить.

2. Ошибки в заявлении Р11001. Опечатки в ФИО, паспортных данных или неправильный формат записи.

3. Проблемы с адресом. Например, адреса нет в ФИАС, он указан без согласия собственника или является массовым.

4. Учредитель или директор дисквалифицирован. Проверить статус можно через сервис ФНС до подачи документов.

5. Название нарушает требования закона. Например, использована латиница в русском варианте или слово «Россия» без разрешения.

6. Документы поданы не в ту ИФНС. Узнать нужную инспекцию можно через сервис «Определение реквизитов ИФНС» — достаточно ввести юридический адрес будущего ООО.

При регистрации ООО через Точка Банк наши специалисты проверяют документы до подачи — вероятность отказа минимальна.

Действия после регистрации ООО

Есть дела, которые нельзя откладывать после регистрации ООО.

СрокДействия
До четырёх месяцев с даты регистрации ОООВнесите уставный капитал на расчётный счёт компании. Если не успеете, неоплаченная доля перейдёт к обществу
В течение одного рабочего дня с момента издания приказа о приёме сотрудникаПосле приёма первого сотрудника уведомите СФР — подайте форму ЕФС-1 с титульным листом и подразделами 1 и 1.1 раздела 1
Не позднее чем за один день до фактического старта бизнесаУведомите госорганы о начале деятельности, если ваш ОКВЭД входит в перечень из постановления Правительства №725. Например, предприятия общепита уведомляют Роспотребнадзор. Уведомление подаётся через «Госуслуги»

Остальные шаги — без жёстких сроков, но лучше сделать сразу:

  1. Проверьте необходимость лицензии. Посмотрите список лицензируемых видов деятельности. Если там есть ваш вид деятельности, нужно получить лицензию.
  2. Откройте расчётный счёт. Без него нельзя принимать безналичные платежи и оплачивать расходы бизнеса онлайн. Зарегистрируйте ООО через Точка Банк — откроем счёт автоматически, сразу после регистрации бизнеса. 
  3. Соберите данные о бенефициарных владельцах. Это физические лица, которые владеют более чем 25% компании. Информацию нужно хранить и обновлять ежегодно — её может запросить Росфинмониторинг.
  4. Соблюдайте требования к персональным данным. Если вы обрабатываете ФИО, телефоны или email клиентов и сотрудников, нужно выполнять требования Федерального закона №152-ФЗ: получать согласие, обеспечивать защиту данных и уведомлять Роскомнадзор до начала обработки.
  5. Установите онлайн-кассу и зарегистрируйте её в ФНС. При продаже товаров и услуг физлицам касса обычно обязательна. Исключения перечислены в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ. Также для безналичного приёма платежей от клиентов к кассе стоит подключить эквайринг.

Вопросы по теме

Можно ли открыть ООО, если уже есть ИП?

Да, закон это не запрещает. Главное — чтобы ИП и ООО не работали с одними клиентами и не выполняли одну и ту же функцию, иначе налоговая может расценить это как дробление бизнеса.

Можно ли зарегистрировать ООО без уставного капитала?

Нет, нельзя. Минимальный уставный капитал — 10 000 ₽, и его надо внести деньгами (ст. 14 Федерального закона №14-ФЗп. 2 ст. 66.2 ГК РФ).

Можно ли быть одновременно директором и учредителем ООО?

Да. Учредитель вправе назначить себя директором — это распространённая практика. Если учредитель один, достаточно его решения. Если учредителей несколько — назначение оформляется протоколом общего собрания.

Нужен ли расчётный счёт сразу после регистрации?

Юридически — нет, но на практике без него не получится принимать безналичные платежи, платить налоги и зарплату. Кроме того, уставный капитал вносится именно на расчётный счёт.


Важный момент: на АУСН счёт можно открывать только в уполномоченных банках — Точка Банк входит в их число. Открыть счёт можно онлайн, без визита в офис.

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Как открыть ООО в 2026 году: инструкция по регистрации ООО — Точка Банк