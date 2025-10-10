Как открыть бизнес по доставке еды

Бизнес по доставке еды требует чёткого плана: нужно изучить рынок и конкурентов, выбрать нишу и формат, продумать финансы, логистику и продвижение. Конкуренция высокая, но у новых игроков всё ещё есть шансы занять свою аудиторию.

Главное — выстроить процессы грамотно с самого начала и оформить бизнес официально, чтобы работать без рисков.

Коротко

Начать можно с небольшой кухни и курьеров на велосипедах или самокатах. А дальше постепенно расширять зону доставки и форматы. Форматы бизнеса: доставка готовой еды или продуктов, питание по подписке, франшиза или собственный бренд — выбор зависит от бюджета и особенностей городской инфраструктуры.

Чтобы запустить бизнес, нужно зарегистрировать ИП или компанию, выбрать подходящий код ОКВЭД и систему налогообложения, закупить оборудование и наладить логистику.

Перспективы развития бизнеса

Рынок доставки еды демонстрирует устойчивый рост: исследования 2025 года показывают, что всё больше россиян отказываются от готовки в пользу заказа готовых блюд. По прогнозам аналитиков, в 2026 году рынок вырастет ещё на 13%, продолжив динамику предыдущих лет.

Бизнес можно расширять постепенно: открывать новые точки и увеличивать зону доставки. Например, помимо самокатов и велосипедов со временем приобрести автомобили, чтобы доставлять заказы на большие расстояния и обслуживать больше клиентов.

Больше клиентов = больше прибыли = больше возможностей для роста

Переход на круглосуточный формат работы также поможет охватить больше клиентов и обойти конкурентов. Ещё вариант: сотрудничать с кафе, у которых нет своей доставки.

Пошаговая инструкция по открытию бизнеса

Чтобы начать свой бизнес, следует пройти пять шагов. Рассмотрим каждый из них.

Шаг 1. Регистрация бизнеса и юридические аспекты

Формат. Для начала нужно определиться с форматом деятельности. Если планируете самостоятельно заниматься бизнесом, оптимальным решением будет открыть ИП. Если бизнес строите с партнёрами или в будущем планируете привлекать инвестиции, стоит выбрать регистрацию ООО.

ОКВЭД. Важно правильно выбрать коды ОКВЭД. От этого зависят размер налогов и возможность получать господдержку в виде субсидий и грантов.

Для бизнеса по доставке еды подойдут такие коды:

56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

53.20.32 — Деятельность по доставке еды на дом.

Система налогообложения. Чаще всего выбирают патент или упрощёнку (УСН). При УСН есть два варианта: платить 6% от всего дохода или 15% с разницы между доходами и расходами. Причём для доставки еды, где значительные расходы приходятся на продукты, обычно выгоднее второй вариант.

Регистрация. Зарегистрировать своё дело можно с помощью портала «Госуслуги», сайта ФНС, МФЦ, в налоговой или через нотариуса. Если проходить регистрацию онлайн, госпошлину платить не придётся. А если подавать документы на бумаге — придётся оплатить 800 ₽ за ИП и 4 000 ₽ за ООО.

Комплект документов для регистрации ИП:

Заявление Р21001.

Паспорт при личной подаче.

Квитанция об оплате госпошлины при подаче документов на бумаге.

Комплект документов для регистрации ООО:

Заявление Р11001.

Устав.

Решение об учреждении или протокол общего собрания учредителей.

ИНН и паспорта учредителей при личной подаче.

Квитанция об оплате госпошлины при подаче документов на бумаге.

После открытия ИП или ООО можно приступать к работе, но за день до старта необходимо уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности по доставке еды. Сделать это нужно через Госуслуги в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».

Счёт бизнеса. Понадобится открыть расчётный счёт, чтобы в безналичном формате принимать платежи от клиентов, оплачивать бизнес-расходы и перечислять налоги.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Касса и эквайринг. Для работы с клиентами нужна онлайн-касса, её можно купить в банке или у поставщиков ККТ. Не забудьте зарегистрировать кассу в ФНС и подключить эквайринг для приёма платежей картой.

Шаг 2. Перечень документов и получение необходимых разрешений

Список документов и разрешений, которые нужно получить после регистрации бизнеса:

Лист записи в ЕГРИП для ИП и в ЕГРЮЛ для ООО.

Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности по доставке еды.

Договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности.

Разрешение на использование помещений для пищевого производства.

Согласование с пожарной инспекцией.

Сертификаты на оборудование при необходимости.

Сертификаты качества и безопасности продуктов.

Договор на утилизацию отходов.

Медицинские книжки сотрудников.

Шаг 3. Выбор места

При выборе места нужно обратить внимание на удобство не только для клиентов, но и для курьеров. Три момента, которые важно учесть:

Соответствие помещения санитарным нормам Транспортная доступность, чтобы курьеры быстро доставляли заказы и возвращались обратно. В небольшом городе доставка может охватывать всю территорию, а в крупных городах, например Москве, её лучше организовать только в густонаселённых районах.

СОВЕТ Не стоит располагать кухню на первых этажах жилых домов — высок риск жалоб от соседей на шум и запахи. Лучше выбирать отдельно стоящие или офисные здания и заключать долгосрочный договор с арендодателем.

Шаг 4. Заказ оборудования

При выборе оборудования нужно ориентироваться на масштаб бизнеса и использовать только профессиональное оборудование, которое способно выдерживать высокие темпы приготовления еды.

Можно сэкономить и покупать каждую единицу инвентаря для кухни и оборудование отдельно, но на это уйдут силы и время. Быстрее и надёжнее приобрести технику у B2B-поставщиков: они помогут с выбором и оперативно заменят оборудование по гарантии.

Примерный список оборудования:

Плита.

Духовая или конвекционная печь.

Микроволновка или пароварка.

Холодильник и морозильник.

Вытяжка.

Рабочие столы из нержавейки.

Весы и мерная посуда.

Кухонные комбайны, блендеры и миксеры.

Мойка и место для мытья посуды.

Кухонная утварь: ножи профессиональные, разделочные доски, кастрюли и сковороды разных размеров, лопатки, венчики, ложки, половники, контейнеры для смешивания и хранения ингредиентов, тёрки, дуршлаги, сито.

Шаг 5. Покупка расходных материалов

Главный расходник при доставке — упаковка. Она должна быть прочной, удобной и надёжной при транспортировке. Не стоит заказывать большую партию сразу, лучше сначала протестировать разные варианты.

Примерный перечень расходов:

Контейнеры разных размеров с крышками.

Пакеты — бумажные, био или с ручками для напитков.

Термосумки или боксы для сохранения температуры.

Перчатки, шапочки, форма персонала.

Маски и антисептики.

Моющие и дезинфицирующие средства для кухни.

Губки, тряпки, салфетки.

Мешки для мусора.

Базовые инструменты и расходники для велосипедов и самокатов.

Обслуживание в автосервисе, если есть машины для доставки.

Чековая лента или бумага для принтеров.

Наклейки и маркировка для упаковки.

Анализ рынка и конкурентов

В бизнесе по доставке много игроков, поэтому новичку сложно конкурировать с крупными компаниями. Что поможет: нужно определить целевую аудиторию и предложить уникальное торговое предложение (УТП). Например, у Domino’s Pizza было УТП «Экспресс доставка за 30 минут или пицца бесплатно».

Перед стартом своего дела важно изучить конкурентов:

Какие блюда предлагают.

В какой ценовой категории работают.

Как быстро доставляют.

Какие районы обслуживают.

Что пишут клиенты в отзывах.

СОВЕТ Можно делать пробные заказы у конкурентов, чтобы увидеть их сильные и слабые стороны и понять, какие решения стоит внедрить у себя.

Выбор ниши и формата бизнеса

Перед выбором формата важно учитывать: бюджет, локацию, конкурентов и целевую аудиторию. Вот популярные варианты бизнеса.

Служба доставки готовой еды

Бизнес предполагает доставку готовой еды — пиццы, суши, роллов и других блюд. Работать можно через крупные агрегаторы вроде Delivery Club или Яндекс Еды либо организовать собственную службу доставки с курьерами.

Готовить еду можно как в ресторане с залом, так и в dark kitchen — кухне, которая заточена только под доставку и где нет зала для посетителей.

Доставка продуктов

Суть бизнеса — обеспечивать доставку разных продуктов питания, чтобы клиент сам готовил блюда. Например, клиент заказывает из магазина раз в неделю овощи, фрукты, молочные изделия, бакалею и мясо.

Доставка по подписке

Бизнес предполагает регулярную доставку еды. Например, клиент заключает договор на еженедельную доставку готовых блюд на пять дней — завтраки, обеды и ужины.

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Франшиза или собственный бренд

Если развивать собственный бренд с нуля, потребуется много ресурсов: времени, денег, усилий. При этом всём возможны ошибки. А франшиза — это готовый бизнес, где все процессы уже настроены.

Плюсы франшизы: готовый бизнес-план, проверенные маркетинговые стратегии, поддержка франчайзи, известный бренд.

Минусы франшизы: уплата паушального взноса и роялти, франчайзи обязан соблюдать стандарты франчайзера, открытие бизнеса может выйти дороже из-за оплаты франшизы и других расходов на запуск.

Если рассматриваете вариант с франшизой, рекомендуем изучить каталог франшиз Точка Банка. В нём собраны проверенные предложения и указаны затраты на старт.

Финансовый план и инвестиции

Расчёт примерный и зависит от формата бизнеса и местности.

Сколько нужно денег для старта

Для открытия бизнеса потребуется примерно от 700 000 до 1 500 000 ₽. Деньги пойдут на такие расходы:

Оборудование для кухни.

Первая закупка продуктов.

Упаковка с логотипом и брендирование.

Велосипеды и самокаты для курьеров.

Создание простого сайта или мобильного приложения.

Оформление юридических вопросов.

Депозит за аренду помещения.

Резервный фонд на первые месяцы.

Ежемесячные расходы:

Аренда помещения — 40 000–80 000 ₽.

Зарплата поварам и курьерам — 150 000–340 000 ₽.

Закупка продуктов и расходников — 35–45% от выручки.

Доставка заказов — 150–250 ₽ за заказ (бензин, амортизация транспорта).

Коммунальные платежи — 10 000–20 000 ₽.

Маркетинг — 10–15% от оборота.

ВАЖНО Если работаете через агрегаторы вроде Яндекс Еды, заложите комиссию 20–35% с каждого заказа. Это заменит расходы на собственную доставку и частично на маркетинг.

Сколько можно заработать

Если средний чек будет 750 ₽, а за день 50 заказов, месячная выручка составит примерно 1 125 000 ₽.

Из этой суммы около 650 000 ₽ уйдёт на продукты, доставку и рекламу, ещё 300 000 ₽ — на аренду, зарплаты, налоги и другие расходы. В итоге чистая прибыль может быть около 175 000 ₽ в месяц.

Расчёт окупаемости

Допустим, вы вложили 900 000 ₽, а прибыль составляет 180 000 ₽ в месяц. Получается, бизнес окупится через пять месяцев (900 000 / 180 000).

На практике первые 2–3 месяца уйдут на раскрутку, поэтому реально бизнес начнёт приносить чистую прибыль примерно через 8–14 месяцев.

Организация логистики и доставки

Логистика влияет на удовлетворённость клиентов, поэтому рассчитывать время и радиус доставки заказов нужно заранее.

Выбор транспорта

Есть пять видов транспорта для перевозки заказов:

Велосипед.

Самокат.

Мотороллер или скутер.

Автомобиль.

Общественный транспорт.

Выбор транспорта зависит от плотности трафика, расстояния, объёма заказов и условий городской инфраструктуры.

Работа с курьерами

Организовать работу курьеров можно так:

Закрепить курьеров за определёнными зонами, чтобы они знали свои маршруты. Прописать правила работы: время доставки, общение с клиентами, приём оплаты и способы связи. Разумно распределять заказы: сначала использовать своих курьеров, а при перегрузке подключать службу доставки. Использовать приложение с маршрутами и заказами, чтобы курьеры легко ориентировались, а бизнес мог следить за выполнением заказов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В регионах могут быть ограничения на работу иностранных граждан курьерами. Например, в 2026 году такой запрет действует в Санкт-Петербурге для иностранцев с патентами ( постановление губернатора Санкт-Петербурга от 05.12.2025 №89-пг ). Перед наймом проверьте актуальные требования в вашем регионе.

Маркетинг и продвижение

Рассмотрим девять популярных методов для привлечения клиентов.

Акции. Запустите акцию «1+1» — второе блюдо в подарок при заказе первого или бесплатную доставку при заказе от определённой суммы. Это стимулирует повторные заказы. Купоны. Разместите специальные предложения на сайтах-купонаторах, чтобы привлечь новых клиентов и дать им возможность попробовать вашу кухню. Сезонный спрос. Пик спроса приходится на осень и зиму, когда люди чаще заказывают доставку. Планируйте запуск или активное продвижение на этот период. Блогеры. Пригласите местных инфлюенсеров с активной аудиторией от 5 000 до 20 000 подписчиков. Честный обзор от блогера может сработать лучше рекламы. Агрегаторы. Зарегистрируйтесь в Яндекс Еде, Delivery Club и других сервисах — они дают готовую аудиторию и упрощают заказы. Отзывы. Попросите довольных клиентов оставлять отзывы на Яндекс Картах, 2ГИС, в городских группах ВКонтакте и соцсетях. Классическая реклама. Можно развесить плакаты с рекламой, раздавать листовки возле торговых центров и станций метро. Реклама в интернете. Настройте баннеры на сайтах, контекстную рекламу в Яндекс Директе, таргет в соцсетях. Корпоративные клиенты. Предложите бизнес-ланчи офисам, коворкингам и небольшим компаниям. Корпоративные клиенты дают стабильные заказы.

Управление качеством и обратной связью

Обратная связь от клиентов помогает улучшать сервис и развивать бизнес. Что предстоит делать:

Следить за тем, что говорят клиенты, — читать отзывы и комментарии. Уточнять мнение клиентов о том, что нравится и что можно улучшить.

ВАЖНО Нужно учитывать и положительные, и отрицательные отзывы: первые помогают настроить рекламу, вторые — понять, что можно улучшить.