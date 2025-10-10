Как открыть бизнес по доставке еды

Бизнес по доставке еды требует чёткого плана: нужно изучить рынок и конкурентов, выбрать нишу и формат, продумать финансы, логистику и продвижение. Конкуренция высокая, но у новых игроков всё ещё есть шансы занять свою аудиторию.
Главное — выстроить процессы грамотно с самого начала и оформить бизнес официально, чтобы работать без рисков.
Перспективы развития бизнеса
Рынок доставки еды демонстрирует устойчивый рост: исследования 2025 года показывают, что всё больше россиян отказываются от готовки в пользу заказа готовых блюд. По прогнозам аналитиков, в 2026 году рынок вырастет ещё на 13%, продолжив динамику предыдущих лет.
Бизнес можно расширять постепенно: открывать новые точки и увеличивать зону доставки. Например, помимо самокатов и велосипедов со временем приобрести автомобили, чтобы доставлять заказы на большие расстояния и обслуживать больше клиентов.
Больше клиентов = больше прибыли = больше возможностей для роста
Переход на круглосуточный формат работы также поможет охватить больше клиентов и обойти конкурентов. Ещё вариант: сотрудничать с кафе, у которых нет своей доставки.
Пошаговая инструкция по открытию бизнеса
Чтобы начать свой бизнес, следует пройти пять шагов. Рассмотрим каждый из них.
Шаг 1. Регистрация бизнеса и юридические аспекты
Формат. Для начала нужно определиться с форматом деятельности. Если планируете самостоятельно заниматься бизнесом, оптимальным решением будет открыть ИП. Если бизнес строите с партнёрами или в будущем планируете привлекать инвестиции, стоит выбрать регистрацию ООО.
ОКВЭД. Важно правильно выбрать коды ОКВЭД. От этого зависят размер налогов и возможность получать господдержку в виде субсидий и грантов.
Для бизнеса по доставке еды подойдут такие коды:
- 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
- 53.20.32 — Деятельность по доставке еды на дом.
Система налогообложения. Чаще всего выбирают патент или упрощёнку (УСН). При УСН есть два варианта: платить 6% от всего дохода или 15% с разницы между доходами и расходами. Причём для доставки еды, где значительные расходы приходятся на продукты, обычно выгоднее второй вариант.
Регистрация. Зарегистрировать своё дело можно с помощью портала «Госуслуги», сайта ФНС, МФЦ, в налоговой или через нотариуса. Если проходить регистрацию онлайн, госпошлину платить не придётся. А если подавать документы на бумаге — придётся оплатить 800 ₽ за ИП и 4 000 ₽ за ООО.
Комплект документов для регистрации ИП:
- Паспорт при личной подаче.
- Квитанция об оплате госпошлины при подаче документов на бумаге.
Комплект документов для регистрации ООО:
- Устав.
- Решение об учреждении или протокол общего собрания учредителей.
- ИНН и паспорта учредителей при личной подаче.
- Квитанция об оплате госпошлины при подаче документов на бумаге.
После открытия ИП или ООО можно приступать к работе, но за день до старта необходимо уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности по доставке еды. Сделать это нужно через Госуслуги в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».
Счёт бизнеса. Понадобится открыть расчётный счёт, чтобы в безналичном формате принимать платежи от клиентов, оплачивать бизнес-расходы и перечислять налоги.
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Касса и эквайринг. Для работы с клиентами нужна онлайн-касса, её можно купить в банке или у поставщиков ККТ. Не забудьте зарегистрировать кассу в ФНС и подключить эквайринг для приёма платежей картой.
Шаг 2. Перечень документов и получение необходимых разрешений
Список документов и разрешений, которые нужно получить после регистрации бизнеса:
- Лист записи в ЕГРИП для ИП и в ЕГРЮЛ для ООО.
- Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности по доставке еды.
- Договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности.
- Разрешение на использование помещений для пищевого производства.
- Согласование с пожарной инспекцией.
- Сертификаты на оборудование при необходимости.
- Сертификаты качества и безопасности продуктов.
- Договор на утилизацию отходов.
- Медицинские книжки сотрудников.
Шаг 3. Выбор места
При выборе места нужно обратить внимание на удобство не только для клиентов, но и для курьеров. Три момента, которые важно учесть:
- Соответствие помещения санитарным нормам.
- Транспортная доступность, чтобы курьеры быстро доставляли заказы и возвращались обратно.
- В небольшом городе доставка может охватывать всю территорию, а в крупных городах, например Москве, её лучше организовать только в густонаселённых районах.
Шаг 4. Заказ оборудования
При выборе оборудования нужно ориентироваться на масштаб бизнеса и использовать только профессиональное оборудование, которое способно выдерживать высокие темпы приготовления еды.
Можно сэкономить и покупать каждую единицу инвентаря для кухни и оборудование отдельно, но на это уйдут силы и время. Быстрее и надёжнее приобрести технику у B2B-поставщиков: они помогут с выбором и оперативно заменят оборудование по гарантии.
Примерный список оборудования:
- Плита.
- Духовая или конвекционная печь.
- Микроволновка или пароварка.
- Холодильник и морозильник.
- Вытяжка.
- Рабочие столы из нержавейки.
- Весы и мерная посуда.
- Кухонные комбайны, блендеры и миксеры.
- Мойка и место для мытья посуды.
- Кухонная утварь: ножи профессиональные, разделочные доски, кастрюли и сковороды разных размеров, лопатки, венчики, ложки, половники, контейнеры для смешивания и хранения ингредиентов, тёрки, дуршлаги, сито.
Шаг 5. Покупка расходных материалов
Главный расходник при доставке — упаковка. Она должна быть прочной, удобной и надёжной при транспортировке. Не стоит заказывать большую партию сразу, лучше сначала протестировать разные варианты.
Примерный перечень расходов:
- Контейнеры разных размеров с крышками.
- Пакеты — бумажные, био или с ручками для напитков.
- Термосумки или боксы для сохранения температуры.
- Перчатки, шапочки, форма персонала.
- Маски и антисептики.
- Моющие и дезинфицирующие средства для кухни.
- Губки, тряпки, салфетки.
- Мешки для мусора.
- Базовые инструменты и расходники для велосипедов и самокатов.
- Обслуживание в автосервисе, если есть машины для доставки.
- Чековая лента или бумага для принтеров.
- Наклейки и маркировка для упаковки.
Анализ рынка и конкурентов
В бизнесе по доставке много игроков, поэтому новичку сложно конкурировать с крупными компаниями. Что поможет: нужно определить целевую аудиторию и предложить уникальное торговое предложение (УТП). Например, у Domino’s Pizza было УТП «Экспресс доставка за 30 минут или пицца бесплатно».
Перед стартом своего дела важно изучить конкурентов:
- Какие блюда предлагают.
- В какой ценовой категории работают.
- Как быстро доставляют.
- Какие районы обслуживают.
- Что пишут клиенты в отзывах.
Выбор ниши и формата бизнеса
Перед выбором формата важно учитывать: бюджет, локацию, конкурентов и целевую аудиторию. Вот популярные варианты бизнеса.
Служба доставки готовой еды
Бизнес предполагает доставку готовой еды — пиццы, суши, роллов и других блюд. Работать можно через крупные агрегаторы вроде Delivery Club или Яндекс Еды либо организовать собственную службу доставки с курьерами.
Готовить еду можно как в ресторане с залом, так и в dark kitchen — кухне, которая заточена только под доставку и где нет зала для посетителей.
Доставка продуктов
Суть бизнеса — обеспечивать доставку разных продуктов питания, чтобы клиент сам готовил блюда. Например, клиент заказывает из магазина раз в неделю овощи, фрукты, молочные изделия, бакалею и мясо.
Доставка по подписке
Бизнес предполагает регулярную доставку еды. Например, клиент заключает договор на еженедельную доставку готовых блюд на пять дней — завтраки, обеды и ужины.
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Франшиза или собственный бренд
Если развивать собственный бренд с нуля, потребуется много ресурсов: времени, денег, усилий. При этом всём возможны ошибки. А франшиза — это готовый бизнес, где все процессы уже настроены.
Плюсы франшизы: готовый бизнес-план, проверенные маркетинговые стратегии, поддержка франчайзи, известный бренд.
Минусы франшизы: уплата паушального взноса и роялти, франчайзи обязан соблюдать стандарты франчайзера, открытие бизнеса может выйти дороже из-за оплаты франшизы и других расходов на запуск.
Если рассматриваете вариант с франшизой, рекомендуем изучить каталог франшиз Точка Банка. В нём собраны проверенные предложения и указаны затраты на старт.
Финансовый план и инвестиции
Расчёт примерный и зависит от формата бизнеса и местности.
Сколько нужно денег для старта
Для открытия бизнеса потребуется примерно от 700 000 до 1 500 000 ₽. Деньги пойдут на такие расходы:
- Оборудование для кухни.
- Первая закупка продуктов.
- Упаковка с логотипом и брендирование.
- Велосипеды и самокаты для курьеров.
- Создание простого сайта или мобильного приложения.
- Оформление юридических вопросов.
- Депозит за аренду помещения.
- Резервный фонд на первые месяцы.
Ежемесячные расходы:
- Аренда помещения — 40 000–80 000 ₽.
- Зарплата поварам и курьерам — 150 000–340 000 ₽.
- Закупка продуктов и расходников — 35–45% от выручки.
- Доставка заказов — 150–250 ₽ за заказ (бензин, амортизация транспорта).
- Коммунальные платежи — 10 000–20 000 ₽.
- Маркетинг — 10–15% от оборота.
Сколько можно заработать
Если средний чек будет 750 ₽, а за день 50 заказов, месячная выручка составит примерно 1 125 000 ₽.
Из этой суммы около 650 000 ₽ уйдёт на продукты, доставку и рекламу, ещё 300 000 ₽ — на аренду, зарплаты, налоги и другие расходы. В итоге чистая прибыль может быть около 175 000 ₽ в месяц.
Расчёт окупаемости
Допустим, вы вложили 900 000 ₽, а прибыль составляет 180 000 ₽ в месяц. Получается, бизнес окупится через пять месяцев (900 000 / 180 000).
На практике первые 2–3 месяца уйдут на раскрутку, поэтому реально бизнес начнёт приносить чистую прибыль примерно через 8–14 месяцев.
Организация логистики и доставки
Логистика влияет на удовлетворённость клиентов, поэтому рассчитывать время и радиус доставки заказов нужно заранее.
Выбор транспорта
Есть пять видов транспорта для перевозки заказов:
- Велосипед.
- Самокат.
- Мотороллер или скутер.
- Автомобиль.
- Общественный транспорт.
Выбор транспорта зависит от плотности трафика, расстояния, объёма заказов и условий городской инфраструктуры.
Работа с курьерами
Организовать работу курьеров можно так:
- Закрепить курьеров за определёнными зонами, чтобы они знали свои маршруты.
- Прописать правила работы: время доставки, общение с клиентами, приём оплаты и способы связи.
- Разумно распределять заказы: сначала использовать своих курьеров, а при перегрузке подключать службу доставки.
- Использовать приложение с маршрутами и заказами, чтобы курьеры легко ориентировались, а бизнес мог следить за выполнением заказов.
Маркетинг и продвижение
Рассмотрим девять популярных методов для привлечения клиентов.
- Акции. Запустите акцию «1+1» — второе блюдо в подарок при заказе первого или бесплатную доставку при заказе от определённой суммы. Это стимулирует повторные заказы.
- Купоны. Разместите специальные предложения на сайтах-купонаторах, чтобы привлечь новых клиентов и дать им возможность попробовать вашу кухню.
- Сезонный спрос. Пик спроса приходится на осень и зиму, когда люди чаще заказывают доставку. Планируйте запуск или активное продвижение на этот период.
- Блогеры. Пригласите местных инфлюенсеров с активной аудиторией от 5 000 до 20 000 подписчиков. Честный обзор от блогера может сработать лучше рекламы.
- Агрегаторы. Зарегистрируйтесь в Яндекс Еде, Delivery Club и других сервисах — они дают готовую аудиторию и упрощают заказы.
- Отзывы. Попросите довольных клиентов оставлять отзывы на Яндекс Картах, 2ГИС, в городских группах ВКонтакте и соцсетях.
- Классическая реклама. Можно развесить плакаты с рекламой, раздавать листовки возле торговых центров и станций метро.
- Реклама в интернете. Настройте баннеры на сайтах, контекстную рекламу в Яндекс Директе, таргет в соцсетях.
- Корпоративные клиенты. Предложите бизнес-ланчи офисам, коворкингам и небольшим компаниям. Корпоративные клиенты дают стабильные заказы.
Управление качеством и обратной связью
Обратная связь от клиентов помогает улучшать сервис и развивать бизнес. Что предстоит делать:
- Следить за тем, что говорят клиенты, — читать отзывы и комментарии.
- Уточнять мнение клиентов о том, что нравится и что можно улучшить.
Если готовите еду самостоятельно, нужно следить за качеством продуктов — от этого зависит репутация компании. В идеале заключать договоры с несколькими поставщиками, чтобы снизить риски в случаях, когда у кого-то из поставщиков пропадут, подорожают или испортятся продукты.