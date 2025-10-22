Как открыть бизнес в торговом центре: полное руководство

Открыть бизнес в торговом центре — значит получить поток клиентов, но и столкнуться с повышенными требованиями. Важно выбрать подходящий формат под целевую аудиторию ТЦ, подготовить нужные документы и правильно организовать запуск, чтобы не потерять деньги. Разбираем все этапы в статье.
Зачем открывать бизнес в торговом центре
Главный плюс ТЦ — постоянный поток покупателей. Люди приходят в ТЦ не только за покупками, но и провести время, перекусить, отдохнуть с детьми.
Преимущества понятные:
- Бизнес можно начать с малого — арендовать островок или киоск, не тратясь на ремонт большого помещения.
- Легко протестировать товар или формат: не пошло — закрылись без крупных потерь.
- Есть возможность расти — со временем открыть магазин или кафе.
Аренда здесь дороже, зато вы платите за готовые условия, стабильный поток клиентов и безопасность. Для старта или расширения бизнеса это одно из самых надёжных мест.
Форматы бизнеса в торговом центре
В торговом центре можно открыть почти любой бизнес — от магазина до кафе или островка с услугами. Ниже — самые распространённые форматы, которые хорошо работают в ТЦ.
Магазин
Магазины в ТЦ — это классика. Перечислим популярные варианты.
|Магазин одежды и обуви
|Магазин парфюмерии и косметики
|Книжный магазин
|Магазин детских игрушек
|Магазин подарков
|Магазин товаров для дома и декора
|Магазин зоотоваров
|Магазин электроники и «умного дома»
|Чайный магазин
Большинство товаров в рознице нужно сертифицировать или декларировать по техническим регламентам ЕАЭС. Для одежды, обуви, парфюмерии, косметики и электроники действует обязательная маркировка в системе «Честный знак».
Островок
Островок — это небольшая торговая точка в проходе между магазинами. Такой формат не требует большой арендной платы и подойдёт тем, кто хочет начать бизнес с минимальными вложениями.
|Продажа сладостей
|Снеки и орехи на развес
|Разливные духи
|Ювелирные изделия
|Ремонт техники
|Свежевыжатый сок
|Островок маникюра
|Ароматы и свечи
|Печать сувениров и фото
Для большинства товаров на островке требуется сертификация или декларация по техрегламентам ЕАЭС.
Отдельные категории — одежда, обувь, парфюмерия, косметика, электроника, корма — подлежат маркировке в системе «Честный знак». При продаже еды и напитков также нужны документы о безопасности продукции.
Заведение общепита
В кафе и фудкортах в торговых центрах всегда есть поток людей — сюда заходят перекусить между покупками или провести встречу.
|Кофейня
|Пончики, вафли, блинчики
|Шаурма, гриль-точка
|Азиатский стритфуд
|Пекарня, булочная
|Мороженое
|Пиццерия, бургерная
|Ресторан здорового питания
|Домашняя кухня
Перед открытием нужно уведомить Роспотребнадзор, внедрить ХАССП и заключить договоры на санитарное обслуживание.
Если используете мясо, рыбу или молочные продукты, работайте через «Меркурий» и подтверждайте поставки.
Сфера услуг
Торговые центры подходят не только для магазинов и кафе, но и для сервисов, куда люди приходят по делу или между покупками.
|Коворкинг или переговорная на час
|Салоны красоты
|Барбершоп или парикмахерская
|Детские центры
|VR-зоны, квесты и аттракционы
|Мастерские по ремонту часов и ювелирных изделий
|Массаж и спа-кабинеты
|Сервис ремонта одежды и обуви
|Химчистки и прачечные
Уведомление в Роспотребнадзор подают те, кто оказывает бытовые и социальные услуги, — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, прачечные, детские центры и развлечения. Сделать это нужно через «Госуслуги» минимум за день до открытия бизнеса.
Бьюти-сфера требует подтверждения квалификации мастеров и медицинских книжек. Детские центры также обязаны соблюдать пожарную и санитарную безопасность. Если в работе используются химические средства или оборудование, их нужно сертифицировать по техрегламентам ЕАЭС.
Этапы открытия бизнеса в торговом центре
Чтобы запуститься без спешки и лишних трат, действуйте пошагово.
Анализ рынка и конкурентов
Посмотрите, какие магазины и кафе уже работают в ТЦ, какие форматы востребованы, а какие — нет. Изучите цены, поток покупателей и свободные ниши. Это поможет понять, чем вы можете отличиться.
Полезно посетить несколько торговых центров и понаблюдать, где больше людей и какие точки пользуются спросом. Обратите внимание, как оформлены витрины, как продавцы работают с клиентами и какие товары чаще покупают.
Составление бизнес-плана
Бизнес-план нужен в первую очередь вам, он помогает собрать все мысли в одну систему. Когда идея, цифры и шаги расписаны на бумаге, проще оценить риски, увидеть реальные расходы и понять, с чего начать.
Для составления бизнес-плана есть бесплатный сервис от Точка Банк. Достаточно ввести направление и примерный бюджет — «продажа сладостей в ТЦ, 500 000 ₽» или «свежевыжатый сок в ТЦ, 700 000 ₽» — и через минуту вы получите готовый бизнес-план с прогнозом доходов и расходов.
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Регистрация бизнеса
Для работы в ТЦ нужно оформить ИП или ООО.
ИП — подойдёт, если вы открываете небольшую точку и работаете один. Регистрация простая, отчётности меньше, а прибыль можно сразу выводить на банковскую карту. Но ИП отвечает по обязательствам всем имуществом.
ООО — выбирают, если у бизнеса несколько учредителей или планируются крупные обороты. Такой формат вызывает больше доверия у арендодателей и поставщиков, но требует устава, бухучёта и уставного капитала от 10 000 ₽.
После регистрации выберите систему налогообложения, зарегистрируйте онлайн-кассу и откройте расчётный счёт. Если планируете продавать маркированные товары, подключитесь к системе «Честный знак».
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Выбор места и аренда площади
От локации зависит, сколько людей к вам зайдёт. Самые выгодные точки — у входа, рядом с эскалатором, лифтом или фудкортом. Сравните несколько вариантов и посмотрите трафик в разные часы.
Дизайн и оформление помещения
ТЦ предъявляют свои требования к оформлению — цвету, вывеске, освещению, месту для логотипа.
Разработайте дизайн-проект и согласуйте его с администрацией. Витрина должна сразу привлекать внимание, а внутри покупателям должно быть удобно ходить, смотреть и выбирать.
Найм сотрудников
Найдите сотрудников с опытом и доброжелательным отношением к клиентам. Медкнижки обязательны для общепита, бьюти-сферы и продавцов продуктов.
В непродовольственных магазинах требования могут зависеть от правил ТЦ: уточните заранее. Сделайте удобный график и понятную систему мотивации, чтобы команда работала стабильно.
Реклама и продвижение
Используйте все возможные варианты: афиши в ТЦ, яркую витрину, акции и соцсети. Можно запустить таргет или сотрудничать с блогерами. Главное — чтобы о вас знали и легко находили.
Риски и ошибки при открытии бизнеса
Открытие бизнеса в ТЦ выглядит привлекательно: готовая локация, постоянный поток покупателей, развитая инфраструктура. Но есть типичные ошибки, которые совершают многие начинающие предприниматели.
- Открытие без анализа конкурентов. Бывает, предприниматели арендуют помещение, закупают товар — и только после этого замечают, что рядом уже работают несколько похожих точек. Чтобы этого избежать, изучите ТЦ заранее: какие магазины там есть, чем вы можете отличаться.
- Неучтённые расходы. К базовой аренде добавляются коммунальные платежи, уборка общих зон, охрана и участие в маркетинге ТЦ. Иногда договор аренды не позволяет прервать его досрочно, и платить придётся до конца срока. Просчитайте все статьи расходов заранее и уточните условия расторжения договора.
- Неполный пакет документов. Часто забывают уведомить Роспотребнадзор, оформить медкнижки, заключить договор на вывоз отходов или зарегистрировать кассу в ФНС. Из-за этого возникают штрафы и задержки в работе.
Эти ошибки легко предотвратить. Изучите конкурентов, детально рассчитайте бюджет и соберите все документы до открытия. Перед подписанием договора аренды покажите его юристу, это поможет избежать скрытых условий и защитит от неожиданных расходов.