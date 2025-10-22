Как открыть бизнес в торговом центре: полное руководство

Открыть бизнес в торговом центре — значит получить поток клиентов, но и столкнуться с повышенными требованиями. Важно выбрать подходящий формат под целевую аудиторию ТЦ, подготовить нужные документы и правильно организовать запуск, чтобы не потерять деньги. Разбираем все этапы в статье.

Коротко Торговый центр — удобная площадка для старта бизнеса: есть поток покупателей, охрана и готовая инфраструктура. Здесь можно открыть магазин, островок, кафе или точку услуг. Главное — изучить рынок, составить бизнес-план и оформить все нужные документы, чтобы запуститься без лишних рисков.

Зачем открывать бизнес в торговом центре

Главный плюс ТЦ — постоянный поток покупателей. Люди приходят в ТЦ не только за покупками, но и провести время, перекусить, отдохнуть с детьми.

Преимущества понятные:

Бизнес можно начать с малого — арендовать островок или киоск, не тратясь на ремонт большого помещения.

Легко протестировать товар или формат: не пошло — закрылись без крупных потерь.

Есть возможность расти — со временем открыть магазин или кафе.

Аренда здесь дороже, зато вы платите за готовые условия, стабильный поток клиентов и безопасность. Для старта или расширения бизнеса это одно из самых надёжных мест.

Форматы бизнеса в торговом центре

В торговом центре можно открыть почти любой бизнес — от магазина до кафе или островка с услугами. Ниже — самые распространённые форматы, которые хорошо работают в ТЦ.

Магазин

Магазины в ТЦ — это классика. Перечислим популярные варианты.

Магазин одежды и обуви Магазин парфюмерии и косметики Книжный магазин Магазин детских игрушек Магазин подарков Магазин товаров для дома и декора Магазин зоотоваров Магазин электроники и «умного дома» Чайный магазин

Большинство товаров в рознице нужно сертифицировать или декларировать по техническим регламентам ЕАЭС. Для одежды, обуви, парфюмерии, косметики и электроники действует обязательная маркировка в системе «Честный знак».

Островок

Островок — это небольшая торговая точка в проходе между магазинами. Такой формат не требует большой арендной платы и подойдёт тем, кто хочет начать бизнес с минимальными вложениями.

Продажа сладостей Снеки и орехи на развес Разливные духи Ювелирные изделия Ремонт техники Свежевыжатый сок Островок маникюра Ароматы и свечи Печать сувениров и фото

Для большинства товаров на островке требуется сертификация или декларация по техрегламентам ЕАЭС.

Отдельные категории — одежда, обувь, парфюмерия, косметика, электроника, корма — подлежат маркировке в системе «Честный знак». При продаже еды и напитков также нужны документы о безопасности продукции.

Заведение общепита

В кафе и фудкортах в торговых центрах всегда есть поток людей — сюда заходят перекусить между покупками или провести встречу.

Кофейня Пончики, вафли, блинчики Шаурма, гриль-точка Азиатский стритфуд Пекарня, булочная Мороженое Пиццерия, бургерная Ресторан здорового питания Домашняя кухня

Перед открытием нужно уведомить Роспотребнадзор, внедрить ХАССП и заключить договоры на санитарное обслуживание.

Если используете мясо, рыбу или молочные продукты, работайте через «Меркурий» и подтверждайте поставки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Маркировка в системе «Честный знак» уже обязательна для упакованной воды и поэтапно вводится для пива и безалкогольных напитков: с 1 марта 2025 года — для кегового пива, с 1 сентября 2025 — для пива в бутылках и банках, до 1 марта 2026 — для безалкогольных напитков.

Сфера услуг

Торговые центры подходят не только для магазинов и кафе, но и для сервисов, куда люди приходят по делу или между покупками.

Коворкинг или переговорная на час Салоны красоты Барбершоп или парикмахерская Детские центры VR-зоны, квесты и аттракционы Мастерские по ремонту часов и ювелирных изделий Массаж и спа-кабинеты Сервис ремонта одежды и обуви Химчистки и прачечные

Уведомление в Роспотребнадзор подают те, кто оказывает бытовые и социальные услуги, — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, прачечные, детские центры и развлечения. Сделать это нужно через «Госуслуги» минимум за день до открытия бизнеса.

Бьюти-сфера требует подтверждения квалификации мастеров и медицинских книжек. Детские центры также обязаны соблюдать пожарную и санитарную безопасность. Если в работе используются химические средства или оборудование, их нужно сертифицировать по техрегламентам ЕАЭС.

Этапы открытия бизнеса в торговом центре

Чтобы запуститься без спешки и лишних трат, действуйте пошагово.

Анализ рынка и конкурентов

Посмотрите, какие магазины и кафе уже работают в ТЦ, какие форматы востребованы, а какие — нет. Изучите цены, поток покупателей и свободные ниши. Это поможет понять, чем вы можете отличиться.

Полезно посетить несколько торговых центров и понаблюдать, где больше людей и какие точки пользуются спросом. Обратите внимание, как оформлены витрины, как продавцы работают с клиентами и какие товары чаще покупают.

Составление бизнес-плана

Бизнес-план нужен в первую очередь вам, он помогает собрать все мысли в одну систему. Когда идея, цифры и шаги расписаны на бумаге, проще оценить риски, увидеть реальные расходы и понять, с чего начать.

Для составления бизнес-плана есть бесплатный сервис от Точка Банк. Достаточно ввести направление и примерный бюджет — «продажа сладостей в ТЦ, 500 000 ₽» или «свежевыжатый сок в ТЦ, 700 000 ₽» — и через минуту вы получите готовый бизнес-план с прогнозом доходов и расходов.

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Регистрация бизнеса

Для работы в ТЦ нужно оформить ИП или ООО.

ИП — подойдёт, если вы открываете небольшую точку и работаете один. Регистрация простая, отчётности меньше, а прибыль можно сразу выводить на банковскую карту. Но ИП отвечает по обязательствам всем имуществом.

ООО — выбирают, если у бизнеса несколько учредителей или планируются крупные обороты. Такой формат вызывает больше доверия у арендодателей и поставщиков, но требует устава, бухучёта и уставного капитала от 10 000 ₽.

После регистрации выберите систему налогообложения, зарегистрируйте онлайн-кассу и откройте расчётный счёт. Если планируете продавать маркированные товары, подключитесь к системе «Честный знак».

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Выбор места и аренда площади

От локации зависит, сколько людей к вам зайдёт. Самые выгодные точки — у входа, рядом с эскалатором, лифтом или фудкортом. Сравните несколько вариантов и посмотрите трафик в разные часы.

ВАЖНО Лучше показать договор аренды юристу, чтобы избежать скрытых платежей и спорных пунктов.

Дизайн и оформление помещения

ТЦ предъявляют свои требования к оформлению — цвету, вывеске, освещению, месту для логотипа.

Разработайте дизайн-проект и согласуйте его с администрацией. Витрина должна сразу привлекать внимание, а внутри покупателям должно быть удобно ходить, смотреть и выбирать.

Найм сотрудников

Найдите сотрудников с опытом и доброжелательным отношением к клиентам. Медкнижки обязательны для общепита, бьюти-сферы и продавцов продуктов.

В непродовольственных магазинах требования могут зависеть от правил ТЦ: уточните заранее. Сделайте удобный график и понятную систему мотивации, чтобы команда работала стабильно.

Реклама и продвижение

Используйте все возможные варианты: афиши в ТЦ, яркую витрину, акции и соцсети. Можно запустить таргет или сотрудничать с блогерами. Главное — чтобы о вас знали и легко находили.

Риски и ошибки при открытии бизнеса

Открытие бизнеса в ТЦ выглядит привлекательно: готовая локация, постоянный поток покупателей, развитая инфраструктура. Но есть типичные ошибки, которые совершают многие начинающие предприниматели.

Открытие без анализа конкурентов. Бывает, предприниматели арендуют помещение, закупают товар — и только после этого замечают, что рядом уже работают несколько похожих точек. Чтобы этого избежать, изучите ТЦ заранее: какие магазины там есть, чем вы можете отличаться. Неучтённые расходы. К базовой аренде добавляются коммунальные платежи, уборка общих зон, охрана и участие в маркетинге ТЦ. Иногда договор аренды не позволяет прервать его досрочно, и платить придётся до конца срока. Просчитайте все статьи расходов заранее и уточните условия расторжения договора. Неполный пакет документов. Часто забывают уведомить Роспотребнадзор, оформить медкнижки, заключить договор на вывоз отходов или зарегистрировать кассу в ФНС. Из-за этого возникают штрафы и задержки в работе.