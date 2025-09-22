Как открыть чайный магазин с нуля

Кажется, что чайную лавку можно легко открыть с нуля — как и любой другой розничный магазин. Но есть важные нюансы: нужно разбираться в сортах, найти надёжных поставщиков и обучить персонал консультировать покупателей по выбору чая.

В статье Точка Банк расскажет, на что обратить внимание при открытии чайного магазина, как выбрать ассортимент и поставщиков. А также объяснит, как правильно зарегистрировать бизнес и какие разрешения нужно получить.

Коротко Дальше переходите к юридическим вопросам: регистрации бизнеса в форме ИП или ООО, выбору системы налогообложения и подключению кассы. Перед открытием чайной уведомите Роспотребнадзор — так подтверждают соответствие бизнеса санитарным нормам и стандартам качества. Инвестируйте в обучение персонала — продавцы должны разбираться в сортах чая и уметь профессионально консультировать. А для привлечения покупателей используйте контент в соцсетях, организуйте чайные дегустации и мастер-классы. Начните с выбора формата магазина — офлайн, онлайн или комбинированный вариант. Просчитайте бюджет, найдите хороших поставщиков чая, выберите ценовую нишу и подходящее место для магазина.

Особенности чайного бизнеса

Чай долго хранится и почти не портится. Чай может храниться годами и при этом сохранять вкус и полезные свойства. Так, при соблюдении условий хранения риск порчи минимален. Ассортимент легко расширить. К чаю всегда можно добавить сопутствующие товары, которые повышают средний чек. Например, различные сладости, чайники, кружки и другие аксессуары. Импорт играет ключевую роль. Большая часть чая привозится из Шри-Ланки, Индии, Китая и Кении. От выбора поставщика и умения договориться о цене будет зависеть себестоимость продукции и итоговая прибыль. Можно стартовать с небольшими вложениями. Для физического магазина достаточно небольшого помещения, витрины, весов и самого товара, а сотрудника можно нанять одного. Если же открыть интернет-магазин, помещение вообще не понадобится. Наценку можно ставить выше среднего. На чай можно ставить наценку от 100 до 150%. Это даёт возможность быстро окупить вложения, если грамотно организовать продвижение и продажи. У бизнеса есть сезонность. В холодное время — с октября по апрель — продажи растут почти в два раза. Ещё спрос увеличивается в праздники: Новый год, 23 Февраля, 8 Марта и другие, когда чай покупают в подарок. Спрос зависит от города и региона. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах продажи традиционно выше. В небольших населённых пунктах рынок скромнее, поэтому важно заранее оценить потенциал местного спроса.

Преимущества и недостатки чайного дела

✅ Плюсы ❌ Минусы Чай долго хранится и не портится В небольших городах спрос будет ниже Можно зарабатывать на сопутствующих товарах: сладостях, чайниках, кружках Сложно найти надёжного поставщика, высокие цены на чай Уникальные и элитные сорта привлекают постоянных клиентов У бизнеса есть сезонность: пики продаж осенью, зимой и в праздники Для старта не нужна большая площадь и много сотрудников Требуется грамотная организация работы и маркетинга для продаж

Шаги к открытию чайного магазина

Пройдёмся по основным шагам для открытия бизнеса: сначала нужно определить формат торговли, выбрать поставщиков и ценовой сегмент. Затем надо решить вопрос с помещением, зарегистрировать бизнес и оформить разрешения.

Подробный бизнес-план давать не будем — для этого удобнее использовать специальный сервис от Точка Банка. Он позволяет за несколько минут получить план в формате Excel со всеми основными разделами.

Пример запроса для генерации бизнес-плана:

«Чайный магазин в Санкт-Петербурге, бюджет на запуск бизнеса — 700 000 рублей, нужно помещение для работы».

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Шаг 1. Определить формат торговли

Два основных формата торговли — онлайн-магазин и физический магазин.

Онлайн-магазин. Можно создать свой сайт, использовать страницу в соцсетях или открыть магазин на маркетплейсе. Основные расходы — разработка сайта, реклама, упаковка и доставка чая. Такой формат позволяет Можно создать свой сайт, использовать страницу в соцсетях или открыть магазин на маркетплейсе. Основные расходы — разработка сайта, реклама, упаковка и доставка чая. Такой формат позволяет стартовать с минимальными вложениями и работать с покупателями из разных городов.

Физический магазин — помещение от 20 квадратных метров для чая и сопутствующих товаров. Можно арендовать точку в торговом центре для большего потока клиентов. Главное, учтите в финансовом плане расходы на аренду и обустройство помещения.

Перед запуском обязательно просчитайте все расходы на цифрах. Для примера сравним расходы на открытие физического магазина в Москве и интернет-магазина с собственным сайтом ↓

Статья расходов Физический магазин (Москва) Интернет-магазин (сайт) Аренда помещения 50 000–150 000 ₽/мес. (20–50 м²) Не требуется Оборудование и мебель 100 000–300 000 ₽ 20 000–80 000 ₽

Разработка сайта При желании 20 000–100 000 ₽ Реклама и продвижение 20 000–50 000 ₽/мес. 10 000–80 000 ₽/мес. Зарплата сотрудников 1–2 чел. × 40 000–80 000 ₽/мес. 1 чел. × 40 000–60 000 ₽/мес. Прочие расходы 20 000–50 000 ₽ 10 000–30 000 ₽ Итого (первоначальные) 230 000–700 000 ₽ 100 000–350 000 ₽

Все цифры в таблице примерные. Здесь мы не учитываем расходы на чай, чтобы сосредоточиться на основных затратах: аренде, оборудовании, рекламе и зарплате сотрудников.

Отдельно стоит рассмотреть франшизы — это не формат торговли, а способ ведения бизнеса. Вы покупаете готовую бизнес-модель с узнаваемым брендом, проверенным ассортиментом и отработанными процессами.

Главные плюсы — меньше рисков и готовые решения для запуска. Минусы — ограничения от франчайзера, паушальный взнос на старте и регулярные роялти.

Если франшиза кажется интересным вариантом, изучите каталог франшиз Точка Банка — там собраны проверенные предложения и указано, сколько денег надо будет вложить.

Шаг 2. Выбрать поставщика

Стабильные поставки качественного чая — один из ключевых факторов успеха бизнеса. Чтобы выбрать подходящего поставщика:

ПРИМЕР Внимательно проверяйте качество продукции — сейчас много подделок на рынке. Клиентов можно привлечь и удержать только действительно хорошим чаем.

Шаг 3. Подобрать ценовой сегмент

Рассмотрим два основных подхода к ценообразованию ↓

Стратегия низкого ценового сегмента. Цены ставят ниже среднего, чтобы привлекать больше покупателей и быть конкурентоспособными. Но слишком низкая цена может привести к убыткам, а для ценителей чая маленький чек может выглядеть отталкивающе. Плюс — продажи в этом случае сильно зависят от сезонности, особенно от праздников.

Стратегия премиального сегмента. Цены ставят выше среднего, ориентируясь на обеспеченных клиентов, которые регулярно покупают дорогой чай со средним чеком 10 000–20 000 ₽. Такой подход уменьшает влияние сезонности, но высокая стоимость может отпугнуть большую часть покупателей.

Выбирая ценовую стратегию, ориентируйтесь на свою целевую аудиторию и задачи бизнеса. После определения ценового сегмента выстраивайте маркетинг и продвижение под него — так вы будете привлекать именно тех покупателей, которые готовы покупать продукцию в вашем ценовом диапазоне.

Шаг 4. Выбрать помещение

Для чайного магазина чаще всего выбирают крупный город, так как в небольших населённых пунктах спрос будет ниже.

Ключевые факторы при выборе локации: проходимость, видимость и соседние магазины. Помещения на первом этаже с хорошей витриной привлекают спонтанных покупателей. Также подойдёт аренда в торговых центрах — там стабильный поток посетителей и есть парковка, но и аренда дороже.

В любом случае помещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и СЭС. Плюс обязательно нужно организовать уголок потребителя и повесить план эвакуации.

Что касается оформления, на старте бизнеса хватит качественной витрины и базовой мебели. Лучше всего создать уютный интерьер, которые будет располагать к выбору чая.

Шаг 5. Зарегистрировать бизнес и получить разрешения

Формат. Выбор между ИП и ООО зависит от структуры бизнеса. Если планируете привлекать инвестиции и партнёров — логичнее оформить ООО, если же бизнес будете вести самостоятельно — ИП.

ОКВЭД. При любом формате бизнеса важно определиться с основным кодом ОКВЭД — он может быть только один. Для чайной это 47.29.35. А дополнительных кодов может быть сколько угодно, доплачивать за их указание не придётся. Сами коды понадобятся для подачи заявления на регистрацию бизнеса.

Система налогообложения. Параллельно стоит определиться с системой налогообложения. Если ничего не выбрать, автоматически применяется общая система (ОСНО), что очень невыгодно для старта.

Обычно для небольшого магазина выбирают УСН «Доходы минус расходы» с базовой ставкой 15%. Чтобы перейти на такую систему, надо подать специальное уведомление сразу при регистрации бизнеса или в 30-дневный срок после.

Регистрация бизнеса. Её можно пройти через портал «Госуслуги», сайт ФНС, МФЦ, напрямую в налоговой или через нотариуса. Ещё один удобный и бесплатный способ — зарегистрировать бизнес через Точка Банк. Наши специалисты помогут вам подготовить все документы и заполнить заявление, поддержат на каждом этапе.

Расчётный счёт. С таким счётом удобно проводить все бизнес-платежи безналично. Ниже можно подобрать тариф в Точка Банке, который лучше всего подойдёт вашему формату работы. А наши специалисты помогут в короткие сроки открыть расчётный счёт.

Касса. Онлайн-касса обязательна для работы с покупателями по Федеральному закону №54-ФЗ. Без неё принимать оплату нельзя. Приобрести кассу можно в банках или у специализированных поставщиков оборудования. Главное, зарегистрировать кассовый аппарат в ФНС.

В Точка Банке, например, доступны два решения: обычная онлайн-касса и касса со встроенным эквайрингом. В обоих случаях специалисты банка сами зарегистрируют кассу в ФНС. При этом, если выберете второй вариант, сможете удобно принимать оплату картой от покупателей.

Разрешение Роспотребнадзора. Здесь действует уведомительный порядок. Минимум за день до открытия чайной нужно отправить уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор. Сделать это можно через портал «Госуслуги». Если же проигнорировать такое требование, штраф составит до 12 000 ₽ для ИП и до 48 000 ₽ для компаний (ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП).

Важный момент: лицензия на торговлю чаем не нужна.

Организация работы магазина

Теперь разберём, какой ассортимент выбрать, какое оборудование понадобится и как подобрать персонал.

Формирование ассортиментного перечня

На старте обычно выбирают около 100 популярных сортов чая. Основу запасов составляют чаи стоимостью 200–400 ₽ за 10 грамм. Дорогие сорта от 2 500 ₽ стоит покупать осторожно и небольшими партиями, чтобы протестировать спрос.

В первую очередь включают чёрные чаи, особенно Ассам. Также в ассортименте стоит иметь зелёный, белый, красный и экзотические сорта. Для любителей альтернативных вариантов можно добавить и кофе.

При этом экзотические виды чая лучше закупать небольшими партиями — спрос на них может быть низким, и товар будет залёживаться. Со временем можно понять, какие сорта продаются чаще, а какие реже, и постепенно расширять ассортимент.

СОВЕТ Разбираться в чае важно. Если знаний пока нет, пройдите курсы или семинары, используйте книги и онлайн-обучение. Можно пригласить эксперта на первые закупки и дегустации, чтобы минимизировать риск ошибок.

Ещё стоит учитывать, что предпочтения клиентов могут меняться в зависимости от сезона. Вот популярные варианты:

Зима — красные чаи и пуэры

Весна — зелёные чаи и светлые улуны

Лето — белые чаи

Осень — красные и тёмные улуны

Всесезонный вариант — габа

К чаю можно предлагать выпечку, орешки, мёд, сухофрукты, сладости, десерты и торты. Для перекуса — сэндвичи. Для детей — горячий шоколад, какао и соки. Также можно продавать чайную посуду, товары для чаепития и подарочные наборы.

ВАЖНО Составьте ассортиментную матрицу — таблицу, в которой вы перечислите все сорта чая, сопутствующие продукты и цены, с учётом сезонности, спроса и объёмов продаж. Матрицу нельзя составить один раз и навсегда. Её стоит регулярно пересматривать, например, если поменялся курс валют и импортный чай подорожал.

Покупка необходимого оборудования

Стартовый набор для чайного магазина может выглядеть примерно так:

Чайники с регулируемой температурой

Плитки для кипячения воды и термопот для поддержания нужной температуры

Лотки для чая и совочки для удобного набора

Электронные весы

Специальные приспособления для заваривания чая без чаинок

Гайвани и глиняные чайники для чайных церемоний

Сервировочные чайники, кружки и полотенца для подачи напитков

Кассовый аппарат

Упаковочные пакеты

Поиск и выбор персонала

Количество сотрудников зависит от размера чайной. В небольшой точке обычно достаточно одного–двух человек, которые совмещают обязанности продавца и менеджера.

Обслуживание клиентов напрямую влияет на продажи и возвращаемость посетителей. Поэтому так важно тщательно подбирать сотрудников через сайты для поиска работы, обучать их ассортименту и навыкам общения, а также поддерживать комфортную и гостеприимную атмосферу в магазине.

Если в заведении есть дегустационный зал, требования к персоналу становятся ещё выше. Сотрудники должны профессионально общаться с гостями, детально рассказывать о каждом сорте чая, объяснять различия во вкусе и предлагать дополнительные товары.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В чайном магазине покупателям сложно понять, почему один чай стоит 500 рублей за 100 грамм, а другой — 3 000. Поэтому важно разработать понятные стандарты консультации и обучить им всех продавцов — они должны уметь объяснить разницу в цене и ценности разных сортов.

Для бухгалтерии не обязательно держать специалиста в штате. Можно доверить отчётность аутсорсинговой компании или воспользоваться онлайн-сервисами. Так, в Точка Банке можно подключить онлайн-бухгалтерию для ИП, чтобы автоматически формировать и сдавать отчётность в налоговую.

Важно не нарушать и юридические формальности. С каждым сотрудником заключить трудовой договор, в котором будут прописаны обязанности, условия работы и порядок оплаты. А до оформления договора убедиться, что у каждого есть действующая медицинская книжка — без неё работать нельзя даже административному персоналу.

Маркетинг и продвижение чайного магазина

Продвижение магазина важно планировать заранее, чтобы привлекать клиентов и увеличивать продажи с первых дней работы.

Эффективные стратегии продвижения

Разместите магазин на Яндекс и Google Картах и следите за рейтингом

Развивайте личный бренд: рассказывайте историю бизнеса, делитесь знаниями о чае, показывайте экспертность

Организуйте мероприятия и дегустации: чайные церемонии, выездные дегустации и мастер-классы

Используйте промоакции и скидки для привлечения новой аудитории

Размещайте рекламу на баннерах в местах с высоким трафиком

Сотрудничайте с блогерами и лидерами мнений, которые интересны вашей целевой аудитории

Участвуйте в местных ярмарках, чтобы протестировать спрос на новые продукты и привлечь клиентов

СОВЕТ С самого первого дня используйте CRM для учёта покупателей. Это помогает не только следить за финансами, но и не упустить ни одного клиента. Гораздо дешевле удерживать существующих клиентов, чем привлекать новых.

Работа с клиентами и социальные сети

Ведите блог или страницы в соцсетях — рассказывайте о сортах чая, способах заваривания и пользе разных видов. Публикуйте красивые фото чая, видео с дегустациями и простые рецепты чайных напитков. Регулярно проводите конкурсы и розыгрыши — это удерживает внимание подписчиков.

Отвечайте на вопросы в комментариях, давайте персональные советы по выбору чая под конкретные вкусы и потребности. Такое живое общение создаёт доверие и ощущение, что за брендом стоят реальные эксперты.

Не забывайте про локальное продвижение — размещайте посты в городских группах и тематических пабликах. Это поможет привлечь местную аудиторию и получить обратную связь о товарах.

Подведём итоги