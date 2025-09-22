Как открыть чайный магазин с нуля

Кажется, что чайную лавку можно легко открыть с нуля — как и любой другой розничный магазин. Но есть важные нюансы: нужно разбираться в сортах, найти надёжных поставщиков и обучить персонал консультировать покупателей по выбору чая.
В статье Точка Банк расскажет, на что обратить внимание при открытии чайного магазина, как выбрать ассортимент и поставщиков. А также объяснит, как правильно зарегистрировать бизнес и какие разрешения нужно получить.
Особенности чайного бизнеса
- Чай долго хранится и почти не портится. Чай может храниться годами и при этом сохранять вкус и полезные свойства. Так, при соблюдении условий хранения риск порчи минимален.
- Ассортимент легко расширить. К чаю всегда можно добавить сопутствующие товары, которые повышают средний чек. Например, различные сладости, чайники, кружки и другие аксессуары.
- Импорт играет ключевую роль. Большая часть чая привозится из Шри-Ланки, Индии, Китая и Кении. От выбора поставщика и умения договориться о цене будет зависеть себестоимость продукции и итоговая прибыль.
- Можно стартовать с небольшими вложениями. Для физического магазина достаточно небольшого помещения, витрины, весов и самого товара, а сотрудника можно нанять одного. Если же открыть интернет-магазин, помещение вообще не понадобится.
- Наценку можно ставить выше среднего. На чай можно ставить наценку от 100 до 150%. Это даёт возможность быстро окупить вложения, если грамотно организовать продвижение и продажи.
- У бизнеса есть сезонность. В холодное время — с октября по апрель — продажи растут почти в два раза. Ещё спрос увеличивается в праздники: Новый год, 23 Февраля, 8 Марта и другие, когда чай покупают в подарок.
- Спрос зависит от города и региона. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах продажи традиционно выше. В небольших населённых пунктах рынок скромнее, поэтому важно заранее оценить потенциал местного спроса.
Преимущества и недостатки чайного дела
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Чай долго хранится и не портится
|В небольших городах спрос будет ниже
|Можно зарабатывать на сопутствующих товарах: сладостях, чайниках, кружках
|Сложно найти надёжного поставщика, высокие цены на чай
|Уникальные и элитные сорта привлекают постоянных клиентов
|У бизнеса есть сезонность: пики продаж осенью, зимой и в праздники
|Для старта не нужна большая площадь и много сотрудников
|Требуется грамотная организация работы и маркетинга для продаж
Шаги к открытию чайного магазина
Пройдёмся по основным шагам для открытия бизнеса: сначала нужно определить формат торговли, выбрать поставщиков и ценовой сегмент. Затем надо решить вопрос с помещением, зарегистрировать бизнес и оформить разрешения.
Подробный бизнес-план давать не будем — для этого удобнее использовать специальный сервис от Точка Банка. Он позволяет за несколько минут получить план в формате Excel со всеми основными разделами.
Пример запроса для генерации бизнес-плана:
«Чайный магазин в Санкт-Петербурге, бюджет на запуск бизнеса — 700 000 рублей, нужно помещение для работы».
Бизнес-план онлайн
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Шаг 1. Определить формат торговли
Два основных формата торговли — онлайн-магазин и физический магазин.
- Онлайн-магазин. Можно создать свой сайт, использовать страницу в соцсетях или открыть магазин на маркетплейсе. Основные расходы — разработка сайта, реклама, упаковка и доставка чая. Такой формат позволяет стартовать с минимальными вложениями и работать с покупателями из разных городов.
- Физический магазин — помещение от 20 квадратных метров для чая и сопутствующих товаров. Можно арендовать точку в торговом центре для большего потока клиентов. Главное, учтите в финансовом плане расходы на аренду и обустройство помещения.
Перед запуском обязательно просчитайте все расходы на цифрах. Для примера сравним расходы на открытие физического магазина в Москве и интернет-магазина с собственным сайтом ↓
|Статья расходов
|Физический магазин (Москва)
|Интернет-магазин (сайт)
|Аренда помещения
|50 000–150 000 ₽/мес. (20–50 м²)
|Не требуется
|Оборудование и мебель
|100 000–300 000 ₽
|20 000–80 000 ₽
|Разработка сайта
|При желании
|20 000–100 000 ₽
|Реклама и продвижение
|20 000–50 000 ₽/мес.
|10 000–80 000 ₽/мес.
|Зарплата сотрудников
|1–2 чел. × 40 000–80 000 ₽/мес.
|1 чел. × 40 000–60 000 ₽/мес.
|Прочие расходы
|20 000–50 000 ₽
|10 000–30 000 ₽
|Итого (первоначальные)
|230 000–700 000 ₽
|100 000–350 000 ₽
Все цифры в таблице примерные. Здесь мы не учитываем расходы на чай, чтобы сосредоточиться на основных затратах: аренде, оборудовании, рекламе и зарплате сотрудников.
Отдельно стоит рассмотреть франшизы — это не формат торговли, а способ ведения бизнеса. Вы покупаете готовую бизнес-модель с узнаваемым брендом, проверенным ассортиментом и отработанными процессами.
Главные плюсы — меньше рисков и готовые решения для запуска. Минусы — ограничения от франчайзера, паушальный взнос на старте и регулярные роялти.
Если франшиза кажется интересным вариантом, изучите каталог франшиз Точка Банка — там собраны проверенные предложения и указано, сколько денег надо будет вложить.
Шаг 2. Выбрать поставщика
Стабильные поставки качественного чая — один из ключевых факторов успеха бизнеса. Чтобы выбрать подходящего поставщика:
- Найдите несколько кандидатов — определите несколько поставщиков, чтобы иметь альтернативу и сравнить условия.
- Проверяйте надёжность поставщиков — убедитесь, что бизнес действует и у него нет долгов или проблем с налоговой. Для этого удобно использовать сервис «Точка Досье».
- Тестируйте продукцию — закажите образцы чая разных компаний и оцените качество, вкус и свежесть. Также изучите логистику поставщика: как быстро доставляют заказы, какие есть минимальные партии и условия возврата.
- Проверяйте сертификацию — у всех производителей и поставщиков должна быть официальная сертификация продукции. Она подтверждает качество и безопасность чая.
- Проверяйте маркировку — убедитесь, что поставщик зарегистрирован в системе «Честный ЗНАК», с 1 сентября 2025 года это обязательно. А с 1 апреля 2026 года потребуется также наносить коды на упаковку для чая, мате и чайных экстрактов (Постановление Правительства РФ от 31.05.2025 №809).
- Заключайте договор поставки — в договоре обязательно указывайте предмет и срок поставки. Без этих условий договор могут признать незаключённым (ст. 506 ГК РФ).
Шаг 3. Подобрать ценовой сегмент
Рассмотрим два основных подхода к ценообразованию ↓
- Стратегия низкого ценового сегмента. Цены ставят ниже среднего, чтобы привлекать больше покупателей и быть конкурентоспособными. Но слишком низкая цена может привести к убыткам, а для ценителей чая маленький чек может выглядеть отталкивающе. Плюс — продажи в этом случае сильно зависят от сезонности, особенно от праздников.
- Стратегия премиального сегмента. Цены ставят выше среднего, ориентируясь на обеспеченных клиентов, которые регулярно покупают дорогой чай со средним чеком 10 000–20 000 ₽. Такой подход уменьшает влияние сезонности, но высокая стоимость может отпугнуть большую часть покупателей.
Выбирая ценовую стратегию, ориентируйтесь на свою целевую аудиторию и задачи бизнеса. После определения ценового сегмента выстраивайте маркетинг и продвижение под него — так вы будете привлекать именно тех покупателей, которые готовы покупать продукцию в вашем ценовом диапазоне.
Шаг 4. Выбрать помещение
Для чайного магазина чаще всего выбирают крупный город, так как в небольших населённых пунктах спрос будет ниже.
Ключевые факторы при выборе локации: проходимость, видимость и соседние магазины. Помещения на первом этаже с хорошей витриной привлекают спонтанных покупателей. Также подойдёт аренда в торговых центрах — там стабильный поток посетителей и есть парковка, но и аренда дороже.
В любом случае помещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и СЭС. Плюс обязательно нужно организовать уголок потребителя и повесить план эвакуации.
Что касается оформления, на старте бизнеса хватит качественной витрины и базовой мебели. Лучше всего создать уютный интерьер, которые будет располагать к выбору чая.
Шаг 5. Зарегистрировать бизнес и получить разрешения
Формат. Выбор между ИП и ООО зависит от структуры бизнеса. Если планируете привлекать инвестиции и партнёров — логичнее оформить ООО, если же бизнес будете вести самостоятельно — ИП.
ОКВЭД. При любом формате бизнеса важно определиться с основным кодом ОКВЭД — он может быть только один. Для чайной это 47.29.35. А дополнительных кодов может быть сколько угодно, доплачивать за их указание не придётся. Сами коды понадобятся для подачи заявления на регистрацию бизнеса.
Система налогообложения. Параллельно стоит определиться с системой налогообложения. Если ничего не выбрать, автоматически применяется общая система (ОСНО), что очень невыгодно для старта.
Обычно для небольшого магазина выбирают УСН «Доходы минус расходы» с базовой ставкой 15%. Чтобы перейти на такую систему, надо подать специальное уведомление сразу при регистрации бизнеса или в 30-дневный срок после.
Регистрация бизнеса. Её можно пройти через портал «Госуслуги», сайт ФНС, МФЦ, напрямую в налоговой или через нотариуса. Ещё один удобный и бесплатный способ — зарегистрировать бизнес через Точка Банк. Наши специалисты помогут вам подготовить все документы и заполнить заявление, поддержат на каждом этапе.
Расчётный счёт. С таким счётом удобно проводить все бизнес-платежи безналично. Ниже можно подобрать тариф в Точка Банке, который лучше всего подойдёт вашему формату работы. А наши специалисты помогут в короткие сроки открыть расчётный счёт.
Касса. Онлайн-касса обязательна для работы с покупателями по Федеральному закону №54-ФЗ. Без неё принимать оплату нельзя. Приобрести кассу можно в банках или у специализированных поставщиков оборудования. Главное, зарегистрировать кассовый аппарат в ФНС.
В Точка Банке, например, доступны два решения: обычная онлайн-касса и касса со встроенным эквайрингом. В обоих случаях специалисты банка сами зарегистрируют кассу в ФНС. При этом, если выберете второй вариант, сможете удобно принимать оплату картой от покупателей.
Разрешение Роспотребнадзора. Здесь действует уведомительный порядок. Минимум за день до открытия чайной нужно отправить уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор. Сделать это можно через портал «Госуслуги». Если же проигнорировать такое требование, штраф составит до 12 000 ₽ для ИП и до 48 000 ₽ для компаний (ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП).
Важный момент: лицензия на торговлю чаем не нужна.
Организация работы магазина
Теперь разберём, какой ассортимент выбрать, какое оборудование понадобится и как подобрать персонал.
Формирование ассортиментного перечня
На старте обычно выбирают около 100 популярных сортов чая. Основу запасов составляют чаи стоимостью 200–400 ₽ за 10 грамм. Дорогие сорта от 2 500 ₽ стоит покупать осторожно и небольшими партиями, чтобы протестировать спрос.
В первую очередь включают чёрные чаи, особенно Ассам. Также в ассортименте стоит иметь зелёный, белый, красный и экзотические сорта. Для любителей альтернативных вариантов можно добавить и кофе.
При этом экзотические виды чая лучше закупать небольшими партиями — спрос на них может быть низким, и товар будет залёживаться. Со временем можно понять, какие сорта продаются чаще, а какие реже, и постепенно расширять ассортимент.
Ещё стоит учитывать, что предпочтения клиентов могут меняться в зависимости от сезона. Вот популярные варианты:
- Зима — красные чаи и пуэры
- Весна — зелёные чаи и светлые улуны
- Лето — белые чаи
- Осень — красные и тёмные улуны
- Всесезонный вариант — габа
К чаю можно предлагать выпечку, орешки, мёд, сухофрукты, сладости, десерты и торты. Для перекуса — сэндвичи. Для детей — горячий шоколад, какао и соки. Также можно продавать чайную посуду, товары для чаепития и подарочные наборы.
Покупка необходимого оборудования
Стартовый набор для чайного магазина может выглядеть примерно так:
- Чайники с регулируемой температурой
- Плитки для кипячения воды и термопот для поддержания нужной температуры
- Лотки для чая и совочки для удобного набора
- Электронные весы
- Специальные приспособления для заваривания чая без чаинок
- Гайвани и глиняные чайники для чайных церемоний
- Сервировочные чайники, кружки и полотенца для подачи напитков
- Кассовый аппарат
- Упаковочные пакеты
Поиск и выбор персонала
Количество сотрудников зависит от размера чайной. В небольшой точке обычно достаточно одного–двух человек, которые совмещают обязанности продавца и менеджера.
Обслуживание клиентов напрямую влияет на продажи и возвращаемость посетителей. Поэтому так важно тщательно подбирать сотрудников через сайты для поиска работы, обучать их ассортименту и навыкам общения, а также поддерживать комфортную и гостеприимную атмосферу в магазине.
Если в заведении есть дегустационный зал, требования к персоналу становятся ещё выше. Сотрудники должны профессионально общаться с гостями, детально рассказывать о каждом сорте чая, объяснять различия во вкусе и предлагать дополнительные товары.
Для бухгалтерии не обязательно держать специалиста в штате. Можно доверить отчётность аутсорсинговой компании или воспользоваться онлайн-сервисами. Так, в Точка Банке можно подключить онлайн-бухгалтерию для ИП, чтобы автоматически формировать и сдавать отчётность в налоговую.
Важно не нарушать и юридические формальности. С каждым сотрудником заключить трудовой договор, в котором будут прописаны обязанности, условия работы и порядок оплаты. А до оформления договора убедиться, что у каждого есть действующая медицинская книжка — без неё работать нельзя даже административному персоналу.
Маркетинг и продвижение чайного магазина
Продвижение магазина важно планировать заранее, чтобы привлекать клиентов и увеличивать продажи с первых дней работы.
Эффективные стратегии продвижения
- Разместите магазин на Яндекс и Google Картах и следите за рейтингом
- Развивайте личный бренд: рассказывайте историю бизнеса, делитесь знаниями о чае, показывайте экспертность
- Организуйте мероприятия и дегустации: чайные церемонии, выездные дегустации и мастер-классы
- Используйте промоакции и скидки для привлечения новой аудитории
- Размещайте рекламу на баннерах в местах с высоким трафиком
- Сотрудничайте с блогерами и лидерами мнений, которые интересны вашей целевой аудитории
- Участвуйте в местных ярмарках, чтобы протестировать спрос на новые продукты и привлечь клиентов
Работа с клиентами и социальные сети
Ведите блог или страницы в соцсетях — рассказывайте о сортах чая, способах заваривания и пользе разных видов. Публикуйте красивые фото чая, видео с дегустациями и простые рецепты чайных напитков. Регулярно проводите конкурсы и розыгрыши — это удерживает внимание подписчиков.
Отвечайте на вопросы в комментариях, давайте персональные советы по выбору чая под конкретные вкусы и потребности. Такое живое общение создаёт доверие и ощущение, что за брендом стоят реальные эксперты.
Не забывайте про локальное продвижение — размещайте посты в городских группах и тематических пабликах. Это поможет привлечь местную аудиторию и получить обратную связь о товарах.
Подведём итоги
- Работа с клиентами требует аккуратного подхода к ценообразованию и объяснению ценности товара. Покупатель должен понимать, за что он платит и как ваш сервис делает опыт чаепития особенным.
- Качество чая имеет решающее значение — хороший продукт привлекает постоянных клиентов и укрепляет репутацию магазина. Поэтому найти надёжных поставщиков — это одна из основных задач.
- Вкладывайтесь в сотрудников и развивайте их навыки. Они должны разбираться в ассортименте, технологии заваривания, уметь консультировать и обеспечивать высокий уровень сервиса.
- Соблюдайте официальные требования: зарегистрируйте бизнес в форме ИП или ООО, подключите онлайн-кассу и уведомите Роспотребнадзор о старте бизнеса.
- Формируйте экспертный имидж магазина: проводите дегустации, мастер-классы и публикуйте полезные материалы о чае, чтобы повысить доверие и авторитет заведения.