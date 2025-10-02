Как открыть и развивать бизнес в сфере химчистки

Открытие химчистки требует внимания к множеству деталей — от регистрации бизнеса и выбора помещения до найма персонала и соблюдения санитарных норм. Ошибки на старте могут дорого обойтись, поэтому лучше продумать всё заранее.

В статье Точка Банк покажет, как правильно открыть и развивать химчистку, даст советы по составлению бизнес-плана и рассмотрит особенности разных услуг — химчистки одежды, обуви, мебели и других вещей.

Коротко

Без регистрации вести бизнес нельзя. Выберите ИП или ООО и подайте документы в ИФНС. Потом определитесь с системой налогообложения — обычно выбирают упрощёнку или патент.

Лицензия на химчистку не нужна, но важно соблюдать санитарные требования: получите заключение Роспотребнадзора и согласование от пожарной инспекции, а также заключите договор на вывоз отходов с лицензированной компанией.

Прежде чем открывать химчистку, напишите бизнес-план и изучите рынок. Определите целевую аудиторию, оцените конкурентов и выберите нишу. Например, можно специализироваться на чистке одежды, обуви, ковров, мебели или салонов авто.

Исследование рынка и анализ конкурентов

Перед открытием химчистки важно понять, как устроен рынок и кто ваши конкуренты.

Особенности рынка химчисток

Локальный характер рынка. Клиенты чаще всего выбирают ближайшую или проверенную химчистку, поэтому расположение имеет ключевое значение. Сезонность спроса. Летом количество обращений может падать, а осенью и весной — расти, особенно на чистку верхней одежды и текстиля для дома. Высокая конкуренция. В каждом районе уже есть несколько химчисток, поэтому важно подготовить уникальное торговое предложение для привлечения клиентов. Значительные начальные инвестиции. Качественное оборудование для химчисток стоит дорого, кроме того, нужно заложить расходы на аренду, ремонт, расходные материалы и маркетинг. Например, машина для сухой химчистки может стоить от 2 до 5 млн ₽. Сложности с персоналом. Непросто найти квалифицированных специалистов, которые умеют работать с современным оборудованием и химическими средствами. Потребуется постоянное обучение новым технологиям. Экологические требования. Химчистки обязаны соблюдать санитарные нормы: требования к вентиляции, правильной утилизации отходов и т.д. А всё это увеличивает расходы. Потенциал роста. Зависит от плотности населения района, уровня доходов жителей и умения выделяться среди конкурентов за счёт сервиса, скорости работы и дополнительных услуг.

Изучение целевой аудитории

Разделите клиентов на сегменты: жители района, офисные сотрудники, семьи с детьми, владельцы дорогой одежды. Отдельно выделите корпоративных клиентов — компании, которым нужна регулярная химчистка, например отели, рестораны, фитнес-центры и службы с форменной одеждой.

Определите для каждого сегмента, что важнее — цена, скорость, удобство или качество. Проведите опрос в соцсетях, мессенджерах или напрямую среди компаний, чтобы получить реальные данные вместо предположений.

Запустите минимальный тест-сервис для одного сегмента, чтобы проверить, реально ли привлекать клиентов.

ПРИМЕР Целевая аудитория химчистки — жители района. Это люди, которые регулярно приносят повседневную одежду и домашний текстиль, ценят удобство расположения заведения рядом с домом и возможность быстро забрать вещи.

Для целевой аудитории важно стабильное качество чистки и внимательное отношение к вещам, чтобы одежда выглядела аккуратно и без повреждений.



Анализ конкурентов и их стратегий

Составьте список конкурентов поблизости и изучите, какие услуги они предлагают, какие у них цены, график работы, бонусные программы и отзывы клиентов. Это поможет понять сильные и слабые стороны каждого игрока.

Обратите внимание на незанятые ниши или слабые места конкурентов, например отсутствие доставки, экспресс-чистки или использования экологичных средств.

Наличие конкурентов само по себе уже хороший знак: если они ещё и загружены, значит, спрос на услуги есть. Главное, найти, чем вы сможете привлечь клиентов и выделиться среди остальных предложений.

Ближайших конкурентов удобно искать через Яндекс Карты ↓

Выбор ниши и бизнес-модели

Ниша показывает, для кого вы работаете. Бизнес-модель — как на этом зарабатываете.

Виды услуг химчистки

Здесь перечислим самые популярные варианты. Они важны для выбора ниши.

Вид услуг Целевая аудитория Особенности Химчистка одежды Жители района, сотрудники ближайших офисов, молодые семьи, корпоративные клиенты Повседневные заказы: рубашки, костюмы, детская одежда. Стабильный поток и высокая регулярность Стирка белья Семьи, арендаторы квартир Регулярная услуга, высокая частота заказов, возможность внедрения подписки на стирку и организации самообслуживания Химчистка обуви и сумок Владельцы брендовой и дорогой обуви и сумок Уход за кожей, замшей, текстилем. Более высокая цена, возможность допродаж (ремонт, продажа аксессуаров) Чистка кожаных и меховых изделий Владельцы дорогих курток, шуб, сумок Премиальный сегмент, высокая маржинальность. Требуется специальное оборудование и навыки работы с ним Чистка подушек и одеял Семьи, владельцы квартир и домов Редкие, но крупные заказы. Возможность пакетных предложений («домашний текстиль») Чистка ковров и мебели Владельцы квартир и домов с дорогим интерьером, арендаторы премиального жилья Заказы редкие, но крупные по сумме. Требуется оборудование и навыки работы с ним Химчистка салона авто Владельцы машин среднего и бизнес-класса, корпоративные клиенты (таксопарки, компании) Возможность подписки и долгосрочных контрактов. Стабильный доход за счёт регулярности

Дополнительно можно предлагать: ускоренную чистку вещей, выездную химчистку на дом или в офис, небольшие ремонты одежды и хранение сезонных вещей на складе химчистки.

Когда открываете новое направление, смотрите на ресурсы, которые у вас уже есть. Так, моя химчистка обуви появилась не с нуля, а из клинингового бизнеса.

Как раз в клининге был администратор с неполной загрузкой, и я решила, что он сможет принимать ещё и обувь. Так я смогла оптимизировать расходы и создать дополнительный источник дохода.

Ещё один важный момент — окружение. Мне повезло, что рядом были люди, с которыми я могла советоваться, когда открывала химчистку обуви. Поддержка и обмен опытом помогают избежать ошибок на старте. Марина Бушмакина владелец химчистки обуви «Первая чистка» и клининга «Первая уборка»

Выбор ниши и оценка её перспективности

Выбор ниши — это решение, на каком сегменте клиентов и типе услуг сосредоточиться, чтобы бизнес был прибыльным. При выборе стоит учитывать спрос, конкуренцию, платёжеспособность клиентов и возможность выделиться среди конкурентов.

Например, можно ориентироваться на жителей района с повседневной одеждой для стабильного потока, владельцев брендовой обуви и сумок для нишевого спроса и более высокой маржинальности, домовладельцев с коврами и мебелью для премиального сегмента.

Определение бизнес-модели

Выбор бизнес-модели зависит от ниши и ваших ресурсов.

Классическая химчистка — приём и выдача вещей в собственном помещении.

Премиальная химчистка — экологичные средства, персональное обслуживание, высокий чек.

Пункт приёма — принимаете вещи и отправляете их в партнёрскую химчистку. Здесь будут низкие стартовые расходы, но и маржинальность ниже.

Прачечная самообслуживания — клиенты стирают вещи сами на профессиональном оборудовании. Экономия на персонале, но нужна локация с высоким трафиком.

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Создание бизнес-плана химчистки

Структура и содержание бизнес-плана могут отличаться в зависимости от того, для кого и для чего предназначен документ.

Для инвесторов, банков или госпрограмм главное показать, что проект жизнеспособен: нужны детальные расчёты, прогнозы и продуманная структура.

Для собственника и команды важно видеть всю картину бизнеса: расходы, доходы, точки роста, сроки окупаемости. Требования к плану проще, но ценность документа для управления бизнесом остаётся высокой.

Чтобы сэкономить время и получить готовый документ, воспользуйтесь бесплатным генератором бизнес-планов от Точка Банк — он формирует Excel-файл с основными разделами плана под ваш запрос.

Например, для генерации бизнес-плана можно указать запрос:

«Химчистка одежды в Москве, бюджет на запуск — 500 000 ₽, нужно помещение для работы».

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Теперь разберём ключевые разделы бизнес-плана для химчистки и что стоит включить в каждый из них.

Краткий инвестиционный меморандум

Это короткая презентация бизнеса для инвесторов или партнёров. Включает вид услуг, целевую аудиторию, прогноз доходов и необходимую сумму инвестиций. Цель – показать, чем проект интересен и как быстро он окупится.

Так, краткий инвестиционный меморандум должен отвечать на три вопроса:

Что это за бизнес?

Сколько нужно вложить?

Когда вернутся деньги?

Описание бизнеса, продукта или услуги

Детальное описание того, что предлагает химчистка: чистка одежды, обуви, мебели, ковров или авто. Плюс укажите особенности: срочность, экологичность, удобная доставка или что-то ещё.

Объясните, чем ваши услуги отличаются от конкурентов и какие преимущества получают клиенты. Это и будет уникальное торговое предложение — УТП.

ПРИМЕР УТП: «Химчистка с доставкой за 48 часов» — курьер забирает вещи у клиента и привозит обратно в удобное время. Все заказы отслеживаются через мобильное приложение, а оплату можно сделать онлайн.

Описание рынка сбыта и маркетинговая стратегия

Анализ района или города, где будет работать химчистка: количество потенциальных клиентов, плотность населения, уровень дохода, сезонность спроса, существующая конкуренция. Определите перспективные ниши для роста и возможности привлечения новых клиентов.

Маркетинговая стратегия включает каналы продвижения и способы удержания клиентов. Можно использовать локальные группы в соцсетях, мессенджеры, листовки, наружную рекламу, акции и программы лояльности.

План производства

Опишите процесс предоставления услуг: виды чистки, оборудование, расходные материалы, технологии, логистику, сроки обработки и доставки. Можно добавить пример стандартного процесса выполнения заказа, чтобы показать всю последовательность действий.

ПРИМЕР «Заказ клиента принимается через Телеграм, одежда забирается и возвращается в течение 48 часов». Можно добавить схему процесса, чтобы показать распределение задач и контроль качества.



Организационная структура

Структура команды: кто и какие функции выполняет, нужен ли подбор сотрудников. Укажите роли: администратор, технолог, мастер, курьер, бухгалтер, уборщик. Опишите, как планируется управление и контроль работы.

Например, для мини-химчистки можно работать вдвоём — технолог и администратор, а при росте бизнеса нанять второго мастера, ещё одного администратора и курьера для развоза заказов.

Финансовый план

Здесь нужно показать экономику проекта: доходы и расходы, налогообложение, себестоимость услуг, точку безубыточности и прогноз прибыли на первые 6–12 месяцев работы. Сначала вы рассчитываете их примерно, а потом с началом бизнеса корректируете.

Рекомендуем рассмотреть несколько сценариев.

Оптимистичный — например, 100 заказов в неделю при среднем чеке 1 000 ₽.

Реалистичный — 60–80 заказов в неделю при среднем чеке 900 ₽.

Пессимистичный — 50 заказов в неделю при среднем чеке 800 ₽.

СОВЕТ

Финмодель можно сделать самостоятельно или с помощью онлайн-генератора бизнес-планов от Точка Банк — он сформирует готовый документ, учитывая ваш стартовый бюджет, предполагаемые расходы и доходы. К финансовому плану стоит приложить финансовую модель. Она позволит быстро увидеть ключевые показатели: структуру расходов, потенциальную прибыль и сроки окупаемости.

Факторы риска

Сезонные колебания спроса. Летом обычно спрос падает. Чтобы снизить риск, расширьте услуги на домашний текстиль и ковры или предложите годовую подписку с ежемесячной чисткой. Ещё вариант — попробовать найти корпоративных заказчиков.

Высокая конкуренция. На рынке уже есть локальные и сетевые игроки. Чтобы выделиться, важно сформировать устойчивое УТП — экспресс-услуги, доставка от двери до двери, удобные онлайн-сервисы, программы лояльности и т.п.

Сбои поставок и рост цен на материалы. Возможны перебои с поставками химических средств и других расходников. Для снижения риска следует работать с несколькими поставщиками, держать складской резерв и заключать долгосрочные контракты по фиксированным ценам.

Операционные риски. Поломка оборудования или нехватка квалифицированного персонала могут замедлить работу. Решение — сервисное обслуживание техники, резервное оборудование и регулярное обучение сотрудников.

Регуляторные изменения. Ужесточение экологических норм или требований к утилизации отходов способно увеличить расходы. Чтобы снизить риск, стоит сотрудничать с лицензированными подрядчиками по утилизации, отслеживать изменения законодательства и закладывать в бюджет резерв на адаптацию.

Химчистка — это долгоиграющий проект. Первые два года, а иногда и дольше, уходят на то, чтобы набраться опыта и сформировать клиентскую базу. Всё это время бизнесу нужен стабильный денежный поток, иначе будет тяжело удержаться.

У меня основным направлением был и остаётся клининг: именно его прибыль помогла пройти первые этапы при запуске химчистки. А сегодня уже химчистка обуви даёт стабильный доход и приносит мне радость.

Марина Бушмакина владелец химчистки обуви «Первая чистка» и клининга «Первая уборка»

Организация бизнеса с нуля

План действий ↓

Зарегистрировать бизнес — выбрать ИП или ООО. Выбрать систему налогообложения — для старта обычно подходит УСН или патент. Получить разрешения — санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора и согласование от пожарной инспекции. Открыть расчётный счёт для бизнеса. Заключить договор аренды или выкупа помещения. Договориться о вывозе и утилизации отходов с лицензированной компанией. Приобрести и зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу, если будете работать с физлицами. Подготовить документы для сотрудников — трудовые договоры, инструкции, графики работы. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности.

Регистрация бизнеса и получение разрешений

Разберём юридические вопросы, которые нужно решить на этапе старта бизнеса.

Формат. Если не нужны инвесторы или партнёры, на старте можно выбрать ИП. А если будете привлекать таких участников, подойдёт ООО.

ИП и ООО регистрируют через налоговую службу. Подать документы можно разными способами: на портале «Госуслуги», сайте ФНС, в МФЦ, лично в налоговой или через нотариуса. Ещё один удобный и бесплатный вариант — оформить ИП через Точка Банк.

ОКВЭД. Основным кодом для химчистки будет 96.01. Он охватывает стирку и химическую чистку текстиля и меха. Для расширения деятельности можно также добавить дополнительные коды — подбирать их удобно через справочник Точка Банка.

Система налогообложения. На старте ИП и ООО чаще всего выбирают упрощённую систему (УСН) с вариантами ставок: 6% на «Доходы» или 15% на «Доходы минус расходы». Дополнительно для ИП доступен патент (ПСН) — платите заранее стоимость патента и больше ничего не считаете. Точную цену и условия получения можно посмотреть на сайте ФНС.

Разрешения. Лицензия для химчистки не нужна, но нужно соблюдать санитарные требования СП 2.1.3678-20 к помещению, уборке и организации работы. За этим следит Роспотребнадзор.

Ещё есть добровольный стандарт ГОСТ Р 51108-2016. Его соблюдение помогает повысить качество услуг и может стать преимуществом перед конкурентами.

В химчистке обуви мы работаем по ГОСТу — это помогает держать качество и защищает от спорных ситуаций с клиентами. По ГОСТу есть правило: если вещь изначально испорчена, полностью восстановить её невозможно. Мы объясняем это клиентам ещё на этапе приёма заказа, чтобы избежать конфликтов. Марина Бушмакина владелец химчистки обуви «Первая чистка» и клининга «Первая уборка»

Обязательно соблюдать правила пожарной безопасности: установить сигнализацию и огнетушители, подготовить план эвакуации и провести обучение сотрудников.

Ещё один важный шаг — заключить договор с лицензированной компанией на вывоз и утилизацию отходов, самостоятельно заниматься этим нельзя.

Расчётный счёт. Позволяет проводить все платежи бизнеса безналично. Ниже можно выбрать подходящий тариф для счёта в Точка Банке.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Онлайн-касса. Нужна, если работаете с физлицами. Исключение — индивидуальные предприниматели на патенте, им разрешено работать без кассы, но только по определённым видам деятельности (п. 2.1 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ). Стирка и химчистка как раз туда входят. Подключить кассу можно в банке за пару дней.

Уведомление Роспотребнадзора. Нужно отправить минимум за день до открытия химчистки через портал «Госуслуги». Штраф за неподачу или работу без уведомления — до 12 000 ₽ для ИП и до 48 000 ₽ для компаний (ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП).

Выбор помещения для химчистки

Помещение можно арендовать или выкупить, но в любом случае оно должно соответствовать требованиям СП 2.1.3678-20.

На что обратить внимание:

Расположение — рядом с жилыми домами или офисами, где есть постоянный поток клиентов.

Зонирование — приём и выдачу изделий нужно отделять от производственных помещений.

Вентиляция — автономная система для отвода паров и запахов.

Отделка — стены и полы должны быть непористыми, влагостойкими и легко моющимися, например можно использовать плитку.

Инженерные сети — подведённые вода (горячая и холодная), канализация, стабильное электроснабжение.

Оптимальный размер помещения — около 150 квадратных метров. Можно работать и на меньшей площади, но придётся продумывать компактное размещение оборудования, ограниченные складские зоны и зону для приёма клиентов.

Также важный момент — вывеска. Нужно разместить её так, чтобы она была хорошо видна всем прохожим и привлекала внимание.

Фото химчистки обуви «Первая чистка» в г. Пермь

Приобретение оборудования и специальной химии

Для работы химчистки требуются профессиональное оборудование и специальные химические средства.

Оборудование. Основной набор для химчистки одежды включает:

Машину сухой химчистки.

Стирально-отжимную машину и центрифугу.

Сушильную машину.

Гладильный каток и стол.

Тележки и стеллажи для белья.

Упаковочный и рабочие столы.

Эти расходы важно включать в бизнес-план, так как они составляют значительную статью затрат.

Химические средства. В химчистке используют щелочные усилители, моющие средства, кондиционеры, отбеливатели, ПАВы (поверхностно-активные вещества) и пятновыводители. Их также нужно учитывать в ежемесячных расходах.

Дополнительно перечислим, что понадобится на старте химчистки обуви:

Производственные столы.

Сушильные шкафы.

Складские и сушильные стеллажи.

Пароочиститель.

Вентиляция.

Мокрая точка.

Боксы.

Промышленные зонты для отвода пара.

Специальная химия.

На оборудование стоит закладывать крупные расходы: например, только пароочиститель может стоить больше 200 000 ₽.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Индустрия химчистки развивается: появляются новые технологии и оборудование. Поэтому нужно следить за инновациями и быть готовым к обновлению техники, которое потребует дополнительных инвестиций.

Подбор персонала

Для полноценной работы химчистки одежды обычно достаточно 4–5 человек, это:

Администратор.

Технолог.

Два-три мастера.

Можно начать и вдвоём — администратор и технолог, а бухгалтерию и уборку сразу отдать на аутсорс. Главное, иметь хотя бы одного опытного технолога, который отвечает за качество работы.

Для химчистки обуви тоже будут нужны 4–5 человек. Вот примерный состав:

Администратор-менеджер

Два мастера по очистке

Мастер по покраске

Мастер ремонту

Основная сложность при найме — обучение занимает долгое время, до нескольких месяцев. А сразу взять опытных сотрудников не всегда возможно.

Кроме того, нужно убедиться, что у всех сотрудников химчистки есть медицинские книжки. В том числе у административного персонала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Чтобы снизить риски, важно организовать внутреннее обучение и правильно оформлять трудовые отношения с сотрудниками: заключать трудовые договоры, разрабатывать должностные инструкции, вести внутренние регламенты и журналы инструктажей по технике безопасности.

Поиск и привлечение клиентов

Успех химчистки напрямую зависит от привлечения и удержания клиентов. При этом подходы к работе с B2C и B2B-сегментами различаются. Дальше рассмотрим подробнее.

Маркетинг и реклама

→ B2C. Для частных клиентов эффективны диджитал-каналы — соцсети, мессенджеры, локальные группы. Хорошо работают сезонные акции и программы лояльности: скидки на пуховики зимой, бонусы за повторные заказы и другие.

ПРИМЕР Зима: экспресс-чистка пуховиков за 24 часа. : экспресс-чистка пуховиков за 24 часа. Весна: скидка на чистку домашнего текстиля (шторы, пледы). Лето: бесплатная доставка при заказе от трёх единиц одежды.

→ B2B. Для корпоративных клиентов важнее прямые контакты и выстраивание долгосрочных отношений. Предлагайте сотрудничество отелям, ресторанам, фитнес-центрам, компаниям с форменной одеждой.

Удерживать таких клиентов помогают контракты с фиксированными тарифами и индивидуальные условия, например удобный график забора и доставки. Важную роль играют стабильное качество, персональный сервис с выделенным менеджером и подробная отчётность.

В обоих вариантах важно поддерживать открытый канал связи с клиентами: своевременно отвечать на вопросы, собирать отзывы и предлагать новые услуги.

Поиск новых клиентов

Используйте сочетание онлайн- и офлайн-каналов: таргетированная реклама в соцсетях района, листовки и баннеры возле офисов и жилых комплексов, партнёрства с магазинами, салонами и офисами.

Привлекайте новых клиентов через скидки на первый заказ, сезонные предложения и программы лояльности. Также стимулируйте постоянных клиентов оставлять отзывы и рекомендовать сервис друзьям.

Регулярно отслеживайте эффективность каналов привлечения и инвестируйте только в те, которые реально приносят клиентов.

Одна цель в маркетинге

Если сделаете ставку на один вид услуги, продвижение химчистки станет проще и точнее. Вы сразу будете понимать, кто ваш клиент и где его искать.

Например, если специализируетесь на химчистке свадебных платьев, реклама может идти через салоны, площадки для невест и сотрудничество с организаторами свадеб. Такой узкий фокус помогает быстрее находить клиентов и выделяться среди конкурентов.

У меня два бизнеса в сфере чистоты, и я заметила, что их продвижение сильно отличается. Для клининга отлично работает онлайн — таргетированная и контекстная реклама. А вот в химчистке важно совмещать онлайн и офлайн примерно поровну. Например, можно давать клиентам купон на скидку или услугу в подарок. Марина Бушмакина владелец химчистки обуви «Первая чистка» и клининга «Первая уборка»

Управление бизнесом и рисками для химчистки

Для химчистки важно застраховать имущество и ответственность перед клиентами, а также следить за рисками. Главное — держать под контролем финансы, чтобы бизнес не ушёл в минус.

Страховка от потерь в бизнесе

Лучше всего обратиться к страховому агенту с опытом работы с химчистками — он знает специфические риски отрасли и поможет выбрать оптимальное покрытие.

Страхование гражданской ответственности защищает от убытков, если испортите одежду, обувь или аксессуары клиентов. Для премиум-химчисток особенно важно предлагать клиентам страхование их вещей.

Схема такая: если клиент считает, что его вещь испортили, то он обращается за независимой экспертизой. Если экспертиза найдёт вину химчистки, то выплатит клиенту деньги.

Страхование имущества защищает дорогое оборудование и помещение от пожара, затопления, краж и технических поломок.

Страхование — обязательный этап для химчистки. Даже если вы уверены в себе и не планируете оформлять полис, всегда есть риск прорыва трубы сверху, замыкания проводки или других непредвиденных ситуаций, которые могут увести бизнес в минус.

Важно помнить, что в помещении хранятся вещи клиентов и их общая стоимость может достигать нескольких миллионов рублей. Страховка в этом случае — защита для бизнеса, и её точно стоит оформить, чтобы сохранить своё дело.

Марина Бушмакина владелец химчистки обуви «Первая чистка» и клининга «Первая уборка»

Как избежать банкротства