Коротко После регистрации внесите автомобиль в региональный реестр такси и получите разрешение на перевозки — обе процедуры бесплатные. Заранее проверьте, что машина соответствует требованиям к такси, в том числе к локализации, — они действуют с 1 марта 2026 года. Водитель также должен соответствовать требованиям к стажу, здоровью и отсутствию судимости. До первого выезда оформите ОСАГО для такси и ОСГОП, организуйте медосмотры и предрейсовую проверку машины. Также понадобятся путевой лист и возможность выдавать пассажирам чеки.

Для регистрации ИП подайте в налоговую заявление №Р21001 с основным кодом ОКВЭД 49.32. При электронной подаче госпошлины нет. Налоговый режим обычно выбирают между УСН, НПД (самозанятость) и ПСН — выгода зависит от ожидаемого дохода и региона, поэтому лучше заранее просчитать всё на цифрах.

ИП или самозанятость: что выбрать для работы в такси

Для работы в такси можно стать самозанятым без регистрации ИП и платить налог на профессиональный доход (НПД). Для этого зарегистрируйтесь через приложение «Мой налог», Госуслуги или уполномоченный банк.

Другой вариант — открыть ИП для работы в такси. Предприниматель тоже может применять НПД.

Сравним три налоговых режима на 2027 год: НПД, упрощённую систему налогообложения (УСН) и патент.

Критерий НПД — с ИП или без него ИП на УСН ИП на патенте Налог 4% — если платит физлицо, 6% — если компания или ИП Обычно 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами Стоимость зависит от региона, срока действия патента и числа автомобилей Лимит дохода 2,4 млн ₽ в год 518,85 млн ₽ в год. При доходе свыше 20 млн ₽ нужно платить НДС Не более 15 млн ₽ по итогам 2026 года и не более 15 млн ₽ в течение 2027 года Наёмные работники Нельзя нанимать по трудовому договору До 130 человек В среднем до 15 работников. В Москве патент для такси — без наёмных работников в такси Обязательные страховые взносы за себя Не обязательны, в том числе у ИП Есть Есть

Что ещё влияет на итоговую сумму:

Бонус на НПД. Самозанятому один раз дают налоговый бонус 10 000 ₽. Пока он не закончится, налог автоматически снижается с 4 до 3% при оплате от физлиц и с 6 до 4% — от компаний и ИП.

Взносы на УСН и патенте. В отличие от самозанятого, ИП на УСН или патенте по общему правилу платит страховые взносы за себя даже без дохода. В 2027 году фиксированная сумма — 61 154 ₽ за полный год, плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽. На УСН «Доходы минус расходы» для расчёта учитывают разницу между доходами и расходами, а на патенте — потенциальный доход, установленный регионом.

НДС на УСН. Если доход за 2026 год превысил 20 млн ₽, НДС на УСН нужно платить с начала 2027 года. Если лимит превышен в течение 2027 года — с 1-го числа следующего месяца.

Срок патента. Патент не обязательно покупать сразу на год. Его можно оформить на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.

Комментарий эксперта Патент может оказаться выгоднее НПД, но сначала сравните общую сумму платежей. Например, при годовом доходе 2,4 млн ₽ от пассажиров-физлиц НПД составит 86 000 ₽, если весь налоговый бонус 10 000 ₽ ещё доступен. А на патенте налог и обязательные страховые взносы за тот же год, допустим, составят 70 000 ₽ — уже с учётом уменьшения налога на взносы.

Тогда разница будет 16 000 ₽. Если бонус на НПД уже использован, налог составит 96 000 ₽, а разница — 26 000 ₽. Это условный пример — для себя нужно рассчитать стоимость патента в своём регионе и взносы.



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Как зарегистрировать ИП для работы в такси

Сначала зарегистрируйте ИП, затем оформите разрешение на перевозки.

Шаг 1. Подготовьте документы

Понадобятся заявление по форме №Р21001, а при личной подаче — ещё паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Справку о судимости получать не нужно. Налоговая сама запросит сведения в МВД.

Дополнительно могут понадобиться:

Документ, подтверждающий место жительства. Нужен, если в паспорте нет отметки о регистрации. Квитанция об уплате госпошлины. Её можно приложить при подаче документов на бумаге лично в ИФНС, но это необязательно. Если квитанции нет, ФНС проверит уплату самостоятельно. Уведомление о переходе на УСН. Подают по форме КНД 1154004 вместе с документами на регистрацию ИП или в течение 30 календарных дней после неё. Заявление на получение патента. Подают по форме №26.5-1 не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Если будете работать в регионе своего места жительства, заявление можно подать вместе с документами на регистрацию.

Комментарий эксперта Иностранцы и лица без гражданства тоже могут открыть ИП в России. Но для этого нужно иметь разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Без этого налоговая откажет в регистрации. Также понадобятся копия документа, удостоверяющего личность, и нотариально заверенный перевод, если документ составлен на иностранном языке.



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Шаг 2. Заполните заявление и выберите ОКВЭД

В заявлении по форме №Р21001 указывают паспортные данные, адрес регистрации, электронную почту и коды ОКВЭД.

Для работы в такси выберите код ОКВЭД:

49.32 — «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».

Если планируете заниматься и другим бизнесом, можно добавить дополнительные коды. Подобрать их можно в справочнике ОКВЭД от Точка Банка.

Открыть справочник ОКВЭД

— Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП



Ошибки в заявлении могут привести к отказу в регистрации ИП. Чтобы снизить этот риск, можно обратиться к специалистам Точка Банка.

Шаг 3. Уплатите госпошлину, если она нужна

При подаче бумажных документов лично в налоговую нужно заплатить госпошлину 800 ₽. Сделать это можно:

На сайте ФНС.

В банке по квитанции, которую можно сформировать на сайте ФНС.

При электронной подаче, в том числе через МФЦ или нотариуса, госпошлины нет. Услуги нотариуса оплачиваются отдельно.

Шаг 4. Подайте документы

Подать документы можно несколькими способами:

Онлайн — через сервисы ФНС или Госуслуги. Лично — в налоговую или МФЦ. Заявление подписывают при сотруднике, который принимает документы. Через нотариуса — он сам отправит документы в ФНС. Через Точка Банк — специалисты помогут открыть ИП без посещения налоговой.

При личной подаче в налоговую обращайтесь в регистрирующую инспекцию по месту постоянной прописки. Если её нет — по месту временной регистрации.

Шаг 5. Получите результат регистрации

Срок регистрации — 3–5 рабочих дней. Если всё в порядке, на электронную почту придёт лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Если налоговая откажет в регистрации, на ту же почту придёт решение с указанием причины.

Комментарий эксперта Если письмо от налоговой не пришло, это ещё не значит, что ИП не зарегистрировано. Проверьте статус по ИНН через сервис ФНС . Если запись уже появилась в ЕГРИП, там же можно бесплатно получить электронную выписку.

А при открытии ИП через Точка Банк вы сможете видеть, как продвигается регистрация, прямо в интернет-банке.

Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Требования к водителю и автомобилю для работы в такси

Проверьте их до оформления разрешения на перевозки: основные правила общие для всей страны, но часть условий зависит от региона.

Требования к водителю

Права и здоровье. У водителя должна быть открыта категория B не менее трёх лет. У него не должно быть медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилями этой категории. Соблюдение ограничений по судимости. Нельзя работать с неснятой или непогашенной . Нельзя работать с неснятой или непогашенной судимостью за преступления из статьи 328.1 ТК РФ , а также при уголовном преследовании за них. Не более трёх неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Штрафы, по которым истёк срок исполнения постановления, не учитываются. Повторное лишение прав или административный арест. К работе в такси не допускают, если повторное наказание за нарушение ПДД назначили в течение года после окончания предыдущего.

Если регион ввёл аттестацию водителей такси, её тоже нужно пройти.

Требования к автомобилю

ИП может работать на собственной машине, арендованной или взятой в лизинг. Автомобиль должен быть технически исправным и соответствовать требованиям к легковому такси из статьи 9 Федерального закона №580-ФЗ:

Техосмотр. Машинам не старше пяти лет, включая год выпуска, — . Машинам не старше пяти лет, включая год выпуска, — каждые 12 месяцев , более старым — каждые шесть месяцев. Оформление кузова. На боковых поверхностях нужны контрастные «шашечки», на крыше — оранжевый опознавательный фонарь. Региональные требования. Нужно учитывать требования к цвету кузова и экологическому классу, если они установлены в регионе. Информация в салоне. Нужно разместить сведения о перевозчике, водителе, разрешении и страховании ответственности перед пассажирами, а также тарифы и контакты для обращений. Полный перечень указан . Нужно разместить сведения о перевозчике, водителе, разрешении и страховании ответственности перед пассажирами, а также тарифы и контакты для обращений. Полный перечень указан в статье 9 Федерального закона №580-ФЗ

С 1 марта 2026 года по общему правилу при включении машины в реестр такси проверяют, соответствует ли она требованиям к производству в России. Перед покупкой посмотрите, допущены ли модель и модификация к работе в такси, — перечень публикует Минпромторг.

Если автомобиль уже был зарегистрирован как такси, новые требования на него не распространяются. Это проверяют по VIN (уникальному номеру автомобиля) или по номерам кузова, рамы или кабины.

В отдельных регионах требования к локализации начнут действовать позже:

В Калининградской области и Сибирском федеральном округе — с 1 марта 2028 года.

В Дальневосточном федеральном округе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — с 1 марта 2030 года.

До 1 января 2033 года самозанятые без ИП могут включить машину в реестр без соблюдения требований к локализации — в пределах региональной квоты. Автомобиль должен принадлежать водителю больше шести месяцев. Работать на нём в такси может только собственник.

На ИП, в том числе применяющих НПД, это исключение не распространяется.

Как получить разрешение на работу в такси

Сначала автомобиль вносят в реестр такси, затем получают разрешение на перевозки — его часто называют лицензией на такси. Обе процедуры бесплатные.

Шаг 1. Внесите автомобиль в реестр такси

Подайте уведомление через Госуслуги или в уполномоченный орган вашего региона.

Приложите копию свидетельства о регистрации автомобиля (СТС). Если машина не ваша, добавьте копию договора, который даёт вам право владеть и пользоваться машиной, например договора аренды или лизинга. В некоторых регионах также нужна фотография автомобиля.

Если документы в порядке, машину внесут в реестр за один рабочий день после получения уведомления (ст. 10 Федерального закона №580-ФЗ).

Шаг 2. Подайте заявление на разрешение

В заявлении укажите ФИО, адрес места жительства, ИНН, контактные данные и номер записи автомобиля в реестре такси. ИП также указывает ОГРНИП, а самозанятый без ИП — серию, номер и дату выдачи водительских прав.

Дополнительные документы зависят от ситуации:

Самозанятым без ИП — копия договора со службой заказа такси и справка о наличии или отсутствии судимости и уголовного преследования. При подаче заявления на бумаге — опись прилагаемых документов. При подаче через представителя — доверенность.

Если ИП подаёт заявление самостоятельно в электронном виде, дополнительные документы не требуются.

Подать заявление можно через Госуслуги, региональный орган власти или МФЦ, если такая услуга доступна.

Шаг 3. Получите разрешение

Решение принимают в течение пяти рабочих дней после получения полного комплекта документов.

Разрешение оформляют в электронном виде. Чтобы проверить его, откройте раздел «Перевозчики» во ФГИС «Такси» и введите свой ИНН.

ИП разрешение выдают минимум на пять лет. Самозанятому без ИП — на пять лет или на меньший срок, если он указал его в заявлении.

Что подготовить до первого выезда

Страховки. Нужны ОСАГО с указанием использования автомобиля в такси и ОСГОП — страхование ответственности перед пассажирами. После оформления ОСГОП в течение пяти рабочих дней подайте уведомление и копию полиса в орган, который выдал разрешение на работу в такси. Медосмотры. Водитель должен проходить осмотр до и после смены. Это касается и тех, кто работает самостоятельно. Осмотр проводит медработник организации с лицензией на такие осмотры. Проверка автомобиля. Перед сменой специалист проверяет техническое состояние машины и разрешает выезд. Это отдельная проверка, которая не заменяет техосмотр с диагностической картой. Путевой лист. Его оформляют перед выездом на бумаге или в электронном виде. В документе указывают сведения об автомобиле и водителе, а также результаты медицинских осмотров и проверки машины. Чеки. ИП на УСН или патенте нужна онлайн-касса, если он самостоятельно принимает оплату от пассажиров. Если агрегатор по договору принимает оплату и выдаёт кассовый чек, второй чек от ИП не нужен. На НПД онлайн-касса не требуется — чеки формируют через «Мой налог» или подключённый сервис.

Перевозчик должен вести журнал заказов. Если вы работаете как самозанятый без ИП, эту обязанность можно передать агрегатору. Такое условие нужно включить в договор.