ИП или самозанятость: что выбрать для работы в такси
Для работы в такси можно стать самозанятым без регистрации ИП и платить налог на профессиональный доход (НПД). Для этого зарегистрируйтесь через приложение «Мой налог», Госуслуги или уполномоченный банк.
Другой вариант — открыть ИП для работы в такси. Предприниматель тоже может применять НПД.
Сравним три налоговых режима на 2027 год: НПД, упрощённую систему налогообложения (УСН) и патент.
|Критерий
|НПД — с ИП или без него
|ИП на УСН
|ИП на патенте
|Налог
|4% — если платит физлицо, 6% — если компания или ИП
|Обычно 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами
|Стоимость зависит от региона, срока действия патента и числа автомобилей
|Лимит дохода
|2,4 млн ₽ в год
|518,85 млн ₽ в год. При доходе свыше 20 млн ₽ нужно платить НДС
|Не более 15 млн ₽ по итогам 2026 года и не более 15 млн ₽ в течение 2027 года
|Наёмные работники
|Нельзя нанимать по трудовому договору
|До 130 человек
|В среднем до 15 работников. В Москве патент для такси — без наёмных работников в такси
|Обязательные страховые взносы за себя
|Не обязательны, в том числе у ИП
|Есть
|Есть
Что ещё влияет на итоговую сумму:
Бонус на НПД. Самозанятому один раз дают налоговый бонус 10 000 ₽. Пока он не закончится, налог автоматически снижается с 4 до 3% при оплате от физлиц и с 6 до 4% — от компаний и ИП.
Взносы на УСН и патенте. В отличие от самозанятого, ИП на УСН или патенте по общему правилу платит страховые взносы за себя даже без дохода. В 2027 году фиксированная сумма — 61 154 ₽ за полный год, плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽. На УСН «Доходы минус расходы» для расчёта учитывают разницу между доходами и расходами, а на патенте — потенциальный доход, установленный регионом.
НДС на УСН. Если доход за 2026 год превысил 20 млн ₽, НДС на УСН нужно платить с начала 2027 года. Если лимит превышен в течение 2027 года — с 1-го числа следующего месяца.
Срок патента. Патент не обязательно покупать сразу на год. Его можно оформить на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.
Как зарегистрировать ИП для работы в такси
Сначала зарегистрируйте ИП, затем оформите разрешение на перевозки.
Шаг 1. Подготовьте документы
Понадобятся заявление по форме №Р21001, а при личной подаче — ещё паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Справку о судимости получать не нужно. Налоговая сама запросит сведения в МВД.
Дополнительно могут понадобиться:
- Документ, подтверждающий место жительства. Нужен, если в паспорте нет отметки о регистрации.
- Квитанция об уплате госпошлины. Её можно приложить при подаче документов на бумаге лично в ИФНС, но это необязательно. Если квитанции нет, ФНС проверит уплату самостоятельно.
- Уведомление о переходе на УСН. Подают по форме КНД 1154004 вместе с документами на регистрацию ИП или в течение 30 календарных дней после неё.
- Заявление на получение патента. Подают по форме №26.5-1 не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Если будете работать в регионе своего места жительства, заявление можно подать вместе с документами на регистрацию.
Шаг 2. Заполните заявление и выберите ОКВЭД
В заявлении по форме №Р21001 указывают паспортные данные, адрес регистрации, электронную почту и коды ОКВЭД.
Для работы в такси выберите код ОКВЭД:
49.32 — «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».
Если планируете заниматься и другим бизнесом, можно добавить дополнительные коды. Подобрать их можно в справочнике ОКВЭД от Точка Банка.
— Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП
Ошибки в заявлении могут привести к отказу в регистрации ИП. Чтобы снизить этот риск, можно обратиться к специалистам Точка Банка.
Шаг 3. Уплатите госпошлину, если она нужна
При подаче бумажных документов лично в налоговую нужно заплатить госпошлину 800 ₽. Сделать это можно:
- В банке по квитанции, которую можно сформировать на сайте ФНС.
При электронной подаче, в том числе через МФЦ или нотариуса, госпошлины нет. Услуги нотариуса оплачиваются отдельно.
Шаг 4. Подайте документы
Подать документы можно несколькими способами:
- Онлайн — через сервисы ФНС или Госуслуги.
- Лично — в налоговую или МФЦ. Заявление подписывают при сотруднике, который принимает документы.
- Через нотариуса — он сам отправит документы в ФНС.
- Через Точка Банк — специалисты помогут открыть ИП без посещения налоговой.
При личной подаче в налоговую обращайтесь в регистрирующую инспекцию по месту постоянной прописки. Если её нет — по месту временной регистрации.
Шаг 5. Получите результат регистрации
Срок регистрации — 3–5 рабочих дней. Если всё в порядке, на электронную почту придёт лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Если налоговая откажет в регистрации, на ту же почту придёт решение с указанием причины.
Требования к водителю и автомобилю для работы в такси
Проверьте их до оформления разрешения на перевозки: основные правила общие для всей страны, но часть условий зависит от региона.
Требования к водителю
Основные требования (ст. 12 Федерального закона №580-ФЗ):
- Права и здоровье. У водителя должна быть открыта категория B не менее трёх лет. У него не должно быть медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилями этой категории.
- Соблюдение ограничений по судимости. Нельзя работать с неснятой или непогашенной судимостью за преступления из статьи 328.1 ТК РФ, а также при уголовном преследовании за них.
- Не более трёх неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Штрафы, по которым истёк срок исполнения постановления, не учитываются.
- Повторное лишение прав или административный арест. К работе в такси не допускают, если повторное наказание за нарушение ПДД назначили в течение года после окончания предыдущего.
Если регион ввёл аттестацию водителей такси, её тоже нужно пройти.
Требования к автомобилю
ИП может работать на собственной машине, арендованной или взятой в лизинг. Автомобиль должен быть технически исправным и соответствовать требованиям к легковому такси из статьи 9 Федерального закона №580-ФЗ:
- Техосмотр. Машинам не старше пяти лет, включая год выпуска, — каждые 12 месяцев, более старым — каждые шесть месяцев.
- Оформление кузова. На боковых поверхностях нужны контрастные «шашечки», на крыше — оранжевый опознавательный фонарь.
- Региональные требования. Нужно учитывать требования к цвету кузова и экологическому классу, если они установлены в регионе.
- Информация в салоне. Нужно разместить сведения о перевозчике, водителе, разрешении и страховании ответственности перед пассажирами, а также тарифы и контакты для обращений. Полный перечень указан в статье 9 Федерального закона №580-ФЗ.
С 1 марта 2026 года по общему правилу при включении машины в реестр такси проверяют, соответствует ли она требованиям к производству в России. Перед покупкой посмотрите, допущены ли модель и модификация к работе в такси, — перечень публикует Минпромторг.
Если автомобиль уже был зарегистрирован как такси, новые требования на него не распространяются. Это проверяют по VIN (уникальному номеру автомобиля) или по номерам кузова, рамы или кабины.
В отдельных регионах требования к локализации начнут действовать позже:
- В Калининградской области и Сибирском федеральном округе — с 1 марта 2028 года.
- В Дальневосточном федеральном округе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — с 1 марта 2030 года.
До 1 января 2033 года самозанятые без ИП могут включить машину в реестр без соблюдения требований к локализации — в пределах региональной квоты. Автомобиль должен принадлежать водителю больше шести месяцев. Работать на нём в такси может только собственник.
На ИП, в том числе применяющих НПД, это исключение не распространяется.
Как получить разрешение на работу в такси
Сначала автомобиль вносят в реестр такси, затем получают разрешение на перевозки — его часто называют лицензией на такси. Обе процедуры бесплатные.
Шаг 1. Внесите автомобиль в реестр такси
Подайте уведомление через Госуслуги или в уполномоченный орган вашего региона.
Приложите копию свидетельства о регистрации автомобиля (СТС). Если машина не ваша, добавьте копию договора, который даёт вам право владеть и пользоваться машиной, например договора аренды или лизинга. В некоторых регионах также нужна фотография автомобиля.
Если документы в порядке, машину внесут в реестр за один рабочий день после получения уведомления (ст. 10 Федерального закона №580-ФЗ).
Шаг 2. Подайте заявление на разрешение
В заявлении укажите ФИО, адрес места жительства, ИНН, контактные данные и номер записи автомобиля в реестре такси. ИП также указывает ОГРНИП, а самозанятый без ИП — серию, номер и дату выдачи водительских прав.
Дополнительные документы зависят от ситуации:
- Самозанятым без ИП — копия договора со службой заказа такси и справка о наличии или отсутствии судимости и уголовного преследования.
- При подаче заявления на бумаге — опись прилагаемых документов.
- При подаче через представителя — доверенность.
Если ИП подаёт заявление самостоятельно в электронном виде, дополнительные документы не требуются.
Подать заявление можно через Госуслуги, региональный орган власти или МФЦ, если такая услуга доступна.
Шаг 3. Получите разрешение
Решение принимают в течение пяти рабочих дней после получения полного комплекта документов.
Разрешение оформляют в электронном виде. Чтобы проверить его, откройте раздел «Перевозчики» во ФГИС «Такси» и введите свой ИНН.
ИП разрешение выдают минимум на пять лет. Самозанятому без ИП — на пять лет или на меньший срок, если он указал его в заявлении.
Что подготовить до первого выезда
- Страховки. Нужны ОСАГО с указанием использования автомобиля в такси и ОСГОП — страхование ответственности перед пассажирами. После оформления ОСГОП в течение пяти рабочих дней подайте уведомление и копию полиса в орган, который выдал разрешение на работу в такси.
- Медосмотры. Водитель должен проходить осмотр до и после смены. Это касается и тех, кто работает самостоятельно. Осмотр проводит медработник организации с лицензией на такие осмотры.
- Проверка автомобиля. Перед сменой специалист проверяет техническое состояние машины и разрешает выезд. Это отдельная проверка, которая не заменяет техосмотр с диагностической картой.
- Путевой лист. Его оформляют перед выездом на бумаге или в электронном виде. В документе указывают сведения об автомобиле и водителе, а также результаты медицинских осмотров и проверки машины.
- Чеки. ИП на УСН или патенте нужна онлайн-касса, если он самостоятельно принимает оплату от пассажиров. Если агрегатор по договору принимает оплату и выдаёт кассовый чек, второй чек от ИП не нужен. На НПД онлайн-касса не требуется — чеки формируют через «Мой налог» или подключённый сервис.
Перевозчик должен вести журнал заказов. Если вы работаете как самозанятый без ИП, эту обязанность можно передать агрегатору. Такое условие нужно включить в договор.
Если работаете через таксопарк, уточните, где проходить медосмотры и проверку машины и кто оформляет путевой лист. Если получаете заказы через агрегатор, проверьте условия выплат. Если для перечисления денег ИП нужен расчётный счёт, открыть счёт можно до первой поездки.