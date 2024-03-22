Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Как открыть ИП по временной прописке
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Как открыть ИП по временной прописке

Открыть ИП по временной прописке можно, если у человека нет постоянной регистрации в России. Для этого временная регистрация должна действовать не менее шести месяцев на дату подачи документов, а заявление подают в налоговую того региона, где оформлена прописка.

31.03.2026
2633
2633

Откройте ИП с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте ИП с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Регистрация ИП по временной прописке проходит по обычным правилам, но с несколькими важными условиями. Ниже расскажем, какие документы понадобятся, куда их подавать и что учесть до регистрации.

Коротко
Открыть ИП по временной прописке можно, если у человека нет постоянной регистрации в России. На дату подачи документов временная регистрация должна действовать не меньше шести месяцев. Подавать заявление нужно в налоговую того региона, где оформлена временная прописка.
Для регистрации понадобятся паспорт при личной подаче, заявление по форме Р21001 и документ о регистрации по месту пребывания. Если документы подают лично в налоговую, нужно заплатить госпошлину 800 ₽. При подаче онлайн, через МФЦ, нотариуса или банк госпошлину обычно платить не нужно.
Если у человека есть и постоянная, и временная прописка, ИП регистрируют по месту постоянной регистрации. Иностранный гражданин тоже может открыть ИП, если у него есть ВНЖ или РВП и действующая регистрация в России.

Регистрация ИП по временной прописке

Открыть ИП по временной прописке можно, если у человека нет постоянной регистрации в России (подп. «ж» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

Для этого временная регистрация должна действовать не менее шести месяцев на дату подачи документов. А заявление подают в налоговую того региона, где оформлена временная прописка.

Такой вариант подходит, например, если человек живёт в апартаментах, где нельзя оформить постоянную прописку, или снимает квартиру и сделал временную регистрацию с согласия собственника.

Собственнику квартиры отдельно сообщать об открытии ИП не нужно. Для него это не создаёт дополнительных обязанностей и не влечёт правовых последствий.

Перед подачей документов стоит проверить три условия:

  1. Постоянной прописки в России нет.
  2. На дату подачи документов временная регистрация действует не меньше шести месяцев.
  3. Документы подают в налоговую по месту временной регистрации.
Готовы стать предпринимателем?
Поможем открыть бизнес за 3–5 дней: подготовим документы онлайн. При регистрации ИП — счёт и Онлайн‑бухгалтерия за 0 ₽ в первый год.

Необходимые документы для регистрации ИП

Кроме документа о регистрации по месту пребывания понадобятся и другие документы для открытия ИП:

Если документы подают в налоговую лично, важно выбрать нужную инспекцию. Найти её можно через сервис ФНС: достаточно ввести адрес, и система покажет, в какую ИФНС обращаться. Если документы уже подали не туда, их придётся подать заново.

Как открыть ИП в 2026 году: пошаговая инструкция

Какие документы нужны для открытия ИП

Комплект документов для иностранных граждан

Иностранный гражданин может открыть ИП в России на основании пункта 1 статьи 13 Федерального закона №115-ФЗ, если у него есть действующее ВНЖ или РВП.

Как иностранцу зарегистрировать ИП

Кроме заявления по форме Р21001 иностранцу понадобятся:

  1. Документ, удостоверяющий личность. При личной подаче в налоговую — оригинал, при удалённой — копия.
  2. Нотариально заверенный перевод документа на русский язык — если данные в нём не продублированы на русском.
  3. Копия ВНЖ или РВП.
  4. Копия временной регистрации.
  5. Виза — если приехали в Россию из страны с визовым режимом въезда в РФ.

Если в документе, удостоверяющем личность, нет сведений о дате и месте рождения, дополнительно приложите копию свидетельства о рождении с нотариально заверенным переводом на русский язык.

При подаче документов лично в налоговую к копиям обязательно прикладывают оригиналы. Также в этом случае нужно уплатить госпошлину 800 ₽ — при онлайн-подаче она не взимается.

Регистрация бизнеса для иностранных граждан — 0 ₽
Бесплатно проконсультируем: поможем подобрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы быстро и без ошибок. Регистрация бизнеса за 3–5 дней.

Открытие ИП по временной прописке: способы

Зарегистрировать ИП по временной прописке можно несколькими способами — лично, онлайн или через посредника. Выбор зависит от того, насколько вам важна скорость, стоимость и помощь в оформлении.

Способ подачиГоспошлинаОсобенностиСрок
Лично через ИФНС по месту временной регистрации800 ₽Подаёте документы сами, можно задать вопросы инспектору. Возможны очереди3–5 рабочих дней
Онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги»Не нужнаПодаёте документы онлайн. Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)3–5 рабочих дней
Онлайн через Точка БанкНе нужнаПроконсультируем, подготовим документы, поможем оформить УКЭП и откроем счёт — всё бесплатно3–5 рабочих дней
Лично через МФЦНе нужна, если МФЦ подаёт документы в ФНС в электронном видеПодаёте документы сами. Заранее уточните, принимают ли в выбранном отделении документы на регистрацию ИПДо 5 рабочих дней
Лично через нотариусаНе нужнаНотариус помогает подготовить документы, заверяет их и подаёт со своей электронной подписью — услуга платнаяДо 5 рабочих дней
ВАЖНО
Если есть и постоянная, и временная прописка, ИП регистрируют по месту постоянной регистрации. Подать документы при этом можно дистанционно, без поездки в другой город.

Что будет, если временная прописка закончится

Если срок временной прописки подходит к концу, её нужно продлить заранее. Статус ИП при этом сохраняется — заново регистрировать ИП не нужно.

Гражданам РФ сообщать о продлении в налоговую не нужно — сведения о новой регистрации налоговая получит автоматически через МВД. 

Если не оформить новую регистрацию, за проживание без регистрации МВД может оштрафовать ИП как физлицо на 2 000–3 000 ₽ (ст. 19.15.1 КоАП РФ). Причём в Москве и Санкт-Петербурге штраф выше — 3 000–5 000 ₽.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства нужно самостоятельно сообщить об изменении сведений — для этого подают заявление по форме Р24001 в течение семи рабочих дней. Если пропустить срок, могут вынести предупреждение или оштрафовать на 5 000 ₽ за несвоевременное обновление данных в ЕГРИП (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Если документ, подтверждающий право на проживание в России (РВП или ВНЖ), закончится и его не продлить, ФНС вправе принудительно закрыть ИП. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя продлить документ и уведомить налоговую по форме Р24001 в течение семи рабочих дней.

Вопросы по теме

Можно ли вести бизнес в другом регионе, если ИП зарегистрировано по временной прописке?

Да, можно. ИП вправе работать в любом регионе России, независимо от места регистрации. Исключение — отдельные налоговые режимы, например патент, который оформляют по месту ведения деятельности.

Где ИП будет стоять на учёте — по прописке или по месту ведения бизнеса?

ИП ставят на учёт по месту регистрации — постоянной или временной, если постоянной нет. Отчётность на УСН и ОСНО сдают в эту же налоговую.

Что делать, если временная прописка скоро заканчивается?

Если срок временной регистрации подходит к концу, её нужно продлить заранее. Для граждан России налоговая обычно получает новые сведения автоматически. Иностранным гражданам при изменении сведений нужно самостоятельно уведомить налоговую.

Можно ли открыть расчётный счёт в другом регионе?

Да, можно. Расчётный счёт для ИП можно открыть в любом банке — регион регистрации и место ведения бизнеса значения не имеют.

Нужно ли ехать в другой город, если постоянная прописка в другом регионе?

Нет, не обязательно. Подать документы можно онлайн, через нотариуса или банк, без поездки по месту постоянной регистрации.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Можно ли открыть ИП по временной регистрации и как это сделать в 2026 году — Точка Банк