Как открыть ИП по временной прописке

Регистрация ИП по временной прописке проходит по обычным правилам, но с несколькими важными условиями. Ниже расскажем, какие документы понадобятся, куда их подавать и что учесть до регистрации.
Регистрация ИП по временной прописке
Открыть ИП по временной прописке можно, если у человека нет постоянной регистрации в России (подп. «ж» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).
Для этого временная регистрация должна действовать не менее шести месяцев на дату подачи документов. А заявление подают в налоговую того региона, где оформлена временная прописка.
Такой вариант подходит, например, если человек живёт в апартаментах, где нельзя оформить постоянную прописку, или снимает квартиру и сделал временную регистрацию с согласия собственника.
Собственнику квартиры отдельно сообщать об открытии ИП не нужно. Для него это не создаёт дополнительных обязанностей и не влечёт правовых последствий.
Перед подачей документов стоит проверить три условия:
- Постоянной прописки в России нет.
- На дату подачи документов временная регистрация действует не меньше шести месяцев.
- Документы подают в налоговую по месту временной регистрации.
Необходимые документы для регистрации ИП
Кроме документа о регистрации по месту пребывания понадобятся и другие документы для открытия ИП:
- Паспорт при личной подаче в ИФНС.
- Квитанция об уплате госпошлины, если документы подают лично в налоговую. При подаче документов через сайт ФНС, МФЦ, нотариуса или Точка Банк госпошлину платить не нужно.
- Уведомление о переходе на УСН по форме №26.2-1, если хотите перейти на этот спецрежим сразу после регистрации. С июля 2026 года вводят новую единую форму документа.
Если документы подают в налоговую лично, важно выбрать нужную инспекцию. Найти её можно через сервис ФНС: достаточно ввести адрес, и система покажет, в какую ИФНС обращаться. Если документы уже подали не туда, их придётся подать заново.
Комплект документов для иностранных граждан
Иностранный гражданин может открыть ИП в России на основании пункта 1 статьи 13 Федерального закона №115-ФЗ, если у него есть действующее ВНЖ или РВП.
Кроме заявления по форме Р21001 иностранцу понадобятся:
- Документ, удостоверяющий личность. При личной подаче в налоговую — оригинал, при удалённой — копия.
- Нотариально заверенный перевод документа на русский язык — если данные в нём не продублированы на русском.
- Копия ВНЖ или РВП.
- Копия временной регистрации.
- Виза — если приехали в Россию из страны с визовым режимом въезда в РФ.
Если в документе, удостоверяющем личность, нет сведений о дате и месте рождения, дополнительно приложите копию свидетельства о рождении с нотариально заверенным переводом на русский язык.
При подаче документов лично в налоговую к копиям обязательно прикладывают оригиналы. Также в этом случае нужно уплатить госпошлину 800 ₽ — при онлайн-подаче она не взимается.
Открытие ИП по временной прописке: способы
Зарегистрировать ИП по временной прописке можно несколькими способами — лично, онлайн или через посредника. Выбор зависит от того, насколько вам важна скорость, стоимость и помощь в оформлении.
|Способ подачи
|Госпошлина
|Особенности
|Срок
|Лично через ИФНС по месту временной регистрации
|800 ₽
|Подаёте документы сами, можно задать вопросы инспектору. Возможны очереди
|3–5 рабочих дней
|Онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги»
|Не нужна
|Подаёте документы онлайн. Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)
|3–5 рабочих дней
|Онлайн через Точка Банк
|Не нужна
|Проконсультируем, подготовим документы, поможем оформить УКЭП и откроем счёт — всё бесплатно
|3–5 рабочих дней
|Лично через МФЦ
|Не нужна, если МФЦ подаёт документы в ФНС в электронном виде
|Подаёте документы сами. Заранее уточните, принимают ли в выбранном отделении документы на регистрацию ИП
|До 5 рабочих дней
|Лично через нотариуса
|Не нужна
|Нотариус помогает подготовить документы, заверяет их и подаёт со своей электронной подписью — услуга платная
|До 5 рабочих дней
Что будет, если временная прописка закончится
Если срок временной прописки подходит к концу, её нужно продлить заранее. Статус ИП при этом сохраняется — заново регистрировать ИП не нужно.
Гражданам РФ сообщать о продлении в налоговую не нужно — сведения о новой регистрации налоговая получит автоматически через МВД.
Если не оформить новую регистрацию, за проживание без регистрации МВД может оштрафовать ИП как физлицо на 2 000–3 000 ₽ (ст. 19.15.1 КоАП РФ). Причём в Москве и Санкт-Петербурге штраф выше — 3 000–5 000 ₽.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства нужно самостоятельно сообщить об изменении сведений — для этого подают заявление по форме Р24001 в течение семи рабочих дней. Если пропустить срок, могут вынести предупреждение или оштрафовать на 5 000 ₽ за несвоевременное обновление данных в ЕГРИП (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).
Если документ, подтверждающий право на проживание в России (РВП или ВНЖ), закончится и его не продлить, ФНС вправе принудительно закрыть ИП. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя продлить документ и уведомить налоговую по форме Р24001 в течение семи рабочих дней.