Как открыть ИП по временной прописке

Коротко

Для регистрации понадобятся паспорт при личной подаче, заявление по форме Р21001 и документ о регистрации по месту пребывания. Если документы подают лично в налоговую, нужно заплатить госпошлину 800 ₽. При подаче онлайн, через МФЦ, нотариуса или банк госпошлину обычно платить не нужно.

Если у человека есть и постоянная, и временная прописка, ИП регистрируют по месту постоянной регистрации. Иностранный гражданин тоже может открыть ИП, если у него есть ВНЖ или РВП и действующая регистрация в России.

Открыть ИП по временной прописке можно, если у человека нет постоянной регистрации в России. На дату подачи документов временная регистрация должна действовать не меньше шести месяцев. Подавать заявление нужно в налоговую того региона, где оформлена временная прописка.