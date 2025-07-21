Как открыть ИП после закрытия: ограничения и алгоритм действий

Через сколько можно открыть ИП после закрытия
Налоговая может отказать в повторной регистрации ИП, если действует ограничение или прежнее ИП ещё не закрыто официально. Причины отказа перечислены в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона №129-ФЗ. Срок повторной регистрации зависит от того, почему прежнее ИП закрыли.
|Ситуация
|Когда можно снова открыть ИП
|ИП закрыли добровольно
|На следующий день после внесения в ЕГРИП записи о закрытии ИП
|ИП ликвидировали принудительно по решению суда
|Через 12 месяцев со дня решения суда
|Налоговая исключила ИП из ЕГРИП
|Через три года после исключения
|Признали банкротом как ИП
|Через пять лет после завершения реализации имущества или прекращения дела
|Суд запретил заниматься предпринимательством
|После окончания срока запрета
Что ещё может помешать регистрации:
- Уже есть действующий статус ИП. Одно физлицо может иметь только одно ИП. Если просто перестать работать и платить налоги, статус предпринимателя не прекращается. Проверить, закрыто ли прежнее ИП официально, можно бесплатно на сайте ФНС. Для этого достаточно указать ИНН или ФИО предпринимателя.
- Нет адреса для регистрации. ИП регистрируют по месту жительства. Если постоянной прописки нет, можно зарегистрироваться по месту пребывания. Временная регистрация должна действовать не меньше шести месяцев. Если срок меньше, налоговая может отказать.
- Есть судимость. Нельзя открывать бизнес в сферах, где требуется справка об отсутствии судимости: работа с несовершеннолетними — образование, медицина, соцзащита, детский спорт, культура и искусство с участием детей, а также пассажирские перевозки — такси, автобусы, троллейбусы, трамваи.
Если ограничение ещё действует, подавать документы бессмысленно — налоговая откажет в регистрации. Если ограничений нет, можно переходить к повторной регистрации.
Чтобы не запутаться в ограничениях и не получить повторный отказ, регистрацию стоит доверить тем, кто проходит этот путь каждый день. Здесь поможет Точка Банк: на нашем счету — более 450 000 успешных регистраций.
Как открыть закрытое ИП
Повторная регистрация ИП ничем не отличается от обычной. Нужно заново пройти стандартную процедуру и подготовить пакет документов.
1. Выберите коды ОКВЭД
В заявлении на регистрацию нужно указать коды ОКВЭД — это виды деятельности, которыми вы планируете заниматься.
- Основной код ОКВЭД выбирается один — он отражает деятельность, которая будет приносить больше всего дохода.
- Дополнительные коды можно указать по желанию, их количество не ограничено. Но обычно советуют вписывать не больше 20, чтобы у налоговой и банков не возникло лишних вопросов.
ОКВЭД должен содержать минимум четыре знака. Например, 14.2 не подойдёт — нужно указать полный код 14.20.
2. Выберите налоговый режим
ИП доступно шесть налоговых режимов. Главное о каждом — в таблице.
|Режим
|Налоги
|Лимиты
|Особенности
|ОСНО — общая система
|НДС 0, 10 и 22 %, НДФЛ 13–22%, налог на имущество
|Без ограничений
|Сложная отчётность, много налогов. Для малого бизнеса редко выгоден. Применяется по умолчанию, если не подать уведомление на другой режим
|УСН — упрощёнка
|Есть два варианта:
— «Доходы» — 6%.
— «Доходы минус расходы» — 15% (минимум 1% от доходов)
|Годовой доход до 490,5 млн ₽, не более 130 сотрудников
|Один из популярных режимов. С дохода от 20 млн ₽ в 2026 году появляется НДС: пониженные ставки 5 и 7% без вычетов или обычные 22/10/0% с вычетами.
Расходы на объекте «Доходы минус расходы» нужно подтверждать документами
|АУСН — автоматизированная упрощёнка
|Есть два варианта:
— «Доходы» — 8%.
— «Доходы минус расходы» — 20% (минимум 3% от доходов)
|Годовой доход до 60 млн ₽, не более пяти сотрудников
|Налог считает ФНС по данным банка и онлайн-кассы, отчётности меньше. Действует почти во всех регионах. Счёт можно открыть только в аккредитованном банке
|ПСН — патент
|Фиксированная сумма, рассчитывается на сайте ФНС под ваш вид деятельности и регион
|Годовой доход до 20 млн ₽, не более 15 сотрудников
|Налог не зависит от реального заработка
|НПД — налог на профессиональный доход
|4% с доходов от физлиц и 6% от юрлиц и ИП
|Годовой доход до 2,4 млн ₽, нельзя нанимать сотрудников
|Только товары собственного производства или услуги, без перепродажи. Подключается в приложении «Мой налог» или на «Госуслугах»
|ЕСХН — единый сельхозналог
|6% с разницы между доходами и расходами, в регионах вплоть до 0%
|Без ограничений по доходу и сотрудникам. Исключение: рыбохозяйственные предприятия — не более 300 сотрудников
|Для фермеров и предприятий в аграрной сфере. Доля дохода от сельхоздеятельности должна быть не менее 70%. Возможен НДС, если нет освобождения
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3. Подготовьте документы
Для регистрации ИП нужен стандартный пакет документов:
- Паспорт РФ — для личной подачи.
- Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ — если подаёте документы лично в налоговую.
В некоторых случаях к пакету нужно добавить дополнительные документы:
- Если в паспорте нет прописки — документ о временной регистрации сроком от шести месяцев.
- Если не хотите работать на ОСНО — уведомление о выборе специального налогового режима. Например, заявление на УСН подайте сразу при регистрации или в течение 30 дней после. Иначе останетесь на ОСНО до конца года.
- Несовершеннолетним с 14 лет — нотариально заверенное согласие родителей. С 16 лет вместо согласия можно подтвердить полную дееспособность: решением органа опеки или суда либо свидетельством о браке.
- Иностранным гражданам — документ, удостоверяющий личность, с нотариально заверенным переводом и документ о праве на проживание в России: ВНЖ или РВП.
4. Подайте документы в налоговую
Подать документы для постановки на учёт в ФНС можно такими способами:
- Лично в налоговой. Госпошлина 800 ₽ обязательна. Нужную инспекцию по месту регистрации можно найти на сайте ФНС.
- Лично в МФЦ. Заранее уточните, регистрирует ли центр ИП и отправляет ли документы в налоговую электронно. Если да — пошлину платить не придётся.
- Онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или сервис «Старт бизнеса онлайн». Подача полностью электронная, пошлины нет. Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — например её можно бесплатно выпустить в приложении «Госключ». Для сервиса «Старт бизнеса онлайн» также нужна подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе.
- Лично у нотариуса. Нотариус отправит документы в электронном виде в ФНС с помощью своей УКЭП. Госпошлины нет, но услуги нотариуса оплачиваются отдельно.
- Онлайн через Точка Банк. Эксперты банка бесплатно помогут выбрать ОКВЭД и налоговый режим, подготовить документы и оформить электронную подпись. А сразу после регистрации откроем расчётный счёт с обслуживанием от 0 ₽ — чтобы вы могли выставлять счета и принимать оплату с первого дня.
В течение 3–5 рабочих дней после подачи документов налоговая зарегистрирует ИП или пришлёт отказ. Если регистрация прошла успешно, на электронную почту придёт лист записи ЕГРИП.