Как открыть ИП после закрытия: ограничения и алгоритм действий

Коротко

Если ИП закрыли принудительно, сроки зависят от причины: после решения суда — 12 месяцев, после исключения из ЕГРИП налоговой — три года, после банкротства в статусе ИП — пять лет. Пока ограничение действует, налоговая откажет в регистрации.

Для повторного открытия нужно заново выбрать ОКВЭД, налоговый режим, подготовить заявление по форме Р21001 и подать документы в налоговую. Сделать это можно лично, через МФЦ, «Госуслуги», нотариуса или с помощью Точка Банка.

Повторно открыть ИП можно только после закрытия прежнего. Если ИП закрыли добровольно, подать заявление на новую регистрацию можно уже на следующий день после внесения записи в ЕГРИП.