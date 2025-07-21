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Как открыть ИП после закрытия: ограничения и алгоритм действий

Повторно открыть ИП можно после закрытия прежнего. Срок зависит от причины закрытия: иногда подать заявление можно уже на следующий день, иногда придётся ждать от года до пяти лет.

05.06.2026
2917
2917

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Коротко
Повторно открыть ИП можно только после закрытия прежнего. Если ИП закрыли добровольно, подать заявление на новую регистрацию можно уже на следующий день после внесения записи в ЕГРИП.
Если ИП закрыли принудительно, сроки зависят от причины: после решения суда — 12 месяцев, после исключения из ЕГРИП налоговой — три года, после банкротства в статусе ИП — пять лет. Пока ограничение действует, налоговая откажет в регистрации.
Для повторного открытия нужно заново выбрать ОКВЭД, налоговый режим, подготовить заявление по форме Р21001 и подать документы в налоговую. Сделать это можно лично, через МФЦ, «Госуслуги», нотариуса или с помощью Точка Банка.

Через сколько можно открыть ИП после закрытия

Налоговая может отказать в повторной регистрации ИП, если действует ограничение или прежнее ИП ещё не закрыто официально. Причины отказа перечислены в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона №129-ФЗ. Срок повторной регистрации зависит от того, почему прежнее ИП закрыли.

СитуацияКогда можно снова открыть ИП
ИП закрыли добровольноНа следующий день после внесения в ЕГРИП записи о закрытии ИП
ИП ликвидировали принудительно по решению судаЧерез 12 месяцев со дня решения суда
Налоговая исключила ИП из ЕГРИПЧерез три года после исключения
Признали банкротом как ИПЧерез пять лет после завершения реализации имущества или прекращения дела
Суд запретил заниматься предпринимательствомПосле окончания срока запрета
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если ИП закрыли до банкротства и человек банкротился как физлицо, пятилетний запрет на регистрацию ИП не применяется.

Что ещё может помешать регистрации:

  • Уже есть действующий статус ИП. Одно физлицо может иметь только одно ИП. Если просто перестать работать и платить налоги, статус предпринимателя не прекращается. Проверить, закрыто ли прежнее ИП официально, можно бесплатно на сайте ФНС. Для этого достаточно указать ИНН или ФИО предпринимателя.
  • Нет адреса для регистрации. ИП регистрируют по месту жительства. Если постоянной прописки нет, можно зарегистрироваться по месту пребывания. Временная регистрация должна действовать не меньше шести месяцев. Если срок меньше, налоговая может отказать.
  • Есть судимость. Нельзя открывать бизнес в сферах, где требуется справка об отсутствии судимости: работа с несовершеннолетними — образование, медицина, соцзащита, детский спорт, культура и искусство с участием детей, а также пассажирские перевозки — такси, автобусы, троллейбусы, трамваи. 

Если ограничение ещё действует, подавать документы бессмысленно — налоговая откажет в регистрации. Если ограничений нет, можно переходить к повторной регистрации.

Чтобы не запутаться в ограничениях и не получить повторный отказ, регистрацию стоит доверить тем, кто проходит этот путь каждый день. Здесь поможет Точка Банк: на нашем счету — более 450 000 успешных регистраций.

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Как открыть закрытое ИП

Повторная регистрация ИП ничем не отличается от обычной. Нужно заново пройти стандартную процедуру и подготовить пакет документов.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Какие документы нужны для открытия ИП

1. Выберите коды ОКВЭД

В заявлении на регистрацию нужно указать коды ОКВЭД — это виды деятельности, которыми вы планируете заниматься. 

  • Основной код ОКВЭД выбирается один — он отражает деятельность, которая будет приносить больше всего дохода. 
  • Дополнительные коды можно указать по желанию, их количество не ограничено. Но обычно советуют вписывать не больше 20, чтобы у налоговой и банков не возникло лишних вопросов.

ОКВЭД должен содержать минимум четыре знака. Например, 14.2 не подойдёт — нужно указать полный код 14.20.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Комментарий эксперта

Лучше сразу подобрать подходящие коды и работать по ним. Если в заявлении указали «розничная торговля цветами», а на деле продаёте стройматериалы, у банка или налоговой могут появиться вопросы. Если планируете развивать новые направления, их коды можно добавить позже.

Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

2. Выберите налоговый режим

ИП доступно шесть налоговых режимов. Главное о каждом — в таблице.

РежимНалогиЛимитыОсобенности
ОСНО — общая системаНДС 0, 10 и 22 %, НДФЛ 13–22%, налог на имуществоБез ограниченийСложная отчётность, много налогов. Для малого бизнеса редко выгоден. Применяется по умолчанию, если не подать уведомление на другой режим
УСН — упрощёнкаЕсть два варианта:

— «Доходы» — 6%.

— «Доходы минус расходы» — 15% (минимум 1% от доходов)
Годовой доход до 490,5 млн ₽, не более 130 сотрудниковОдин из популярных режимов. С дохода от 20 млн ₽ в 2026 году появляется НДС: пониженные ставки 5 и 7% без вычетов или обычные 22/10/0% с вычетами.

Расходы на объекте «Доходы минус расходы» нужно подтверждать документами

АУСН — автоматизированная упрощёнкаЕсть два варианта:

— «Доходы» — 8%.

— «Доходы минус расходы» — 20% (минимум 3% от доходов)

Годовой доход до 60 млн ₽, не более пяти сотрудниковНалог считает ФНС по данным банка и онлайн-кассы, отчётности меньше. Действует почти во всех регионах. Счёт можно открыть только в аккредитованном банке
ПСН — патентФиксированная сумма, рассчитывается на сайте ФНС под ваш вид деятельности и регионГодовой доход до 20 млн ₽, не более 15 сотрудниковНалог не зависит от реального заработка
НПД — налог на профессиональный доход4% с доходов от физлиц и 6% от юрлиц и ИПГодовой доход до 2,4 млн ₽, нельзя нанимать сотрудниковТолько товары собственного производства или услуги, без перепродажи. Подключается в приложении «Мой налог» или на «Госуслугах»
ЕСХН — единый сельхозналог6% с разницы между доходами и расходами, в регионах вплоть до 0%Без ограничений по доходу и сотрудникам. Исключение: рыбохозяйственные предприятия — не более 300 сотрудниковДля фермеров и предприятий в аграрной сфере. Доля дохода от сельхоздеятельности должна быть не менее 70%. Возможен НДС, если нет освобождения

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3. Подготовьте документы

Для регистрации ИП нужен стандартный пакет документов:

  • Паспорт РФ — для личной подачи.
  • Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ — если подаёте документы лично в налоговую.

В некоторых случаях к пакету нужно добавить дополнительные документы:

  • Если в паспорте нет прописки — документ о временной регистрации сроком от шести месяцев.
  • Если не хотите работать на ОСНО — уведомление о выборе специального налогового режима. Например, заявление на УСН подайте сразу при регистрации или в течение 30 дней после. Иначе останетесь на ОСНО до конца года.
  • Несовершеннолетним с 14 лет — нотариально заверенное согласие родителей. С 16 лет вместо согласия можно подтвердить полную дееспособность: решением органа опеки или суда либо свидетельством о браке.
  • Иностранным гражданам — документ, удостоверяющий личность, с нотариально заверенным переводом и документ о праве на проживание в России: ВНЖ или РВП.

4. Подайте документы в налоговую

Подать документы для постановки на учёт в ФНС можно такими способами:

  1. Лично в налоговой. Госпошлина 800 ₽ обязательна. Нужную инспекцию по месту регистрации можно найти на сайте ФНС.
  2. Лично в МФЦ. Заранее уточните, регистрирует ли центр ИП и отправляет ли документы в налоговую электронно. Если да — пошлину платить не придётся.
  3. Онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или сервис «Старт бизнеса онлайн». Подача полностью электронная, пошлины нет. Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — например её можно бесплатно выпустить в приложении «Госключ». Для сервиса «Старт бизнеса онлайн» также нужна подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе.
  4. Лично у нотариуса. Нотариус отправит документы в электронном виде в ФНС с помощью своей УКЭП. Госпошлины нет, но услуги нотариуса оплачиваются отдельно.
  5. Онлайн через Точка Банк. Эксперты банка бесплатно помогут выбрать ОКВЭД и налоговый режим, подготовить документы и оформить электронную подпись. А сразу после регистрации откроем расчётный счёт с обслуживанием от 0 ₽ — чтобы вы могли выставлять счета и принимать оплату с первого дня.

В течение 3–5 рабочих дней после подачи документов налоговая зарегистрирует ИП или пришлёт отказ. Если регистрация прошла успешно, на электронную почту придёт лист записи ЕГРИП.

Вопросы по теме

Может ли налоговая закрыть ИП без суда?

Да. ФНС может исключить ИП из ЕГРИП, если предприниматель больше 15 месяцев не сдаёт отчётность и одновременно имеет недоимку по налогам или взносам. Решение публикуют в «Вестнике государственной регистрации», и в течение месяца можно подать возражения. Если их нет — ИП исключают, а заново зарегистрироваться получится только через три года.

Что делать, если есть долги по старому ИП?

Долги не мешают открытию ИП. Но они никуда не исчезают — платить всё равно придётся. Если не сделать это добровольно, судебные приставы спишут деньги с доходов нового бизнеса или даже арестуют расчётный счёт.


Важно понимать, что индивидуальный предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом, даже личным. При снятии с учёта ИП от обязательств не освобождается. 

Сколько раз можно подавать заявление на повторную регистрацию ИП?

Ограничений в законе нет — ИП можно закрывать и открывать сколько угодно раз. Но частые перерегистрации могут насторожить банки и партнёров: это выглядит подозрительно и может помешать в работе с контрагентами.

Через сколько можно открыть ИП после закрытия?

Как только ФНС внесёт запись о закрытии в ЕГРИП, вы можете подать заявление на регистрацию нового ИП уже на следующий день. При условии, если у вас нет никаких ограничений и запретов.

Можно ли открыть закрытое ИП в другом регионе?

ИП регистрируют по адресу прописки в паспорте. Где человек живёт фактически, неважно. По адресу прописки налоговая определяет ИФНС, в которую нужно сдавать отчётность и платить налоги.


Если постоянной прописки нет, ИП можно зарегистрировать по временной регистрации. Главное, чтобы она действовала не меньше шести месяцев. К заявлению понадобятся документы, которые подтверждают временную регистрацию.


Закрывать ИП в одном регионе и открывать в другом только ради низких налогов — рискованно. Если бизнес фактически работает в одном месте, а зарегистрирован в другом ради льгот, налоговая может посчитать это схемой и доначислить налоги.

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Можно ли открыть закрытое ИП и как это сделать — Точка Банк