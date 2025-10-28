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Как открыть магазин фруктов и овощей

Овощная лавка — один из самых дешёвых способов войти в офлайн-торговлю. При удачном месте вложения могут окупиться за 4–8 месяцев. В статье — пошаговый план для первой точки: как зарегистрировать бизнес, выбрать формат торговли, найти поставщиков и составить ассортимент с учётом сезонности.

29.09.2026
2106
2106

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Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для магазина фруктов и овощей

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Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
Магазин овощей и фруктов можно открыть как ИП или ООО. Лицензия не нужна: достаточно уведомить Роспотребнадзор, выбрать патент или УСН и поставить онлайн‑кассу.
Ориентир для небольшого павильона: 300 000–500 000 ₽ на старт и 60 000–130 000 ₽ прибыли в месяц. Итог во многом зависит от места и от того, сколько товара уйдёт в списание, поэтому с этих двух вопросов и стоит начать.

Обзор рынка овощей и фруктов в России

Овощи и фрукты покупают постоянно, поэтому спрос на них стабильный. Большую часть овощей выращивают в России, а благодаря теплицам свежие огурцы и томаты есть в продаже круглый год. Фрукты, наоборот, больше чем наполовину импортные.

По данным ВЦИОМ, 17% россиян придерживаются правильного питания, а ещё 58% стараются, хотя получается не всегда. При этом 28% жалуются, что не могут найти качественные и натуральные продукты. Это и есть ниша для небольшого магазина, который делает ставку на свежесть и качество.

Преимущества и недостатки овощного бизнеса

✅ Преимущества❌ Недостатки
Спрос на фрукты и овощи стабиленВысокая конкуренция
Стартовые вложения небольшие, часто можно начать без кредитовТовар быстро портится, важно не закупать лишнего
Простое оборудование и понятная организация торговлиСезонность: ассортимент и цены меняются в течение года
Возможность работать напрямую с поставщиками и фермерамиРиск перебоев с поставками или некачественного товара
Быстрая окупаемость при удачном выборе местаНеобходим постоянный контроль остатков и списаний

Регистрация бизнеса и юридические нюансы: пошаговый план

Разберём, как зарегистрировать бизнес по продаже овощей и фруктов и какие юридические моменты учесть перед открытием магазина.

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Шаг 1. Выбрать форму регистрации 

Для торговли овощами и фруктами можно открыть ИП или зарегистрировать ООО. ИП проще оформить, а ООО подходит для бизнеса с партнёрами, но его регистрация проходит дольше и требует дополнительных процедур.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Шаг 2. Указать коды ОКВЭД 

Сначала решите, где будете торговать. От этого зависит код ОКВЭД, который нужно указать при регистрации ИП или ООО, и расходы на помещение.

ФорматОсновной ОКВЭД при регистрацииОриентир по затратам
Помещение в жилом доме47.21Аренда от 25 000 ₽ в месяц в небольших городах, в Москве — от 100 000 ₽
Киоск в аренду47.81Аренда от 15 000 ₽ в месяц, в крупных городах дороже
Киоск в собственность47.81300 000–600 000 ₽ разово
Место на ярмарке47.81По тарифу организатора

При этом собственный киоск не освобождает от платы за место. Его можно поставить только там, где это разрешает муниципалитет, и право на место часто получают через аукцион.

Если планируете торговать и в магазине, и в киоске, укажите оба кода. Основным выберите тот вид деятельности, который будет приносить больше выручки, а второй добавьте как дополнительный.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Шаг 3. Определиться с системой налогообложения 

Патент (ПСН). Доступен только ИП. Его стоимость зависит не от фактической выручки, а от потенциального дохода, который установил регион. При этом не все субъекты РФ разрешают торговлю овощами и фруктами по патенту — изучите условия на сайте ФНС.

Упрощённая система налогообложения (УСН). На УСН «Доходы» налог составляет 6% от выручки, расходы подтверждать не нужно. На УСН «Доходы минус расходы» налог 15% от разницы между доходами и подтверждёнными расходами, поэтому этот вариант может быть выгоднее при больших затратах на закупку, аренду и зарплаты.

Автоматизированная УСН (АУСН). Подходит ИП и ООО с доходом до 60 млн ₽ в год и штатом до пяти человек. Налог составляет 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами. Ставки выше, чем на обычной УСН, зато отчётность минимальная и страховых взносов нет, кроме фиксированных взносов на травматизм за сотрудников. Режим действует почти во всех регионах.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Подходит тем, кто производит, перерабатывает и продаёт сельхозпродукцию, если на эту деятельность приходится не менее 70% дохода. Налог составляет 6% от разницы между доходами и расходами. 

Налог на профессиональный доход (НПД). Подходит физлицам и ИП, если они продают овощи и фрукты, которые вырастили сами, работают без наёмных сотрудников и получают до 2,4 млн ₽ в год. Налог составляет 4% с продаж физлицам и 6% с продаж организациям и ИП, декларации и бухотчётность сдавать не нужно. 

Общая система налогообложения (ОСНО). Подходит крупным магазинам и тем, кто работает с контрагентами на НДС. Налогов и отчётности здесь больше всего. 

Какую систему налогообложения выбрать

Шаг 4. Собрать документы и разрешения

Для продажи овощей и фруктов лицензия не нужна. 

Что понадобится: 

  1. Выписка из ЕГРН или договор аренды на помещение.
  2. Уведомление Роспотребнадзора о начале работы — его подают через Госуслуги.
  3. Программа производственного контроля — обязательна для торговли продуктами.
  4. Декларации соответствия на пищевую продукцию — их предоставляет поставщик.
  5. Медицинские книжки — обязательны для всех сотрудников.
  6. Договор на вывоз мусора и договор на дезинсекцию и дератизацию.
  7. Разрешение на установку наружной рекламы — если планируете размещать.

Шаг 5. Открыть расчётный счёт 

ИП и ООО открывают расчётные счета для приёма безналичных платежей, оплаты поставщикам, аренды и налогов.

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Шаг 6. Подключить онлайн-кассу 

Если ИП или ООО продаёт овощи и фрукты физлицам, онлайн-касса обязательна по 54-ФЗ. Для уличной торговли подойдут мобильные модели. После покупки нужно заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) и зарегистрировать кассу в ФНС.

Касса не нужна самозанятым, при сезонной торговле овощами и фруктами вразвал, ИП и ООО на ЕСХН с максимум тремя торговыми местами общей площадью до 15 м² на рынках, ярмарках и выставках, а также ИП на патенте при торговле через точки без торгового зала на ярмарках выходного дня с числом мест до 50. 

Финансовый прогноз и стартовые инвестиции

Сумма вложений зависит от формата и региона. Чаще начинают с простого — овощной лавки или уличной палатки. 

Источники финансирования: свои накопления, кредит, помощь инвестора или господдержка

Как найти стартовый капитал

Сколько нужно денег для старта и какие ежемесячные расходы

На запуск бизнеса понадобится примерно 300 000–500 000 ₽. В сумму входят:

  • Первый месяц аренды и залог — 30 000–50 000 ₽.
  • Установка павильона — 80 000–100 000 ₽.
  • Витрины, ящики, весы, кассовый аппарат — 50 000–70 000 ₽.
  • Первая закупка товара — 100 000–200 000 ₽.
  • Резерв на непредвиденные траты — 30 000–50 000 ₽.

После запуска ежемесячные расходы составляют около 250 000–350 000 ₽. Основные статьи расходов: закупка товаров, аренда, зарплата сотрудникам, налоги, реклама и коммунальные платежи. 

В расчётах на порчу можно заложить 5–15% от закупок. Если магазин закупает товар на 150 000 ₽ в месяц, это 7 500–22 500 ₽ потерь. 

Сколько можно заработать

Средняя дневная выручка павильона — 7 000–20 000 ₽. При 30 рабочих днях это 210 000–600 000 ₽ в месяц: нижняя граница суммы — спальный район без сильного трафика, верхняя — точка у остановки или рынка в высокий сезон.

После вычета всех расходов остаётся 60 000–130 000 ₽ чистой прибыли в месяц в зависимости от сезона и потока покупателей.

При средней выручке 400 000 ₽ и чистой прибыли 95 000 ₽ рентабельность составляет около 24%.

Расчёт окупаемости

При вложениях в 300 000–500 000 ₽ бизнес окупится за 4–8 месяцев в зависимости от сезона и проходимости места. 

Как посчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Бизнес‑план магазина

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Выбор места и помещения для магазина

Овощной точке нужен постоянный поток покупателей, поэтому лучше выбирать место рядом с жилыми домами, остановками или рынком. Точка должна быть видна с дороги, а подъехать к ней для разгрузки должно быть удобно. До подписания договора аренды посчитайте прохожих за час в вечерний пик и в выходной.

Форматы точки:

  1. Магазин — в отдельном здании или на первом этаже жилого дома. Если магазин в жилом доме, помещение должно иметь статус нежилого.
  2. Киоск, ларёк или палатка — временная конструкция без фундамента.
  3. Автолавка — продажа из автомобиля, прицепа или фургона.
  4. Место на ярмарке — правила, режим работы и стоимость участия определяет организатор.

Требования к помещению и договору аренды

Точка должна соответствовать санитарным и пожарным требованиям, а также местным правилам благоустройства.

Площадь. Для магазина обычно выбирают помещение от 50 м². Важно проверять температуру и влажность на складе ежедневно и записывать показания.

Приёмка. В магазине в жилом доме товар разгружают с торца, со стороны дороги, из подземного тоннеля или закрытого дебаркадера. Разгрузка со двора, где находятся входы в квартиры, запрещена. Ночной график приёмки товара зависит от местных правил тишины. Например, в Москве это период с 23:00 до 07:00. 

Пожарная безопасность. В магазине нужны огнетушители. Требования к сигнализации и плану эвакуации зависят от характеристик помещения и здания.

Мусор. Для пустых ящиков и картона предусматривают место хранения, но не в торговом зале и не в коридорах. Порядок вывоза отходов и оплаты за это закрепляют в договоре аренды.

Аренда. Договор аренды помещения на год и более регистрируют в Росреестре. Аренда временного киоска или палатки регистрации в ЕГРН не требует, а право на размещение торговой точки оформляют отдельно.

Работа с поставщиками и ассортимент

При выборе поставщиков нужно ориентироваться не только на цену, но и на их репутацию.

Типы поставщиков

  1. Овощные базы. Ассортимент широкий, можно торговаться.
  2. Оптовые магазины. Продукция проходит строгий контроль, удобно проверять качество и сертификаты соответствия.
  3. Фермерские хозяйства. Такое сотрудничество помогает сократить расходы на закупку свежих овощей и фруктов.
  4. Импортёры. Вариант подходит для тех, кто хочет расширить ассортимент за счёт экзотики.
  5. Тепличные комбинаты и агрохолдинги. Обеспечивают стабильные поставки огурцов, томатов и зелени круглый год.

Критерии выбора поставщиков

Надёжность и репутация. Проверьте отзывы, историю компании и то, насколько стабильно она поставляет товар. Лучше немного переплатить, чем терять клиентов из-за брака или сорванных поставок.

Сертификация пищевой продукции. У поставщика должны быть декларации соответствия на продукцию (ТР ТС 021/2011) и товаросопроводительные документы. Если овощи и фрукты импортные, у импортёра должны быть фитосанитарные сертификаты.

Условия договора. Важно согласовать сроки поставки, стоимость, порядок оплаты и ответственность сторон. 

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Сертификация пищевой продукции: виды продуктов и необходимые документы

Сезонность закупок и ассортимент

Основа ассортимента — товары повседневного спроса. Зимой к ним добавляют привозные фрукты, летом местные ягоды. 

Закупайте столько, сколько успеете продать свежим. А в цену закладывайте списания и потерю веса при хранении.

Группа товаровКак подходить к наценке
Картофель, лук, морковь, свёкла, капуста, яблокиСверять цену с конкурентами и проверять, покрывает ли она расходы
Бананы, цитрусовые, хурма, сезонные фрукты и ягодыУчитывать закупочную цену, спрос и возможные списания
Огурцы, помидоры, свежая зеленьЗакладывать потери при хранении и непроданный остаток
Орехи, сухофрукты, сухие приправы, соки, консервыРассчитывать наценку отдельно для каждой позиции

Оборудование и оснащение торговой точки

Понадобятся:

  1. Стеллажи и развалы для выкладки овощей и фруктов.
  2. Поверенные электронные весы.
  4. Холодильное оборудование под ассортимент: витрины, камеры, шкафы.

Раскладывайте товар по типам: овощи отдельно от фруктов, экзотические фрукты на отдельной полке с короткими описаниями. Популярные товары ставьте на уровне глаз.

Найм персонала и организация работы

Постоянных сотрудников оформляют по трудовому договору, исполнителей для разовых задач — как подрядчиков по ГПХ.

В стандартный штат магазина входят продавец-кассир, кладовщик или приёмщик товара, грузчик и бухгалтер. При росте оборота добавляют управляющего.

Маркетинг и продвижение бизнеса

Маркетинг и ценообразование напрямую влияют на поток покупателей и прибыль.

Эффективные рекламные каналы

  1. Офлайн: листовки, объявления в лифтах, заметная вывеска. 
  2. Соцсети: группа или канал магазина. 
  3. Программы лояльности: накопительные карты со скидками или бонусами. 
  4. Сезонные акции и мероприятия: тематические акции вроде «Витаминной весны».

Ценовая политика

Наценка на овощи и фрукты обычно составляет 30–50% и зависит от сезона и товара. Картофель, лук и морковь продают по цене, близкой к среднерыночной. В цену скоропортящихся позиций закладывают списания. Товары с истекающим сроком годности продают со скидкой. 

Распространённые ошибки и риски

  1. Запуск без бизнес-плана. Если не изучить рынок и не посчитать расходы заранее, можно быстро уйти в минус.
  2. Неудачное расположение точки. Магазин вдали от жилых домов, без удобного подъезда или рядом с сильным конкурентом не даст нужного потока клиентов.
  3. Работа без финансовой подушки. Если весь капитал вложен в товар и аренду, любая просрочка платежей или падение продаж приведёт к остановке бизнеса.
  4. Неправильное управление товаром. Избыточные закупки скоропортящихся продуктов, нарушение температурного режима и ротации запасов увеличивают списания.
  5. Зависимость от одного поставщика. Если единственный поставщик задерживает партию или повышает цены, магазин остаётся без товара и теряет деньги.

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