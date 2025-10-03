Как открыть магазин подарков и сувениров с нуля

Краткий обзор отрасли и анализ конкуренции
Сезонность — главное свойство ниши. Основной оборот приходится на три–четыре недели в году: перед Новым годом, 8 Марта и 23 Февраля. Межсезонье чаще всего закрывают корпоративными заказами.
Покупатели-физлица при этом стали чаще экономить на подарках. На 8 Марта 2026 года их планировали дарить 68% опрошенных против 81% годом ранее. На 23 Февраля динамика та же: 60% против 70%. Ориентир по бюджету — около 500 ₽ на подарок коллеге и 1 000–3 000 для близкого человека.
Главные конкуренты — продавцы на маркетплейсах. По данным исследования FitStars и «Подаркус», там покупают подарки от 89,6% до 96,7% в зависимости от возраста. А к малому бизнесу и хендмейду обращаются лишь 12,6%. Зато персонализация важна для 67% — на этом и можно отстроиться. Либо выходить на маркетплейсы самому.
Бизнес на сувенирах: какой формат лучше
Сравним три формата: офлайн, онлайн и комбинированный. Вложения и расходы дадим средние по регионам России.
|Критерий
|Офлайн
|Онлайн
|Комбинированный
|Стартовые вложения
|400 000–650 000 ₽
|200 000–350 000 ₽
|500 000–800 000 ₽
|Охват аудитории
|Жители города и туристы
|Покупатели из разных регионов
|Местные покупатели и клиенты из других регионов
|Доверие покупателей
|Высокое: товар можно оценить вживую
|Зависит от фотографий и отзывов
|Высокое: товар можно посмотреть в магазине или заказать онлайн
|Ежемесячные расходы
|180 000–280 000 ₽
|100 000–200 000 ₽
|220 000–350 000 ₽
|Кому подходит
|Магазинам в туристических и проходных местах
|Предпринимателям, которые хотят начать без аренды или расширить географию
|Магазинам, которые хотят совмещать офлайн-продажи с доставкой и самовывозом
Как открыть магазин сувениров и подарков: пошаговая инструкция
Шаг 1. Оценить возможности. Решите, будете ли вы производить сувениры самостоятельно или закупать их у поставщиков, и определите, какие помещение, оборудование и сотрудники понадобятся.
Шаг 2. Рассчитать рентабельность и окупаемость. Сопоставьте плановую выручку с расходами на товары, аренду, налоги, рекламу и зарплаты, чтобы оценить прибыль и срок окупаемости.
Шаг 3. Составить бизнес-план. Опишите ассортимент, целевую аудиторию, продвижение, доходы и расходы. Подготовить бизнес-план и финансовую модель можно с помощью сервиса Точка Банк.
Шаг 4. Зарегистрировать бизнес и получить разрешения. Если владелец будет один, можно открыть ИП. Если владельцев несколько или в планах привлечение инвесторов, стоит зарегистрировать ООО.
Коды ОКВЭД для магазина подарков:
- 47.78.3 — Торговля розничная сувенирами и изделиями народных художественных промыслов.
- 47.78 — Торговля розничная прочая в специализированных магазинах.
- 47.91 — Торговля розничная по почте или через интернет.
Основным может быть только один код ОКВЭД, остальные можно указать как дополнительные.
Режим налогообложения. Если делаете сувениры сами и работаете без сотрудников, на старте хватит самозанятости (НПД) — но перепродавать чужие товары на этом режиме нельзя.
Для магазина подойдёт упрощённая система (УСН). Для товаров собственного производства можно выбрать режим «Доходы», где базовая ставка 6%. Если закупаете продукцию у других производителей — режим «Доходы минус расходы» со ставкой 15%.
Стоит рассмотреть и АУСН. Ставки выше — 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы», зато не нужно платить страховые взносы, кроме взносов на травматизм, и отчётность минимальная. Главные ограничения: до пяти человек в штате, расчётный счёт в уполномоченном банке и доступность режима не во всех регионах.
Небольшой офлайн-точке может подойти патент (ПСН) — он доступен только ИП и не распространяется на продажи через интернет. Стоимость патента фиксированная, её можно посмотреть в калькуляторе ФНС для своего вида деятельности и региона.
Разрешения. Лицензия не нужна. Помещение должно соответствовать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
Уведомлять Роспотребнадзор о начале работы магазину подарков не нужно: коды 47.78 и 47.91 не входят в перечень из постановления Правительства от 27.05.2025 №725. Уведомление понадобится, только если торгуете в палатке или на рынке — ОКВЭД 47.8. В таком случае подать его нужно через Госуслуги.
Шаг 5. Открыть расчётный счёт. Расчётный счёт нужен бизнесу, чтобы принимать безналичную оплату, рассчитываться с поставщиками, платить налоги и аренду.
Как организовать бизнес на сувенирах и что для этого нужно
Нужно выбрать помещение, закупить торговое оборудование и товары, найти поставщиков, нанять персонал и настроить рекламу.
Помещение для магазина
Выбирайте место с высокой проходимостью: на торговой улице или в крупном ТЦ, а для работы с компаниями — рядом с офисами и бизнес-центрами.
Для розничных покупателей оформите яркий и уютный зал, для корпоративных — предусмотрите витрины и зону для презентации подарков.
Торговое оборудование
Базовый набор для магазина подарков может быть таким:
- Полочные стеллажи.
- Витрины под стеклом.
- Прилавок.
- Мебель для рабочего места продавца.
- Принтер для ценников и этикеток.
- Оборудование для штрихкодирования.
- Станок для печати (важен для B2B).
Первая закупка товаров и выбор поставщиков
Товар можно закупать у мастеров, оптовиков и зарубежных продавцов. Мастеров из разных регионов ищите в соцсетях и перед сотрудничеством изучайте отзывы — это главный способ отсеять ненадёжных.
У оптовиков и на маркетплейсах сравнивайте ассортимент, цены и условия поставки. У продавцов из Китая стоит брать необычные сувениры и гаджеты, которых нет у местных конкурентов.
Персонал и кадры
Количество сотрудников зависит от формата магазина.
- Небольшая сувенирная лавка может работать с минимальным штатом: один человек совмещает обязанности администратора и продавца.
- Средний магазин обычно требует 2–3 продавцов-кассиров, администратора и уборщицу.
- Интернет-магазину нужен менеджер по обработке заказов, специалист по логистике и курьер, если доставка выполняется своими силами.
Для корпоративных продаж (B2B-сегмента) лучше также нанять менеджера, который будет согласовывать поставки и сопровождать заказы. А чтобы не нанимать бухгалтера в штат, учёт можно передать на аутсорсинг или подключить Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк.
Как продвигать офлайн-магазин подарков
- Учитывайте сезонность. Основной трафик приходит перед праздниками — Новым годом, 8 Марта, 23 Февраля, Днём святого Валентина. Готовьте продвижение к каждому заранее.
- Оформляйте тематические витрины. Разделите подарки по поводам, получателям и бюджету — так покупателю проще выбрать.
- Показывайте возможности персонализации. Разместите в магазине примеры подарков с гравировкой, именными надписями и брендированием.
- Используйте локальную рекламу. Настройте геотаргетинг на жителей ближайших районов и добавьте магазин в 2ГИС и Яндекс Карты.
- Запускайте совместные акции. Договоритесь о сотрудничестве с местными кафе, студиями, цветочными магазинами и коворкингами.
- Удерживайте покупателей. Предлагайте скидочные карты и бонусы за повторные покупки. Делайте специальные предложения перед праздниками.
Как создать и продвигать интернет-магазин подарков
- Создайте сайт. Для старта подойдут готовые платформы вроде Tilda и WordPress. Ещё быстрее — генератор сайтов от Точка Банк: опишите ваш запрос, и он создаст сайт за вас.
- Оформите карточки товаров. Добавьте фотографии с нескольких ракурсов и видеообзоры, продемонстрируйте упаковку. Укажите, для какого повода подходит подарок, можно ли добавить гравировку или открытку, а также сроки и стоимость доставки.
- Собирайте готовые подборки. Построение маркетинга вокруг готовых подборок «для мамы», «для мужа», «для коллеги» работает лучше, чем просто показ товаров.
- Настройте SEO-продвижение. Оптимизируйте страницы под поисковые запросы «подарок маме на день рождения», «корпоративные подарки с логотипом» и «оригинальные подарки мужчине». Публикуйте в блоге подборки, например «10 идей подарков коллеге до 2 000 ₽».
- Запустите контекстную рекламу. Настройте кампании в Яндекс Директе по целевым запросам. Увеличивайте рекламную активность за 2–3 недели до Нового года, 14 и 23 Февраля, 8 Марта.
- Продвигайтесь в соцсетях. Ведите сообщество ВКонтакте и каналы в Дзене, RUTUBE и MAX. Настройте таргетированную рекламу по интересам и событиям — например по дате рождения.
- Запустите email-рассылку. Предложите скидку или подборку идей для подарков за подписку — так соберёте базу адресов. Дальше перед каждым праздником присылайте новинки и напоминайте, что пора выбрать подарок.
- Развивайте B2B-направление. Подготовьте примеры подарков с логотипами компаний и подборки сувениров для сотрудников. Сделайте презентации для HR и маркетинга, чтобы показать ваши варианты.
Сколько стоит открыть магазин подарков: примерная смета
Стоимость запуска зависит от города, расположения, формата и ассортимента. Рассмотрим примерную смету для магазина подарков площадью 40 м² в Москве.
Стартовые расходы
|Статья расходов
|Средняя сумма, ₽
|Аренда помещения: депозит и первый месяц
|240 000
|Косметический ремонт помещения
|235 000
|Стеллажи, витрины, прилавок и мебель
|175 000
|Бухгалтерия, онлайн-касса, ОФД и обслуживание расчётного счёта за первый месяц
|73 000
|Вывеска и оформление входа
|52 000
|Первая закупка товара
|500 000
|Сайт или онлайн-каталог
|40 000
|Упаковка, ценники и расходные материалы
|25 000
|Реклама перед открытием
|40 000
|Пожарный инвентарь, охрана и хозяйственные принадлежности
|35 000
|Зарплата продавца за первый месяц
|85 000
|Страховые взносы с зарплаты за первый месяц
|26 000
|Электричество, интернет и хозяйственные расходы до открытия
|14 000
|Итого
|1 540 000
Ежемесячные расходы
|Статья расходов
|Средняя сумма, ₽/мес.
|Аренда помещения
|120 000
|Зарплата продавца
|85 000
|Страховые взносы с зарплаты
|26 000
|Закупка товара для пополнения запасов
|440 000
|Маркетинг и реклама
|30 000
|Коммунальные платежи и интернет
|14 000
|Эквайринг
|20 000
|Бухгалтерия, ОФД, товароучётная система и обслуживание расчётного счёта
|8 000
|Упаковка, уборка и охрана
|12 000
|Налоги и обязательные взносы ИП
|30 000
|Итого
|785 000
Срок окупаемости, чистая прибыль и рентабельность
При среднем чеке 650 ₽ и 47 покупателях в день ежемесячная выручка составит около 920 000 ₽, а прибыль после вычета расходов — примерно 130 000 ₽. Расчёт предполагает, что продавец работает в паре с предпринимателем.
Окупаемость составит около 12 месяцев. В регионах стартовые вложения могут быть ниже в 2–3 раза. Рентабельность — около 14%.
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Виды сувениров и подарков для бизнеса
У корпоративного подарка почти всегда есть задача: например, напомнить о себе клиентам или удержать сотрудников. От этой задачи и зависит выбор.
Основной поток — брендированная канцелярия, аксессуары и электроника: ручки, ежедневники, шоперы, флешки, пауэрбанки. Это тираж от 50 штук с логотипом, где решают срок и цена за единицу. Отдельно идут наборы к праздникам: сладости, чай, кофе в премиальной упаковке.
Штучные заказы устроены иначе. На юбилеи и для ключевых клиентов берут керамику, изделия локальных мастеров, именные вещи. Тираж маленький, зато чек выше в разы, а выбирают дольше и придирчивее.
Третья категория растёт в последние годы — экоподарки, товары для здоровья и спорта, предметы для рабочего места. Их чаще заказывают в качестве приветственных наборов для новых сотрудников.
Основные риски и как их избежать
Риск 1. Колебания спроса. Продажи подарков зависят от сезона, а корпоративные заказы — от бюджетов компаний. Как избежать: проводите акции, развивайте онлайн-продажи и заключайте договоры с разными B2B-клиентами.
Риск 2. Неправильный ассортимент. Товары не соответствуют спросу. Как избежать: следите за трендами, анализируйте продажи и составляйте тематические подборки.
Риск 3. Проблемы с поставщиками. Задержки, брак и рост цен могут сорвать продажи. Как избежать: работайте с несколькими проверенными поставщиками и заранее учитывайте сроки доставки.
Риск 4. Финансовые риски. Излишки товара могут заморозить вложенные деньги. Как избежать: закупайте новые товары небольшими партиями и ориентируйтесь на данные продаж.
Риск 5. Репутационные риски. Некачественный товар, плохая упаковка и задержки снижают доверие клиентов. Как избежать: проверяйте товары, аккуратно упаковывайте заказы и быстро реагируйте на претензии.