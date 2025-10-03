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Как открыть магазин подарков и сувениров с нуля

Магазин подарков и сувениров — бизнес с низким порогом входа. Онлайн-магазин можно запустить за 200 000–350 000 ₽, небольшую офлайн-точку за 400 000–650 000 ₽, а окупить вложения примерно за год. Рассказываем, как выбрать формат, поставщиков и каналы продвижения.

07.09.2026
953
953

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Авторы

Коротко
Формат магазина подарков выбирают под задачу: офлайн подойдёт для туристических и проходных мест, онлайн — чтобы начать без аренды и продавать в другие регионы, комбинированный — если нужны и витрина, и доставка.
Целевой аудиторией магазина могут быть обычные физлица или корпоративные клиенты. Для первых подойдут различные подарки и туристические сувениры, для вторых — продукция с нанесённым лого компании.
Обязательный этап — регистрация бизнеса. ИП подойдёт, если не планируете привлекать партнёров или инвестиции, а ООО — для совместного ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

Краткий обзор отрасли и анализ конкуренции

Сезонность — главное свойство ниши. Основной оборот приходится на три–четыре недели в году: перед Новым годом, 8 Марта и 23 Февраля. Межсезонье чаще всего закрывают корпоративными заказами.

Покупатели-физлица при этом стали чаще экономить на подарках. На 8 Марта 2026 года их планировали дарить 68% опрошенных против 81% годом ранее. На 23 Февраля динамика та же: 60% против 70%. Ориентир по бюджету — около 500 ₽ на подарок коллеге и 1 000–3 000 для близкого человека.

Главные конкуренты — продавцы на маркетплейсах. По данным исследования FitStars и «Подаркус», там покупают подарки от 89,6% до 96,7% в зависимости от возраста. А к малому бизнесу и хендмейду обращаются лишь 12,6%. Зато персонализация важна для 67% — на этом и можно отстроиться. Либо выходить на маркетплейсы самому.

Как зарабатывать на маркетплейсах: полная инструкция для продавцов

Бизнес на сувенирах: какой формат лучше

Сравним три формата: офлайн, онлайн и комбинированный. Вложения и расходы дадим средние по регионам России.

КритерийОфлайнОнлайнКомбинированный
Стартовые вложения400 000–650 000 ₽200 000–350 000 ₽500 000–800 000 ₽
Охват аудиторииЖители города и туристыПокупатели из разных регионовМестные покупатели и клиенты из других регионов
Доверие покупателейВысокое: товар можно оценить вживуюЗависит от фотографий и отзывовВысокое: товар можно посмотреть в магазине или заказать онлайн
Ежемесячные расходы180 000–280 000 ₽100 000–200 000 ₽220 000–350 000 ₽
Кому подходитМагазинам в туристических и проходных местахПредпринимателям, которые хотят начать без аренды или расширить географиюМагазинам, которые хотят совмещать офлайн-продажи с доставкой и самовывозом

Как открыть магазин сувениров и подарков: пошаговая инструкция

Шаг 1. Оценить возможности. Решите, будете ли вы производить сувениры самостоятельно или закупать их у поставщиков, и определите, какие помещение, оборудование и сотрудники понадобятся. 

Шаг 2. Рассчитать рентабельность и окупаемость. Сопоставьте плановую выручку с расходами на товары, аренду, налоги, рекламу и зарплаты, чтобы оценить прибыль и срок окупаемости.

Финансовые показатели эффективности бизнеса

Шаг 3. Составить бизнес-план. Опишите ассортимент, целевую аудиторию, продвижение, доходы и расходы. Подготовить бизнес-план и финансовую модель можно с помощью сервиса Точка Банк.

Шаг 4. Зарегистрировать бизнес и получить разрешения. Если владелец будет один, можно открыть ИП. Если владельцев несколько или в планах привлечение инвесторов, стоит зарегистрировать ООО.

Откройте магазин подарков с Точка Банк
Поможем выбрать форму бизнеса, коды ОКВЭД и СНО под вашу сферу. Подготовим документы онлайн. Регистрация бизнеса и счёт за 3–5 дней.

Коды ОКВЭД для магазина подарков:

  • 47.78.3 — Торговля розничная сувенирами и изделиями народных художественных промыслов.
  • 47.78 — Торговля розничная прочая в специализированных магазинах.
  • 47.91 — Торговля розничная по почте или через интернет.

Основным может быть только один код ОКВЭД, остальные можно указать как дополнительные.

Режим налогообложения. Если делаете сувениры сами и работаете без сотрудников, на старте хватит самозанятости (НПД) — но перепродавать чужие товары на этом режиме нельзя.

Для магазина подойдёт упрощённая система (УСН). Для товаров собственного производства можно выбрать режим «Доходы», где базовая ставка 6%. Если закупаете продукцию у других производителей — режим «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. 

Стоит рассмотреть и АУСН. Ставки выше — 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы», зато не нужно платить страховые взносы, кроме взносов на травматизм, и отчётность минимальная. Главные ограничения: до пяти человек в штате, расчётный счёт в уполномоченном банке и доступность режима не во всех регионах

Небольшой офлайн-точке может подойти патент (ПСН) — он доступен только ИП и не распространяется на продажи через интернет. Стоимость патента фиксированная, её можно посмотреть в калькуляторе ФНС для своего вида деятельности и региона.

Какую систему налогообложения выбрать

Разрешения. Лицензия не нужна. Помещение должно соответствовать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Уведомлять Роспотребнадзор о начале работы магазину подарков не нужно: коды 47.78 и 47.91 не входят в перечень из постановления Правительства от 27.05.2025 №725. Уведомление понадобится, только если торгуете в палатке или на рынке — ОКВЭД 47.8. В таком случае подать его нужно через Госуслуги.

Как получить разрешение на торговлю

Шаг 5. Открыть расчётный счёт. Расчётный счёт нужен бизнесу, чтобы принимать безналичную оплату, рассчитываться с поставщиками, платить налоги и аренду.

Как открыть розничный магазин с нуля: пошаговая инструкция

Как организовать бизнес на сувенирах и что для этого нужно

Нужно выбрать помещение, закупить торговое оборудование и товары, найти поставщиков, нанять персонал и настроить рекламу.

Помещение для магазина

Выбирайте место с высокой проходимостью: на торговой улице или в крупном ТЦ, а для работы с компаниями — рядом с офисами и бизнес-центрами. 

Для розничных покупателей оформите яркий и уютный зал, для корпоративных — предусмотрите витрины и зону для презентации подарков.

Торговое оборудование

Базовый набор для магазина подарков может быть таким: 

  1. Полочные стеллажи.
  2. Витрины под стеклом.
  3. Прилавок.
  4. Мебель для рабочего места продавца.
  5. Принтер для ценников и этикеток.
  6. Оборудование для штрихкодирования.
  7. Станок для печати (важен для B2B).
ВАЖНО
Нельзя продавать подарки и сувениры физлицам без кассового аппарата. Это требование 54-ФЗ. Но есть исключения, когда можно обойтись без кассы:

— Продажа с рук, корзин или ручных тележек.

— Изготовление и продажа изделий народного промысла.

— Торговля на рынках, ярмарках и выставках.

Также ККТ не нужна, если безналичные расчёты происходят между ИП или компаниями напрямую с одного расчётного счёта на другой. Например, при оплате корпоративных сувениров.

Первая закупка товаров и выбор поставщиков

Товар можно закупать у мастеров, оптовиков и зарубежных продавцов. Мастеров из разных регионов ищите в соцсетях и перед сотрудничеством изучайте отзывы — это главный способ отсеять ненадёжных.

У оптовиков и на маркетплейсах сравнивайте ассортимент, цены и условия поставки. У продавцов из Китая стоит брать необычные сувениры и гаджеты, которых нет у местных конкурентов.

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Персонал и кадры

Количество сотрудников зависит от формата магазина.

  • Небольшая сувенирная лавка может работать с минимальным штатом: один человек совмещает обязанности администратора и продавца.
  • Средний магазин обычно требует 2–3 продавцов-кассиров, администратора и уборщицу.
  • Интернет-магазину нужен менеджер по обработке заказов, специалист по логистике и курьер, если доставка выполняется своими силами.

Для корпоративных продаж (B2B-сегмента) лучше также нанять менеджера, который будет согласовывать поставки и сопровождать заказы. А чтобы не нанимать бухгалтера в штат, учёт можно передать на аутсорсинг или подключить Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк.

ВАЖНО
Сотрудников нужно оформить по трудовому договору и платить за них налоги и страховые взносы. Продавцам в торговом зале понадобятся медицинские книжки.

Как продвигать офлайн-магазин подарков

  1. Учитывайте сезонность. Основной трафик приходит перед праздниками — Новым годом, 8 Марта, 23 Февраля, Днём святого Валентина. Готовьте продвижение к каждому заранее.
  2. Оформляйте тематические витрины. Разделите подарки по поводам, получателям и бюджету — так покупателю проще выбрать.
  3. Показывайте возможности персонализации. Разместите в магазине примеры подарков с гравировкой, именными надписями и брендированием.
  4. Используйте локальную рекламу. Настройте геотаргетинг на жителей ближайших районов и добавьте магазин в 2ГИС и Яндекс Карты.
  5. Запускайте совместные акции. Договоритесь о сотрудничестве с местными кафе, студиями, цветочными магазинами и коворкингами.
  6. Удерживайте покупателей. Предлагайте скидочные карты и бонусы за повторные покупки. Делайте специальные предложения перед праздниками.

Как создать и продвигать интернет-магазин подарков

  1. Создайте сайт. Для старта подойдут готовые платформы вроде Tilda и WordPress. Ещё быстрее — генератор сайтов от Точка Банк: опишите ваш запрос, и он создаст сайт за вас.
  2. Оформите карточки товаров. Добавьте фотографии с нескольких ракурсов и видеообзоры, продемонстрируйте упаковку. Укажите, для какого повода подходит подарок, можно ли добавить гравировку или открытку, а также сроки и стоимость доставки.
  3. Собирайте готовые подборки. Построение маркетинга вокруг готовых подборок «для мамы», «для мужа», «для коллеги» работает лучше, чем просто показ товаров.
  4. Настройте SEO-продвижение. Оптимизируйте страницы под поисковые запросы «подарок маме на день рождения», «корпоративные подарки с логотипом» и «оригинальные подарки мужчине». Публикуйте в блоге подборки, например «10 идей подарков коллеге до 2 000 ₽».
  5. Запустите контекстную рекламу. Настройте кампании в Яндекс Директе по целевым запросам. Увеличивайте рекламную активность за 2–3 недели до Нового года, 14 и 23 Февраля, 8 Марта.
  6. Продвигайтесь в соцсетях. Ведите сообщество ВКонтакте и каналы в Дзене, RUTUBE и MAX. Настройте таргетированную рекламу по интересам и событиям — например по дате рождения.
  7. Запустите email-рассылку. Предложите скидку или подборку идей для подарков за подписку — так соберёте базу адресов. Дальше перед каждым праздником присылайте новинки и напоминайте, что пора выбрать подарок.
  8. Развивайте B2B-направление. Подготовьте примеры подарков с логотипами компаний и подборки сувениров для сотрудников. Сделайте презентации для HR и маркетинга, чтобы показать ваши варианты.

Сколько стоит открыть магазин подарков: примерная смета

Стоимость запуска зависит от города, расположения, формата и ассортимента. Рассмотрим примерную смету для магазина подарков площадью 40 м² в Москве. 

Стартовые расходы

Статья расходовСредняя сумма, ₽
Аренда помещения: депозит и первый месяц240 000
Косметический ремонт помещения235 000
Стеллажи, витрины, прилавок и мебель175 000
Бухгалтерия, онлайн-касса, ОФД и обслуживание расчётного счёта за первый месяц73 000
Вывеска и оформление входа52 000
Первая закупка товара500 000
Сайт или онлайн-каталог40 000
Упаковка, ценники и расходные материалы25 000
Реклама перед открытием40 000
Пожарный инвентарь, охрана и хозяйственные принадлежности35 000
Зарплата продавца за первый месяц85 000
Страховые взносы с зарплаты за первый месяц26 000
Электричество, интернет и хозяйственные расходы до открытия14 000
Итого1 540 000

Ежемесячные расходы

Статья расходовСредняя сумма, ₽/мес.
Аренда помещения120 000
Зарплата продавца85 000
Страховые взносы с зарплаты26 000
Закупка товара для пополнения запасов440 000
Маркетинг и реклама30 000
Коммунальные платежи и интернет14 000
Эквайринг20 000
Бухгалтерия, ОФД, товароучётная система и обслуживание расчётного счёта8 000
Упаковка, уборка и охрана12 000
Налоги и обязательные взносы ИП30 000
Итого785 000

Срок окупаемости, чистая прибыль и рентабельность

При среднем чеке 650 ₽ и 47 покупателях в день ежемесячная выручка составит около 920 000 ₽, а прибыль после вычета расходов — примерно 130 000 ₽. Расчёт предполагает, что продавец работает в паре с предпринимателем. 

Окупаемость составит около 12 месяцев. В регионах стартовые вложения могут быть ниже в 2–3 раза. Рентабельность — около 14%. 

Как посчитать срок окупаемости бизнес-проекта

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Виды сувениров и подарков для бизнеса

У корпоративного подарка почти всегда есть задача: например, напомнить о себе клиентам или удержать сотрудников. От этой задачи и зависит выбор.

Основной поток — брендированная канцелярия, аксессуары и электроника: ручки, ежедневники, шоперы, флешки, пауэрбанки. Это тираж от 50 штук с логотипом, где решают срок и цена за единицу. Отдельно идут наборы к праздникам: сладости, чай, кофе в премиальной упаковке.

Штучные заказы устроены иначе. На юбилеи и для ключевых клиентов берут керамику, изделия локальных мастеров, именные вещи. Тираж маленький, зато чек выше в разы, а выбирают дольше и придирчивее.

Третья категория растёт в последние годы — экоподарки, товары для здоровья и спорта, предметы для рабочего места. Их чаще заказывают в качестве приветственных наборов для новых сотрудников. 

Основные риски и как их избежать

Риск 1. Колебания спроса. Продажи подарков зависят от сезона, а корпоративные заказы — от бюджетов компаний. Как избежать: проводите акции, развивайте онлайн-продажи и заключайте договоры с разными B2B-клиентами.

Риск 2. Неправильный ассортимент. Товары не соответствуют спросу. Как избежать: следите за трендами, анализируйте продажи и составляйте тематические подборки.

Риск 3. Проблемы с поставщиками. Задержки, брак и рост цен могут сорвать продажи. Как избежать: работайте с несколькими проверенными поставщиками и заранее учитывайте сроки доставки.

Риск 4. Финансовые риски. Излишки товара могут заморозить вложенные деньги. Как избежать: закупайте новые товары небольшими партиями и ориентируйтесь на данные продаж.

Риск 5. Репутационные риски. Некачественный товар, плохая упаковка и задержки снижают доверие клиентов. Как избежать: проверяйте товары, аккуратно упаковывайте заказы и быстро реагируйте на претензии.

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Как открыть магазин сувениров и подарков с нуля: бизнес-план — Точка Банк