Как открыть магазин подарков и сувениров с нуля

Коротко Целевой аудиторией магазина могут быть обычные физлица или корпоративные клиенты. Для первых подойдут различные подарки и туристические сувениры, для вторых — продукция с нанесённым лого компании. Обязательный этап — регистрация бизнеса. ИП подойдёт, если не планируете привлекать партнёров или инвестиции, а ООО — для совместного ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

Формат магазина подарков выбирают под задачу: офлайн подойдёт для туристических и проходных мест, онлайн — чтобы начать без аренды и продавать в другие регионы, комбинированный — если нужны и витрина, и доставка.

Краткий обзор отрасли и анализ конкуренции

Сезонность — главное свойство ниши. Основной оборот приходится на три–четыре недели в году: перед Новым годом, 8 Марта и 23 Февраля. Межсезонье чаще всего закрывают корпоративными заказами.

Покупатели-физлица при этом стали чаще экономить на подарках. На 8 Марта 2026 года их планировали дарить 68% опрошенных против 81% годом ранее. На 23 Февраля динамика та же: 60% против 70%. Ориентир по бюджету — около 500 ₽ на подарок коллеге и 1 000–3 000 для близкого человека.

Главные конкуренты — продавцы на маркетплейсах. По данным исследования FitStars и «Подаркус», там покупают подарки от 89,6% до 96,7% в зависимости от возраста. А к малому бизнесу и хендмейду обращаются лишь 12,6%. Зато персонализация важна для 67% — на этом и можно отстроиться. Либо выходить на маркетплейсы самому.

Бизнес на сувенирах: какой формат лучше

Сравним три формата: офлайн, онлайн и комбинированный. Вложения и расходы дадим средние по регионам России.

Критерий Офлайн Онлайн Комбинированный Стартовые вложения 400 000–650 000 ₽ 200 000–350 000 ₽ 500 000–800 000 ₽ Охват аудитории Жители города и туристы Покупатели из разных регионов Местные покупатели и клиенты из других регионов Доверие покупателей Высокое: товар можно оценить вживую Зависит от фотографий и отзывов Высокое: товар можно посмотреть в магазине или заказать онлайн Ежемесячные расходы 180 000–280 000 ₽ 100 000–200 000 ₽ 220 000–350 000 ₽ Кому подходит Магазинам в туристических и проходных местах Предпринимателям, которые хотят начать без аренды или расширить географию Магазинам, которые хотят совмещать офлайн-продажи с доставкой и самовывозом

Как открыть магазин сувениров и подарков: пошаговая инструкция

Шаг 1. Оценить возможности. Решите, будете ли вы производить сувениры самостоятельно или закупать их у поставщиков, и определите, какие помещение, оборудование и сотрудники понадобятся.

Шаг 2. Рассчитать рентабельность и окупаемость. Сопоставьте плановую выручку с расходами на товары, аренду, налоги, рекламу и зарплаты, чтобы оценить прибыль и срок окупаемости.

Шаг 3. Составить бизнес-план. Опишите ассортимент, целевую аудиторию, продвижение, доходы и расходы. Подготовить бизнес-план и финансовую модель можно с помощью сервиса Точка Банк.

Шаг 4. Зарегистрировать бизнес и получить разрешения. Если владелец будет один, можно открыть ИП. Если владельцев несколько или в планах привлечение инвесторов, стоит зарегистрировать ООО.

Коды ОКВЭД для магазина подарков:

47.78.3 — Торговля розничная сувенирами и изделиями народных художественных промыслов.

47.78 — Торговля розничная прочая в специализированных магазинах.

47.91 — Торговля розничная по почте или через интернет.

Основным может быть только один код ОКВЭД, остальные можно указать как дополнительные.

Режим налогообложения. Если делаете сувениры сами и работаете без сотрудников, на старте хватит самозанятости (НПД) — но перепродавать чужие товары на этом режиме нельзя.

Для магазина подойдёт упрощённая система (УСН). Для товаров собственного производства можно выбрать режим «Доходы», где базовая ставка 6%. Если закупаете продукцию у других производителей — режим «Доходы минус расходы» со ставкой 15%.

Стоит рассмотреть и АУСН. Ставки выше — 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы», зато не нужно платить страховые взносы, кроме взносов на травматизм, и отчётность минимальная. Главные ограничения: до пяти человек в штате, расчётный счёт в уполномоченном банке и доступность режима не во всех регионах.

Небольшой офлайн-точке может подойти патент (ПСН) — он доступен только ИП и не распространяется на продажи через интернет. Стоимость патента фиксированная, её можно посмотреть в калькуляторе ФНС для своего вида деятельности и региона.

Разрешения. Лицензия не нужна. Помещение должно соответствовать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Уведомлять Роспотребнадзор о начале работы магазину подарков не нужно: коды 47.78 и 47.91 не входят в перечень из постановления Правительства от 27.05.2025 №725. Уведомление понадобится, только если торгуете в палатке или на рынке — ОКВЭД 47.8. В таком случае подать его нужно через Госуслуги.

Шаг 5. Открыть расчётный счёт. Расчётный счёт нужен бизнесу, чтобы принимать безналичную оплату, рассчитываться с поставщиками, платить налоги и аренду.

Как организовать бизнес на сувенирах и что для этого нужно

Нужно выбрать помещение, закупить торговое оборудование и товары, найти поставщиков, нанять персонал и настроить рекламу.

Помещение для магазина

Выбирайте место с высокой проходимостью: на торговой улице или в крупном ТЦ, а для работы с компаниями — рядом с офисами и бизнес-центрами.

Для розничных покупателей оформите яркий и уютный зал, для корпоративных — предусмотрите витрины и зону для презентации подарков.

Торговое оборудование

Базовый набор для магазина подарков может быть таким:

Полочные стеллажи. Витрины под стеклом. Прилавок. Мебель для рабочего места продавца. Принтер для ценников и этикеток. Оборудование для штрихкодирования. Станок для печати (важен для B2B). Онлайн-касса. Эквайринговый терминал.

ВАЖНО Нельзя продавать подарки и сувениры физлицам без кассового аппарата. Это требование 54-ФЗ . Но есть исключения, когда можно обойтись без кассы:

— Продажа с рук, корзин или ручных тележек.

— Изготовление и продажа изделий народного промысла.

— Торговля на рынках, ярмарках и выставках.

Также ККТ не нужна, если безналичные расчёты происходят между ИП или компаниями напрямую с одного расчётного счёта на другой. Например, при оплате корпоративных сувениров.



Первая закупка товаров и выбор поставщиков

Товар можно закупать у мастеров, оптовиков и зарубежных продавцов. Мастеров из разных регионов ищите в соцсетях и перед сотрудничеством изучайте отзывы — это главный способ отсеять ненадёжных.

У оптовиков и на маркетплейсах сравнивайте ассортимент, цены и условия поставки. У продавцов из Китая стоит брать необычные сувениры и гаджеты, которых нет у местных конкурентов.

Персонал и кадры

Количество сотрудников зависит от формата магазина.

Небольшая сувенирная лавка может работать с минимальным штатом: один человек совмещает обязанности администратора и продавца.

Средний магазин обычно требует 2–3 продавцов-кассиров, администратора и уборщицу.

Интернет-магазину нужен менеджер по обработке заказов, специалист по логистике и курьер, если доставка выполняется своими силами.

Для корпоративных продаж (B2B-сегмента) лучше также нанять менеджера, который будет согласовывать поставки и сопровождать заказы. А чтобы не нанимать бухгалтера в штат, учёт можно передать на аутсорсинг или подключить Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк.

ВАЖНО Сотрудников нужно оформить по трудовому договору и платить за них налоги и страховые взносы. Продавцам в торговом зале понадобятся медицинские книжки.

Как продвигать офлайн-магазин подарков

Учитывайте сезонность. Основной трафик приходит перед праздниками — Новым годом, 8 Марта, 23 Февраля, Днём святого Валентина. Готовьте продвижение к каждому заранее. Оформляйте тематические витрины. Разделите подарки по поводам, получателям и бюджету — так покупателю проще выбрать. Показывайте возможности персонализации. Разместите в магазине примеры подарков с гравировкой, именными надписями и брендированием. Используйте локальную рекламу. Настройте геотаргетинг на жителей ближайших районов и добавьте магазин в 2ГИС и Яндекс Карты. Запускайте совместные акции. Договоритесь о сотрудничестве с местными кафе, студиями, цветочными магазинами и коворкингами. Удерживайте покупателей. Предлагайте скидочные карты и бонусы за повторные покупки. Делайте специальные предложения перед праздниками.

Как создать и продвигать интернет-магазин подарков

Создайте сайт. Для старта подойдут готовые платформы вроде Tilda и WordPress. Ещё быстрее — . Для старта подойдут готовые платформы вроде Tilda и WordPress. Ещё быстрее — генератор сайтов от Точка Банк : опишите ваш запрос, и он создаст сайт за вас. Оформите карточки товаров. Добавьте фотографии с нескольких ракурсов и видеообзоры, продемонстрируйте упаковку. Укажите, для какого повода подходит подарок, можно ли добавить гравировку или открытку, а также сроки и стоимость доставки. Собирайте готовые подборки. Построение маркетинга вокруг готовых подборок «для мамы», «для мужа», «для коллеги» работает лучше, чем просто показ товаров. Настройте SEO-продвижение. Оптимизируйте страницы под поисковые запросы «подарок маме на день рождения», «корпоративные подарки с логотипом» и «оригинальные подарки мужчине». Публикуйте в блоге подборки, например «10 идей подарков коллеге до 2 000 ₽». Запустите контекстную рекламу. Настройте кампании в Яндекс Директе по целевым запросам. Увеличивайте рекламную активность за 2–3 недели до Нового года, 14 и 23 Февраля, 8 Марта. Продвигайтесь в соцсетях. Ведите сообщество ВКонтакте и каналы в Дзене, RUTUBE и MAX. Настройте таргетированную рекламу по интересам и событиям — например по дате рождения. Запустите email-рассылку. Предложите скидку или подборку идей для подарков за подписку — так соберёте базу адресов. Дальше перед каждым праздником присылайте новинки и напоминайте, что пора выбрать подарок. Развивайте B2B-направление. Подготовьте примеры подарков . Подготовьте примеры подарков с логотипами компаний и подборки сувениров для сотрудников. Сделайте презентации для HR и маркетинга, чтобы показать ваши варианты.

Стоимость запуска зависит от города, расположения, формата и ассортимента. Рассмотрим примерную смету для магазина подарков площадью 40 м² в Москве.

Стартовые расходы

Статья расходов Средняя сумма, ₽ Аренда помещения: депозит и первый месяц 240 000 Косметический ремонт помещения 235 000 Стеллажи, витрины, прилавок и мебель 175 000 Бухгалтерия, онлайн-касса, ОФД и обслуживание расчётного счёта за первый месяц 73 000 Вывеска и оформление входа 52 000 Первая закупка товара 500 000 Сайт или онлайн-каталог 40 000 Упаковка, ценники и расходные материалы 25 000 Реклама перед открытием 40 000 Пожарный инвентарь, охрана и хозяйственные принадлежности 35 000 Зарплата продавца за первый месяц 85 000 Страховые взносы с зарплаты за первый месяц 26 000 Электричество, интернет и хозяйственные расходы до открытия 14 000 Итого 1 540 000

Ежемесячные расходы

Статья расходов Средняя сумма, ₽/мес. Аренда помещения 120 000 Зарплата продавца 85 000 Страховые взносы с зарплаты 26 000 Закупка товара для пополнения запасов 440 000 Маркетинг и реклама 30 000 Коммунальные платежи и интернет 14 000 Эквайринг 20 000 Бухгалтерия, ОФД, товароучётная система и обслуживание расчётного счёта 8 000 Упаковка, уборка и охрана 12 000 Налоги и обязательные взносы ИП 30 000 Итого 785 000

Срок окупаемости, чистая прибыль и рентабельность

При среднем чеке 650 ₽ и 47 покупателях в день ежемесячная выручка составит около 920 000 ₽, а прибыль после вычета расходов — примерно 130 000 ₽. Расчёт предполагает, что продавец работает в паре с предпринимателем.

Окупаемость составит около 12 месяцев. В регионах стартовые вложения могут быть ниже в 2–3 раза. Рентабельность — около 14%.

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Виды сувениров и подарков для бизнеса

У корпоративного подарка почти всегда есть задача: например, напомнить о себе клиентам или удержать сотрудников. От этой задачи и зависит выбор.

Основной поток — брендированная канцелярия, аксессуары и электроника: ручки, ежедневники, шоперы, флешки, пауэрбанки. Это тираж от 50 штук с логотипом, где решают срок и цена за единицу. Отдельно идут наборы к праздникам: сладости, чай, кофе в премиальной упаковке.

Штучные заказы устроены иначе. На юбилеи и для ключевых клиентов берут керамику, изделия локальных мастеров, именные вещи. Тираж маленький, зато чек выше в разы, а выбирают дольше и придирчивее.

Третья категория растёт в последние годы — экоподарки, товары для здоровья и спорта, предметы для рабочего места. Их чаще заказывают в качестве приветственных наборов для новых сотрудников.

Основные риски и как их избежать

Риск 1. Колебания спроса. Продажи подарков зависят от сезона, а корпоративные заказы — от бюджетов компаний. Как избежать: проводите акции, развивайте онлайн-продажи и заключайте договоры с разными B2B-клиентами.

Риск 2. Неправильный ассортимент. Товары не соответствуют спросу. Как избежать: следите за трендами, анализируйте продажи и составляйте тематические подборки.

Риск 3. Проблемы с поставщиками. Задержки, брак и рост цен могут сорвать продажи. Как избежать: работайте с несколькими проверенными поставщиками и заранее учитывайте сроки доставки.

Риск 4. Финансовые риски. Излишки товара могут заморозить вложенные деньги. Как избежать: закупайте новые товары небольшими партиями и ориентируйтесь на данные продаж.