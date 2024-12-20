Как открыть ООО по доверенности учредителя: регистрация и оформление

Каждый учредитель должен участвовать лично в регистрации ООО: прийти в налоговую или к нотариусу либо подписать документы электронной подписью. Рассказываем, как это сделать и что подготовить для регистрации ООО.

Коротко Подать документы на регистрацию ООО можно другими способами: лично в налоговую, онлайн через сервис ФНС, через нотариуса или с помощью Точка Банк. Госпошлина 4 000 ₽ нужна только при личной подаче на бумаге. С 25 августа 2021 года регистрация ООО по доверенности стала невозможной. Причина — изменения в законе: раньше нотариус заверял подпись и отдавал документы на руки, а теперь он сам отправляет их в ФНС в электронном виде после заверения подписи на заявлении. Поэтому передать пакет представителю просто не получится.

Почему не получится открыть ООО по доверенности в 2026 году

Формально закон всё ещё допускает подачу документов через представителя. В Законе №129-ФЗ указано, что документы на регистрацию может подать человек по доверенности. Но на практике этот способ больше не работает.

Раньше схема выглядела так: учредитель приходил к нотариусу, заверял подпись на заявлении о регистрации, получал пакет документов на руки и передавал их представителю. Тот относил документы в налоговую по доверенности.

С 25 августа 2021 года правила изменились (Федеральный закон от 26.05.2021 №143-ФЗ). Теперь нотариус после удостоверения подписи на заявлении сам отправляет документы в ФНС в электронном виде. Документы не выдаются на руки, а значит, передать их представителю стало невозможно.

Поэтому открыть ООО по доверенности не получится. Через МФЦ или по почте — тоже не вариант: там нужно заверять подпись у нотариуса, а если вы к нему обращаетесь, он сам отправляет документы в налоговую.

Но есть и другие способы подать документы на регистрацию ООО:

Лично в налоговой.

Через нотариуса.

Онлайн через сервис ФНС.

Ещё один вариант — регистрация с помощью Точка Банка. Специалисты подготовят документы и помогут отправить их в налоговую. Уже больше 450 000 бизнесов открылись с нашей помощью.

Регистрация ООО: порядок действий

Чтобы зарегистрировать ООО, нужно пройти семь шагов. Рассмотрим их подробнее.

Шаг 1. Согласуйте условия открытия ООО

Открыть ООО можно одному или с партнёрами. Люди, которые создают компанию, называются учредителями. После регистрации они станут участниками ООО.

До подачи документов учредителям нужно договориться об основных вещах:

Кто входит в состав учредителей.

Как будут распределены доли в уставном капитале.

Кто станет директором.

Какое у компании будет название.

По какому адресу её зарегистрируют.

Какой устав использовать — типовой или свой.

Какие коды ОКВЭД и налоговый режим выбрать.

Учредителем ООО может быть гражданин России, иностранец, лицо без гражданства или другая компания. Но есть исключения. В некоторых сферах закон ограничивает иностранное участие. Например, иностранцам из недружественных стран нельзя просто купить долю в российском ООО — для этого нужно специальное разрешение.

Кроме того, есть категории граждан, которым запрещено заниматься бизнесом. Например, это касается отдельных должностных лиц, депутатов, военнослужащих и граждан, которые недавно прошли процедуру банкротства.

Шаг 2. Выберите название и юридический адрес ООО

У компании должно быть полное фирменное наименование на русском языке. В полном названии нужно указать слова «общество с ограниченной ответственностью», а в сокращённом — ООО.

При этом название ООО может не совпадать с торговой маркой, под которой компания работает с клиентами. Ещё важно проверить, не нарушает ли выбранное название требования закона. Например, в нём нельзя использовать некоторые официальные наименования и обозначения.

Юридический адрес нужен для регистрации компании. На него будет приходить почта от ФНС, СФР и других госорганов. Также по нему налоговая определит, к какой инспекции относится ООО.

Зарегистрировать компанию можно по адресу нежилого помещения или по месту жительства руководителя или участника.

Если выбрали адрес в нежилом помещении, то понадобится гарантийное письмо от собственника, в котором он подтвердит готовность заключить с вами договор аренды. Если планируете регистрировать компанию по месту жительства руководителя или кого-то из участников, надо получить письменное согласие всех собственников жилья . За несовершеннолетних собственников подпись ставят их родители или законные представители.

В обоих случаях лучше заранее проверить адрес через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» — не является ли он массовым. Сам по себе это не повод для отказа, но у налоговой могут возникнуть к вам вопросы.

Шаг 3. Выберите коды ОКВЭД и систему налогообложения

Коды ОКВЭД нужно указать в заявлении на регистрацию ООО, поэтому с видами деятельности лучше определиться заранее. Понадобится как минимум один основной код. При необходимости можно добавить дополнительные. Все коды в заявлении должны содержать не менее четырёх знаков.

ООО может работать на одном из четырёх налоговых режимов:

ОСНО — общая система налогообложения. Подходит любому бизнесу, но налогов, учёта и отчётности здесь больше всего. Как правило, выбирают те, кто работает с крупными контрагентами на НДС. УСН — упрощённая система налогообложения. Популярный выбор для малого бизнеса: меньше налогов и отчётности, чем на ОСНО. Но есть ограничения по выручке, численности сотрудников и видам деятельности. АУСН — автоматизированная упрощённая система. Подходит микробизнесу: налоговая сама считает налог на основе данных банка и кассы, отчётности почти нет. В 2026 году режим доступен почти во всех регионах РФ. ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. Подходит для компаний, которые производят, перерабатывают или продают сельхозпродукцию. Условие — доля такой выручки должна быть не менее 70%.

После регистрации ООО компания по умолчанию работает на ОСНО. Если хотите применять другой налоговый режим, лучше подать заявление сразу вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней после постановки компании на учёт.

Шаг 4. Подготовьте документы для регистрации ООО

Для регистрации ООО нужно собрать пакет документов. Его состав зависит от числа учредителей, выбранного устава и способа подачи.

Документы по юридическому адресу не входят в обязательный пакет для регистрации ООО. Но лучше подать их сразу, чтобы снизить риск лишних вопросов со стороны налоговой.

Если выбрали типовой устав, прикладывать его к пакету документов не нужно. Достаточно указать в заявлении, какой именно типовой устав будет использовать компания.

Если среди участников ООО есть иностранная компания, потребуется выписка из реестра компаний её страны или другой документ, подтверждающий юридический статус учредителя.

При личной подаче документов каждому учредителю нужно взять с собой паспорт для подтверждения личности.

Шаг 5. Уплатите госпошлину

Госпошлина за регистрацию ООО составляет 4 000 ₽. Её нужно платить, если подаёте документы на бумаге напрямую в налоговую. В этом случае квитанцию об уплате лучше сразу приложить к пакету документов.

Если подаёте документы онлайн, через нотариуса или с помощью Точка Банка, госпошлину платить не нужно.

Шаг 6. Подайте документы на регистрацию ООО

Способ Что потребуется Госпошлина Лично в налоговую Все учредители приходят вместе 4 000 ₽ Через нотариуса Все учредители приходят к нотариусу, он сам отправляет документы в ФНС Не нужна Онлайн через сервис ФНС Нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) каждого учредителя Не нужна Онлайн с помощью Точка Банк Бесплатно проконсультируем, подготовим все документы и поможем электронно отправить в налоговую. А после регистрации — откроем расчётный счёт Не нужна

После приёма документов налоговая выдаст или направит расписку об их получении.

Шаг 7. Дождитесь регистрации ООО и получите документы

Налоговая зарегистрирует ООО в течение 3–5 рабочих дней, если с документами всё в порядке. После этого на электронную почту, указанную в заявлении, направят три документа: лист записи ЕГРЮЛ, выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и устав с отметкой ФНС.

Устав налоговая направляет, только если компания использует собственный, а не типовой документ. Дело в том, что типовой устав не подаётся на регистрацию, поэтому его экземпляр с отметкой вы не получите.

ВАЖНО С 2026 года свидетельство о постановке на учёт в налоговой больше не выдают . Для юридических лиц подтверждением постановки на учёт служат выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ.

Если налоговая откажет в регистрации, решение тоже придёт в электронном виде. Чаще всего отказ связан с ошибками в заявлении, адресе или других документах. Их можно исправить и подать документы заново. Если сделать это в течение трёх месяцев, повторно платить госпошлину не придётся (п. 7 ст. 9 Закона №129-ФЗ).

Что делать после регистрации ООО

Регистрация — это только начало пути. Прежде чем начать работу, нужно сделать ещё несколько шагов.

Оформить генерального директора — заключить с ним трудовой договор. Открыть расчётный счёт — чтобы платить налоги, принимать безналичные платежи и работать с контрагентами. Кроме того, наличные расчёты между компаниями и ИП по одному договору ограничены суммой 100 000 ₽. — чтобы платить налоги, принимать безналичные платежи и работать с контрагентами. Кроме того, наличные расчёты между компаниями и ИП по одному договору ограничены суммой 100 000 ₽. Внести уставный капитал — на это есть четыре месяца после регистрации. Минимальный размер — 10 000 ₽. Убедиться, что налоговый режим выбран — если заявление на УСН, АУСН или ЕСХН не подали сразу, на это есть 30 календарных дней после регистрации. Иначе компания останется на ОСНО. Организовать бухгалтерский учёт — ООО обязано вести его с момента создания, даже если деятельность ещё не началась. Зарегистрировать кассу в ФНС — если компании нужно применять ККТ при расчётах с клиентами. — если компании нужно применять ККТ при расчётах с клиентами.