Как открыть ООО с двумя и более учредителями

Коротко — В уставе важно прописать порядок голосования на общих собраниях, выход участника, продажу доли третьим лицам и наследование — это снижает риск тупиковых ситуаций между партнёрами с равными долями. — Зарегистрировать ООО можно, подав заявления в налоговую: лично, через нотариуса, онлайн через сервисы ФНС или Точка Банк. При необходимости можно подать уведомление о переходе на спецрежим — УСН, АУСН или ЕСХН. Иначе автоматически будет применяться режим общей системы налогообложения — ОСНО.

— Если в ООО несколько учредителей, вместо решения единственного учредителя оформляют протокол общего собрания и заключают договор об учреждении общества.

Сколько учредителей может быть в ООО

В ООО может быть от 1 до 50 учредителей (п. 3 ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ). Если количество участников превысит этот предел, то общество в течение года обязано преобразоваться в АО или производственный кооператив либо уменьшить количество участников. Иначе его ликвидируют через суд.

Учредитель Условия Гражданин РФ С 18 лет — без ограничений.



С 14 лет — с нотариальным согласием родителей.



С 16 лет — добавляется возможность эмансипации: через суд, органы опеки или после вступления в брак

Иностранный гражданин Есть ограничения: по закону нельзя учреждать ООО в СМИ частной охране и ряде других сфер ИП Может учреждать ООО, но есть риск : при схожей деятельности с ООО ФНС может признать это дроблением бизнеса Российское юрлицо Без ограничений. С 1 августа 2025 года единственным учредителем ООО может быть и компания с одним участником Иностранное юрлицо Действуют те же отраслевые ограничения, что и для иностранных граждан

Не могут открыть ООО: госслужащие, депутаты, военнослужащие, недееспособные граждане и лица с судебным запретом на предпринимательство.

Плюсы и минусы партнёрства

Партнёрство усиливает бизнес ресурсами, но и усложняет управление.

✅ Плюсы ❌ Минусы Больше стартового капитала и ресурсов на запуск Прибыль делится между всеми участниками Распределение рисков и финансовой ответственности Возможны конфликты по стратегии, тратам и распределению прибыли Разные компетенции и опыт партнёров усиливают бизнес Выход партнёра требует выкупа доли и может дестабилизировать бизнес Шире сеть контактов и связей — у каждого партнёра свои клиенты, поставщики и репутация Решения могут приниматься дольше из‑за необходимости согласования между участниками, иногда нужно нотариальное заверение документов

Шаг 1. Решите ключевые вопросы с партнёрами

Наименование ООО. Требования — в статье 1473 ГК РФ:

Полное фирменное наименование — на русском языке с организационно-правовой формой. Например: Общество с ограниченной ответственностью «Типичный день».

Сокращённое фирменное наименование — форма сокращается до «ООО», а имя можно оставить полным или сократить: ООО «Типичный день» или ООО «ТД».

Одного рода деятельности мало. ООО «Продажи» не зарегистрируют, ООО «Альфа Продажи» — да.

Фирменное наименование на иностранном языке или на языках народов РФ можно добавить по желанию.

«Россия», «Российская Федерация» и производные используйте, только если есть разрешение.

Нельзя включать названия госорганов, иностранных государств и общественных объединений.

Нельзя использовать слова, оскорбляющие мораль или противоречащие общественным интересам.

Юридический адрес. ООО регистрируют по адресу офиса или по домашнему адресу учредителя либо директора. Ко второму варианту у некоторых региональных ФНС бывают вопросы: уточните в своей инспекции или регистрируйтесь через Точка Банк, мы собираем региональные требования.

Адрес указывают полностью, как в ФИАС. Подтверждать его не обязательно, но желательно — гарантийным письмом от собственника или выпиской из ЕГРН и согласием всех собственников.

Проверьте адрес в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»: если найдётся много других компаний, то адрес может быть признан массовым, тогда повысится риск вопросов от ФНС и отказа в регистрации. Идеальный результат — «По заданным критериям поиска ничего не найдено».

Уставный капитал. Минимальный размер уставного капитала должен был не ниже 10 000 ₽.

Внести его можно деньгами, ценными бумагами, вещами, а также имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Неденежный вклад требует оценки независимым оценщиком и единогласного утверждения на общем собрании участников (п. 2 ст. 15 Федерального закона №14-ФЗ).

Заранее договоритесь с партнёрами о размере долей: от этого зависят распределение прибыли и число голосов при принятии решений.

ОКВЭД. Учредителям нужно определить основной и дополнительные виды деятельности компании, подобрав для них коды ОКВЭД. Эти коды затем указываются в заявлении на регистрацию.

Налоговый режим. ООО может работать на одном из четырёх режимов: это общая система ОСНО или один из трёх спецрежимов — УСН, АУСН, ЕСХН. ПСН и НПД для юрлиц недоступны.

Режим Для кого Основные налоги Ограничения ОСНО Подходит всем, нет ограничений Налог на прибыль 25%, НДС 22%, налог на имущество, страховые взносы за сотрудников Нет УСН Малый и средний бизнес 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, страховые взносы за сотрудников.НДС появляется при годовом доходе выше 20 млн ₽

Доход до 490,5 млн ₽ в год, до 130 сотрудников АУСН Микробизнес 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами. Без взносов за сотрудников, кроме взносов на травматизм в фиксированном размере ( 2 959 ₽ в 2026 году Доход до 60 млн ₽ в год, до пяти сотрудников, расчётный счёт в уполномоченном банке ЕСХН Сельхозпроизводители

6% с разницы между доходами и расходами. НДС (возможно освобождение , если годовой доход не превышает 60 млн ₽) Доля дохода от сельхоздеятельности не менее 70%

Перейти на спецрежим — УСН, АУСН или ЕСХН — можно сразу при регистрации или в течение 30 дней после неё. Если пропустить этот срок, ООО автоматически останется на ОСНО, а сменить режим получится только с 1 января следующего года.

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Шаг 2. Подготовьте документы

У ООО с несколькими учредителями свой набор документов — шире, чем у ООО с одним учредителем.

Документ Обязателен? Особенности Заявление Р11001 Да Подаётся в одном экземпляре. На каждого учредителя заполняется лист Б (данные и доля) и лист И (сведения о заявителе) Устав Да Можно выбрать один из типовых вариантов или составить свой. Типовой не подойдёт, если нужны печать, лицензия, совет директоров, ревизионная комиссия или планируются особые правила Протокол ООО с двумя учредителями и более Да Вместо решения единственного учредителя. Фиксирует название, уставный капитал, доли, юрадрес, утверждение устава, назначение директора Договор об учреждении Да Формально подавать его в ФНС не надо, но лучше приложить — это снизит риск вопросов. В отличие от устава не является учредительным документом Квитанция об уплате госпошлины Зависит от способа подачи Госпошлина — 4 000 ₽. Платить её нужно только при подаче лично в ИФНС Паспорта учредителей Только при личной подаче Нужны в налоговой и у нотариуса Подтверждение юридического адреса Нет, но желательно Снижает риск отказа. Гарантийное письмо собственника , выписка из ЕГРН и согласие всех собственников Выписка из реестра иностранной компании Только если учредитель — иностранная компания Подойдёт выписка из реестра юридических лиц другой страны или иной документ, подтверждающий правовой статус Заявление о переходе на спецрежим Если не планируете работать на ОСНО

— УСН — по форме КНД 1154004 (действует с 31 июля 2026 года).

— ЕСХН — по форме №26.1-1.

— АУСН — через При регистрации или в течение 30 дней после:— УСН — по форме КНД 1154004 (действует с 31 июля 2026 года).— ЕСХН — по форме №26.1-1.— АУСН — через личный кабинет юрлица на сайте ФНС

Что важно прописать в уставе при нескольких учредителях

Типовой устав менять нельзя, а чем больше совладельцев — тем выше риск разногласий. Ключевые правила лучше зафиксировать заранее, в индивидуальном уставе:

Порядок принятия решений — пропорционально долям или «один участник — один голос».

Распределение прибыли — пропорционально долям или по иным правилам.

Органы управления — только директор и общее собрание или ещё совет директоров и ревизионная комиссия.

Изменение уставного капитала — порядок увеличения и уменьшения.

Выход участника — допускается ли, как оценивается доля, сроки выплаты.

Продажа доли третьим лицам — можно разрешить свободно, потребовать согласия остальных участников или полностью запретить.

Преимущественное право покупки — могут ли участники выкупить долю выходящего первыми.

Наследование доли — автоматически или с согласия остальных.

Важно: решения об учреждении ООО и утверждении устава принимаются учредителями только единогласно (п. 3 ст. 11 Федерального закона №14-ФЗ).

Шаг 3. Подайте документы

Документы в ФНС можно подать четырьмя способами. В любом из них каждый учредитель ставит свою подпись на документах.

1. Лично в инспекции. Документы подаются в налоговую по месту регистрации ООО. Заявление учредители подписывают в присутствии инспектора — заранее ставить подписи не нужно.

2. Через нотариуса. Нотариус проверит документы, заверит подписи всех учредителей и направит пакет в налоговую, подписав его своей электронной подписью. Услуга платная — стоимость зависит от тарифов, необходимо уточнить у нотариуса.

3. Онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или сервис «Старт бизнеса». Заполните заявление, прикрепите сканы и подпишите электронной подписью — у каждого учредителя должна быть своя УКЭП.

4. Через Точка Банк. Удобный вариант, если ООО открывают несколько учредителей-физлиц, а директором становится один из них. Банк подготовит документы и поможет отправить их онлайн — посещать налоговую или нотариуса не придётся.

Зарегистрировать ООО

Как проходит регистрация ООО с партнёрами через Точка Банк Мы сами формируем пакет документов для ФНС: заявление Р11001, устав и протокол собрания. Учредители подписывают их электронной подписью в SignMe — каждый в удобное время, собираться вместе не нужно. С представителем банка нужно встретиться один раз — он сам приедет к каждому учредителю.

Директор видит в личном кабинете, кто уже подписал документы, и направляет пакет в ФНС, когда всё готово. Перед отправкой мы проверяем документы — это снижает риск отказа в регистрации.

Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Шаг 4. Дождитесь решения о регистрации ООО

Налоговая обычно рассматривает документы в течение 3–5 рабочих дней. При успешной регистрации на электронную почту, указанную в заявлении, придут:

Лист записи ЕГРЮЛ.

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Устав с отметкой ФНС — если он не типовой.

Если в документах нашли ошибки, налоговая откажет в регистрации. В этом случае их нужно исправить и подать заново. Если уложиться в три месяца с момента отказа, повторно платить госпошлину не придётся.

Частые ошибки при регистрации ООО

Причины, по которым ФНС чаще всего отказывает в регистрации:

Ошибки в заявлении Р11001: опечатки, недействующие коды ОКВЭД, неверные паспортные данные, не заполнен лист «И» на каждого учредителя, юридический адрес отсутствует в ФИАС или указан неполно.

Название ООО не соответствует требованиям . Например, содержит слова «Россия», «Российская Федерация» без разрешения или названия органов власти, иностранных государств.

Нет устава или протокола об учреждении ООО. Либо даты и номера в уставе и протоколе не совпадают.

За последние три года учредитель с долей от 50% или директор был связан с юрлицом, которое исключили из ЕГРЮЛ за долги, недостоверные сведения или нарушение 115-ФЗ либо по которому в реестре есть запись о недостоверности. Откажут и при личном банкротстве, которое было менее трёх лет назад.

Перед подачей стоит проверить себя через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

Действия после регистрации ООО

Открыть расчётный счёт. Без него не получится принимать безналичные платежи, оплачивать бизнес-расходы онлайн, выплачивать зарплаты и перечислять налоги. При регистрации через Точка Банк вам сразу откроют и расчётный счёт.

Внести уставный капитал на расчётный счёт — до четырёх месяцев с даты регистрации. Если не успеть, неоплаченная доля перейдёт обществу.

Уведомить госорганы о начале деятельности, если ваш ОКВЭД есть в перечне из постановления Правительства №725. Уведомление подаётся через «Госуслуги» до фактического старта работы.

Подать форму ЕФС-1 в СФР — титульный лист и подразделы 1 и 1.1 раздела 1. Сделать это нужно не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приёме первого сотрудника.

Установить онлайн-кассу и зарегистрировать её в ФНС. При продаже физлицам касса обычно обязательна, исключения — в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ. А для приёма безналичных платежей можно подключить эквайринг.

Управление и отчётность ООО с несколькими учредителями

После регистрации у ООО с несколькими участниками появляются обязательства, которые касаются всех собственников, — вот основные.

Собрать данные о бенефициарных владельцах — физлицах с долей более 25%. Информацию хранят и обновляют ежегодно, её может запросить Росфинмониторинг.

Настроить работу с персональными данными. Если обрабатываете ФИО, телефоны или email клиентов и сотрудников — соблюдайте 152-ФЗ: собирайте согласия, организуйте защиту данных и подайте уведомление в Роскомнадзор до начала обработки.

Бухгалтерский учёт и отчётность. Назначьте ответственного за бухгалтерию, организуйте контроль доходов и расходов, ведите кассовые операции. Регулярно сдавайте декларации и отчёты в налоговую, статистику в Росстат, ведите учёт по страховым взносам в СФР, направляйте бухотчётность в ГИР БО.