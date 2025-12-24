Как открыть питомник растений: пошаговое руководство

Коротко

Для запуска часто достаточно 1 га земли под теплицы, место для хранения и хозяйственные постройки. Главные требования — доступ к чистой воде, подходящий климат и качество почвы.

Оформление бизнеса включает регистрацию ИП или ООО, выбор кодов ОКВЭД и налогового режима. А также получение необходимых лицензий, разрешений и подготовку документации.



Питомник выгоден, когда в регионе мало местных предложений и саженцы везут издалека. Растения, выращенные рядом с покупателем, лучше приживаются и не страдают в дороге — за это их и выбирают.